"Não há como passar pano"

Até aliados acham que o governador Romeu Zema anda "rodando feito biruta" (cone que indica a direção e intensidade do vento) em relação ao futuro da Cemig. Enquanto isso, a companhia mineira prepara a venda de novo pacote de ativos na área de geração.

Mais: o combo deverá incluir, entre outras usinas, as PCHS Joaquim e Tronqueiras. Prováveis compradores já vêm sendo sondados pela estatal. Desde o início do governo Zema, em 2019, a companhia já levantou mais de R$ 9 bilhões com a venda de ativos e de participações societárias.

Jantar estrelado

Pelo quarto ano a Fundação Kering, fundada em 2008 por François-Henri Pinault organiza um jantar batizado de Kering for Women Gala, realizado na quinta-feira (11) no restaurante The Pool, em Nova York. O evento foi criado para arrecadar dinheiro para garantir que mulheres e crianças possam viver livres da violência de gênero e se compromete a fornecer às sobreviventes recursos e o apoio necessários para reconstruir suas vidas com autonomia e segurança.

E este ano o evento ganhou uma proporção maior para sua realização. Sendo uma organização sem fins lucrativos as doações foram abruptamente cortadas pelo governo Trump este ano, assim como outras instituições do mesmo gênero. Para a felicidade de seu fundador e presidente o evento arrecadou cerca de US$ 4,5 milhões, bem acima dos US$ 3 milhões do ano passado.

Para quem não sabe François-Henri Pinault é o marido da atriz Salma Hayek. “Cada ano é um novo nível de caos, e este ano, definitivamente foi. Ao mesmo tempo, isso inspira ainda mais. Este é um evento que foca em união e comunidade.

E esse é o tema deste ano: comunidade. Mas comunidade não significa isolar-se com pessoas que compartilham apenas as mesmas opiniões que você. É por isso que tentamos ter todos os tipos de pessoas. Há todos os tipos de personalidades lá. E não é político; é apenas uma noite significativa e inspiradora”, disse Salma.

Além dos anfitriões também estava presente, entre tantos, Dakota Johnson, Anna Wintour, Demi Moore, Linda Evangelista, Diane von Furstenberg, Julianne Moore, Kirsten Dunst, Georgina Rodriguez, Jessica Chastain e Winnie Harlow.

COP30 para vender projetos de Lula

O governo Lula quer aproveitar a visibilidade da COP30 para vender alguns dos principais projetos de infraestrutura da Amazônia e do Norte do país. A estratégia, conduzida pela Casa Civil em articulação com os Ministérios dos Transportes e dos Portos e Aeroportos, é reenquadrar empreendimentos tro de uma moldura ESG, de modo a atrair investimento de bancos multilaterais como Banco Mundial, Banco dos Brics e CAF - Corporación Andina de Fomento.

O governo já convidou formalmente para a COP o vice-presidente de área de infraestrutura do Banco Mundial, o chinês Guanzhe Chen. A instituição soma cerca de US$ 1,8 bilhão em recursos disponibilizados ao Brasil vinculados a metas de sustentabilidade. O Planalto vislumbra a oportunidade de alavancar esse número sob a atmosfera política e diplomática da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas.

Virar pelo avesso

Não é um movimento trivial: o desafio do governo é virar pelo avesso projetos historicamente associados a controvérsias ambientais, reposicionando-os como oportunidades de desenvolvimento sustentável a partir de ajustes na sua concepção.

As discussões envolvem empreendimentos que somam mais de R$ 50 bilhões. Entre eles, está a polêmica Ferrogrão, orçada em mais de R$ 25 bilhões e as concessões das hidrovias do Tocantins e do Madeira, que prometem ganhos logísticos expressivos, mas suscitam questionamentos sobre impactos nos ecossistemas aquáticos e comunidades ribeirinhas.

Desprendendo dos padrões

A atriz Samara Felippo, hoje com 46 anos revelou em entrevista à revista Quem, que está se desprendendo dos padrões impostos pela sociedade, no qual ficou presa por muitos anos. “A sociedade te impõe um padrão estético, de beleza, para mulheres, principalmente. Aí você vai amadurecendo e percebe que é muito mais importante sair dessa caixa e fazer algo que te faça sentir bem consigo mesma. Desde a alimentação até uma atividade física para envelhecer bem. Meu objetivo é passar meus 80 anos fazendo minhas festas. Mas a atividade física, hoje em dia, para mim, é saúde sobretudo”.

E completa falando que atualmente já se pode falar de assuntos que antes eram considerados como tabu, como menopausa, envelhecimento, liberdade feminina, mas garante que ainda existe uma certa blindagem. “A cobrança ainda é muito sobre a mulher. A mulher está muito numa caixinha de ter que ficar jovem para sempre. É uma cobrança cruel”.

Olho nos militares

Para a ministra Cármen Lúcia, o julgamento de Jair Bolsonaro ficará na história, ressaltando que mandará para a cadeia três generais e um almirante que desonraram a farda. O ministro Flávio Dino, do seu lado, enfatizou que as Forças Armadas devem obediência ao poder civil. Para analistas, uma lembrança oportuna num país que precisa espantar de vez o fantasma das quarteladas e da tutela militar. E mais: agora reforçado por sanções, o STF não se curvou.

Receio da Papuda

O ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de oito anos de prisão (foram 27) , terá de cumprir pena em regime fechado. Ele tem manifestado a aliados o receio de ser levado à Papuda. Aliados tentam acalmá-lo, consideram que é improvável que isso ocorra. Uma sala (cela) da Polícia Federal é considerada o destino mais certo. Seria na Superintendência da PF no Distrito Federal. O Comando Militar do Planalto é um local também analisado. Advogados pedirão prisão domiciliar, por problemas de saúde mesmo idade.

Pérola

"Assisti ao julgamento. Eu o conheço muito bem. Um líder estrangeiro, que foi um bom presidente para o Brasil. É surpreendente que tenha acontecido",

de Donald Trump, embarcando no helicóptero oficial para um jogo de beisebol em Nova York.

Quatro ex-presidentes

Condenado pelo STF na ação da trama golpista, Jair Bolsonaro é o quarto ex-presidente a ser detido desde a redemocratização do país. Além dele, já foram presos o atual presidente Lula, Michel Temer e Fernando Collor de Mello, que em diferentes contextos responderam ações relativas à corrupção. Todos foram detidos em momentos em que não ocupavam a Presidência. Temer, depois de duas prisões (quatro dias cada uma) foi absolvido em 2022.

Agarrados em Fux

A maioria dos advogados dos que acabaram de ser condenados pelo Supremo e praticamente agarrados em tudo o que o ministro Luiz Fux falou pela absolvição, acham que ele "pavimentou recursos para as Cortes Internacionais por levantar cerceamento de defesa".

Surgiram alternativas que eles jamais tinham pensado anteriormente. Bolsonaristas acham Fux um "herói" (?) e insistirão com a possibilidade de anistia, sabendo que o mesmo STF está pronto para derrubá-la.

A salvo

Ministros do STF, advogados de condenados, juristas, ninguém entendeu a condenação de Mauro Cid por Luiz Fux que destacou "a comprovação de participação em etapas do plano golpista, como reuniões preparatórias, obtenção de financiamento para sua execução e pedido de monitoramento de Alexandre de Moraes".

O próprio ex-ajudante de ordens de Bolsonaro ficou atônito e desesperado por horas. Acabou salvo o que os outros quatro ministros do Supremo lhe reservaram: dois anos em regime aberto, sem previsão de multa. Já os demais réus acabaram condenando o general Braga Netto, que tinha sido brindado com "condenação parcial" por Fux.

"Imensidão de provas"

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, que estava no julgamento da semana passada sentado na primeira fila (depois, foi chamado por Cristiano Zanin para se sentar ao seu lado) fez um rápido discurso no final. Cumprimentou Paulo Gonet (PGR) e "sobretudo o relator" Alexandre de Moraes pelo "trabalho hercúleo", um "divisor de águas na História do Brasil". E também destacou a "imensidão de provas". Encerrou rechaçando a hipótese de "perseguição política".

Recebe Bolsa família

Presa na semana passada acusada de desempenhar as funções do irmão chefe do tráfico na favela do Moinho, em São Paulo, Alessandra Moja Cunha arrancou mais de R$ 55,5 mil do contribuinte em programas sociais.

Alessandra usufrui das regalias assistencialistas ao menos recebendo, desde 2013, valores do Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Entre 2013 e outubro de 2021, a traficante também acusada de extorsão embolsou R$ 21.997. Na pandemia ganhou 15 parcelas do Auxílio Emergencial, faturando R$ 9.938.

Ficou nas intenções

Ainda os projetos de infraestrutura: no balcão, há espaço também os empreendimentos na esfera estadual. É o caso da construção da Ferrovia do Pará, estimada em mais de R$ 10 bilhões. O traçado de 1,3 km entre Marabá e o porto de Vila do Conde é a menina dos olhos do governador Helder Barbalho, aliado próximo de Lula.

Em 2019, Barbalho chegou a assinar um protocolo de intenções com a China Communication Construction Company para a implantação da ferrovia. Mas tudo ficou no campo das intenções.

Mistura Fina

A família do ministro Alexandre de Moraes (STF) comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, pelo valor de R$ 12 milhões. A compra ocorreu por meio da empresa Lex - Instituto de Estudos Jurídicos Ltda, do qual Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro, é sócia junto aos três filhos do casal. A escritura foi assinada em cartório de Brasília há 15 dias. A família pagou também R$ 240 mil de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.



Os sinais da crise financeira da Raízen aparecem do macro – leia-se a possibilidades de venda de parte do capital - ao micro, com o esfarelamento de algumas de suas operações. É caso da Usina Santa Elisa, em Sertãozinho, interior de São Paulo. A empresa estuda o que fazer com a unidade. As hipóteses vão da negociação integral da planta até mesmo o desmonte e a venda de seus equipamentos.



A operação da Santa Elisa foi desativada em julho e, desde então, a Raízen demitiu mais de dois mil funcionários. Logo após a suspensão das atividades, a empresa fechou a venda de 3,6 milhões de toneladas de cana de açúcar, entre produção própria e contratos de fornecimento de terceiros por R$ 1 bilhão. Entre os compradores está a São Martinho, que teria interesse também na aquisição da Santa Elisa. Uma única certeza: a trajetória da Santa Elisa dentro da Raízen chegou ao fim.



Depois de demitir mil funcionários que trabalhavam em home office por não cumprimento, supostamente, de horários e atribuições, o Itaú decidiu fechar 227 agências em resposta ao crescente uso de canais digitais para seus clientes, comprovando que a transformação digital está moldando rapidamente a forma como os bancos estão passando a operar. Impactando tanto suas estruturas quando os seus clientes. Em 2025, no segundo trimestre, à propósito, o Itaú teve um lucro impressionante de R$ 11,5 milhões, um aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2024.

In - Sapatilha de bico fino

Out – Sapatilha Tabi