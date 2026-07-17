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Cláudio Humberto

"Estamos num avião sem piloto"

Flávio Bolsonaro (PL), sobre o fracasso do governo Lula no caso do tarifaço dos EUA

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

17/07/2026 - 07h00
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Governo Lula fingiu negociar e torceu pelo tarifaço

O governo Lula (PT) esperou até os ‘45 minutos do segundo tempo’ para realizar qualquer negociação significativa com os Estados Unidos, no caso do tarifaço do governo americano.

Além de o próprio presidente Lula antagonizar o governo Trump sempre que podia, em seus comícios pré-eleitorais, até o Ministério das Relações Exteriores, responsável pela diplomacia, passou a fazer politicagem em comunicado oficial, insinuando que forças armadas dos EUA poderiam invadir o Brasil.

Sem tempo hábil

Jamieson Greer, representante de comércio dos EUA, revelou: “reuniões construtivas” com o Brasil só começaram nas últimas seis semanas.

Esforço nenhum

Antes disso, o governo havia enviado duas cartas ao governo americano e feito só uma reunião “de alto escalão”, isto é, a visita de Lula a Trump.

Ideia única

O efeito desejado pela administração petista é que o tarifaço produza uma nova alta nas pesquisas de opinião, como ocorreu no ano passado.

Governo vê vitória

Quem vai pagar a conta do tarifaço não é o governo Lula, serão principalmente os exportadores e os trabalhadores atingidos.

Oposição desconfia de corpo-mole de Mauro Vieira

Deputados não vão desistir de ouvir o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que não deu as caras na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional e escapou de explicar algumas lorotas envolvendo Brasil e Estados Unidos.

A oposição articula nova convocação e, agora, quer saber, por exemplo, se o Itamaraty soube antecipadamente que as tarifas seriam aplicadas e, mesmo assim, pouco fez, como suspeita o deputado Helio Lopes (PL-RJ), que cobrou detalhamento da negociação.

Roteiro eleitoral

Lopes diz que o governo usa o Pix para acusar opositores e inflamar discursos ideológicos nacionalistas: “grave negligência diplomática”, diz.

Motivo master

O deputado cobra explicações sobre as visitas de Daniel Vorcaro a Lula, no palácio, já que os Estados Unidos destacaram a corrupção por aqui.

Dividendos nas urnas

Outra frente já pediu ao Tribunal de Contas da União que investigue o impulsionamento de anúncios do governo Lula sobre o assunto.

Lionel Bolsonaro

Nikolas Ferreira (PL-MG) fez uma analogia futebolística para explicar a exclusão de Jair Bolsonaro do processo eleitoral deste ano e comparou com uma eventual exclusão do jogador argentino Lionel Messi da Copa.

Crise de gestão

Jorge Seif (PL-SC) não engoliu “crise climática” para justificar a alta na inadimplência no agronegócio. Diz o senador que é crise de gestão, “um governo que prefere atacar quem produz a ajudar quem alimenta”.

Alô PGR

Marcel Van Hattem (Novo-RS) levou à PGR a falta de Mauro Vieira na convocação da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. A oposição acusa o chanceler de cometer crime de responsabilidade.

Presidente Moraes

Até o fim do mês, o Supremo Tribunal Federal funciona sob presidência do ministro Alexandre de Moraes. Moraes dividiu com Edson Fachin o comando da Corte durante o recesso do judiciário, entre 2 e 31 de julho.

Só isso

Não deve ir muito além dos choramingos de Mauro Vieira a reação diplomática às falas de Marco Rubio, que culpou Lula pelo tarifaço. O petista já foi orientado a não rebater o secretário de Estado dos EUA.

Me engana que eu gosto

Segundo a rede de televisão CBS, autoridades do alto escalão do governo Trump refutaram que a alegação de que a política teve qualquer influência na decisão dos EUA de imporem novo tarifaço contra o Brasil.

Estratégia martelada

Nota da liderança do PT no Senado divulgada ontem (16) sobre o novo tarifaço dos EUA utilizou a palavra “soberania” impressionantes doze vezes. “Lula”, por exemplo, foi citado apenas duas vezes.

Criatividade master

Jaques Wagner, ex-líder de Lula no Senado que deixou o cargo após virar alvo da PF no caso Master, disse que os EUA impuseram restrições ao Brasil “por conta da criatividade da nossa gente, que criou o pix”.

Pensando bem...

...o governo Lula ama tanto de imposto, que gosta até de tarifaço.

PODER SEM PUDOR

O fogo da juventude

Eliseu Resende, hoje um senador septuagenário, era candidato ao governo de Minas, em 1982, contra Tancredo Neves. Inexperiente, cometeu um erro ao criticar a idade do adversário: “Não podemos entregar o Estado a quem, numa idade provecta, não pode sustentar o peso da administração. Tancredo não passou recibo. Foi à tevê elogiar o rival e acabar com ele: “Konrad Adenauer deixou o governo da Alemanha aos 80 anos, após reconstruir o país. Já o jovem Nero...”

 

Cláudio Humberto

"O contraste é evidente."

Rogério Marinho (PL-RN) sobre tratamento diferente para Lula e Jair Bolsonaro na prisão

14/07/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Ao menos 15 políticos visitaram Lula na prisão

O senador Rogério Marinho (PL-RN) tem boa memória. Ele lembra que Lula (PT), preso, manteve livre articulação política e comandava o PT do cárcere, onde cumpria pena por corrupção e lavagem de dinheiro. Mas Jair Bolsonaro não pode ver o filho Flávio por 90 dias.

Lula recebeu inúmeras vezes ao menos 15 aliados, incluindo Fernando Haddad (PT), candidato a presidente por ele designado do xilindró. Flávio Dino era governador do Maranhão e visitou o encarcerado em maio de 2019.

Cereja do bolo

Quem liberou o vai-e-vem na cela do encarcerado foi Ricardo Lewandowski, que anos depois se tornaria ministro da Justiça de Lula.

Séquito petista

A lista tem outros nomes do PT, como Fátima Bezerra, Wellington Dias, Camilo Santana, Jaques Wagner, Rui Costa e Gleisi Hoffmann.

Segue a lista

Não petistas: Manuela d’Ávila (PcdoB), Guilherme Boulos (Psol), Renan Calheiros (MDB), Roberto Requião (MDB) e Jandira Feghali (PcdoB).

Turistas imprevistos

Houve ainda visitas dos políticos argentinos Alberto Fernández e Pérez Esquivel, também amparados por autorização judicial.

Lula forçou Motta a obter ‘neutralidade’ do partido

A “neutralidade” do Republicanos na disputa pelo Planalto passou pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, filiado ao partido. O paraibano foi convencido por Lula (PT) a arrancar essa posição acenando com a “cenoura” de apoio a seu pai para o Senado.

Quis dar um “tiro de inquietação nos inimigos” Flávio Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, filiado ao Republicanos. Lula recolheu a “cenoura” e não apoiará o pai de Motta. Mas conseguiu o que queria.

Rasteira 

O papel de Hugo Motta na “rasteira” a Flávio Bolsonaro, como deputados do PL definem a jogada, foi confirmada por políticos do Republicanos.

Submissão

Acusado pela oposição de submissão a Lula, Motta é também ligado ao presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP).

O inventor

Pereira tirou Motta do baixo clero para substituí-lo quando percebeu que não teria apoio de Lula a sua eleição para suceder a Arthur Lira (PP-AL).

Lula pelo mundo

Ao criticar os jogadores da Seleção Brasileira, que não voltaram ao País após a Copa do Mundo, Lula perdeu a chance de explicar as viagens que fez aos 71 destinos mundo afora apenas neste terceiro mandato.

Pesadelo brasileiro

Faz sentido a PEC do deputado Kim Kataguiri (Missão-SP), fixando IPVA segundo o peso do veículo. No Brasil, carro popular de R$80 mil paga IPVA de até R$4 mil por ano. Nos EUA, carro pequeno e médio, do Celta ao Mustang, varia de 141 e 233 reais anuais no “IPVA” de lá.

Sonho americano

Na Flórida (EUA), por exemplo, de rodovias em geral impecáveis, o valor do equivalente ao IPVA é calculado segundo o peso do veículo. Mas o mais gigantesco dos caminhões não paga mais de R$605 por ano.

Tô fora

Pesquisa de intenção de votos Nexus (BR-07981/2026), divulgada ontem (13), traz o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) com a maior rejeição à Presidência. O tucano já anunciou que não deve disputar o Planalto.

Eike de volta

Deixar-se acompanhar durante 24 horas pela equipe do canal Primocast, no Youtube, abrindo sua vida sem limites ou censura, fez bem à biografia do empresário Eike Batista. Viralizou. 

Irã terrorista

A decisão do Reino Unido de classificar a Guarda Revolucionária do Irã como organização terrorista, foi ignorada pela maior parte da mídia. A esquerda ignorante continua rimando terrorismo com “heroísmo”.

Olho no livro

Braga Netto conseguiu autorização para fazer curso na prisão e tentar reduzir a pena. São opções: Gestão de Projetos, Gestão de Riscos e Crises, Planejamento Estratégico e Gestão de Segurança Privada.

Tem data

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema parece mesmo disposto a levar adiante os planos de presidir o Brasil. No sábado (18), o Partido Novo vai oficializar a candidatura do mineiro.

Pensando bem...

...Lula e Bolsonaro, dois presos e duas medidas.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Um mar de leite

A base eleitoral do senador potiguar Agenor Maria era o sertão, município de Currais Novos, onde tinha uma fazenda de gado leiteiro. Certa vez, alugou uma casa à beira-mar, em Natal, e levou com ele um velho empregado da fazenda, seu Chico, que nunca tinha visto o mar.

“Chico, veja só que imensidão. Imagine tudo isso sendo nosso e, em vez de água, leite!” disse Agenor, puxando conversa na varanda da casa. A resposta do velho vaqueiro, em tom de brincadeira, foi carregada de significado: “Prestava não, dr. Agenor. E aonde a gente ia achar tanta água pra misturar nesse leite?...”
 

Arthur Maximilliano

Uma Nova Coluna sobre Gestão, Negócios e o Futuro das Empresas

14/07/2026 00h03

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COLUNISTA ARTHUR MAXIMILIANO

COLUNISTA ARTHUR MAXIMILIANO

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Ao longo dos próximos meses, esta coluna será um ponto de encontro entre empresários, gestores, líderes e todos aqueles que acreditam que empresas são organismos vivos — que aprendem, erram, evoluem e impactam pessoas.

Sou Arthur Maximilliano, engenheiro de produção pela UFMS, professor universitário, com pós-graduação em gestão pela INSTED e MBA em Inteligência Artificial pelo IBMEC.

Atuo há anos diretamente com pequenas, médias e grandes empresas, acompanhando de perto seus desafios reais com a minha empresa - RETENMAX: crescimento desorganizado, falta de clareza estratégica, decisões tomadas no improviso e a dificuldade constante de transformar boas ideias em resultados sustentáveis.

Recentemente, lancei o livro Sussurros Empresariais, uma obra que traduz, em forma de reflexões e histórias, tudo aquilo que muitas empresas vivem — mas poucas conseguem nomear. Essa mesma lógica estará presente nesta coluna: menos teoria distante, mais prática aplicada ao mundo real dos negócios.

Sobre o que vamos falar aqui

Esta não será uma coluna de modismos empresariais, frases prontas ou soluções mágicas. A proposta é falar sobre negócios com profundidade, mas com linguagem acessível.

Entre os temas que estarão presentes:

  • Inteligência Artificial como ferramenta de produtividade — não como ameaça
  • Gestão estratégica aplicada à realidade brasileira
  • Cultura organizacional e comportamento humano nas empresas
  • Liderança, tomada de decisão e conversas difíceis
  • Finanças empresariais além da contabilidade obrigatória
  • Marketing, vendas e construção de valor real
  • Educação empresarial como vantagem competitiva
  • O papel do empresário no crescimento saudável da própria empresa


Também trarei reflexões a partir de aulas, projetos, mentorias, livros, pesquisas e experiências práticas vividas dentro das organizações.

Como essa coluna será construída

A escrita será direta, reflexiva e, muitas vezes, provocativa — no bom sentido. A intenção não é apontar erros, mas gerar consciência. Não é dizer o que o empresário “deveria fazer”, mas ajudá-lo a pensar melhor sobre o que já faz.

Acredito profundamente que toda empresa é, antes de tudo, uma empresa de educação. Educação de pessoas, de processos, de decisões e de visão de futuro. Quando esse aprendizado para, o negócio começa a regredir — mesmo que os números ainda não mostrem isso.

Um convite ao leitor

Esta coluna nasce como um espaço de diálogo com o ecossistema empresarial de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Um lugar para refletir, questionar e, principalmente, evoluir.

Se ao final de cada texto o leitor sair com uma pergunta melhor do que aquela com que entrou, o objetivo estará cumprido.

Seguimos juntos.

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