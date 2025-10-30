Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) comparando o ator petista ao personagem do cinema

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

30/10/2025 - 07h20
Lula ignora guerra civil por controle de territórios

Lula (PT) é tão desinformado sobre grupos criminosos no Rio de Janeiro que nem sequer percebe que está em curso uma autêntica guerra civil deflagrada por gangues como o Comando Vermelho (CV) contra o Estado que ele chefia. Especialistas em segurança, como o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, roteirista do filme “Tropa de Elite”, alertam que não é mais briga por pontos de venda de drogas, é guerra pelo controle de territórios. As facções dominam e passam a governar essas localidades.

Onde se sentem em casa

Pimentel advertiu que o controle territorial não se limita às favelas do Rio e chegou a cidades do Ceará e da Bahia, curiosamente, estados governados pelo PT.

Narcoterrorismo, abestado

Ao mobilizar 2,5 mil policiais contra o CV, forças de segurança do Rio representam a resistência do Estado ao avanço dos narcoterroristas.

Nem vê quem é o inimigo

Lula recusou ajuda dos Estados Unidos para combater narcoterroristas, para não tachar dessa maneira aqueles traficantes que prefere vitimizar. 

Para Milei, são terroristas

Se Lula não quer melindrar traficantes, Javier Milei decidiu incluir PCC e CV no registro do Repet, lista de quem se dedica a atos de terrorismo.

Por boquinha, ministros avaliam troca de partido

Ao menos três ministros de Lula cogitam trocar de partido para manter boquinhas na gestão petista ou por terem perdido espaço na atual sigla. Caso recente é o do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Além de não ter muita perspectiva de realizar o sonho de disputar o governo mineiro pelo partido, o PSD em Minas Gerais caminha a passos largos para romper de vez com Lula e lançar Mateus Simões, de oposição e ex-Novo, na disputa e não dar palanque ao petista no estado.

De saída

Com remotas chances de se eleger senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) pode trocar o MDB pelo PSB.

Mais dois

Outros dois ministros, Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, e André Fufuca (Esporte), do PP, enfrentam críticas por se apegarem a Lula.

Neolulista

Fufuca corre menos chance de deixar o fisiológico PP. O convertido Sabino fala com Republicanos, PSD, PSB e até o já criticado PT.

Só a direita

É zero o número de governadores da esquerda que ofereceram ajuda a Cláudio Castro (PL) no enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro. Ao menos sete outros, todos de direita, foram solidários.

Bancada do crime

Virou barraco a proposta de vereadores de esquerda na Câmara de São Paulo, que queriam minuto de silêncio para “vítimas” da operação no Rio de Janeiro. Não passou. A direita só reconhece os policiais como vítimas.

Castro lembrado

Figurou ontem nos assuntos mais comentados do X a expressão “parabéns, governador”. O tópico era relacionado a Cláudio Castro, após enfrentamento à facção criminosa na terça-feira.

Raquel se recupera

Pesquisa Datafolha de ontem mostrou que a corrida de João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco não será o “passeio” que ele imagina. Bem avaliada, a governadora Raquel Lyra (PSD) cresce.

Senadora Marília

A campanha eleitoral pernambucana promete fortes emoções: Marília Arraes desponta como favorita a uma das vagas para o Senado, e o petista Humberto Costa corre sério risco de não se eleger.

Vieira em alta

A oposição deve dominar a composição da CPI do Crime Organizado, no Senado. Vai ser instaurada na terça-feira, com Alessandro Vieira (MDB-SE) cotadíssimo para a relatoria dos trabalhos.

Aposta contra ditador

As chances de queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro na plataforma de apostas Polymarket dispararam para 25%. Há 15 dias, eram só de 17%. Ainda está longe do pico de 34%, em janeiro.

Toffoli no CNJ

A Câmara reconduziu a advogada da União Daiane Nogueira de Lira ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para outro mandato de dois anos. Até 2024, ela era a chefe de gabinete do ministro do STF Dias Toffoli.

Pensando bem...

... para o governo de Lula, maldita foi a operação policial do Rio, que tirou das manchetes engajadas o encontro de Lula com Trump.

PODER SEM PUDOR

Bom de conversa

Muito querido entre políticos e jornalistas, o saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira jamais negava uma boa conversa, mas, de vez em quando, era traído pela memória. Certa vez, recebeu assim um grupo de repórteres: “Mas que enorme prazer. Há quanto tempo não nos vemos!” Um deles lembrou: “Nós conversamos em Brasília na semana passada”. O hábil Aparecido corrigiu na bucha: “Mas para mim é muito tempo!” Depois arrematou, arrancando risadas: “É uma prova de que gosto mais de vocês do que vocês de mim!”

Giba Um

"Gosto desse cara", de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas...

em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas")

29/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Mesmo Marcos Mion tendo assinado a renovação de seu contrato até 2027, não será surpresa se, no ano que vem, Xuxa Meneghel ocupe seu lugar nas tardes de sábado. A performance de Mion tem sido discutida por diretores da Globo que não gostam de seu desempenho (e audiência), estilo emocional e inspiracional.


MAIS:  Xuxa já tem parte de seu programa delineado, até com antigos quadros com nova feição e destinado à plateia mais adulta. Alguns diretores acham que Xuxa e Mion poderiam ocupar dois horários nas tardes de sábado. Por enquanto, é apenas uma alternativa contando com uma reforma ao programa de Mion.

Giba Um

Não se consider ícone

A revista Elle Espanha está completando 80 anos. E para a comemoração traz várias capas com dez mulheres icônicas, representadas, que personificam os valores da ELLE: ousadia, estilo, coragem, comprometimento, força, otimismo. Penélope Cruz é o carro-chefe desta edição comemorativa. Uma mulher consistente ao longo dos anos e fiel à sua essência, que, mantém seus valores e compromisso com o que move ou desperta seu coração. Em entrevista, a espanhola diz que não se considera um ícone. “Não é que eu queira me menosprezar; depois de tantos anos trabalhando, as coisas podem acontecer, mas são realmente grandes, e acho saudável me surpreender. Não consigo ver isso como normal. Eu sei de onde venho e nunca poderia ter imaginado tudo isso quando criança ou adolescente, ou durante a maior parte da minha vida".   E a atriz conta como sua realidade superou em muito seus sonhos, mas que, apesar de tudo, suas prioridades não mudaram. Sua família é sua maior prioridade, incluindo seus dois filhos e seu marido, Javier Bardem, além de seus pais e irmãos; e também seus amigos, sua carreira de atriz, seus projetos de direção e as causas sociais nas quais está profundamente envolvida. “Consegui fazer com que, na minha idade, ter uma casa e um prato na mesa ainda me pareça a melhor coisa, para que não seja algo garantido. E não é que eu já tenha passado por um momento de fome, mas vi como era difícil sobreviver a cada mês. E veja a situação do mundo. Não é uma questão de ter mais ou menos, mas de valores". Mais: sobre seus planos para o futuro garante que pretende terminar um documentário, que está produzindo e dirigindo no ano que vem. “Estou trabalhando nele há quatro anos. É a isso que dedico mais tempo, porque dirigir é uma paixão, algo que eu queria fazer desde os 16 anos, e, embora não possa dizer muito agora, estou ansiosa para que saia para que eu possa fazê-lo, porque esses são temas que darão muito o que falar e gerarão debate”.

Manobra de Fux

O ministro Luiz Fux  (STF) conseguiu se mudar  para a segunda Turma da Corte: acha que formará um bloco blindado formado com André Mendonça e Kassio Nunes Marques., os  outros dois  são Gilmar Mendes  e Dias Toffoli. Fux quer tentar pautar o julgamento do recurso à decisão do TSE, que deixo Bolsonaro inelegível. Na  Primeira Turma, as chances de Bolsonaro seriam nulas - Fux acha que consegue que o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos de prisão por trama golpista" ainda conseguiria disputar as eleições  presidenciais em  2026. Em outra frente, Fux deve votar em processos remanescentes da Lava Jato. O grande problema da  nova  vida de Fux é que o bloco da Segunda Turma inclui Gilmar Mendes o presidente do colegiado que o chamou de "figura lamentável” pelo voto de 12 horas a favor de Bolsonaro, E mais: Fux quer participar ainda do julgamento do   Núcleo 3 (11 de novembro) e Núcleo 2 (9 de dezembro) sobre envolvidos no 8 de janeiro. Quer repetir seu surpreendente esforço pela absolvição de todos os réus bolsonaristas, como no núcleo que condenou ex-presidente e seus parceiros de "trama golpista”. 

Falta “João Batista”

Lula e Davi Alcolumbre conversaram a sós no Palácio sobre quem substituirá Luís Roberto Barroso no Supremo e o combinado era não vazar nada. Lula não cumpriu. Abriu a boca para Jaques Wagner e Alcolumbre ficou irritado. Nos corredores, o mesmo Alcolumbre não esconde trabalhar pela indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, à vaga do STF e que trabalhará contra Jorge Messias, favorito de Lula.  Um aliado de Alcolumbre ironizou: "Falta João Batista para ajudar o Messias no Senado". Mais: Lula está disposto a oferecer ao presidente do Senado a presidência do Cade em troca do apoio à Messias, no Supremo.

Giba Um

Sem chá

A cantora e apresentadora Anitta, contou que está de volta ao Brasil. “Eu voltei a morar no Brasil. Tava com muita saudade de ficar na minha casa, com a minha família, perto dos amigos. Então, esse ano que vem, vou estar mais focada no Brasil, sim, mas é pra estar no meu lar mesmo. Depois, eu não sei... vou conforme eu for sentindo. Estou mais no Brasil por um desejo emocional mesmo”. Anitta garante que vai continuar se dedicando à vida profissional (nacional e internacional), mas que agora com um foco mais voltado ao Brasil. Mais: sobre o encontro que teve com o Rei Charles III, garante que foi para tratar de assuntos voltados à Amazônia. “Não tomei chazinho da tarde, mas foi um encontro importante, pra trazer visibilidade para o sistema do meio ambiente. Vocês sabem que é uma causa que eu me importo muito, né? Principalmente pra reforçar essa ideia do equilíbrio. Porque a minha intenção nunca é passar que a gente não pode ter nada ou que tem que desistir de tudo. É sempre sobre ter equilíbrio. Se todo mundo abrir mão de um pouquinho, já faz uma grande diferença no mundo. Então, esse é sempre o meu propósito maior, especialmente nesse momento”.

Giba Um

Baixo nível

Enquanto jornais, emissoras de rádio e televisão dedicam grandes espaços em jornais (primeira página) ao encontro entre Trump e Lula na Malásia, considerado positivo e que um acordo pode ter “uma conclusão bem rápida”, as redes bolsonaristas postam o que tradicionalmente fazem com inimigos e espalham com montagens, uma fake news das mais sórdidas. Estampam uma frase sobre mentiroso episódio protagonizado pelo americano: dizem que seus seguranças "colocaram Lula para fora de uma reunião, na Indonésia, e até cortaram seu microfone". Ninguém levou a sério e até mesmo bolsonaristas mais lúcidos (coisa rara) acharam que a investida de baixo nível acabou virando contra os autores. 

Renda suspeita

Relatórios do Coaf em poder da CPMI do INSS revelam uma complexa rede de empresas controladas pelo advogado Nelson Willians e a mulher dele, Anne. Seria utilizado para ocultar patrimônio da Justiça e dissimular movimentações milionárias. O Coaf diz que a parte milionária da renda vem de depósitos em caixas eletrônicos de "favelas do Rio, de zonas fronteiriças e do Polígono da Maconha. Sua mulher Anne sócia de empresas que movimentou 4 milhões de reais em espécie e R$ 43 milhões em transferências, constava como "do lar" com renda mensal de 1.000 reais no período das transações. O casal se nega a fornecer documentos que comprovem a legalidade das transações. O que Nelson relatou foi "realizar transações” diárias para evitar bloqueio judicial”.

Pérola

"Gosto desse cara"

de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas, em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas").

Não gosta da ideia

"É um mercado novo e a Caixa é um estreante. Queremos  ser um player importante.  A estimativa de arrecadação é entre R$ 2 bilhões  e R$ 2,5 bilhões para o ano que vem". É Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, defendendo lançamento de apostas esportivas neste final de ano, marcando sua entrada no mercado de bets no país. Detalhe: Lula não foi avisado do lançamento. O projeto que vai na contramão do discurso que o governo tem adotado para o setor. O presidente não gostou de não ter sido avisado e poderá cancelar o projeto, que até acha que poderá  prejudicar sua campanha pela reeleição na Presidência em 2026.

Em quem acreditar?

Duas pesquisas sobre a corrida presidencial foram divulgadas nos últimos dias. Só que, apesar de números semelhantes em uma delas, o presidente Lula venceria qualquer candidato da direita em uma disputa em segundo turno, mesmo com pequena vantagem. Na outra, o resultado é o contrário.  Segundo o Paraná Pesquisas, Lula venceria Jair Bolsonaro por 44,9% contra 41,6% do ex-presidente. Lula também venceria Michelle (41,6%) com 44,7% de intenções e Tarcísio de Freitas (40,9%) com 44,9%. Já no levantamento  da Apex/ Futura, Lula perderia em todas as situações. Bolsonaro (46,9%) x Lula (41,3%); Michelle Bolsonaro (47,6%) x Lula (41,2%); e Tarcísio de Freitas (45,3%) x Lula (39,5%).

Voo de galinha

O projeto "Voa Brasil", criado em 2023, por Márcio França, na época ministro dos Portos e Aeroportos, foi implementado pelo governo com o objetivo de proporcionar passagens aéreas a preços acessíveis para a terceira idade, não aparenta ter conquistado o sucesso desejado. A proposta, que também tinha como meta aproveitar assentos vazios em voos das companhias aéreas, acabou sendo impactada por horários pouco convenientes e por condições que tornaram a adesão dificultada. Embora a expectativa inicial fosse alcançar 3 milhões de reservas em doze meses, o resultado final foi bastante inferior ao esperado, totalizando apenas 50 mil reservas efetuadas.

Transplante mais popular

Segundo o mais recente censo da International Society of Hair Restoration Surgery, a procura por restauração capilar tem crescido no Brasil e no mundo. A parcela de homens interessados no transplante aumentou de 13% para 18% nos últimos três anos. No Brasil, são realizados cerca de 6 mil transplantes capilares por ano e os médicos relatam um aumento de 20%  no número dos pacientes. E a tendência não é apenas couro cabeludo mas também barba e bigode. E 12% das mulheres que procuram transplante querem melhorar a aparência das sobrancelhas. Mais de 80% dos pacientes de transplante capilar são homens com alopecia androgenética responsável pela queda de cabelo de cerca da metade, homens acima de 50 anos a técnica também é procurada pelas mulheres. Motivos: conseguir testa alta e rarefação capilar decorrente de alterações hormonais.

Filhos vs. pets

Pesquisa da Quaest aponta que a quantidade de filhos por residência está em queda no país. Em 2003, o tamanho das famílias era de 3,2 pessoas e, em 2022, chegou a 2,8. Enquanto isso, o número de pets está crescendo: são 2,3 animais por domicílio no mesmo período. Estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação aponta que existem 160 milhões de animais domésticos, o que faz do Brasil a terceira maior população de pets do planeta, atrás apenas de Estados Unidos e China.  Agora, há um projeto de lei que visa instituir o Dia Nacional dos Pais e Mães de Pets, a ser comemorado anualmente em 4 de outubro, data em que é celebrado o dia de São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais. A Associação Brasileira de Empresas do Setor de Animais de Estimação tem pesquisa que revela que o brasileiro gasta em média R$ 431,40 por mês com cães.

Mistura Fina

A Embraer está em conversações com "Republic Alrways para venda de um lote adicional de jatos executivos modelo E-175. No início do ano a fabricante brasileira fechou contrato de fornecimento de 16 aviões similares à companhia aérea norte-americana, um negócio  de US$ 2,1 bilhões com financiamento do BNDES. A Republic é uma reserva de mercado da Embraer na aviação norte-americana: toda sua frota de 240 aviões, é composta exclusivamente de jatos da empresa brasileira.
 
Voando abaixo da sobretaxa de 40% aplicada por Trump a outros produtos brasileiros  e ainda tentando eliminar tarifa que ficou de 10%, a Embraer vive um momento de prosperidade comercial nos Estados Unidos. No mês passado, anunciou a venda de 50 jatos E195-E2 para a empresa de low cost Avelo Airlines, com opção de outras 50 aeronaves no futuro, um negócio de US$ 4,4 milhões.
 
Durante a realização de COP30, 1.000 agentes federais, 3.000 militares da Forças Armadas e mais de 12.000 policiais atuarão  em Belém. Um forte  treinamento  para ações antibomba foi realizado. Além disso, militares, do Exército já estão protegendo reservatórios de água de Belém e estações de energia elétrica para evitar ações contra a conferência. E mais: uma frente antiterrorismo também está funcionando, com agentes especiais espalhados por diversas regiões.

Neymar pai procurou o Santos na semana passada, para tratar da renovação do contrato do filho, que termina em 31 de dezembro. O clube, ao contrário do que aconteceu no meio do ano, não está muito disposto a ter o jogador por mais seis meses, ou seja, até a Copa do Mundo, que é uma possibilidade. Contudo, talvez o próprio Neymar nem esteja interessado em voltar a jogar pela seleção. Ou melhor: já estaria achando que Carlo Ancelotti não deverá convocá-lo para a seleção.

In -  Feijão Vermelho
Out - Feijão Azuki

CLAÚDIO HUMBERTO

"Como sempre, Luiz mentiu!"

Flávio Bolsonaro, após Lula negar que Jair Bolsonaro foi pauta na reunião com Trump

28/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Contas de luz dos palácios de Lula: R$29,8 milhões

Desde que Lula (PT) assumiu a presidência, as contas de energia dos palácios utilizados pelo petista dispararam e, em dois anos e dez meses, o valor já encostou no que foi gasto ao longo de quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro. De janeiro de 2023 até este mês de outubro, as contas de energia somaram R$29.864.513,78. Nos 48 meses, entre 2019 e 2022, o valor foi de R$33.159.002,56. A conta inclui os palácios do Planalto, da Alvorada e a Granja do Torto, residência oficial alternativa.

Gasto milionário

O Alvorada, palácio onde Lula mora, consumiu este ano R$1,3 milhão em contas de energia. Só a fatura de outubro beirou os R$149 mil.

Na brisa

Para manter temperatura amena, o ar-condicionado presidencial custou outra fortuna ao pagador de impostos: R$964 mil somente este ano.

Gasto atoa

A Granja do Torto, palacete campestre que Lula dá as caras vez ou outra, consumiu R$317,9 mil em energia nos últimos dez meses.

No detalhe

O gasto está assim, ano a ano: R$9,1 milhões em 2025 (até outubro); R$11,2 milhões em 2024; e R$9,3 milhões em 2023.

Até de graça estatal Correios sairia muito cara

O insolvente Correios não consegue banco disposto a emprestar-lhe os R$20 bilhões para pagar dívidas, como pretende, até porque o risco de calote é do tamanho do rombo. A saída pode ser ainda pior: o governo Lula (PT) obrigar os bancos estatais, já fragilizados, a bancar o crédito. A situação dos Correios é tão crítica que até de graça sairia caro. Ainda que conseguissem vende-la pelo valor de mercado, isso mal seria suficiente para o pagamento de menos de um terço das dívidas.

Proteção removida

Os Correios passaram a dar lucro com a Lei das Estatais do governo Temer, mas Lula conseguiu que o STF a suspendesse. E tudo desandou.

Ataque implacável

Lula pediu e o STF suspendeu a Lei das Estatais, a fim de nomear quem quisesse como diretores. Para os Correios, designou seu churrasqueiro.

R$1,1 bilhão ao mês

Além de liquidar sua principal receita, taxando blusinhas, Lula fez crescer gastos com pessoal nos Correios para quase R$13,3 bilhões/ano.

Lula rejeitado

Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado ontem (27), mostra a dificuldade de Lula (PT) entre os eleitores evangélicos. Nesse recorte, Lula soma 28,3% dos votos e Jair Bolsonaro (PL), 46,4%.

Rejeição inalterada

No quesito rejeição, cresceu apenas 0,4 ponto percentual os eleitores que dizem jamais votariam no ex-presidente Bolsonaro, comparando pesquisa idêntica em agosto. De lá para cá, Lula melhorou apenas 1,4 ponto no mesmo período. Com a margem de erro, noves fora, nada.

Virou agência

Irritou o deputado Bibo Nunes (PL-RS) Lula no “modo campanha”, viajando por aí às custas do pagador de impostos. “O Palácio do Planalto virou agência de viagens”, diz o parlamentar.

Cresceu

O PSDB reforçou sua anêmica bancada na Câmara e conseguiu a filiação de mais um deputado federal. Luciano Vieira (RJ) deixa o Republicanos e passa a integrar o ninho tucano.

Caso resolvido

As candidaturas do PL para o Senado por Santa Catarina já estão definidas. Quem confirmou isso foi o vereador Carlos Bolsonaro (RJ). Além dele próprio, deputada Caroline de Toni também vai disputar.

Os próximos

Após vitória marcante do partido de Javier Milei na Argentina, Martin De Luca, advogado da Rumble, prevê “ventos da liberdade” no Chile (que escolhe novo presidente em novembro) e no Peru (em abril de 2026).

14 meses críticos

Na América Latina, após a direita dominar eleições no Equador, Bolívia e Argentina, ainda serão realizadas disputas eleitorais majoritárias até o fim de 2026 no Chile, Honduras, Costa Rica, Peru, Colômbia e... Brasil.

Grande nada

Influenciador e amigo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Paulo Figueiredo concluiu que a reunião entre Lula e Trump é “um grande nada” e fez um balanço: “reuniões para marcar novas reuniões”.

Pensando bem...

...falta menos de um ano para a “bet” que importa.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O papagaio de Fruet

O saudoso deputado Maurício Fruet (PR) adorava pregar peças em colegas. Certa vez, logo após ganhar um papagaio de um eleitor, deu-se ao trabalho de instruir um assessor a se esconder sob a mesa enquanto receberia um deputado em seguida. “Ele fala?”. interessou-se o visitante. “Claro!”, garantiu Fruet, “só precisa ficar um pouco longe dele...” Fizeram duas ou três perguntas e o papagaio, claro, “respondia” na voz alterada do assessor escondido. O amigo foi embora, impressionado. E logo retornou, trazendo outros dois deputados para ouvir o “fenômeno”. Já sem o assessor sob a mesa, Fruet botou os três para correr: “É uma ave delicada! Com essa multidão dentro da sala ela fica nervosa e pode até morrer. Saiam já daqui!”

