"Haddad culpa terceiros pela própria incompetência"

Deputado Eduardo Bolsonaro, a quem o ministro culpou pela reunião fracassada

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

12/08/2025 - 07h00
Haddad fingiu que pauta era comercial e se deu mal

O cancelamento da suposta reunião de Fernando Haddad com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, decorre do diálogo inviável desde que Lula (PT) devolveu sem resposta a carta de Donald Trump. A Casa Branca aguarda pedido formal de desculpas. Afinal, carta semelhante a uma centena de países resultou em negociações de alto nível com todos eles. O petista preferiu tentar se aproveitar eleitoralmente do episódio. E Trump dobrou a aposta: acordo com o Brasil passará necessariamente pelo livramento de Jair Bolsonaro.

João-sem-braço

Haddad fingiu não entender que problema para governo Trump não é comercial e sim Alexandre de Moraes, sancionado pela Lei Magnitsky.

Quem governa mesmo?

Nos EUA, agora, até a imprensa vê no Brasil sob ditadura judicial, como o Wall Street Journal divulgou no domingo (10).

Dialogo de surdos

Haddad foi esnobado tanto quanto Geraldo Alckmin “não consegue falar com ninguém” na Casa Branca, como disse Lula do seu vice.

Pavão misterioso

Já o vaidoso chanceler Mauro Vieira divulgou misteriosa reunião com o homólogo americano, mas o Departamento de Estado não a confirmou.

Representação de Motta poderá virar ‘censura’

Tem tudo para dar em nada a representação contra deputados que ocuparam por quase 36 horas a mesa diretora da Câmara. Avançando na Corregedoria, o caso segue para o Conselho de Ética. No colegiado, o tema vira queda de braço com apoiadores de Jair Bolsonaro. Dos atuais 20 membros do colegiado, a metade se elegeu surfando na onda do ex-presidente, em 2022. Seu partido, o PL, detém o maior número de indicados: 4. A suspensão deve virar advertência ou “censura”.

Dosimetria

A coluna conversou com membros do Conselho. Sob reserva, dizem que dificilmente seria aprovada a suspensão do mandato por 6 meses.

Veja bem

O caso deve marinar nas gavetas, sem pressa. Se a coisa apertar, aí sim, entra na pauta, mas pode mudar.

Pauta contaminada

Até do lado do governo há quem concorde que, se isso virar prioridade, dificilmente a isenção do IR e a LDO terão vida fácil na Câmara.

Tempo fechado

Líderes se reúnem nesta terça (12) com Hugo Motta para definir a pauta de votações. O clima não é amistoso com o presidente da Câmara, que não lidera e tenta se impor tocando o terror na oposição.

Pode esquecer

A oposição já prepara a lista do que vai entrar água, caso Hugo Motta insista em punir deputados só para exibir uma autoridade perdida. Tipo votação da LDO e o tal do “SUS da Segurança”, que ninguém mais vê.

Pedalada 2.0

“Precisamos dar nome ao que está acontecendo: são novas pedaladas, disfarçadas de planejamento”. É a conclusão do deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) sobre a LDO de Lula para 2026.

Encontro nas pontas

Para o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, “a esquerda está criando uma doutrina mais direitista que o PSDB. Manifestação política virou ‘insurreição armada’, sendo que ninguém estava armado”.

Fácil de ver

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) disse que Lula é aliado direto de ditadores e de grupos que perseguem homossexuais. “Mas, segundo a Polícia Federal da organização, expor isso é crime?”, questionou.

Antes era assim...

Viraliza o vídeo de entrevista do senador ACM ao programa Roda Viva em que ele ironizava: “Ficou muito comum na Justiça brasileira os juízes falarem mais que os parlamentares.” Naqueles anos 1990, claro.

Tô fora

Duas ausências que chamaram atenção no evento do Tribunal de Contas de São Paulo para o ministro do STF Alexandre de Moraes: o governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes.

Pacote atrasado

O dólar fechou em alta de 0,14%, ontem, após o ceticismo em relação ao plano do governo Lula para “mitigar” o tarifaço. Com tudo nebuloso, o investidor corre para a segurança do dólar.

Pergunta no Capitólio

Haddad confessou falta de prestígio ou quis encher a bola de Eduardo Bolsonaro, culpando-o pelo falhanço de sua reunião na Casa Branca?

PODER SEM PUDOR

Luta livre

Terminada a reunião de líderes, o então senador Antero Paes de Barros (PSDB-MT) contou haver começado a vida como repórter esportivo. ACM, dono da Bahia, lembrou que também foi jornalista esportivo. O senador Aloizio Mercadante (PT-SP) não perdeu a piada: “O senhor devia cobrir muita luta livre e vale-tudo, não é?”

Cláudio Humberto

"Ignora completamente o interesse público e afronta princípios"

Deputada Adriana Ventura sobre a sala VIP de R$1,5 milhão para ministros do TST

10/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Fertilizantes: taxa dos EUA pode ser fatal ao agro

As novas sanções dos Estados Unidos a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. E, para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem esse comércio.

 

Relações íntimas

A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes ao Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%).

 

Más notícias

O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás de China, Índia e EUA e o maior importador mundial de fertilizantes.

 

Mau caminho

Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia.

 

Afronta ao embargo

A decisão de Lula de aumentar as importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.

 

Deputados desconfiam de votação do IR e LDO

Tratado como prioridade pelo Planalto e até com simpatia da oposição, o projeto que amplia a isenção do imposto de renda não tem o mesmo senso de urgência na Câmara. Lula aposta no projeto como boia de salvação para ter o que mostrar na hora de pedir votos. Deputados entendem que o debate sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes (STF), e a crise tarifária com os Estados Unidos, acabaram contaminando a pauta.

 

Lira no muro

À coluna, Arthur Lira (PP-AL), relator do texto do IR, disse que não tem como avaliar e que cabe a Hugo Motta (Rep-PB) pautar o projeto.

 

Realidade se impõe

Gilson Marques (Novo-SC) não vê o menor clima. Diz que a Magnitsky e Vaza Toga 2 atropelaram a pauta, ainda que a oposição apoie.

 

É obrigação

No caso da LDO, o senador Mecias de Jesus (Rep-RR) reconhece a tensão no Congresso, mas lembra que é uma obrigação constitucional.

 

A história é outra

Os deputados não serão “afastados” por seis meses. Hugo Motta não tem esse poder. Os requerimentos contra eles foram encaminhados (pela mesa diretora) ao corregedor, Diego Coronel (PSD-BA), a quem caberá estudar os casos e propor medidas ao conselho de ética.

 

Mentira prevalece

Marcel van Hattem (Novo-RS) esclareceu à coluna que não se sentou na cadeira da presidência da Câmara, pretexto usado para punir o deputado. Ele estava na cadeira do secretário-geral da Mesa.

 

Taxxad é só malddad

O “plano de auxílio” aos empresários punidos pelo tarifaço não passa de oferecimento de crédito, que, com Selic a 15%, não passa de cilada. Não se fala em cortar impostos: o governo só conjuga o verbo gastar.

 

Pura embromação

Lula enrolou mais uma semana e não deu qualquer satisfação aos exportadores, punidos pelo tarifaço após inabilidade de Lula e ministros. O governo empurra com a barriga o plano de socorro.

 

Nome conhecido

O empresário Renato Araújo, que irá visitar Jair Bolsonaro na quarta (13), é um amigo do ex-presidente que coordena o PL em Angra dos Reis (RJ) e se candidatou a prefeito da cidade.

 

Papel de embaixadas

Ex-ministro de Lula, Flávio Dino citou “respeito à soberania nacional” etc. para criticar os EUA, afirmando que não é atribuição de embaixada monitorar ministros do STF. É o que embaixadas mais fazem: monitorar autoridades locais e enviar informes ou “telegramas” a seus governos.

 

Tem é medo

Ciro Nogueira (PP-PI) tem certeza de que o papo de Lula de disputar eleição em 2026 “se tiver saúde” é conversa fiada. É medo da derrota, caso o adversário seja o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

 

Neotucano

Se nada sair do previsto, ainda este mês, mas só na metade final, Ciro Gomes oficializa a filiação ao PSDB, partido ao qual foi filiado entre 1990 e 1997. A saída do PDT não tem sido exatamente pacífica.

 

Pensando bem...

...a eleição 2026 é logo ali.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Pagadora de promessa

Albertina Krumel Maciel, de São José (SC), escreveu a Jânio Quadros pedindo a contribuição de um tijolo para o Hospital Santo Antônio, que construía em pagamento de promessa por sua vitória para presidente. “Agradeço sua carta e os votos que fez pela minha eleição”, respondeu Jânio. “O fardo é tão pesado que hesitei, não sabendo, por alguns minutos, se deveria agradecer ou zangar-me. Junto 500 cruzeiros para o Hospital de Santo Antônio. Não sou mais rico do que o grande padroeiro o foi”.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Brasil não quer essa radicalização"

Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, após Lula falar mal de Bolsonaro

09/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Três americanos influenciam Trump sobre Brasil

Três homens fazem a cabeça de Donald Trump sobre o Brasil e nenhum deles se chama Eduardo Bolsonaro, como preferem acreditar Alexandre de Moraes e Lula (PT). O primeiro, Martin De Luca, advogado de Trump, é o autor da ação que abriu caminho para a Lei Magnitsky contra Moraes. Outro, Jason Miller, conselheiro e braço direito de Trump, não esquece: chegando ao Brasil, em 2021, foi detido e interrogado por três horas na Polícia Federal, a mando de Moraes.

Trauma brasileiro

Miller veio à Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), ainda no governo Bolsonaro. Não esperava a “recepção” em um país livre.

Focado no Brasil

Desde então, Miller monitora o Brasil, vê o Pais como ditadura judicial. Até xingou Moraes de “idiota”, no X, após o gesto obsceno no estádio.

Aviso prévio

Antes da cancelamento do visto e a sanção da Magnitsky, Miller definiu Moraes como “a maior ameaça à democracia no Hemisfério Ocidental”.

American bolsonarista

Steve Bannon, amigo de Trump, é admirador de Bolsonaro e se ligou ao filósofo Olavo de Carvalho. É ativista contra a “ditadura do STF”.

Alcolumbre se joga na alça de mira da Magnitsky

O senador Davi Alcolumbre (União-AP) tem comportamento afobado, por isso pode custar caro sua decisão de afrontar a vontade majoritária do Senado pelo impeachment de Alexandre de Moraes. Ele não se deu conta de que no meio do caminho tem a Lei Magnitsky. Aquela. Tão logo circularam suas declarações, post da embaixada americana no X advertiu os que apoiarem ou protegerem o sancionado Moraes. Assim, além dos ministros do STF, Alcolumbre também entrou na alça de mira.

Lista aumentou

A expectativa em Brasília é que Alcolumbre fará companhia a Rodrigo Pacheco, antecessor que inventou, entre os sancionados da Magnitsky.

Cargos no horizonte

Amigos de Alcolumbre admitem que ele tentou se credenciar junto a Moraes, que tudo pode, e a Lula (PT), de quem espera mais cargos.

Lista em definição

A lista de novos sancionados deve ser informada a Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, durante reunião para a qual foram convidados.

Apenas truculência

O jurista André Marsiglia afirmou ontem (8) que “é absolutamente inconstitucional” a iniciativa autoritária do presidente da Câmara, Hugo Motta, tentando mostrar que manda, de suspender cinco deputados. A decisão atende a pedido de Lula e a expectativa de ministros do STF.

Maria sem brioche

É ridícula a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) de gastar R$1,5 milhão em sala vip no aeroportos de Brasília para que seus ministros escapem do alcance dos pagadores de impostos.

Crescimento rápido

O pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes na plataforma Change.org passou das 1,8 milhão de assinaturas na sexta-feira (8). Até junho eram pouco mais de 1,5 milhão.

Nas trincheiras

O perfil do STF no X (ex-Twitter), rede que foi censurada durante quase toda a eleição 2022, resolveu agora responder a postagem de pessoas para esclarecer que alegações esdrúxulas eram, de fato, falsas.

Dois caminhos

Para Nikolas Ferreira (PL-MG), “Moraes está cavando a própria cova financeira e da família. E quer arrastar o STF junto com ele. Ministros, soltem a mão desse cara logo. Que ele renuncie ou seja impichado”.

Oposição, oposição

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, defendeu a atuação da bancada no Congresso, que obstruiu os trabalhos: “motivo de orgulho”, disse. E ainda pediu: “Anistia já”.

Sem acesso, sem fim

Alexandre de Moraes justificou a decisão de não permitir acesso à íntegra do processo que congelou contas e cartões e Eduardo Tagliaferro, seu ex-assessor que denunciou “abusos”: há “diligências em andamento”.

Sub do sub

Na China, a defesa do Brasil na crise com os EUA sobrou para Wang Yi, membro do Birô Político do Comitê Central do Partido Comunista: a China “está disposta” a “compensar incertezas externas”. Ah, bom.

Pensando bem...

...se fosse divórcio, seria litigioso.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Rapazes, cheguei

Deputado estreante no início dos anos 1990, o pernambucano Gustavo Krause era ignorante em matéria de Brasília e por isso teve dificuldade de encontrar o complicado endereço do catarinense Jorge Bornhausen, que oferecia jantar a parlamentares novatos. Ele já encontrou o ambiente animado. Ainda na porta da casa, festeiro, Krause foi logo gritando: “Santa Catarina e Pernambuco, unidos, jamais serão vencidos!” Fez-se súbito silêncio, as pessoas trocaram olhares e o sorriso de Krause foi sumindo enquanto ele descobria que era a festa errada. Saiu de fininho.

