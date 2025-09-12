Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem livro de direito que sustente isso"

Jurista e vereadora Janaína Paschoal (PP-SP) sobre penas no julgamento do "golpe"

CLAÚDIO HUMBERTO

CLAÚDIO HUMBERTO

12/09/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A condenação

Valdemar foi condenado no mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Guerra política

A declaração de Valdemar parecia “homenagem”, mas petistas a usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no STF.

Como se faz

Teria sido mais fácil se unir à “tchurma” até se aposentar em 2028, mas Fux optou por julgar segundo os autos, cotejar provas, aplicar a lei.

Justiça na cabeça

Foi curioso observar, durante sua aula magna, Fux ignorando indiretas, as olhadelas de relógio, e seguir reto em seu voto de mais de 12 horas.

Troca na cúpula no STF atrasa anistia na Câmara

Um dos motivos para o atraso da votação do projeto que anistia os presos pela quebradeira do 8 de janeiro de 2023 é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o que deve ocorrer no fim deste mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, neste momento, o “passe” está muito caro, já que serviria de trunfo para Barroso até antecipar aposentadoria, o que ocorrerá compulsoriamente em 2033.

A seus pés

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), somente irá pautar o projeto de anistia após receber “ok” do STF. Morre de medo.

Vamos conversar

Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria. Acham que ele adoraria uma embaixada no circuito Helena Rubinstein.

Quem interessa

Deputados mapeiam decisões de Edson Fachin e buscam se aproximar do ministro, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

Lula ostentação

Chamado de “falso humilde” pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula sustentou outro sapado de luxo Zena na Universidade Federal do Amazonas. O modelo, agora cinza, custa R$10,5 mil.

Não houve chances

No fim do julgamento, Alexandre de Moraes contou que houve nada menos que 709 recursos dos advogados de defesa, todos rejeitados. “Mantidas todas as decisões monocráticas deste relator”, disse.

Arsenal misterioso

Ao responder ao voto demolidor de Luiz Fux, Moraes reiterou ontem que uma organização criminosa “fortemente armada” teria liderado a suposta tentativa de golpe. Armada de que mesmo?

Voto coração de mãe

O aparte de 20 minutos de Alexandre de Moraes durante o voto de Cármen Lúcia, no STF, contou com cinco minutos de vídeos com comentários do próprio relator e até do ministro Cristiano Zanin.

Bravata virou crime?

Bravata não é crime, como Luiz Fux ensinou na véspera, mas Moraes exibiu vídeo de 2021 em que Bolsonaro o xinga e exige que arquive o processo, e dias depois pediria desculpas. “Grave ameaça!”, exclamou.

Pelegão na mira

Até agora poupado de depor na CPMI, Frei Chico, pelegão irmão do Lula, teve um revés. A entidade da qual é dirigente está entre as que vão ter o sigilo bancário e fiscal quebrados.

Ojeriza a amarelinha

Sem publicar foto com a camisa da seleção desde a posse, Lula fez questão de mostrar o desprezo pelo uniforme outra vez. Recebeu as meninas da seleção de terno e nem fez de conta que vestiria a camisa.

Lula só piora

Até o sempre amigável Datafolha entregou más notícias a Lula, nesta quinta (11). A reprovação ao petista subiu e bateu nos 48%, mesmo no bondoso levantamento. Em julho, data da última pesquisa, eram 46%.

Pensando bem...

...o julgamento de Bolsonaro & cia foi tão surpreendente quanto assistir a um vídeo de jogo cujo resultado você já sabe.

PODER SEM PUDOR

Barbeiro cruel

Seis meses após assumir o cargo de ministro do Planejamento do governo FHC, Antônio Kandir percebeu que ganhara muitos cabelos brancos. Impressionado, foi ao barbeiro. Imaginou que após o corte os fios brancos diminuiriam. Ledo engano. No dia seguinte, o amigo Martus Tavares, então secretário-executivo, foi logo perguntando, para seu desalento: “Como é que seu barbeiro faz para cortar só os fios pretos?”

Colunistas

"Fica evidente que estamos diante de uma farsa jurídica"

Deputado Zucco (PL-RS) após Luiz Fux julgar o STF incompetência no julgamento

11/09/2025 00h03

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Voto arrasador de Fux dá força a projeto de anistia

O ministro Luiz Fux deu verdadeira aula magna sobre magistratura imparcial e qualificada, listando inúmeras razões para anular o processo que pretende condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao menos a 30 anos, o que equivaleria a sentença de morte política e à prisão perpétua, para um réu de 71 anos de idade. Arrasador, Fux demonstrou que, de acordo com a Constituição, cujos artigos leu em voz alta, o julgamento nem sequer poderia se realizar no STF. O voto de Fux ofereceu à oposição argumentos robustos em defesa da anistia.

 

Data dumping

Fux apontou cerceamento do direito de defesa, como liberar 70 terabytes de arquivos (milhões de páginas) apenas recentemente.

 

Crime de terceiros

Ele lembrou invasões e depredações do MST e outras organizações para mostrar que ninguém pode ser condenado por crimes de terceiros.

 

Não há ‘fio de prova’

Em seu voto, o ministro Fux também derrubou as “acusações de organização criminosa”, mostrando que não há “um fio de prova” disso.

 

Beabá da lei penal

De acordo com a lei, como ensinou Fux, no Brasil se responde apenas por crime cometido: “Ninguém pode ser punido por cogitação”.

 

Traficante no palanque de Lula recebe bolsa família

Presa no início da semana acusada de desempenhar as funções do irmão chefe do tráfico na favela do Moinho, em São Paulo, Alessandra Moja Cunha arrancou mais de R$55,5 mil do pagador de impostos usados em programas sociais. Alessandra usufrui das regalias assistencialistas ao menos recebendo, desde 2013, valores do Bolsa Família e o Auxílio emergencial. Entre 2013 e outubro de 2021, a traficante também acusada de extorsão embolsou R$21.997.

 

Grana extra

No período da pandemia, Alessandra ganhou 15 parcelas do Auxílio Emergencial. Faturou R$9.938 entre abril de 2020 e setembro de 2021.

 

Boquinha longeva

Entre Auxílio Brasil e o Novo Bolsa Família, até julho passado, data da última atualização no Portal da Transparência, foram mais R$23.612.

 

Negócio familiar

A filha de Alessandra, Yasmim Moja Flores, outra que foi pro pote na ação policial, também faturou com o Bolsa Família: R$4,2 mil em 2020.

 

Ministros envergonhados

Ao demolir a suposta “tentativa de golpe”, segundo avaliação do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), Luiz Fux deu uma "verdadeira aula de direito e justiça, deixando envergonhados os ministros que já votaram, pela pobreza técnica e parcialidade de seus votos".

 

Por via das dúvidas

Após o voto de Fux, o ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) disse que o processo deveria ser remetido à primeira instância. “Questionar a competência do STF não torna ninguém inimigo do Estado”, disse.

 

Caso médico

Bolsonaro deve ter a segunda saída de casa desde que foi condenado, sem julgamento, a prisão domiciliar. Será domingo, para procedimento médico, em Brasília. Sua saída foi autorizada pelo STF.

 

Fux honra a toga

Voto corajoso de Luiz Fux, que ousou discordar de Alexandre de Moraes no julgamento de Bolsonaro, alçou o ministro ao posto de assunto mais comentado do X, sob a hashtag “Fux honra a toga”.

 

Tamanho do calote

Junho registrou recorde histórico de empresas com contas em atraso, aponta levantamento da Serasa Experian. Foram 7,8 milhões de inadimplentes, ou 32,9% das companhias existentes no País.

 

Congresso de cócoras

A semana enforcada em Brasília não é à toa, atende a pedido de Lula, prontamente atendido por Davi Alcolumbre e Hugo Motta, para não franquear as tribunas para discursos sobre o julgamento.

 

O levante do Nepal

A morte de 19 manifestantes contra censura às redes sociais revoltou o Nepal, que incendiou palácios e botou o governo corrupto para correr. Mas a população não corre risco de responder por “tentativa de golpe”.

 

Sem festa

Véspera do dia em que sai a sentença de Bolsonaro no julgamento que ocorre no Supremo, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), que não pauta a anistia, completa 35 anos nesta quinta-feira (11).

 

Pensando bem...

... golpe pode, quando é no jiu-jitsu.

 

PODER SEM PUDOR

O ceguinho do Senado

Como se não tivesse o que fazer, um grupo de senadores conversava certa vez sobre a notícia de que a cegueira pode ser um efeito colateral para cardiopatas que misturam seus remédios com Viagra – a alegria de homens com disfunções eréteis. O saudoso e serelepe senador ACM (PFL-BA) brincou: “É por isso que já estou aprendendo braile...”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Parecia o líder do governo do PT no Supremo"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre o voto do ministro Alexandre de Moraes

10/09/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Crime não vê governo Lula como ameaça, diz Moro

Lula (PT) dividindo o mesmo palanque com Alessandra Moja Cunha, presa nesta segunda (8) por tráfico de drogas em São Paulo mostra que “o crime organizado não vê o governo Lula como ameaça real às suas ambições e a sua expansão”, segundo afirmou o senador Sergio Moro (União-PR), ex-titular da Vara Criminal Federal de Curitiba, que conhece o petista de outros carnavais. Na Comissão de Segurança da Câmara, o episódio não surpreendeu e deu margem a forte indignação. 

Chefe da favela

A traficante substituiu o irmão preso na chefia do comércio de drogas a partir da favela do Moinho, visitada por Lula em 26 de julho último.

Explica aí

A Comissão de Segurança da Câmara agora quer explicações do Planalto sobre eventual relação do governo Lula com Alessandra.

Risco geral

O deputado Paulo Bilynskyj (PL-SP), presidente da comissão de Segurança, vê essa proximidade como risco à segurança nacional.

Bola fora

Sobrou para o ministro Márcio Macedo, que não dá uma dentro: sua Secretaria-Geral é suspeita de negociar a visita de Lula com criminosos

Governo petista ameaça inviabilizar pecuária

O governo Lula não se cansa de atormentar quem produz, por meio de aumento de impostos ou pela imposição de novas dificuldades, sobretudo no agro, que Lula já tachou de “fascista”. A última é consulta pública no Ministério da Agricultura para algo que é pura lacração: proibir o transporte de bovinos em pé, em viagem superior a 12 horas. A idiotia ignora os números: o Brasil exportou quase 1 milhão de cabeças de gado em 2024, em um recorde a ser superado em 2025.

Lacração demente

Na lógica lacradora, a cada 12 horas será necessário parar o caminhão ou o navio e fazer o gado descansar (onde mesmo?) por 12 horas.

Eles querem é rosetar

Essa gente, que só conhece o negócio de carne bovina no prato, avalia obrigar fiscal e vaqueiros no percurso, com diárias e, claro, hotéis.

1,5 milhão este ano

Até junho, os pecuaristas já haviam embarcado quase meio milhão de cabeças de gado, e pode bater novo recorde, com 1,5 milhão em 2025.

Barbas de molho

Após criticar a tirania do STF, dia 7, Tarcísio de Freitas que se cuide: Moraes deu um jeito de criminalizar o discurso de Bolsonaro contra ele, também na Paulista, em 7 de setembro de 2021, considerando-o uma confissão de culpa da suposta tentativa de golpe dois anos depois. 

Sem riscos

Chamou atenção de fotógrafos no STF a gravata italiana chique usada pelo ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento. Por esta, ao menos estes profissionais não correm o risco de serem demitidos.

Violenta é a censura 

Curioso observar: parte da imprensa, que defende medida idêntica no Brasil, chamou de “bloqueio” a censura às redes sociais do Nepal, que enfureceu a população. E a violenta repressão matou 19 nepaleses.

O assediador

A PF não divulgou a identidade e nem prendeu o assediador que mandava até fotos íntimas para a senadora Soraya Thronicke (Pode-MS) e a deputada Sylvie Alves (União-GO). Ele se identifica como Ítalo Almeida e vive em Duque de Caxias (RJ), onde foi alvo de busca.

Home office de araque

As demissões no Itaú expuseram o atraso dos sindicalistas. Alegaram que banco lucrativo não pode demitir por “baixa produtividade”. Devem achar que enganação dá direito a estabilidade no emprego. 

Resumo da ópera

O “autogolpe”, como disse Alexandre de Moraes, começou em 2021, foi buscado sem sucesso por um ano e meio e não foi tentado na posse de Lula porque a segurança estava reforçada. A ausência do ex-presidente do País, na cabeça de Moraes, teria sido “disfarce perfeito”.

Te cuida, dom Pedro

Alexandre de Moraes fez um exercício de correção histórica hipotética para condenar todos os “golpes” no Brasil, de D. Pedro a 1964. Poupou só a Revolução de 1932, de onde ele acha que saíram “heróis”.

Nada a ver

Enquanto acionistas esperam qualificação a expertise para superar a grave crise, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, está preocupada em apoiar “diversidade, tolerância e equidade de gênero.”

Pensando bem...

...a essa altura, o pedido da torcida do Flamengo para virar “nação simbólica” na ONU pode acabar no inquérito do golpe.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Severino venceu outra

Informado que os nomes “Severino” e “Juvenal” eram finalistas na votação para batizar o jumento que se tornaria mascote do “Rockgol”, programa da MTV, o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti (PP-PE), não perdeu a esportiva: “Nem essa eleição eu perco”. Não perdeu mesmo: os internautas da MTV deram seu nome ao jegue.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)
loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 5999-4 de hoje, quarta-feira (10/09)

2

Detento é executado com seis tiros na Gameleira
Mais um

/ 1 dia

Detento é executado com seis tiros na Gameleira

3

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo
INTERIOR | MS

/ 20 horas

Preso pelo Gaeco, prefeito de Terenos pede afastamento do cargo

4

Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão
trama golpista

/ 14 horas

Bolsonaro é condenado a 27 anos e 3 meses de prisão

5

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"
aliados

/ 14 horas

Tereza Cristina diz que condenação de Bolsonaro é injusta e pena "altíssima"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 8 horas

Juliane Penteado: É possível acumular pensão por morte com aposentadoria de servidor?
Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Devolução na conta de luz
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?