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CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula, o dinossauro comunista"

Deputado Mario Frias (PL-SP) sobre Lula (PT) hostilizar os Estados Unidos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

05/06/2026 - 07h00
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Lula ignora Congresso em agendas reservadas

Os registros da agenda oficial do presidente Lula comprovam a queixa de parlamentares de que “o Lula do Velho Testamento já não existe mais”. O petista não teve despachos privados com deputados ou senadores, este ano, que já está na metade. Nem mesmo líderes de bancada ou as lideranças do governo na Câmara, Senado e Congresso Nacional, ninguém. Encontros, se houve, só fora da agenda, como as conversas do petista com o enroladíssimo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

E só!

Ano passado, Lula já demonstrava o desprezo, sobretudo com a Câmara. Só recebeu um parlamentar, a senadora Leila Barros (PDT-DF).

Foi azedando

O tempo mostra que a relação entre Lula e o Congresso só minguou. Em 2024, foram 10 encontros reservados com deputados e senadores.

Clima de oba-oba

No primeiro ano de Lula, o petista recebeu deputados por 17 vezes. Senadores tiveram oito audiências com Lula ao longo de 2023.

Diga que não estou

Este ano, Lula também não recebeu prefeitos ou ministros do judiciário. Governadores, só quatro reuniões e todas no mês de abril.

Lei da ‘reciprocidade’ foi criada para não funcionar

A “Lei da Reciprocidade”, criada por iniciativa do governo Lula (PT) com o propósito de “dar resposta” à primeira rodada de tarifas impostas em 2025 pelo governo Donaldo Trump, prevê muita enrolação antes de produzir consequências. Como um comitê de quatro ministros (Comércio, Casa Civil, Fazenda e Relações Exteriores) para avaliar a taxação, depois discutir contramedidas a serem submetidas a cada ministério e ao Camex, o Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior.

Muitos avisos

O Itamaraty é responsável por notificar o parceiro comercial “afetado pelas contramedidas” em cada fase do processo de discussão e análise.

Muitas consultas

A lei prevê também “consultas diplomáticas” do Itamaraty “com vistas a mitigar ou anular os efeitos” das tarifas e das contramedidas.

Muita conversa

Caso o Camex ache relevante, poderão ainda ser realizadas consultas públicas adicionais antes de implantar qualquer contramedida.

Só para lembrar

Lula bate bumbo para dizer que reduziu de 3,1 milhões para 2,2 milhões a fila do INSS, mas nada fala sobre o número em dezembro de 2022, último ano da gestão Bolsonaro, a fila era a metade: 1,09 milhão.

Dedo-duro

Foi de 10 dias o prazo entre a recusa da Polícia Federal e a nova proposta de delação premiada apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro, dono do enrolado Banco Master.

Quem foi

Ronaldo Caiado diz que, além de “desenrolar” endividados, é preciso saber quem enrolou. O pré-candidato à presidência pelo PSD aponta como responsável o “populismo de última hora” da gestão petista.

Se liga

Marcel van Hattem (Novo-RS) alerta para a retomada do convênio entre o INSS e a Contag, ligada a petista e investigada na gatunagem contra o instituto, “malandro não para, dá um tempo”, avisa o deputado.

Dress code

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin passou o pito em um advogado que não estava trajado de acordo com a orientação do comando da Corte. O defensor estava sem a beca.

Falastrão

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) lembrou que Lula adorou soltar por aí a tal “química” com Donald Trump e cobrou que o petista coloque em prática a bravata e negocie o fim do tarifaço.

Lá vem trolha

Apesar da promessa de “foco” na indicação do ministro do STJ Benedito Gonçalves como corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Davi Alcolumbre avisou que “logicamente haverá votação de outras matérias”.

Faz sucesso

Já passou de 6 mil assinaturas a ideia legislativa (sugestão popular) no site e-Cidadania (Senado) de limitar cargos comissionados em 5% do total de servidores efetivos de cada órgão público em todos os Poderes. Precisa de 20 mil assinaturas, até o dia 9/jun, para virar projeto de lei.

Pergunta no Planalto

Lula ignora o Congresso, ou o Congresso é que não está nem aí para Lula?

PODER SEM PUDOR

O sociólogo e o operário

Na campanha de 1978, o MDB de São Paulo lançou ao Senado um professor e sociólogo, que começou distribuindo panfletos na porta da Volkswagen. Era uma chatíssima carta de compromissos, solenemente desprezada pelos operários. Fominha, ele mandou recolher os papéis no chão, para reaproveitá-los. Mas um sindicalista passava por ali, e, gentil, subiu no carro de som de Fernando Henrique Cardoso e, ao microfone, pediu aos companheiros atenção aos panfletos. Deu certo. O sindicalista que quebrou o galho do sociólogo era Luiz Inácio da Silva, o Lula.

editorial

Crédito não pode virar renda

Embora programas de crédito mais barato sejam importantes no curto prazo, a solução estrutural passa necessariamente pela educação financeira

04/06/2026 07h00

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O crédito continua ocupando um espaço delicado na economia brasileira. Embora alguns indicadores demonstrem melhora gradual no acesso a financiamentos e renegociações, a saúde do crédito ainda inspira preocupação. O endividamento das famílias segue elevado, os juros permanecem altos em diversas modalidades e boa parte da população ainda recorre a empréstimos, não para investir ou adquirir patrimônio, mas para conseguir equilibrar despesas básicas do cotidiano.

Neste cenário, o crédito consignado vinculado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) surge como uma alternativa menos agressiva para trabalhadores que precisam de dinheiro imediato. Ao oferecer juros menores e facilitar renegociações de dívidas, a modalidade cria condições mais acessíveis para quem enfrenta dificuldades financeiras. Nesta edição, mostramos que Mato Grosso do Sul já movimentou R$ 1,6 bilhão em créditos do consignado do FGTS, número expressivo quando comparado a diversos outros indicadores da economia local.

É inegável que o acesso ao crédito tem papel importante na dinâmica econômica. Ele movimenta consumo, permite investimentos e ajuda famílias e empresas a realizarem projetos que demorariam muitos anos para sair do papel apenas com renda própria. O crédito, quando utilizado de forma saudável, é uma ferramenta de desenvolvimento.

Basta observar o setor imobiliário. Sem financiamentos de longo prazo, quantas famílias de classe média conseguiriam adquirir o primeiro imóvel? Em muitos casos, levaria décadas. Isso também vale para a compra de veículos de trabalho, equipamentos agrícolas, máquinas industriais e outros bens de capital elevado. O crédito é, portanto, uma alavanca econômica indispensável para o crescimento das sociedades modernas.

O problema começa quando o crédito deixa de ser instrumento de investimento e passa a funcionar como complemento de renda, e esta distorção se tornou cada vez mais comum no Brasil. Milhões de famílias recorrem a empréstimos para pagar supermercado, contas básicas, remédios ou outras despesas correntes. Isso evidencia não apenas dificuldades financeiras imediatas, mas também fragilidade na educação financeira da população.

Crédito não é salário, não substitui aumento de renda, não corrige desequilíbrios permanentes do orçamento e tampouco pode servir como solução contínua para dificuldades financeiras. Quando utilizado desta forma, acaba se transformando em armadilha, alimentando ciclos de endividamento difíceis de romper.
Por isso, embora programas de crédito mais barato sejam importantes no curto prazo, a solução estrutural passa necessariamente pela educação financeira. O Brasil ainda forma gerações inteiras sem nenhuma orientação consistente sobre orçamento doméstico, planejamento, juros, investimentos ou consumo responsável.

Melhorar o índice de educação financeira da sociedade é fundamental para que o crédito cumpra sua verdadeira função: impulsionar crescimento patrimonial e desenvolvimento econômico, e não servir apenas como paliativo para dificuldades do dia a dia. O acesso ao crédito precisa ser ampliado, mas acompanhado de consciência financeira. 

Giba Um

"Perguntei a Lula se pediu a ela (Simone Tebet) para vir colaborar conosco em São Paulo ou para...

...ser senadora. Ele disse que pediu para colaborar. Eu espero que ela colabore com o que for designado, como eu o farei", de Márcio França, que não quer ser vice de Haddad; quer disputar o Senado.

04/06/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Das vezes em que esolveu sair de Brasília, sem contar suas viagens ao exterior, Lula investiu pesado em agendas no Sudeste brasileiro, que concentra os três maiores colégios eleitorais do país: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nessa ordem. Viajou por 55 trechos entre o início de janeiro e o dia 29 da semana passada.

Mais: para o Sul, só esteve uma vez neste ano: em 20 de janeiro, quando foi a Pelotas (RS). No Centro-Oeste, terra do agronegócio, apenas duas viagens: para Campo Grande (MS) e Anápolis (GO). Outra região para a qual Lula mais viajou foi o Nordeste: oito vezes, sendo metade delas para a Bahia. No Norte, só esteve , em Manaus (AM)...

Prédio histórico

A Prefeitura de São Paulo vai comprar por R$ 79 milhões o histórico prédio dos Correios (cujo prejuízo chega a R$ 3,1 bilhões), no Vale do Anhangabaú, para instalar centrais de comando do Smart Sampa, da CET e de outros órgãos.O edifício, de 1922, será batizado de SP24, em referência ao funcionamento ininterrupto. A gestão de Ricardo Nunes (MDB) quer inaugurar o espaço até julho. Por ser tombado, a prefeitura não pode fazer mudanças no imóvel. A agência dos Correios que funciona no local será mantida, mas em um espaço reduzido. Em meados de 2025, a prefeitura assinou com a estatal um termo de cessão de uso gratuito por 15 anos. No entanto, a gestão Nunes vinha tentando comprar o prédio desde o último ano do governo Jair Bolsonaro.

Costa-Vorcaro: até onde? 1

A PF tem fortes indícios de que os serviços prestados por Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, a Daniel Vorcaro não se restringiram ao banco estatal. As investigações apontam que, em paralelo às fraudes na compra de carteiras do Master, Costa teria atuado como uma espécie de adviser de Vorcaro, assessorando-o na montagem de fundos e outros veículos financeiros utilizados para irrigar o ecossistema de operações ilícitas do grupo. O ex-presidente do BRB, em mensagens e conversas, apareceria discutindo alternativas para liquidez e circulação de recursos para o Master.

Costa-Vorcaro: até onde? 2

Uma das linhas investigadas indica que Costa ajudou na aproximação do banqueiro com gestores de fundos que passaram a orbitar em torno do Master. O ex-presidente foi bem remunerado pela "consultoria". A PF acusa o executivo de ter recebido de Vorcaro seis imóveis de luxo em São Paulo e Brasília, com avaliação total em torno de R$ 146,5 milhões.

PEC 6x1 para se manter 

Parte do governo tem certeza de que Davi Alcolumbre (União-AP) quer usar a tramitação do projeto que acaba com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, a escala 6x1, para viabilizar sua reeleição à Presidência do Senado, em fevereiro de 2027.  Além disso, o senador não parece disposto a entregar de mão beijada uma vitória política a Lula. Alcolumbre agilizou a tramitação da proposta da oposição sobre o tema. O texto é assinado pelo líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN).semana passada. "Se nós não aprovarmos 6×1 o Lula ganha a eleição”.

Giba Um

Fora do padrão

Agatha Moreira e Rodrigo Simas, um dos casais mais admirados da atualidade, revelaram detalhes sobre sua relação de maneira aberta. Eles se destacam por quebrar estereótipos e formam um casal que foge dos padrões. Com a mesma idade, signo e profissão, costumam brincar que são como um espelho um do outro. Com mais de 14 anos de amizade e um romance que começou em 2018, baseiam sua conexão em comunicação, respeito e liberdade. Apesar de morarem juntos e se considerarem casados, não sentem a necessidade de se submeter às convenções tradicionais. O que importa para eles é experimentar o amor sem rótulos e manter diálogos sinceros sobre todos os assuntos, incluindo desejos, mudanças e as várias fases da vida. Agatha enfatiza: “Independentemente de qualquer coisa, queremos que o outro seja feliz”. Outra perspectiva que o casal compartilha é a visão sobre a família. Embora os fãs desejem que tenham um filho, Agatha revela que a maternidade não faz parte de seus planos futuros. Apesar do carinho por crianças, ela reconhece que valoriza imensamente o estilo de vida que construiu e não tem intenção de abrir mão dele. "Ser tia é o melhor papel que eu poderia desempenhar". Para Rodrigo, a definição de família vai além de regras ou estruturas, baseando-se no amor, respeito, honestidade e cuidado mútuo. Ambos acreditam que já vivenciam isso. 

Dinheiro do filme teria outra fonte

No começo da semana, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu computadores, celulares, documentos e notas fiscais em empresas e em uma ONG da dona da produtora do filme sobre Jair Bolsonaro, Karina Ferreira da Gama. A polícia acredita que "existem consistentes suspeitas de confusão patrimonial" nas declarações da ONG e que parte dos R$ 108 milhões repassados pela Prefeitura de São Paulo a um projeto de instalação de cinco mil pontos de wi-fi tenha sido desviada para custear a produção do filme. Flávio Bolsonaro, quando soube da operação — e da suspeita —, saiu logo para dizer que a ação policial "não tem nada a ver com o filme" (poucos teriam acreditado). Até agora, o mesmo Flávio não deu explicações para os mais de R$ 60 milhões que recebeu do "irmão" Daniel Vorcaro e apresentou um contrato com cláusulas que o impediam de falar sobre o assunto. Um integrante do PL teria ouvido, há dias, Flávio dizer que nunca assinou um contrato. Um documento sobre US$ 20 milhões teria sido assinado pelo produtor Mário Frias, deputado federal (PL-SP), que logo viajou para o Bahrein para escapar dos jornalistas (alegou uma "missão oficial"). Ao seu lado, Eduardo Bolsonaro.

Dúvida cruel

Flávio Bolsonaro quer conseguir uma prestação de contas do que foi gasto no filme de seu pai. Não tem ideia de por onde começar. O longa foi produzido pela Go Up Entertainment, de Karina Ferreira da Gama, a mesma do instituto contratado para implementar o programa de internet gratuita, a ONG Instituto Conhecer Brasil. Flávio está achando que a medida de Trump, que transforma PCC e CV em organizações terroristas, possa acabar virando um ponto de mudança em sua campanha, dependendo das ações do Departamento de Estado, que podem ser boas para os EUA e péssimas para o Brasil.

Giba Um

Nome para guardar

Vivian Wilson, 22 anos, filha trans de Elon Musk, é um dos principais nomes da nova campanha da Savage X Fenty, marca de lingerie criada por Rihanna para homenagear o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+. Ela aparece usando peças da coleção em uma campanha que enfatiza a inclusão, a diversidade e a representatividade. Sua participação gerou bastante repercussão nas redes sociais da marca, onde recebeu muitos elogios e foi chamada de “estrela” e “modelo favorita” pelos seguidores. Além de seu trabalho na indústria da moda, Vivian é conhecida pelo afastamento de Elon Musk. A relação entre os dois se rompeu em 2020, quando ela se assumiu como mulher trans. Posteriormente, fez a alteração legal de seu nome, abandonou o sobrenome Musk e adotou o sobrenome da mãe, Justine Wilson. Vivian já afirmou que não tem interesse na fortuna da família e faz questão de ressaltar sua independência financeira. Ela iniciou oficialmente sua carreira na moda em maio de 2025, ao protagonizar sua primeira grande campanha publicitária. Após retornar de um período de estudos em Tóquio, decidiu se dedicar à modelagem e assinou contrato com a renomada agência internacional CAA (Creative Artists Agency).

Giba Um

Bronca de Janja

Comentário de Janja da Silva, no Palácio da Alvorada, ao ver a reunião do marido, de 80 anos, com seu núcleo de campanha, formado por Paulo Okamoto (70 anos), José Gabrielli (76), Gilberto Carvalho (75) e outros: "Só tem homens brancos e velhos... Cadê as mulheres?" Dias depois, a psicóloga e sindicalista Mônica Valente foi incorporada ao grupo.

Subcontratadas

O delegado Antônio Carlos Silveira, titular da 2ª Delegacia da Divisão de Crimes contra a Administração, acredita que recursos do programa "WiFi Livre SP" tenham sido desviados para a produção do filme "através de contas das empresas subcontratadas e das demais organizações sociais geridas pela investigada para a lavagem dos valores desviados do erário de São Paulo". As subcontratações somaram R$ 98 milhões. Nesse valor estão incluídos pagamentos às empresas Make One (R$ 36 milhões) e UltraIP (R$ 30 milhões), além de R$ 12 milhões destinados às empresas Complexys e Fast Future, que pertenceriam a um mesmo casal "associado à investigada Karina Ferreira da Gama", muito amiga de Mário Frias.

Entrando em vigor

A medida de Trump entra em vigor no próximo dia 5, sexta-feira, e, segundo analistas, é tão ampla que permite sanções unilaterais tanto  a um banco que mantenha uma agência na à Rocinha ou Paraisópolis, por supostamente ter ligações indiretas com áreas dominadas pelas facções, ou para uma exportadora de etanol que vendeu produto a um posto de combustível que lavou dinheiro criminoso. No México, os EUA sancionaram quatro bancos, vários cassinos e dezenas de políticos. Especialistas apostam que quem comemora está de má-fé. Haverá impacto sobre a economia, e novas tarifas serão anunciadas. E podem até impedir o uso do Pix.

Mistura Fina

Autor e especialista em segurança pública, Alessandro Visacro avalia que a decisão dos EUA de classificar organizações criminosas brasileiras como grupos terroristas "não ameaça a soberania do Brasil". E acrescenta: "A verdadeira ameaça é a própria atuação desenfreada desses grupos dentro e fora do país. Já caracteriza uma violação flagrante da soberania. Nossa soberania já vem sendo ameaçada por esses grupos armados criminosos". "A soberania vem sendo solapada há décadas", diz Visacro, que vê áreas de "microssoberania" das próprias facções dentro do território brasileiro.

Para um presidente falante, chama a atenção o medo. Quase infantil e incontrolável diante de Donald Trump, Lula fez de tudo para evitar o encontro na Casa Branca, depois de o Itamaraty adiar a visita na primeira semana de março. Quando a situação ficou incontrolável, impôs veto à imprensa. Não queria testemunhas. Tinha medo de ser humilhado, como Volodymyr Zelensky.

Meio sem querer, Lula assumiu o monopólio da informação para confirmar, negar ou inventar, controlando a narrativa sobre os fatos ocorridos no Salão Oval. Outro medo seria Trump usar o combate ao crime para reproduzir o que fez com Maduro, levado à prisão em Nova York. E a diplomacia brasileira, que já foi tão elogiada, hoje parece servir mais ao medo de Trump do que aos interesses do presidente, enquanto as facções criminosas têm cada vez menos receio da lei.tema financeiro oficial. A ação do crime no cotidiano cria riscos para empresas sofrerem sanções dos Estados Unidos.

In – Cinema: Dia D

Out – Cinema: Alpha

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