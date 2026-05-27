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CLÁUDIO HUMBERTO

"Foi ele [Lula] que te enrolou"

Ronaldo Caiado (PSD), pré-candidato ao Planalto, sobre o programa Desenrola

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

27/05/2026 - 07h00
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PL avalia trocar pré-candidatura de Cláudio Castro

Alvo de duas operações da Polícia Federal em menos de 15 dias, Cláudio Castro é taxado como “eleitoralmente tóxico” pelos colegas do PL, que já iniciaram movimento para retirar o nome do ex-governador do Rio de Janeiro da lista de pré-candidatos ao Senado. Eventual troca não é exatamente uma crise no partido, que tem vários nomes com potencial de votos para levar a cadeira. Circulava nos corredores do partido que a batida da PF ontem (26) implodiu as chances de Cláudio Castro.

Um na mão

Com poucas chances de levar o governo do Rio, o partido tenta manter influência no estado e não quer arriscar ficar sem cadeira no Senado.

Eu de novo

Carlos Portinho, senador em fim de mandato e preterido na disputa, iria disputar a Câmara, mas já se articula para tentar voltar ao jogo.

Na disputa

Outros que também são lembrados para a vaga são os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy.

Costas quentes

Márcio Canella, presidente do União Brasil e eleito prefeito de Belford Roxo, é o outro nome que vai ter o apoio de Flávio Bolsonaro na disputa.

Acordo’ no TCU prevê dispensa de multa milionária

Acordo em fase final no Tribunal de Contas da União chama atenção da agência reguladora Aneel e do Ministério Público Federal. Atropelando a Aneel, que defendeu a caducidade de cinco concessões do Grupo MEZ Energia obtidas há mais de cinco anos, o acordo no TCU pretende uma “solução consensual” do qual a Aneel não quis participar. O processo tem a relatoria de Augusto Nardes. A MEZ venceu o leilão de lotes com descontos agressivos, superiores a 66% de deságio, mas não conseguiu investimentos para executar as obras associadas aos cinco contratos.

De pai para filho

Na “solução consensual” esperta na pauta do TCU de quarta (27), multas de R$186 milhões cairiam para R$38 milhões, com 26 anos para pagar.

Só coisas estranhas

A correção da Receita Anual Permitida (RAP), proposta pela própria MEZ, garante aumento de receita de 142%, suficiente para a multa.

Leilão beneficente

A Aneel não concorda com a correção da RAP, que na prática derruba o deságio na proposta vencedora para 28%, e põe a MEZ em oitavo lugar.

Haverá repeteco

Eduardo Girão (Novo-CE) não vê brecha para Lula reenviar indicação de Jorge Messias ao STF este ano, prática vedada pelo regimento interno do Senado. O senador avisou: “se indicar, vamos derrotar novamente!”.

Onde estou?

A cada dia, Lula (PT) sugere que não saber o que diz. Após defender a escala “6 por 2”, que não existe, expôs conceitos misóginos afirmando que a vida da mulher é “mais grave” porque “tem que lavar louça, lavar banheiro, lavar roupa, cuidar das coisas”. Feministas nem abrem a boca.

Burocracia natural

Rosangela Moro (PL-SP) aponta como é “curioso” a PF ter dito ao STF que é “burocracia” a troca de comando no caso Lulinha. “Se fosse caso de opositores, seria tratada com a mesma naturalidade?”, pergunta.

Olha o golpe

Para Ronaldo Caiado (PSD), o aperto das famílias brasileiras tem um responsável: Lula. “Liberou crédito, incentivou o endividamento e depois cobrou taxas de juros impagáveis. É golpe em cima de golpe”.

Entra e sai

Vai ter mudança na bancada do Ceará na Câmara. Como o TSE anulou os votos de Heitor Freire (União Brasil), na sexta (29) terá recontagem. A vaga deve ir para Priscila Costa (PL) ou Ronaldo Martins (Republicanos).

Estranha demora

“O que estão esperando para aplicabilidade das leis contra Lulinha, filho do Lula? Buscas e apreensões, aprender passaporte, prisão, chamar para depor, tabelas com a velha mídia? Por que não há vazamento de informações?”, pergunta o pré-candidato a senador Carlos Bolsonaro.

Mundo real

Maurício Marcon (PL-RS) diz que eventual aprovação do fim da escala 6x1 terá impacto financeiro para a população. Diz que o custo não será pago “pela fada do dente”, mas pelo contribuinte.

Outro foco

Mais de 60% das exportações de petróleo bruto da Petrobras agora se destinam à China, enquanto as exportações para os EUA teriam caído de cerca de 60 mil barris por dia para zero, em março, diz a Al Jazeera.

Pensando bem...

...trocar delegado agora é “normal”, tanto quanto existir investigação.

PODER SEM PUDOR

Parente e parceiro

O deputado Manuel Gilberto fazia oposição sem tréguas ao governador Moura Cavalcanti ("no Nordeste, quem não é Cavalcanti é cavalgado", dizia), em Pernambuco, e sempre dava um jeito de mostrar intimidade com a obra de Eça de Queiroz. Certa vez, ao responder a aparte do colega Maviel Cavalcanti, primo do governador, ele ironizou:

- Vossa Excelência tem mesmo que defender esse governo, porque, tal qual um personagem de Eça, o deputado é parente, patrício e parceiro.

Cláudio Humberto

"Graças a quem fez o L"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), sobre disparada da inflação dos mais pobres

25/05/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Acordo de Vorcaro supera orçamento de 25 capitais

Se o Banco Master é “terceira divisão do sistema financeiro”, como minimizou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, a grana que o dono do enrolado banco Daniel Vorcaro pode ter que devolver segue o “padrão Fifa”. Confirmada a devolução do montante de R$60 bilhões no acordo entre o banqueiro e a Procuradoria-Geral da República, o valor é maior do que o orçamento de quase todas as capitais brasileiras; só não consegue superar São Paulo (R$137 bilhões) e Brasília (R$74,4 bilhões).

 

Pobrezinhas

Rio de Janeiro (R$52 bilhões) e Belo Horizonte (R$24,1 bilhões) seguem o ranking dos maiores orçamentos, mas menores que o cofre de Vorcaro.

 

PIB Vorcaro

Listando as capitais pelo tamanho do orçamento, a delação de Vorcaro supera a somatória da receita de 14 capitais.

 

Bate Itaú

Para efeito comparativo, o lucro líquido do Itaú Unibanco em 2025, com 70 milhões de clientes, foi de R$46,8 bilhões.

 

Vorcarobras

A delação é mais da metade do que faturou a Petrobras em 2025, R$110,1 bilhões. E mais do que o lucro de 2024, R$36,6 bilhões.

 

Negócio de produtora do DarkHorse cresceu 1.180%

Uma das empresas de Karina Gama, que produziu o filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, registrou surpreendente crescimento de 1.180% entre as eleições de 2020 e 2024. A coluna descobriu que Karina, além de dona da Go Up Entertainment, que fez o filme, também é sócia da GO7 Assessoria, que usa o nome Conhecer Brasil Assessoria, Produção e Marketing Cultural. A empresa estreou no circuito eleitoral em 2020 em uma modesta campanha de vereança.

 

Um trocadinho

Na campanha para vereadora de Patrícia Alonso (Rep-SP), que não foi eleita, a produtora recebeu R$13.352,45.

 

Vento em popa

Em 2022, foram R$67 mil nas campanhas de Mario Frias (R$54 mil), do PL-SP. E mais R$13 mil de Felipe Carmona (PL-SP), não eleito estadual.

 

Negócio de ouro

Nas últimas eleições, de 2024, a empresa faturou ainda mais com políticos. Foram R$171 mil em duas campanhas para vereador.

 

Distinção necessária

A vitória de Zambelli é um sinal de que, mesmo sob pressão, alguns tribunais europeus ainda distinguem crime comum de dissidência política. No Brasil de 2026, essa distinção parece cada vez mais difícil.

 

Explica aí

Rosângela Moro (PL-SP) ironizou o ministro Dario Durigan (Fazenda), que jura que o governo segurou gastos. “Se houve contenção, como explicar o recorde de gastos com propaganda, viagens e Lei Rouanet?”.

 

No seu quadrado

Pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB) diz que a aliança com o PL é local e só vale para o estado. No cenário nacional, diz Gomes, não há envolvimento. E chamou a versão de “mentira”.

 

Tapinha dói sim

No Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que obriga governos a criarem cursos para orientar pais a educarem filhos sem violência física. O texto segue para análise de outras comissões.

 

Aperto comemorado

Adriana Ventura (Novo-SP) criticou o discurso do governo Lula sobre arrecadação recorde: “Coloca como uma grande conquista de gestão. Mas, na verdade, é o peso dos impostos em cima dos brasileiros”, diz.

 

Pique-esconde

Flávio Bolsonaro ainda questiona o motivo pelo qual a esquerda não quer investigar o caso do Banco Master: “Tô até agora esperando os parlamentares de esquerda levantarem a mão para apoiar a CPMI”.

 

Confirmou

Em entrevista ao programa “Sem Censura”, da sua TV estatal, Lula confirmou: pediu para que o encontro com Donald Trump não tivesse imprensa, por medo de ser humilhado pelo presidente americano.

 

Há controvérsias

Condenado e depois livrado pelo STF, Lula classificou a Lava Jato, maior operação de combate à corrupção da História, como a “grande mentira do século XXI”. E chamou Sergio Moro e Deltan Dallagnol de “monstros”.

 

Pensando bem...

...a ‘grande mentira do século XXI’ pode ser pessoa física.

 

PODER SEM PUDOR

Mato sem cachorro

Getúlio Vargas depôs Washington Luís, no começo dos anos 30, e iniciou um processo de mudanças. O ex-presidente se exilou nos Estados Unidos e acompanhava à distância os movimentos do ditador. Certo dia, ele soube que, apesar das promessas de mudança, Getúlio reconduzira Coriolano de Góes ao cargo de Chefe de Polícia, que exercera no governo deposto. Informado, Washington Luís sorriu, afagou seus bigodes e observou: “Este Getúlio está perdido. Caçando com meus cães, vai acabar como eu: num mato sem cachorro”.

Giba Um

"Flávio Bolsonaro tem que ser investigado, como estou sendo. Se for inocente, que seja...

...sua inocência. Se for culpado, tem que pagar exemplarmente", de Ciro Nogueira, que já foi cotado para vice de Flávio e que recebia de R$ 300 mil a R$ 500 mil de Vorcaro, mensalmente.

25/05/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Mesmo separada de Vinicius Junior, Virginia Fonseca não deixará de ir à Copa do Mundo. Fará um quadro semanal durante o torneio para o “Domingão com Huck”, na Globo. Virginia pensou em desistir da atração, mas foi convencida por Huck a continuar. A mulher do apresentador, Angélica, ajudou a convencer Virginia.

Mais: Angélica e Virginia ficaram amigas nos últimos meses. Huck acha que isso pode ser muito bom para Virginia, trazendo novos frutos profissionais. Ela mostrará o clima das torcidas e as curiosidades das cidades-sede da competição. Vale lembrar que Virginia já tem experiência em apresentação de um programa.

“Eu tenho a força”

Na semana passada, Davi Alcolumbre resolveu mostrar “quem tem a força” (um senador chegou a lembrar do personagem das aventuras infantis na TV, o “He-Man”) durante uma sessão do Congresso, quando parlamentares do governo e da oposição esperneavam e, num raro momento de consenso, todos cobravam a instalação da CPI do Master. “Vossa Excelência não vai conseguir ficar sentado em cima dessa CPI”, bradou Lindbergh Farias. Depois de hora e meia de tumulto, Alcolumbre avisou que queria fazer um “esclarecimento” e disse que não leria os requerimentos de abertura da CPI. Também afirmou que a decisão seria “um ato discricionário da Mesa do Congresso”, ou seja, dele mesmo. Alcolumbre teria suposto envolvimento em um episódio do Master na Amprev (Amapá Previdência), de R$ 400 milhões.

A farra dos cartões

A farra dos cartões corporativos no governo Lula já ultrapassou R$ 172,92 milhões este ano. O cobiçado item foi distribuído para 3.762 servidores do Executivo federal, que não têm dó de esbanjar à vontade. O servidor Henrique Araujo Hohne, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, é quem mais gastou: R$ 357,3 mil. Colado em Henrique está Wander Kija Carvalho, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que torrou R$ 343,4 mil. A Presidência da República não fica atrás: torrou mais de R$ 2,4 milhões em 2.770 pagamentos realizados com cartões. No ano passado, a gastança alcançou R$ 434,48 milhões.

“Passado perturbador”

Analistas de plantão dizem que, enquanto Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro trocam elogios “numa verdadeira comédia” (a observação é do jornalista e escritor Tom Farias), no fundo há uma realidade nua e crua. Escondem-se laços que podem vir de um passado ainda mais perturbador: a campanha presidencial do chefe do clã, Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas. Se comprovados, trariam novas turbulências para a já turbulenta campanha do parlamentar-candidato, a poucos meses das eleições. Ao financiar um filme de um político decadente, Vorcaro, preso por fraudes bilionárias, estaria tentando comprar sua posteridade por meio da filantropia, abrindo portas para novas investidas.

Marchas para Jesus

Em meio à turbulência que assola sua campanha presidencial, o senador Flávio Bolsonaro quer demonstrar que a candidatura segue de pé. Antes de ir aos Estados Unidos, participou da Marcha para Jesus no Rio, no domingo (23), e participar da marcha de São Paulo, no dia 4 de junho. Também quer anunciar ao menos um integrante da futura equipe de governo, provavelmente na área econômica. Por conta das revelações da “amizade” com Vorcaro, Flávio mudará a estratégia de “jogar parado” e começará a ser mais explícito sobre as propostas.

Giba Um

Fase especial

A atriz Erika Januza vive uma fase especial na carreira, e a semana passada foi mais uma prova disso. Ela chamou atenção ao apresentar, ao lado do jornalista Tino Marcos, a cerimônia de convocação da Seleção Brasileira masculina. Sobre o momento, resumiu: “É uma honra para mim apresentar a cerimônia de convocação da Seleção Brasileira, porque o esporte, assim como a arte, modifica vidas”. Além de estar na capa da ELLE View, Erika está em franco crescimento tanto na televisão quanto nas plataformas de streaming, fazendo parte de produções como Dona Beja, A Nobreza do Amor, Arcanjo Renegado, além do programa Saia Justa. Na entrevista, falou sobre autoestima, liberdade e autocuidado. “Precisei desaprender que o meu cabelo era ‘ruim’. Acho que mulheres negras passaram muito por isso. Eu usava mega hair e cabelo alisado como um escudo protetor. Hoje, tenho consciência de que o meu cabelo crespo e cacheado, do jeito que está, é bonito. E, se quiser usar curto e liso também, eu uso. A diferença é que hoje faço isso sem medo, com liberdade, porque sei quem sou e qual é a minha identidade”. E, olhando para o futuro, revela dois grandes sonhos: “Sonho em fazer a Elza Soares no audiovisual. Sonho muito com uma biografia dela. E sonho em ser vilã. Quero viver muitas coisas ainda. Atuar é um trabalho que não tem idade, basta ter oportunidade”. 

Flávio em inglês: “Lula não entende”

O pré-candidato à Presidência (ainda) e “irmão” de Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro, protagonizou uma cena cômica na semana passada, quando anunciou que viajaria para os Estados Unidos, garantindo que ninguém pediu um encontro com Donald Trump, e falou em inglês: “Nobody asked” (“Ninguém pediu”). E emendou, novamente em inglês: “I'm speaking like this because Lula cannot understand what I'm talking about” (“Estou falando assim porque Lula não consegue entender o que estou dizendo”). Alguns jornalistas acharam que era piada e deram risada (não era piada). Neste começo de semana, Flávio tenta uma reunião com Trump com ajuda de aliados que possuem interlocução direta com o presidente americano. O filho “01” não antecipou o que quer conversar na Casa Branca, onde, há dias, Trump recebeu Lula e lhe dedicou diversos elogios. O irmão Eduardo poderá estar ao lado de Flávio: ele e Mário Frias estavam no Bahrein (Frias disse que, em “missão oficial” de Hugo Motta), longe da crise Flávio-Vorcaro sobre o filme de Bolsonaro. Dudu Bananinha hoje tem menos intimidade com Trump. O Bahrein é um pequeno país insular, formado por 30 ilhas, entre Arábia Saudita e Catar.

“Parecia ser o mais santo”

No final da semana passada, Lula voltou a falar sobre o que Flávio anda fazendo. “Aquele menino que parecia ser o mais santo da família Bolsonaro estava pegando milhões para fazer um filme do pai. Isso é apenas o que a gente sabe agora. Vai aparecer muito mais coisa”, (em referência à relação entre o senador e o dono do Banco Master). “Nós nunca vamos atrás da Lei Daniel Vorcaro para financiar nenhum artista brasileiro”. Lula estava em Aracruz, anunciando ações para a cultura.

Giba Um

Fora da mídia

Maria Paula brilhou por mais de 15 anos no programa humorístico Casseta & Planeta, Urgente!, onde mesclou suas competências de apresentação e atuação, permanecendo no elenco de 1994 a 2010. Antes de embarcar nessa jornada, ela deu início à carreira na MTV Brasil, rapidamente se tornando uma figura conhecida na televisão. Durante sua trajetória, fez parte de séries, filmes e uma variedade de programas. Seus trabalhos mais recentes nas telas incluem sua participação em Dancing Brasil, exibido pela Record em 2019, e no filme “De Pernas pro Ar 3”. Fora da mídia, Maria Paula construiu uma carreira consistente no campo da Psicologia. Ela se graduou pela Universidade Paulista, completou um mestrado na Universidade de Brasília e dedicou-se à saúde mental, à inteligência emocional e a iniciativas humanitárias. Atualmente, trabalha como palestrante e Embaixadora da Paz, recebendo reconhecimento por suas contribuições, inclusive do Governo Federal. Ela se considera uma “artivista” e recentemente participou de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, que discutiu a formação da Frente Parlamentar pela Paz Mundial. Na vida pessoal, vive desde 2020 com o mestre de kung fu Leo Imamura. 

Giba Um

Jatinhos: 400 viagens

Entre janeiro e abril, autoridades do governo Lula realizaram 400 viagens em jatinhos da FAB. Somente no mês passado, eles voaram 117 vezes nos jatinhos, recorde do ano até agora. Mesmo sem voar em abril, o ministro Camilo Santana (Educação) é o recordista de 2026: 52 viagens. Hugo Motta (Câmara) voou 43 vezes, o mesmo número de viagens dos ministros do STF. Quem mais viajou em abril foi o ministro Alexandre Padilha (18 voos). Hoje, 60 autoridades do governo podem pedir para usar jatinhos: presidentes de Poderes, ministros de Estado, ministros do STF e chefes militares.

“Forasteira” Simone 1

Veteranos do PSB, principalmente os filiados ao partido em São Paulo, mal escondem a irritação com Lula e Geraldo Alckmin. Esses socialistas, ligados a Márcio França (ele aparece em quinto lugar nas pesquisas para o Senado em São Paulo) e a Tabata Amaral, falam cobras e lagartos da “forasteira” Simone Tebet, que não tem história no PSB e muito menos na estrada política do Estado. Não se elegeria nem mesmo em Mato Grosso do Sul, seu estado, mas obteve a bênção de Lula e Alckmin para o Senado, sacrificando os “veteranos”.

“Forasteira” Simone 2

Por outro lado, a chamada “forasteira” Simone Tebet está em segundo lugar nas pesquisas ao Senado em São Paulo, praticamente colada na primeira colocada, a ex-ministra Marina Silva. As duas carregam as maiores intenções de voto do levantamento. Desde 2024, o PSB vivia a expectativa da candidatura de Márcio França ao governo ou ao Senado, mas a própria cúpula do partido recebeu Simone e acertou a candidatura. França tentou uma solução amigável, despachando Tebet ou Marina para vice de Fernando Haddad ao governo: tudo inútil.

Mistura Fina

A reação de Michelle Bolsonaro à crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro abriu um novo foco de tensão dentro da própria família. Carlos e Eduardo Bolsonaro reclamaram da ausência de uma defesa pública da ex-primeira-dama, que disse que perguntas sobre o tema deveriam “ser feitas ao próprio Flávio”. A fala provocou irritação entre aliados próximos dos filhos do ex-presidente, que esperavam uma abordagem de Michelle em solidariedade a Flávio.

Ainda Michelle vs. clã Bolsonaro: o desconforto aumentou porque Michelle, no mesmo dia, se referiu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) como “irmão em Cristo”. Ao comentar a autorização dada para que Jair recebesse um cabeleireiro na prisão domiciliar, Michelle não deixou por menos: “Vou profetizar aqui porque Deus transformou Saulo em Paulo. Nosso irmão em Cristo, Alexandre de Moraes, liberou o cabeleireiro”.

É do deputado Carlos Veras (PT-PE) o título de gabinete que mais torrou dinheiro do pagador de impostos este ano, até agora. Levantamento aponta que o petista já queimou R$ 260.130,54. Em ano eleitoral, a maior despesa do parlamentar foi com “divulgação da atividade parlamentar” — e lá se foram R$ 78.912,00. Com aluguel de carrões, outra pequena fortuna: R$ 60 mil por conta do contribuinte. O irmão de Veras controla a Contag, entidade acusada na CPMI do INSS de ter subtraído R$ 3,4 bilhões de aposentados sem autorização.

A “manutenção do escritório” do deputado, que custou R$ 42.753,40, beirou o que foi gasto com combustível por Veras: R$ 40.454,87. Um trocado atrás, o ranking segue com Zé Adriano (PP-AC), que gastou R$ 260.119,08. Só com propaganda do mandato, foram R$ 126,7 mil. Entre as lideranças partidárias, o PT também aparece esbanjando. É o partido que mais gastou: mais de R$ 112 mil entre janeiro e meados de maio.

In — Chicória ao forno com creme branco

Out — Chicória refogada com alho-poró

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