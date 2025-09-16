Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Não há como passar pano"

Deputado Duarte Jr (PSB-MA) sobre Frei Chico, irmão de Lula, no escândalo do INSS

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

16/09/2025 - 07h00
CPMI votará convocação de filho de Lewandowski

A CPMI que investiga o roubo bilionário a aposentados deverá votar na próxima reunião deliberativa o requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF) convocando para depor o advogado Enrique Lewandowski, contratado de uma das entidades suspeitas de participação no esquema. A entidade, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), é apontada como pertencente a Maurício Camisotti, preso dias atrás junto com o “Careca do INSS”.

Faturaram alto

O Cebap seria uma das três entidades dirigidas por gente da confiança de Camisotti que, juntas, tomaram R$580 milhões dos aposentados.

Relatório na cueca

Cópia do relatório de reunião do advogado com os então presidente e procurador do INSS, ambos investigados, comprovaria essa relação.

Relatório diz pouco

O relatório, vago, trata de reunião de Enrique Lewandowski, Marcelo Panella e Igor Tomasauskas, representando o Cebap, com o INSS.

Pressão enfraquece

O requerimento de convocação de Enrique ainda não foi votado por pressão dos representantes do governo Lula na CPMI. Agora será.

Moro: anulação da Lava Jato causou roubo do INSS 

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos, acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como Zelotes e Greenfield, causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, que encantou o Brasil prendendo corruptos poderosos, fez a avaliação em entrevista ao podcast Irmãos Dias, um dos mais influentes e populares do mercado financeiro.

Portas abertas

Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz o senador com a segurança de quem entende do tema.

À vontade para roubar

Segundo Moro, a anulação das operações fez “gente sem escrúpulos, sem a menor dignidade” se sentir à vontade para roubar.

Não há inocentes

“Tiveram processos anulados”, lembra o ex-juiz que condenou Lula por corrupção, “mas nenhum tem a coragem de dizer que é inocente.”

A quem interessa?

Nasceu das interferências do STF no Congresso as liminares que autorizam investigados a fechar o bico em CPIs sem o risco de serem presos. Tipo de coisa que dificulta a investigação e esvazia a CPI.

Sonhar não paga

Tem pouca chance de prosperar, mas Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) autorização para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, possa fazer visitas semanais.

Gente horrível

O sujeito que celebrou a morte de Charlie Kirk integra, que horror, o Conselho Editorial do Senado, presidido por Randolfe Rodrigues (PT-AP). Só faltou arrumar a boquinha para o neurocirurgião do Recife que o subsecretário dos EUA Chrispher Laudau chamou de “degenerado”.

Volta, Rio Branco

O Itamaraty divulga notas de pesar até por topada em meio-fio, mas silenciou sobre o brutal assassinato do jovem conservador Charlie Kirk, exatamente como os demais apoiadores dos terroristas do Hamas.

Escolinha do Lula

Antes de se reunir hoje (16) com líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), passou o almoço recebendo ordens de Lula (PT) para impedir a todo custo a votação do projeto da anistia.

Faltou o artigo

Ainda que tenha de votar em ação sobre a anistia, o ministro do STF Gilmar Mendes já antecipou sua opinião, chamando a proposta de “inconstitucional” sem informar onde isso está na Constituição.

Agonia tucana

Em vias de extinção, o PSDB iniciou inserções na TV e rádio de Minas com ataques ao governador Romeu Zema (Novo). Paulo Abi-Ackel, presidente do partido, diz que o estado “virou piada, perdeu relevância”.

Outro alvo

Tânia Carvalho dos Santos, esposa do Careca do INSS, entrou na mira da CPMI que investiga seu marido e vários outros suspeitos de envolvimento na gatunagem aos aposentados e pensionistas.

Pensando bem...

...negociação agora, nem interna.

PODER SEM PUDOR

Deputados noveleiros

O deputado Átila Lira (PSDB-PI) relatava o projeto que instituía o ano de 2005 como “Ano Nacional Roberto Marinho” e resolveu buscar amparo nos colegas, durante uma reunião da Comissão de Educação da Câmara: “As novelas da Globo são importantes para o País. Eu conversava com a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), uma noveleira. Ela concorda comigo.” A resposta da deputada arrancou gargalhadas de deboche: “Quero dizer três coisas: a primeira é que não sou noveleira, a segunda é que quase não assisto televisão e a terceira é que o senhor nunca falou comigo sobre esse assunto. Mesmo assim, voto favoravelmente ao seu relatório.”

giba um

"Assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, que foi um bom presidente"

15/09/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Até aliados acham que o governador Romeu Zema anda "rodando feito biruta" (cone que indica a direção e intensidade do vento) em relação ao futuro da Cemig. Enquanto isso, a companhia mineira prepara a venda de novo pacote de ativos na área de geração.

Mais: o combo deverá incluir, entre outras usinas, as PCHS Joaquim e Tronqueiras. Prováveis compradores já vêm sendo sondados pela estatal. Desde o início do governo Zema, em 2019, a companhia já levantou mais de R$ 9 bilhões com a venda de ativos e de participações societárias.

Giba Um

Jantar estrelado

Pelo quarto ano a Fundação Kering, fundada em 2008 por François-Henri Pinault organiza um jantar  batizado de Kering for Women Gala, realizado na quinta-feira (11) no restaurante The Pool, em Nova York. O evento foi criado para arrecadar dinheiro para garantir que mulheres e crianças possam viver livres da violência de gênero e se compromete a fornecer às sobreviventes recursos e o apoio necessários para reconstruir suas vidas com autonomia e segurança.

E este ano o evento ganhou uma proporção maior para sua realização. Sendo uma organização sem fins lucrativos as doações  foram abruptamente cortadas pelo governo Trump este ano, assim como outras instituições do mesmo gênero. Para a felicidade de seu fundador e presidente  o evento arrecadou cerca de US$ 4,5 milhões,  bem acima dos US$ 3 milhões do ano passado.  

Para quem não sabe François-Henri Pinault é o marido da atriz Salma Hayek. “Cada ano é um novo nível de caos, e este ano, definitivamente foi. Ao mesmo tempo, isso inspira ainda mais. Este é um evento que foca em união e comunidade.

E esse é o tema deste ano: comunidade. Mas comunidade não significa isolar-se com pessoas que compartilham apenas as mesmas opiniões que você. É por isso que tentamos ter todos os tipos de pessoas. Há todos os tipos de personalidades lá. E não é político; é apenas uma noite significativa e inspiradora”, disse Salma.

Além dos anfitriões também estava presente, entre tantos, Dakota Johnson, Anna Wintour, Demi Moore, Linda Evangelista, Diane von Furstenberg, Julianne Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Jessica Chastain e Winnie Harlow.

COP30 para vender projetos de Lula

O governo Lula quer aproveitar a visibilidade da COP30 para vender alguns dos principais projetos de infraestrutura da Amazônia e do Norte do país. A estratégia, conduzida pela Casa Civil em articulação com os Ministérios dos Transportes e dos Portos e Aeroportos, é reenquadrar empreendimentos tro de uma moldura ESG, de modo a atrair investimento de bancos multilaterais como Banco Mundial, Banco dos Brics e CAF - Corporación Andina de Fomento.

O governo já convidou formalmente para a COP o vice-presidente de área de infraestrutura do Banco Mundial, o chinês Guanzhe Chen. A instituição soma  cerca de US$ 1,8 bilhão em recursos disponibilizados ao Brasil vinculados a metas de sustentabilidade. O Planalto vislumbra a oportunidade de alavancar esse número sob a atmosfera política e diplomática da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

Virar pelo avesso

Não é um movimento trivial: o desafio do governo é virar pelo avesso projetos historicamente associados a controvérsias ambientais, reposicionando-os como oportunidades de desenvolvimento sustentável a partir de ajustes na sua concepção.

As discussões envolvem empreendimentos que somam mais de R$ 50 bilhões. Entre eles, está a polêmica Ferrogrão, orçada em mais de R$ 25 bilhões e as concessões das hidrovias do Tocantins e do Madeira, que prometem ganhos logísticos expressivos, mas suscitam questionamentos sobre impactos nos ecossistemas aquáticos e comunidades ribeirinhas.

Giba Um

Desprendendo dos padrões

A atriz Samara Felippo, hoje com 46 anos revelou em entrevista à revista Quem, que está se desprendendo dos padrões impostos pela sociedade, no qual ficou presa por muitos anos. “A sociedade te impõe um padrão estético, de beleza, para mulheres, principalmente. Aí você vai amadurecendo e percebe que é muito mais importante sair dessa caixa e fazer algo que te faça sentir bem consigo mesma. Desde a alimentação até uma atividade física para envelhecer bem. Meu objetivo é passar meus 80 anos fazendo minhas festas. Mas a atividade física, hoje em dia, para mim, é saúde sobretudo”.

E completa falando que atualmente já se pode falar de assuntos que antes eram considerados como tabu, como menopausa, envelhecimento, liberdade feminina, mas garante que ainda existe uma certa blindagem. “A cobrança ainda é muito sobre a mulher. A mulher está muito numa caixinha de ter que ficar jovem para sempre. É uma cobrança cruel”.

Giba Um

Olho nos militares

Para a ministra Cármen Lúcia, o julgamento de Jair Bolsonaro ficará na história, ressaltando que mandará para a cadeia três generais e um almirante que desonraram a farda. O ministro Flávio Dino, do seu lado, enfatizou que as Forças Armadas devem obediência ao poder civil. Para analistas, uma lembrança oportuna num país que precisa espantar de vez o fantasma das quarteladas e da tutela militar. E mais:  agora reforçado por sanções, o STF não se  curvou. 

Receio da Papuda

O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de oito anos de prisão (foram 27) , terá de cumprir pena em regime fechado. Ele tem manifestado a aliados o receio de ser levado à Papuda. Aliados tentam acalmá-lo, consideram que é improvável que isso ocorra. Uma sala (cela) da Polícia Federal é considerada o destino mais certo. Seria na Superintendência da PF no Distrito Federal. O Comando Militar do Planalto é um local também analisado. Advogados pedirão prisão domiciliar, por problemas de saúde mesmo idade.

Pérola

"Assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, que foi um bom presidente para o Brasil. É surpreendente que tenha acontecido", 
de Donald Trump, embarcando no helicóptero oficial para  um jogo de beisebol em Nova York.

Quatro ex-presidentes

Condenado pelo STF na ação da trama golpista, Jair Bolsonaro é o quarto ex-presidente a ser detido desde a redemocratização do país. Além dele, já foram presos o atual presidente Lula, Michel Temer e Fernando Collor de Mello, que em diferentes contextos responderam ações relativas à corrupção. Todos foram detidos em momentos em que não ocupavam a Presidência. Temer, depois de duas prisões (quatro dias cada uma) foi absolvido em 2022.

Agarrados em Fux

A maioria dos advogados dos que acabaram de ser condenados pelo Supremo e praticamente agarrados em tudo o que o ministro Luiz Fux falou pela absolvição, acham que ele "pavimentou recursos para as Cortes Internacionais por levantar cerceamento de defesa".

Surgiram alternativas que eles jamais tinham pensado anteriormente. Bolsonaristas acham Fux um "herói" (?) e insistirão com a possibilidade de anistia, sabendo que o mesmo STF está pronto para derrubá-la.

A salvo

Ministros do STF, advogados de condenados, juristas, ninguém entendeu a condenação de Mauro Cid por Luiz Fux que destacou "a comprovação de participação em etapas do plano  golpista, como reuniões preparatórias, obtenção de financiamento para sua execução e pedido de monitoramento de Alexandre de Moraes".

O próprio ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ficou atônito e desesperado por horas. Acabou salvo o que os outros quatro ministros do Supremo lhe reservaram: dois anos em regime aberto, sem previsão de multa. Já os demais réus acabaram condenando o general Braga Netto, que tinha sido brindado com "condenação parcial" por Fux.

"Imensidão de provas"

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que estava no julgamento da semana passada sentado na primeira fila (depois, foi chamado por Cristiano Zanin para se sentar ao seu lado) fez um rápido discurso no final. Cumprimentou Paulo Gonet (PGR) e "sobretudo o relator" Alexandre de Moraes pelo "trabalho hercúleo", um "divisor de águas na História do Brasil". E também destacou a "imensidão de provas". Encerrou rechaçando a hipótese de "perseguição política".

Recebe Bolsa família

Presa na semana passada acusada de desempenhar as funções do irmão chefe do tráfico na favela do Moinho, em São Paulo, Alessandra Moja Cunha arrancou mais de R$ 55,5 mil do contribuinte em programas sociais.

Alessandra usufrui das regalias assistencialistas ao menos recebendo, desde 2013, valores do Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Entre 2013 e outubro de 2021, a traficante também acusada de extorsão embolsou R$ 21.997. Na pandemia ganhou 15 parcelas do Auxílio Emergencial, faturando R$ 9.938.

Ficou nas intenções 

Ainda os projetos de infraestrutura: no balcão, há espaço também os empreendimentos na esfera estadual. É o caso da construção da Ferrovia do Pará, estimada em mais de R$ 10 bilhões. O traçado de 1,3 km entre Marabá e o porto de Vila do Conde é a menina dos olhos do governador Helder Barbalho, aliado próximo de Lula.

Em 2019, Barbalho chegou a assinar um protocolo de intenções com a China Communication Construction Company para a implantação da ferrovia. Mas tudo ficou no campo das intenções.

Mistura Fina

A família do ministro Alexandre de Moraes (STF) comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, pelo valor de R$ 12 milhões. A compra ocorreu por meio da empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos Ltda, do qual Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, é sócia junto aos três filhos do casal. A escritura foi assinada em cartório de Brasília há 15 dias. A família pagou também R$ 240 mil de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.
 
Os sinais da crise financeira da Raízen aparecem do macro – leia-se a possibilidades de venda de parte do capital - ao micro, com o esfarelamento de algumas de suas operações. É caso da Usina Santa Elisa, em Sertãozinho, interior de São Paulo. A empresa estuda o que fazer com a unidade. As hipóteses vão da negociação integral da planta até mesmo o desmonte e a venda de seus equipamentos.
 
A operação da Santa Elisa foi desativada em julho e, desde então, a Raízen demitiu mais de dois mil funcionários. Logo após a suspensão das atividades, a empresa fechou a venda de 3,6 milhões de toneladas de cana de açúcar, entre produção própria e contratos de fornecimento de terceiros por R$ 1 bilhão. Entre os compradores está a São Martinho, que teria interesse também na  aquisição da Santa Elisa. Uma única certeza: a trajetória da Santa Elisa dentro da Raízen chegou ao fim. 
 
Depois de demitir mil funcionários que trabalhavam em home office por não cumprimento, supostamente, de horários e atribuições, o Itaú decidiu fechar 227 agências em resposta ao crescente uso de canais digitais para seus clientes, comprovando que a transformação digital está moldando rapidamente a forma como os bancos estão passando a operar. Impactando tanto suas estruturas quando os seus clientes. Em 2025, no segundo trimestre, à propósito, o Itaú teve um lucro impressionante de R$ 11,5 milhões, um aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2024. 

In - Sapatilha de bico fino
Out – Sapatilha Tabi

CLAÚDIO HUMBERTO

"Suprema perseguição"

Deputado Mario Frias (PL-RJ) sobre o STF condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro

14/09/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Oposição quer votar anistia nesta semana

Do jeito que o Supremo Tribunal Federal (STF) acelerou o processo contra Jair Bolsonaro, agora condenado no suposto “golpe”, a oposição quer dar tração ao texto que anistia acusados pela arruaça. Caminhava Inicialmente para que apenas a urgência do projeto fosse votada, na quarta-feira (17), e o mérito só depois da saída de Luís Roberto Barroso da presidência da Corte. O prazo poderia até ser mais elástico, avançando para 2026, para ter o processo como transitado em julgado.

Pedala, Motta

O plano mudou. A semana terminou com lideranças de oposição e centro, como PP, União Brasil, PSD e PL, cobrando pé no acelerador.

Pé na tábua

A pressão é para a urgência do projeto, que acelera a tramitação, ser votada na terça-feira (16) e o mérito já no dia seguinte.

Má vontade

Devoto de Lula, o presidente da Câmara, Hugo Motta, tem segurado o projeto em razão de compromisso de não anistiar o ex-presidente.

Morre na praia

A desculpa de Motta, contam deputados, é que o texto “amplo, geral e irrestrito” não irá avançar no Senado e ele teme a reação do Supremo.

Pena de Bolsonaro supera as de Lula por corrupção

A pena de 27 anos e 3 meses do ex-presidente Jair Bolsonaro é superior à soma das penas aplicadas em Lula (PT), atual presidente. Ele foi condenado na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No caso do tríplex do Guarujá (SP), teve pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias, após três instâncias, e 17 anos, um mês e 10 dias no caso do sítio de Atibaia (SP), após duas instâncias. Total: 26 anos.

Dois processos

A condenação de Lula no caso do sítio foi decidida quando o petista já estava preso pelo caso do triplex. Passou 580 dias em cana.

Três julgamentos, um caso

Lula tomou 9 anos em primeira instância, no caso do triplex, mas o TRF aumentou para 12. Voltou a ser reduzida no STJ, terceira instância.

Dois juízos

Já no caso do sítio de Atibaia, Lula foi condenado a quase 13 anos pela juíza Gabriela Hardt na primeira instância. Passou a 17 anos no TRF.

Tô fora

Ninguém quer mesmo a inglória empreitada de defender o governo na CPMI da ladroagem do INSS. O bloco do PDT e PT tem direito a três vagas de suplentes. Como ninguém topa, as cadeiras estão vagas.

Demorou!

Carlos Viana (Pode-MG) celebrou a prisão de duas peças-chave no esquema que afanou bilhões de aposentados do INSS, mas o presidente da CPMI acha pouco: “é só o primeiro passo”.

Ministro ‘extravagante’

Ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Mello criticou o presidente, Luís Roberto Barroso, que para tirar casquinha deu as caras no julgamento que nada tem a ver, o de Bolsonaro: “foi extravagante”.

Boa notícia no D

O Distrito Federal surpreendeu e registrou alta de 18,1% na produção de grãos na safra 2024/2025. O volume chegou a 931,5 mil toneladas. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Sem transparência

De nada adiantam gastos do “Pé-de-meia” no Portal da Transparência, que tem até etiquetinha de “novo”. Os dados para fiscalização são velhos, de janeiro. A propósito, R$799,5 milhões no mês.

Matsunaga na melhor

A pena imposta ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo tal “golpe”, 27 anos e 3 meses, que contou com uma tropa de aposentadas, supera a de Elize Matsunaga, que esquartejou o marido (16 anos e 3 meses).

Lula palpiteiro

Apesar de experiente em processos no STF, Lula não parece ter mais domínio do que um ministro do próprio tribunal, mas deu palpite no voto de Luiz Fux, dizendo que as provas contra Bolsonaro seriam “fartas”.

Tornozeleira

Em breve livre para zanzar por aí, Mauro Cid pediu ao Supremo para retirar a tornozeleira eletrônica. A defesa do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro entende que ele já cumpriu os dois anos de pena.0

Pensando bem...

...atentados às instituições jamais podem ser perdoados, a não ser que tenham ocorrido antes de 2019.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A praia de Jânio

Jânio Quadros levou a mulher, Eloá, para um passeio no sul da Espanha, em 1989. Por sugestão do amigo Augusto Marzagão, que os acompanhava, foram passear na praia de Marbella, onde viram mulheres fazendo topless: “Que falta de respeito!”, exclamou Jânio, “Caminhamos para o apocalipse!” Voltaram para o hotel. Dona Eloá subiu para descansar. Quando Marzagão se preparava para pedir desculpas, Jânio se entregou: “Marzagão, Eloá tem sono pesado. Vamos dar um mergulho naquela praia e ver se pegamos uma boa onda...”

