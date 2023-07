"Não quero saber do passado, quero saber do presente"

Mesmo com a reforma feita em 2019, o regime previdenciário brasileiro vem apresentando deterioração e aparece entre os menos sustentáveis entre 75 economias estudadas pelo Grupo Allianz. No ranking, o país está em 65º lugar.

Mais: isso mostra que o Brasil, assim como outras nações, não está preparado para lidar com o impacto do envelhecimento da população e do crescimento da fecundidade nas contas públicas, o que poderá exigir novos ajustes nas regras de concessão de aposentadorias e pensões.

No ataque

O discurso, recheado de palavrões como é de seu estilo, de Jair Bolsonaro na Câmara Municipal de São Paulo na filiação de Fernando Holiday ao PL, revela que o ex-presidente resolveu ir para o ataque. Xingou Lula, disse que não esperava perder em 2022 e avisou que disputará o Planalto em 2026 (é considerado inelegível pelo TSE). Investiu contra Fernando Haddad por conta da futura taxação dos “super ricos” e avançou: “Comparou herdeiros a parasitas, logo ele, que nunca trabalhou”. Acabou ovacionado por bolsonaristas. Traduzindo: Para se manter em evidência, usará sua metralhadora giratória e linguagem habitual.

PODER DE ATRAÇÃO

O número de mulheres filiadas ao PL cresceu 33% desde que Michelle Bolsonaro assumiu a presidência do PL Mulher. Desde fevereiro, ela já esteve em São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rondônia, representando o partido. No próximo fim de semana, Michelle estará em Santa Catarina – levando o marido à tiracolo. Valdemar Costa Neto, dono do PL, está preferindo que ela dispute o Senado em 2026. Pesquisas recentes sobre intenção de votos para o Planalto deu a ela apenas 1%.

Olho no peixe - 1

Há uma pauta problemática nas relações comerciais entre Brasil e China. Nas últimas semanas, as autoridades sanitárias chinesas passaram a fazer testes mais rigorosos e impor novas exigências para os pescados importados de produtores brasileiros. O Ministério da Agricultura acompanha o caso com preocupação. Existe um receio de que o governo chinês esteja repetindo tática adotada para pressionar os preços da carne bovina: criar dificuldades da ordem sanitária, incluindo embargos temporários às importações.

OLHO NO PEIXE - 2

O Brasil ainda é peixe pequeno nesse mercado global. Contudo, o setor tem feito investimentos, muitos deles com apoio do governo (leia-se Embrapa) para aumentar sua inserção nesse oceano. No passado, as exportações chegaram a US$ 24 milhões, recorde histórico. A China representa apenas 10% desse total. O temor é que eventuais embargos aos pescados brasileiros provoquem um efeito dominó levando outros países a adotar o mesmo procedimento.

De volta

O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, o “posto Ipiranga” de Jair Bolsonaro, está voltando ao mercado financeiro. Na semana que vem, assume como chairman do Legend Capital. Em paralelo, vai ser sócio e estar no conselho da Yvy, gestora de recursos dedicada a investimentos sustentáveis, que está sendo desenhada ao lado do ex-presidente do BNDES Gustavo Montezano, de quem já era próximo no governo de Bolsonaro. A Legend, à propósito, atua também em consultoria e gestão de fortunas e acaba de reunir suas operações no mesmo guarda-chuva. No total, tem cerca de R$ 11 bilhões.





Apaixonada por tênis

A modelo e atriz Cara Delevingne, 30 anos, está na capa e recheio da Elle britânica. Em entrevista contou o que a levou ao abuso de substâncias ilícitas resultados de várias crises de ansiedade e depressão . “Eu não me sentia digna. Eu ainda estava presa nessa mentalidade de não ser boa o suficiente. Eu estava fazendo o melhor que podia, mas não estava realmente apreciando cada momento. Por dentro, eu me sentia muito diferente de minha aparência”. E completou: “Durante muito tempo, senti que estava me escondendo muito das pessoas que me admiravam. Finalmente sinto que posso ser livre e eu mesmo, totalmente. Não foi fácil, mas nunca houve momentos em que eu pensei: ‘Isso não vale a pena’. Valeu a pena cada segundo”. Vale lembrar que a mãe da modelo Pandora Delevingne, sofria de dependência de heroína e transtorno bipolar durante a infância de Cara. Focada principalmente na carreira de atriz, ela conta que seu próximo trabalho será um filme biográfico de Patricia Highsmith, com foco em um triângulo amoroso entre Highsmith que será vivido por Shailene Woodley, Noémie Merlant e ela. “Eu estou vivendo dia após dia. Os projetos que estou fazendo são coisas que realmente me interessam”. Uma curiosidade de Delevingne: Ela é apaixonada por tênis (tem pelo menos 40 pares) e adora camisetas vintage de bandas.

Crise no IBGE contra Pochmann

Passando por cima da ministra Simone Tebet (Planejamento), o presidente Lula escolheu o economista da Unicamp, Márcio Pochmann, para a presidência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para auxiliares de Tebet “a nomeação de Pochmann vai na contramão de tudo o que foi feito no ministério desde o início do governo” e até o consideram um “terraplanista econômico”. Pochmann já presidiu a Fundação Perseu Abramo, do PT, o Instituto Lula e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), onde sua gestão foi tumultuada. Foi acusado de “aparelhamento político e dirigismo ideológicos dos trabalhos”, através de pressão sobre funcionários. O temor entre funcionários do IBGE, é que Pochmann pode transformar o instituto no que virou o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) da Argentina, que maquiou dados dos governos Néstor e Cristina Kirchner. Para se ter melhor ideia de até onde Pochmann vai, ele publicou um tuíte contra o Pix, considerando-o “instrumento para fortalecer o curso do processo neocolonial”. E acusa o Pix de reduzir “o tempo de circulação do dinheiro”, ajudando “a movimentação bancária”. Mais: Pochmann é totalmente contrário às ações de Fernando Haddad (Fazenda).

Parecia irreal

Formada em Artes Cênicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e cofundadora da Cia. Incompetente de Teatro, a atriz Malu Dimas, está ganhando destaque como Adélia que é a informante de Gilda (Mariana Ximenes) na novela Amor Perfeito. Embora tenha realizado mais de dez espetáculos Malu teve que recorrer a atividades paralelas, como panfleteira e animadora de festas para ter uma renda extra. Essas funções, foram essenciais para que ela chegasse até a Globo e comemora o feito. “É um lugar que quase ninguém consegue acessar. Para nós atores é sempre muito difícil, são muitos testes, é uma luta. Mas esse foi meu primeiro teste para audiovisual, eu nunca tinha feito e foi sensacional quando eu descobri que eu havia passado. Foi uma alegria muito grande para a minha família. A gente vem de uma origem humilde, então era um lugar que parecia irreal”.

Solução tampão

A equipe de Márcio França (Portos e Aeroportos) está montando o modelo de concessão temporária do terminal de contêineres do Porto de Itajaí. O modelo deverá ser uma licitação baseada no volume de investimentos, sem valor de outorga. Asseguraria um mínimo de modernização e expansão do terminal durante dois anos e afastaria candidatos de menor porte. É que se pode chamar de solução tampão: um arrendamento provisório por dois anos e, ao fim desse prazo, nova licitação por 35 anos.

Avalista

Flávio Dino (Justiça) está se movimentando para que o deputado federal André Fufuca (PP-MA) assuma o ministérios do Desenvolvimento Social na cota prometida ao PP. Fufuca tem crédito junto a Dino: foi o responsável pela costura que levou seu partido à base do atual ministro, então governador do Maranhão. Na transição, houve uma rusga entre Dino e Wellington Dias, que defendia a cisão da Justiça com a criação da Pasta de Segurança Pública. O ex-governador do Maranhão ganhou a queda de braço.

De volta

Caixa gordo

A Globo não tem motivos para se queixar: o conglomerado de mídia fechou o primeiro semestre com um lucro muito melhor do que no mesmo período em 2022, puxado pelo aumento da publicidade e das receitas de streaming e venda de canais. A Globo atingiu uma posição de caixa superior a R$ 15 bilhões. Para efeito de comparação, a cifra corresponde ao triplo do valor que o grupo prevê investir neste ano em conteúdo e tecnologia – algo em torno de R$ 4 bilhões e R$ 1 bilhão, respectivamente. As estimativas para 2023 já superam 2022, quando a receita publicitária cresceu 8% – em mídias digitais, o salto chegou a 33%. Também subiu o número de assinantes do Globoplay (26,5%) e Premiere Play (79%).

À MINGUA

A Jovem Pan despencou no ranking de emissoras escolhidas para veicular a publicidade oficial nos seis primeiros meses do governo Lula. O único registro foi uma verba federal de R$ 2.413 para divulgação da campanha de combate à tuberculose por uma rádio afiliada de Manaus. Entre 2019 e 2022 (governo Bolsonaro) a rede de rádio e TV recebeu R$ 18,8 milhões em contratos firmados com a Secom. Enquanto os contratos com a Jovem Pan minguaram, a Globo voltou a liderar esse ranking recebendo R$ 54,4 milhões em seis meses.

MISTURA FINA

SABENDO que o Centrão cobiça sua cadeira, Ana Moser resolveu se mexer para segurar-se na cadeira de ministra do Esporte. O entorno da ministra levou ao Planalto números que fizeram brilhar os olhos palacianos. Moser trabalha ativamente com a Fazenda na regulamentação das apostas esportivas. O que pode reforçar o caixa da União em até R$ 12 bilhões por ano. Ou seja: pelo menos até sair a MP, Ana deve permanecer no cargo.

COTADA para assumir a presidência da Caixa Econômica no lugar de Rita Serrano, a ex-deputada federal Margarete Coelho (PP) fez campanha por Jair Bolsonaro e integrou caravanas comandadas por Michelle Bolsonaro, então primeira-dama em 2022. Nos registros de comícios, há fotos de Margarete ao lado de nomes como a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) e da deputada Silvia Waiápi (PL-AP), investigada por participação nos ataques de 8 de janeiro. Nas fotos, aparece com uma camiseta com a inscrição “Mulheres com Bolsonaro 22”.

LATAM, Gol e Azul não foram enquadradas como os demais modais de transporte na reforma tributária, querem o mesmo desconto de 60% na alíquota dados a outros setores e reclamam que, do jeito que está, os custos triplicarão, levando à redução da oferta e aumento do preço das passagens. Os cálculos indicam que a arrecadação do setor sofreria uma alta de 274%. Por empresa, seriam até R$ 3,7 bilhões por tributos adicionais por ano.

OS irmãos Joesley e Wesley Batista, donos da J&F, perderam todos os capítulos na tentativa de não entregar a Eldorado Celulose, cujo contrato de venda firmado com a Paper Excellence – e tudo com um super time de advogados. Neste mês, a coleção de derrotas aumentou depois que o grupo especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou e rejeitou todos os pedidos de defesa dos Batista. Pior: eles querem continuar a guerra. Antes perderam a arbitragem e na 1ª instância na tentativa de anular a decisão do tribunal arbitral.

A VIBRA avança na transição energética: está conversando com empresa do setor automotivos como Stellantis e BYD em torno de parcerias para instalação de uma rede de postos de recarga de veículos elétricos. A BYD, por exemplo, vai desembolsar R$ 3 bilhões para produzir ônibus elétricos em Camaçari e a empreitada poderá envolver também a startup EZVolt, que já tem investimentos com a Vibra no Rio de Janeiro.

A DEPUTADA Tabata Amaral (PSB-SP) deverá ser mesmo candidata à prefeitura de São Paulo, no ano que vem. Agora, ela resolveu percorrer as ruas da cidade para convencer o partido de que teria maior visibilidade política do que o prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição. Perguntava às pessoas: “Você sabe quem é o prefeito de São Paulo?”. Depois, publicou nas redes sociais as negativas dos entrevistados. Nunes, à propósito, já sabe do desconhecimento da população sobre ele.

