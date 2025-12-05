Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Faltou comida pra botar na mesa? Foi pra mesada do Lulinha"

Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre suposta mesada ao filho de Lula com grana do INSS

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

05/12/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lula blinda filho acusado de receber mensalão

Lula (PT) mobilizou seus aliados e impediu a convocação de Fabio Luiz, seu filho “Lulinha”, para depor na CPMI que investiga o roubo aos aposentados. A CPMI já sabia das suspeitas de envolvimento de Lulinha: depoimento à Polícia Federal revelou que ele recebia mensalão de R$300 mil pagos a Lulinha por Antonio Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. O relator, Alfredo Gaspar (União-AL), pediu que a Polícia Federal aprofunde investigações sobre as relações de Lulinha com o “Careca”.

Parças em viagem

De acordo com Alfredo Gaspar, há cerca de um ano, 8 de novembro de 2024, Lulinha fez viagem a Lisboa na companhia do “Careca do INSS”.

Vai que é tua, PF

Alfredo Gaspar tem todos os detalhes, do número do voo às poltronas ocupadas pelo filho de Lula e seu alegado parceiro, o “Careca do INSS”.

Apenas uma dica

Impedido de interrogar o filho de Lula, Gaspar sugeriu à PF investigar o voo de 8 de novembro: “os senhores vão encontrar uma quadrilha”.

Falta de pudor

“Não aguento mais essa blindagem despudorada”, desabafou o relator, “ninguém pode estar acima da investigação”, lamentou.

Governistas desconfiam de canetada de Mendes

Governistas que frequentam a cozinha do Planalto garantem que foram surpreendidos com a canetada de Gilmar Mendes que blinda os colegas ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na verdade, desconfiam que decisão de Mendes não teve a intenção de ajudar o indicado de Lula ao STF Jorge Messias, mas justamente o contrário ao provocar reação instantânea no Congresso. É lembrado, por exemplo, que para vaga de Rosa Weber, o ministro torcia para ver Bruno Dantas (TCU) na cadeira.

Vira casaca

Mendes trocou a torcida para Dantas por Flávio Dino, então ministro de Lula no Executivo. Se deu bem. Dino foi indicado em novembro de 2023.

Outro nome

Na vaga de agora, Mendes também nutria simpatia pela indicação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ignorado por Lula.

Ouvidos moucos

A coluna ouviu ainda que o ministro procurou alguns senadores antes de tomar a decisão, foi desaconselhado. Deu de ombros.

Pra torcida

Não convenceu o pedido de Jorge Messias para Gilmar Mendes reconsiderar a decisão de decretar a miniaturização do Senado. É que a tese de mestrado de Messias é um elogio ao ativismo judicial.

Nasceu gigante

O União Brasil e o PP registraram a federação União-Progressista no TSE. Estarão separados nas urnas (números 44 e 11 permanecem), mas agora compartilham um caixa de mais de R$1,2 bilhão anuais.

Deboche no STF

Oposicionistas como a deputada Julia Zanata (PL-SC) interpretam como deboche a afirmação de Flávio Dino de que Alexandre de Moraes seria “perseguido”, daí os 80 pedidos de impeachment. É um gozador.

Papel é do Congresso

Gilmar Mendes disse que sua decisão, blindando o próprio e demais ministros do STF, decorre de uma “atualização da lei”. Papel tomado do Poder Legislativo, que tem a tarefa constitucional de criar e alterar leis.

No seu quadrado

“Não cabe ao Supremo ‘revisar’ a Constituição. Essa função é exclusiva do Legislativo”, diz o deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) após Gilmar chamar a lei do impeachment de “desatualizada”.

É o ativismo, mané

Há no STF quem atribua à bolha que seus integrantes criaram a falta de percepção de que a enxurrada de pedidos de impeachment decorre do ativismo dos ministros e não dos autores dos pedidos.

Crueldade

Diagnosticado com Alzheimer, o general Augusto Heleno só poderá progredir para o regime semiaberto em setembro de 2031. A condicional está ainda mais longe, julho de 2034, aos 87 anos.

Pé no freio

Parou o processo de extradição da deputada Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália. A Justiça quer saber primeiro sobre as condições do cárcere por aqui. Por lá, nada deve andar até o próximo dia 10.

Pensando bem...

...o Estado não sou eu, é o meu amigo.

PODER SEM PUDOR

Viventes da madrugada

Lula conhece os companheiros de copo e de cruz. Certa vez, em seu primeiro governo, ele ouviu do deputado Luiz Antônio Fleury Filho (PTB-SP) a garantia de que sua candidatura a presidente da Câmara era mesmo pra valer, até porque na noite anterior havia fechado um acordo com o deputado Virgílio Guimarães (PT-MG). Lula o interrompeu: “...a que horas vocês fecharam esse acordo?” Fleury informou: “Uma e meia da manhã, presidente”. Lula, deu uma risada: “Ah, então foi o Virgílio mesmo!”.

Giba Um

"Comecei morto a semana e estou acabando na UTI"...

...de Jorge Messias, indicado para o Supremo (e contra Davi Alcolumbre), depois que Lula entrou em campo por sua defesa, começando pelos senadores Otto Alencar e Renan Calheiros

04/12/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O JP Morgan está sancionando a estratégia expansionista do empresário Marcos Molina no mercado. O banco voltou a comprar lotes expressivos de ações da MBRF. Em outubro, a instituição financeira ultrapassou a marca de 5% de participação. O avanço do JP Morgan é uma boa bússola.

MAIS: por conta da curva ascendente de preços da carne bovina no mercado internacional. O aumento da demanda é assegurado pela China e Oriente Médio. E o ciclo pecuário joga a favor do grupo: a menor oferta de gado dos EUA e Austrália afunila a produção global e aumenta a atratividade da proteína brasileira.

Giba Um

Já faz parte

A cantora e atriz Cynthia Erivo , viu seu nome explodir ao interpretar a Elphaba Thropp no dois filmes de Wicked, onde contracena com Ariana Grande. Em entrevista à revista Paper Magazine, quando foi questionada, se não teria medo de ficar marca pela personagem foi direta: "Não sei se há algo de que eu queira deixar ir, principalmente porque as coisas que surgiram disso foram muito especiais. Cheguei à conclusão de que esta obra fará parte da minha vida para sempre, e sempre fará parte da conversa sobre como é a minha carreira e o que ela representou. Eu simplesmente me entreguei a isso e é meio bonito que seja a isso que eu possa me entregar". Especula-se que existirá um terceiro filme, mas Cynthia, quer aproveitar o sucesso dos filmes para se dedicar à música. “Eu faço tudo isso porque é o que me faz sentir bem. Com certeza vou me concentrar na música. Lancei um álbum este ano [I Forgive You] e recebi uma indicação ao Grammy por causa dele , com a música Be Okay. Quero fazer mais disso, compor mais músicas, porque sinto que faz parte de mim. Mas eu adoro fazer filmes. Adoro poder interpretar esses personagens e contar essas histórias, então acho que, no geral, sou apenas uma artista que ama o que faz”. Apesar da correria, ela revela o que lhe mantem no foco: “É chá. É um banho quente. É minha corrida matinal, é uma sauna, se eu conseguir ir. É garantir que eu me alimente corretamente e me hidrate. Nem sempre sou muito boa nisso. Gosto de silêncio, então às vezes preciso de privação sonora, só para sentar e assistir a programas de TV sem sentido. Preciso dos meus Real Housewives, preciso de todas essas coisas para que, por um segundo, tudo pareça normal".

Lula entrega indicação nas mãos de Alcolumbre

A indicação oficial de Jorge Messias para o Supremo ainda não foi oficialmente entregue ao Senado, o que poderia impedir a sabatina do próximo dia 10 de dezembro, o que aumentaria o prazo para conversas e convencimento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, disse ser "manobra do Executivo" que está entrando pessoalmente na campanha. E Lula resolveu entrar para valer: vai entregar pessoalmente a indicação de Messias nas mãos de Alcolumbre. Veteranos observadores políticos dizem que "não se trata de "Lula descer um degrau, mas sim elevar o presidente do Senado" Só que Lula vai esperar um pouco "para a poeira baixar". Com discrição, já se reuniu com os senadores Otto Alencar e Renan Calheiros. Alcolumbre, na semana passada, disse que estavam sendo feitas negociações no estilo "toma lá, dá cá" para ele e seus senadores aprovarem Messias. Reagiu e disse que não é adepto "dessas trocas". Contudo, está de olho na cadeira da presidência do Banco do Brasil, há anos ambicionada. O BB vai mal, mas o presidente do Senado já teria um nome no bolso. Quem viver, verá.

Diagnóstico em 2025

Paulo Gonet, procurador-geral da República, já recomendou que o general Augusto Heleno cumpra sua pena, por ser portador de Alzheimer, em prisão domiciliar humanitária (ele é condenado a 21 anos no processo da trama golpista). Contudo, o STF já apurou que o diagnóstico ganhou minucioso relatório médico que, em janeiro de 2025, apresentava diagnóstico de demência mista (etiologias Alzheimer e vascular, combinadas) em estágio inicial, sobrepostas a antecedentes de transtorno depressivo e transtorno misto ansioso depressivo. A partir de 2024, os sintomas aumentaram.

Giba Um

Mais uma vez Gisele

Em um momento em que as joias se conectam cada vez mais com autenticidade e a força feminina, Gisele Bündchen ressurge como a escolha ideal para representar a nova visão da Vivara. A supermodelo brasileira, símbolo atemporal de sofisticação, frescor e poder, assume o protagonismo da campanha de final de ano que redefine o luxo por meio da simplicidade e da conexão com o essencial, em cliques que exploram tons quentes e um estilo minimalista, personifica uma beleza natural que reflete a essência da marca: um luxo despretensioso, uma elegância atemporal e uma sensualidade autêntica. Sua presença transmite uma harmonia singular entre serenidade e magnetismo. Um encontro harmonioso entre uma musa eterna e uma marca que compreende que o brilho mais precioso vem de dentro. Sobre participar da campanha Gisele foi direta: “Participar da campanha de Natal da Vivara me trouxe de volta a esse clima de aconchego que vivemos no fim do ano: família por perto, presença verdadeira e gestos que carregam afeto. As joias dessa coleção traduzem exatamente esse espírito; são presentes que ficam para sempre e acompanham as memórias mais especiais”.

Giba Um

Caso encerrado

O ministro Alexandre de Moraes (STF) já determinou o encerramento do processo de Bolsonaro e início do cumprimento da pena. Contudo, a defesa apresentou novo recurso contra sua condenação, alegando que ainda tinha direito a embargos infringentes, que servem para questionar decisões não unânimes. No pedido, a defesa usa como base o voto de Luiz Fux, único da Primeira Turma a votar pela absolvição de Bolsonaro. Moraes determinou trânsito em julgado de ação penal, sem possibilidade de mais recursos.

Guerra em família 1

Os filhos de Bolsonaro, Flávio, Carlos e Eduardo, estão unidos e criticam a ex-primeira-dama Michelle por tentar interferir na costura do palanque no Ceará. Segundo eles, ao atacar a aliança do deputado André Fernandes (PL-CE) e com o ex-presidenciável Ciro Gomes (PSDB), Michelle desrespeitou a ordem direta do marido. Michelle não é integrante da Executiva Nacional e tem apenas "cargo honorífico", à frente do PL Mulher, não lhe dá direito de organizar palanques regionais. No domingo (31) ela  participou do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo-CE) a governador.

Pérola

"Comecei morto a semana e estou acabando na UTI", 

de Jorge Messias, indicado para o Supremo (e contra Davi Alcolumbre), depois que Lula entrou em campo por sua defesa, começando pelos senadores Otto Alencar e Renan Calheiros.

Guerra em família 2

No palco, Michelle criticou a aproximação de Fernandes e do PL com Ciro, que rompeu com o PDT e se filiou ao PSDB. E não recua: "Essa aliança que vocês precipitaram a fazer é que não dá, Fazer aliança com o homem que é contra o maior líder da direita (Jair Bolsonaro), isso não dá. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido. Compara o presidente Bolsonaro e ladrão de galinha, então não tem como".

"Galo"

Na semana passada Michelle contou para correligionários que havia preparado milho cozido para que o marido comesse e expôs um apelido íntimo, "meu galo" , pelo fato de Bolsonaro gostar muito do prato. E fez uma brincadeira: disse que ele seguia firme na prisão e que havia chegado a hora de provar ser "imbrochável" (como na conhecida medalha dos imbrocháveis, imorriveis e incomiveis)". Os filhos estrilaram porque associavam Bolsonaro à impotência.

Bananinha em campo

Se as eleições presidenciais de 2026 colocarem Macaco Tião contra Lula, eu prefiro o Macaco Tião". É a nova brilhante frase do ainda deputado federal Eduardo Bolsonaro, também conhecido como Dudu Bananinha, em entrevista ao UOL, na semana passada. Agora, ele resolveu apoiar, com algumas reservas, uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas ao Planalto, ainda no contexto de um segundo turno. Nas mais recentes pesquisas, Lula bate em Tarcísio no segundo turno.

Contra Tarcísio

Já o senador Flávio Bolsonaro, que se autoproclama porta voz no pai, repete que "não é o momento de tratar de 2026". Carlos Bolsonaro, outro filho, classifica a discussão sobre 2026 como um "absurdo político" e Eduardo -sempre ele - classifica como "errada” o que chamou de "estratégia de Tarcísio de dialogar com o STF, com o centro e com a esquerda." E emenda: "Acho que ele enxerga pessoas como aqueles radicais de quem quer se ver afastado".

Velhos amigos

Dados em poder da CPMI do INSS sobre o tempo em que Hugo Motta, presidente da Câmara, empregou em seu gabinete diretor de políticas públicas da Conafer, segunda entidade que mais lucrou com a fraude bilionária da roubalheira dos aposentados, lançam nova luz sobre o escândalo. Como assessor de Motta, Jeronimo da Silva Junior ganhava R$ 1.500 por mês. A Conafer complementava a  renda dele. Só de novembro de 2020 a janeiro de 2021 pagou, segundo a Coaf, nada menos do que R$ 227 mil ao então funcionário da Câmara. 

Abaixo de R$ 50 mil

Junior do Peixe, como é conhecido o amigo aliado de Motta, sacou nesses três meses R$ 175 mil em espécie. Sempre abaixo de R$ 50 mil por vez, limite que obrigaria seu banco a alertar o órgão de controle financeiro. O relatório do Coaf aponta "tentativa de burla da identificação do destino" do dinheiro vivo. Agora, a CPI quer aprofundar investigações com novas quebras de sigilo bancário.

Mistura Fina

Consta da declaração dos bens de Hugo Motta, presidente da Câmara, apresentada à Justiça Eleitoral, 50% de um avião avaliado em R 100 mil, quase o valor de um carro popular no país. Detalhes não aparecem na transparência do TSE. Registos da Agência Nacional de Aviação Civil revelam que é um modelo EMB-810D, conhecido como Seneca III. Seu sócio no avião é a empresa AVPAR Participações Ltda.

Site como aeronvaesavenda.com avaliam o modelo entre R$1 milhão e R$ 3,5 milhões, mas a média do mercado é de R$ 2,2 milhões. O Seneca III foi projetado para pilotos e mais cinco passageiros e fabricado em 1983, pouco antes do nascimento de Motta, que é de 1989. Mês passado, bandidos tentaram roubar o avião do Clube Estância Ouro Verde, na Paraíba. Mas o aparelho se negou a decolar. Motta não abre a boca sobre a diferença de valia da veterana aeronave.

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) está conversando com o PT seu retorno ao partido, de onde saiu em 2009. Símbolo maior da Rede, não tem mais condições de continuar na legenda que fundou e que hoje é dominada por Heloisa Helena, sua adversária. Resumo da ópera: Marina deverá ser candidata a deputada federal por São Paulo no ano que vem.

Juristas experientes acham improvável que o Superior Tribunal Militar determine a perda de patente de militares acusados da "tentativa de golpe", como pretende o ministro Alexandre de Moraes (STF). Um ministro aposentado do STM que, aliás, detesta Bolsonaro, lembra que a perda de patente, de acordo com o Código Penal Militar, somente se aplica em condenações por "indignidade".

De acordo com o mesmo ministro, ainda muito admirado no STM a "indignidade"  se dá em "condenações por estupro", por exemplo. O cometimento considerado "indignidade" estabelece uma incompatibilidade incontornável com o regulamento militar. Ele acha que os generais presos percam a patente no crime político que chama de "tentativa de golpe".

O grupo JHSF acaba de inaugurar o São Paulo Surf Club, com título familiar custando R$ 1.250 milhões (pessoa física é de R$ 750 mil), empreendimento com piscina de 220 metros, com ondas de até 22 segundos que imitam condições reais de melhor dia de mar. Além da piscina com onda, o novo clube oferece sete quadras para outros esportes, mais uma academia. A JHSF acha que, especialmente na hora do almoço, jovens e milionários da Faria Lima estarão surfando por lá.

In - Cinema: Soldado de Chumbo
Out - Cinema: Five Nights At Freddy's 2

CLAÚDIO HUMBERTO

"Se imóvel fosse bom negócio, as construtoras não venderiam"

Lírio Parisotto, bilionário, aconselhando comprar ações de boas empresas na bolsa

03/12/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lula ameaçou acionar o STF aliado contra sabatina

Relator da indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), Weverton Rocha (PDT-MA) saiu do despacho com Lula (PT), novo articulador político do próprio governo, com dois recados. O primeiro foi que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, seria procurado pelo petista e, houvesse insistência na sabatina, o caso seria levado aos aliados que integram o STF. O jurídico do Senado avisou que a leitura da mensagem presidencial seria indispensável para marcar a sabatina.

Bancada Suprema

Além de conseguir o que deseje no STF, Lula ainda conta com a simpatia da maioria de ministros aliados à indicação de Messias.

Votos contra

O recuo de Alcolumbre teve a ver apenas com o STF e nada com chance de derrota. No Senado, o ambiente segue controlado.

Ofensa

O presidente do Senado chamou o atraso de Lula e cia. no envio da mensagem presidencial de “omissão grave e sem precedentes”.

Se come frio

Após Alcolumbre anunciar o passo atrás, o governo já precifica derrotas: projeto antifacção, a LDO e o Orçamento de 2026.

Operadoras de telefonia devem R$12 bilhões em ICMS

As maiores operadoras de telecomunicações acumulam dívida bilionária de ICMS nos Estados. Dados do Atlas da Dívida Ativa dos Estados, atualizado pela Fenafisco, e relatórios da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, revelam que Vivo, Claro, TIM e Oi devem juntas mais de R$12 bilhões em ICMS não recolhido, o principal imposto sobre serviços de telefonia e internet. Só a TIM deveria R$ 3,5 bilhões somente em São Paulo e Rio de Janeiro, mas está em 3º lugar no ranking do calote.

Vivo em 1º

A Telefônica, dona da Vivo, lidera o pódio dos inadimplentes do setor, com débitos estimados em R$4,9 bilhões em diversos estados.

O maior calote

Em São Paulo, maior mercado do País, somente a dívida da Vivo em ICMS pode chegar a R$3,7 bilhões, contabilizando multas e juros.

Claro em 2º

Figurando entre os 500 maiores devedores, a Claro deve a São Paulo R$921 milhões em ICMS. Nos demais Estados, chegaria a R$2 bilhões.

Continua reprovado

Lula realizou o sonho de tornar Bolsonaro inelegível, condenado e preso, neutralizando a maior ameaça à sua reeleição, mas faltou combinar com as ruas: sua reprovação voltou a crescer e chegou a 50,7% dos brasileiros, segundo apontou pesquisa nacional Atlas/Bloomberg.

Continua difícil

A falta da comunicação oficial sobre Jorge Messias fez o presidente do Senado roer a corda e adiar a sabatina. O primeiro indicado de Lula, Cristiano Zanin, foi sabatinado em 20 dias, Flávio Dino, em 16.

Candidato pesado

Indicado de Lula ao STF, Jorge Messias passou o vexame de ver convidados para almoço cancelarem o compromisso. Esse tipo de gesto é comum com indicados, mas a rejeição no Senado não é só a Lula.

Coisa de petista

“O governo Lula conviveu, protegeu e blindou fraudadores por duas décadas”, é a conclusão do senador Rogério Marinho (PL-RN), que ainda acusa: “o esquema que saqueou o INSS foi gestado pelo PT”.

Promessa pendente

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lembra que pautar a anistia foi um acordo costurado com Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Rep-PB), à época candidatos para presidir Senado e Câmara: “não foi cumprido”.

Coerência

Ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, Marcelo Queiroga endossou as críticas de Michelle Bolsonaro ao PL cearense que flerta com Ciro Gomes (PSDB): “coerência vem antes do pragmatismo”.

Indisponível

Na CPMI que investiga a bandalheira no INSS, parlamentares avaliam que é hora de convidar mais uma vez o ministro Wolney Queiroz (Previdência). Ele alegou viagem, mas na CPI poucos acreditaram.

Eleitor percebe

A pesquisa AtlasIntel aponta que todos os principais “erros” do governo Lula (PT), nos olhos do eleitor, têm a ver com falhas na segurança pública, aumento de impostos e descontrole nos gastos públicos.

Pensando bem...

...só aluno que não estudou gosta de ‘prova’ cancelada.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Olho no lance

Dilma Rousseff era presidente e fazia sala a parlamentares aliados, que, por insistência de sua ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, aceitou receber para um raro coquetel. Dilma já começava a gostar da condição de anfitriã, até teve a ideia de mostrar dependências do palácio ao grupo, mas Ideli cortou: “Temos que terminar o encontro.” Dilma estranhou, com seu jeito búlgaro de ser: “Mas quem tem que ter pressa aqui sou eu!”. Ideli explicou a preocupação: “É que tem jogo do Brasil, e eles querem assistir”. Dilma fechou a cara, deu meia volta e deixou o recinto, para alívio dos convidados, que saíram em disparada.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia
Cidades

/ 2 dias

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3554, quinta-feira (04/12)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3554, quinta-feira (04/12)

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6894, quinta-feira (04/12)
LOTERIAS

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6894, quinta-feira (04/12)

4

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2857, quarta-feira (03/12)

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2947, quinta-feira (04/12)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2947, quinta-feira (04/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10 horas

Juliane Penteado: CTC é obrigatório para vínculos CLT antes de 12/12/1990 na aposentadoria no RPPS?
Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: A entrega do seu imóvel comprado na planta atrasou?
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS