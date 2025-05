"Estávamos num jantar, conversando, não entrei numa sala gritando. Quer dizer, eu não posso...

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Desde que o Palácio do Planalto começou a divulgar sua agenda pública por orientação da AGU, há um mês (já teve algumas paralisações), Janja da Silva passou 16 dias fora do país. Nesse período, teve "compromissos" no Vaticano e Rússia.

Mais: Janja também esteve na China e no Uruguai. Nas duas semanas que passou no Brasil teve uma reunião online com Brigitte Macron, foi a cinco eventos em Brasília e recebeu uma condecoração cultural, por ordem do marido (a mais elevada).

Sem saia justa

A primeira-dama Rosangela da Silva voltou a falar sobre o polêmico episódio do qual teria sido protagonista na China, quando em nova conversa num podcast negou ter quebrado o protocolo ao criticar o TikTok (ela diz que faz mal às crianças e adolescentes) na presença de Xi Jinping, que nem se sentiu constrangido. Ele teria tido que enfrenta problemas também em seu país, apesar de ter uma regulação muito forte. Lá, crianças menores de idade só podem usar telas a partir dos11 anos com horário marcado, não podem ter rede social e se não obedecem, tem prisão. Janja garante que não houve saia justa e teria dito que o Brasil tem até o direito de banir o TikTok.



Demitido, não tanto

Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama, ficou uma fúria quando soube (a conversa é antiga, mas só apareceu agora, via delação de um militar da relação de Alexandre de Moraes) que Mauro Cid, então ajudante de ordens de Jair Bolsonaro trocava impressões sobre ela com Fábio Wajngarten, advogado e conselheiro da família Bolsonaro. Os que os dois achavam do perfil de Michele, há tempos, fez com que ela demitisse Wajngarten do PL. Ele tem longa ficha de serviços prestados ao ex-presidente e os aliados acham que foi uma injustiça. Contudo, ele mantém sua influência, quase que normalmente.

“Golpe de morte”

A ministra Marina Silva definiu como um “golpe de morte” o projeto que desmonta as regras de licenciamento ambiental no país. Agora, analistas lúcidos de plantão dizem que o desmonte dever custar caro ao país. À médio e longo prazo, tende a produzir eventos climáticos extremos, como a seca do Pantanal e a enchente do Rio Grande do Sul. E pode criar embaraços à negociação do acordo entre Mercosul e UE. De quebra, cria um fato negativo para o Brasil a menos de seis meses da COP30.

Outro ‘fenômeno’

Fenômeno mesmo – assim considerados por veteranos analistas políticos – é o advogado pernambucano Antônio Rueda que, sem nunca ter disputado uma só eleição, entrou para o clube das figuras mais poderosas da política nacional. Ele surgiu como uma espécie de ajudante de Luciano Bivar e depois de um rompimento, tomou o lugar do chefe no União Brasil. na semana passada, criticou o governo. Diz que “não consegue fazer entregas” e “se enfraquece dia a dia”. Detalhe: em quatro anos, comprou um McLaren, dois Porsches, duas Mercedes e um Land rover. Deve ter um grande saldo bancário.

Até puxadores

Está aberta a temporada de caça a puxadores de votos para a Câmara dos Deputados em São Paulo, diante da provável saída de campo dos campeões de 2022. O deputado Guilherme Boulos, se virar ministro de Lula, não vai concorrer. O PT está querendo que um ex-casal concorra: Marta e Eduardo Suplicy. O funkeiro MC Gui tem o nome aventado. O PL fica sem Carla Zambelli (inelegível) e Ricardo Salles (mudou para o Novo). Eduardo Bolsonaro deverá sair para o Senado e Guilherme Derrite migrou para o PP e mira o Senado. Tabata Amaral é a aposta do PSB.

Cobrança excessiva

Aos 25 anos, Giulia Costa, filha dos artistas Flávia Alessandra e Marcos Paulo, revelou durante o Power Trip Summit em Salvador que sempre enfrentou pressão para manter uma boa forma, principalmente devido à magreza notável de sua mãe. Ela destacou que, ao nascerem mulheres, são inevitavelmente cobradas em relação ao corpo. "As novas gerações estão mais conscientes sobre a liberdade corporal. Embora tenhamos dado alguns passos para trás recentemente, acredito que iremos avançar. Criaram expectativas sobre quem eu deveria ser, e quando não correspondi a esse ideal de musa corporal como minha mãe, tornou-se motivo de crítica". Giulia também abordou sua insegurança pessoal e vulnerabilidade. Relatou que conseguiu se distanciar um pouco dessa pressão com a criação de um podcast, onde fala abertamente sobre o tema. "Sempre valorizei a honestidade. Mostrar que também tenho dias ruins aproxima as pessoas. O podcast me permitiu expressar essas inseguranças e mudar a percepção alheia sobre mim". Ela concluiu exaltando o bom relacionamento com a mãe: "Minha mãe nunca impôs suas opiniões apenas por ser mãe; ela sempre quis ouvir e entender meu ponto de vista. Isso foi muito importante. Claro que discutíamos, mas sempre houve diálogo".

Joesley sonha com o Planalto

Sonhas com a Presidência da República é um direito de cada brasileiro: afinal, não custa nada sonhar. Já sonhar com o Planalto quem tem uma fortuna de US$ 4,8 bilhões pode ter uma coleção de sonhos e até reparti-los com amigos muito chegados. É o caso do bilionário Joesley Batista, figura que ganhou popularidade por um encontro com Michel Temer (em tempos de Presidência) e por garantir que Lula e Dilma Roussef acumulassem uma fortuna no exterior de US$ 150 milhões. Ele e seu irmão Wesley são donos da “maior empresa de carne do mundo”, da segunda maior produtora de frangos do planeta” e “da maior empresa de proteínas de alimentos”. Wesley tem a mesma fortuna, mas não tem esses sonhos. Os dois compra tudo ou tentam: agora, querem o SBT para reforçar Lula e estão abrindo uma sede na Holanda.

Batendo cabeça

Petistas do Rio Grande do Sul estão batendo cabeças quando o assunto é a disputa ao governo gaúcho. O senador Paulo Paim diz que não pretende renovar seu mandato e muitos acham que ele está de olho no Palácio Piratini. Derrotado em 2022, Edegar Pretto pretende ser candidato outra vez e até Pepe Vargas, ex-ministro de Dilma citado na Lava Jato, tem interesse. E que trabalha noite e dia para ocupar o lugar de Eduardo Leite é o ex-ministro (Secom) do governo Lula, Paulo Pimenta. E ainda Maria do Rosário, derrotada na disputa da prefeitura de Porto Alegre demonstra interesse.

Assumidos

Há meses circulavam rumores sobre um possível relacionamento entre Sandy e o médico Pedro Andrade. No entanto, ambos mantiveram silêncio sobre as especulações. Apesar de vários indícios, como a presença de Pedro no sítio de Xororó, pai de Sandy, e a cantora sendo vista com a mãe de Pedro, o casal não confirmou nada oficialmente. Recentemente, um vídeo nas redes sociais mostrou Sandy ao fundo enquanto Pedro falava, e o vídeo foi rapidamente removido. No entanto, neste fim de semana, os dois apareceram juntos e de mãos dadas no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, para assistir à estreia do espetáculo O Céu da Língua, estrelado por Gregório Duvivier. Pedro Andrade formou-se em medicina na Universidade Cidade de São Paulo e atualmente está fazendo doutorado em genômica na Universidade de São Paulo (USP). Ele já namorou Vanessa Mesquita, vencedora do BBB 14.

Dono da bola

Samir Xaud acaba de ser eleito presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mesmo com a votação boicotada por metade dos clubes das series A e B. Fernando Sarney, que Ednaldo Rodrigues não suportava (ele permanecerá igualmente como vice-presidente na nova gestão) e que chegou a tirá-lo de representante da Fifa e na Conmebol (boas remunerações), é um dos vitoriosos. Fernando foi um dos artífices do movimento que levou à queda de Rodrigues, seja no Judiciário ou junto aos presidentes de federações estaduais. Mais do que vice-presidente, o filho de Sarney será um dos homens-fortes de Xaud.

Venda baixa

Os bonecos realistas conhecidos como “bebês reborn” (a expressão inglesa significa “renascidos”) viraram fenômeno, há debates na internet, deputados querem criar uma lei impedindo que o uso do SUS pelas ‘mães reborn”, só que as grandes vendas não acontecem. Hoje, no planeta, para cada “bebê reborn” formam outros 120 bebê tradicionais da indústria. Os lançados por outras indústrias são resultado do trabalho de artesões com novas técnicas e novos materiais. Foram lançados há quase 30 anos nos Estados Unidos e não aconteceu muita coisa. Hoje, as melhores replicas custam entre R$ 750 a R$ 15.000.

Salvador-Itaparica

Além dos R$ 27 bilhões já anunciado, Lula e sua comitiva voltaram de Pequim com que parece a solução definitiva para o imbróglio bilateral de razoável proporção. A CCCC (China Communications Construcions Company) teria se comprometido em até dois meses as obras de construção da ponte de 12,4 km entre Salvador e Itaparica, um dos maiores projetos de infraestrutura do Nordeste. As conversas foram conduzidas por Rui Costa com dois chapéus, um de ministro da Casa Civil, outro de ex-governador da Bahia. Há um novo orçamento acertado: R$ 15 bilhões.

MISTURA FINA

Fernando Haddad (Fazenda) acha que o ressarcimento dos descontos dos aposentados do INSS deve ser de até R$ 2 bilhões, mas não tem a menor ideia de quando e como será feito. A AGU solicitou à Justiça bloqueio de R$ 2,5 bilhões em bens de 12 entidades envolvidas, mas acha que não encontrará dinheiro nas contas dos investigados e qual seria o prazo de devolver os recursos – e até mesmo se serão devolvidos.

Numa conversa com Lula, após o vazamento do episódio de Janja na China, Elmar Nascimento foi direto: “Presidente, eu não relevaria”. Lula respondeu, sem citar nomes: “Sei quem foi”. Lula sabe que a relação entre Rui Costa e Janja não é das melhores, mas só falou bem dele em público, num dos seus últimos discursos. Detalhes: o suspeito do presidente não é um homem, é uma mulher. E ele não quer brigar com ela.

Do STF à Comissão de Direito Constitucional da OAB estão notas de repúdio e declarações a ameaça de retaliação feita por autoridades dos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A contraofensiva ocorre após o chefe do Departamento de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, dizer que “há uma grande possibilidade” de aplicação de sanções contra o magistrado brasileiro.

Se a sanção mencionada por Marco Rubio foi de fato aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, ele pode ter sua vida financeira e digital signficamente afetada. Prevê congelamento de bens sob jurisdição americana, perda de acesso a contas bancárias, propriedade e investimentos nos EUA, além de exclusão automática de qualquer operação que envolva o sistema financeiro do país, o que pode significar bloqueio de ativos em dólares mesmo fora do território americano e de cartões de crédito que são de bandeira do país.



In: muffin de misto quente

Out: muffin de salsicha