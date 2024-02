Fim da saidinha e o retrocesso da legislação penal

NOVIDADES DA SEMANA

A marca chinesa junto com seus concessionários promoveu a segunda edição do GMW Experience

O GWM Experience é um evento que ocorre todo ano e em parceria com a Bamaq, responsável pela marca em Campo Grande e Dourados convidou alguns clientes e influenciadores para uma experiência diferente, e é claro que eu não podia ficar de fora. A meta era acelerar todos os modelos da marca no templo do automobilismo brasileiro. Hoje a GWM possui em sua gama, modelos compactos 100% elétrico até SUV esportivo híbrido, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em pouco mais de 4 segundos.



Nesse evento exclusivamente, escolhi o ORA 03 skin, o modelo 100% elétrico de entrada, que tem preço sugerido na casa dos R$150 mil e autonomia de até 300 km.

Já que falei de elétrico, a Porsche atualizou o Taycan, e o conteúdo completo tem lá no portal do Correio do Estado. Assim como um teste no VW polo GTS.

E a dica da semana fica por conta do aperto de roda do seu carro, você sabia que tem a força correta de aperto? Na verdade todos os parafusos, porcas e afins tem o torque correto, e com a porca de roda não é diferente. Fica ligado!