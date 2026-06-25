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CLAÚDIO HUMBERTO

"O PT aparelhou até a publicidade pública"

Rogério Marinho (PL-RN), que acionou o TCU para investigar gastos de Lula com propaganda

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

25/06/2026 - 07h00
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PF quer saber o que ligou Vorcaro a Hugo Motta

Investigadores da Polícia Federal se desdobram na análise de dados da Compliance Zero que flagraram diálogo do presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), atuando para liberar empréstimo de R$22 milhões para uma empresa da cunhada, em março de 2024. A pergunta na corporação é “o que Daniel Vorcaro viu em Motta?”. O pedido de Motta ao enrolado dono do Banco Master, segundo registrado pelo Estadão, foi em março de 2024. Motta nem mesmo era cotado para a presidência da Câmara.

Plantou...

O empréstimo acabou liberado. Motta, que nem era citado para suceder a Arthur Lira na presidência da Cãmara, foi indicado em outubro de 2024.

...e colheu

Três meses após o lobby, Motta desfrutava de luxuosa hospedagem no Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, generosa cortesia de Vorcaro.

Idos 2024

A coluna apurou que Motta não está na lista de 25 deputados que viajaram em ‘missão oficial’ para o convescote em Lisboa, mas esteve lá.

Suave na nave

Sobre o bem-bom às custas de Vorcaro, Motta disse que “não via problemas porque é um evento corporativo” e que estava tranquilo.

Dez nanicos vão levar R$33 milhões do fundão

Apesar de não terem atingido a cláusula de barreiras, que é o desempenho eleitoral mínimo para um partido obter acesso ao fundo partidário e à propaganda gratuita no rádio e na TV, dez partidos nanicos irão tomar dos pagadores de impostos mais de R$33 milhões do fundão eleitoral: Agir, DC, Democrata, Missão, Mobiliza, PCB, PCO, PRTB, PSTU e UP. É a parcela desses partidos dos R$99,2 milhões (2% do fundão eleitoral) que todos os 30 partidos dividem em ano de eleição.

Só unzinho

Cabe numa moto (e sobraria lugar) a bancada no Congresso desses partidos que vão morder R$33 milhões: só Kim Kataguiri (Missão-SP).

Achado na rua

Cada um dos nanicos receberá mais de R$3,3 milhões simplesmente por estarem registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Não confunda

O fundo partidário é mesada; R$110 milhões todo mês. Já o fundão eleitoral é a bolada de R$5 bilhões rateados para campanha eleitoral.

Trabalha contra

Flávio Bolsonaro diz que Lula não move uma palha sobre o tarifaço por uma razão simples: “acredita que isso pode beneficiá-lo nas urnas em outubro, mesmo que isso custe quebrar as empresas brasileiras”.

Traíra, só o peixe

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) chama Soraya Thronicke de “Soraya Trambique” e acusa: “após trair Bolsonaro, rasteja para ser aceita pelos petistas e acabou humilhada! Traíra não é bem-vindo em lugar algum!”

Medo impera

Para Alfredo Gaspar (PL-AL), o Brasil está perdendo a guerra para o crime organizado porque falta ao Governo Lula (PT) “uma política de segurança pública de verdade. A população vive com medo”.

Milagres eleitorais

Atrás de votos, Lula volta hoje (25) ao Mato Grosso do Sul para cumprir agenda pela segunda vez em 2026. Ano passado, sem eleição, o petista não se deu ao trabalho nem de passar pelo estado. A partir do dia 4 de julho, fica proibida a participação de pré-candidatos em inaugurações etc.

Troca-troca

Alan Rick (Rep-AC) aposta em uma saída do aperto sem criar tributos. O senador sugere usar créditos a receber da União para quitar débitos locais e reduzir dívidas de entes federativos com o governo federal.

Abismo inédito

A Venezuela vai revelar rombo de US$240 bilhões (R$1,25 trilhão) nas contas do país, muito mais que o estimado inicialmente, diz o Financial Times. Será a maior reestruturação de dívida pública da História mundial.

Vergonha total

Para Bibo Nunes (PL-RS), o STF “está cada vez mais politizado, sem credibilidade e distante da confiança da população”. Na visão do deputado, falar da Corte é algo que o “envergonha como brasileiro”

História é outra

Advogado da Rumble e Trump Media, Martin De Luca esclarece que a decisão da Justiça americana não autorizou a AGU a atuar na defesa do ministro Alexandre de Moraes no processo nos EUA. A Justiça aceitou ouvir argumentos do governo brasileiro e só. Não decidiu sobre o mérito.

Pensando bem...

...é quinta-feira, mas já sextou no Congresso.

PODER SEM PUDOR

Doença muito rara

Teotônio Vilela Filho e Márcio Fortes eram dirigentes do PSDB e chegaram atrasados a uma importante reunião, durante o governo FHC. “Desculpem o atraso”, justificou Fortes, “Teotônio teve crise de um mal muito raro, o distúrbio cronotopocinético, mas já está tudo bem com ele.”

Nem Vilela entendeu nada. Fortes explicaria depois: “Eu também sofro desse mal, distúrbio cronotopocinético. ‘Crono’ de tempo, ‘topo’ de terreno ou distância e ‘cinético’ de movimento. Quer dizer que o sujeito chega sempre atrasado...”

Giba Um

"Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Para ser sincero, não penso nele...

...Não poderia me importar menos. Ele é um tipo diferente de pessoa, muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem", de Donald Trump, ainda no G7, sobre o comportamento de Lula no recente evento na França

24/06/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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Colecionadores de frases ridículas ou sem sentido produzidas por políticos, como Lula ou integrantes do clã Bolsonaro, especialmente Eduardo e Flávio, já podem acrescentar às suas coleções algumas preciosidades produzidas pelo presidente americano Donald Trump.

Mais: durante o G7, quando entrou numa sala repleta de governantes já acomodados e bradou: "Eu sou o chefe". Alguns deram risada, mas Trump pretendia demonstrar poder. Em Évian, ao receber uma camiseta da seleção alemã do chanceler Friedrich Merz, Trump sequer se levantou.

Giba Um

Uma nova etapa

A cantora Simone Mendes é a estrela da capa da 23ª edição da Billboard Brasil. Em entrevista, a artista revelou detalhes sobre sua trajetória, seus novos projetos e o momento vibrante que vive em sua carreira solo, iniciada em 2023. "Eu venho escrevendo minha história há muito tempo... Degrau por degrau, construindo a minha história na música de uma forma muito honesta, muito justa, com muito amor, carinho e dedicação." Em 2026, Simone lançou o projeto "O Melhor de Mim" em parceria com seus fãs e apresentou o single "Direitos Iguais", que já se destaca em suas apresentações. Além disso, reuniu grandes nomes do sertanejo para o DVD "Minhas Memórias", uma homenagem às músicas que marcaram sua infância."Quero trazer aquilo que me ensinou o que é ser artista." Natural da Bahia, Simone realizou seus sonhos e consolidou-se como uma das cantoras mais admiradas do Brasil. De quebra, sua autenticidade também serviu de inspiração para a nova linha de calçados da Bebecê em colaboração com a cantora, da qual participou ativamente com sugestões e ideias. A coleção alia elegância, conforto e estilo, oferecendo modelos adequados para diversas ocasiões e refletindo a essência da artista: emoção, personalidade e coragem para seguir em frente.

CBF: caça às bruxas

Enquanto a Seleção Brasileira prepara-se para o jogo de amanhã contra a Escócia, a CBF afunda numa rede de intrigas. O presidente da entidade, Samir Xaud, promete uma caça às bruxas para identificar a eventual participação de funcionários no vazamento de seus gastos nos Estados Unidos — despesas, diga-se de passagem, que estão numa rota cinzenta entre o institucional e o pessoal. Na semana passada, surgiram informações de que a CBF estaria bancando a hospedagem não apenas da esposa, mas também de uma suposta amante de Xaud. O dirigente entrou numa espécie de surto paranoico. Nos últimos dias, passou a descontar em tudo e em todos, de seus pares na diretoria aos demais níveis hierárquicos da CBF. A ponto de sair do radar dos demais dirigentes da entidade: após a notícia se espalhar pela imprensa, Xaud tem evitado compartilhar seus deslocamentos dentro dos Estados Unidos com pessoas da Confederação. Para onde olha, ele enxerga "um inimigo". Os analistas acham que ele não está de todo errado. No entorno do cartola, o fogo amigo é atribuído a Gustavo Dias Henrique, o poderoso vice-presidente da Confederação, tido, na prática, como o real mandatário da entidade.

Dinheirama

Para quem não tem nem ideia: o orçamento da CBF para 2026 é de R$ 2,7 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em receitas que ficam diretamente no caixa central para operações. Há ainda R$ 1 bilhão em patrocínios de 12 parceiros comerciais. O presidente Samir Xaud, que muita gente nem sabe de onde saiu para comandar a CBF, recebe mensalmente R$ 383,6 mil, que, arredondados para R$ 400 mil, significam um rendimento anual de aproximadamente R$ 5 milhões. Xaud pilota a dinheirama com os olhos arregalados e exerce um irresistível controle sobre uma montanha de dinheiro que nunca havia passado diante de seu nariz.

Giba Um

O amor floresceu

A apresentadora Sabrina Sato, 45 anos, comoveu seus seguidores ao anunciar, na segunda (22), que está esperando seu primeiro filho com Nicolas Prattes, 29 anos. A revelação aconteceu em um vídeo especial apresentado por Zoe, filha de Sabrina, que compartilhou com alegria: "Todos os dias, antes de eu dormir, converso com o Papai do Céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois faço um pedido. O mesmo pedido todos os dias. Desde quando eu tinha cinco anos." Então anuncia que seu desejo finalmente se tornou realidade: "Gente, minha mãe tá grávida!". Em sua publicação, Sabrina celebrou essa fase com a frase: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo." A notícia torna-se ainda mais significativa após a apresentadora ter enfrentado um aborto espontâneo em 2024, durante sua primeira gestação com o parceiro. Com a chegada do novo bebê, muitos fãs já se perguntam se Sabrina irá desfilar normalmente no Carnaval de 2027. Em 2024, ela havia manifestado o desejo de desfilar grávida no ano seguinte, mas a gestação foi interrompida nos primeiros meses. Agora, o público acompanha com carinho essa nova etapa na vida da apresentadora.

Giba Um

"Convidado trapalhão"

Após a participação polêmica como um "convidado trapalhão" — nome de um filme de Peter Sellers — no G7, Lula retornou ao Brasil com a mesma fala que deixou na França, depois de afirmar coisas como "nunca fui esquerdista". Mais: Lula não gostou da reação de Jaques Wagner após as denúncias que desabaram sobre sua cabeça. O senador afirmou que "fogo amigo sempre aparece, mas eu prefiro confiar na minha relação e na confiança de Lula", referindo-se aos pedidos para que deixe a liderança do PT no Senado. E é exatamente isso que o presidente deverá lhe pedir: ele teme sequelas em sua campanha rumo ao quarto mandato.
 

Artistas nas campanhas

O presidente Lula já aposta na proximidade com artistas nacionais ligados à esquerda e ao círculo da primeira-dama Janja da Silva. Ela atua como interlocutora de artistas, músicos e produtores culturais. Chico Buarque é uma das peças-chave, mais uma vez, na campanha presidencial de Lula. Do outro lado, misturando as denúncias contra Jaques Wagner a supostas ligações de Lula com Daniel Vorcaro, Flávio Bolsonaro posa para fotos ao lado de Zezé Di Camargo, que, em outras épocas, era garoto-propaganda do próprio Lula. Em uma dessas imagens, o cantor aparece com uma camiseta onde se lê: "O agro é top".

Pérola

"Eu observei o Brasil, o líder de lá, que conheço um pouco. Para ser sincero, não penso nele. Não poderia me importar menos. Ele é um tipo diferente de pessoa, muito volátil. Eu o vi fazendo um discurso. Foi um discurso muito volátil, e tudo bem",

de Donald Trump, ainda no G7, sobre o comportamento de Lula no recente evento na França.

Outra coleção

Ainda sobre as frases de Trump: a primeira-ministra Giorgia Meloni também tentou agradá-lo e pagou o preço. O americano comentou: "Ela me implorou para tirar uma foto comigo. Eu não teria tirado, mas fiquei com pena". Meloni limitou-se a dizer que se sentiu "humilhada" ao ouvir o comentário. Trump está longe de ser um diplomata: numa semana abriu as portas da Casa Branca para Lula e, pouco mais de uma semana depois, elogiou Flávio Bolsonaro, confundindo-o com o irmão Eduardo, e virou as costas para o brasileiro no G7.

Dívidas rurais 1

A Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), presidida por Pedro Lupion (PP-PR), articula-se contra o que considera ser uma operação tartaruga montada pelo Planalto em parceria com Hugo Motta, presidente da Câmara, para retardar a votação do projeto de renegociação das dívidas rurais. Deputados ligados ao agronegócio discutem medidas de retaliação, incluindo a redução deliberada do quórum em votações de interesse do governo. A avaliação dos ruralistas é que o governo tenta ganhar tempo para desgastar a proposta e reduzir a pressão política criada após sua aprovação no Senado.

Dívidas rurais 2

Na semana passada, circulava a informação de que Motta pretende submeter a proposta a um longo périplo por comissões e audiências públicas, o que empurraria sua votação para depois do recesso parlamentar ou até mesmo para após as eleições. O projeto, aprovado pelos senadores, cria mecanismos para alongamento e renegociação de passivos do setor agropecuário, utilizando recursos do Fundo Social do Pré-Sal, fundos constitucionais e outras fontes de financiamento. O texto prevê um limite inicial de R$ 30 bilhões em crédito, mas o universo potencial de dívidas alcançadas pode chegar a R$ 140 bilhões, segundo estimativa da Fazenda.

Legado de Abram 1

Com o título "Transformar instituições. Inspirar gerações", a FecomercioSP, o Sesc, o Senac e os sindicatos empresariais publicaram um anúncio de página inteira sobre a apresentação da nova diretoria da entidade, hoje, no Teatro do Sesc Pinheiros, em São Paulo, e a homenagem ao presidente Abram Szajman e seu legado após mais de quatro décadas no comando do grupo, transformando seus integrantes em "agentes de transformação". Na página, há fotos de Szajman e de Ivo Dall'Acqua Junior, eleito para a presidência da FecomercioSP. Abram introduziu áreas como Hotelaria, Fotografia, Moda e Gestão Ambiental no Senac, que hoje conta com 63 unidades, três campi universitários, dois hotéis e mais de 2,3 milhões de estudantes.

Legado de Abram 2

Sob a liderança de Abram, o Sesc SP expandiu sua presença de 9 para 43 unidades, levando qualidade de vida a mais de 30 milhões de pessoas e tornando-se um modelo global de acesso à cultura, saúde, esporte, lazer e cidadania. O legado avança com a eleição de Dall'Acqua, numa transição sólida que assegura a defesa da livre iniciativa, da liderança sindical patronal e do desenvolvimento socioeconômico do país. Ele integra os quadros da federação desde 1980, é advogado, diretor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e uma das principais vozes da Conferência Internacional do Trabalho da OIT, em Genebra.

Mistura Fina

O presidente da WEG, Alberto Kuba, tem mantido intensa interlocução com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. As conversas passam pela estratégia de negociação do governo Lula com Washington e pelo pleito de medidas compensatórias capazes de mitigar o impacto da nova tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros. A mobilização da WEG é proporcional ao estrago que o tarifaço de Trump pode causar em seus negócios.

A WEG produz motores elétricos, transformadores, sistemas de automação, equipamentos para transmissão de energia e soluções ligadas à eletrificação e à transição energética. Em 2025, a companhia registrou receita trimestral superior a R$ 10 bilhões. Cerca de 25% de sua produção é destinada aos Estados Unidos. O temor da companhia é que Washington retalie países acusados de práticas comerciais consideradas desleais, como ocorreu com a China. O governo americano pode impor tarifas ou restrições comerciais sobre produtos considerados estratégicos para a segurança nacional.

O imóvel de R$ 2,5 milhões em Salvador, que teria sido negociado como propina para o líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner, vale dez vezes menos do que o apartamento de luxo no edifício Mansão Victory Tower, onde mora o senador. Localizado no Corredor da Vitória, endereço com um dos metros quadrados mais caros de Salvador, um apartamento como o de Wagner pode custar mais de R$ 20 milhões. O prédio, da figura que adora luxos, tem píer privativo e teleférico para a Baía de Todos-os-Santos.

In - Moletom peluciado
Out - Moletom careca

CLAÚDIO HUMBERTO

"Precisava saber como estão as coisas do banco [Master]"

Jaques Wagner (PT-BA), líder de Lula no Senado, para o ex-sócio de Daniel Vorcaro

23/06/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Para PF, Wagner dedicou o mandato ao Master

A Polícia Federal atestou que líder do governo Lula no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), "exerceu o mandato parlamentar de forma alinhada aos interesses econômicos do Banco Master", a partir de indícios obtidos a partir dos celulares apreendidos, segundo relatório ao ministro do STF André Mendonça. Pior é que a essa atuação não se caracteriza por ato único e isolado, “mas em padrão contínuo, sistemático e documentado de engajamento pessoal” nos negócios liderados por Daniel Vorcaro.

Juntos na ascensão

Para a PF, Jaques Wagner atuou em favor do conglomerado financeiro sobretudo de 2022 a 2025, na “ascensão da organização criminosa".

Projeto de Ciro na mesa

A PF aponta reuniões de Wagner para tratar de temas de interesse do Vorcaro, como aumentar cobertura do FGC para beneficiar o Master.

Batom na cueca

Wagner negou relação com Daniel Vorcaro, mas enviou mensagem ao ex-sócio Augusto Lima, indagando “como estão as coisas do banco".

Pernas curtíssimas

É acusado também de mentir sobre dólares e euros. As diárias pagas pelo Senado totalizam bem menos que os R$600 mil apreendidos.

Lula avalia entregar liderança para outro partido

Com Jaques Wagner (PT-BA) sob fritura após ser alvo da Polícia Federal, o Planalto sonda até nomes de outros partidos para suceder ao petista na liderança do governo no Senado, apesar de o baiano ter tudo para continuar no cargo. Três parlamentares do PT estão cotados, mas cada um com abacaxi para resolver. Randolfe Rodrigues (PT-AC) ocupa o posto de líder no Congresso e é lembrado, mas precisa renovar seu mandato, situação semelhante à do colega Rogério Carvalho (PT-SE).

Cotado, mas...

Sobra Camilo Santana (PT-CE), que não precisa renovar o mandato, tem boa interlocução com os colegas, mas tem problema local para resolver.

Abacaxi cearense

Camilo é o plano B do PT caso Elmano de Freitas não desencante nas pesquisas para se reeleger governador do Ceará.

No páreo

Sobram na lista senadores do MDB, bancada com o mesmo número do PT (9); PSB, que faz bloco com PSD; e PDT, integrante do bloco petista.

Ativismo em ação

A demora de Lula (PT) em dispensar Jaques Wagner da Liderança do Governo tem explicação: ela não pensou nisso. Foi ideia de jornalistas governistas para evitar a “contaminação” da campanha do PT com esse escândalo. Insistiram tanto que, como sempre, Lula gostou da sugestão.

Unha e carne

Jaques Wagner pode não ser flor que se cheire, como se diz na oposição, mas ele jamais seria desleal a Lula. O senador nada faria sem ordem ou concordância de Lula. São mais de 45 anos de intimidade.

Corpinho de PSDB

Se Lula agora nega as origens, Aloysio Nunes declarou-se “de esquerda” ao trocar o PSDB pelo socialista PSB. Motorista e segurança de Carlos Marighella na luta armada contra o regime militar, ele chega criando problemas: o PSB, diz, tem “orientação social democrática”, tipo PSDB.

Junto e misturado

Flávio Bolsonaro (PL) vê elo entre Lula, o senador Jaques Wagner e o cambalacho do Banco Master: “Jaques é Lula e Lula é Master. Quando esse fio for puxado, o PT acaba”, conclui.

Sabe que não sabe

Com margem de erro de dois pontos, a Datafolha de sábado (20) aponta empate técnico entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL); 47% a 43%. Ou seja, o resultado permanece incerto até no instituto que virou meme.

Tripudiou

Presidente dos EUA, Donald Trump tornou notícia velha o anúncio do premiê do Reino Unido, Keir Starmer, de que deixaria o cargo. Quase 24h antes, o americano avisou que o inglês deixaria o cargo após fracassar “miseravelmente” em imigração e energia.

Apostas inglesas

Casas de apostas inglesas como a Betfair apontam vitória de Lula (PT) quase certa, este ano. O petista tem chance de 1/33, ou seja, 97% de probabilidade. Já a vitória de Flávio paga mais: 6/5, 45,5% de chances.

Data marcada

Faltam menos de dois meses para o primeiro debate entre os candidatos a presidente, este ano. A primeira discussão entre os presidenciáveis está marcada para o domingo, 16 de agosto, às 20h, na TV Band.

Pergunta no Senado

Tem “cotado” ou “coitado” para assumir a liderança de Lula no Senado?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Guia para hipocondríacos

O ex-senador Arthur Virgílio (PSDB-AM) jantava, segunda à noite, no restaurante Alcaparra, no Rio, quando um cidadão, Dr. Tanus Tauk, foi à sua mesa, cumprimentou-o e lhe presenteou com um exemplar de um livreto de sua autoria, “Passaporte da Saúde”. É um guia útil para quem viaja ao exterior. Contém, em seis idiomas, os nomes dos principais remédios de que um viajante pode necessitar e pode comprar sem receita. E explica como pedi-los nos seis idiomas. Arthur Virgílio pediu mais dois exemplares, autografados, para oferecer, um ao ex-presidente José Sarney, outro para o então governador de São Paulo, José Serra.

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