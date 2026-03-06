"Esse é o ano em que a gente vai provar que fazer pirotecnia com o celular não resolve o problema...

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Ainda a manifestação organizada por Nikolas Ferreira n na Avenida Paulista: duas figuras que sabiam que no palanque, também estaria Flávio Bolsonaro, mas não apareceram. De um lado, Michelle Bolsonaro, que teria feito, dois dias antes, "um pequeno procedimento cirúrgico" e "ficou cuidando da filha Laurinha".

MAIS: o outro, foi a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, poucos dias antes, embarcou para a Alemanha, onde teria compromissos de "agenda tecnológica". A propósito: Flávio tem dito que Tarcísio será coordenador de sua campanha em São Paulo, o que não procede.

Pautas positivas

Em meio ao desgaste, ministros do Supremo aceleram "pautas positivas para melhorar o clima junto aos brasileiros. A manobra ocorre depois do tribunal ser acusado de blindar investigados no caso Master e de protagonizar polêmicas bilionárias envolvendo dois ministro, ainda não explicadas. A CPMI do INSS denúncia obstáculo do STF à investigação, autorizando três dezenas de suspeitos a desdenhar intimações. O julgamento dos assassinos de Marielle, pode ajudar a melhorar o cartaz do STF, e as decisões desfavoráveis aos penduricalhos buscam ajudar na reconciliação com a opinião pública. O Supremo tenta posar de guardião da moralidade e transparência.

"Milícia privada" 1

A decisão do ministro André Mendonça (STF) que levou à prisão Daniel Vorcaro cita organização criminosa, danos bilionários e ameaça a investigações e uma "milícia privada", chamada de "A Turma", especializada em perseguir, espancar - ou mais que isso - jornalistas que publicavam comportamento criminoso do ex-banqueiro. A decisão atende ao pedido da PF por suspeita de crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça.

"Milícia privada" 2

Além de Vorcaro, foram alvo da operação da PF Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, o coordenador da segurança Luiz Phillipi Mourão, apelidado "Sicário" (é quem recebia ordens para agir contra jornalistas), e o policial aposentado Marilson Roseno da Silva. "A Turma" intimidava também adversários e autoridades. Mensagens interceptadas pelos investigadores mostram Vorcaro ordenando a Mourão que o jornalista Lauro Jardim fosse "agredido para quebrar todos os dentes num assalto forjado". Também estaria no alvo de "A Turma" uma fonte que abasteceria, supostamente, Malu Gaspar.

Escalada tributária 1

Enquanto Trump impõe tarifa adicional de 10% (15% em alguns casos) sobre parte dos produtos brasileiros, isenta 46% dos embarques (US$ 17,5 bilhões) e reduz alíquota média sobre produtos brasileiros para cerca de 12,17%, tornando o país um dos mais beneficiados, o governo Lula transforma o contribuinte no maior alvo de uma escalada tributária sem precedentes. Desde sua posse, criou ou aumentou impostos em três dezenas de ocasiões.

Escalada tributária 2

Lula impôs nova taxação a cada 37 dias, em média: ressuscitou Cide, aumentou PIS/Cofins, IOF, IPI e taxou investimentos e dividendos. Fez a carga tributária bruta saltar para 32,32% em 2024 (dados do Tesouro e Receita), maior patamar em 22 anos, e continua aumentando. Por mera resolução, elevou o imposto de importação em até 25% sobre 1.252 produtos, até celulares (nos eletrônicos, voltou atrás). De quebra, veículos elétricos BYD de taxa zero foram premiados com 35% de imposto.

Uma nova versão

A atriz, modelo, autora e ativista dos direitos dosanimais Pamela Anderson está na capa da Another Magazine, onde abriu seu coraçãosobre sua nova fase no mundo artístico. Despida até de maquiagem, que sempre a identificouestá numa nova fase de sua vida. “Este é o meu momento de brilhar, não como umsímbolo sexual, mas como atriz. Acho que fiquei na minha por muito tempo. Meusseios tinham uma carreira e eu só estava acompanhando”. Apesar de estar focadanesta nova versão ela não tira sua culpa por sua trajetória e garante queapesar de tudo foi feliz com tudo que viveu: “Não sou inocente aqui. Eu fuicúmplice, porque em algum momento, especialmente no início da minha carreira,nos meus relacionamentos e nas coisas que aconteceram na minha vida pessoal,era pura exploração e eu meio que desisti”.

Pamela reconhece que foi uma fase eque aceitou para ter condições de sobreviver, dando sempre valor ao dinheiroque conquistava a cada trabalho. “Gosto de estar na luta. Vivo de salário asalário, nunca vou me livrar disso. Sou muito tradicional e simples. Não gostode dívidas. E segundas chances também, não as considero garantidas. Sinto queestou tendo uma segunda chance em tudo. E tudo isso foram lições aprendidas, etenho muito de onde me inspirar, da minha infância aos meus relacionamentos dasúltimas décadas, então quero explorar isso. Não quero ter que me preocupar coma minha aparência. Quero poder não ter alguém na minha vida com quem eu fiqueme perguntando: 'Será que essa pessoa vai gostar?' Não preciso agradar aninguém. Isso é uma verdadeira liberdade. Ninguém espera perfeição de mim. Seeu piso num tapete vermelho, sempre vai estar um pouco bagunçado. E isso fazparte do meu charme.”

"André Esteves é o novo Eike Batista"

A comparação ganhou os mais diversos cír culos ligados aos poderosos: André Esteves é o novo Eike Batista. O dono do BTG des ponta como o que existe de mais próximo do que um dia o Mr.X representou para o capitalismo brasileiro. A semelhança, segundo analista, passa pela disposi ção quase química para o risco, pela agressividade nos negócios, pela competência de venda e pelo acesso privilegiado a autoridades das mais diver sas áreas, fundamental para desobstruir caminho e fazer valer seus interesses - o que em mais uma simi o dono do antigo conglomerado X se notabilizou por começar projetos greenfield - e fazer IPOs bilioná rios de maquetes; já o banqueiro tem se notabilizado pela capacidade de identificar fragilidades em suas presas e pela voracidade em atacá-las.

"Novo Eike" 2

Mais: Eike Batista almejava erguer impérios do zero e ainda almeja . Diz que sua próxima aventura será na área de minerais cítiricos, para não falar da supercana (quer produzir arté três vezes mais etanol) com a qual pretende voltar ao mercado de capitia ao lado de investidores sauditas. Já Esteves compra peçados de territórios decadentes. É o anti-Warren Buffet. Pra muitos é um um oráculo. Suas movimentações sinalizam para uma segunda, terceira e quarta casa do xadrez. Eike encarnou o capitalismo da promessa e das oportunidades; Estaves opera no capitalismo da captura.

Arroz e feijão

A cantora Simone Mendes, um dos fenômenos da música sertaneja, ataca como garota-propaganda da Tupperwave (linhas de produtos para o lar, incluindo utensílios de cozinha, recipientes para preparação e armazenamento de alimentos, e produtos para servir alimentos), que, nos anos 70 e 80, fizeram muito sucesso nas casas dos brasileiros. A campanha apresenta o lançamento de três coleções inéditas da marca. Aliás Simone ataca também como diretora criativa, trazendo vários símbolos da sua história no interior por meio de desenhos, desde árvores, pássaros, cavalos, casinha simples, flores, natureza e família unida. Apesar de ser um grande sucesso, Simone se mostra simples e fala: O prato que mais traduz fora dos palcos é básico: arroz, feijão e bife. Eu adoro macarrão também, mas arroz e feijão não podem faltar. É comida simples, popular mesmo do dia a dia”. E completa que no seu Natal o melhor é o tradicional frango com farofa.

Jatinho de Vorcaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou jatinho de Daniel Vorcaro para fazer campanha em nove estados e no DF ao longo de dez dias do segundo turno de 2022. A aeronave foi usada nos deslocamentos da caravana Juventude pelo Brasil, liderada por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, objetivando reverter o resultado na reta final que elegeu Lula. Nikolas diz que não sabia de quem era o avião e seu uso não precisava ser declarado à Justiça Eleitoral. Um santo, esse Nikolas!

"Novo Eike" 3

E ainda: o BTG é também um devorador de precatórios, títulos podres, carteiras de crédito estressadas, recebíveis inadimplentes, enfim, junk bonds, das mais diversas espécieis. Difícil saber o que Estaves enxerga em tanta moeda putrefata. Alguns acham que poderia ter valor, por exemplo, para a compra de concessões de infraestrutura em um futuro não muito distante. O fato é que, nos últimos anos, calcula-se que o banco tenha adquirido mais de R$ 20 bilhões desses papéis em special situation. Raspas e restos interessam ao predador Esteves, que não se limita a outras aquisições.

"Novo Eike" 4

Resumo da ópera: se Eike buscava ser o maior empresário do país e um dos maiores do mundo. Esteve parece estar satisfeito em ser "apenas" o maior finaciador do Brasil, o que o deixa em posições privilegiadas e poderosas para impor a impor seus interesses. Para esses lúcidos analistas, Eike seria um megalômano; Esteves, um very smart businessman. Estes não compram apenas ativos, arrancam do chão. Compra influência, domínio e poder. Eike e Esteves causam espanto e comparação inevitável.

Mistura Fina

O Itamaraty acha que o Brasil (leia-se, Lula) não "precisa ser comentarista" da crise EUA vs. Irã, conflito cujas dimensões ainda são incertas. O silêncio total contrasta com a diplomacia lulista. Para quem tem memória curta: em 2010, Lula chegou a mediar, junto com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã. A iniciativa foi desautorizada pela Casa Branca, mas ainda é celebrada como momento de afirmação do Itamaraty. Hoje, as palavras de ordem são pragmatismo e redução de danos, segundo analistas de plantão.

Integrante da comitiva de Lula à Índia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai visitar laboratórios e assinar termos de compromisso para fechar uma parceria que permita ao estado produzir ao menos quatro medicamentos oferecidos hoje no SUS. O objetivo é baratear o preço dos remédios, que custam R$ 1,7 bilhão por ano. Entre eles, o Pertuzumabe, usado contra o câncer de mama. É ano eleitoral e Rodrigues é capaz de não conseguir se reeleger. ACM Neto (União Brasil) está crescendo nas pesquisas.

A repaginação da grade do SBT não produziu os resultados esperados na segunda-feira (2). A novela "Presente de Amor", deslocada para antes do "SBT Brasil", registrou apenas 2,3 pontos (4% do share) e foi superada pelo "Jornal da Band", que marcou 3,8 pontos. A queda da faixa chegou a 23%. O "SBT Brasil" agora às 20h30 marcou 2,7 pontos, distante da vice-liderança da Record e muito aquém da Globo (23,6 pontos). E o programa de Ratinho levou um tropeção: 2,8 pontos, sua pior marca no ano (perda de 10% do público habitual).

A principal aposta da noite do SBT foi "Galvão FC", programa de Galvão Bueno que estreou com média de 2,9 pontos, chegou a registrar picos de 4,4 e encerrou com apenas 1,9 ponto. No mesmo horário, a Record se manteve na vice-liderança com 3,3 pontos. Resumo da ópera: numa única noite, o SBT não ganhou a audiência que pretendia ganhar e perdeu muito da audiência magra que tinha. As herdeiras de Silvio Santos ficam de castigo e de joelhos. Detalhe: Galvão Bueno não tem mais o poder de atração dos velhos tempos.

In - Suco de pêssego

Out - Suco de amora