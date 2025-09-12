"Não tem livro de direito que sustente isso"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

A condenação

Valdemar foi condenado no mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Guerra política

A declaração de Valdemar parecia “homenagem”, mas petistas a usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no STF.

Como se faz

Teria sido mais fácil se unir à “tchurma” até se aposentar em 2028, mas Fux optou por julgar segundo os autos, cotejar provas, aplicar a lei.

Justiça na cabeça

Foi curioso observar, durante sua aula magna, Fux ignorando indiretas, as olhadelas de relógio, e seguir reto em seu voto de mais de 12 horas.

Troca na cúpula no STF atrasa anistia na Câmara

Um dos motivos para o atraso da votação do projeto que anistia os presos pela quebradeira do 8 de janeiro de 2023 é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), o que deve ocorrer no fim deste mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, neste momento, o “passe” está muito caro, já que serviria de trunfo para Barroso até antecipar aposentadoria, o que ocorrerá compulsoriamente em 2033.

A seus pés

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), somente irá pautar o projeto de anistia após receber “ok” do STF. Morre de medo.

Vamos conversar

Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria. Acham que ele adoraria uma embaixada no circuito Helena Rubinstein.

Quem interessa

Deputados mapeiam decisões de Edson Fachin e buscam se aproximar do ministro, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

Lula ostentação

Chamado de “falso humilde” pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula sustentou outro sapado de luxo Zena na Universidade Federal do Amazonas. O modelo, agora cinza, custa R$10,5 mil.

Não houve chances

No fim do julgamento, Alexandre de Moraes contou que houve nada menos que 709 recursos dos advogados de defesa, todos rejeitados. “Mantidas todas as decisões monocráticas deste relator”, disse.

Arsenal misterioso

Ao responder ao voto demolidor de Luiz Fux, Moraes reiterou ontem que uma organização criminosa “fortemente armada” teria liderado a suposta tentativa de golpe. Armada de que mesmo?

Voto coração de mãe

O aparte de 20 minutos de Alexandre de Moraes durante o voto de Cármen Lúcia, no STF, contou com cinco minutos de vídeos com comentários do próprio relator e até do ministro Cristiano Zanin.

Bravata virou crime?

Bravata não é crime, como Luiz Fux ensinou na véspera, mas Moraes exibiu vídeo de 2021 em que Bolsonaro o xinga e exige que arquive o processo, e dias depois pediria desculpas. “Grave ameaça!”, exclamou.

Pelegão na mira

Até agora poupado de depor na CPMI, Frei Chico, pelegão irmão do Lula, teve um revés. A entidade da qual é dirigente está entre as que vão ter o sigilo bancário e fiscal quebrados.

Ojeriza a amarelinha

Sem publicar foto com a camisa da seleção desde a posse, Lula fez questão de mostrar o desprezo pelo uniforme outra vez. Recebeu as meninas da seleção de terno e nem fez de conta que vestiria a camisa.

Lula só piora

Até o sempre amigável Datafolha entregou más notícias a Lula, nesta quinta (11). A reprovação ao petista subiu e bateu nos 48%, mesmo no bondoso levantamento. Em julho, data da última pesquisa, eram 46%.

Pensando bem...

...o julgamento de Bolsonaro & cia foi tão surpreendente quanto assistir a um vídeo de jogo cujo resultado você já sabe.

PODER SEM PUDOR

Barbeiro cruel

Seis meses após assumir o cargo de ministro do Planejamento do governo FHC, Antônio Kandir percebeu que ganhara muitos cabelos brancos. Impressionado, foi ao barbeiro. Imaginou que após o corte os fios brancos diminuiriam. Ledo engano. No dia seguinte, o amigo Martus Tavares, então secretário-executivo, foi logo perguntando, para seu desalento: “Como é que seu barbeiro faz para cortar só os fios pretos?”