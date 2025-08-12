"Haddad culpa terceiros pela própria incompetência"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Haddad fingiu que pauta era comercial e se deu mal

O cancelamento da suposta reunião de Fernando Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre do diálogo inviável desde que Lula (PT) devolveu sem resposta a carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Afinal, carta semelhante a uma centena de países resultou em negociações de alto nível com todos eles. O petista preferiu tentar se aproveitar eleitoralmente do episódio. E Trump dobrou a aposta: acordo com o Brasil passará necessariamente pelo livramento de Jair Bolsonaro.

João-sem-braço

Haddad fingiu não entender que problema para governo Trump não é comercial e sim Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky.

Quem governa mesmo?

Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob ditadura judicial, como o Wall Street Journal divulgou no domingo (10).

Dialogo de surdos

Haddad foi esnobado tanto quanto Geraldo Alckmin “não consegue falar com ninguém” na Casa Branca, como disse Lula do seu vice.

Pavão misterioso

Já o vaidoso chanceler Mauro Vieira divulgou misteriosa reunião com o homólogo americano, mas o Departamento de Estado não a confirmou.

Representação de Motta poderá virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a mesa diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Jair Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade se elegeu surfando na onda do ex-presidente, em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou “censura”.

Dosimetria

A coluna conversou com membros do Conselho. Sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por 6 meses.

Veja bem

O caso deve marinar nas gavetas, sem pressa. Se a coisa apertar, aí sim, entra na pauta, mas pode mudar.

Pauta contaminada

Até do lado do governo há quem concorde que, se isso virar prioridade, dificilmente a isenção do IR e a LDO terão vida fácil na Câmara.

Tempo fechado

Líderes se reúnem nesta terça (12) com Hugo Motta para definir a pauta de votações. O clima não é amistoso com o presidente da Câmara, que não lidera e tenta se impor tocando o terror na oposição.

Pode esquecer

A oposição já prepara a lista do que vai entrar água, caso Hugo Motta insista em punir deputados só para exibir uma autoridade perdida. Tipo votação da LDO e o tal do “SUS da Segurança”, que ninguém mais vê.

Pedalada 2.0

“Precisamos dar nome ao que está acontecendo: são novas pedaladas, disfarçadas de planejamento”. É a conclusão do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) sobre a LDO de Lula para 2026.

Encontro nas pontas

Para o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, “a esquerda está criando uma doutrina mais direitista que o PSDB. Manifestação política virou ‘insurreição armada’, sendo que ninguém estava armado”.

Fácil de ver

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que Lula é aliado direto de ditadores e de grupos que perseguem homossexuais. “Mas, segundo a Polícia Federal da organização, expor isso é crime?”, questionou.

Antes era assim...

Viraliza o vídeo de entrevista do senador ACM ao programa Roda Viva em que ele ironizava: “Ficou muito comum na Justiça brasileira os juízes falarem mais que os parlamentares.” Naqueles anos 1990, claro.

Tô fora

Duas ausências que chamaram atenção no evento do Tribunal de Contas de São Paulo para o ministro do STF Alexandre de Moraes: o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes.

Pacote atrasado

O dólar fechou em alta de 0,14%, ontem, após o ceticismo em relação ao plano do governo Lula para “mitigar” o tarifaço. Com tudo nebuloso, o investidor corre para a segurança do dólar.

Pergunta no Capitólio

Haddad confessou falta de prestígio ou quis encher a bola de Eduardo Bolsonaro, culpando-o pelo falhanço de sua reunião na Casa Branca?

PODER SEM PUDOR

Luta livre

Terminada a reunião de líderes, o então senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) contou haver começado a vida como repórter esportivo. ACM, dono da Bahia, lembrou que também foi jornalista esportivo. O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) não perdeu a piada: “O senhor devia cobrir muita luta livre e vale-tudo, não é?”