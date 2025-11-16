Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio humberto

"Lula é pior do que praga do Egito"

Carlos Jordy (PL-RJ) sobre os Correios cogitarem demissão em massa

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

16/11/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

"Lula é pior do que praga do Egito” - Carlos Jordy (PL-RJ) sobre os Correios cogitarem demissão em massa para cobrir o rombo

Relator roubo de R$ 90 bilhões nos consignados

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, revelou no podcast Diário do Poder que já se deparou com informações sobre o próximo grande escândalo no roubo aos aposentados: os empréstimos consignados, que representam um assalto monstruoso de mais de R$90 bilhões.

Ele estima que o valor roubado com consignados deve superar o valor tomado de segurados do INSS através de “descontos associativos”, que chegam a R$10 bilhões. E mais “R$90 bilhões” em consignados.

Esperança

“Eu espero que a gente não encontre o desastre que encontramos nesses descontos associativos”, disse o deputado federal.

CPMI parte 2

O relator prevê um mergulho mais profundo das investigações nos empréstimos consignados a partir de fevereiro, após o recesso.

CPI dos Consignados?

Gaspar não descarta uma nova comissão parlamentar de inquérito, mas acredita não ser necessário caso a CPMI do INSS seja prorrogada.

A confirmar

“Eu tenho a expectativa do envolvimento dos bancos nessa falcatrua [dos empréstimos consignados]”, disse o relator da CPMI.

Governo Lula torrou R$1,53 bilhão com viagens

Sem incluir as viagens do presidente, da primeira-dama e outras 45 autoridades que desfrutam do luxo de jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB), cujas despesas são protegidas por sigilo, o governo Lula (PT) admite já ter consumido mais de R$1,53 bilhão este ano com passagens e principalmente diárias pagas a funcionários.

Até 3 de novembro, data da última atualização do Portal da Transparência, o governo petista torrou R$927,3 milhões com diárias e R$598,5 milhões com passagens.

Sempre tem mais

O governo do PT também gastou mais R$7,7 milhões com “outros gastos” como taxas de agenciamento, restituições etc.

Centenas de milhões

As viagens internacionais dos funcionários de Lula custaram R$206,8 milhões aos pagadores de impostos, até agora, em 2025; 13% do total.

Histórico recente

Em 2023, Lula bateu recorde de despesas com viagens (R$2,3 bilhões). Em 2024, renovou o recorde: R$2,4 bilhões. Em 2022, foram R$1,55 bi.

Um presidente fraco

Diretores da ANP foram de Brasília ao Rio, segunda (10), para reunião com executivos da Vibra (BR), Raízen (Shell) e Petrobras, escoltados pelo presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz.

Liga pra mim

Diretores da ANP foram de Brasília ao Rio, segunda (10), para reunião com executivos da Vibra (BR), Raízen (Shell) e Petrobras, escoltados pelo presidente do Instituto Combustível Legal (ICL), Emerson Kapaz.

Não liga pra ele

A ANP se desdobra em mesuras com executivos das gigantes do setor de combustível e ignora a concorrência. A Refit já fez cinco pedidos de reunião com a Agência em duas semanas e foi solenemente ignorada.

Deu pizza

Nomeado por Lula, o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto recebia até R$250 mil de propina por mês, aponta a Polícia Federal. Até uma pizzaria fazia parte da estrutura de pagamentos à custa de idosos.

É matemática

A conta é do senador Ciro Nogueira (PP-PI): O PT já gastou 1,4 bilhão em publicidade este ano. Esse valor é quatro vezes maior do que o gasto em todo o sistema prisional brasileiro.

Capital sob ataque

Inquietante pergunta que se faz em Brasília é sobre quantos indígenas da quebradeira em Belém (PA), atual capital da República, sob ataque, estão presos por ataque violento ao Estado Democrático de Direito.

Sem voto nulo

Mesmo que Jair Bolsonaro não concorra em 2026, como tudo leva a crer, o ainda deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) diz que não vai pregar voto nulo, vai escolher alguém. Mas avisou que não será enganado. 

Batida da PF

Foi com regozijo que Duarte Jr (PSB-MA), que denunciou ameaças do correligionário Edson Araujo, enrolado na CPMI do INSS, mostrou foto de cofre lotado de dinheiro, flagrado pelos federais. Estava com o desafeto.

Pensando bem

…pré-reunião antecede o pré-encontro.

PODER SEM PUDOR

O dia que Iranildo não morreu

Ex-deputado federal cearense Iranildo, conhecido por sua coragem pessoal e língua solta, foi de Juazeiro do Norte e Brejo Santo num carro guiado por outro valente, da família dos Sampaio de Jardim. Duas horas de conversa, onde só o chofer falava. Iranildo ouvindo.

Duas horas e o homem matou pra mais de trinta. Chegou a dar fuga ao PC Farias. Já chegando, disse pra Iranildo: “No dia do seu comício em Missão Velha, onde cê lascou a prefeita, fui chamado pra lhe matar. Mas ouvi seu discurso e pensei: ‘Num se mata homem desses. Valente, corajoso, fala bonito.’” E Iranildo não tinha outro gesto a não ser, humildemente, dizer: ”Obrigado. Muito obrigado!”

Cláudio Humberto

"O Brasil não aguenta mais tanta safadeza"

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do roubo aos aposentados

13/11/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Lei proíbe descontos no INSS e põe Lula em xeque

Como parte de um acordo para aprovar no Senado a indicação de dez autoridades indicadas por Lula (PT), incluindo o procurador-geral reconduzido Paulo Gonet, o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), emplacou na pauta de votações o projeto de lei já aprovado na Câmara que proíbe os “descontos associativos” que resultaram no roubo aos aposentados do INSS. Se Lula sancionar a lei, quem quiser se associar terá de pagar a mensalidade somente com boleto. Se não sancionar...

Dois gumes

Na oposição, a medida é considerada um sucesso: impede a roubalheira e eventual veto de Lula à lei só teria o propósito de poupar pilantras.

Garantido

Segundo Rogério Marinho, o projeto vai impedir que a estrutura do INSS seja utilizada por bandidos para roubar aposentados. Se for sancionado.

É simples

Aprovado na Câmara dos Deputado e no Senado, o projeto 1546/24 precisa apenas da sanção do presidente da República para virar lei.

PT tentou barrar

O projeto acabou aprovado por unanimidade no Senado, mas no pedido de urgência, nenhum dos 41 votos foi de um parlamentar do PT.

PT se anima com Haddad e projeta candidatura

O PT se assanhou com as críticas de Fernando Haddad ao projeto antifacção relatado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ignorando o que a população pensa sobre combate à criminalidade. Agora, o PT já enxerga alguma disposição de Taxxad para disputar eleição em São Paulo. Em abril, abatido, Haddad nem topava falar sobre o assunto, mas petistas ilustres dizem que o ânimo mudou. Mas depende da decisão de Tarcísio de Freitas (Rep) de tentar a Presidência ou a sua reeleição.

Caso perdido

Muito bem avaliado pelos paulistas, Tarcísio tem chance de vencer já no primeiro turno, caso tente a reeleição. Sem Tarcísio, o cenário muda.

Assim, sim

Acham no PT que Haddad, ex-prefeito que não deixou saudades em São Paulo, teria melhores chances contra Ricardo Nunes (MDB) ou Derrite.

Vice com moral

Outro entrave é que, por ora, o PT ainda pretende dar preferência ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), virtualmente no páreo.

Janja Rousseff

Janja voltou a viralizar nas redes sociais, como quase sempre acontece quando a primeira-dama saca a agenda woke para lacrar em cima de esquerdoloides. Dessa vez, ela inventou uma tal de “pobreza energética”.

Nome promissor

Os defensores do nome de Tarcísio de Freitas (Rep) para presidente, cada vez em maior número no Congresso, ficaram animados com a Paraná Pesquisas apontando que o governador tem o maior potencial eleitoral, com 41,3% que admitem votar nele, contra 22,3% de Lula.

Recado claro

Caíram os votos favoráveis na CCJ do Senado a Paulo Gonet, reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Ficou em 17 a 10. Em 2023, o placar foi de 23 a 4. Aprovado em Plenário, Gonet fica até 2027.

Falta independência

Na Comissão de Constituição e Justiça, Rogério Marinho (PL-RN) fez questão de anunciar o voto contra a recondução de Paulo Gonet. Disse que a PGR tem que servir à Constituição e “não interesses de ocasião”.

Joga junto

Segue a dobradinha Fernando Haddad (Fazenda) e Andrei Rodrigues contra o PL antifacção. O ministro e o diretor-geral da Polícia Federal se reuniram ontem (12) para um cafezinho enquanto falavam mal do projeto.

Brasileiros apoiam

Governos conservadores – Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG) e Celina Leão (DF) – se reuniram com o presidente da Câmara para manifestar apoio ao projeto que classifica de terroristas as organizações criminosas. “Tem apoio de mais de 80% dos brasileiros”, disse Caiado.

Fala, Correios

Sobre a gastança com a COP30, os Correios, em vias de falência, confirmaram os contratos e alegaram que são para “apoiar” a empresa no evento e que os valores são globais, podendo não ser tudo executado

Governo de volta

Com mais de US$35 (R$185) milhões em apostas, a plataforma Polymarket prevê 94% de chances para até este sábado (15) chegar ao fim do “shutdown” completo no governo americano.

Pensando bem...

...no Brasil é “facção”, mas em outros países chamam de máfia, cartel, cosa nostra, terrorista, quadrilha, sindicato...

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Vovô twitteiro

Em campanha para a Presidência da República, no início do século, o octogenário Plínio de Arruda Sampaio (PSOL), foi um dos primeiros políticos a utilizar as redes sociais como ferramenta política. Com fôlego de garoto, ficou viciado no Twitter, hoje X. Divulgava cada passo. Certa vez, em Bom Jesus da Lapa (BA), ele se viu sem sinal, nem conexão. Ao descobrir numa pracinha uma lan house onde a garotada jogava games, não titubeou. Meteu-se entre os meninos, escolheu um computador e ficou no Twitter por uma hora.

Giba Um

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar...

US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado", de Lula, na abertura da COP30

13/11/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Será lançado no primeiro semestre de 2026 um dos livros mais comentados nos Estados Unidos este ano: "O Império da IA" (Rocco) narra os bastidores da Open AI, a criadora do ChatGPT, hoje liderada por Sam, empresa que teve em seus primeiros tempos participação direta de Elon Musk.

MAIS: escrito pela jornalista Karen Hao, o livro mostra as disputas corporativas entre bilionários do Vale do Silício e na corrida das gigantes digitais pelo protagonismo na tecnologia. Previsão de Hao no livro: "Governar a IA é governar o futuro da humanidade".

Giba Um

O poder da escolha

Com mais de 40 anos de carreira e prestes a completar 52 anos (próximo dia 30), a apresentadora e empresária Angélica revelou em entrevista ao Gshow, que a maturidade e o crescimento dos filhos lhe deram o poder de escolher os trabalhos, mas o ritmo continua praticamente o mesmo, ela só direciona sua energia para aquilo que considera positivo e autêntico em sua visão. “Abre um espaço na cabeça da gente porque não adianta querer acumular coisas, né? Aquela famosa frase ‘tudo não terás’, não dá pra você achar que consegue tudo. Então, se você se dedica a uma coisa, aquela coisa vai sair muito bem-feita. E eu me dediquei muito aos meus filhos, eles saíram bem-feitos. Hoje tenho mais tempo. Eles nem querem muito que eu fique no pé deles, ao contrário. Mas tenho muito mais tempo para a minha cabeça”. Com um novo programa na GNT e ao vivo, está feliz com a repercussão. “Estou muito feliz por essa ideia que saiu da minha cabeça ter se tornado realidade desta forma, porque podia também ter sido um surto. Fazer um programa ao vivo, em que as pessoas comem, conversam, bebem, trocam ideia. São pessoas diferentes, que não se conhecem. Podia ter dado errado, até por ser ao vivo. Todo mundo mais tenso. Porque todos estão acostumados com a edição”. Mas, para manter o ritmo, semelhante aos de tempos atrás, dedica-se ao muay thai, à musculação e ao pilates — este três vezes por semana, todos ligados à meditação, prática iniciada após um acidente de avião em 2015. “Medito todos os dias. Tem dia que consigo meditar meia hora,  em outro uma hora e meia. É um processo que vai fazendo a vida mudar para você. Vira um vício bom. O corpo pede, a mente pede e vira uma coisa tranquila para fazer”.

É o Brasil que dorme em serviço

O funcionalismo público, por muitas vezes, é o principal detrator de sua imagem - entre pobres ou ricos. Um exemplo foi dado, sábado passado, no hangar da Líder Taxi Aéreo, no Rio de Janeiro, nas proximidades do Galeão. Donos de jatos, indo para distantes e diversas paragens, se enfileiravam na sala que antecedia a fiscalização da bagagem de mão pela Receita Federal. O agente da Polícia Federal, também na sala, esperava com a expressão de que não era com ele. Alguns perguntaram onde estavam os homens da Receita. Funcionários da Líder responderam baixinho que eles estavam dormindo e pediram para não serem chamados de madrugada. Um dos donos de jatinho esperneou e o funcionário da Líder avisou: "Não adianta, meu padrão! Eles dormem sempre".

Água de Alckmin

Mais discreto do que o esbanjador casal Lula-Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também empurra amarga fatura nos pagadores de impostos para bancar o custeio do Palácio do Jaburu, residência oficial do socialista e da esposa, Lu Alckmin. A conta de água do palacete que tem a família Alckmin como inquilina já passou dos R$ 124 mil apenas este ano. Mês de seca em Brasília, julho registrou o maior consumo e maior fatura: R$ 25,6 mil. A conta do vice nem coça os gastos de Lula. Entre janeiro e julho, o Alvorada gastou R$ 334,4 mil só com água. O vice soma as quatro maiores contas de água do palácio, entre R$ 18,9 mil e R$ 25,6 mil.

Giba Um

Inspirado no 007

A matriarca do clã Kardashian-Jenner, Kris Jenner, completou 70 anos na última quarta-feira (5), mas a comemoração só aconteceu no final da semana, numa festa inspirada nos filmes do 007, do personagem James Bond. E fez uma brincadeira com o logo usando o 0070. Para entrar no clima, até um minicassino foi montado na mansão de Jeff Bezos e Lauren Sanchez, que cedeu o local e claro,  eram  um dos convidados. Entre tantos presentes, além do “marido” Corey Gamble (não são casados oficialmente) e das famosas filhas (Kourtney, Kim, Khlóe, Kendall e Kylie), a festa contou com convidados para lá de ilustres como o príncipe Harry e Meghan Markle, Oprah Winfrey, Paris Hilton, Mark Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, Hailey e Justin Bieber, Vin Diesel, Adele, Selma Blair, Tommy Hilfiger, Mariah Carey, Stevie Wonder, Sarah Paulson, Naomi Watts, Gayle King e Tristan Thompson, entre outros .  Ao compartilhar algumas fotos da festa, descreveu: “Me sinto tão abençoada por ter a minha preciosa família e todos os meus lindos amigos reunidos para uma noite para celebrar e fazer estas memórias incríveis juntos!”. Uma festa bem grandiosa que contou com show exclusivo de Bruno Mars.

Giba Um

Dando um tempo

Mateus Simões se filiou ao PSD de Minas Gerais, ganhou até festa de recepção à sua nova legenda e praticamente demonstrava que Gilberto Kassab o escolhera para disputar o governo do estado. Ao mesmo tempo, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e também do PSD, sentia-se afastado da disputa, mesmo sendo o favorito de Lula. A partir daí, resolveu dar um tempo: de um lado, espiava se poderia disputar o Planalto por outro partido; de outro, se não for escolhido para o STF, deixaria a política quando terminar seu mandato de senador.

Rebelião silenciosa

Há um ano em tramitação no gabinete do ministro Cristiano Zanin, o inquérito sobre a venda de sentenças está no centro de uma rebelião silenciosa no STJ contra o STF. Alguns ministros se dizem constrangidos em julgar no STJ casos de escritórios de advocacia de parentes de ministros do STF. Há pouco tempo, o STJ mudou o rumo de um julgamento porque uma das partes era defendida por advogados do escritório de Valeska, mulher de Zanin, o que "provocava desconforto em alguns pares". Do seu lado, Zanin tem conduzido o caso com total discrição e de forma séria.

Pérola

"Homens que fazem guerra se estivessem aqui, iam perceber que é muito mais barato colocar US$ 1,3 trilhão para acabar com o problema climático do que colocar US$ 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado",

 de Lula, na abertura da COP30, em Belém. 

Embrapa conhece o solo 1

A Embrapa vai dar uma de suas valiosas contribuições ao agronegócio no Brasil. A estatal deverá levar à COP30 novos mapeamentos de solo que prometem trazer avanços significativos para a produção rural. O sistema congrega dados sobre a erodibilidade dos solos, aptidão agrícola das terras e estoque de carbono orgânico. No Ministério da Agricultura, o mapeamento já é visto como importante subsídio para a formulação de políticas públicas e a destinação de recursos com base em informações técnicas sobre as melhores regiões para o plantio. 

Embrapa conhece o solo 2

O mapa da erodibilidade expõe as áreas mais suscetíveis à perda de solo e à degradação, fornecendo base para decisões sobre o uso e conservação. Já o de aptidão agrícola, produzido em parceria com o IBGE e o Ministério da Agricultura, oferece uma leitura precisa do potencial produtivo das terras brasileiras, cruzando geografia, clima e sustentabilidade. Mas é o mapeamento de estoques de carbono que traduz com mais nitidez o alcance desse trabalho. Ele permite mensurar, com precisão inédita, o papel dos solos na captura e armazenamento de carbono. É o dado essencial para a consolidação do país como protagonista do mercado global de créditos de carbono. 

Mais um fundo

Enquanto tenta arrancar algum dinheiro dos ricaços com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), Lula não abre a boca sobre o Fundo Amazônia, lançado por ele mesmo em 2018 e sob a administração do BNDES. Este ano, o Fundo Amazônia ainda viu pingar doações, uma da Suíça, CHF 5 milhões, e outra da Irlanda, US$ 5,8 milhões. Ao longo de 17 anos, as doações somaram R$ 4,5 bilhões. Esse TFFF é uma cópia do Acordo de Paris, firmado em 2015, prometendo US$ 100 bilhões por ano (nunca rendeu um tostão). Enquanto o governo chora no Congresso, Lula promete US$ 1 bilhão no TFFF.

Mercosul ignora

As ausências de países do Mercosul e principalmente do Brics, muito festejados por Lula, expuseram ao mundo o fracasso da reunião de cúpula que antecedeu debates do COP30. O caso mais grave foin do Mercosul, justo quando Lula ocupa a presidência rotativa do organismo. Diplomatas apostam que o boicote foi liderado e até organizado pelo argentino Javier Milei. Os parceiros da China, Rússia, Índia e África do Sul também não vieram. E até o uruguaio Yamandu Orsi, esquerdista eleito no continente, não deu as caras.

Convocação

Se dependesse só da Polícia Federal, Jair Bolsonaro cumpriria sua pena em casa. Alguns acham que ele poderia repetir a prisão de Lula na PF de Curitiba. Outros não querem o ex-presidente nas dependências da PF em Brasília. Alegam que não possuem condições para obrigá-lo, devido às duas doenças, e recomendam prisão domiciliar. Mais: o que muitos bolsonaristas querem de Bolsonaro é um tipo de manifesto, de ordem ou até bilhete. Nas redes, tem aparecido uma convocação de Bolsonaro "à lua", mas é "criação de computador" e dura segundos.

Deixado de lado

À medida em que se aproxima sua prisão em regime fechado, Bolsonaro tem sido deixado de lado, segundo levantamento no sistema  do STF, que aponta uma redução de 74% de agosto para cá, no número de pedidos para visitá-lo. Nas primeiras quatro semanas de sua prisão domiciliar, ainda segundo o mesmo levantamento, foram 123 pedidos de visitas. Nos últimos 30 dias, esse total caiu para 32. Em novembro, até agora, foram 12 solicitações. A propósito: Alexandre de Moraes tem vetado, seguidamente, três pedidos de visitas de Valdemar Costa Neto, presidente do PL. Não esquece o processo que ele enfiou na Justiça sobre fraude no processo eleitoral brasileiro.

Mistura Fina

Inimigos bolsonaristas dos ministros do Supremo estão estampando nas redes fotos de Luís Roberto Barroso, agora aposentado, chorando por ter suspenso seu visto de entrada nos Estados Unidos. Perdeu uma boa temporada em sua casa de R$ 22 milhões em Miami e as aulas que daria em Harvard. Em janeiro, dará um curso na Sorbonne, em Paris, para onde tem viajado com frequência. O ex-ministro pode até lamentar essas medidas, mas acredita que, em pouco tempo, serão revogadas. Mais: Barroso já começou a planejar seu livro de memórias, não apenas no Supremo, mas dos 15 anos até agora.
 
No PT e entre aliados mais chegados, há uma certeza do que Lula fará, com grande ênfase na campanha que fará para disputar sua reeleição (quarto mandato) no Planalto: vai prometer recriar o Ministério da Segurança Pública. É uma promessa velha, já constava de seu programa para 2022, mas Flávio Dino foi convidado para o Ministério da Justiça e convenceu Lula a manter Segurança Pública na pasta. Também Ricardo Lewandowski, para aceitar a Justiça, pediu que a Segurança viesse junto.

A defesa de Bolsonaro já prepara novo recurso para a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a condenação do ex-presidente por suposto golpe de Estado após as eleições de 2022. No primeiro, o voto (seguido pelos demais da 1ª Turma de Alexandre de Moraes era rápido: "Não assiste razão ao Embargante, sendo o caso de rejeição dos embargos de declaração". Para o próximo recurso, o ministro Flávio Dino poderá declará-lo "protelatório" e acabar com a festa.
 
A ausência de governantes na cúpula da COP30 foi constrangedora: apenas 17 chefes de Estado e de Governo apareceram. O Planalto espera outros e poderão ser 29 no total. A presença desses signatários em versões anteriores variou entre 75 e 120, A Cúpula da Terra na Rio-92, atraiu 108. Dos 17 em Belém, três deles são chefes de Estado, não governam: os reis da Suécia, o príncipe de Mônaco e o presidente da Finlândia.

In – Ergométrica horizontal
Out – Ergométrica vertical
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3539, sexta-feira (14/11)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6879, sexta-feira (14/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2940, sexta-feira (14/11)

4

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS
Trafico

/ 2 dias

PCC escondia cocaína e maconha em carga de salgadinhos feitos em MS

5

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 23 horas

Resultado da Lotomania de ontem, concurso 2849, sexta-feira (14/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: O que muda no Direito Previdenciário com o salário-paternidade?

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 07/11/2025

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?