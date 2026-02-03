"Lula mente descaradamente"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

CPMI votará quebra de sigilo bancário de Lulinha

Assim que reabriu o ano legislativo, ontem (2), a CPMI que apura a ladroagem no INSS recebeu mais de 40 pedidos nos primeiros minutos de funcionamento. Nada menos do que doze são assinados pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), como, por exemplo, aquele que quebra de sigilo bancário e fiscal de Fabio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, com ligação nebulosa com Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, apontado como líder da bandalheira.

Vem aí

Lulinha entrou na mira da CPMI ainda no ano passado, após a bancada de esquerda se mobilizar para impedir sua convocação.

Eles não desistem

Ainda em dezembro, nos estertores do ano Legislativo anterior, o relator Alfredo Gaspar protocolou pedido para quebrar os sigilos de Lulinha.

Caldeirão de escândalo

A CPMI também quer avançar sobre a família de Daniel Vorcaro, dono do enrolado Banco Master e protagonista de mais um escândalo.

Peixe grande

A CPMI retoma as oitivas na quinta (5), com depoimentos de Vorcaro, Maurício Camisotti (Total Health) e Gilberto Waller Junior (INSS).

Petistas já brigam para chefiar Casa Civil em 2027

Antes mesmo da chegada do período eleitoral, é grande a briga no PT para levar a melhor fatia do rateio ministerial em um eventual quarto governo Lula. A Casa Civil, hoje chefiada pelo ex-governador da Bahia Rui Costa, virou ponto de cobiça de petistas, com os atuais ministros Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Camilo Santana (Educação) e até Fernando Haddad (Fazenda) brigando pelo espaço a cotoveladas. É que o ocupante do cargo quer disputar eventual sucessão em 2030.

Fobia das urnas

Haddad é empurrado a disputar o governo de São Paulo, mas quer evitar outra humilhação nas urnas. Prefere coordenar a campanha de Lula.

Janela da frente

O PT sinaliza que, derrotado em São Paulo, Haddad terá ministério da Fazenda outra vez em eventual Lula 4. Mas ele quer a Casa Civil.

Zagueiro no Planalto

Como Haddad, Gleisi também quer a Casa Civil, mas ambos têm em comum a inimizade de Rui Costa, o “Dilma de calças”. Mal se falam.

Padilha na CPMI

Mais um ministro de Lula entrou na mira da CPMI do INSS, após o retorno dos trabalhos legislativos. Já tem pedido para ouvir depoimento do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Mão boba na carteira

“O Lula resolveu ser sócio no seu negócio”, o alerta é do deputado Evair de Melo (PP-ES) ao destacar garfada de 44% de impostos que o governo quer tributar de quem tem aluguéis de temporada.

É pouco

O senador Sérgio Moro (União-PR) considera que o Código de Conduta para ministros do STF, até merece apoio e é um avanço, mas que a iniciativa, por si só, não basta.

Negócio familiar

Além de pedir o afastamento de Dias Toffoli (STF) do processo do Caso Master, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) também pediu a quebra de sigilo bancário dos irmãos do ministro, ligados ao resort Tayayá.

É Câmara

Nikolas Ferreira (PL-MG) desmentiu boataria de que disputaria o governo de Minas Gerais. O deputado federal ainda não alcançou a idade mínima de 35 anos, que a Constituição exige. Ele renovará o mandato.

Na cadeia

Virou caso de polícia conduta do petista Pedro Lobo, suplente de deputado estadual no Ceará. Foi preso em flagrante após ser denunciado por importunação sexual no aeroporto de Juazeiro do Norte.

Prescreveu

Roberto Jefferson se livrou de duas condenações no Supremo Tribunal Federal: calúnia e incitação pública. O ministro Alexandre de Moraes (STF) reconheceu que os crimes já prescreveram.

Como está

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai continuar sob a tutela do PSD, após saída de Eduardo Paes para disputar o governo estadual. Quem assume é o vice Eduardo Cavaliere, do mesmo partido de Paes.

Pensando bem...

...petistas deveriam saber que dá azar tocar na taça antes da final.

PODER SEM PUDOR

Candidatos eleitos

Deputados federais pelo Rio Grande do Norte, Djalma Marinho e Vingt Rosado Maia foram ao enterro de um velho amigo. Vingt cochichou: “O morto é um homem da nossa idade... Já somos candidatos também...” O octogenário Djalma reagiu com graça e veemência: “Que candidatos Vingt, que candidatos! Nós já fomos eleitos. Estamos apenas aguardando o dia da posse.” Marinho faleceria em 1988 e Vingt em 1995.