artigos

Em novembro do ano passado, o lançamento do ChatGPT – chatbot on-line de inteligência artificial (IA) pela Open IA – sacudiu o mercado e gerou debates sobre o futuro do trabalho.

O impacto que a utilização de ferramentas tecnológicas terá nos próximos anos no trabalho e nos negócios ainda é incerto.

Diversas estimativas publicadas por consultorias especializadas em relações humanas e bancos mostram que a utilização de inteligência artificial poderá impactar 300 milhões de trabalhadores ao redor do mundo, já que a nova tecnologia tem se mostrado uma ferramenta promissora e disruptiva, sendo cada vez mais presente em nossas vidas.

Segundo o relatório Future of Jobs, divulgado no Fórum Econômico Mundial, a utilização de inteligência artificial deve gerar 2 milhões de novas vagas de emprego nos próximos cinco anos, e 75% das empresas pesquisadas devem adotar a tecnologia. Outra publicação do banco Goldman Sachs aponta que a inteligência artificial poderá impactar cerca de 300 milhões de trabalhadores em tempo integral. Ainda de acordo com a publicação, 46% das tarefas administrativas poderão ser automatizadas.

A grande velocidade de transformação está fomentando debates, dúvidas e incertezas para os trabalhadores. Entretanto, ainda não é possível dimensionar o alcance nem as áreas que serão mais atingidas pelo uso de inteligência artificial dentro das corporações.

Em agosto, o Ecossistema Ânima realizou a sexta edição do Tech Week, evento de tecnologia e inovação que contou com a participação de 30 mil pessoas e representantes de big techs, como Oracle, IBM e Microsoft. O consenso entre os participantes é que os profissionais deverão desenvolver competências tecnológicas para que saibam lidar com as transformações e com o uso de novas ferramentas

no cotidiano do trabalho.

As empresas também devem estar preparadas para o que virá, capacitando seus colaboradores para o uso de inteligência artificial. Programas de treinamento e atualização profissional podem habilitar os trabalhadores para enfrentar os desafios da automação e aproveitar as oportunidades que a tecnologia oferece. Especialistas afirmam que, em vez de substituir funcionários, a inteligência artificial pode ser recurso útil para melhorar a eficiência e a precisão em diversos setores. Médicos podem fazer da ferramenta um auxílio precioso para a conclusão de diagnósticos, enquanto advogados podem se usar da inteligência artificial para abastecer suas pesquisas jurídicas, entre outras inúmeras possibilidades em todas as áreas.

A introdução de novas tecnologias sempre foi peça fundamental para o desenvolvimento do trabalho e da sociedade como um todo. A colaboração entre humanos e soluções tecnológicas deve potencializar a eficiência e a qualidade do trabalho em diversos setores. O bom desempenho para o sucesso no futuro do trabalho será a capacidade de adaptação e o aprendizado contínuo, garantindo que os profissionais estejam preparados para enfrentar as mudanças que a inteligência artificial traz consigo.