Giba Um

"Esse é o ano em que a gente vai provar que fazer pirotecnia com o celular não resolve o problema...

...da sociedade. O cidadão que fica gravando e fazendo meme toda hora, brincando de fazer política, nós vamos desmascarar", de Lula, em meio ao desastre das chuvas em Juiz de Fora (MG).

Giba Um

Giba Um

06/03/2026 - 06h00
Continue lendo...

Ainda a manifestação organizada por Nikolas Ferreira n na Avenida Paulista: duas figuras que sabiam que no palanque, também estaria Flávio Bolsonaro, mas não apareceram. De um lado, Michelle Bolsonaro, que teria feito, dois dias antes, "um pequeno procedimento cirúrgico" e "ficou cuidando da filha Laurinha".

MAIS: o outro, foi a ausência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que, poucos dias antes, embarcou para a Alemanha, onde teria compromissos de "agenda tecnológica". A propósito: Flávio tem dito que Tarcísio será coordenador de sua campanha em São Paulo, o que não procede.

Pautas positivas

Em meio ao desgaste, ministros do Supremo aceleram "pautas positivas para melhorar o clima junto aos brasileiros. A manobra ocorre depois do tribunal ser acusado de blindar investigados no caso Master e de protagonizar polêmicas bilionárias envolvendo dois ministro, ainda não explicadas. A CPMI do INSS denúncia obstáculo do STF à investigação, autorizando três dezenas de suspeitos a desdenhar intimações. O julgamento dos assassinos de Marielle, pode ajudar a melhorar o cartaz do STF, e as decisões desfavoráveis aos penduricalhos buscam ajudar na reconciliação com a opinião pública. O Supremo tenta posar de guardião da moralidade e transparência.

"Milícia privada" 1

A decisão do ministro André Mendonça (STF) que levou à prisão Daniel Vorcaro cita organização criminosa, danos bilionários e ameaça a investigações e uma "milícia privada", chamada de "A Turma", especializada em perseguir, espancar - ou mais que isso - jornalistas que publicavam comportamento criminoso do ex-banqueiro. A decisão atende ao pedido da PF por suspeita de crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça.

"Milícia privada" 2

Além de Vorcaro, foram alvo da operação da PF Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, o coordenador da segurança Luiz Phillipi Mourão, apelidado "Sicário" (é quem recebia ordens para agir contra jornalistas), e o policial aposentado Marilson Roseno da Silva. "A Turma" intimidava também adversários e autoridades. Mensagens interceptadas pelos investigadores mostram Vorcaro ordenando a Mourão que o jornalista Lauro Jardim fosse "agredido para quebrar todos os dentes num assalto forjado". Também estaria no alvo de "A Turma" uma fonte que abasteceria, supostamente, Malu Gaspar.

Escalada tributária 1

Enquanto Trump impõe tarifa adicional de 10% (15% em alguns casos) sobre parte dos produtos brasileiros, isenta 46% dos embarques (US$ 17,5 bilhões) e reduz alíquota média sobre produtos brasileiros para cerca de 12,17%, tornando o país um dos mais beneficiados, o governo Lula transforma o contribuinte no maior alvo de uma escalada tributária sem precedentes. Desde sua posse, criou ou aumentou impostos em três dezenas de ocasiões.

Escalada tributária 2

Lula impôs nova taxação a cada 37 dias, em média: ressuscitou Cide, aumentou PIS/Cofins, IOF, IPI e taxou investimentos e dividendos. Fez a carga tributária bruta saltar para 32,32% em 2024 (dados do Tesouro e Receita), maior patamar em 22 anos, e continua aumentando. Por mera resolução, elevou o imposto de importação em até 25% sobre 1.252 produtos, até celulares (nos eletrônicos, voltou atrás). De quebra, veículos elétricos BYD de taxa zero foram premiados com 35% de imposto.

 Uma nova versão

A atriz, modelo, autora e ativista dos direitos dosanimais Pamela Anderson está na capa da Another Magazine, onde abriu seu coraçãosobre sua nova fase no mundo artístico. Despida até de maquiagem, que sempre a identificouestá numa nova fase de sua vida. “Este é o meu momento de brilhar, não como umsímbolo sexual, mas como atriz. Acho que fiquei na minha por muito tempo. Meusseios tinham uma carreira e eu só estava acompanhando”. Apesar de estar focadanesta nova versão ela não tira sua culpa por sua trajetória e garante queapesar de tudo foi feliz com tudo que viveu: “Não sou inocente aqui. Eu fuicúmplice, porque em algum momento, especialmente no início da minha carreira,nos meus relacionamentos e nas coisas que aconteceram na minha vida pessoal,era pura exploração e eu meio que desisti”.

Pamela reconhece que foi uma fase eque aceitou para ter condições de sobreviver, dando sempre valor ao dinheiroque conquistava a cada trabalho. “Gosto de estar na luta. Vivo de salário asalário, nunca vou me livrar disso. Sou muito tradicional e simples. Não gostode dívidas. E segundas chances também, não as considero garantidas. Sinto queestou tendo uma segunda chance em tudo. E tudo isso foram lições aprendidas, etenho muito de onde me inspirar, da minha infância aos meus relacionamentos dasúltimas décadas, então quero explorar isso. Não quero ter que me preocupar coma minha aparência. Quero poder não ter alguém na minha vida com quem eu fiqueme perguntando: 'Será que essa pessoa vai gostar?' Não preciso agradar aninguém. Isso é uma verdadeira liberdade. Ninguém espera perfeição de mim. Seeu piso num tapete vermelho, sempre vai estar um pouco bagunçado. E isso fazparte do meu charme.”

"André Esteves é o novo Eike Batista"

A comparação ganhou os mais diversos cír culos ligados aos poderosos: André Esteves é o novo Eike Batista. O dono do BTG des ponta como o que existe de mais próximo do que um dia o Mr.X representou para o capitalismo brasileiro. A semelhança, segundo analista, passa pela disposi ção quase química para o risco, pela agressividade nos negócios, pela competência de venda e pelo acesso privilegiado a autoridades das mais diver sas áreas, fundamental para desobstruir caminho e fazer valer seus interesses - o que em mais uma simi o dono do antigo conglomerado X se notabilizou por começar projetos greenfield - e fazer IPOs bilioná rios de maquetes; já o banqueiro tem se notabilizado pela capacidade de identificar fragilidades em suas presas e pela voracidade em atacá-las.

"Novo Eike" 2

Mais: Eike Batista almejava erguer impérios do zero e ainda almeja . Diz que sua próxima aventura será na área de minerais cítiricos, para não falar da supercana (quer produzir arté três vezes mais etanol) com a qual pretende voltar ao mercado de capitia ao lado de investidores sauditas. Já Esteves compra peçados de territórios decadentes. É o anti-Warren Buffet. Pra muitos é um um oráculo. Suas movimentações sinalizam para uma segunda, terceira e quarta casa do xadrez. Eike encarnou o capitalismo da promessa e das oportunidades; Estaves opera no capitalismo da captura.

Arroz e feijão

A cantora Simone Mendes, um dos fenômenos da música sertaneja, ataca como garota-propaganda da Tupperwave (linhas de produtos para o lar, incluindo utensílios de cozinha, recipientes para preparação e armazenamento de alimentos, e produtos para servir alimentos), que, nos anos 70 e 80, fizeram muito sucesso nas casas dos brasileiros. A campanha apresenta o lançamento de três coleções inéditas da marca. Aliás Simone ataca também como diretora criativa, trazendo vários símbolos da sua história no interior por meio de desenhos, desde árvores, pássaros, cavalos, casinha simples, flores, natureza e família unida. Apesar de ser um grande sucesso, Simone se mostra simples e fala: O prato que mais traduz fora dos palcos é básico: arroz, feijão e bife. Eu adoro macarrão também, mas arroz e feijão não podem faltar. É comida simples, popular mesmo do dia a dia”. E completa que no seu Natal o melhor é o tradicional frango com farofa.

 Jatinho de Vorcaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou jatinho de Daniel Vorcaro para fazer campanha em nove estados e no DF ao longo de dez dias do segundo turno de 2022. A aeronave foi usada nos deslocamentos da caravana Juventude pelo Brasil, liderada por Nikolas e pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Lagoinha, objetivando reverter o resultado na reta final que elegeu Lula. Nikolas diz que não sabia de quem era o avião e seu uso não precisava ser declarado à Justiça Eleitoral. Um santo, esse Nikolas!

"Novo Eike" 3

E ainda: o BTG é também um devorador de precatórios, títulos podres, carteiras de crédito estressadas, recebíveis inadimplentes, enfim, junk bonds, das mais diversas espécieis. Difícil saber o que Estaves enxerga em tanta moeda putrefata. Alguns acham que poderia ter valor, por exemplo, para a compra de concessões de infraestrutura em um futuro não muito distante. O fato é que, nos últimos anos, calcula-se que o banco tenha adquirido mais de R$ 20 bilhões desses papéis em special situation. Raspas e restos interessam ao predador Esteves, que não se limita a outras aquisições.

"Novo Eike" 4

Resumo da ópera: se Eike buscava ser o maior empresário do país e um dos maiores do mundo. Esteve parece estar satisfeito em ser "apenas" o maior finaciador do Brasil, o que o deixa em posições privilegiadas e poderosas para impor a impor seus interesses. Para esses lúcidos analistas, Eike seria um megalômano; Esteves, um very smart businessman. Estes não compram apenas ativos, arrancam do chão. Compra influência, domínio e poder. Eike e Esteves causam espanto e comparação inevitável.

Mistura Fina

O Itamaraty acha que o Brasil (leia-se, Lula) não "precisa ser comentarista" da crise EUA vs. Irã, conflito cujas dimensões ainda são incertas. O silêncio total contrasta com a diplomacia lulista. Para quem tem memória curta: em 2010, Lula chegou a mediar, junto com a Turquia, um acordo nuclear com o Irã. A iniciativa foi desautorizada pela Casa Branca, mas ainda é celebrada como momento de afirmação do Itamaraty. Hoje, as palavras de ordem são pragmatismo e redução de danos, segundo analistas de plantão.

Integrante da comitiva de Lula à Índia, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), vai visitar laboratórios e assinar termos de compromisso para fechar uma parceria que permita ao estado produzir ao menos quatro medicamentos oferecidos hoje no SUS. O objetivo é baratear o preço dos remédios, que custam R$ 1,7 bilhão por ano. Entre eles, o Pertuzumabe, usado contra o câncer de mama. É ano eleitoral e Rodrigues é capaz de não conseguir se reeleger. ACM Neto (União Brasil) está crescendo nas pesquisas.

A repaginação da grade do SBT não produziu os resultados esperados na segunda-feira (2). A novela "Presente de Amor", deslocada para antes do "SBT Brasil", registrou apenas 2,3 pontos (4% do share) e foi superada pelo "Jornal da Band", que marcou 3,8 pontos.  A queda da faixa chegou a 23%. O "SBT Brasil" agora às 20h30 marcou 2,7 pontos, distante da vice-liderança da Record e muito aquém da Globo (23,6 pontos). E o programa de Ratinho levou um tropeção: 2,8 pontos, sua pior marca no ano (perda de 10% do público habitual). 

 A principal aposta da noite do SBT foi "Galvão FC", programa de Galvão Bueno que estreou com média de 2,9 pontos, chegou a registrar picos de 4,4 e encerrou com apenas 1,9 ponto. No mesmo horário, a Record se manteve na vice-liderança com 3,3 pontos. Resumo da ópera: numa única noite, o SBT não ganhou a audiência que pretendia ganhar e perdeu muito da audiência magra que tinha. As herdeiras de Silvio Santos ficam de castigo e de joelhos. Detalhe: Galvão Bueno não tem mais o poder de atração dos velhos tempos.

In - Suco de pêssego

Out - Suco de amora

 

CLAÚDIO HUMBERTO

"Quando não há prova, constrói-se insinuação"

Senador Carlos Viana, sobre a tentativa de associar Nikolas Ferreira a Daniel Vorcaro

04/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI acha digitais da J&F e quer sigilos quebrados

O grupo J&F dos irmãos Batista, dono da JBS e do banco PicPay, pode ter os sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI do INSS. Segundo requerimento do relator, Alfredo Gaspar (União-AL), a empresa dos notórios Joesley e Wesley Batista repassou R$55,7 milhões a empresas de Danilo Trento, investigado no esquema bilionário que saqueou aposentados. Gaspar quer também convocar José Antônio Batista Costa, sobrinho dos Batista, ex-CEO da J&F e chefe do conselho do PicPay.

Timing

O pedido na CPMI aponta que os pagamentos suspeitos da J&F ocorreram durante os 5 meses do programa “Meu INSS Vale+”.

Caminho

O Meu INSS Vale+ adiantava benefícios a aposentados cadastrados. Ou seja, o PicPay antecipava dinheiro para depois cobrar do INSS.

Operação

O J&F pagou empresas de Trento, suspeito de ter facilitado o programa durante a gestão no INSS de Alessandro Stefanutto, preso pela PF.

Ligação

As empresas de Trento são investigadas por receber de associações como Ambec e AAB, que descontava até de falecidos, segundo a CGU.

Lula evita Trump para não explicar base chinesa

A hostilidade recente do governo Lula (PT) contra o governo americano foi combinada internamente para forçar o adiamento, até cancelamento, da audiência com o presidente dos EUA, dia 22. Lula liberou o assessor Celso Amorim a atacar Trump abertamente e fazer a reunião perder sentido. Deu certo. É que Lula não queria explicar certas coisas a Trump, como o acordo secreto, omitido dos brasileiros, que prevê base militar da China no Brasil, revelado pelo documento “Tucano Ground Station”, apresentado em 26 de fevereiro passado ao Congresso dos EUA.

Explica aí, ministro

Lula não explica seus segredos, mas o ministro da Defesa terá de fazê-lo à comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Foi convocado.

Pior do que se pensava

Outros segredos de Lula são a escala de navio e de avião militares do Irã no Rio e Celso Amorim defendendo armas nucleares para o Brasil.

Brasil vai à guerra?

Também as reuniões secretas sobre gastos de R$800 bilhões em defesa no Brasil preocupam mais os EUA que chiliques esquerdistas de Amorim.

Só terrorismo

A última vez em que os EUA fecharam tantas embaixadas foi em 2013, quando mais de 20 postos diplomáticos foram fechados no Norte da África e Oriente Médio por suspeitas de ataques terroristas do Al-Qaeda.

Muito mais grave

O ataque hacker que derrubou o site da Fundação Getúlio Vargas há uma semana pode ter roubado mais de 1,5 terabytes de informações, incluindo dados sigilosos de professores, alunos e da própria instituição.

Animus

Para Carlos Bolsonaro, a nova rejeição à prisão domiciliar para o seu pai “soa mais motivado por animosidades do que por critérios do bom Direito”. Jair Bolsonaro já foi atendido por médicos 144 vezes em 39 dias.

Ama ditaduras

O senador Jorge Seif (PL-SC) repudiou o tratamento omisso do governo Lula (PT) diante do conflito Irã-EUA/Israel, ao classificar que o petista já tem um lado definido: “silêncio diante da tirania é escolha”.

À frente

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL) lidera a disputa ao Senado em Alagoas: pesquisa do Instituto Falpe (AL-05611/26) projeta o parlamentar com 40% das intenções de votos para uma das duas vagas.

Falta justificada

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro justificou sua falta nos atos “Acorda Brasil”, que ocorreram em todo o Brasil no domingo (1º): “Passei por um procedimento cirúrgico”, disse ela, que já está se recuperando.

Povo agradecido

Centenas de balões, buquês e cartões foram deixados no consulado dos EUA em Toronto (Canadá), que tem grande população iraniana, em agradecimento a Donald Trump por aniquilar o ditador do Irã.

Muitas razões

Dados da plataforma Kpler, que monitora o comércio de commodities mundo afora, apontam que 87,2% de todo o petróleo produzido pelo Irã é exportado para a China.

Pensando bem...

...base militar estrangeira e secreta, no Brasil, não é para esconder alienígena.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Ah, bom

Candidato ao Senado pelo PMDB-PR em 1990, Waldyr Pugliesi convocou coletiva para explicar que era injusta sua fama de “pavio curto”. Na coletiva, um militante do PMDB puxou uma conversa cabulosa e ele a encerrou com um soco na mesa. Refeito, contou que só perdeu a cabeça uma vez, em Arapongas, quando esmurrou um vereador que o criticara. Mas observou: “Aquele soco foi com o braço democrático...” Ah, bom.

Giba Um

"Ministro Alexandre de Moraes, se coloque no seu lugar de juízo ou do contrário, vamos te tirar...

...da sua cadeira. Nós não temos medo de você. Estão achando que a gente pode derrubar um e não vai parar. Se derrubar um cai outro, cai todo mundo", de Nikolas Ferreira, deputado federal, contra Alexandre de Moraes (STF).

04/03/2026 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Enquanto a frota de automóveis blindados cresceu 24,6% pelas ruas do país entre 2025 e o ano anterior (são perto de 43 mil novos veículos, segundo a Associação Brasileira de Blindados), agora são também carros de aplicativos que passaram a oferecer proteção extra.
MAIS:  hoje  já são três empresas que oferecem viagens mais seguras. No Rio, já tem um serviço chamado de "vou de blindado". E como "não tem almoço de graça", a se usar o velho mote, deslocamento só que custam em média R$ 25 aplicativos comuns, nos blindados podem chegar a R$ 100. 

Contra fim da 6x1

Está nas redes sociais: nos últimos dias, três presidentes de partidos atacaram a ideia de mudar a lei para que todo trabalhador tenha dois dias de descanso por semana (empresários também são contra). Antonio Rueda, presidente do União Brasil, diz que "é um desatino, danoso para a economia e setor produtivo". Valdemar Costa Neto, dono do PL, diz que "é uma bomba que não será fácil para empresários que já reclamam dos nossos impostos e tudo mais". Marcos Pereira, presidente do Republicanos, declarou que "ócio demais faz mal" E emendou: "A população vai fazer lazer onde? O povo não tem dinheiro, vai ficar exposto a drogas, jogos de azar”.

Acusado

Enquanto Lula visitava a área de Juiz de Fora e outras cidades vitimadas pela tragédia das chuvas e desmoronamentos, o governador Romeu Zema vai à passeata de Nikolas Ferreira e Flávio Bolsonaro, escapando de responder por que reduziu de R$ 135 milhões as verbas para prevenção de catástrofes em municípios para R$ 5,8milhões, o que poderia ter salvo grande parte da calamidade em cidades do interior de Minas Gerais. Zema também tem sido acusado de não usar verba de R$ 3,5 bilhões do PAC, destinada à prevenção dessas tragédias. Zema acha que é o vice ideal para Flávio.

Candidato escolhido

O governador Ratinho Jr., do Paraná, não fala ainda sobre quem poderá sucedê-lo no governo publicamente, mas está quase batendo o martelo no nome de Guto Silva, também do PSD, atual secretário das Cidades, para o comando do Palácio Iguaçu na eleição deste ano. A pasta equivale à antiga Secretaria do Desenvolvimento Urbano, ocupada pelo próprio Ratinho durante a gestão de Beto Richa (PSDB) e por Roberto Requião na administração de Álvaro Dias. Guto também já ocupou a Casa Civil do governo paranaense.

Caravana

Em meio à tensão com o governador Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, dono do PSB e ainda secretário-geral do Governo, fará um evento em São Paulo na próxima sexta-feira, dia 6 de março, com os presidenciáveis do partido, Ratinho Jr., Eduardo Leite e Ronaldo Caiado. Eles conduzirão um debate sobre propostas para o Brasil. Kassab também pretende organizar uma espécie de caravana do trio pelo estado nos dias seguintes. O plano é que percorram cidades como Carapicuíba, Itapevi, Presidente Prudente, Santos e Sorocaba - e nos locais, onde haverá filiações à legenda. 

Bancada própria

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) vem se movimentando para montar uma rede própria de candidaturas e ampliar sua influência no bolsonarismo, enquanto é cobrado para se engajar na candidatura de Flávio Bolsonaro, ele se mantém à distância,  trabalhando ao lado de Michelle Bolsonaro. Nikolas aposta na eleição de aliados de dentro e fora de Minas Gerais para fortalecer seu capital político. De cara, vai lançar a candidatura do pai, o pastor Edésio de Oliveira, da Comunidade Evangélica Graça e Paz, para uma vaga no Senado pelo PL mineiro.

Giba Um

 Mais um tapete vermelho

Anteriormente conhecido como Screen Actors Guild Awards, o evento agora designado como The Actor Awards  é decidido por um conjunto de mais de 160.000 membros que atuam como jurados da SAG-AFTRA. A mudança de nome teve como objetivo proporcionar uma compreensão mais clara sobre a finalidade da premiação, que reconhece as melhores performances no cinema e na televisão ao longo do ano de 2025.  A cerimônia da 32ª edição  ocorreu domingo (1º) no Shrine Auditorium and Expo Hall, situado em Los Angeles, Califórnia.

A noite também contou com momentos de homenagem. Harrison Ford recebeu o SAG-AFTRA Life Achievement Award em reconhecimento à sua carreira. Durante seu discurso, o ator de 83 anos expressou sua gratidão pelo reconhecimento e se considerou "um cara de sorte" por ainda estar ativo na indústria. Catherine O’Hara foi homenageada postumamente como a melhor atriz em série de comédia por sua atuação em The Studio. A estatueta foi aceita por Seth Rogen, um dos criadores da série, que louvou o talento e a generosidade da atriz. Uma das surpresas da noite foi Michael B. Jordan, que superou o favorito Timothée Chalamet na categoria de melhor ator por seu desempenho duplo no aclamado thriller de vampiros Sinners. Jordan prestou homenagem ao diretor e parceiro de longa data Ryan Coogler, além de destacar o "amor e apoio" dos diversos atores presentes que o acompanharam em sua jornada no mundo das artes.

A série The Studio foi a grande estrela da noite, consolidando seu êxito após ganhar no Emmy e no Globo de Ouro, levando para casa três prêmios, incluindo o de melhor elenco de comédia. No tapete vermelho, algumas personalidades chamaram a atenção por seus decotes audaciosos, como Kristen Bell, que comandou a cerimônia pela terceira vez (já havia apresentado a cerimônia em 2018 e 2025); Gwyneth Paltrow, Jenna Ortega e a modelo Irina Shayk. 

Banqueiro bancava farra aos amigos

Não chega a ser novidade: nos últimos tempos, em algumas redes sociais e até em colunas de jornais, o banqueiro Daniel Vorcaro já foi chamado, várias vezes, de "Epstein à brasileira". Em suas famosas festas em Trancoso, ele costumava rechear o ambiente com "convidadas especiais", que provocavam a ira de figuras mais pudicas das casas vizinhas. Agora, sabe-se que Vorcaro agradava, semanalmente (sempre às terças-feiras), grupo de amigos, promovendo o que se pode chamar de farra, reunindo em média dez convidados importantes e mais de 20 moças contratadas - e bem pagas para animar a noitada. Tudo acontecia num bar da Alameda Lorena, no bairro dos Jardins, em São Paulo, e o banqueiro raramente aparecia por lá e, se ia, escapava em pouco tempo. Há quem aposte que essas reuniões chegavam a custar R$ 400 mil, incluídas bebidas e comidas. Havia um certo pacto de total discrição entre os homens e as moças recebiam uma "ajuda de custo" nunca menor do que R$ 3 mil.O colunista Lauro Jardim disse que "a conta, de modo indireto, acabava paga pelo Fundo Garantidor de Crédito."

Colete

Em clima de comício, alguns líderes da direita brasileira, entre eles Flávio Bolsonaro, candidato ao Planalto (quem organizou foi Nikolas Ferreira, que vestia uma camiseta onde estava pintado "Acorda, Brasil"), participaram de ato reduzido na Avenida Paulista em São Paulo, que teve ataques a Lula e a ministros do STF e pedidos de liberdade para Bolsonaro. De governadores, apenas Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que avisara que tinha outro compromisso, mas apareceu. A novidade, segundo muitos, era Flávio usar um colete à prova de balas por baixo da camiseta da seleção brasileira. E repetirá o uso em quaisquer eventos públicos. De quebra, agora seis seguranças acompanham o filho 01 de Bolsonaro.

Giba Um

 Mergulhando de cabeça

Não é por acaso que Isabelle Drummond se destaca como uma das atrizes mais respeitadas de sua geração. Em seu novo papel como a antagonista Naiane em “Coração acelerado”, ela se comprometeu de maneira total  com a personagem, até mesmo fazendo mudanças em sua rotina para melhor se adequar ao papel. “Quando comecei a estudar para o papel, vi que as mulheres de Goiânia têm pernão, bundão, e sou mais franzina. Foram quatro meses para chegar em um físico condizente. Tomo whey protein e creatina para manter os músculos, senão, emagreço rápido.” Depois de  um período  afastada da TV aberta, ela está retornando, mas não se deixe enganar, acreditando que permaneceu inativa esse tempo.  Essa pausa deu a Isabelle a oportunidade de explorar novas vertentes, atuando como produtora e diretora. Em 2025, ela concebeu e dirigiu o curta-metragem “Blossom”, que está sendo divulgado em suas redes sociais  em parceria com a Dior, com quem mantém uma forte relação. A atriz não para por aí.  Com uma sensibilidade aguçada, ela se dedicou ao estudo da vida da aristocrata carioca Laura Alvim (1902-1984), e também está trabalhando na adaptação cinematográfica de três minibiografias do livro “Ela é carioca”, escrito por Ruy Castro.

Giba Um

Fazendo promessas

Outra novidade da campanha de Flávio Bolsonaro são as promessas que vem fazendo em encontros com grandes grupos e figuras que considera muito importantes para sua eleição. No geral, quem ouve, acha que ainda são prematuras, vagas e sem estrutura. Tem de tudo, a começar por um Plano Real de Saúde que quer reorganizar financiamento e remuneração do SUS e venda de 95% das estatais, sem citar empresas que estariam no programa. E mais: reduzir impostos, revisão de reformas trabalhista e tributária, transferência da embaixada brasileira para Jerusalém (o irmão Eduardo poderá ser chanceler) e fim da reeleição.

Contra os noivos

E só no Brasil: bolsonaristas raiz e conservadoristas radicais abriram fogo, nos últimos dias, contra o casamento da deputada federal Tabata Amaral com o prefeito de Recife (e supercotado para governador de Pernambuco) João Campos, há poucos dias, na Capela de São Benedito, na Praia dos Carneiros. O pessoal da direita furiosa começou resmungando que Tabata era feminista e não podia se casar no religioso (?) e menos ainda com um vestido de Julia Pak, sua amiga. E ele menos ainda com "aquele ter azul elegante", porque, como ela, é do Partido Socialista Brasileiro Na realidade, um casal inteligente e querido.

Defendendo Michelle

Condenado e preso por tentativa de golpe, Jair Bolsonaro escreveu à mão uma carta na qual sai em defesa da ex-primeira-dama Michelle, onde lamenta críticas da direita a ela e pediu que sua mulher só se envolva em articulações políticas depois de março. Na carta, Bolsonaro diz que a ex-primeira-dama "estaria por demais ocupada no atendimento de nossa filha Laura, recém-operada, bem como cuidados à minha pessoa". No final, uma frase: "Da nossa união, o futuro do Brasil".

Mistura Fina

Além do sigilo de Lulinha, a CPMI do INSS aprovou também um caminhão de requerimentos entre quebras de sigilos e solicitações a órgãos públicos, agências de publicidade e até empresas de táxi aéreo. Os últimos dez anos do Banc Master também foram quebrados, e o pedido de Marcel van Hattem (Novo-RS) e tudo entre 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2025 estará na lista. E diversos sindicatos e associações sindicais tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados pela CPMI do INSS, incluindo alguns ligados à Central Única dos Trabalhadores.

Quem diria: o PT e seus partidos chegados bem ameaçaram recorrer ao Supremo contra a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho do presidente Lula. Cairia nas mãos de André Mendonça por ser o relator das investigações  do roubo dos aposentados do INSS e do Banco Master. Como Mendonça não é nenhum Toffoli ou Moraes, as chances seriam mínimas. Inovaram, recorrendo ao senador Davi Alcolumbre.
 
Após a quebra do sigilo, o PT acusa “fraude" na votação, mas era mentira. A novidade foi não recorrer ao Supremo. Desde o primeiro pós-fiasco, deputados petistas furiosos deram entrevista avisando que recorreriam a Alcolumbre, nem citando o STF. Os deputados Rogério Corrêa (PT-MG) e Paulo Pimenta (PT-RS) até partiram para cima da mesa diretora da CPMI. Pimenta queria até votar de uma só vez 87 requerimentos: foi derrotado.
 
As despesas do governo Lula com anúncios no Facebook dispararam para R$ 3,7 milhões nos últimos 30 dias, segundo ferramenta da Meta, que revela quantias gastas em propaganda e cunho político e/ou social na plataforma. A página "Governo do Brasil" é o maior anunciante da categoria de redes sociais no Brasil desde o primeiro dia de 2026. 
 
Apenas sete anúncios do governo para divulgar a isenção do IR custaram mais de R$ 1,1 milhão aos  contribuintes. Antes ausente do Top 10, a prefeitura do Rio de Janeiro subiu para a segunda colocação: R$ 408 mil em anúncios entre janeiro e a semana passada. Levantamento dos últimos três meses aponta que o total gasto pelo governo no Facebook se aproxima dos R$ 9 milhões.

In - Tênis  estilo "Chuteira" e slim
Out -  Tênis chunky  caixa alta

