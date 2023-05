Jeep lança nova versão mais barata do Renegade e as novidades da semana

ARTIGO

A audácia elaborada e apresentada pelo pensamento humano. A coragem revelada no oferecer-se como caminho e instrumento do Mestre e Senhor iluminando as aspirações de todo ser humano em busca de vida.

A sabedoria desabrochando no íntimo do coração do Senhor, que, com todo o poder, se apresenta convicto como sendo o caminho, a verdade e a vida.

Caminho que se abre a todos indistintamente. Verdade que se faz disponível e segura a quem acreditar em uma vida melhor, mais definida e mais sagrada. Vida que, apesar das limitações pessoais, surge como expressão do amor do Deus santo, do Deus perfeito e inimitável em seu agir com seus eleitos.

Vida essa que penetra esse mesmo pensar humano com seus dons e com suas virtudes, transformando o interior sagrado de todo ser que se disponha a acolher esses dons e transformá-los em atitudes que possam mudar a face da comunidade.

Agindo dessa maneira estará revelando, acima de tudo, o carinho e a ternura com que o Senhor e Mestre se apresentou e assim falou: “Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. Não fosse assim, eu lhes teria dito”.

Sua preocupação consistia em confortá-los e orientá-los. E esclarece: “Vou preparar-lhes um lugar. Em seguida, retornarei e levá-los-ei comigo para que, onde eu estiver, vocês também estejam” (Jo.4,1-12). Não quer ninguém que duvide e nem se perca. Mas todos encontrem e percorram o caminho da salvação.

Um grupo entre eles, porém, continuou medroso e inseguro. Não via claro o que o Mestre estaria propondo. E estaria ainda duvidoso e interrogativo. Tanto eles, naquela situação, e muitos ainda hoje continuam em suas dolorosas dúvidas. Querem esclarecimentos.

Refletindo sobre isso, vamos percebendo que nos encontramos ainda um tanto longe desses sonhos. Dúvidas, quais nuvens escuras, continuam interferindo na maneira de pensar e interpretar esses e outros sinais dos tempos.

E o Mestre, atento a todas essas situações, coloca-se à disposição com sua paciência divina, com sua calma carinhosa, visando, com suas palavras, apresentar-se não apenas como caminho, verdade e vida, mas também como o Bom Pastor a serviço de suas ovelhas.

Com um carinho que lhe é próprio e só dele, declara-se não apenas Pastor, mas também porta que abre e fecha de acordo com as necessidades. Depende sempre da necessidade visando ao bem de todas e de cada uma.

Ele se revela extremamente sensível às necessidades do rebanho. Trata cada uma das ovelhas de acordo com a situação em que se encontra. Seu carinho é incomparável. Sua atenção é sem medida. Sua acolhida é profundamente maternal. Sua segurança é profundamente paternal.

Não para por aí. Seu conviver leva a descobrir os anseios, os desejos e os sonhos de cada qual. Sabe a hora e o tempo de abrir as portas e de fechá-las. Sabe acompanhar o rebanho para as pastagens e sabe recolhê-lo para o repouso.

Esse é o Deus de todos os povos, de todos os credos, de todas as filosofias, de todos os idiomas, de todas as dúvidas que perpassam a mente e inquietam os corações.

