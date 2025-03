Mulheres na política, avanços e desafios

Giba Um

Estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar nas consolidações das pautas econômicas do governo", de Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), que sempre tentou derrubar e trabalho do ministro.

A família de Vitória, assassinada brutalmente e as investigações continuam nos noticiosos policiais, vai processar Patrícia Poeta e a TV Globo por revelação do suspeito de matar a adolescente ao vivo no programa ‘Encontro’. Na sexta-feira (7), na Globo, Patrícia Poeta conversava com o pai da adolescente e falou sobre o desfecho do caso dela.

Mais: até a polícia considerou o assassinado repleto de crueldade e Patrícia teria contado ao pai da menina que a polícia suspeitava dele. Ele não sabia de nada, ficou abaladíssimo e nada teve a ver com a morte da filha. Advogados estariam se oferecendo para não cobrar uma ação judicial na defesa da família.

Não queria perder oportunidade

A cantora, apresentadora e empresária Anitta que completa 32 anos no final do mês é uma das capas e destaques da revista Bilboard. Em entrevista, revelou que seu período de workaholic chegou ao fim, admitindo que no início da carreira fez de tudo para alcançar o que possui e ser a líder, mas que isso resultou em consequências, como um problema de saúde já resolvido. “Era uma coisa que eu queria muito. Mas depois que aconteceu eu fiquei… E aí, né? Não tem nada maior que o número 1. Não existe o número zero. Quando se chega nesse lugar, que não tem onde você ter mais, mais e mais, a gente fica nessa de encarar o vazio”. E completou: “Eu não dizia não para nada. Não queria perder nenhuma oportunidade. Eu tinha um dia de folga por mês. Houve meses em que eu não consegui ver a minha casa” Embora tenha o ônus, ela afirma que não se arrepende, porém não pretende repetir a dose. “Hoje em dia pode vir a grande oportunidade, a maior do mundo. Se eu tiver que abrir mão de coisas que são valiosas para mim, que é ficar em casa, ficar com os meus cachorros, ficar com a minha família… Eu não faço”. Uma das maiores realizações de Anitta foi a aquisição de uma residência de 1,5 mil m², localizada na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro. “Senti que precisava estar em um lugar onde pudesse me conectar com a natureza e, principalmente, comigo mesma. Sou uma pessoa totalmente diferente agora. Mais madura, sei exatamente o que quero, e quero bem menos. Hoje, sou mais caseira, tenho mais tempo para aproveitar minha casa e minha família”.

Ronaldo na CBF só na vontade

O empresário Ronaldo Fenômeno tem muito a perder com o cartola Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador precisará abrir mão de rentáveis negócios caso queira levar adiante sua candidatura à presidência da CBF. Ronaldo é ainda legalmente acionista da SAF do Cruzeiro. Pelo contrato firmado com Pedro Lourenço (Supermercados BH) ele só transferirá integralmente a suas ações em 2034, quando embolsará a última parcela de R$ 270 milhões que ainda tem a receber do empresário. Não poderia haver maior conflito de interesses do que um presidente da CBF sócio de um clube que disputa competições organizadas pela entidade. É como se o presidente do Banco Central fosse sócio de uma instituição financeira. Ronaldo, porém, poderia tirar seu time do campo, refazer o acordo de forma a se desfazer de imediato de toda sua participação no Cruzeiro. Haveria grande deságio no valor da venda. E Ronaldo gosta muito de dinheiro.

Bola dividida

Há outra bola dividida no caminho de Ronaldo. O contrato com a Nike lhe rende um milhão de reais por mês. A Nike paga R$ 100 milhões por ano para a CBF de acordo com novo contrato assinado em dezembro. Ronaldo lançou sua candidatura levantando a bandeira da moralidade e da renovação contra o atual presidente da CBF. Entre manter seu uniforme de empresário ou vestir a camisa de sucesso de Ednaldo Rodrigues terá de escolher. Não vai pegar bem tentar jogar nos dois times ao mesmo tempo.

Faz parte de sua vida

No dia 3 de maio, Lady Gaga será a principal estrela do show gratuito do projeto Todo Mundo no Rio, que acontecerá pelo segundo ano consecutivo na praia de Copacabana, com o patrocínio de empresas privadas e o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Ela, que acaba de lançar seu oitavo álbum Mayhem, afirmou que se tornou uma pessoa completamente distinta do começo da carreira, admitindo que enfrentou desafios. “Sou uma pessoa muito mais estável e saudável do que fui nos últimos 20 anos. A indústria da música tomou conta da minha vida quando eu era mais jovem. Ela me levou para longe de mim mesma e tive que suportar muita coisa, o que me fortaleceu, com certeza. Demorou um pouco para que eu me encontrasse”. Mais: a canção ‘Blade of Grass’ foi inspirado num episódio de sua vida. A letra diz "Venha e enrole essa folha de grama ao redor do meu dedo, e eu farei durar", é inspirado em seu pedido de casamento feito pelo seu noivo, o empresário Michael Polansky. “Ele me deu dois anéis, um deles era uma folha de grama e foi com esse que ele fez o pedido de casamento. Gosto dos dois, mas a folha de grama, você não pode substituir algo com um significado desses”. Depois Polansky lhe deu anel com um diamante no valor de R$ 11,6 milhões.

Haddad já é contra

A equipe do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) está estudando recursos do Fundo Social do Pré-Sal para financiar parte dos subsídios das contas de luz e reduzir tarifas. O Fundo recebe verbas de exploração de petróleo, teve regulamentação modificada há dias por MP que flexibiliza a destinação de recursos. O plano ainda é embrionário, mas Fernando Haddad, ministro da Fazenda, já é contra. Tem se posicionado contra gastos fora do arcabouço fiscal. O debate ainda nem começou e o projeto nem chegou às mãos da equipe de Haddad.

Uruguai nas nuvens

A Sociedad Uruguaya de Aviación já fez chegar à Anac seu projeto de operar no Brasil. O ponto de partida seriam dois voos semanais entre Montevidéu e Porto Alegre. Em um segundo momento, a ideia é voar entre Guarulhos e a capital uruguaia. A nova companhia está em fase de montagem, com início de operações previsto para o último trimestre do ano. Só que, mesmo no Uruguai, ainda há uma neblina em torno dos investidores por trás do projeto. Quem responde pela criação da companhia são executivos uruguaios Paul Elberes e Antonio Rama. Mas, o projeto seria bancado por recursos da Arabia Saudita. Outra ponta da empresa está na Letônia: a frota inicial seria composta por seus seis A2220-300, por meio de um acordo de leasing com a companhia aérea letã AirBaltic.

PÉROLA

"Tenho plena consciência do meu papel, que é da articulação política. Estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar nas consolidações das pautas econômicas do governo",

de Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), que sempre tentou derrubar e trabalho do ministro.

Nova ‘aquisição’

Que ninguém de surpreendentes vitórias interpartidárias. Por isso, Gilberto Kassab já leva a fama de “a última das raposas”. Agora, com a presença de três ministros no governo Lula, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, oficializou sua migração do PSDB para o PSD. Com essa movimentação, todos os Estados do Nordeste passam a ser administrados por partidos aliados do Planalto. A troca realiza a troca partidária de olho na campanha à reeleição de 2026, quando deve enfrentar o prefeito de Recife João Campos (PSB), próximo de Lula, alfinetado na ocasião.

Persistência

Na solenidade de filiação ao PSD, Raquel Lyra, agradeceu ao PSDB e destacou a persistência de Gilberto Kassab durante negociações que começaram em outubro do ano passado. Kassab estava lá e ouviu de Raquel: “Chego para ajudar na construção de um Nordeste novo e um país novo”. Ele manifestou confiança que ela será reeleita e chegou a projetar (Kassab sabe ajeitar as peças no tabuleiro com a devida antecedência) a governadora como possível candidata à Presidência da República em 2030.

Questão de reputação 1

O Boletim de Ocorrência de Roberto Setúbal afirmando na Polícia ter sido agredido por sua ex-mulher Daniela Fagundes, se deu por orientação de seus advogados de urgência urgentíssima. A preocupação era de que a versão dela saísse na frente, por meio de registro policial, declarações à mídia ou postagens nas redes sociais. Aí Setúbal ficaria sem seu principal argumento de que, enquanto permanecia quieto, sem reagir, apanhava com tapas, chutes, joelhadas e pontapés (esses termos estão no B.O.). Os advogados de Setúbal deixam suas digitais no vazamento do B.O.

Questão de reputação 2

Vazamento não é uma missão difícil. Os advogados do banqueiro teriam pensado, sobretudo, no custo do processo. Dependendo da ordem dos fatores, ou melhor, dos B.O.s, Daniela não apenas largaria na frente junto à opinião pública como também pavimentaria o caminho para ganhar muito dinheiro em uma eventual ação judicial (há quem aposte que ela está se preparando). Certamente, o que mais pesa para Roberto Setúbal não é a ameaça de perda financeira, mas especialmente pelos dados reputacionais causados pelo episódio. Ele virou atração nas redes e teve seu nome publicamente vinculado a pornografia e traição (as postagens teriam sido feitas pela própria Daniela).

Troca de acusações

Grande bloco do PT está tentando impedir que o ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva, favorito de Lula, seja o futuro presidente nacional do partido. No meio desse bloco, a nova ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que quer manter boas relações com Edinho e com o ministro da Fazenda Fernando Haddad (ninguém acredita nas promessas dela). Há dias. Lula participou de um encontro na casa de Gleisi, quando petistas afirmaram que Edinho não conseguiria ser eleito. Lula ouviu – e só. Edinho também foi criticado por participar de um almoço na casa de Marta Suplicy, onde estava o ex-ministro Antônio Palocci.

‘É o Edinho!’

Quem conhece bem o presidente Lula e que acompanha essa pressão contra Edinho da Silva, sabe que, a qualquer momento, quando se sentir saturado de tantas reuniões e boatos, o Chefe do Governo vai levantar da cadeira e bater o martelo: “O futuro presidente do PT é o Edinho Silva!”. Ele acha que não pode ser desautorizado “em sua própria casa” e no meio de seus correligionários. Está cansando de ser contrariado com o pessoal do Centrão e mesmo de figuras próximas.

MISTURA FINA

A Petrobras vai entrar com uma ação em corte internacional contra a Seacrest Petrolo. A estatal brasileira cobra uma dívida de US$ 70 milhões referente à compra de blocos de petróleo nos campos Norte Capixaba e Cricaré. Originária da Noruega e sede fiscal em Bermudas, A Seacrest entrou com pedido de recuperação fiscal no Brasil, com um passivo da ordem de R$ 3,3 bilhões. Hoje, um grupo de credores é que está no comando da companhia. E o imbróglio já se arrasta há dois ano. Alegando não cumprimento de cláusulas do contrato, agora é a Seacrest que quer guerrear contra a Petrobras na Arbitragem.

O ministro mais apagado do governo Márcio França, titular do Empreendedorismo e Pequenas e Médias Empresas, impôs condições para ser um eventual palanque de Lula em 2026: a primeira é que Rui Costa (Casa Civil) teria de destravar seus projetos (todos estão perdidos em alguma gaveta de Costa) e a segunda é que o PT precisa negociar espaços em São Paulo para que ele possa dar a largada na campanha. Márcio sabe que Gleisi Hoffmann terá dificuldades especialmente no interior de São Paulo – e faz questão de denunciar o método de trabalho do titular da Casa Civil.

Opinião do economista José Roberto Mendonça de Barros sobre os 50 dias do governo Trump: “Todas as notícias econômicas são ruins para os Estados Unidos. O país ruma para um “capitalismo de compadres” tão conhecido na América Latina e isso vai minar o dinamismo da economia ao longo do tempo. No caso das tarifas, Trump faz grandes ameaças para todos os países relevantes”.



Com câncer, Isis de Oliveira, musa sexy de várias gerações, está revelando necrose no coração, acusa o ex-marido e sobrinha de traição e abandono da irmã Luma de Oliveira. “Prefere uma onça”. Isis afirmou ter sido agredida pelo ex-marido que a traia com a sobrinha dela. Irmã de Luma de Oliveira, acusou a ex-mulher de Eike Batista de abandono, sem assistência médica, sem remédios e problemas financeiros e alimentares. Ícone dos anos 1980, Isis está fora dos holofotes há quase 30 anos. Além de acusar a irmã Luma, acusa também o ex-marido, o egípcio Hazem Roshi, por quem teria sido agredida. Neste sábado (8) fez uma cirurgia no rosto por conta de diagnóstico de câncer. Nos últimos anos, colocou quatro stents no coração.

