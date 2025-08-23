Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Escalada insensata alimentada pelo governo Lula"

Senador Sergio Moro (União-PR) sobre a crise STF-Bolsonaro-Lula

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

23/08/2025 - 07h00
CPI do INSS irá superar a da Covid em apurações

O número de requerimentos já protocolados na CPI Mista que vai apurar a bandalheira no INSS, escândalo que derrubou o ministro de Lula Carlos Lupi (Previdência), mostra o tamanho da dor de cabeça reservada para Lula (PT). Foram mais de 800 pedidos, sendo que só houve uma sessão do colegiado que elegeu presidente e relator. O número deve superar sem demora os 1.577 requerimentos da CPI da Covid, que virou palanque e pouco fez além de gastar dinheiro.

Escolhidos a dedo

Apesar de suspeitas de sobra, como o escandaloso Consórcio Nordeste, a CPI da Covid só discutiu 1.068 requerimentos.

Prefeitos de fora

Foram desprezados pedidos, por exemplo, para prefeitos explicarem o gasto irregular de recursos federais em suposto combate à pandemia.

Nem pensar

Gigantes da indústria farmacêutica e o embaixador chinês estão entre os personagens poupados pela cúpula da CPI da Covid.

É pente fino

Na CPMI do INSS, seu presidente, senador Carlos Viana (Pode-MG), já avisou: ministros, ex-ministros e pelegos vigaristas irão depor.

Exército dos EUA é maior que latinos somados

As forças militares americanas têm cerca de 2 milhões de soldados, dos quais 1,3 milhão estão ativos e o restante pertence à reserva ou à Guarda Nacional. E não chegam a um milhão as forças somadas dos oito países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, cujo encontro em tom beligerante Lula (PT) participou na companhia do que há de pior, como o ditador da Venezuela e outros líderes da esquerda mais atrasada do mundo e seus discursos agressivos e patéticos.

Grande, mas pequeno

O Brasil e Colômbia somam 220 mil soldados no Exército, cada, com equipamentos militares modestíssimos e sucateados.

Ditador falastrão

A Venezuela tem pouco mais de 100 mil soldados ativos. Mas o ditador Maduro diz contar com outros 500 mil de suas “milícias”. Blefe.

Do outro lado

A Guiana, cujo exército tem dois mil soldados, compreende que os EUA combatem grupos terroristas, como o cartel de drogas venezuelano.

Alerta de golpe

Parlamentares de oposição avaliam escalas de plantão a fim de evitarem algum tipo de golpe do PT e puxadinhos de esquerda para virar a mesa e retomar o controle da CPI Mista do INSS.

Gestação de golpe

Para Osmar Terra (MDB-RS), o presidente da Câmara, independente de quem seja, não pode ter poder para suspender deputados de forma unilateral. Ele adverte que isso, sim, colocaria em risco a democracia.

Risco de fracasso

A Cop29, última conferência do clima da ONU, foi realizada em Baku, capital do Azerbaijão, onde foram recebidas delegações de 193 países. O Brasil tem só 47 delegações confirmadas para a COP30, em Belém.

Lados se definem

O Cartel de los Soles, grupo criminoso venezuelano que para os EUA é liderado pelo ditador Nicolás Maduro, foi decretado organização terrorista internacional pelos governos do Paraguai e da Guiana.

Nannai Milagres

Considerado por muitos o melhor resort do Brasil, o Nannai investe em um dos destinos mais amados do brasileiro: São Miguel dos Milagres, Alagoas. O Nannai Milagres será inaugurado em março de 2026.

Boa pergunta

O senador Sergio Moro (União-PR) concorda com a defesa que fez o ministro do STF André Mendonça da necessidade pela autocontenção do poder Judiciário. “Onde estão a autocontenção e as virtudes passivas da composição majoritária do atual STF?”, pergunta o ex-juiz.

Dado limitado

A Secretaria de Saúde de Fortaleza diz que, apesar da previsão, até abril nenhuma menina de 10 ou 11 anos recebeu o implante subdérmico contraceptivo (anticoncepcional). Foram 731 aplicações.

É só não acionar

Na Bahia, o ministro do STF Flávio Dino deu a dica para acabar com conflitos que possam envolver a Corte: “o Supremo não pode renunciar ao seu papel de julgar as questões que lhe são apresentadas”.

Pergunta latina

Viver até os 120 anos é ameaça?

PODER SEM PUDOR

Jóquei valente

Gaúcho sempre com faca na bota, o general e ex-governador Flores da Cunha achou, certa vez, numa corrida de cavalos, que o jóquei fora desonesto. “Você roubou a corrida, seu safado!” O jóquei reagiu na bucha, para a perplexidade geral: “Ladrão é sua mãe!” Mas foi Flores da Cunha quem surpreendeu: “Muito bem! Você reagiu como homem. Se outra tivesse sido sua resposta, confirmaria que era um canalha.”

Cumprimentou o jóquei e foi embora.

Colunistas

Poupadores ainda podem receber valores referentes ao Plano Collor II

Saiba como participar do acordo coletivo

21/08/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Continue Lendo...

Imagine guardar dinheiro com esforço durante anos e, de repente, ver que aquele valor que deveria estar seguro na poupança simplesmente não acompanhou a inflação da época. Foi exatamente isso que aconteceu no início dos anos 90, quando o governo implementou os chamados Planos Econômicos — medidas emergenciais criadas para tentar controlar a hiperinflação que assolava o país.

Entre eles, o Plano Collor II, de janeiro de 1991, é um dos mais lembrados. Milhões de brasileiros que tinham poupança viram seus rendimentos serem reduzidos, porque o índice de correção aplicado não foi o que a lei determinava. Essa diferença é o que chamamos de expurgo inflacionário.

O que foi o Plano Collor II?

O Plano Collor II surgiu em janeiro de 1991 com o objetivo de conter a inflação. Para isso, o governo mudou as regras de correção da poupança.

O problema é que, ao aplicar índices menores do que o devido, os poupadores perderam dinheiro que, em tese, deveria ter sido corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

Em resumo: quem tinha saldo na poupança em janeiro de 1991 acabou recebendo menos do que realmente tinha direito.

O Acordo Coletivo Homologado pelo STF

Durante décadas, milhares de processos correram na Justiça. Para dar fim a essa disputa, foi criado um Acordo Coletivo de Planos Econômicos, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da ADPF 165.

Esse acordo envolve bancos, governo e entidades de defesa do consumidor, e permite que os poupadores recebam parte dos valores corrigidos, em vez de esperar uma decisão definitiva da Justiça.

O STF também definiu que os pagamentos só podem acontecer se o poupador aderir ao acordo dentro do prazo, que foi prorrogado até maio de 2027.

Quem tem direito?

Tem direito a participar do acordo coletivo quem:

  • Tinha saldo na poupança em janeiro de 1991 (Plano Collor II),

  • E não recebeu a correção devida.

A base de cálculo é simples: considera-se o valor que estava na conta em janeiro de 1991, e a partir daí é aplicado um fator de conversão e eventuais descontos, conforme previsto no acordo.

Como aderir ao acordo e tentar receber os valores?

O processo é todo feito de forma organizada, em conjunto com a Justiça e os bancos. Veja o passo a passo:

  1. Acesse o portal oficial: www.pagamentodapoupanca.com.br.

  2. Faça o cadastro: informe seus dados pessoais e da conta poupança.

  3. Anexe documentos: como extrato bancário da época ou outros que comprovem o saldo em janeiro/1991.

  4. Simule o valor: o próprio sistema faz o cálculo e mostra quanto você pode receber.

  5. Escolha a forma de pagamento: pode ser à vista ou parcelado, conforme o caso.

  6. Acompanhe a homologação: o juiz do processo ou do pedido de adesão deve homologar a sua participação no acordo.

Por que é importante agir agora?

Muitos brasileiros ainda não sabem que têm esse direito. Mas atenção: o prazo não é eterno. Quem não aderir ao acordo coletivo até 2027 pode perder a chance de receber os valores devidos.

Em outras palavras: se você ou alguém da sua família tinha poupança em janeiro de 1991, vale a pena verificar no portal e garantir o que é seu por direito.

Conclusão

Os expurgos inflacionários são uma das marcas mais polêmicas da nossa economia recente. O Plano Collor II deixou cicatrizes no bolso dos poupadores, mas hoje existe um caminho viável para tentar recuperar parte desses valores: o Acordo Coletivo homologado pelo STF.

A informação é sua maior aliada. Se você tinha saldo na poupança naquela época, não deixe essa oportunidade passar: acesse o portal www.pagamentodapoupanca.com.br, faça sua simulação e veja se tem valores a receber.

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

Giba Um

"Ditaduras são regimes políticos em que há falta de liberdade, há tortura, censura, pessoas que...

vão para o exílio ou aposentadas compulsoriamente. Nada disso acontece no Brasil", de Luís Roberto Barroso (STF), negando que o Brasil vive uma "ditadura do Judiciário".

21/08/2025 00h03

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

É grave o estado de saúde do escritor Luis Fernando Verissimo, 88 anos, internado no Hospital Moinho dos Ventos, em Porto Alegre, com pneumonia. O quadro inspira cuidados devido à fragilidade da saúde do autor. Ele tem doença de Parkinson, problemas cardíacos.
Mais:  sofreu um AVC em 2021, que deixou sequelas. Em 2020, passou por uma cirurgia para retirada de um câncer no osso da mandíbula e, em 2016, colocou um marcapasso definitivo. Tem problemas motores e na comunicação. Já publicou 80 livros com 5,6 milhões de cópias vendidas.

Embaixador não

O ainda presidente do STF, Luís Roberto Barroso, está avisando que não pretende antecipar sua aposentadoria e que essa história de virar embaixador em Paris é puro boato. "Não tenho nenhum compromisso, nem sair, nem de ficar". Dia 29, será substituído pelo ministro Edson Fachin. A aposentadoria de Barroso está prevista para 2033, quando completará 75 anos. Se fosse antecipar a saída, já teria diversos nomes cotados para sua vaga: Jorge Messias (AGU), Bruno Dantas (TCU), Vital do Rêgo (presidente do TCU) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Entre os defensores do ex-presidente do Senado, estão Davi Alcolumbre e ministros do STF como de Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. 

Moro: outro partido

Ex-juiz, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro (União), líder nas pesquisas para o governo do Paraná em 2026, enfrenta resistências em seu próprio partido para lançar sua candidatura e esbarra em alianças locais. Mesmo à frente nas intenções de voto, Moro já acumula atritos internos e vê o governador Ratinho Jr. (PSD) em particular em sua sucessão. No Paraná, o partido está na base de Ratinho, que mira o Palácio do Planalto no ano que vem e sonha em ocupar a vice da chapa. Na última pesquisa, Moro aparece com 30% de intenções de voto e seus adversários registraram menos de 20% cada um. Resultado: Moro vai mudar de partido.

Motta com Lula

O presidente Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta, fora da agenda, com Eduardo Bolsonaro na pauta. O petista quer se livrar do rival e também de seu filho exilado nos Estados Unidos. Precisa culpar alguém pelo fracasso e o escolhido foi Eduardo, a quem Lula atribui prestígio suficiente para influenciar decisões de Trump. Assim, Eduardo  virou o responsável pelas sanções a Alexandre de Moraes, a reunião cancelada de Haddad e a proibição de Alexandre Padilha ir aos Estados Unidos, incluindo a filha de 10 anos de idade. Motta prometeu encaminhar ao corregedor denúncia contra Eduardo, que foi prontamente atendido. Motta quer exibir "provas de lealdade".

Apunhalado

A sucessão na ANP está provocando abalos sísmicos na base governista. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), mobilizou seu partido no Congresso para barrar a investida do PT com o objetivo de fazer o advogado Angelo Rezende o futuro diretor-geral da agência reguladora. A indicação teria partido do senador Jaques Wagner. Silveira sente-se pessoalmente apunhalado pelo partido, uma vez que teve garantia do Planalto de que faria o próximo número 1 da ANP. O ministro trabalha pela nomeação de Pietro Mendes, atual secretário do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis da pasta de Minas e Energia. 

Ciro 2026

A filiação de Ciro Gomes (hoje no PDT) é tida como avançada no PSB, apesar do martelo ainda não ter sido batido. Enquanto Ciro reforça ataques ao PT, os tucanos afirmam que o projeto e a candidatura ao governo do Ceará, comandado por ele entre 1991 e 1994, quando integrava as fileiras do partido, desta vez como opção de voto para a base do ex-presidente Bolsonaro. "O público bolsonarista quer votar nele. Sabem que ele é referência de gestão", diz Ozires Pontes, presidente do PSDB no Ceará. E emenda: "Ele só não voltaria no comando do Estado se ficar "berborrágico".

Giba Um

 Impondo limites

A atriz, apresentadora, influenciadora, modelo, empresária e missionária Rafa Kalimann está feliz da vida ao realizar um de seus grandes sonhos, ser mãe. Grávida de seis meses do cantor e compositor de forró Nattan, Rafa revelou que está se descobrindo uma nova mulher, e por isso está precisando desacelerar um pouco o ritmo do trabalho e também impondo alguns limites em sua vida.

"Essa Rafa já nasceu em mim. Nasce a partir do momento em que a gente sabe que está gerando. Tenho uma consciência muito maior do espaço que ocupo, da minha existência, do meu propósito aqui. A busca por isso foi incessante nesses últimos anos. Estou sendo mais eu". E completa: “Renascendo, me descobrindo em outros aspectos que eu não conhecia em mim, me respeitando mais, colocando limites maiores. Eu acho que é tão sagrado, sabe? Gestar é tão sagrado. Dar à luz é tão sagrado que você começa a se ver de um jeito mais respeitoso, de fato, de um jeito diferente. E eu estou amando tudo. Eu estou amando as mudanças do meu corpo, eu estou amando tudo, estou vibrando uma nova Rafaella, uma nova mulher."

Rafa também revelou que irá se dedicar um pouco à filha, mas que não existe possibilidade nenhuma de não retornar ao trabalho, que aliás se diz muito orgulhosa e que está pronta para novos desafios. Aos 32 anos, revela que quer ter uma família grande, se tornando futuramente uma avó cercada de netos.

“Eu quero ter uma família grande, igual eu tive. Eu quero que meus filhos tenham primos, irmãos e sobrinhos. Eu quero ser uma avó cheia de netos. Eu quero, se Deus me permitir, eu quero ter uma família grandona. Casa cheia. Mesona gigante que a vó tem que falar: "Pelo amor de Deus, vem almoçar, vai esfriar a comida".

Trump agora quer barrar a seleção

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está entre as opções de sanções contra o Brasil, depois da escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o "regime autoritário" brasileiro que Trump vem criticando, embora ele seja a favor da medida. A Fifa, cujo presidente Gianni Infantino (mandato até 2027) se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de grandes inimigas. Trumpistas acham que as sanções impostas no Brasil "não foram suficientes" e querem sanções que "machuquem mais". A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Desconfiança

Petistas que vivem em busca de inimigos para justificar o derretimento da popularidade de Lula, agora desconfiam de Diego Coronel (PSD-BA), corregedor da Câmara dos Deputados. O PT esperava fechar o relatório contra deputados que obstruíram e Mesa Diretora de Câmara, bateram à porta do Conselho de Ética. Só que o Coronel sinalizou que pode usar o prazo que dispõe de até 45 dias. O sobrenome já foi entregue: o corregedor é filho do senador Ângelo Coronel (PSD-BA), que precisa renovar o mandato em 2026.

Giba Um

 Fora dos holofotes

Musa dos anos 80 e precursora do biquíni fio-dental, Magda Cotofre lançou sua autobiografia "O outro olhar de Magda Cotrofê" (Emó Editora), onde mostra o lado que ninguém conhece, o da mãe e da mulher. “Sempre fui reservada, nunca gostei de falar sobre minha vida, mas essa vontade de escrever um já vem de muito tempo. Várias editoras já me procuraram para fazer uma biografia. Mas, desta vez, recebi um convite da Emoé Editora, que veio, coincidentemente, com os meus 40 anos de carreira. No livro, falo sobre a dor de uma mulher e se, de alguma forma, puder ajudar alguém, já fez o efeito que tinha que fazer”. Aos 62 anos, Magda conta (também em sua biografia) como foi difícil envelhecer, numa sociedade que está preocupada com a estética principalmente. “Eu achava bacana ser idolatrada. Na medida em que fui envelhecendo e ficando mais madura, entendi que tinha algo para falar. E esse livro é mais ou menos isso, trazendo esse olhar de uma Magda com mais profundidade, mais íntima, uma Magda mulher e mãe. É para mostrar que existe outra pessoa, alguém que tem alma, não só um pedaço de carne”.

Giba Um

 Ainda não pagou

Sidney de Oliveira, dono da Ultrafarma, já entregou seu passaporte, mas ainda não pagou a fiança de R$ 25 milhões fixada como uma das condições para sua liberdade. Ele foi solto depois do juiz revogar sua prisão temporária, atendendo a um pedido do Ministério Público, que considerou a detenção desnecessária para a continuidade das investigações. O magistrado acolheu o pedido, mas avaliou que a soltura ainda era prematura. A fiança ainda não foi paga por se tratar de valor elevado.

Um ano sem Silvio 1

Um ano após a morte de Silvio Santos, filhas e viúva travam batalha judicial para liberar R$429 milhões no exterior e contestam a cobrança de tributos estaduais. Com a morte do apresentador, iniciou-se nova fase marcada por disputas jurídicas em torno de sua herança estimada em R$ 6,4 bilhões. Uma complexa partilha de bens se desenrola nos bastidores, envolvendo contas no exterior, questionamentos tributários e disputas com o fisco paulista.

Um ano sem Silvio 2

Silvio Santos deixou testamento com divisão prévia para suas seis filhas e a viúva (cada filha deve ter herdado ao menos R$ 100 milhões). Um dos principais pontos de atrito envolve R$ 429 milhões nas Bahamas. As herdeiras questionam também o cálculo da Secretaria da Fazenda de São Paulo, que teria aumentado em R$40 milhões o valor dos tributos incidentes sobre cinco empresas do espólio. E R$ 10 milhões de uma dívida pessoal de Silvio já foram pagos pelas herdeiras.

Mistura Fina

Esse é o dilema de Rubem Menin, presidente da MRV, em relação à Resia, seu braço imobiliário nos EUA. A empresa, com negócios na Flórida, Texas e Geórgia, tem se notabilizado como um sugador de recursos, com forte impacto contábil sobre a Holding. Em julho, a MRV realizou em seu balanço, um impairment de US$ 144 milhões referente a perdas da subsidiária americana. Os investidores aguardam que a MRV dê seu veredito em relação ao futuro da Resia.

Ainda a Resia: -no fim do ano passado, a empresa de Rubem Menin (ele também tem a VNN Brasil, Banco Inter, Menin Wine Company e é principal investidor da SAF do Atlético Mineiro) anunciou plano de alienação de US$ 800 milhões de ativos nos EUA até 2026. Desse total, apenas US$ 117 milhões foram cumpridos até o momento. Entre os cenários contemplados, a MRV avalia a venda de todos os empreendimentos imobiliários e do banco de terrenos da Resia, com consequente fechamento da companhia.

Enquanto Lula gosta de dizer que não vai retaliar os Estados Unidos com a suspensão de vistos da Suprema Corte americana, em resposta ao que aconteceu com Alexandre de Moraes ou ministros de Estado como Alexandre Padilha, a realidade mostra que, do lado brasileiro, seria inútil. A última vez que um juiz, da Suprema Corte dos EUA realizou uma visita oficial ao Brasil foi há 27 anos. A juíza Sandra Day O'Connor (EUA) pisou no Brasil em 17 de setembro de 1998 (Celso de Mello era o presidente do STF).
 
Ainda retaliação: antes de Sandra, o juiz Anthony M. Kennedy  esteve no Supremo de cá, sob presidência de Rafael Mayer, em 24 de agosto de 1990. Do lado da Saúde, Michael O. Leavitt, autoridade máxima no setor nos EUA, passou por aqui em 2007 e nem foi bem para falar de Saúde. Secretário de Saúde de George W. Bush, Leavitt veio ao Brasil no lugar do chefe para a cerimônia do Panamericano. Esticou e foi a Fiocruz. 

In - Livro: Concorrente
Out - Livro: Só pra mim
 

