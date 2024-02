"Já pode chamar Lula de assassino de yanomamis?"

Cláudio Humberto

Adriana Ventura (Novo-SP) sobre pressão do STF por regulamentação das redes sociais

Remover grades foi factoide de quem as instalou

Lula (PT) e o ministro Luis Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), protagonizaram a remoção de grades da Praça dos Três Poderes, esta semana, com vivas à “normalidade democrática”, como se nada tivessem com isso. As grades foram instaladas a partir do primeiro governo Lula, na calçada estreita do Palácio do Planalto e no outro lado da rua, sobre a praça, para impedir a aproximação do povo. Dilma multiplicaria grades durante manifestações por seu impeachment.

Proibida ao povo

A praça deixou de ser do povo “como o céu é do condor”, no dizer de Castro Alves, após o STF fazer a alegria dos fornecedores de grades.

Baita simbolismo

Cercaram e abandonaram a Praça dos Três Poderes, que virou uma imundície. Mato brotando entre as pedras portuguesas, buracos, sujeira.

Faxina necessária

Ao remover grades posando de “libertadores” tendo sido os instaladores, as autoridades deveriam devolver ao povo a Praça limpa. E restaurada.

Grades virtuais

O repórter André Vianna foi impedido ontem por seguranças de falar ao vivo à rádio BandNews FM próximo à estátua da Justiça, a 50m do STF.

Tarcísio disse conhecer o PT, por isso quer distância

Ao fazer acenos para Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) “voltar ao PT”, ao qual nunca foi filiado, o presidente Lula mostrou não ter visto os vários vídeos viralizados na internet em que o governador de São Paulo explica que exatamente por haver trabalhado em governo do PT e conhecido as práticas nada republicanas dos petistas, ele é “antipetista por convicção”. Ele também afirmou várias vezes, em entrevistas na TV, que “o PT representa corrupção e atraso” e “enganou a população”.

Quer distância

Ele contou ter sido certa vez cobrado, em restaurante, para “retornar” ao PT. Explicou que sabe como atua o PT e por isso mesmo quer distância.

Boa e velha ética

Cidadão com sólida formação, consolidada nos tempos do Exército, o ex-capitão Tarcísio não abre mão de princípios éticos ignorados no PT.

Apenas sorrisos

Os acenos foram feitos nesta sexta (2), durante evento em São Paulo, quando o governador apenas sorriu ao ouvir o grito “volta, Tarcísio”.

Aliança de poderes

Oito dos dez ministros do STF na posse de Ricardo Lewandowski como ministro da Justiça, algo impensável em qualquer democracia respeitável, serviu de recado: definitivamente, o governo Lula não terá problemas em qualquer processo que venha a ser julgado na Corte.

Jogada importante

Na avaliação do cientista político Fernando Schuller, colunista do Grupo Bandeirantes, a jogada de Lula empossando Lewandowski é tão importante quanto o erro de Bolsonaro ao brigar com ministros do STF.

Me erra

Quadro de destaque do Psol, Luíza Erundina não deu as caras na filiação de Marta Suplicy ao PT, a quem já chamou de “traidora do povo”. Marta deve dividir chapa com Guilherme Boulos (Psol).

Página virada

Preterido no PL e sem apoio Jair Bolsonaro para disputar a prefeitura de São Paulo, o deputado Ricardo Salles não quer mais falar sobre o assunto: “é página virada”, disse. Mas pode deixar o partido.

Tucanos se bicando

Ofensa do estadual Álvaro Porto (PSDB) a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), é só a ponta do iceberg da briga no ninho tucano. Não faltam convites, como os do PSD, para Raquel mudar de partido.

Metas eleitorais

A meta no PL de Jair Bolsonaro é o partido eleger entre 1.000 e 1.500 prefeitos nas eleições municipais deste ano. Para as eleições de 2026, a prioridade do grupo será ampliar sua bancada no Senado.

Triste memória

Completa 13 anos neste sábado (3) o apagão que atingiu oito Estados do Nordeste do primeiro ano da ex-presidente impichada Dilma Rousseff (PT). Deixou mais de 46 milhões de brasileiros sem luz.

Agro cresce

O Canadá aprovou importação de carne bovina de novos estados brasileiros reconhecidos como livres de febre aftosa sem vacinação: Rio Grande do Sul, Paraná, Acre e Rondônia foram beneficiados.

Pensando bem...

...ministros do STF não param com essa mania de ajudar Lula com grades.

PODER SEM PUDOR

Memória afiada

O senador Áureo Mello passava o Carnaval de 1994 no Rio de Janeiro, na casa da família do poeta J.G. de Araújo Jorge. Certo dia, foi surpreendido pela famosa foto, nos jornais, de Itamar Franco com a modelo Lílian Ramos, no Sambódromo. Ela vestia só uma camiseta, sem nada por baixo. “Que papelão o Itamar fez na avenida...”, comentou um amigo do senador. Áureo Mello ajeitou os óculos, aproximou o jornal do rosto e pilheriou: “Meu Deus! Se não me falha a memória, isto aí é a dita cuja!...” O senador tinha boa memória.