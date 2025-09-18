Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Houve um planejamento de golpe, mas não teve o golpe. No Brasil, a lei diz: "Se você planejar...

...um assassinato, mas não fez nada, não tentou, não é crime. O golpe não foi crime", de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, admitindo plano de golpe

18/09/2025 - 06h00
No Supremo Tribunal Federal, a aplicação de embargos infringentes é mais restrita, exigindo pelo menos dois votos divergentes pela absolvição de um réu em ação penal e não se aplica a decisões unânimes ou a aspectos secundários da decisão, como a dosimetria da pena.

Mais: o voto do ministro Luiz Fux pela improcedência total das acusações contra o ex-presidente não muda o desfecho, mas permite às defesas o ingresso de ao menos um recurso:  cursos embargos infringentes, que questionam condenações não unânimes. Errado: são precisos dois votos.

Falando de saúde feminina

Afastada da TV Aberta desde 2016, a atriz, que sempre é reconhecida como Serena de Alma Gêmea, Priscila Fantin, resolveu agora partir para o entretenimento.  Há poucos dias, estreou como apresentadora do Pod Cast Menos Pausa, que promete falar da saúde da mulher, principalmente de assuntos ainda considerados como tabus,  como climatério, perimenopausa, menopausa e pós-menopausa, com conversas reais, emocionantes e informativas, combinando ciência, sensibilidade e representatividade, que conta com a participação da nutricionista Vanessa Costa. Aos 42 anos, ela foi questionada se já estava na fase da menopausa e, de bate-pronto, respondeu: “Não, ainda não. Mas é justamente antes da menopausa que a gente precisa saber o que tá acontecendo com a gente.” E completa avisando que está na fase do climatério: “A informação é o primeiro passo para a cura. A partir do momento que você sabe o que está acontecendo com você, você sabe o que pode ser feito com aquilo ou não. Então, a partir do momento que entendi, eu comecei a usar ferramentas físicas, mentais, de suplementação, cessaram todos os desconfortos”. A atriz ainda fala da importância de ter um acompanhamento médico durante esses períodos. “Qualquer terapia de tratamento de reposição hormonal é extremamente individualizada. Não há um padrão, não se pode usar a mesma dosagem de nenhum hormônio entre uma mulher e outra. Todo mundo tem sintomas diferentes, condições físicas, emocionais, psicológicas, fisiológicas, da história familiar. Todo mundo é muito diferente nesse quesito, então é muito delicado”.

Eduardo quer detonar a candidatura de Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas recebeu autorização para nova visita a Bolsonaro em 29 de setembro. Será o segundo encontro entre ambos em pouco mais de um mês e o primeiro depois da condenação do ex-presidente pelo Supremo. Há ainda outra questão simbólica relevante: será também o primeiro contato presencial após a decisão de Tarcísio de sair do casulo, adotar uma postura afeita ao eleitor mais radical de Bolsonaro e praticamente lançar sua candidatura à Presidência da República durante as manifestações de Sete de Setembro. De lá para cá, o governador também chamou para si a missão de liderar a aprovação da proposta de anistia no Congresso. Nesta semana, cumprirá mais uma agenda de reuniões com lideranças partidárias em Brasília. Neste momento, todos os gestos entre criatura e criador são importantes para Tarcísio se referendar como candidato de Bolsonaro em 2026. O problema é vencer a resistência de Eduardo Bolsonaro, que não pode nem ouvir falar em Tarcísio e prepara-se para detonar sua candidatura ao Planalto. Acha que o lugar é dele.

Outro barco

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tem repetido que está feito um acordo com Tarcísio: se for o candidato escolhido por Bolsonaro, deixa o Republicanos, seu partido, e filia-se no PL. Se isso acontecer, Eduardo está disposto a deixar o mesmo PL e se filiar a outra legenda, também querendo disputar o Planalto. Acha que conseguirá superar todos os obstáculos, começando por Alexandre de Moraes. Aos mais chegados, diz que Trump apoiaria sua candidatura no lugar de seu pai. O presidente norte-americano, contudo, nunca deixou transparecer qualquer sinal desse apoio.

Pink party

Comemorando quatro anos da WePink, amarca de cosméticos que tem como sócios  Virginia Fonseca,  Samara Pink, Thiago Stabile e Lucas Chaopeng,  uma super festa agitou a cidade de São Paulo, precisamente no bairro de Campo Belo, na noite de segunda-feira (15), com a presença de muitos convidados, na Casa Giardini. Os presentes puderam assistir aos shows de Ludmilla, Felipe Amorim e Belo. O evento também serviu de palco para a divulgação dos próximos passos da empresa que agora, além de cosméticos, investirá em linhas para pets, itens de casa e produtos voltados ao público infantil. Entre tantos convidados, grande parte estava com looks rosas. Estavampresentes entre tantos a cantora e ex-BBB Gabi Martins, a jornalista Regina Volpato, Gabriela Versiani e Murilo Huff, Moranguinho e Naldo e Gracianne Barbosa.

Fufuca em campo

Na semana passada, o ministro André Fufuca, do Esporte, participou da Caravana Federativa, no Maranhão. É uma espécie de mutirão de serviços do governo Lula junto a prefeitos e gestores municipais. Seu partido, o PP de Ciro Nogueira, quer expulsar Fufuca: ele não quer deixar o ministério do governo Lula. Pretende disputar o Senado em 2026 pelo Maranhão. Seu último discurso irritou Ciro: Fufuca diz que "Lula está fazendo uma revolução no país" e agradeceu "a força que o presidente Lula dá ao Ministério do Esporte (?)".

Candidato de Alcolumbre

Nos corredores do Senado, nesses dias, circulava a informação de que Carlos Jacques, conselheiro do Cade, seria confirmado como futuro presidente do órgão antitruste. Trata-se do candidato de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, que tem conduzido diretamente as gestões junto ao governo pela indicação de Jacques. Se confirmada, a vitória de Alcolumbre significará a derrota dos ministros da Justiça, Ricardo Lewandowski, e da CGU, Vinicius Carvalho, apoiadores da indicação do também conselheiro Victor Oliveira Fernandes. O Planalto chegou a levar Alcolumbre a considerar a possibilidade de Jacques ser guardado para a cadeira de superintendente geral do Cade, que ficará vaga em 2026, mas foi rechaçada em segundos.

Pérola

Emendas liberadas

Disparou para mais de R$ 10,3 bilhões o total de gastos com emendas parlamentares do governo Lula entre janeiro até dia 4 de setembro. Mesmo assim, ele não consegue melhorar sua relação no Congresso, apesar de ter conseguido manter trancado na gaveta projeto de anistia para presos do 8 de janeiro. No começo de julho, o total de gastos do governo com emendas parlamentares foi de apenas R$ 3,7 bilhões. O governo já pagou R$ 9 bilhões em emendas individuais, diz o Tesouro Nacional e R$ 1,33 bilhão em emendas de bancada.

Olho na cabeleira

A cabeleira do ministro Luiz Fux voltou a ser pauta nas redes sociais depois dele passar 13 horas lendo seu voto no julgamento de Bolsonaro. O volume e o cuidado dos fios chamaram a atenção dos internautas, que reacenderam a antiga dúvida: cabelo natural ou peruca? A resposta já foi revelada pelo próprio magistrado em 2012, um ano após sua indicação ao Supremo pela então presidente Dilma Rousseff, Fux admitiu ter recorrido a implantes capilares. Em comparação a fotos antigas com as atuais, evidencia-se significativo aumento da quantidade de cabelos. E a maioria acha que é peruca mesmo.

Apenas uma falta

A Assembleia Geral da ONU, prevista para a semana que vem em Nova York (dia 23), é tratada como uma das prioridades de Lula em sua agenda internacional. Em seus três mandatos como chefe do Executivo, o petista compareceu a todas as Assembleias, com exceção apenas da de 2010. Na ocasião, Lula mandou o então chanceler Celso Amorim no seu lugar porque estava focado na campanha presidencial para eleger Dilma Rousseff. A reunião também servirá para avançar nas negociações da COP30, que ocorrerá em novembro em Belém.

Vice da Faria Lima

Numa recente roda de figuras da Faria Lima com o governador Tarcísio de Freitas, quando se conversava sobre a possibilidade dele se candidatar ao Planalto, alguns se atreveram a sugerir o nome de outro governador para formar na vice. Nada menos do que o agora bolsonarista Romeu Bema, de Minas Gerais. Kles acham que seria o vice ideal porque "ele traria o eleitorado de Minas Gerais para a chapa, que seria imbatível".  Tarcísio não comentou: preferiu apenas ouvir.

Despertando
ciúmes 1

Quem entrou na frigideira do PT nas últimas semanas foi o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, que tentou algo para aliviar o tarifaço de 50% cobrado pelos EUA em cima dos produtos brasileiros. Alckmin está em alta entre ricaços do setor produtivo, já que circula entre Estados Unidos e Europa, costurando acordos para novos mercados e alívio para produtos como celulose, metais preciosos, combustíveis e fertilizantes. 

Despertando 
ciúmes 2

Na Casa Civil, Rui Costa, ofuscado pelas incursões de Alckmin, esperava ser o gerentão e sucessor de Lula, sofre com dor de cotovelo. Perto da Casa Civil, outro ofuscado é Fernando Haddad (Fazenda) - ele e Costa se detestam. Para não ficar atrás dos R$ 30 bilhões do "Brasil Soberano" de Alckmin, Costa turbinou o Novo PAC, que será de R$ 52,9 bilhões, no ano que vem.

Mistura Fina

Num passado não tão distante, o ministro Luiz Fux (STF) foi mais incisivo quando o então presidente Bolsonaro inflamou a população contra o Supremo em 7 de Setembro de 2021. Na ocasião, o Capitão disse que não cumpriria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. Fux, que presidiu a Corte, disse que "a atitude, além de representar atentado contra a democracia, configura crime de responsabilidade, a ser analisado pelo Congresso".

Ainda Fux: na semana passada, o ministro afirmou que o STF não tinha competência para julgar a trama golpista porque "os réus não tinham foro privilegiado". Ele votou de outra forma no Mensalão em 2012.  Há 13 anos, os ministros se debruçaram sobre pedido do advogado Márcio Thomaz Bastos de que seu cliente, o ex-executivo do Banco Rural José Roberto Salgado e outros réus sem foro, tivessem o processo desmembrado e enviado a instâncias inferiores. Foram nove votos contrários, incluindo o de Fux. 

Lembrado pela ministra Cármen Lúcia no início de seu voto, o gestor cultural Affonso Borges avalia que a menção dela ao poema "Que país é este?", de Affonso Romano de Sant'Anna, foi uma forma que Carmen encontrou de destacar as manifestações culturais em períodos de combate depois do golpe militar de 1964. A ministra disse que "Romano escreveu toda em sua obra durante a ditadura, é uma poesia de resistência".

"Que país é este?" é uma frase histórica na política nacional. Foi criada por Renato Russo em 1978 e depois celebrizada pelo Legião Urbana em 1987. Também usou Francelino Pereira, figura política conhecida em todo o país, que foi ministro durante a ditadura militar. Na época, outra frase bem caracterizava o que acontecia nos porões do governo verde-oliva: era "ten carcará voando na vertical". Naquela época, Antônio Ermírio de Moraes emendou: "O Brasil é o país dos safados".

A pena de 27 anos e 3 meses de Bolsonaro é superior à soma das penas aplicadas a Lula. Ele foi condenado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No caso do triplex do Guarujá, tive pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias, após três instâncias, e 17 anos, um mês e 10 dias no caso do sítio de Atibaia, após duas instâncias. Total: 26 anos. Iula passou 580 dias na prisão.

In – Cinema: A Grande Viagem da Sua Vida
Out – Cinema: A Longa Marcha: Caminhe ou Morra

17/09/2025 06h00

Giba Um Foto: Reprodução

Exportadores brasileiros e importadores americanos estão recorrendo a alternativas criativas e legais para diminuir o impacto do tarifaço de 50% imposto por Trump. Uma delas é reclassificar itens para que se encaixem na tabela de quase 700 produtos isentos de taxas.

Mais: opções são o "first sale" e o uso de zonas de comércio exterior próximas de portos americanos. Nas zonas de comércio exterior, os produtos podem ficar armazenados, retrabalhados ou revendidos sem passar por importação formal. São recursos usados também por outros países. 

Premiação norte-americana

Em meio aos reboliços causados pela imposições e desvaneios do presidente Donald Trump, no domingo aconteceu a 77ª edição o Emmy, preimiação dos melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos exibidos no período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025. O evento aconteceu no domingo (14) no Peacock Theater, com apresentação do comediante Nate Bargatze. As series com maior indicações foram Severance e The White Lotus, com 10 cada uma. Severence conquistou apensas dois prêmios Melhor atriz em série dramática e Melhor ator coadjuvante em série dramática, Já The White Lotus não conseguiu nenhuma estatueta. O grande vencedor da noite foi a série Adolescence que conquistou seis estutetas para oito que concorria. Também foram destaques as séries Studio com 4 prêmios e a série The Pitt com três premiações entre elas a de melhor ator com Noah Wyle como Dr. Michael Robinavitc, que tem 54 anos e ficou conhecido por outro papel de médico na série ER Serviço de Urgência, que no Brasil ganhou o nome de Plantão médico. Só que com certeza ficará marcado nesta premiação foi a do ator Owen Cooper, que aos 15 se tornou o vencedor mais jovem de todas as categorias de atuação masculinas ao ganhar como melhor ator coadjuvante de minissérie.  Mas sem dúvida nenhuma o grande destaque da noite foi o ator, comediante, roteirista e produtor Seth Rogen que foi o responsável pelas quatro estatuetas do Studio atuando em todas as áreas vencedoras. E quando se fala em premiação não pode faltar o famoso tapete vermelho, e entre tantos que passaram por lá estavam entre as que mais chamara a atenção Jenna Ortega, Selena Gomes, Catherine Zeta-Jones, Sydney Sweeney, Jean Smart, Rita Ora, Cate Blanchett, Jennie Gath, Scarlett Johansson entre outros. 

Bets ilegais: R$ 5 bilhões

Combater as bets ilegais é como enxugar uma calota de gelo no Ártico - é o que pode dizer o Ministério da Fazenda. Cálculos recentes da Receita Federal apontam que as perdas de arrecadação chegam a R$ 5 bilhões. O governo levantou a existência de mais de 20 mil sites de bets operando irregularmente no Brasil. O número  chama mais atenção ainda diante do total de plataformas ilegais já bloqueadas pela Fazenda  e pela Anatel nos últimos onze meses, algo em torno de 15 mil. Ou seja: para cada site irregular que as autoridades tiraram de circulação, há 1,5 mil funcionando livremente no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que reúne plataformas de bets: as empresas clandestinas dominam até 60% do setor. Trata-se de um jogo de gato e rato, em que o roedor tem levado vantagem clara pela capacidade de se esgueirar por  brechas tecnológicas. O Ministério da Fazenda está deparando com uma série de limitações para perseguir sites ilegais.

Cai e levanta

Mais bets ilegais: a maior parte dos domínios tem extensões pouco usuais e é registrado a baixo custo em países que não necessariamente cooperam com autoridades brasileiras. A grande parte dessas plataformas está hospedada em servidores offshore, espalhados por jurisdições como Curaçao ou Gibraltar, o que dificulta qualquer ação judicial internacional. Outro camada vem do uso de proxies (servidores intermediários), VPNS (redes privadas virtuais) e sites espelhados, que replicam o mesmo conteúdo em múltiplos endereços. Mesmo quando um domínio é retirado, seus clones permanecem ativos.

Abaixo do esperado

A segunda edição to The Town que aconteceu no  Autódromo de Interlagos, em São Paulo durante os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro teve o publico abaixo do esperado. Com 105 atrações, sendo 40 nos dois principais palco reuniu 425 mil pessoas. Bem abaixo das 500 mil da primeira edição. Somente a primeira noite do festival com foco no rap e trap teve os ingressos esgotados, e conseguiu o público de 100 pessoas esperadas. A noite com menor público (75 mil) que teve em seus principais palcos atrações como Backstreet Boys, CeeLo Green, Jota Quest e Luísa Sonza que aconteceu no dia 12/09. O segundo dia mais concorrido foi justamento o dia do rock (06/09) que teve como atrações entre tantas, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty. Independente do público o festival recebeu diversas personalidades  que também fizeram a festa do público presente, atendendo aos fãs que conseguiam se aproximar (devido a segurança no setor vip), como Fernanda Paes Leme, Giovana Cordeiro, Flávia Saraiva e Catia Fonseca. 

Criptografia de tráfego

Ainda bets ilegais: a criptografia de tráfego impede a inspeção detalhada de pacotes de dados, tornando os bloqueios menos eficazes. Para agravar, as operações financeiras continuam a fluir por meio de carteiras digitais, intermediários de pagamento e criptomoedas, que reduzem a eficácia de sanções locais. As quadrilhas operam com softwares automatizado capazes de re-gistrar centenas de sites em questão de horas, ampliando exponencialmente o desafio.

Ele quer intervenção

Do ainda deputado federal escondido nos Estados Unidos sempre pode-se esperar mais do que um hambúrguer bem preparado: agora, Eduardo Bolsonaro, inconformado com a condenação de seu pai a 27 anos de prisão, defende uma intervenção militar dos EUA no Brasil. E acha que o ideal seria utilizar caças F-35 e navios de guerra para iniciar uma operação de guerra. E pergunta: "Você aceitaria ser escravo para  evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra!" Eduardo diz que defende a "luta armada para defender a democracia". 

Pérola

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", 

de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump.

Mais sanções

Eduardo Bolsonaro também estaria articulando um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano , e da conversa viria o anúncio de novas sanções do governo Trump contra o Brasil e ministros do STF. Rubio já se manifestou contra a decisão do Supremo, com declarações cheias de ameaças nas entrelinhas: "Os EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas". Ao mesmo tempo, Eduardo quer que Rubio consiga aumentar a pressão sobre o Congresso para votar o projeto de anistia.

Fux condenou Valdemar 1

A estranha declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre a candidatura de Luiz Fux a senador, depois de se aposentar (deixará o STF em abril de 2028) pareceu, para muitos, queimação do ministro elogiado pela absolvição do ex-presidente. Para quem tem memória curta: Valdemar foi condenado por Fux a 7 anos e 10 meses de prisão no Mensalão, roubalheira no primeiro governo Lula. Valdemar foi condenado no Mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Fux condenou Valdemar 2

A declaração de Valdemar parecia "homenagem" mas petistas usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no Supremo. Teria sido mais fácil se unir à turma até se aposentar, mas Fux optou por julgar segundo os autos e ressaltando falta de provas. Muitos observadores atentos, durante a "aula" viram Fux ignorando indiretas, olhares para o relógio e falar por mais de 12 horas seguidas. Valdemar achou que Fux era "um herói" (!).

Valdemar escapou

No começo do ano, a PGR informou ter denunciado 63 pessoas que que bancaram pequenas despesas com comida, passagens e combustível. Grandes empresários que apoiavam Bolsonaro e pregavam o golpe não apareceram na lista. Entre eles, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que tem na folha de pagamento do partido o Capitão, Michelle e Braga Netto. Valdemar, com base em mentiras, alegou fraude e pediu anulação de 280 mil urnas depois da eleição de Lula. A PGR esqueceu Valdemar e ele suspendeu o processo na semana do julgamento.

Rejeitado

Sobre penas a serem cumpridas, a situação de Bolsonaro é mais complicada. O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, consultado antes sobre a possibilidade do ex-presidente cumprir pena em uma sala de Estado-Maior, manifestou sua contrariedade. Há uma avaliação na Força que mantê-lo em uma unidade militar poderia acirrar os ânimos internamente e seria como "levar a política para dentro do quartel de forma literal". Além disso, integrantes do governo temem que poderia provocar novo acampamento de Bolsonaristas nas imediações.

"Distraído"

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi visitar o ex-presidente Bolsonaro em meio ao julgamento da semana passada e contou que viu o Capitão sentado com uma caixa de remédios ao seu lado. E sentenciou, depois: "Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa. Você acha que no presídio alguém vai lembrá-lo de tomar o remédio na hora certa. Ele tem 70 anos e é muito distraído, não vai tomar". Por causa disso, Damares acha que ele deveria permanecer em prisão domiciliar. Damares, para quem não se lembra, é aquela figura que "viu Jesus numa goiabeira".

Mistura Fina

Antes do julgamento, a revista The Economist escreveu que os brasileiros estavam oferecendo aos americanos "uma aula de maturidade democrática". Na sexta-feira (12), o argumento foi reforçado pelos respeitados professores Steven Levitsky e Filipe Campante para o The New York Times. Eles criticam as sanções impostas pela Casa Branca para intimidar o Supremo:" Em vez de minar o esforço do Brasil para defender sua democracia, os americanos deveriam aprender com ele". Trump admitiu o veredito: "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram".

O governador Tarcísio de Freitas está de volta a Brasília esta semana para tentar intensificar a pressão pela anistia a Jair Bolsonaro após sua condenação no caso da trama golpista, repetindo articulação feita antes do julgamento da semana passada começar. Tarcisio também quer atuar para evitar que Bolsonaro vá para prisão em regime fechado e possa cumprir pena em regime domiciliar. Para tanto, Tarcísio terá de restabelecer pontes com o Supremo. Da última vez que falou sobre o STF chamou Alexandre de Moraes de "tirano" e que "ninguém aguenta mais sua tirania".
 
Um dos motivos para  o atraso da votação do projeto que anistia presos pela quebradeira do 8 de janeiro é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo, o que deve ocorrer até o final do mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, nesse momento, o "passe" está muito caro, já que serviria de trunfo a Barroso até antecipar a aposentadoria, o que ocorrerá apenas em 2033.
 
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) somente irá pautar o projeto de anistia após receber sinal verde do STF. Literalmente, ele morre de medo. Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria, que gostaria de ganhar uma embaixada em Paris, mas ele já desmentiu a boataria. Deputados mapeiam decisões do ministro Edson Fachin e buscam se aproximar dele, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

In – Torta de limão

Out – Pudim de limão

Claúdio Humberto

"Não há como passar pano"

Deputado Duarte Jr (PSB-MA) sobre Frei Chico, irmão de Lula, no escândalo do INSS

16/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI votará convocação de filho de Lewandowski

A CPMI que investiga o roubo bilionário a aposentados deverá votar na próxima reunião deliberativa o requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF) convocando para depor o advogado Enrique Lewandowski, contratado de uma das entidades suspeitas de participação no esquema. A entidade, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), é apontada como pertencente a Maurício Camisotti, preso dias atrás junto com o “Careca do INSS”.

Faturaram alto

O Cebap seria uma das três entidades dirigidas por gente da confiança de Camisotti que, juntas, tomaram R$580 milhões dos aposentados.

Relatório na cueca

Cópia do relatório de reunião do advogado com os então presidente e procurador do INSS, ambos investigados, comprovaria essa relação.

Relatório diz pouco

O relatório, vago, trata de reunião de Enrique Lewandowski, Marcelo Panella e Igor Tomasauskas, representando o Cebap, com o INSS.

Pressão enfraquece

O requerimento de convocação de Enrique ainda não foi votado por pressão dos representantes do governo Lula na CPMI. Agora será.

Moro: anulação da Lava Jato causou roubo do INSS 

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos, acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como Zelotes e Greenfield, causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, que encantou o Brasil prendendo corruptos poderosos, fez a avaliação em entrevista ao podcast Irmãos Dias, um dos mais influentes e populares do mercado financeiro.

Portas abertas

Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz o senador com a segurança de quem entende do tema.

À vontade para roubar

Segundo Moro, a anulação das operações fez “gente sem escrúpulos, sem a menor dignidade” se sentir à vontade para roubar.

Não há inocentes

“Tiveram processos anulados”, lembra o ex-juiz que condenou Lula por corrupção, “mas nenhum tem a coragem de dizer que é inocente.”

A quem interessa?

Nasceu das interferências do STF no Congresso as liminares que autorizam investigados a fechar o bico em CPIs sem o risco de serem presos. Tipo de coisa que dificulta a investigação e esvazia a CPI.

Sonhar não paga

Tem pouca chance de prosperar, mas Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) autorização para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, possa fazer visitas semanais.

Gente horrível

O sujeito que celebrou a morte de Charlie Kirk integra, que horror, o Conselho Editorial do Senado, presidido por Randolfe Rodrigues (PT-AP). Só faltou arrumar a boquinha para o neurocirurgião do Recife que o subsecretário dos EUA Chrispher Laudau chamou de “degenerado”.

Volta, Rio Branco

O Itamaraty divulga notas de pesar até por topada em meio-fio, mas silenciou sobre o brutal assassinato do jovem conservador Charlie Kirk, exatamente como os demais apoiadores dos terroristas do Hamas.

Escolinha do Lula

Antes de se reunir hoje (16) com líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), passou o almoço recebendo ordens de Lula (PT) para impedir a todo custo a votação do projeto da anistia.

Faltou o artigo

Ainda que tenha de votar em ação sobre a anistia, o ministro do STF Gilmar Mendes já antecipou sua opinião, chamando a proposta de “inconstitucional” sem informar onde isso está na Constituição.

Agonia tucana

Em vias de extinção, o PSDB iniciou inserções na TV e rádio de Minas com ataques ao governador Romeu Zema (Novo). Paulo Abi-Ackel, presidente do partido, diz que o estado “virou piada, perdeu relevância”.

Outro alvo

Tânia Carvalho dos Santos, esposa do Careca do INSS, entrou na mira da CPMI que investiga seu marido e vários outros suspeitos de envolvimento na gatunagem aos aposentados e pensionistas.

Pensando bem...

...negociação agora, nem interna.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Deputados noveleiros

O deputado Átila Lira (PSDB-PI) relatava o projeto que instituía o ano de 2005 como “Ano Nacional Roberto Marinho” e resolveu buscar amparo nos colegas, durante uma reunião da Comissão de Educação da Câmara: “As novelas da Globo são importantes para o País. Eu conversava com a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), uma noveleira. Ela concorda comigo.” A resposta da deputada arrancou gargalhadas de deboche: “Quero dizer três coisas: a primeira é que não sou noveleira, a segunda é que quase não assisto televisão e a terceira é que o senhor nunca falou comigo sobre esse assunto. Mesmo assim, voto favoravelmente ao seu relatório.”

