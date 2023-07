Lições do submarino Titan: a importância dos processos de segurança

CLÁUDIO HUMBERTO

Aloysio Nunes, tucano de alta plumagem, atacando o governador gaúcho Eduardo Leite

Irmãos Batista provocaram saia justa em Lisboa

Ministros de tribunais causaram saia justa durante recente evento jurídico do Brasil em Lisboa. Na quarta 25 de junho, os irmãos Joesley e Wesley Batista, envolvidos em escândalos que os levaram à cadeia, irromperam na palestra final do 26º Fórum, do ex-presidente Michel Temer. Pareciam se divertir.

Joesley logo foi instalado na área de autoridades do auditório lotado. Em seguida, Sidnei Gonzáles, da organização do evento, ordenou que um homem cedesse a poltrona “reservada” a Wesley. O homem era um admirado ministro da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A rigor, um ultraje

Vendo-se em pé, enquanto ex-presidiários recebiam tratamento especial, o ultrajado ministro do STJ decidiu abandonar o recinto.

Provocação

Joesley gravou e fez acusações que quase destituíram Temer. Sua presença na palestra foi dada como ato de intimidação e provocação.

Olha quem chegou

Dias antes, a dupla de irmãos apareceu de repente em confraternização do evento, na casa do empresário Flávio Rocha (Lojas Riachuelo).

Constrangimento

Entre os convidados muito constrangidos com a presença inusitada estavam os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, do STF.

Industriais bancaram campanha de autor da reforma

São dois industriais os maiores doadores da última campanha do autor do texto da reforma tributária, deputado Baleia Rossi (MDB-SP). Os empresários José Pedro Toniello, usineiro dono da Viralcool, e Luiz Osvaldo Pastore, do ramo de metais, contribuíram com R$200 mil.

De acordo com estudo de Paulo Rabello de Castro, ex-presidente do IBGE e do BNDES, a indústria é o setor mais beneficiado pela reforma.

Indústria em festa

O alívio tributário para a indústria deve ser de R$495 bilhões, cai dos atuais R$871 bilhões para R$376 bilhões.

Usineiro mão aberta

Toniello, conhece os meandros da política. Já foi prefeito de Nova Independência (SP). Abriu o bolso nas últimas eleições: doou R$586 mil.

Excêntrico

Pastore é conhecido pela extravagância. Doou R$2,1 milhões em 2022. Ex-senador, em 2013 pagou US$50 mil por beijo da modelo Kate Moss.

Ditadura, não

A presidência de Lula no Mercosul começou com uma baixa. Lacalle Pou não assinou o documento final dos líderes. Ao contrário do petista, o uruguaio cobrou posição sobre ditadura de Maduro, amigão de Lula.

Umbigo central

Na sua 'live' na internet, tentando reproduzir o sucesso do ex-presidente Bolsonaro, Lula revelou que só se importa com informações a seu respeito: "Eu não preciso de notícias que não têm nada a ver comigo".

Ficando difícil

PL, Novo e União Brasil, que se posicionaram contra a reforma tributária do governo Lula (PT), têm 161 votos na Câmara. Oposicionistas do PP, PSDB e Republicanos esperam reunir ao menos outros 30 votos.

Década de atraso

O deputado André Medeiros (PL-MT) fez um raio-x do texto da reforma tributária em discussão na Câmara: “Aumenta imposto e torna o sistema complexo pelos próximos 10 anos”.

Censura a jato

Após ser suspensa do Instagram por publicar nota em defesa da liberdade de expressão, a Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo (Aesp) comemorou ter recuperado a conta na rede social dois dias depois. O Instagram não explicou.

Portugal faz falta

Executivos e controladores de bancos sentem falta de Murilo Portugal na presidência da Febraban, hoje sob direção inexpressiva. A reputação de Murilo Portugal o precedia: articulado, competente, técnico. Relevante.

Boquinha

A esposa do conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal arrumou agora atua na assessoria do Iges-DF, que administra unidades públicas de Saúde. Renata Nandes é casada com Paulo Tadeu.

Batida da PF

O advogado de Pablo Marçal, ex-candidato à Presidência, também foi alvo da PF na operação Ciclo Fechado. Tassio Renan diz que “nenhum ilícito foi praticado” e não foi usado dinheiro público na campanha.

Pensando bem...

...reformas deveriam servir para melhorar a velha casa sem alicerce e não para derrubá-la de vez.

PODER SEM PUDOR

Ratos gigantes

Durante o primeiro governo Lula (PT), em meio às denúncias de corrupção do mensalão, deputados conversavam na Câmara e um deles quis saber o significado de “gabiru” – afinal, seria discutida em seguida a destituição do deputado Paulo Marinho (PL-MA), cassado pela Justiça.

Quem esclareceu foi o então vice-presidente José Thomaz Nonô (PFL-AL), provocando gargalhadas: “Gabiru é rato grande, também chamado de cassaco. No Rio Grande do Sul é ratão do banhado. Em Brasília, tem vários nomes: Delúbio, Silvinho...”