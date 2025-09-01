"Não perco um minuto pensando nisso"

Giba Um

...e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha

Esta semana, o presidente Javier Milei, da Argentina, e sua irmã Karina Milei, ao lado de outras autoridades, saíram às ruas de Buenos Aires em carreata, em meio a protestos e até arremesso de objetos e pedras. Devido à chuva de pedras, o presidente e a irmã deixaram o local.

Mais: nas redes sociais, em seis dias, menções sobre denúncias de corrupção supostamente cometidas pela irmã de Milei, totalizaram 1,7 milhão. . Detalhe: alvo de investigação judicial, Karina em meio às denúncias, virou protagonista de un "Karinagate" expressão favorita dos jornais.

Gigi não para

DA modelo e apresentadora Gigi Haddid está trabalhando em pleno vapor. Depois de pequena pausa na carreira para se dedicar a maternidade de Khai, de 4 anos, e para enfrentar a crise do fim do seu relacionamento com o cantor Zayn Malik, Gigi parece que quer recuperar o tempo e volta a estrelar várias campanhas publicitárias como por exemplo da Miu Miu e das Havaianas onde virou até embaixadora (e assinou uma coleção) e também estampar capas de revistas. Neste mês ela pode ser vista na V Magazine e é garota-propaganda da Rabanne e tornou-se também embaixadora para sua icônica linha Million Gold For Her, além de estampar também a nova campanha de outono de sua grife Guest In Residence junto com outros modelos. Mais: em sua vida pessoal tudo parece fluir muito bem. Ela e o ator Bradley Cooper, juntos a cerca de dois anos tem demonstrado um crescente alinhamento quanto ao futuro, e tudo indica que eles estariam discutindo a possibilidade de uma maior integração de suas rotinas, mas tudo sem pressão, deixando o processo seguir de maneira gradual e natural. Gigi e Bradley também estão aos poucos fazendo uma aproximação de seus filhos. Bradley é pai de Lea, de 8 anos, de seu relacionamento com a modelo Irina Shayk. Apesarem de estarem praticamente juntos há algum tempo eles só assumiram o namoro publicamente em maio deste ano.

Radar da Embraer: fábrica na China

A Embraer está diante do desafio de encontrar uma posição no mercado internacional razoavelmente equidistante dos Estados Unidos e da China. É um equilíbrio que requer movimentos cuidadosos. De um lado, a companhia acena com investimentos de US$ 500 milhões na Flórida na tentativa de reverter a sobretaxa de 10% das importações de aviões imposta pelo governo Trump; de outro, matura a ideia de voltar a ter uma fábrica em território chinês. A Embraer tem mantido canais de interlocução junto a Pequim com o intuito de retomar a produção de aviões executivos no país asiático. O projeto aconteceria ao lado de um parceiro local. Foi assim entre 2002 e 2016, quando a companhia manteve a Harbin Embraer Aircraft Industry (HEAI), uma joint venture com a chinesa Avic para a fabricação dos jatos Legacy. É sintomático que, em abril, a empresa tenha criado o cargo de diretor-geral e vice-presidente Senior de Vendas e Marketing de Aviação Comercial na China e contratado um executivo nativo para ocupá-lo, o ex-Airbus Patrick Peng.

1.500 unidades

Mais Embraer: chama a atenção que, neste ano, pela primeira vez, o país asiático tenha merecido uma análise individual no Marketing Outlook, relatório anual da Embraer com projeções para a demanda global por aeronaves comerciais no horizonte de 20 anos. Segundo o documento, as encomendas chinesas de jatos regionais nas próximas duas décadas devem chegar a 1.500 unidades. Outro dado: a estimativa é que, em 20 anos, a China será responsável por 39% do tráfego global de passageiros de até 150 lugares, superando EUA e Europa.

Natural aos 71 anos

A atriz e humorista Regina Casé, pode se orgulhar da sua boa forma, aos 71 anos. E é ainda melhor chegou à idade sem fazer nenhum procedimento que vive em moda e é usado por muitas mulheres quando chegam a uma certa idade. Em entrevista Regina revelou que dá preferência a produtos naturais, sem ter sido manuseado industrialmente. “ Procuro na minha rotina de beleza privilegiar coisas que sejam brasileiras, do meu estado, que não tenham viajado muito e que tenham sido feitas artesanalmente. Quando vai fazendo esse caminho, você vai chegando mais perto do simples e do bom". Fã de breu branco, óleo de andiroba e priprioca e outros produtos garante que seu segredo é combinação de vários fatores, como o cuidado com a alimentação e o emocional. “Se você não tiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho". Mais: revelou que Dezoito anos depois da cesárea da Benedita, resolveu amenizar a cicatriz com uma abdominoplastia, mas ficou pior, e por isso ficou traumatizada e por enquanto procura evitar qualquer outra intervenção cirúrgica por estética.

Dinheiro vivo

Segundo relatório da polícia Federal que aponta Jair e Eduardo Bolsonaro, além de Silas Malafaia, como suspeitos de coação na ação penal do golpe, chama a atenção a grande movimentação de dinheiro feita recentemente pelo ex-presidente. Entre janeiro e julho, Bolsonaro fez 40 saques em caixas eletrônicos guichês, totalizando R$ 130,8 mil. Foi o equivalente a R$ 3.270 por dia em sete meses (mais de dois salários-mínimos).

Reclamações

No interior do condomínio Solar de Brasília no bairro Jardim Botânico, em Brasília, onde Bolsonaro está sendo monitorado, muitos vizinhos estão reclamando da movimentação protagonizada por agentes à paisana. Policiais penais se revezam em frente à casa onde o ex-presidente mora. Três policiais permanecem numa viatura descaracterizada em frente ao imóvel. A rua não foi interditada pela equipe de segurança do residencial. Quem entra no condomínio tem que se identificar. Já houve manifestação de apoiadores, logo dissolvida. Sempre há congestionamento de carros à entrada do condomínio, para residentes e visitantes.

Pérola “A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com incertezas e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha.

Flávio na vice

Depois de dizer, num evento no começo da semana, em São Paulo, promovido pelo grupo Esfera, que "Trump é a única saída que temos", Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acompanha, com certo desespero, a recuperação de Lula nas pesquisas. Como Eduardo Bolsonaro está fora do jogo e Michelle corre por conta própria, Valdemar também vê crescer o lobby pelo senador Flávio Bolsonaro ser o vice na chapa de Tarcísio de Freitas ao Planalto. Valdemar aproveitou para exibir dado de uma pesquisa mostrando que o apoio de Bolsonaro valeria 30% dos votos: "Levaria qualquer um para o segundo turno".

Até Churchill

Ainda no evento da Esfera, o governador Tarcísio de Freitas adotou ares de pré-candidato à Presidência, driblou a cobrança de se afastar de Bolsonaro, citando outros personagens a seu discurso: Javier Milei, Getúlio Vargas JK e até Churchill. No caso do britânico, foi direto "Quando o. O Reino Unido estava imerso na Segunda Guerra, Churchill perguntou "O que eles pensam de nós?" E o que nós pensamos de nós mesmos?". O discurso ao qual se referia era o famoso "Nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas". Quem estava lá, considerou "uma postura presidencial".

Só com R$ 11 bilhões

O BNDES deve mudar seu estatuto e permitir que emissoras de TV tomem crédito para a compra de equipamentos necessários à TV 3.0, a chamada + DTV. E cogita bloquear anúncios de estatais na radiodifusão caso atrasem pagamentos ou deem calote ( caso de Correios, Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, só para começo de conversa). Lula intercedeu pelas redes, que terão de levantar nada menos do que R$ 11 bilhões para modernizar seu parque industrial. As emissoras, do seu lado, já estão avisando que, sem esse crédito, a nova tecnologia fica só na conversa. Desde a implantação da TV digital, em 2007, a radiodifusão não pode tomar crédito no BNDES.

Olho na Ficha Limpa

O ex-governador do DF, José Roberto Arruda, está envolvido em uma manobra que prometeu a Valdemar Costa Neto disputar pelo PL uma vaga de deputado federal e garantiu ao PSD de Gilberto Kassab disputar pelo partido o Palácio do Buriti. As promessas têm o objetivo de engajar o PL e PSD na aprovação do afrouxamento da Lei da Ficha Limpa na qual está enquadrado. No Senado, há projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar, E acena com a possibilidade de anistiar políticos condenados da Lei da Ficha Limpa por crimes de corrupção.

Fortaleza vende SAP

Mudança de rota no Fortaleza: nos últimos dias, em conversas reservadas com fundos de investimento, Marcelo Paz, o todo-poderoso CEO do clube cearense, colocou sobre a mesa a possibilidade de vender até 70% da SAF. Desde o fim de 2023, quando da criação da empresa, Paz sempre bateu na tecla de que a oferta ao mercado se restringia a uma participação no capital de até 49%. No entanto, a realidade se impôs. Nenhum dos investidores sondados até o momento demonstrou interesse em colocar dinheiro na SAF para ser minoritário e consequentemente subordinado à diretoria do clube associativo. Ao mesmo tempo, Paz tem a pressão que vem dos gramados: o Fortaleza está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Muitos donos

O SBT está tentando comprar os direitos de transmissão de "Xica da Silva", última novela de sucesso produzida pela extinta Rede Manchete em 1996 e 1997. A emissora da família Abravanel já reprisou a novela, há duas décadas, levando Taís Araújo ao estrelato. O objetivo agora é disponibilizar a trama, de forma legal, no + SBT, sua plataforma de streaming. outra ideia é deixar a novela disponível para nova reprise na TV aberta. Problema maior: são muitos os donos dos direitos de "Xica da Silva". É necessário muito cuidado na compra.

Mistura Fina

O governo Lula liberou o pagamento de mais de R$ 200 milhões em emendas parlamentares para deputados e senadores que são titulares da CPI Mista criada para investigar a roubalheira do INSS. O dinheiro foi liberado quando a investigação foi instalada pelo Congresso. O levantamento considera que foi de fato pago, quando o fornecedor ou prestador de serviço recebeu efetivamente o dinheiro ou valor da emenda tido como "empenhado".

Ainda as emendas para titulares da CPI Mista: o empenho equivale a um cheque ainda a ser descontado, mas serve para políticos terem o que mostrar aos aliados da base eleitoral. Emendas pagas, entre 1 e 22 de agosto, passam de R$ 113,7 milhões. As empenhadas superam R$ 90,8 milhões. Coronel Fernanda (PI-MT), preponente da CPMI, não recebeu nada e nada foi empenhado e o governo pagou R$ 18,1 milhões para a tropa do PDT de Carlos Lupi (caiu quando o escândalo estourou), com três parlamentares na CPI Mista.

O ministro Alexandre de Moraes (STF) cogita em mandar Bolsonaro, se for condenado ainda em setembro, pelo Supremo, para Tremembé, também conhecido como "presídio dos famosos" porque recebe muitas celebridades nas celas. A propósito, na segunda-feira próxima, 1º de setembro, será lançado

o livro "Tremembé - Presídio de Famosos", do jornalista Ulisses Campbell, que reúne o comportamento de figuras conhecidas que cumprem pena lá.

Algumas histórias coletadas por Campbell: Robinho aumentou o número de visitantes, faz tarefas domésticas e se rivaliza com o empresário Thiago Brennand, que diz já ter servido nas Forças Armadas da Rússia (não é verdade); Elize Matsunada, que matou o marido, está em liberdade condicional e trabalha como motorista de aplicativo; e Roger Abdelmassih, condenado por estuprar 37 pacientes, fez amizade com Pimenta Neves e o ex-senador Luiz Estevão. O trio recebeu os apelidos de "viúvas de elite" e "tias do chá".

In – Cabeceira de cama com enfeites pequenos

Out - Cabeceira de cama com enfeites pesados