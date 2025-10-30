Menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento"

Giba Um

Mesmo Marcos Mion tendo assinado a renovação de seu contrato até 2027, não será surpresa se, no ano que vem, Xuxa Meneghel ocupe seu lugar nas tardes de sábado. A performance de Mion tem sido discutida por diretores da Globo que não gostam de seu desempenho (e audiência), estilo emocional e inspiracional.



MAIS: Xuxa já tem parte de seu programa delineado, até com antigos quadros com nova feição e destinado à plateia mais adulta. Alguns diretores acham que Xuxa e Mion poderiam ocupar dois horários nas tardes de sábado. Por enquanto, é apenas uma alternativa contando com uma reforma ao programa de Mion.

Não se consider ícone

A revista Elle Espanha está completando 80 anos. E para a comemoração traz várias capas com dez mulheres icônicas, representadas, que personificam os valores da ELLE: ousadia, estilo, coragem, comprometimento, força, otimismo. Penélope Cruz é o carro-chefe desta edição comemorativa. Uma mulher consistente ao longo dos anos e fiel à sua essência, que, mantém seus valores e compromisso com o que move ou desperta seu coração. Em entrevista, a espanhola diz que não se considera um ícone. “Não é que eu queira me menosprezar; depois de tantos anos trabalhando, as coisas podem acontecer, mas são realmente grandes, e acho saudável me surpreender. Não consigo ver isso como normal. Eu sei de onde venho e nunca poderia ter imaginado tudo isso quando criança ou adolescente, ou durante a maior parte da minha vida". E a atriz conta como sua realidade superou em muito seus sonhos, mas que, apesar de tudo, suas prioridades não mudaram. Sua família é sua maior prioridade, incluindo seus dois filhos e seu marido, Javier Bardem, além de seus pais e irmãos; e também seus amigos, sua carreira de atriz, seus projetos de direção e as causas sociais nas quais está profundamente envolvida. “Consegui fazer com que, na minha idade, ter uma casa e um prato na mesa ainda me pareça a melhor coisa, para que não seja algo garantido. E não é que eu já tenha passado por um momento de fome, mas vi como era difícil sobreviver a cada mês. E veja a situação do mundo. Não é uma questão de ter mais ou menos, mas de valores". Mais: sobre seus planos para o futuro garante que pretende terminar um documentário, que está produzindo e dirigindo no ano que vem. “Estou trabalhando nele há quatro anos. É a isso que dedico mais tempo, porque dirigir é uma paixão, algo que eu queria fazer desde os 16 anos, e, embora não possa dizer muito agora, estou ansiosa para que saia para que eu possa fazê-lo, porque esses são temas que darão muito o que falar e gerarão debate”.

Manobra de Fux

O ministro Luiz Fux (STF) conseguiu se mudar para a segunda Turma da Corte: acha que formará um bloco blindado formado com André Mendonça e Kassio Nunes Marques., os outros dois são Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Fux quer tentar pautar o julgamento do recurso à decisão do TSE, que deixo Bolsonaro inelegível. Na Primeira Turma, as chances de Bolsonaro seriam nulas - Fux acha que consegue que o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos de prisão por trama golpista" ainda conseguiria disputar as eleições presidenciais em 2026. Em outra frente, Fux deve votar em processos remanescentes da Lava Jato. O grande problema da nova vida de Fux é que o bloco da Segunda Turma inclui Gilmar Mendes o presidente do colegiado que o chamou de "figura lamentável” pelo voto de 12 horas a favor de Bolsonaro, E mais: Fux quer participar ainda do julgamento do Núcleo 3 (11 de novembro) e Núcleo 2 (9 de dezembro) sobre envolvidos no 8 de janeiro. Quer repetir seu surpreendente esforço pela absolvição de todos os réus bolsonaristas, como no núcleo que condenou ex-presidente e seus parceiros de "trama golpista”.

Falta “João Batista”

Lula e Davi Alcolumbre conversaram a sós no Palácio sobre quem substituirá Luís Roberto Barroso no Supremo e o combinado era não vazar nada. Lula não cumpriu. Abriu a boca para Jaques Wagner e Alcolumbre ficou irritado. Nos corredores, o mesmo Alcolumbre não esconde trabalhar pela indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, à vaga do STF e que trabalhará contra Jorge Messias, favorito de Lula. Um aliado de Alcolumbre ironizou: "Falta João Batista para ajudar o Messias no Senado". Mais: Lula está disposto a oferecer ao presidente do Senado a presidência do Cade em troca do apoio à Messias, no Supremo.

Sem chá

A cantora e apresentadora Anitta, contou que está de volta ao Brasil. “Eu voltei a morar no Brasil. Tava com muita saudade de ficar na minha casa, com a minha família, perto dos amigos. Então, esse ano que vem, vou estar mais focada no Brasil, sim, mas é pra estar no meu lar mesmo. Depois, eu não sei... vou conforme eu for sentindo. Estou mais no Brasil por um desejo emocional mesmo”. Anitta garante que vai continuar se dedicando à vida profissional (nacional e internacional), mas que agora com um foco mais voltado ao Brasil. Mais: sobre o encontro que teve com o Rei Charles III, garante que foi para tratar de assuntos voltados à Amazônia. “Não tomei chazinho da tarde, mas foi um encontro importante, pra trazer visibilidade para o sistema do meio ambiente. Vocês sabem que é uma causa que eu me importo muito, né? Principalmente pra reforçar essa ideia do equilíbrio. Porque a minha intenção nunca é passar que a gente não pode ter nada ou que tem que desistir de tudo. É sempre sobre ter equilíbrio. Se todo mundo abrir mão de um pouquinho, já faz uma grande diferença no mundo. Então, esse é sempre o meu propósito maior, especialmente nesse momento”.

Baixo nível

Enquanto jornais, emissoras de rádio e televisão dedicam grandes espaços em jornais (primeira página) ao encontro entre Trump e Lula na Malásia, considerado positivo e que um acordo pode ter “uma conclusão bem rápida”, as redes bolsonaristas postam o que tradicionalmente fazem com inimigos e espalham com montagens, uma fake news das mais sórdidas. Estampam uma frase sobre mentiroso episódio protagonizado pelo americano: dizem que seus seguranças "colocaram Lula para fora de uma reunião, na Indonésia, e até cortaram seu microfone". Ninguém levou a sério e até mesmo bolsonaristas mais lúcidos (coisa rara) acharam que a investida de baixo nível acabou virando contra os autores.

Renda suspeita

Relatórios do Coaf em poder da CPMI do INSS revelam uma complexa rede de empresas controladas pelo advogado Nelson Willians e a mulher dele, Anne. Seria utilizado para ocultar patrimônio da Justiça e dissimular movimentações milionárias. O Coaf diz que a parte milionária da renda vem de depósitos em caixas eletrônicos de "favelas do Rio, de zonas fronteiriças e do Polígono da Maconha. Sua mulher Anne sócia de empresas que movimentou 4 milhões de reais em espécie e R$ 43 milhões em transferências, constava como "do lar" com renda mensal de 1.000 reais no período das transações. O casal se nega a fornecer documentos que comprovem a legalidade das transações. O que Nelson relatou foi "realizar transações” diárias para evitar bloqueio judicial”.

Pérola

"Gosto desse cara",

Não gosta da ideia

"É um mercado novo e a Caixa é um estreante. Queremos ser um player importante. A estimativa de arrecadação é entre R$ 2 bilhões e R$ 2,5 bilhões para o ano que vem". É Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, defendendo lançamento de apostas esportivas neste final de ano, marcando sua entrada no mercado de bets no país. Detalhe: Lula não foi avisado do lançamento. O projeto que vai na contramão do discurso que o governo tem adotado para o setor. O presidente não gostou de não ter sido avisado e poderá cancelar o projeto, que até acha que poderá prejudicar sua campanha pela reeleição na Presidência em 2026.

Em quem acreditar?

Duas pesquisas sobre a corrida presidencial foram divulgadas nos últimos dias. Só que, apesar de números semelhantes em uma delas, o presidente Lula venceria qualquer candidato da direita em uma disputa em segundo turno, mesmo com pequena vantagem. Na outra, o resultado é o contrário. Segundo o Paraná Pesquisas, Lula venceria Jair Bolsonaro por 44,9% contra 41,6% do ex-presidente. Lula também venceria Michelle (41,6%) com 44,7% de intenções e Tarcísio de Freitas (40,9%) com 44,9%. Já no levantamento da Apex/ Futura, Lula perderia em todas as situações. Bolsonaro (46,9%) x Lula (41,3%); Michelle Bolsonaro (47,6%) x Lula (41,2%); e Tarcísio de Freitas (45,3%) x Lula (39,5%).

Voo de galinha

O projeto "Voa Brasil", criado em 2023, por Márcio França, na época ministro dos Portos e Aeroportos, foi implementado pelo governo com o objetivo de proporcionar passagens aéreas a preços acessíveis para a terceira idade, não aparenta ter conquistado o sucesso desejado. A proposta, que também tinha como meta aproveitar assentos vazios em voos das companhias aéreas, acabou sendo impactada por horários pouco convenientes e por condições que tornaram a adesão dificultada. Embora a expectativa inicial fosse alcançar 3 milhões de reservas em doze meses, o resultado final foi bastante inferior ao esperado, totalizando apenas 50 mil reservas efetuadas.

Transplante mais popular

Segundo o mais recente censo da International Society of Hair Restoration Surgery, a procura por restauração capilar tem crescido no Brasil e no mundo. A parcela de homens interessados no transplante aumentou de 13% para 18% nos últimos três anos. No Brasil, são realizados cerca de 6 mil transplantes capilares por ano e os médicos relatam um aumento de 20% no número dos pacientes. E a tendência não é apenas couro cabeludo mas também barba e bigode. E 12% das mulheres que procuram transplante querem melhorar a aparência das sobrancelhas. Mais de 80% dos pacientes de transplante capilar são homens com alopecia androgenética responsável pela queda de cabelo de cerca da metade, homens acima de 50 anos a técnica também é procurada pelas mulheres. Motivos: conseguir testa alta e rarefação capilar decorrente de alterações hormonais.

Filhos vs. pets

Pesquisa da Quaest aponta que a quantidade de filhos por residência está em queda no país. Em 2003, o tamanho das famílias era de 3,2 pessoas e, em 2022, chegou a 2,8. Enquanto isso, o número de pets está crescendo: são 2,3 animais por domicílio no mesmo período. Estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação aponta que existem 160 milhões de animais domésticos, o que faz do Brasil a terceira maior população de pets do planeta, atrás apenas de Estados Unidos e China. Agora, há um projeto de lei que visa instituir o Dia Nacional dos Pais e Mães de Pets, a ser comemorado anualmente em 4 de outubro, data em que é celebrado o dia de São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais. A Associação Brasileira de Empresas do Setor de Animais de Estimação tem pesquisa que revela que o brasileiro gasta em média R$ 431,40 por mês com cães.

Mistura Fina

A Embraer está em conversações com "Republic Alrways para venda de um lote adicional de jatos executivos modelo E-175. No início do ano a fabricante brasileira fechou contrato de fornecimento de 16 aviões similares à companhia aérea norte-americana, um negócio de US$ 2,1 bilhões com financiamento do BNDES. A Republic é uma reserva de mercado da Embraer na aviação norte-americana: toda sua frota de 240 aviões, é composta exclusivamente de jatos da empresa brasileira.



Voando abaixo da sobretaxa de 40% aplicada por Trump a outros produtos brasileiros e ainda tentando eliminar tarifa que ficou de 10%, a Embraer vive um momento de prosperidade comercial nos Estados Unidos. No mês passado, anunciou a venda de 50 jatos E195-E2 para a empresa de low cost Avelo Airlines, com opção de outras 50 aeronaves no futuro, um negócio de US$ 4,4 milhões.



Durante a realização de COP30, 1.000 agentes federais, 3.000 militares da Forças Armadas e mais de 12.000 policiais atuarão em Belém. Um forte treinamento para ações antibomba foi realizado. Além disso, militares, do Exército já estão protegendo reservatórios de água de Belém e estações de energia elétrica para evitar ações contra a conferência. E mais: uma frente antiterrorismo também está funcionando, com agentes especiais espalhados por diversas regiões.

Neymar pai procurou o Santos na semana passada, para tratar da renovação do contrato do filho, que termina em 31 de dezembro. O clube, ao contrário do que aconteceu no meio do ano, não está muito disposto a ter o jogador por mais seis meses, ou seja, até a Copa do Mundo, que é uma possibilidade. Contudo, talvez o próprio Neymar nem esteja interessado em voltar a jogar pela seleção. Ou melhor: já estaria achando que Carlo Ancelotti não deverá convocá-lo para a seleção.

In - Feijão Vermelho

Out - Feijão Azuki