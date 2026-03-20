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"Não acho que Flávio desidrate. Em 2022, o sentimento era de que as pessoas votaram em Lula...

...para derrotar Bolsonaro. Agora, está acontecendo o inverso, as pessoas vão votar no Flávio para derrotar Lula", de Ciro Nogueira, presidente do PP, que sonhava em ser vice de Tarcísio se ele disputasse o Planalto. 

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20/03/2026 - 06h00
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Depois de dez anos dedicados à montagem de um ecossistema que gravita em torno de vendas online, o Magazine Luiza decidiu voltar a abrir novas lojas físicas. O grupo controlado pela família Trajano deve inaugurar novos pontos de vendas no segundo semestre.

MAIS: depois de três anos sem inaugurações. A exceção foi a Galeria Magalu, na Avenida Paulista, que reuniu, em um mesmo espaço diversos negócios do grupo Magalu, Netshoes, Época Cosméticos, Kabum! e Estante Virtual e uma cafeteria. Hoje, o grupo possui 1.246 lojas. 

Fávaro é o escalado

Lula convidou o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, para integrar o núcleo central de sua campanha à reeleição. No Planalto, a avaliação de Fávaro tornou-se uma peça valiosa, tanto pelo setor em que milita tanto quanto por questões de ordem geográfica. Desde o início do mandato, o ministro tem cumprido a tarefa de tentar reduzir a distância entre governo e o agronegócio. Ao mesmo tempo, desponta como importante aliado de Lula no Centro-Oeste, região em que o bolsonarismo nada de braçada. Fávaro carrega outros handicaps que serão úteis para Lula durante a campanha. Sob sua gestão, o valor do Plano Safra cresceu 51%. A narrativa reforça que a gestão Lula gerou ganhos para o agro.

Fora da cláusula 1

Partidos nanicos que não sobreviveriam sozinhos às exigências da cláusula de barreira e precisaram apelar para as federações partidárias em 2022 para continuarem a ter acesso à propaganda gratuita no rádio e  na TV, e especialmente aos bilhões dos fundos da Justiça Eleitoral. Ainda embolsam R$ 14,4 milhões por mês do fundo partidário. Avante, Cidadania, PCdoB, PRD, PV, Solidariedade e Rede não alcançaram os mínimos eleitorais em 2022, mas continuam a faturar via federações.

Fora da cláusula 2

Fusão do Patriota com PTB, o PRD tem agora só quatro deputados federais, mas recebe R$ 3 milhões por mês. Se uniu à Solidariedade. O Cidadania (em federação com o PSDB) recebe R$ 1,8  milhão/mês; e o Solidariedade, R$ 2,93 milhões. O PCdoB, com nove deputados e R$ 1,8 milhão por mês, o Rede (unido ao PSOL), R$ 1,4 milhão viraram puxadinho do  PT. E o Avante leva R$ 2,52 milhões do fundão por mês, apesar de ter apenas oito deputados federais. E ainda não fechou federação para 2026.

30% não se arrependem

Quase três anos e meio após a eleição presidencial de 2022, a maioria absoluta dos eleitores diz não se arrepender do voto dado, segundo o Datafolha. Do total que respondeu à pergunta "Você se arrependeu ou não de seu voto para presidente em 2022?", 90% dizem que não se arrependeram da escolha. Outros 10% afirmam o contrário. Naquele ano, Lula enfrentou Jair Bolsonaro, então no cargo, em uma disputa apertada. O petista teve 50,9% votos ante 49,1% do adversário. Veteranos acham que esse placar pode ser repetido, mais ou menos, nas próximas eleições presidenciais.

Velhos conhecidos

Enquanto Daniel Vorcaro torrava milhões em apenas uma semana na Itália, ele mesmo e parentes acumulam processos, incluindo dívidas trabalhistas e previdenciárias. Dívidas relacionadas ao INSS são buscadas há anos. O pai do banqueiro, Henrique Moura Vorcaro figura como sócio de 54 empresas, algumas já encerradas, o que dificulta encontrar os devedores. A família já era velha conhecida da Justiça do Trabalho de Minas Gerais antes mesmo do Banco Master existir. Há condenações de 2010 a 2022. Deve ser uma reincidente e incontrolável mania.

 Digna de tapete

O cinema do Brasil celebrou mais um marco significativo na terça-feira (17),  um evento foi uma homenagem à rica criatividade da sétima arte brasileira e a celebração dos 35 anos da produtora Conspiração Filmes, em colaboração com a Elo.  A festa ocorreu no recém-restaurado Edifício Gustavo Capanema, localizado no centro do Rio de Janeiro, reunindo um seleto grupo de personalidades de destaque na cinematografia nacional. Num momento o cinema nacional vive uma fase de celebração. A comemoração se insere em um contexto de reconhecimento internacional do cinema brasileiro, logo após a cerimônia do Oscar e a finalização da campanha do longa O Agente Secreto, que foi aclamado em várias premiações internacionais. Além disso, a Conspiração, responsável pela realização do evento, também participou como coprodutora do filme Ainda Estou Aqui, que recebeu o prêmio de Melhor Filme Internacional no Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama, que foi concedido a Fernanda Torres.

Uma série de estrelas que se destacaram por suas produções que combinam sofisticação, estilo e autenticidade, incluindo interpretações modernas do glamour clássico. Entre os convidados estavam notáveis personalidades do entretenimento brasileiro. Cada um dos convidados possui uma conexão significativa com a Conspiração, que vai além da fama convencional da televisão. Todos os segmentos da produção estavam representados, desde figurinistas até diretores e de executivos a técnicos, em um movimento incessante. Se alguém faltou, foi por causa de um compromisso inadiável. A celebração também incluiu uma apresentação surpresa de Gilberto Gil, cujas obras foram dirigidas por Andrucha Waddington, um dos cofundadores da produtora, como no documentário Viva São João! (2002) e na série Família Gil (2022). Além disso, trechos de várias produções cinematográficas brasileiras, vindas de diversas regiões do Brasil, foram exibidos. Entre tantos que passaram por lá estavam Julia Lemmertz, Drica Moraes, Vera Fischer, Fernanda Paes Leme e Camila Queiroz (que ganhou um vale night, após o nascimento de sua filha).

Ratinho candidato com Caiado de vice

A julgar por conversas mantidas nos primeiros dias da semana, o PSD de Gilberto Kassab deverá lançar nos próximos dias a candidatura de Ratinho Jr. à Presidência da República, tendo - surpresa - Ronaldo Caiado como vice. A opção do partido por candidato próprio e a escolha de uma chapa puro-sangue fecham as portas para  possibilidade de uma frente ampla de centro-direita no primeiro turno. Nada que essa porta não possa ser destrancada no segundo turno com eventual apoio a Flávio Bolsonaro, hoje o favorito para confrontar Lula na rodada decisiva. Talvez esse seja o cálculo político de Kassab, Ratinho e Caiado. Na lógica do trio, o PSD vence de qualquer maneira: indo para o segundo turno ou ganhando poder de negociação ainda maior para uma aliança com Flávio para o embate com Lula. O anúncio de Ratinho deverá ser feito no próximo dia 25, na semana que vem. Mesmo assim, Kassab ainda diz a aliados que o martelo ainda não foi batido. "Daqui a poucos dias saberemos quem foi o escolhido e estaremos todos juntos".

Toda cautela é pouca

Um dos pilares do governo Bolsonaro, o agronegócio resiste a aderir à campanha do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência. Na bancada ruralista e entre lideranças do setor produtivo, o ambiente é de cautela: parte do grupo prefere aguardar maior clareza sobre o desenho da disputa na direita antes de assumir compromisso com o filho do ex-presidente. A hesitação contrasta com o engajamento na campanha de 2022, quando o apoio a Bolsonaro foi majoritário no setor. Hoje, o cenário é mais fragmentado e produtores analisam diferentes alternativas antes de fechar posições.

Será que volta?

Desde o ano de 2022, após o término de sua colaboração musical com a irmã Simone, Simaria tem mostrado que está preparada para reavivar sua carreira. A cantora, que tem 43 anos, lançou uma canção nas plataformas digitais. Trata-se de um  cover da música "Nega", que já havia sido disponibilizada no YouTube há quatro anos, mas que agora pode ser encontrada no Spotify, no iTunes e em outros serviços que antes não ofereciam o clipe.  A cantora divulgou o remake  na conta que pertence à dupla Simone e Simaria,  embora o projeto seja como artista solo. Mete o play em 'Nega' no Spotify. Vocês pediram... e agora já está lá! Bora ouvir muito". Ela compartilhou em seu perfil principal as postagens que elogiavam a "preparação do cenário" para seu retorno e o sucesso do cover nas plataformas digitais. Em resposta aos comentários dos admiradores, a artista usou emojis carinhosos seguidos de um coração branco. Em seu perfil principal, ela também manifestou sua gratidão aos seguidores: "Não poderia deixar de vir aqui desejar um feliz dia do fã a todos os meus, que estão sempre por perto, enviando boas energias e me esperando com muita paciência e carinho. Sou grata por ter vocês nessa caminhada. Muito em breve quero matar a saudade de cada um, em cada lugar desse Brasilzão".

 Evitar desgaste

Depois de ter o Supremo como parceiro e contraponto ao Congresso ao longo de três anos do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o governo quer se desvincular da Corte no escândalo do Banco Master. Auxiliares do presidente dizem, em conversas reservadas, que caberá a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli se explicarem diante dos fatos levantados pela investigação e garantem que a gestão Lula não atuará para blindá-los.

Vagas no STF 

Está nas redes sociais: pelo calendário, o próximo presidente da República nomeará pelo menos três novos ministros para o Supremo. A aposentadoria dos ministros do STF é compulsória ao completar 75 anos, conforme a "PEC da Bengala", de 2015. A próxima vaga principal é de Luiz Fux (2028), seguido por Cármen Lúcia (2029) e Gilmar Mendes (2030). Se a bandeira de impedimento de algum ministro prosperar (o que é difícil), as vagas serão quatro ou cinco.

Quer manter o cargo

Ex-diretor de Operações dos Correios, Paulo Penha, foi do céu ao inferno com a demissão de Fabiano Silva dos Santos da presidência dos Correios. Agora, sob risco de demissão da estatal, Penha acionou a Justiça e pediu um mandado de segurança para manter pelo menos o cargo de agente dos Correios. Fontes da estatal revelam que a demissão teria ocorrido após escândalo de cabidão de emprego por uma empresa terceirizada denunciado por que prestou serviços aos Correios. 

Mistura Fina

A pesquisa Genial/Quaest mostra que 53% dos brasileiros afirmam que sua renda não está acompanhando a alta dos preços. A percepção de perda do poder de compra no último ano é majoritária em todas as classes sociais, sem distinção de gênero, idade, escolaridade e região. Apenas 14% acham que o aumento do salário supera  a inflação, enquanto 30% acham que o poder de compra está estável. A descoberta sugere como será difícil a campanha de Lula. Os números gerais do governo Lula são bons: a menor inflação acumulada em quatro anos no século, o maior crescimento do PIB do mandato do Lula 2, o desemprego em mínimas  históricas, redução recorde da pobreza e aumento real do salário-mínimo. Mas, como diz Thomas Traumann, as pessoas não comem estatísticas. A percepção do eleitor, de acordo com a pesquisa, é que elas compram menos hoje do que meses atrás.  

Entre eleitores que ganham até dois salários-mínimos, 52% acham que a inflação supera a renda, índice que oscila para 53% entre quem ganha até cinco salários-mínimos e vai a 57% entre os que recebem acima. Para 64% dos brasileiros, o poder de compra hoje está menor do que há um ano, e 48% acham que a economia do país piorou, maior índice desde setembro do ano passado.

O cientista Christian Lohbauer afirmou, em tom de desabafo, que, no Brasil, "as autoridades são coniventes com a ação do crime dentro do Estado" e que está em vigor no Brasil "um estado de exceção", no qual "os cidadãos não podem expressar livremente o que pensam". Também considerou que o escândalo do Banco Master "é pior do que o petrolão pela presença de membros de todos os Poderes". 

O que se verifica e denúncia no escândalo do Banco Master, segundo Lohbauer: "é uma falência institucional que deixa as pessoas atônitas". Ele lembra a participação de gente de todos os poderes, "inclusive da família do presidente da República". Para ele, "toda essa podridão pode fazer com que os cidadãos desistam, percam a crença na capacidade da mudança".

In – Chá gelado de erva-cidreira com abacaxi

Out – Chá gelado de chá verde com manga

Giba Um

"Os tribunais têm autoridade para dizer o direito, mas não têm o monopólio da sabedoria política...

... A autocontenção não é fraqueza; é respeito à separação dos poderes que, em análise, é ela própria uma exigência constitucional", de Edson Fachin (STF), em aula magna a estudantes de Direito, em Brasília.

19/03/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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O vice-prefeito de São Paulo, Mello Araújo, ex-comandante da Rota, registrou Boletim de Ocorrência, afirmando que uma pessoa tentou grampear seu telefone e fazer com que sua mulher abrisse uma conta em seu nome em um banco do Uruguai.

MAIS: Mello diz que "essa pessoa" (ele não fala quem é) foi contratada por alguns políticos que estariam tentando desmoralizar sua imagem. Mello Araújo é pré-candidato ao Senado, por escolha de Bolsonaro. Contudo, grande volume de integrantes do PL é radicalmente contra.

Não vai dar

Enquanto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) cresce nas pesquisas eleitorais, aliados do senador atuam para bombar a candidatura do filho de Jair Bolsonaro à Presidência. Alas do PL tentam convencer o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), a entrar na chapa como vice. O mineiro insiste em levar adiante (sem chance) a própria candidatura ao Planalto. Eventual acordo levaria o PL a apoiar Matheus Simões (PSD), vice-governador, ao executivo mineiro. Flávio, contudo, já convidou Ratinho Júnior para ser vice, mas ele prefere se manter na corrida ao Planalto (é certa sua escolha). Para Zema, poderá sobrar o Senado, como para Ronaldo Caiado.

Campanha nacional

O governador Tarcísio de Freitas pretende nacionalizar grande parte de sua campanha de reeleição, com críticas frequentes a Lula no desempenho na economia. A opção de não se ater apenas a temas estaduais tem duplo objetivo: ajudar Flávio Bolsonaro e explorar flancos de seu adversário Fernando Haddad. E já começou há dias; disse que Haddad criou um imposto novo a cada 30 dias. A soma está errada: é um chute que causa um bom efeito. Num debate, Tarcísio fatalmente não conseguiria enumerar esse festival (seus aliados mais próximos não conseguem).

Olho em São Paulo

Números da pesquisa Datafolha, feita entre 3 e 5 de março, mostram as dificuldades de Lula e Haddad em São Paulo, o que estimula Tarcísio a ir para o ataque (os atacados também terão munição para devolver). No cenário mais provável, o presidente atinge 35% dos votos no primeiro turno entre eleitores do estado, contra 37% do Flávio, situação de empate técnico. Em comparação, nacionalmente o petista marca 38% contra 32% do opositor. Olho vivo.

Há mais de 600 dias 1

Deve dar em nada ao Partido Novo a representação contra Davi Alcolumbre no Conselho de Ética do Senado. A sigla questiona a condução institucional do presidente da Casa, que sentou em cima de CPIs do Banco Master, além de não andar com a análise de pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes (STF). Eduardo Girão (Novo-CE) quer ainda a prorrogação da CPMI que investiga a roubalheira do INSS.

Há mais de 600 dias 2

O Conselho de Ética está longe de ser conhecido pela produtividade: não se reúne desde julho de 2024. Na última reunião, os senadores analisaram quatro representações contra colegas. Votaram para arquivar tudo. Em 2024, foi apenas uma reunião. Antes disso, duas em 2023. Em 2020, 2021 e 2022, não houve sessão. A representação do partido foi apresentada à Secretaria-Geral da Mesa. O Conselho de Ética nem mesmo foi instalado este ano.

Giba Um

Reconhecimento feminino

Na segunda (16), um tapete vermelho foi estendido no hall da Assembleia Legislativa de São Paulo para a realização da segunda edição do Woman Awards, que homenageia mulheres extraordinárias em várias áreas de atuação. Além de reconhecer ícones culturais, o Woman Awards destaca lideranças e iniciativas marcantes por meio do programa Mulheres que Inspiram, que se concentra em executivas, diretoras, CEOs e visionárias que deixam sua marca ao longo da história. Outra parte do evento, Mulheres que Fazem a Diferença, é dedicada a empreendedoras e a aquelas que lideram projetos sociais inovadores. As categorias das premiações são inspiradas em mulheres que contribuíram significativamente para a cultura e a sociedade do Brasil. Por exemplo, a categoria Rita Lee abrange influenciadoras, humor, moda e beleza. A categoria Hebe Camargo homenageia talentos nas áreas de televisão, jornalismo, streaming, cinema, rádio e podcast. A categoria Gal Costa é dedicada às músicas de compositoras e cantoras, enquanto a categoria Clarice Lispector celebra a literatura e as artes.

O evento destaca a importância de valorizar as trajetórias de sucesso das mulheres, reconhecendo o trabalho de profissionais exemplares, o que estimula o surgimento de novos projetos transformadores. Nesta cerimônia, o prêmio máximo foi entregue à pesquisadora Tatiana Sampaio, que está à frente de estudos sobre a polilaminina, uma molécula desenvolvida em laboratório com potencial para ajudar na regeneração de neurônios após lesões graves na medula espinhal, recebendo o título de "Mulher do Ano". Além dela, outras premiadas incluíram Tati Machado, Patricia Poeta, Fernanda Lima, Carolina Ferraz e Ana Hickmann na categoria de apresentação; Andrea Guimarães (decoradora); Iris Abravanel (autora); as cantoras Karin Hills e Yasmin Santos; bem como Liliane Doretto (delegada), Kika Sato (influenciadora), Karina Sato (empresária), Bianca Andrade (empresária e influenciadora) e Dani Padalino (chef), entre muitas outras.

Paulo Guedes quer ser "Rasputin da economia"

Seja quem for o futuro ministro da Economia do governo Flávio Bolsonaro (se vencer, claro), uma coisa é certa: Paulo Guedes, ex-ministro de Bolsonaro e até "Posto Ipiranga", será seu "Rasputin da área econômica". Grigori Rasputin foi o principal conselheiro do Czar Nicolau II — mandava mais do que qualquer membro da Corte. Já voltar ao Ministério da Fazenda nem pensar. Influenciar de fora para dentro do governo é m figurino que agrada tanto ao ex-ministro quanto a Flávio. A ideia de que Guedes estará por trás das decisões econômicas é vista como um trunfo junto a uma razoável parcela do eleitorado do "01". Guedes criou um fã-clube. Inclusive, não falta quem atribua a sua performance a uma parcela importante da vitória eleitoral do papai Bolsonaro. Desde a campanha, o economista chegou a criar uma chancela para o ex-presidente. Contudo, Guedes não quer mais a pressão, a burocracia e o excesso de trabalho do cargo de ministro. Mas não vai desaparecer nas nuvens, como faria Rasputin. Guedes é vaidoso e entenderá que uma vitória de Flávio é como sua vitória também.

Dois candidatos

Junto à comunidade de capitais, dois nomes já despontam como candidatos à feição de ministro da Fazenda. Um é Gustavo Montezano, preparado, passou pelo Opportunity e pelo BTG Pactual. O segundo é o economista Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro na gestão do próprio Paulo Guedes. Toca violão a quatro mãos com o ex-ministro da Economia. Mansueto é sócio e economista do BTG Pactual. Mantidas as coordenadas, Guedes na posição de "Rasputin" e Gustavo Montezano executando uma política que não foi desenhada por ele. Pensam igual e a ordem das funções não alterará o produto.

Giba Um

 Não foi desta vez

Fundado por John J. B. Wilson e Mo Murphy, o Framboesa de Ouro surgiu como uma paródia ao Oscar, ressaltando anualmente os aspectos mais criticados do cinema. A atriz brasileira Isis Valverde, que estava concorrendo na categoria de Pior Atriz Coadjuvante por sua atuação em "Código Alarum", sua estreia em Hollywood, onde interpretou a médica Bridgette Rousseau, não recebeu o prêmio. A categoria foi vencida por Scarlet Rose Stallone, filha de Sylvester Stallone, por seu papel no faroeste "Terra de Pistoleiros". Vale destacar que Isis divide o elenco de "Código Alarum" com Sylvester, que interpreta um agente da CIA. O ator acumula um impressionante total de 12 vitórias em sua carreira para a ‘premiação’. O filme "Guerra dos Mundos" foi o grande destaque entre os fracassos, conquistando cinco prêmios (Pior Filme, Pior Diretor, Pior Roteiro, Pior Ator e Pior Remake/Sequência). Rebel Wilson foi reconhecida como Pior Atriz por "Bride Hard", enquanto os sete anões digitais do longa "Branca de Neve" foram agraciados com o prêmio de Pior Ator Coadjuvante. Os anões, para quem não sabe, foram gerados por computação gráfica e foram classificados como ‘aterrorizantes’ pelo público. Vale lembrar que Rachel Zegler também foi amplamente criticada por ter sido escolhida para protagonizar o clássico de 1937.

Giba Um

Sem transição

Olavo Noleto, escolhido para substituir Gleisi Hoffmann, na Secretaria de Relações Institucionais, assumirá o cargo em um voo às cegas. Até agora, Gleisi tem mantido futuro ministro à margem das negociações mais sensíveis entre os parlamentares. A postura causa incômodo dentro da própria base aliada, a começar pelo líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA). O Planalto avisara que haveria uma passagem de bastão para evitar ruídos num momento delicado no Congresso, em ano eleitoral. Só que Gleisi é Gleisi.

Nove estádios 1

Preterida por Lula e pelo senador Flávio Bolsonaro nas negociações sobre eleições, a Igreja Universal do Reino de Deus dará uma inédita demonstração de força na sexta-feira da Paixão, em 3 de abril. A Universal, fundada pelo bispo Edir Macedo, fechou o aluguel de nove estádios de futebol pelo Brasil para o evento "Família ao Pé da Cruz": o Maracanã (RJ), a NeoQuímica Arena (SP), o Pacaembu (SP), o Mané Garrincha (DF), a Arena do Grêmio (RS), a Fonte Nova (BA), o Independência (MG), o Mangueirão (PA) e o Albertão (PI).

Nove estádios 2

A ideia é lotar as arenas, fazer a tradicional celebração às vésperas da Páscoa, mas também passar uma mensagem da força da única igreja brasileira dona de um partido, o Republicanos, comandado pelo deputado federal e bispo licenciado Marcos Pereira. Quem está dando seu caráter político ao evento é o bispo Renato Cardoso, genro de Macedo e apontado como seu sucessor no futuro.

Mistura Fina

A campanha à reeleição de Lula terá em sua coordenação nomes de estrita confiança do presidente e algumas figurinhas veteranas da velha guarda do PT. O comando geral é de Edinho Silva, presidente do partido. Paulo Okamoto será responsável por comitês populares e redes sociais. Aloizio Mercadante, presidente do BNDES, focará na economia, enquanto José Filippi Jr., ex-prefeito de Diadema, será o tesoureiro.

E mais: Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete dos dois primeiros governos de Lula, será o responsável pela agenda. Mônica Valente, secretária-executiva do Foro de São Paulo, ficará com a mobilização nos estados, e José Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, se dedicará ao programa de governo. O marqueteiro será Raul Rabelo. O grupo pode ainda ser ampliado. Um nome provável é do ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral. Detalhe: muitos são nomes respeitados, só que estão afastados das instâncias partidárias.

Lula levou quase oito meses para aplicar um tardio “princípio de reciprocidade", cancelando o visto de um assessor do governo dos Estados Unidos que monitora fatos do Brasil que possam interessar ao seu país. Ficou claro que o petista tenta criar fato político que faça parar sua curva declinante e a curva ascendente do senador Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Lula anunciou o cancelamento do visto do americano no palanque eleitoral em que transformou na inauguração de ala hospitalar.

Além de demorar a reagir ao cancelamento de visto do seu ministro da Saúde, Lula ainda equiparou o auxiliar ao sub do sub de Trump. Em discurso com fala agitada, disse que o assessor do presidente americano teria o visto de volta quando Alexandre Padilha recuperasse o seu. A valentia de Lula nasceu no botão de pânico acionado no governo. Na falta de ideia melhor, mandaram Lula insistir na história de "soberania".

Não é só pelos US$ 6 milhões ao recorrer à Justiça dos Estados Unidos para pedir o reembolso da referida cifra por taxas pagas durante o "tarifaço" imposto pelo governo de Donald Trump; a Eucatex tem em mente uma conta bem mais ampla. No cálculo dos Maluf, acionistas controladores, o processo é menos uma disputa pontual por valores desembolsados e mais um movimento para proteger a posição da empresa no mercado norte-americano, hoje o principal destino de suas exportações.

In - Jogos: Fortnite

Out - Jogos: MindsEye

Cláudio Humberto

"A cada capítulo, as conexões sobem mais um degrau."

Deputado Evair de Melo (PP-ES) sobre recados de Daniel Vorcaro para Fernando Haddad

18/03/2026 06h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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CV tinha até ‘CT’ enquanto Lula protegia facções

Enquanto Lula (PT) insiste em proteger facções criminosas brasileiras da reclassificação para organizações terroristas, com alegações de cunho ideológico que remetem ao antiamericanismo juvenil dos anos 1970, a realidade bate à porta. Na semana passada, a Polícia Civil de Mato Grosso desmantelou centro de treinamento da facção carioca Comando Vermelho numa aldeia indígena em Santo Antônio de Leverger, a 27km de Cuiabá. “Retrato do fracasso do Estado”, diz José Medeiros (PL-MT).

 

Táticas de guerrilha

A Operação Argos apurou que o “CT” da facção do Rio preparava bandidos para sobreviver na selva e ensinava táticas de guerrilha.

 

Drogas e armas

As investigações da Polícia Civil apuravam tráfico de drogas do grupo na região, mas desvendou os “cursos” de guerrilha com armamento bélico.

 

Restrito irrestrito

Eram usadas pistolas .40, 9mm, fuzis .556 e .762, metralhadora e arma com tripé .30; armamentos de uso restrito às forças armadas e policiais.

 

Prova cabal

Para o deputado Nelson Barbudo (PL-MT), a ação é “prova que facções criminosas já estão agindo como verdadeiros grupos de guerrilha”.

 

A 200 dias da eleição, disputa apertada é inédita

A partir desta quarta-feira (18), faltam apenas 200 dias para a eleição presidencial de 2026. Lula (PT) está empatado tecnicamente nas pesquisas de primeiro e até segundo turno com o principal adversário pela primeira vez desde que venceu, em 2002. Há 24 anos, a pouco mais de seis meses do voto, Lula liderava com folga contra José Serra; 31% a 19% no primeiro turno e 61% a 39%, no segundo. Caso quase idêntico a 2006, contra o ex-tucano Geraldo Alckmin; 40% a 20% e 61% a 39%.

 

Líder, mas...

Em 2018, logo após ser preso em abril, Lula tinha quase o dobro das intenções de Jair Bolsonaro no Datafolha: 31% a 16%. Não foi candidato.

 

Aproximou

Em 2022, o Datafolha de março previa Lula 43% x Bolsonaro 26% no 1º turno. Acabou 48,4% a 43,2% no primeiro e 50,9% a 49,1% no 2º turno.

 

Outro mundo

Agora, Flávio Bolsonaro (PL) já aparece empatado no 1º turno (Quaest BR-5809/26 etc.) e até à frente de Lula no 2º turno (Futura BR-6607/26).

 

Por enquanto

No cenário atual, só estariam salvos da cláusula de barreira da eleição 2026 – sem as federações partidárias – os partidos PL, PT, União Brasil, PP, PSD, Republicanos, MDB, PDT, PSDB, Podemos e PSB.

 

Mudanças em breve

Dia 4 de abril é o prazo final para a “desincompatibilização”. Prefeitos, governadores (e o presidente) têm pouco mais de duas semanas para deixarem os cargos, caso queiram disputar outros cargos nas eleições.

 

Tentado e feito

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) confirmou “tentativas e vazamentos” de informações sigilosas e particulares do banqueiro Daniel Vorcaro, que “poderiam inviabilizar as provas”.

 

Puxa o nome

“Que o Supremo nos responda: com quem estava aquele número de telefone”, cobrou Carlos Viana, presidente da CPMI do INSS, sobre a troca de mensagens de Daniel Vorcaro com número funcional do STF.

 

Questão moral

Para Marcio Bittar (PL-AC), a atual composição do parlamento não deve sabatinar Jorge Messias para vaga no STF ou qualquer outro indicado. Segundo o senador acreano, o Senado perdeu a legitimidade moral.

 

Olho no voto

Senadores não perdem tempo na hora de surfar na onda que pode render alguns votos. A proposta que veda aposentadoria como “punição” para magistrados estava parada desde setembro. Voltou a andar em março, com a movimentação do próprio STF no mesmo sentido.

 

Vem aí!

Com a projeção de média de alta de 8% na conta de luz dos brasileiros ainda este ano, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ironiza sobre a criação de um novo programa do governo Lula, é o “Apagão para Todos”.

 

Pé na rua

É esperada para amanhã (19) a saída de Fernando Haddad do comando do Ministério da Fazenda. Deve disputar as eleições deste ano. A pasta deve ficar sob comando do nº 2, o secretário-executivo Dário Durigan.

 

Pensando bem...

...seria bom “segurança extraordinária” também para o dinheiro dos pagadores de impostos.

 

PODER SEM PUDOR

Calúnias verdadeiras

Nos anos 50, governador gaúcho Ildo Meneghetti demitiu o representante do Partido Libertador em seu governo. O presidente do PL, Décio Martins da Costa, pediu uma audiência a Meneghetti para saber os motivos e depois convocou uma reunião de emergência da executiva. Explicou:

- O governador me mostrou um dossiê com denúncias e calúnias...

Fez uma pausa e concluiu:

...e o pior é que todas as calúnias são verdadeiras.

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