"Não sou catastrofista, fazer apologia de catástrofes, mas penso que além das mudanças climáticas

A concessionária Allegra Pacaembu, comandada pelo empresário Eduardo Barella, sócio e CEO da empresa, vai entrar na briga pelos próximos jogos da NFL no Brasil. A disputa mira nas partidas do país a partir de 2026. Para este ano, já está definido que a Neo Química Arena.

Mais: o Itaquerão, receberá mais uma partida como ocorreu no ano passado. A Allegra, que detém a concessão do Pacaembu até 2055, desembolsou mais de R$ 400 milhões na reforma do estádio. Sediar partidas da NFL seria um negócio de ouro para começar a recuperar o investimento.

Sem descanso

A atriz Klara Castanho, está mostrando que apesar de ter ficado afastado da televisão por quase 10 anos e das novelas por 7 anos, tem talento para dar e vender, a se usar uma expressão popular, dando um show de interpretação como ‘Eugênia’ na novela ‘Garota do Momento’. Capa da revista Manequim assegura que, mesmo atuando desde a infância, nunca considerou outra carreira: “Eu nasci para essa profissão. Já tive, claro, momentos onde as coisas não fluíam como o esperado, e que acreditei ser o fim de um caminho. Mas jamais cogitei mudar mesmo de profissão". E completou: "Novela é onde eu me sinto em casa. É onde entendi que queria ser atriz, que era possível viver fazendo arte. Acredito que ainda tenho muitas experiências a viver além das que já vivi, mas a TV aberta tem sempre um espaço reservado no meu coração”. E claro sonha em fazer uma grande vilã. “Tem que ser daquelas que a gente não tem mesmo como gostar, e ainda assim, de alguma forma ela nos cativa”. Com uma vida bastante reservada fora da televisão, garante que pretende manter essa postura para sempre, e mesmo nas redes profissionais, só publica o que deseja. “Sempre mantive essa parte da minha vida mais reservada e tenho grande desejo de continuar assim. Gosto de falar do trabalho, dos projetos futuros, do que ainda pode vir. Entendo que gere curiosidade, mas assim como preservo minha família”. Quando as gravações da novela terminarem, Klara não terá muito tempo para descansar. Já foi escalada para espetáculo teatral Camille e Rodin, com direção de João Fonseca, que ainda está em fase de montagem.

Inadimplência agora ronda o BB

É um problema de difícil solução: como irrigar ainda mais o agronegócio com crédito e ao mesmo tempo amortecer o impacto da crescente inadimplência que ameaça o balanço da instituição. É o dilema que hoje ameaça a diretoria do Banco do Brasil. A primeira parte da equação será cumprida à risca. O BB trabalha com a meta de emprestar mais de R$ 325 bilhões do Plano Safra 2025/2026, que deverá ser lançado até o final de junho. Trata-se de uma cifra 25% superior à do ano passado, que foi de R$ 26 bilhões. A estimativa do Banco do Brasil é fechar o ano com uma carteira de crédito agrícola da ordem de R$ 450 bilhões. Dinheiro para o agronegócio não falta. O problema é equacionar a segunda parte, ou seja, conter o peso da inadimplência no setor. O volume de empréstimos com atraso não para de crescer. O BB é disparadamente a instituição financeira com maior exposição de risco do setor.

Refinanciamento

No ano passado, o nível de inadimplência da carteira de crédito agrícola no Brasil quase triplicou, saindo de 0,96% para 2,45%. Foi o principal motivo para o Banco do Brasil se ver obrigado a aumentar suas provisões para créditos duvidosos em 12% - de R$ 55 bilhões em 2023 para R$ 62 bilhões em 2024. Para além dos contingenciamentos em balanços, existe ainda um risco intangível, o político. O crescimento da inadimplência do agro traz a reboque lancem programas de refinanciamento de débitos, com generosos prazos de carência.

De heroína para vilã

A atriz Gal Gadot, recentemente homenageada com uma estrela na famosa calçada da fama, está pronta para enfrentar novas críticas. Por ser uma atriz israelense, foi bastante criticada ao dar vida à Mulher-Maravilha. Ela acredita que acontecerá o mesmo no seu novo trabalho. Branca de Neve que estreia hoje nos cinemas, onde interpreta a madrasta e a rainha má da personagem homônima ao título . Durante a entrega da sua estrela, houve manifestações pró-Palestina e pró-Israel. No seu pronunciamento, expressou gratidão à família e até fez uma piada sobre ter quatro filhas. “Sou apenas uma garota de uma cidade em Israel. Esta estrela me lembra que com trabalho árduo, paixão e fé, tudo é possível. Sempre que meu sucesso aumentava, eu engravidava e precisava manter os pés no chão. É o que digo aos meus agentes: ou faço filmes ou faço bebês, já chega de bebês! Mas Jaron sempre me incentivou a sonhar e a ser livre para fazer o que eu quiser”.

Curto-circuito

Mais uma demonstração de disfuncionalidade do governo Lula na área política: o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) tem feito duras críticas à falta de apoio do PT para o PSD assumir a Comissão de Minas e Energia da Câmara. O partido de Silveira indicou o nome do deputado Diego Andrade, de Minas Gerais. Mas, do outro lado, há uma operação-trator comandada pelo PL que trabalha pela nomeação do deputado Joaquim Passarinho (PA). Silveira trata como fundamental ter um correligionário à frente da Comissão para tocar mudanças regulatórias e projetos de interesse do governo. É uma missão para a “moça bonita” escolhida por Lula entrar em campo.

3 mil bolas

O PL vai acionar o TCU pedindo uma investigação nos convênios firmados por Itaipu. O partido mira na hidrelétrica para acertar em Gleisi Hoffmann. Desde o início do governo Lula 3, a nova ministra da articulação política manda e desmanda na estatal, onde Janja trabalhou. Foi Gleisi que indicou Ênio Verri para a presidência. Lá, pedidos da nova ministra são tratados como ordens. De janeiro de 2023 a julho de 2024, a Itaipu assinou 120 convênios socioambientais, com repasses de R$ 2 bilhões. Um dos acordos mais surpreendentes foi firmado com o Instituto Athus, envolvendo gastos de R$ 630 mil para compra de 3.150 bolas de basquete e futsal.

PÉROLA

“Não sou catastrofista, fazer apologia de catástrofes, mas penso que, além das mudanças climáticas, a regulação forte das plataformas digitais, representa o que biblicamente é o apocalipse”,

de Flávio Dino (STF), exercendo sua profecia.

SUS bate recorde 1

Uma mulher teve um filho autista e procurou um médico no SUS – Sistema Único de Saúde. Saiu em busca de um neurologista. Depois de cinco anos de espera conseguiu levar o filho a esse profissional de saúde. Agora, seu segundo filho também foi diagnosticado com autismo. Números do Ministério da Saúde (alô, Nisia Trindade!) mostram que pacientes precisam esperar dois meses para serem atendidos nesse ano. A exemplo do filho autista que esperou cinco anos, 5,7 milhões de pessoas esperavam em janeiro por uma consulta em todo o país.

SUS bate recorde 2

Mais: o tempo médio para uma consulta, que engloba 57 especialidades disponíveis no SUS, nas 27 unidades da Federação mascara a realidade. O maior prazo é para especialista em genética, indicada para casos de anomalias congênitas, do pedido de agendamento à consulta são, em média, 721 dias, ou seja, dois anos de espera. Especialidades menos complexas são atendidas com brevidade: no ano passado, consultas oftálmicas, que tive 175,9 mil solicitações, foram atendidas em 83 dias, quase três meses.

Várias filas

No SUS, não apenas uma fila: o paciente aguarda 80 dias para uma consulta e depois outra fila para exames e uma terceira fila para consultas especializadas. Prazo de espera por cirurgias, variam entre um e dois anos (muitos pacientes morrem antes). Mesmo assim, foram realizadas em 2024 mais de 14 milhões de procedimentos em todo o país. Nísia Trindade não falava de SUS, menos ainda sobre seus números. Agora, Alexandre Padilha que assumiu a pasta da Saúde, garante que vai acabar com as filas. Muitos choram ou riem dominados pelo pânico.

Outro exemplo

Nísia Trindade não tinha ideia da fila do SUS e Alexandre Padilha, ministro da Saúde, conhece de ler nos jornais e nas últimas semanas pegou uma carona. Um exemplo do menosprezo à população: com dores frequentes nos quadris, Lula se submeteu a uma cirurgia para implantação de uma prótese em 2023 no Sírio-Libanês, em Brasília. O mesmo procedimento, na rede pública, levou em média 344 dias para ser realizado no SUS. Em janeiro deste ano 600,4 mil pessoas esperavam na fila por uma cirurgia.

Em preparação

Jair Bolsonaro pode até não falar nisso: Tarcísio de Freitas será mesmo seu candidato ao Planalto em 2025 – e pelo Republicanos. Um bolsonarista raiz iria para vice pelo PL. Tarcísio, à proposito, estava de azul em Copacabana, semana passada: nada de uniforme amarelo (é uma fora de aviso aos eleitores do meio). Para o resto, Bolsonaro já decidiu: seus filhos, Flávio se reelege para Senado pelo Rio; Eduardo também disputa o Senado por São Paulo e Michelle, pelo Distrito Federal. E Bolsonaro comanda os três do lado de fora e também terá Tarcísio à mão.

Primeiro, asilo

Eduardo Bolsonaro, deputado federal pelo PL, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro que estava nos Estados Unidos, quando soube que Alexandre de Moraes queria tomar seu passaporte, preferiu ficar por lá. Primeiro, pensou em pedir asilo político depois pediu licença na Câmara e ficará nos EUA, mesmo que o pedido de apreensão do passaporte arquivado. Ele diz que se licencia sem remuneração “para buscar sanções para os violadores de direitos humanos”. O deputado acha que terá contato permanente com Donald Trump e mantém relações com Steve Bannon.

Mistura Fina

Parlamentares da esquerda ironizaram a atitude de Eduardo Bolsonaro. “Vai fugir? Tchau querido”, postou a deputada Maria do Rosário (PT-RS) (ela já foi ofendida por Jair Bolsonaro), repetindo frase de Dilma a Lula antes de ser preso. Já a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) comparou a ida de Eduardo aos Estados Unidos ao filme ‘A fuga das galinhas’, repetindo Allan Santos, bolsonarista foragido da Justiça desde 2021.

A farra dos cartões corporativos continua no governo: em dois meses e meio de 2025 foram realizadas 2.300 compras com cartão corporativo, no total de R$ 4,2 milhões, média diária de R$ 56 mil em gastos que não podem ser auditados ou fiscalizados. Cartões custeiam despesas diversas de autoridades e funcionários do Executivo: do pão de queijo ao aluguel de frota de carros. Nos EUA, Donald Trump, não acabou com os cartões, mas limitou o gasto a um dólar por mês.

A primeira-dama Janja da Silva embarcou para o Japão uma semana antes do presidente Lula e da comitiva presidencial. A previsão era que Janja viajasse acompanhada pelo marido, cuja chegada está prevista para dia 27. Assessores informa que ela cumprirá no Japão uma agenda própria (não divulgada). Levou juntos seus assessores dos 12 que mantém no Planalto. A maioria fala inglês, um apenas fala japonês, Janja quer reduzir (e vai evitar) comentários sobre suas viagens internacionais.



Em menos de dois meses, o pedido da Paper Excellence pode ser definido para instaurar arbitragem em Paris contra a J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, no caso da Eldorado Celulose. As partes já indicaram dois árbitros, que se não forem impugnados, nomearão o presidente do tribunal para decidirem a instauração da arbitragem. A Paper busca indenização pelos prejuízos causados por manobras da J&F dos irmãos Batista, para não entregar o controle da Eldorado Celulose, que venderam em 2018 por R$ 15 bilhões. Os prejuízos foram estimados em US$ 3 bilhões (R$ 17,5 bilhões) pela Paper.

In – Livro: A batata folgada

Out – Livro: A vida secreta das árvores