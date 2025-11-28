Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Jorge Messias sabia do roubo"

Deputado Messias Donato (Rep-ES) sobre o ministro ignorar alerta da AGU sobre aposentados

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

28/11/2025 - 07h00
Avião de R$100 mil de Motta vale até R$3,5 milhões

Consta na declaração de bens do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), à Justiça Eleitoral, 50% de um avião avaliado em R$100 mil, praticamente o valor de um carro popular no País. A coluna apurou detalhes que não aparecem na transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Registros na Agência Nacional de Aviação Civil revelam que é um modelo EMB-810D, mais conhecido comercialmente como Seneca III. Seu sócio no avião é a empresa AVPAR Participações Ltda.

Bala na agulha

Sites como aeronvaesavenda.com, avaliam o modelo entre R$1 milhão e R$3,5 milhões, mas a média do mercado se situa nos R$2,2 milhões.

Pra quem pode

O Seneca III foi projetado para piloto e mais cinco passageiros, e fabricado em 1983, pouco antes do nascimento de Motta, que é de 1989.

Funcionário rendido

Mês passado, bandidões tentaram roubar o avião do Clube Estância Ouro Verde, na Paraíba. Mas o calhambeque se negou a decolar.

Como explica?

A coluna procurou Motta para saber mais sobre essa diferença de preço entre o declarado e o praticado no mercado, mas ele ficou em silêncio.

Generais presos não devem perder patente no STM

Juristas experientes acham improvável que o Superior Tribunal Militar (STM) determine a perda de patente de militares acusados de suposta “tentativa de golpe”, como pretende o ministro do STF Alexandre de Moraes. Um ministro aposentado do STM, que, aliás, detesta Bolsonaro, mas nunca deixou de ser um magistrado na melhor acepção do termo, lembra que perda de patente, de acordo com o Código Penal Militar, somente se aplica em condenações por “indignidade”, como ele define.

A indignidade

De acordo com o ministro ainda muito admirado no STM, a indignidade se dá em condenações de estupro, por exemplo.

Incompatibilidade

O cometimento de crime considerado “indignidade” estabelece uma incompatibilidade incontornável com o regulamento militar.

Patentes mantidas

O ministro do STM acha improvável que os generais presos percam a patente, no crime político de “tentativa de golpe”.

Tamanho do estrago

Os R$26 bilhões sonegados pelo setor de combustíveis, revelados pela operação Poço de Lobato, daria quase para fechar o que falta para o Orçamento do Brasil para 2026: R$30 bilhões.

Entregues

“Nós estamos hoje literalmente entregues... onde um Poder pode tudo e não é moderado por ninguém”, protestou o líder do PL no Senado, Rogério Marinho (RN). "Isso é intolerável”, concluiu.

Pera lá

Hugo Motta ganhou nota da comunidade no X sobre a isenção do IR. O presidente da Câmara tentou faturar sugerindo que acelerou tramitação, “o próprio Hugo Motta atrasou a matéria por meses”, diz o alerta.

Nada de dosimetria

Presidente do PL, maior partido da Câmara, Valdemar Costa Neto avisou que o compromisso da sigla é com a pauta da anistia. “Compromisso inegociável”, disse o cacique, mas só depois da União Progressista.

Bem informados

Aeronave da J&F (dos irmãos Batista) voou à Venezuela, ontem, e pouco tempo depois a ditadura revogou as licenças das aéreas Gol e Latam, entre outras, proibidas de operar no país do ditador Nicolás Maduro.

Tem pena de morte, sim

Ainda se diz que não há pena de morte no Brasil, mas é mito. Mantém-se no Código Penal Militar e pune traição a Pátria, em tempos de guerra. Não foi retirada da Constituição de 1988. Quatro militares da FAB foram sentenciados a morte, mas o presidente Getúlio Vargas comutou a pena.

Vizinho e vecino

O “TSE” da Colômbia multou a campanha do presidente de extrema-esquerda Gustavo Petro, que gastou 5,3 bilhões de pesos a mais que o permitido. Pode perder o mandato, mas, nem foi investigado diretamente.

Indústria da multa

O motorista de Brasília já desconfiava: a capital federal lidera proporcionalmente como cidade com mais radares de velocidade instalados. São 7,5 para cada 10 mil veículos. Goiânia tem 5,83.

Pensando bem...

...Congresso romper com o governo não termina bem para os presidentes.

PODER SEM PUDOR

Sucatas paralisadas

Discutia-se no Senado projeto que autorizava a doação de doze velhos aviões da Força Aérea Brasileira ao Paraguai e à Bolívia, no primeiro governo Lula (PT). O senador Edison Lobão (PFL-MA) disse que das 800 aeronaves da FAB, 400 estavam no chão, sem voar. O senador tucano Arthur Virgílio (AM) interveio, com ironia que provocou risadas: “Com a doação dos doze aviões, a FAB ainda ficará com 48,5% da frota paralisada. Se o governo Lula doar os 400, poderá proclamar que deixou a FAB com 100% da frota em condições de voo...”

Black Friday ou Black Fraude? Saiba como diferenciar uma promoção de uma cilada

27/11/2025 07h15

A Black Friday acontecerá no dia 28 e promete o faturamento recorde de mais de R$ 13 bilhões no Brasil. A pergunta que fica é: essas ofertas são realmente genuínas ou existem fraudes envolvidas? Dados recentes da comunidade online Conect@dos mostram que 6 em cada 10 brasileiros desconfiam das promoções e acreditam que existem descontos falsos, mas essas desconfianças não são infundadas. O Procon identificou que mais de 64% dos estabelecimentos descumpriram o Código de Defesa do Consumidor durante a Black Friday do ano passado.

O que trago de boa notícia é que existem estratégias e ferramentas que vão te ajudar a identificar quais são as ofertas vantajosas das armadilhas, permitindo que você aproveite oportunidades de economia verdadeira, com consciência e segurança.

A prática mais comum de fraude é conhecida como metade do dobro ou maquiagem dos preços, em que as lojas aumentam os preços semanas antes para depois oferecer um desconto que, na prática, leva o produto praticamente ao valor original ou até mais caro. Para se proteger disso, monitore os preços e acompanhe o histórico dos produtos. Você pode usar plataformas como o Buscapé, Zoom, Google Shopping e JáCotei, serviços gratuitos que mostram gráficos de variações nos últimos seis meses. Assim, consegue saber se o desconto é real. Outra sugestão é ativar o alerta de preços configurando notificações quando o produto atingir o valor desejado. Mas cuidado com sites enganosos!

Mais de mil sites fraudulentos foram identificados às vésperas da Black Friday do ano passado. Certifique-se de que está no site que conhece, evite acessá-lo por link enviado por alguém ou por alguma mensagem de WhatsApp, confirme o CNPJ, veja se consegue pagar no cartão de crédito e, de preferência, sem juros. Fique de olho nas informações do site Reclame Aqui. Se desconfiar, não compre.

O consumidor tem direito ao arrependimento em até sete dias corridos após o recebimento da compra online, podendo devolver o produto sem necessidade de justificar o motivo. Além disso, deve ter acesso a informações com transparência total e completas sobre o que está comprando. Caso identifique qualquer abuso ou prática ilegal, denuncie ao Procon pelo telefone 151 ou pelo site consumidor.gov.br.

Para aproveitar muito, lembre-se de criar sua lista de prioridades, comprar o que realmente precisa e definir o orçamento máximo para não se endividar demais. A Black Friday é sim uma oportunidade de economia, mas para quem se prepara. Empresas idôneas oferecem descontos reais, mas existem práticas enganosas que permanecem. Com essas estratégias, você transformará a data comercial em uma oportunidade real de consumo inteligente.

Boas compras, e que sejam seguras! Em síntese: não há segurança jurídica possível quando o próprio sistema ensina que cumprir a lei é desvantagem. Essas decisões corroem a confiança, transformam o contencioso em estratégia e premiam o inadimplemento como virtude. É urgente restabelecer a integridade das decisões judiciais e lembrar que a verdadeira justiça não se mede pela economia do Estado, mas pela coerência do direito.

Gastança pública inaceitável

Ao que tudo indica, além do gasoduto Bolívia-Brasil que passa ao lado da ponte, ali também havia um "propinoduto"

27/11/2025 07h00

Se existe algo vergonhoso na administração pública em Mato Grosso do Sul nos últimos anos, certamente é o desfecho da cobrança de pedágio na ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, a cerca de 70 quilômetros das cidades de Ladário e Corumbá. Construída com financiamento do Fonplata, a ponte foi inaugurada em 2001 e logo em seguida iniciou-se a cobrança de pedágio, sob o argumento de que o dinheiro seria destinado ao pagamento deste empréstimo e para a manutenção da estrutura de dois quilômetros, além de bancar os custos da concessionária.

O empréstimo foi liquidado, mas somente 21 anos depois é que acabou a cobrança. Neste período, o caça-níquel ficou sob responsabilidade da empresa Porto Morrinho, que, no segundo semestre de 2022, parou de cobrar a taxa e que, durante mais oito meses, ficou recebendo dinheiro público, e muito, para fazer a manutenção da estrutura. Só neste último período foram R$ 6 milhões. Mas, ao fim destes anos todos de cobrança, a ponte estava sucateada a tal ponto que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) se recusou a recebê-la.

Para não correr o risco de ficar intransitável, o governo do Estado continuou colocando a mão no bolso e fazendo reparos emergenciais. Até agora, foram pelo menos R$ 10 milhões. E, para fazer a manutenção que deveria ter sido feita ao longo dos anos, serão pelo menos mais R$ 11,7 milhões, sem contabilizar os tradicionais aditivos, que normalmente acrescentam 25% do valor inicial da obra. 

E, tão vergonhosa quanto a falta de manutenção, apesar do faturamento da ordem de R$ 2,6 milhões menais com a cobrança de pedágio, é a inércia da administração estadual diante deste sucateamento. Não existe absolutamente nenhuma ação do Executivo ou do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para tentar responsabilizar os donos da empresa Porto Morrinho. 

Uma das explicações para isso aparece na investigação da Polícia Federal (PF) relativa à operação Ultima Ratio, aquela que resultou no afastamento de cinco desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e de um conselheiro do Tribunal de Contas (TCE-MS).

Esta investigação aponta que o empresário Nabor Barbosa Filho, um dos proprietários da empresa que cobrava pedágio, teria tomado um empréstimo de R$ 3 milhões do conselheiro Osmar Jerônimo. Para quitá-lo, teria repassado um apartamento de luxo ao advogado Jayne Félix, que, por sua vez, repassou este apartamento para um sobrinho do conselheiro. Esse passa e repassa, segundo a Polícia Federal, era uma forma de dissimular o pagamento de propina do empresário para o conselheiro. 

Mas, por que o detentor de uma concessão pública pagaria propina para um integrante do TCE-MS? Simples: o contrato com a Porto Morrinho foi assinado em dezembro de 2008, época em que Osmar Jeronymo era secretário de Governo na administração de André Puccinelli. Exatos seis anos depois, ele foi nomeado por Puccinelli para assumir a vaga de conselheiro. Ou seja, dá a entender a investigação da PF, o caça-níquel daquela ponte no meio do Pantanal não era destinado exclusivamente para bancar o custeio das praças de pedágio e a manutenção da estrutura. Ao que tudo indica, além do gasoduto Bolívia-Brasil que passa ao lado da ponte, ali também havia um “propinoduto”.

relatório da Ultima Ratio, o delegado responsável pela investigação informa que as informações sobre este suposto “propinoduto” foram repassadas a autoridades estaduais e federais, mas até agora não existem informações de que algo esteja sendo feito para tentar esclarecer essas suspeitas e reduzir o tamanho dos prejuízos.

