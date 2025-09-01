Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Não perco um minuto pensando nisso"

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Rep-SP), sobre críticas de Lula (PT)

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

01/09/2025 - 06h30
Trocas na CPMI do INSS têm vingança e queixas

É conversa fiada que as trocas da bancada governista na CPMI da gatunagem no INSS seria reação do governo, que acumula derrotas nas votações. Otto Alencar (PSD-BA) já não escondia a vontade de deixar a missão de “advogar” pelo governo em um assunto “que pega”, às vésperas de eleição. Ao menos dois colegas do baiano estão com um pé fora da comissão e Lula deu um jeito de se vingar de dois casos de “aliados” que sumiram no dia da eleição para o comando da CPMI.

 

E aí, perdeu

O deputado Rafael Brito (MDB-AL) faltou à votação em que a oposição levou a presidência e a relatora da CPMI, em virada histórica.

 

Pura ingratidão

Lula lembrou que fez até vídeo na campanha de Brito para prefeito de Maceió, mas o prefeito JHC foi reeleito com justiça: 83,25% dos votos.

 

Chá de sumiço

Outro que Lula trocou e é ressentido é o senador Cid Gomes (PSB-CE), que também não deu as caras na votação para a direção da CPMI

 

Ainda ontem

Até 2024, o senador cearense foi do PDT do ex-ministro Carlos Lupi (Previdência), demitido após vir a público a falcatrua no INSS.

 

Assassinato de reputações’ expôs método petista

Tem método a antiga estratégia de Lula (PT), desde seu primeiro governo, de tentar aniquilar moralmente os adversários, utilizando-se do aparato oficial. Está tudo descrito num livro definitivo, que clama por nova reedição: “Assassinato de reputações – Um Crime de Estado”, de Romeu Tuma Junior (ed. Topbooks, Rio, 557 pp, 2013). Ex-secretário Nacional de Justiça de 2007 a 2010, segundo governo Lula, o autor é filho do saudoso delegado Romeu Tuma, ex-diretor da Polícia Federal.

 

Investigador respeitado

Delegado de carreira, Romeu Tuma Júnior ajudou a desvendar crimes como a morte do ex-prefeito petista de Santo André (SP) Celso Daniel,

 

Crueldade e covardia

Celso Daniel foi sequestrado e torturado com brutalidade que se vê empregada, hoje em dia, curiosamente, nos justiçamentos do PCC.

 

Queima de arquivo

Até hoje há suspeitas, inclusive entre familiares, de que Celso Daniel pode ter sido vítima de queima de arquivo.

 

Na mira

Conselheiro que influencia decisões de Trump sobre o Brasil, Jason Miller fez alusão a Maquiavel ao citar Moraes e o STF: “corrupção absoluta corrompe absolutamente!”. Ele sempre lembra ter sido detido no Brasil em 2021 e interrogado por três horas a mando de Moraes.

 

Milímetro para trás

Na oposição, o parecer de Paulo Gonet contrário a policiais na casa de Bolsonaro pode ter sido combinado com Alexandre de Moraes, que, ao contrário do que ameaçou, parecia inclinado a recuar um milímetro.

 

À la carte

Especialista em Direito Constitucional, o advogado Guilherme Barcelos é um dos críticos da medida brutal de policiais dentro da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro: “Medidas à la carte nunca são proveitosas”.

 

Discurso cínico

O ex-deputado Roberto Freire faz as contas, lembrando que o PT de Lula e Dilma governou o Brasil por 17 em 25 anos. “E o nosso atraso é culpa, apenas, dos outros governos... isso é muito cinismo!”.

 

Hipérbole oficial

Tratada por Lula (PT) & cia como a “maior operação contra o crime organizado da História”, a Carbono Oculto movimentou mais de mil agentes da PF e resultou em apenas seis das 14 prisões pretendidas.

 

Meio livre, meio...

A Freedom House avalia a liberdade de cidadãos de diferentes países na internet. Na avaliação da ONG, a internet no Brasil merece nota 65 e não é considerada livre, em 2025. É “parcialmente livre”.

 

Ativismo também lá

Um juiz nos Estados Unidos decidiu que as “tarifas punitivas” impostas pelo presidente Donald Trump não seguem a lei, mas o que valerá mesmo é o entendimento da Suprema Corte, de maioria conservadora.

 

Falta muito pouco

Agora faltam menos de 400 dias para as eleições de 2026 e cerca de nove meses até fechar o cadastro dos eleitores que querem votar para presidente, governador, senadores e deputados.

 

Pensando bem...

...nem todo recuo é estratégico.

 

PODER SEM PUDOR

Raro deputado

O diálogo é atribuído a personagens de vários Estados, mas os cearenses garantem que aconteceu com Crisanto Moreira da Rocha. Ele estava em campanha para deputado federal, no interior, quando parou esfomeado em um boteco e pediu seis ovos fritos para ele e acompanhantes. Reagiu assim à conta salgada de 600 mil réis: “Ovos, aqui, são difíceis de encontrar?” O dono do boteco respondeu: “Não, doutor, ovo é fácil. Difícil aqui é encontrar deputado federal...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Confirma o que todos já sabemos"

Carlos Jordy (PL-RJ) após defensora falar que governo Lula sabia das fraudes do INSS

29/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Tracking indica fim da marolinha positiva de Lula

A Secretaria de Comunicação de Lula (PT) trabalha em clima de guerra para não deixar a CPMI da bandalheira do INSS afundar o que resta de avaliação não negativa do governo. Tracking de pesquisa diária interna, ferramenta que monitora temas de interesse do Planalto, já indica uma virada de mesa na gordurinha “positiva” que Lula faturou subindo no palanque após arrumar o “inimigo externo” Donald Trump, mesmo sacrificando milhares empregos com o tarifaço dos Estados Unidos.

Das tripas coração

O governo teme o desgaste da convocação de Frei Chico, irmão de Lula, cujo sindicato embolsou mais de R$240 milhões dos velhinhos.

Projeções pessimistas

Outro com grande potencial de alavancar a onda negativa do governo é Carlos Lupi, ex-ministro de Lula suspeito no mínimo de omissão.

Besteirol lulista

Já como estratégia para não deixar notícias negativas vingarem, a Secom tratou de antecipar o novo slogan do governo federal.

Só pensa naquilo

Hoje, o maior pavor de Lula é que as investigações, consequentemente o escândalo, se arrastem até perto da campanha eleitoral.

Oposição nega acordão na CPMI, mas não testa

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) lembrou a “Velhinha de Taubaté”, personagem de Chico Anysio, aceitando o papel de negar notícias sobre o acordão na CPMI para não convocar a depor Frei Chico, irmão de Lula (PT) cujo sindicato foi um dos mais beneficiados pelos bilhões surrupiados no INSS. Girão nem sequer participou do conchavo, a portas fechadas, mas se prestou a chamar de “fake news” o vazamento do acordão. Deveria, antes, ter feito um teste simples para conferir.

Prova dos nove

Para conferir o acordão, Girão deveria apresentar requerimentos de convocação de Frei Chico e dos demais 41 sindicalistas suspeitos.

Blindagem geral

O conchavo para blindar Frei Chico não especificou o pelegão, irmão de Lula, mas “delimitou” a convocação de sindicalistas suspeitos.

Camisa de força

O acordão com o Planalto prevê que requerimentos serão aprovados “em bloco”, após “filtro” dos líderes, e sob aprovação “consensual”.

Blindagem

O assunto mais comentado do X foi a hashtag de inspiração petista “Congresso contra o povo”, contra a chamada “PEC da Blindagem”, proposta que dificulta investidas do STF contra parlamentares.

A quem interessa

Parlamentares do PT et caterva são contra a “PEC da Blindagem” porque, na prática, já se sentem blindados de ações do STF, cujas decisões só dão alegrias ao Palácio do Planalto.

Ataque armado

A mais recente denúncia no Conselho de Ética da Câmara é contra Célia Xakriabá (Psol-MG), que atacou com uma caneta, como se fosse arma branca, Coronel Meira (PL-PE). Perfurou a mão do deputado.

Nem um?

Presidente da CPMI que investiga o roubo no INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) garante que “ninguém será blindado na CPMI a qual eu presido. Faremos justiça e os culpados serão responsabilizados”.

E o INSS?

Ao tentar faturar algum nas redes sociais com a operação contra o PCC, que quase a transformou em factóide, Lula só não contava que a publicação ia ser inundada com a pergunta “E o INSS?”.

São Tomé

São poucos no PL os que levam fé no papo de Valdemar Costa Neto, cacique dos liberais, sobre a filiação de Tarcísio de Freitas ao partido. No Republicanos, sigla do governador de São Paulo, menos ainda.

Não-pretendido

Possível ramificação do projeto da “Lei Felca,” é a proibição no Brasil do sistema operacional gratuito Linux. O projeto obriga sistemas (como Windows, MacOS etc.) a criar mecanismos de verificação de idade, com controle centralizado, o que é impossível no código aberto Linux.

Sextou

É sexta-feira e a agenda do Congresso Nacional reflete o ritmo: na Câmara, o plenário realiza sessão solene para comemorar os cinco canos da Lei de Transação Tributária. No Senado, nada a deliberar.

Pensando bem...

...o valor total do megaesquema financeiro do PCC é só metade do rombo nas contas do governo Lula (este ano).

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Fome de patrimônio

Numa roda, a então senadora Heloísa Helena (Psol-AL) pediu um chocolate ao líder do PMDB no Senado, Ney Suassuna (PB), rei das guloseimas, e brincou: “Agora, quero só 99% da sua fortuna.” Suassuna reagiu: “Está vendo, Gabeira, como é essa esquerda?”. O então deputado sugeriu uma solução: “Dê 75% a ela, que está bom...”

José Sarney observou a silhueta arredondada de Suassuna e tascou, exercitando seu conhecido senso de humor: “Sem dinheiro, Ney, você vai ficar tão leve...”

Giba Um

"A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com incertezas...

...e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha

29/08/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Esta semana, o presidente Javier Milei, da Argentina, e sua irmã Karina Milei, ao lado de outras autoridades, saíram às ruas de Buenos Aires em carreata,  em meio a protestos e até arremesso de objetos e pedras. Devido à chuva de pedras, o presidente e a irmã deixaram o local.

Mais: nas redes sociais, em seis dias, menções sobre denúncias de corrupção supostamente cometidas pela irmã de Milei, totalizaram 1,7 milhão. . Detalhe: alvo de investigação judicial, Karina em meio às denúncias,  virou protagonista  de un "Karinagate" expressão favorita dos jornais.

Giba Um

Gigi não para

DA modelo e apresentadora Gigi Haddid está trabalhando em pleno vapor. Depois de pequena pausa  na carreira para se dedicar a maternidade  de Khai, de 4 anos, e para enfrentar a crise do fim do seu relacionamento com o cantor Zayn Malik, Gigi parece que quer recuperar o tempo e volta a estrelar várias campanhas publicitárias como por exemplo da Miu Miu e das Havaianas onde virou até embaixadora (e assinou uma coleção) e também estampar capas de revistas. Neste mês ela pode ser vista na V Magazine  e é garota-propaganda da Rabanne e tornou-se também embaixadora para sua icônica linha Million Gold For Her, além de estampar também a nova campanha  de outono de sua grife Guest In Residence junto com outros modelos.  Mais: em sua vida pessoal tudo parece fluir muito bem. Ela e o ator Bradley Cooper, juntos a cerca de dois anos tem  demonstrado um crescente alinhamento quanto ao futuro, e tudo indica que eles estariam discutindo a possibilidade de uma maior integração de suas rotinas, mas tudo sem pressão, deixando o processo seguir de maneira gradual e natural. Gigi e Bradley também estão aos poucos fazendo uma aproximação de seus filhos. Bradley é  pai de Lea, de 8 anos, de seu relacionamento com a modelo Irina Shayk. Apesarem de estarem praticamente juntos há algum tempo eles só assumiram o namoro publicamente em maio deste ano.

Radar da Embraer: fábrica na China

A Embraer está diante do desafio de encontrar uma posição no mercado internacional razoavelmente equidistante dos Estados Unidos e da China. É um equilíbrio que requer movimentos cuidadosos. De um lado, a companhia acena com investimentos de US$ 500 milhões na Flórida na tentativa de reverter a sobretaxa de 10% das importações de aviões imposta pelo governo Trump; de outro, matura a ideia de voltar a ter uma fábrica em território chinês. A Embraer tem mantido canais de interlocução junto a Pequim com o intuito de retomar a produção de aviões executivos no país asiático. O projeto aconteceria ao lado de um parceiro local. Foi assim entre 2002 e 2016, quando a companhia manteve a Harbin Embraer Aircraft Industry (HEAI), uma joint venture com a chinesa Avic para a fabricação dos jatos Legacy. É sintomático que, em abril, a empresa tenha criado o cargo de  diretor-geral e vice-presidente Senior de Vendas e Marketing de Aviação Comercial na China e contratado um executivo nativo para ocupá-lo, o ex-Airbus Patrick Peng.

1.500 unidades

Mais Embraer: chama a atenção que, neste ano, pela primeira vez, o país asiático tenha merecido uma análise individual no Marketing Outlook, relatório anual da Embraer com projeções para a demanda global por aeronaves comerciais no horizonte de 20 anos. Segundo o documento, as encomendas chinesas de jatos regionais nas próximas duas décadas devem chegar a 1.500 unidades. Outro dado: a estimativa é que, em 20 anos, a China será responsável por 39% do tráfego global de passageiros de até 150 lugares, superando EUA e Europa.

Giba Um

Natural aos 71 anos

A atriz e humorista Regina Casé, pode se orgulhar da sua boa forma, aos 71 anos. E é ainda melhor chegou à idade sem fazer nenhum procedimento que vive em moda e é usado por muitas mulheres quando chegam a uma certa idade. Em entrevista Regina revelou que dá preferência a produtos naturais, sem ter sido manuseado industrialmente. “ Procuro na minha rotina de beleza privilegiar coisas que sejam brasileiras, do meu estado, que não tenham viajado muito e que tenham sido feitas artesanalmente. Quando vai fazendo esse caminho, você vai chegando mais perto do simples e do bom". Fã de breu branco,  óleo de andiroba e priprioca e outros produtos garante que seu segredo é combinação de vários fatores, como o cuidado com a alimentação e o emocional. “Se você não tiver legal emocionalmente e o resto do seu corpo não estiver funcionando bem, o seu cabelo não tem como ficar bonito sozinho". Mais: revelou que Dezoito anos depois da cesárea da Benedita, resolveu  amenizar  a cicatriz com uma abdominoplastia, mas ficou pior, e por isso ficou traumatizada e por enquanto procura evitar qualquer outra intervenção cirúrgica por estética.

Giba Um

Dinheiro vivo

Segundo relatório da polícia Federal que aponta Jair e Eduardo Bolsonaro, além de Silas  Malafaia, como suspeitos de coação na ação penal do golpe, chama a atenção a grande  movimentação de dinheiro feita recentemente pelo ex-presidente. Entre janeiro e julho, Bolsonaro fez 40 saques em caixas eletrônicos  guichês, totalizando R$ 130,8 mil. Foi o equivalente a R$ 3.270 por dia em sete meses (mais de dois salários-mínimos).

Reclamações

No interior do condomínio Solar de Brasília  no bairro Jardim Botânico, em Brasília, onde Bolsonaro está sendo monitorado, muitos vizinhos estão reclamando da movimentação protagonizada por agentes à paisana. Policiais penais se revezam em frente à casa  onde o ex-presidente mora. Três policiais permanecem numa viatura descaracterizada em frente ao imóvel. A rua não foi interditada pela equipe de segurança do residencial. Quem entra no condomínio tem que se identificar. Já houve manifestação de apoiadores, logo dissolvida. Sempre há congestionamento de carros à entrada do condomínio, para residentes e visitantes.

Pérola

“A cada dia que passa, o desafio tem sido enorme: resistir à perseguição, lidar com incertezas e suportar humilhações. Não tem nada, nós vamos vencer. Deus é bom o tempo todo. O Brasil pertence ao Senhor Jesus", 

de Michelle Bolsonaro, numa isolada e suposta pré-campanha.

Flávio na vice

Depois de dizer, num evento no começo da semana, em São Paulo, promovido pelo grupo Esfera, que "Trump é a única saída que temos", Valdemar Costa Neto, presidente do PL, acompanha, com certo desespero, a recuperação de Lula nas pesquisas. Como Eduardo Bolsonaro está fora do jogo e Michelle corre por conta própria, Valdemar também  vê crescer o lobby pelo senador  Flávio Bolsonaro ser o vice na chapa de Tarcísio de Freitas ao Planalto. Valdemar aproveitou para exibir dado de uma pesquisa mostrando que o apoio de Bolsonaro valeria 30% dos votos: "Levaria qualquer um para o segundo turno".

Até Churchill

Ainda no evento da Esfera, o governador Tarcísio de Freitas adotou ares de pré-candidato à Presidência, driblou a cobrança de se afastar de Bolsonaro, citando outros personagens a seu  discurso: Javier Milei, Getúlio Vargas JK e até Churchill. No caso do britânico, foi direto "Quando o. O Reino Unido estava imerso na Segunda Guerra, Churchill perguntou "O que eles pensam de nós?" E o que nós pensamos de nós mesmos?". O discurso ao qual se  referia era o famoso "Nada tenho a oferecer senão sangue, trabalho, suor e lágrimas". Quem estava lá, considerou "uma postura presidencial".

Só com R$ 11 bilhões

O BNDES deve mudar seu estatuto e permitir que emissoras de TV tomem crédito para a compra de equipamentos necessários à TV 3.0, a chamada + DTV. E cogita bloquear anúncios de estatais na radiodifusão caso atrasem pagamentos ou deem calote ( caso de Correios, Caixa, Banco do Brasil e Petrobras, só para começo de conversa). Lula intercedeu pelas redes, que terão de levantar nada menos do que R$ 11 bilhões para modernizar seu parque industrial. As emissoras, do seu lado, já estão avisando que, sem esse crédito, a nova tecnologia fica só na conversa. Desde a implantação da TV digital, em 2007, a radiodifusão não pode tomar crédito no BNDES.

Olho na Ficha Limpa

O ex-governador do DF, José Roberto Arruda,  está  envolvido em uma manobra que prometeu a Valdemar Costa Neto disputar pelo PL uma vaga de deputado federal e garantiu ao PSD de Gilberto Kassab disputar pelo partido o Palácio do Buriti. As promessas têm o objetivo de engajar o PL e PSD na aprovação do afrouxamento da Lei da Ficha Limpa na qual está enquadrado. No Senado, há projeto que unifica em oito anos o prazo de inelegibilidade para políticos impedidos de se candidatar, E acena com a possibilidade de anistiar  políticos condenados da Lei da Ficha Limpa por crimes de corrupção.

Fortaleza vende SAP

Mudança de rota no Fortaleza: nos últimos dias, em conversas reservadas com fundos de investimento, Marcelo Paz, o todo-poderoso CEO do clube cearense, colocou sobre a mesa a possibilidade de vender até 70% da SAF. Desde o fim de 2023, quando da criação da empresa, Paz sempre bateu na tecla de que a oferta ao mercado se restringia a uma participação no capital de até 49%. No entanto, a realidade se impôs. Nenhum dos investidores sondados até o momento demonstrou interesse em colocar dinheiro na SAF para ser minoritário e consequentemente subordinado à diretoria do clube associativo. Ao mesmo tempo, Paz tem a pressão que vem dos gramados: o Fortaleza está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Muitos donos

O SBT está tentando comprar os direitos de transmissão de "Xica da Silva", última novela de sucesso produzida pela extinta Rede  Manchete em 1996 e 1997. A emissora da família Abravanel já reprisou a novela, há duas décadas, levando Taís Araújo ao estrelato. O objetivo agora é disponibilizar a trama, de forma legal, no + SBT, sua plataforma de streaming. outra ideia é deixar a novela disponível para nova reprise na TV aberta. Problema maior: são muitos os donos dos direitos de "Xica da Silva". É necessário muito cuidado na compra.

Mistura Fina

O governo Lula liberou o pagamento de mais de R$ 200 milhões em emendas parlamentares para deputados e senadores que são titulares da CPI Mista criada para investigar a roubalheira do INSS. O dinheiro foi liberado quando a investigação foi instalada pelo Congresso. O levantamento considera que foi de fato pago, quando o fornecedor ou prestador de serviço recebeu efetivamente o dinheiro ou valor da emenda tido como "empenhado".

Ainda as emendas para titulares da CPI Mista: o empenho  equivale a um cheque ainda a ser descontado, mas serve para  políticos terem o que mostrar aos aliados da base eleitoral. Emendas pagas, entre 1 e 22 de agosto, passam de R$ 113,7 milhões. As empenhadas superam R$ 90,8 milhões. Coronel Fernanda (PI-MT), preponente da CPMI, não recebeu nada e nada foi empenhado e o governo pagou R$ 18,1 milhões para a tropa do PDT de Carlos Lupi (caiu quando o escândalo estourou), com três parlamentares na CPI Mista.

O ministro Alexandre de Moraes (STF) cogita em mandar Bolsonaro, se for condenado ainda em setembro, pelo Supremo, para Tremembé, também conhecido como "presídio dos famosos" porque recebe muitas celebridades nas celas. A propósito, na segunda-feira próxima, 1º de setembro, será lançado
o livro "Tremembé - Presídio de Famosos", do jornalista Ulisses Campbell, que reúne o  comportamento de figuras conhecidas que cumprem pena lá.

Algumas histórias coletadas por Campbell: Robinho aumentou o número de visitantes, faz tarefas  domésticas e se rivaliza com o empresário Thiago Brennand, que diz já ter servido nas Forças Armadas da Rússia (não é verdade); Elize Matsunada, que matou o marido, está em liberdade condicional e trabalha como motorista de aplicativo; e Roger Abdelmassih, condenado por estuprar 37 pacientes, fez amizade com Pimenta  Neves e o ex-senador Luiz Estevão. O trio recebeu os apelidos de "viúvas de elite" e "tias do chá".

In – Cabeceira de cama com enfeites pequenos
Out - Cabeceira de cama com enfeites pesados

