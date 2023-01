“Estão querendo financiar um gasoduto na Argentina, chamado ‘vaca muerta’. Não é porque a vaca é morta que o dinheiro do brasileiro tem de morrer também”,

de EDUARDO CUNHA // ex-deputado federal, sobre a possível parceria entre o governo brasileiro e argentino.

Para quem gosta de números: o Deutsche Bank, entre 7.967 credores, é o que mais tem a receber, no bloco dos grandes bancos, da Americanas, com um volume de US$ 1 bilhão, cerca de R$ 5,2 bilhões.

Mais: na lista estão Bradesco (R$ 4,8 bilhões) e em sentido decrescente, Santander (R$ 3,7 bilhões), Itaú (R$ 3,4 bilhões), Safra (R$ 2 bilhões), BTG (R$ 2 bilhões), Banco do Brasil (R$ 1,3 bilhão) e Daycoval (R$ 600 milhões).

Projetos militares

Na reunião com comandantes das Forças Armadas, projetos estratégicos de interesse dos militares foram levados a Lula e ao ministro José Múcio Monteiro (Defesa), significando cerca de R$ 6,3 bilhões em investimentos extras do governo federal. Para o submarino nuclear, a Marinha precisa de mais R$ 2,1 bilhões; a compra de aeronaves pela Aeronáutica demanda perto de R$ 2,5 bilhões adicionais; e o Exército estima em R$ 1,7 bilhão aporte extra para ações como a compra de blindados. Estimando despesa de 2023 em R$ 145 bilhões, a PEC de Transição reservou apenas R$ 1 bilhão para os militares. E nem disse para qual força.

Força Rural

A bancada ruralista vem batalhando pela permanência de Renato Naegele na vice-presidência de Agronegócio do Banco do Brasil. Sob sua gestão, a carteira de crédito rural do BB chegou a R$ 300 bilhões, com um acréscimo de R$ 100 bilhões em um período de um ano e meio. Um dos principais articuladores para que o executivo permaneça no cargo é o senador Wellington Fagundes (PL-MT), bolsonarista de carteirinha. Quem decide é a nova presidente do BB, Tarciana Medeiros.

“Sujeito oculto”

Nesse super escândalo da Americanas, há um “sujeito oculto” chamado Miguel Gutierrez: ele ficou 30 anos na empresa, sendo que 20 deles como CEO. Discreto, diligente e austero, quase não aparecia publicamente. Agora, o mercado pergunta como não pode enxergar, por tanto tempo, um rombo de R$ 20 bilhões. Descobertas as “inconsistências contábeis” de R$ 20 bilhões, a centenária varejista pediu recuperação judicial com dívida de R$ 43 bilhões. Gutierrez deixou o cargo em dezembro passado, para que Sérgio Rial assumisse o comando e descobrisse o rombo. Quando entrou em 1993, foi contratado para a área financeira pelo trio, Lemann, Sicupira e Telles

Aplausos

Nesses anos em que ninguém viu crescer o rombo bilionário da Americanas, a rede ganhou dezenas de prêmios internacionais e nacionais, especialmente nos últimos anos, falseando a percepção de credores e investidores. Das lojas foram homenageadas a governança, administração diversidade, sustentabilidade e desempenho. Instituições do mercado financeiro, como Dow Jones e Standard & Poors bajularam Americanas. E até o Reclame Aqui, especializado em reclamações, concedeu três ouros a Americanas, incluindo 1º lugar em Grande Rede de Varejo.

É o Brasil!

O Brasil tem, desde 2016, uma estrutura voltada à realização de diagnósticos de programas, o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (Cmap). Já avaliou 60 políticas que custaram R$ 1 trilhão aos cofres públicos e emitiu 147 recomendações de mudança, mas grande parte foi parar nas gavetas dos ministérios e do Congresso. A desconexão entre a avaliação de políticas e implementação de mudanças é a ausência de obrigação legal para que o Orçamento leve em consideração as recomendações.

Santa Madonna

A cantora, compositora, produtora musical, atriz e empresária, Madonna, 64 anos, mais uma vez gera polêmica ao aparecer como Virgem Maria na capa da revista Vanity Fair francesa. Sabe que será mais uma vez atacada pela igreja católica, mas diz que já sabe como superar isso.

“Cresci em uma família católica e ser atacada pela Igreja foi um choque. Eu soube imediatamente que o problema era com eles, não comigo. Eles não tinham entendido que minhas canções uniam as pessoas, que lhes davam a liberdade de se expressar. Eu estava apenas aplicando os ensinamentos de Jesus”.

Em entrevista ela também conta por que se identifica tanto com o LGBTQI+, porque foi o grupo que a acolheu no início de carreira quando não era ninguém. Garante que já se sentiu frágil por várias vezes, mas nunca perdeu o otimismo. Sobre a relação com os filhos confessou:

“Ter uma mãe como eu é mais um obstáculo do que qualquer outra coisa”. Mais: por causa da turnê que irá comemorar seus 40 anos de carreira, a gravação de sua cinebiografia foi adiada. Ela é quem dirigirá o filme e espera que Julia Garner, atriz escolhida para interpretá-la ainda esteja disponível quando voltar ao projeto.

Velhos amigos

O novo comandante do Exército, general Tomás Paiva, era ajudante de ordens do presidente Itamar Franco quando FHC foi eleito. Tinha certeza de que o trabalho no Palácio do Planalto terminaria e pretendia se incorporar a uma unidade no Paraná, quando lhe deram a tarefa de cuidar da segurança da mulher do novo presidente, Ruth Cardoso.

Começava ali, na primeira metade dos anos 1990, uma amizade que o liga desde então a Fernando Henrique Cardoso, a quem visita mensalmente desde os velhos tempos.

Mais: na reunião que teve, esta semana, com o Alto Comando, o novo comandante do Exército, Tomás Paiva, ouviu dos 16 generais integrantes do bloco a concordância total com o movimento proposto de “despolitizar quartéis”.

O general Tomás revelou trechos de sua conversa com o presidente Lula sobre esse objetivo (com o qual concorda e está empenhado em cumpri-lo). José Múcio Monteiro (Defesa) achou que a reunião do Alto Comando significou “a primeira página virada”.

Realizando um sonho

Em 1984, a cantora Baby do Brasil aos 32 anos grávida de oito meses de seu quinto filho, tinha ido conhecer a Disneylândia, mas infelizmente não pode entrar, foi barrada pelos seguranças do parque. “Tinha o cabelo rosa e azul. Coloquei uma roupa azul e rosa, combinando com o cabelo. O Pepeu estava com o cabelo preto e rosa Logo depois que chegamos venho o camburão da Disney, e o homem disse que não podíamos entrar porque ninguém podia chamar mais atenção que os brinquedos do lugar”. Quase quarenta anos depois e ainda com os cabelos coloridos Baby conseguiu realizar o sonho de conhecer o parque acompanhada pela filha a cantora e pastora Nãna Shara e do genro também cantor e pastor Brinco. A cantora foi visitar a filha que mora nos Estados Unidos e que não a via pessoalmente há 4 anos e aproveitou para se aventurar na Disney.

Moeda “gaúcho” já tem história

A ideia de criação de uma moeda nova para o Mercosul, discutida por Lula e Alberto Fernández nos últimos dias, em Buenos Aires, não é nova. A aspiração vem da década de 1980 quando, em julho de 1987, o então presidente José Sarney e seu colega argentino Raul Alfonsín anunciaram estudos sobre uma moeda comum entre os dois países.

E veio de Alfonsín a vontade de batizá-la de “gaúcho” (“gáucho” na pronúncia argentina). Em 2003 Lula, em sua viagem de estreia no primeiro mandato à Argentina, também discutiu o assunto com o presidente Eduardo Duhale e vinte anos depois, retorna ao tema. FHC também apoiou a ideia da moeda única em 2002 e 1999, Armínio Fraga, ex-BC, via “com bons olhos” a nova moeda, defendida até por Paulo Guedes em 2018.

Eu, não!

Depois da derrota nas eleições, Jair Bolsonaro pressionava os partidos que integravam sua base, em especial o PL, para colocar em xeque o resultado do pleito que teve Lula vitorioso.

Diante da insistência do então presidente, tomou forma a ação capitaneada pelo PL para questionar a validade de quase 300 mil urnas – e só no segundo turno. Aí, pediram ao próprio Bolsonaro que liderasse o processo e assinasse a ação a Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Só que Bolsonaro se recusou a ter sua digital declarada na investida golpista.

Olho no Mineirão

O govenador Romeu Zema (Novo) quer acalmar Ronaldo Nazário, dono da SAF do Cruzeiro. Vai tentar fechar um acordo para que o time volte a mandar nos jogos no Mineirão. Ronaldo fechou com a concessionária da Arena e decidiu que todas as partidas do Cruzeiro em 2023 serão disputadas no Estádio Independência. Como a Atlético-MG vai inaugurar logo seu próprio estádio, em parceria com a MRV, o Mineirão corre o risco de ficar sem jogos de futebol este ano. Pelo acordo da concessão, o consórcio Minas Arenas tem direito a receber indenização do estado caso não atinja determinado faturamento. Ou seja: sobra para o governo de Minas.

Vida boa

Na denúncia apresentada ao STF contra 54 pessoas que estavam acampadas nas instalações antidemocráticas em frente ao QG do Exército, em Brasília, a PGR descreveu a estrutura montada no local como uma espécie de “vila”.

Havia nos acampamentos local para refeições, feira, transporte, atendimento médico e psicológico, cabanas de massagem, teatro de fantoches numa sala para crianças, massoterapia, carregamento de aparelhos eletrônicos, recebimento de doações e até assistência religiosa.

Mistura fina

O MINISTÉRIO Público Eleitoral vai abrir processo de investigação contra o governador do Amapá, Clécio Luis e o senador Davi Alcolumbre. A Defensoria Pública da União (DPU) já pediu a cassação dos mandatos dos dois. Acusa a dupla de ter se aproveitado de verbas do orçamento secreto para financiar suas respectivas campanhas.

A VIBRA Energia pretende buscar um novo sócio para a Vem Conveniência, braço que reúne as lojas BR Mania. A ideia não é manter o modelo de associação com um parceiro de varejo. A empresa cogita vender parte de seu negócio para um fundo de investimento. A Vibra rompeu a joint venture com a Americanas por conta da fraude contábil da empresa.

O MERCADO editorial, embora não possa ser comparado aos graúdos do sistema financeiro, também vai sofrer uma pancada com a recuperação judicial da Americanas. A rede varejista, a Amazon e o Magazine Luiza (também em situação delicada) são os maiores compradores para revendas online. É mais um choque para o setor que, em 2018, sofreu com os colapsos das redes de livrarias Saraiva e Cultura.

ENTRE as muitas acusações contra sua gestão, na assembleia da Fiesp quando tentou se defender, Josué Gomes, que já retornou à sua cadeira (sua destituição deverá ir para a Justiça), foi cobrado por não ter repreendido o presidente do sindicato de fabricantes de brinquedos, Synésio Batista, por comentário machista feito na reunião de 7 de novembro. Synésio disse que comprava champanhe de mulheres traídas pelo marido alegando ser mais barato. E na ocasião, chamou a Fiesp de “bagaça”.

SEM se preocupar com os bolsonarista da Fiesp, o presidente da entidade, Josué Gomes, quer aumentar sua aposta em Lula, que já levou a tiracolo até para uma reunião com comandantes militares. Josué acha que seu canal direto com o presidente lhe dá acesso a decisões como reforma tributária e reindustrialização, pautas estratégicas para a Fiesp. Mais: nesses dias, também Fernando Haddad (Fazenda) e Aloízio Mercadante (BNDES) deverão se solidarizar com Josué.

ATÉ o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que agora quer construir um túnel para passar embaixo do Minhocão (e não o colocar abaixo) e que anda fechando creches (a última delas é em Parelheiros, com 120 crianças e pais recorrendo a abaixo-assinado de 1.800 pessoas para reverter a medida), também fará uma palestra na Conferência do Lide em Lisboa, dia 3. Nunes acha que lhe dará maior visibilidade em seus planos de concorrer à reeleição em 2024.