CLAÚDIO HUMBERTO

"Escândalo marcado por desorganização, luxo e incoerência"

Deputado Zucco (PL-RS) sobre Lula queimando 3,6 mil litros de diesel/dia em iate na COP30

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

08/11/2025 - 07h00
Só 17 líderes em Belém expõem fracasso da COP30

A ausência dos presidentes de Estados Unidos, China e Rússia na cúpula da COP30, em Belém (PA), já sinalizava fracasso da conferência do clima, mas foi ainda mais constrangedor. Apenas 17 chefes de Estado e de Governo apareceram. O Planalto jura que ainda são esperados outros na próxima semana, e totalizarão 29. Mas, ainda assim, o número é embaraçoso. A presença desses dignitários em versões anteriores da COP variou entre 75 e 120. A Cúpula da Terra, nossa Rio-92, atraiu 108.

Noves fora, 14

Dos 17 em Belém, três deles são chefes de Estado, não governam: os reis da Suécia, o príncipe de Mônaco e o presidente da Finlândia.

Procure no mapa

Os presidentes dos desconhecidos arquipélagos de Palau (17 mil habitantes) e Comores estão entre os demais 14 governantes na COP30.

Nem uma coisa...

O simpaticão príncipe William, que esteve na COP30, não é chefe de Estado e nem de governo, no Reino Unido. E só o herdeiro ao trono.

Lista raquítica

A lista por ordem alfabética dos chefes de Estado e Governo presentes na COP30 começa pela letra C, de Chile. Com iniciais A e B, nenhum.

Palácio de Alckmin gasta R$25,6mil/mês com água

Mais discreto que o casal esbanjador Lula e Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também empurra amarga fatura nos pagadores de impostos para bancar o custeio do luxuoso Palácio do Jaburu, residência oficial do socialista e da esposa Lu Alckmin. A conta de água do palacete que tem a família Alckmin como inquilina já passou dos R$124 mil apenas este ano. Mês de seca em Brasília, julho registrou o maior consumo e, por consequência, a maior fatura: R$25.699,38.

Gasta mesmo

Desde que ocupa o Jaburu, o socialista não alivia para o brasileiro, que paga as faturas desde janeiro de 2023, que já passam de R$428,4 mil.

Lula dá aula

A conta de Alckmin nem coça os gastos de Lula. Entre janeiro e julho (2025), o viveiro do Alvorada gastou R$334,4 mil só com água.

Só dá ele

Alckmin soma as quatro maiores contas d’águas do palácio, entre R$18,9 mil e R$25,6 mil. Depois vem Michel Temer R$18,5 mil (junho/2016).

Passando vergonha

Janja passou vergonha sem precedentes: ofereceu coquetel a chefes de Estado e Governo, na COP30, mas ninguém apareceu. Ela e Lula esperaram por duas horas, e nada. Aí chamaram ministros e assessores para fazer número. Lula foi embora meia hora depois, irritado.

Fake news pode?

O Planalto atuou para manipular o noticiário sobre dignitários na COP30. A jogada foi acrescentar à lista dos governantes aqueles que são apenas burocratas que dirigem organismos internacionais, somando “70 líderes”.

Melancia no pescoço

Emmanuel Macron foi o único chefe de Estado relevante, na reunião de cúpula. Pudera. Considerado o presidente francês mais mal avaliado da História, ele busca desesperadamente se associar a agendas “positivas”.

Maldita porta giratória

Relator que tenta tornar aproveitável a PEC da Segurança, o deputado Mendonça Filho (União-PE) usa uma expressão bem forte para definir seu conceito da “porta giratória” das audiências de custódia: “Maldição”.

Os depenados

Faltou água na COP30, em Belém, pelo segundo dia consecutivo. O que não faltou foi exploração daqueles que insistiram em participar. Queixam-se de serem esfolados em bares, restaurantes e na própria conferência.

Câmeras que protegem

No DF, militantes de redação e sindicalistas estrebucham contra a lei autorizando escolas públicas a instalarem câmeras de vídeo, com áudio, até em salas de aula. As gravações só poderão ser solicitadas pela Justiça ou por professor, para registrar agressões e refutar acusações.

Binacional

A senadora Damares Alves (Rep-DF) convidou seguidores que estiverem na Itália para a “Manifestazione per la deputada Carla Zambelli” neste sábado (8), às 15h, na Piazza dei Santi Apostoli, em Roma.

Investigação nula

A defesa do prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Rep), sensação nas redes sociais, vê perseguição política no afastamento do político do cargo. Diz que a investigação da Polícia Federal é “completamente nula”.

Pergunta na hipocrisia

Gostar do frio é racismo climático?

PODER SEM PUDOR

Bancada do holofote

Mal terminou uma reunião de líderes, no início de mandato do então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, alguns deputados saíram em disparada. “O que é isso?”, estranhou Severino. “São os holofotes, presidente!”, esclareceu um deles. Lá fora, diante dos holofotes, três esbaforidos líderes de bancada contavam aos repórteres tudo o que acontecera na reunião.

Cláudio Humberto

"O governo Lula mente ao povo!"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre promessa de abaixar a conta de energia

06/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

União Brasil quer mesmo ministro fora do partido

É difícil achar no União Brasil quem acredite que o Conselho de Ética do partido vá pegar leve para Celso Sabino e deliberar pela permanência do deputado na sigla. O processo foi aberto após Sabino se agarrar ao cargo de ministro do Turismo de Lula, contrariando ordens da Executiva Nacional para que todos os filiados entregassem os carros no governo petista. O desprezo por Sabino se dá, especialmente, pela aspiração do ainda ministro: disputar uma cadeira no Senado pelo Pará em 2026.

Conta não fecha

Sabino acha que se elege. Só que Lula deve apoiar o governador Helder Barbalho (MDB). E o PT já tem Beto Faro em fim de mandato.

Ministro sem-votos

Pesquisas que avaliam o humor do eleitorado paraense não trazem boa notícia para Sabino. O deputado Éder Mauro (PL), pontua muito mais.

Concorrência

Com chance de se mudar para o MDB, o ministro ainda terá outra dor de cabeça. Além de Barbalho, Chicão Melo (MDB) também quer o Senado.

Aviso prévio

A situação de Sabino no União Brasil já tem dia e hora marcados. Ele deverá tomar pé no traseiro na próxima segunda-feira (10), às 15h.

Lula nem Lewandowski lamentaram policiais mortos

A carta do governo do presidente Donald Trump ao governo do Rio de Janeiro, lamentando a morte de quatro policiais no confronto com narcoterroristas, chamou atenção para o fato de que, até agora, passados 9 dias desde o confronto no morro da Penha e Complexo do Alemão, Lula (PT) e nem Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e – valha-nos, Deus – Segurança Pública, cumpriram o papel de lastimar as mortes dos agentes da Lei ou de apresentar condolências às famílias.

Gentileza americana

A carta do governo Trump, gentilmente em português, foi assinada por James Sparks, do DEA, o departamento de combate ao narcotráfico.

A Lei sob ataque

A reação da esquerda, liderada por Lula, tem sido criticar policiais por reagirem ao ataque de batalhão de narcoterroristas fortemente armados.

Oligofrenia suspeita

“Especialista” dessa esquerda debiloide tingiu os cabelos de vermelho para recomendar pedradas contra bandidos armados de fuzis.

Prevaleceu o original

Renan Calheiros fez o diabo para roubar o protagonismo do deputado Arthur Lira (PP-AL) no projeto da isenção de IR para quem ganha até R$5 mil. Levantou suspeitas, atacou, pintou e bordou, mas, no final, o Senado aprovou o texto original, aprovado na Câmara por unanimidade.

Homenagem a Castro

O deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) disse, no podcast Diário do Poder (vai ao ar nesta quinta, às 18h30, no YouTube) que o governador Cláudio Castro será homenageado na comissão da PEC da Segurança.

Isto foi para o lixo

A PEC de Lewandowski pretendia roubar autonomia dos Estados, mesmo sendo responsável apenas por 12% dos investimentos em segurança pública. Já os Estados respondem por 80% dos aportes.

Beneficiando bandidos

Chocou Marcel van Hatten (Novo-RS) o projeto antifacção de Lula. “Prevê até redução de penas para bandidos das organizações criminosas”, alerta o deputado que já anunciou voto contra a proposta.

Veja bem

Resposta malandra da assessoria de Lula esconde quanto custa a diária do petista que curte belos dias em iate no Pará. Dizem apenas “o preço médio da diária”, sai por R$2.647. Mas nada sobre a baita suíte do chefe.

Bafafá

Está uma confusão para a vaga do Senado em Santa Catarina. Jair Bolsonaro já disse que vai apoiar o filho Carlos e é simpático a Carol de Toni (PL). O governador Jorginho Mello (PL), que esteve com Bolsonaro, tem sinalizado apoio a Esperidião Amin (PP).

Pede música

Filipe Barros (PL-PR), que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, promete pegar pesado contra Ricardo Lewandowski, que não deu as caras na audiência. Foi o terceiro bolo.

Na espera

Só cresce a fila de políticos que tentam visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, em prisão domiciliar, em Brasília. O governador goiano e presidenciável Ronaldo Caiado (União Brasil) é um que está na lista.

Pensando bem...

...fala-se em isenção, mas bom mesmo era o governo se isentar de aumentar gastos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ratos na política

Deputados conversavam na Câmara, certa vez, e um deles quis saber o o significado de “gabiru”, quando o País se alarmava com o mensalão, escândalo de corrupção do primeiro governo Lula (PT). Quem esclareceu foi o vice-presidente da Casa na época, o alagoano José Thomaz Nonô, provocando gargalhadas: “Gabiru é rato grande, também chamado de cassaco. No Rio Grande do Sul é ratão do banhado. Em Brasília, tem vários nomes: Delúbio, Silvinho...”

Giba Um

"Ele não dorme, não come, só soluça e chora",

de Eduardo Bolsonaro, nos EUA, sobre  o estado de seu pai que teria sabido que há um espaço reservado para ele na Papuda, no mesmo bloco que já abrigou deputados, doleiros e empresários (outros figurões da trama golpista também iriam para lá)

06/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Dois apartamentos no bairro de Embaré, em Santos (SP), foram penhorados pela Justiça em virtude de dívidas referentes à taxa de condomínio. Os imóveis estão no espólio de Pelé. A dívida está em R$ 9 mil referente aos meses de abril a junho de cada unidade.

MAIS: o nome do condomínio é Residencial Dondinho, e homenagem ao apelido do pai de Pelé, o famoso Dondinho. O juiz nomeou Edson Chalbi do Nascimento, o Edinho, filho de Pelé, como representante do espólio, como depositário do bem.

Giba Um

Mais uma vez assustadora

Uma das mais aguardadas festas de Halloween, não pela festa em si, mas pela fantasia usada pela anfitriã, da modelo e apresentadora Heidi Klum, aconteceu na sexta-feira (31). A modelo reuniu muitos convidados no Hard Rock Hotel, no centro de Manhattan, Nova York. A anfitriã mais uma vez ousou, misturando uma cobra com a cabeça de medusa, com as pequenas serpentes em sua cabeça com movimento. “Eu sempre tento encontrar coisas que as pessoas naturalmente não fariam. Muitas pessoas vão de enfermeira ou policial, mas eu sempre procuro algo que eu nunca tenha visto".  E completou: “Quando me mudei para os Estados Unidos, me apaixonei imediatamente pelo Halloween e por toda a sua atmosfera assustadora. Só faltava uma festa fantástica”. Então Heidi decidiu fazer a sua própria festa e deu certo, este ano foi a 24ª edição. “Deu certo porque, ao longo dos anos, as pessoas têm se tornado cada vez mais extravagantes com suas fantasias. A festa se tornou quase lendária. É épica. Sinto que meu amor pelo Halloween fez com que outras pessoas também se apaixonassem pelo feriado."  O marido de Klum,  Tom Kaulitz, também não esquiva de se fantasiar. E sua fantasia é quase sempre algo ligada à da amada. Este ano músico do Tokio Hotel era um homem de pedra, sugerindo que ele havia se transformado numa estátua ao olhar para a medusa.  Quem também encantou  foi a filha Leni Klum, que se vestiu de Camilla Cream, personagem do livro infantil "A Bad Case of the Stripes", (1988) escrito e ilustrado por David Shannon. E teve brasileiras também na festa. A cantora Ludmilla teve sua fantasia inspirada no personagem Shuri, de "Pantera Negra", da Marvel, enquanto a modelo trans Valentina Sampaio se vestiu de Leeloo  personagem de "O Quinto Elemento".

Colapso anunciado da Agência da Mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) está sob jogo cruzado. O tiroteio combina pressões políticas, cerco de órgãos de controle, notadamente do TCU, e suspeitas criminais, tudo em meio à ameaça de colapso operacional. Há uma articulação de parlamentares e prefeitos de Minas Gerais e Pará, com apoio do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para defenestrar o diretor-geral da ANM, Mauro Henrique Sousa. Por trás da ofensiva, está a urgência dos municípios em aumentar sua arrecadação. Prefeitos mineiros e paraenses, estados que concentram mais de 75% da produção mineral do Brasil, acusam a direção da ANM de negligência da cobrança e no repasse dos fundos da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais. A conspiração dos prefeitos contra o comando da agência é potencializada pelas "escavações" feitas pelo TCU no órgão regulador.

Perda de arrecadação

De acordo com auditoria divulgada no ano passado, o volume de sonegação no recolhimento da CFEM chegou a 70% entre 2017 e 2022. A perda de arrecadação estimada é da ordem de R$ 20 bilhões. Significa dizer que os municípios mineradores aos quais cabe a fatia de 60% do CFEM, deixaram de receber algo em torno de R$ 12 bilhões. Há duas semanas, o TCU deu nova estocada na ANM. E apontou "fragilidades estruturais persistentes" em áreas essenciais como "integridade e controle interno".

Giba Um

Halloween à brasileira

Por aqui nas terras brasileiras aconteceu também  a 4ª edição da Elleween, festa promovida pela revista Elle Brasil. Com o tema “Convenção de Monstros” o hotel Rosewood, na Bela Vista, em São Paulo reuniu cerca de 400 convidados na sexta-feira (31) que contou com  DJ, projeções de filmes clássicos de terror, iluminação cênica e performers caracterizados, para animar a festa, com patrocínio de Chevrolet, Natura e M&Ms, e apoio de Fini e Blue Moon. Horas antes do evento a publicação divulgou a capa da edição digital com o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank  já no clima de Halloween, onde o ator aparece quase irreconhecível numa versão de Frankenstein e Edward mão de tesoura. Em entrevista os atores falam sobre o primeiro projeto em conjunto, a comédia “Quem casa quer casa”. “Hoje eu só quero fazer projetos que façam sentido na minha vida. O maior legado que eu posso deixar para os meus filhos são as escolhas que eu faço, profissionais, de vida, de tudo”, diz Gagliasso. O casal também falou do casamento de 15 anos e da renovação feita este ano. “Foi um jeito de dizer que seguimos juntos, mas diferentes, mais maduros, mais conscientes do que é amar e escolher o outro todos os dias", derrete Ewbank.

Giba Um

Ainda a carnificina

Caberá ao ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) explicar o sumiço do governo e "histórias" para não ajudar o Rio. Ele é alvo de nada menos do que 12 requerimentos de deputados federais de vários partidos. Por outro lado, diplomatas de Nova York avisam que as manifestações "da ONU" sobre a operação no Rio são obra de brasileiros que ocupam boquinhas de consultores e assessores, inclusive de imprensa, na área de "direitos humanos". Não pertencem aos quadros da ONU. E armas: nenhuma das apreendidas pertencem a colecionadores ou perseguidos por Lula Algumas foram adquiridas: muitas eram das forças armadas do Brasil e da Venezuela.

Promessa quebrada

A cinco dias do Segundo Turno da eleição de 2022, o então candidato Lula garantiu até por escrito que, vencendo a disputa com  Jair Bolsonaro, não tentaria a reeleição. "Se for eleito, serei um presidente de um mandato só. Os líderes se fazem trabalhando, no seu compromisso com a população" disse no "X" (Ex-Twitter). Pelo que se vê, Lula mentiu. Na semana passada, lançou sua candidatura à reeleição em 2026 no primeiro dia de visita à Ásia. Quatro dias depois, chamou de "um lapso" e "erro" lançar candidatura na Indonésia: "Afinal, não tenho voto lá" (foi lá que avisou que iria concorrer, com "energia de 30 anos” e irá disputar "o quarto mandato”).

Pérola

"Ele não dorme, não come, só soluça e chora", 

de Eduardo Bolsonaro, nos EUA, sobre  o estado de seu pai que teria sabido que há um espaço reservado para ele na Papuda, no mesmo bloco que já abrigou deputados, doleiros e empresários (outros figurões da trama golpista também iriam para lá).

Férias sem volta

O tenente-coronel Mauro Cid, afastado do Exército devido ao envolvimento na trama golpista, deveria se apresentar hoje, mas resolveu tirar 60 dias de férias para evitar constrangimento. A expectativa é que ele não retorne mais às fileiras da Força por falta de ambiente entre os pares. Cid pediu transferência para a reserva  remunerada com provento constitucional ao tempo de serviço, o que deverá ser autorizado pelo Exército, a partir de janeiro. Ele tem 29 anos de serviço e precisaria ter 31 anos para ser transferido para a reserva com proventos integrais. Receberá, contudo, o soldo de seu posto e adicionais.

Bandeira vermelha

Neste mês, a bandeira tarifária vermelha, patamar 1 estará de volta. A Aneel segue com a tendência iniciada em junho passado, mantendo a cobrança entre os patamares 1 e 2, os mais caros do sistema elétrico. O acréscimo corresponderá a R$ 4,46 extras a cada 100  MWh, consumidos, já em vigor. A decisão se deve ao reduzido nível dos reservatórios, especialmente nos subsistemas Sudeste-Centro-Oeste e Nordeste. O primeiro está em 44,6% de sua capacidade; o segundo, 48,96%. Nos dois casos, são os índices mais baixos em quase três anos. Se a chuva não voltar em novembro, a agência volta com a bandeira ao patamar 2 (R$ 6,24/100 MWh) em dezembro.

Coleção de títulos

Em outubro, Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso que confere ao município de Antonina, no Paraná, o título de Capital Nacional da Bala de Banana. Foi a 43a. cidade brasileira que ganhou uma honraria desse tipo só nesse mandato de Lula. Tem de tudo e para todos os gostos, dependendo dos brasileiros e suas cidades. A lista (não dá para publicar tudo) é grande - e das mais originais, se é que se pode chamar assim: Boa Vista é a Capital da Paçoca de Carne com Farinha; Jaraguá do Sul é Capital dos Atiradores e Florianópolis é a Capital das Startups. Tem mais: Panambi é a Capital da Pós-Colheita de Grãos, Friburgo, da Moda Íntima e Cruzeiro, da Revolução Constitucionalista de 1932. Com todos seus títulos publicados no Diário Oficial da União.

Virou moda

Agora, nos finais de semana, a Globo resolveu colocar no ar "reflexões" de dois apresentadores de programas de entretenimento no final de seu programa, Marcos Mion dedica muitos minutos sobre como viver com muita espiritualidade e Luciano Huck, também no final de seu "Domingão", analisa a vida dos brasileiros, como sobrevivem e ações políticas condenáveis. O primeiro é chamado, ironicamente, nos bastidores de" "pastor" ou "profeta; já o segundo é rotulado de "candidato" - mesmo fora de época. Mion (contratado até 2027) recebe R$ 400 milhões (e pode chegar a mais de milhão com campanhas) e Huck ganha R$ 4 bilhões e pode alcançar R$ 6 milhões com publicidade e participação nos lucros.

Olho no Corinthians

Ronaldo Fenômeno confessou num podcast esportivo que gostaria de transformar o Corinthians numa SAF Sociedade Anônima de Futebol. Perguntado, onde arrumaria o dinheiro, o ex-jogador não deixou por menos: "Arrumo dinheiro no mercado. Vou adorar envolver torcedores". Hoje, para Ronaldo, o Timão atravessa uma fase difícil "com muita bagunça e dívida alta", mais afastamento do presidente por  suspeitas na administração. Mesmo assim, gostaria de topar o desafio: "Bem administrado, o Corinthians é uma máquina", Ele é dono de uma fortuna de R$ 1 bilhão, à qual os quatro filhos não terão direito - e é acionista do Real Valladolid , da Espanha e do Fort Lauderdale Strikes.

Mistura Fina

No próximo dia 11, o Congresso promove uma sessão solene pelos 70 anos do movimento que impediu um golpe em andamento protagonizado por militares e políticos contra a posse de JK. Diziam que ele não havia obtido maioria absoluta de votos. . A ação foi chamada de "Movimento de 11 de Novembro de 1955" e foi liderada pelo marechal Henrique Teixeira Lott, então ministro da Guerra, que colocou tanques e 25 mil soldados nas ruas. A ideia era proteger a democracia, não derrubá-la.
 
No livro-biografia de Lotto autor Wagner William diz que os mesmos golpistas tentaram o golpe de novo nos anos 1956 e 1959. Voltaram a tentar em 1961 e em 1964, conseguiram, depois de anistiados. William diz que "se Lott tivesse sido eleito em 1960, quando disputou a Presidência, os militares não teriam conseguido impor sua ditadura" Ele perdeu para Jânio Quadros, que logo renunciou.
 
Ainda o movimento vitorioso comandado por Lott contra militares que garantiu a posse de JK: na época, o jornalista Carlos Lacerda, um dos conspiradores civis, pediu asilo em Cuba, comandada pelo ditador Fulgencio Batista. Lacerda chegou a apoiar o golpe, rompeu com militares em 1968 e fundou a Frente Ampla, com JK e Jango. Com o AI-5, foi preso e cassado, perdendo direitos políticos por 10 anos.
 
O anúncio da parceria entre a Casas Bahia e o Mercado Livre colocou o Magazine Luiza na berlinda. O mercado tem questionado o acordo similar assinado entre a rede Magazine Luiza e a chinesa AliExpress. Aos olhos dos minoritários, o negócio tornou-se uma zona um tanto cinzenta. Os investidores se ressentem da escassez de informações sobre os resultados da aliança, que envolve a venda cruzada de produtos das duas plataformas de e-commerce.
 
Há poucos dados disponíveis sobre o fluxo de pedidos, participação do cross border, volume de faturamento e até mesmo sobre o portfólio ofertado de parte a parte. No mercado, há uma percepção de assimetria. A leitura é que o Magazine Luiza abriu sua vitrine e assumiu parte do ônus logístico do parceiro, sem comprovar o retorno. Já a AliExpress teria capturado tráfego e base local. 

In – Livro: Até que deu tudo certo
Out – Livro: O clube do livro mortal

