Uma Nova Coluna sobre Gestão, Negócios e o Futuro das Empresas

CLAÚDIO HUMBERTO

Deputado Bibo Nunes (PL-RS), ao avaliar a gestão do presidente Lula (PT)

‘Emendas de Valdemar’ têm elo pluripartidário

Pente fino na lista de emendas que teriam sido desviadas por Valdemar Costa Neto, como suspeita a Polícia Federal, mostra que, à época do pagamento ou empenho dos recursos, as prefeituras eram governadas não só por membros do Partido Liberal, mas também de outras seis siglas além do PL. Entram no bolo: MDB, Novo, PSD, União Brasil, Progressista e até o esquerdista PDT, mostrando que, se confirmado, era um esquema bem versátil e sem barreira ideológica.

Caminhão de dinheiro

Emendas para prefeituras “do PL” somam mais de R$71 milhões. Outro recheado bolo é o do PSD, que passa dos R$32,4 milhões.

Sopa de letrinhas

Prefeitura sob tutela do MDB é destinatária de R$9,5 milhões. Tem o PDT, R$4,7 milhões; Novo, R$290 mil; União, R$800 mil; e PP, R$220 mil

Caça-fantasmas

De acordo com a PF, os parlamentares eram apenas “fantasmas” que assinavam as emendas. Quem mandava mesmo era o cacique do PL.

Não conscientemente

Valdemar negou a prática de qualquer crime. Disse em nota que não há prova ou indício que tenha aderido a um suposto esquema criminoso.

Governo Lula já fez 632 voos nosjatinhos da FAB

Desde o início do ano, autoridades do governo Lula (PT) já realizaram 632 voos nos jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Rep-PB), é a autoridade campeã de voos, 66 voos até agora, este ano. O Ministério da Defesa requereu jatinhos 67 vezes, mas é o órgão responsável por fazer o transporte dos dez ministros do STF, que ganharam direito ao luxo no governo Lula 3.

Só petistas

Entre os ministros da Esplanada, Camilo Santana (Educação) realizou 54 voos, lidera o ranking. Alexandre Padilha (Saúde) é o segundo com 44.

Mês em alta

As autoridades do governo Lula realizaram - apenas em abril - 119 voos nas aeronaves do Grupo de Transporte Especial (os jatinhos) da FAB.

Só aumenta

Cerca de 60 autoridades do governo têm autorização para pedir jatinhos; presidentes de Poderes, ministros de Estado e do STF e chefes militares.

Socialistas em alerta

A pré-campanha de João Campos (PSB) ao governo de Pernambuco, que estava no salto e em clima de já ganhou, ligou o alerta. Paraná Pesquisas (PE-00478/26) trouxe a governadoraRaquel Lyra (PSD) numericamente à frente. E nas intenções de voto nos dois turnos.

Recado dado

“O ressurgimento do terrorismo político violento de extrema esquerda não é um fenômeno novo, trata-se de uma antiga ameaça que ressurge com fortes ligações transnacionais e novas convergências”, diz o perfil oficial – em português – do Departamento de Estado dos EUA.

Troca-troca

Agora é oficial, PT e União reduziram a bancada. Paulão (PT-AL) e Dayany Bittencourt (União-CE) perderam os mandatos na Câmara. Assumem Nivaldo Albuquerque (Rep-AL) e Priscila Costa (PL-CE).

Conforme a música

O Republicanos vai seguir com um pé em cada canoa e costurar alianças de acordo com o interesse local. Em Pernambuco, o partido, que é presidido pelo ex-ministro de Lula Silvio Costa Filho, fechou com o PT.

Voo solo

Anunciada por Aécio Neves, a neutralidade do PSDB foi água no chopp do Democracia Cristã, que sonhava atrair os tucanos em uma eventual candidatura do ministro aposentado do STF Joaquim Barbosa.

Sabor churrasco

O deputado Bibo Nunes (PL-RS) cobrou do presidente Lula (PT) o mantra da última campanha petista: “Já são quase quatro anos de desgoverno e o churrasquinho prometido está cada vez mais caro”.

Negacionista das tarifas

Rogério Marinho (PL-RN) criticou Lula por não enviar representantes aos EUA para negociar as tarifas: “Estadista sério negocia com todos. Lula prefere uma narrativa antiamericana e prejuízo ao País”, diz o senador.

Oposição perseguida

Para Flávio Bolsonaro (PL), a Polícia Federal agiu de forma seletiva na operação contra Valdemar Costa Neto “para constranger um adversário político” do governo Lula (PT). “Essa perseguição precisa parar”, diz.

Pensando bem...

... quem vê sigla, não vê cifrão.

PODER SEM PUDOR

Separados pela língua

Então recém-filiado ao PTB e derrotado para vereador na capital gaúcha, Cristopher Goulart, neto do ex-presidente João Goulart, alfinetou a prima, num encontro em Porto Alegre: “Se meu avô Jango estivesse vivo, não estaria no PDT porque era o partido de Brizola”. A deputada estadual Juliana Brizola (PDT-RS) retrucou, incorporando o “espírito” do avô: “Não posso dizer em que partido meu tio-avô Jango estaria, mas com certeza não seria no partido do Roberto Jefferson”.