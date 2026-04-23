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CLAÚDIO HUMBERTO

"Ninguém aguenta mais o Lula, dentro ou fora do Brasil"

Pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro reage ao protesto anti-Lula em Portugal

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

23/04/2026 - 07h00
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Governo revisa projeção de votos pró-Messias

Tem explicação a mudança na sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado por Lula para ocupar a vaga do ministro aposentado Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O cenário mudou e piorou muito a intenção do “Bessias” de ocupar a suprema cadeira, na última semana. A sutil mudança, apenas um dia, de 28 para 29 de abril, garante a votação após a reunião de líderes, quando deve sair a “aferição final” da pressão para a sabatina de Messias.

Esvaziou

Há uma semana, otimistas falavam até em 52 votos pró-Messias. Esta semana, tabelas indicam que não bate nos 50, com contas até em 43.

Não colabora

Governistas e oposicionistas contam que o clima azedou mais por “culpa” do Supremo do que pelas derrapadas do inábil governo do PT.

Supremo governismo

Nas “barbeiragens” do STF, diz uma fonte, aparece o inquérito aberto contra o Flávio Bolsonaro (PL), principal adversário de Lula em outubro.

Pé atrás

Há ainda a inclusão de Romeu Zema (Novo), outro nome da oposição, no interminável “inquérito das fake news”, e a eleição do Rio de Janeiro.

Lula tem histórico de tentar ‘criar caso’ com EUA

A promessa de Lula (PT) de aplicar “reciprocidade” no caso do delegado brasileiro expulso dos Estados Unidos por tentar burlar regras de imigração contra o ex-deputado Alexandre Ramagem, é apenas mais uma das várias tentativas do petista, ao longo dos anos, de “criar caso” e desestabilizar a relação entre os dois países. Começou em 2004, quando Lula ameaçou expulsar o jornalista Larry Rohter, do New York Times, por reportagem sobre sua bebedeira. Lula acabou recuando. Sempre recua.

Amigo de tiranias

Em 2010, tentou “mediar” em favor do programa nuclear do Irã. Foi enxotado pelos EUA, que iniciava sanções contra a ditadura dos aiatolás.

No lado errado

Na guerra da Ucrânia, Lula passou pano para invasores russos. E apoiou os terroristas do Hamas contra Israel, onde virou persona non grata.

Ranço contra EUA

Em 2023, atual mandato, Lula passou a criticar a “hegemonia do dólar” e a colecionar provocações aos EUA, país que mais investe no Brasil.

Crachá retaliado

Após bravatas de “reciprocidade” contra a expulsão do seu agente, Lula (PT) baixou a bola. A “retaliação” será retirar credenciais de acesso de um policial americano à Polícia Federal. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo: o americano apenas perde o crachá de acesso ao prédio.

Lista arquivada

Sem ter como reagir ao flagrante de manipulação do ICE para deportar o Alexandre Ramagem, o governo Lula listou opções de oficiais de inteligência a serem expulsos do País. Recuarem. Sempre recuam.

Ao dicionário

Adulto entrou na sala, no Itamaraty, e lembrou que expulsando um funcionário americano sem haver cometido violações semelhantes às do delegado, o Brasil estaria praticando retaliação e não reciprocidade.

Lulatour

A deputada Carol de Toni (PL-SC) cobrou explicações da Casa Civil e do Itamaraty acerca da gastança de Lula no tour pela Europa. A coluna revelou que na Alemanha, só com hospedagem, passou dos R$812 mil.

Mão na carteira

A Aneel, agência reguladora que parece trabalhar contra o consumidor, bateu mais um prego no caixão do combalido bolso do brasileiro: liberou reajuste que chega a 20% para mais de 20 milhões de consumidores.

Ineditismo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lembra: desde que entrou em vigor a Constituição de 1988, nenhum parlamentar foi condenado por calúnia no STF, acusação pela qual ele agora é investigado na Corte.

Psicopatas fora

Pré-candidato a senador no Amazonas, Capitão Alberto Neto (PL) criticou ações do Ibama no estado, que acusa de atear fogo a casas de produtores rurais. O deputado disse que o governo federal do PT maltrata o povo e prometeu “enfrentar os psicopatas ambientalistas”.

União

Ao citar Flávio e Michelle Bolsonaro, a governadora do DF, Celina Leão (PP), está convicta na união da direita nas eleições: “Temos valores em comum, um projeto para o Brasil e nomes preparados para liderar”.

Pensando bem...

...credencial não é visto.

PODER SEM PUDOR

Pior que na ditadura

O advogado Técio Lins e Silva, que defendeu presos políticos por mais décadas anos, denunciou certa ao ministro ao então ministro da Justiça, Tarso Genro, que o tratamento da Polícia Federal ao exercício da advocacia no governo petista ficou “muito pior” que na ditadura. Lembrou que ouvia presos sem cerceamentos, até no temido Regimento Sampaio, do Rio de Janeiro, nos anos de chumbo: “Certa vez, no fundo da sala, havia um coronel orelhudo e, diante daquelas orelhas enormes, pedi ao general para retirá-lo, no que fui atendido.” Para Lins e Silva, a PF da era petista, na ocasião, não reconhecia o direito dos presos e nem as prerrogativas dos advogados.

Giba Um

"O Brasil continuará sendo um país democrático. Vamos vencer e manter nossa democracia. Aqui não...

...há espaço para fascistas, pessoas que não acreditam em democracia. Essa ideologia de direita que governa o mundo não tem futuro. Só espalha ódio e mentiras", de Lula, apostando na vitória

22/04/2026 06h00

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Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

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As primeiras pesquisas sobre candidatos ao Senado por São Paulo colocam em primeiro lugar Marina Silva (Rede) e, bem próxima, em segundo, Simone Tebet (PSB). As duas deixam longe Guilherme Derrite (PP), ex-secretário da Segurança Pública do estado.

MAIS: agora surgiu a figura de Márcio França, ex-ministro do Empreendedorismo e antiga figura do PSB, avisando que Simone só será candidata em São Paulo "se ele deixar". França quer ser senador, mas, nas mesmas pesquisas, suas intenções de voto são mínimas.

Giba Um

Uma casa no campo

Em 2026, o restaurante Maní completa 20 anos, um marco que, para a chef Helena Rizzo, representa praticamente uma vida inteira dedicada à cozinha e às mudanças que vieram junto com ela. Em entrevista à Marie Claire Brasil, Helena relembrou que o Maní começou com uma ideia bem diferente: um menu vegetariano sugerido por sua amiga de infância e sócia do restaurante, a apresentadora Fernanda Lima. Com o tempo, o projeto cresceu, ganhou novos espaços e o cardápio passou a olhar cada vez mais para o Brasil, ingredientes locais e sabores nacionais tomaram o lugar das fortes influências europeias. Curiosamente, Helena não seguiu o caminho tradicional da gastronomia. Antes de virar chef, foi modelo, garçonete e cozinheira em vários restaurantes, uma espécie de “estágio da vida real”, como ela mesma descreve. Foi nessas experiências que construiu seu conhecimento, sem nunca ter feito um curso formal. Ela também fala abertamente sobre um tema ainda presente na profissão: o machismo. Segundo Helena, a gastronomia ainda exige que muitas mulheres trabalhem dobrado para conquistar o mesmo reconhecimento. Na vida pessoal, outra grande virada aconteceu em 2015, com o nascimento da filha Manu. A maternidade fez Helena repensar o ritmo intenso de trabalho. Nesse período, participou do MasterChef Brasil, iniciou um novo relacionamento e comprou uma casa de campo. Ao ser questionada sobre suas aspirações para os próximos 20 anos, ela disse: “Estarei perto dos 70 anos. Imagino-me no sítio, cercada pela natureza, fazendo o que amo, pintando, cozinhando, ouvindo música, lendo. Talvez escrevendo? E recebendo amigos e familiares para almoços e jantares. Plantei bastante mandioca, algumas variedades de abóbora, milho crioulo, feijão. Adquiri aqui pensando no futuro. Quero envelhecer e morrer num lugar assim".

BC de Campos Neto-Nubank: milagre da multiplicação

Roberto Campos Neto, agora vice-chairman do Nubank, acalentou a vida boa das fintechs durante todo o seu mandato. O Nubank, por exemplo, não tem do que reclamar. Em 2018, ano anterior à entrada de Campos Neto na presidência do BC, a instituição financeira somava R$ 10,7 bilhões em ativos, uma carteira de crédito de R$ 6,9 bilhões e uma base de 5,9 milhões de clientes. Coincidência ou não, sob a gestão do economista à frente do Banco Central deu-se o milagre da multiplicação. O Nubank tornou-se a instituição financeira privada com maior número de clientes no Brasil — 112 milhões no ano passado, ou 61% da população adulta do país. Sua carteira de crédito chegou a R$ 160 bilhões. O volume de ativos passou de R$ 252 bilhões. Por uma infeliz coincidência, também foi no mandato de Campos Neto no Banco Central que o Master virou o que virou. A gênese de tudo se dá já em sua gestão, quando o BC deu autorização para a venda do então Banco Máxima a Daniel Vorcaro, em outubro de 2019, operação que havia sido reprovada oito meses antes na administração de Ilan Goldfajn, seu antecessor. De 2019 a 2024, o volume de ativos declarados do Master saiu de R$ 3 bilhões para mais de R$ 80 bilhões, 2.500% a mais.

Milagre da multiplicação 2

Se o mimetismo (um outro organismo para obter vantagens) das fintechs com um BC pasmo já é um caso de difícil explicação, segundo analistas, a relação incestuosa de Campos Neto com o Nubank seria "moralmente inadmissível". Mais: Campos Neto deixou a presidência do BC para virar vice-chairman do Conselho e executivo do Nubank e levou consigo as informações que colheu no BC e junto a seu preceptor Paulo Guedes. Os representantes do banco como um todo não podem ser colocados sob suspeição. Nem todas as diretorias estão envolvidas com fintechs. Em última instância, foi Campos Neto que deixou as instituições financeiras deitarem e rolarem durante todo o seu mandato.

Giba Um

Pode criticar

A jornalista Maria Cândida optou por discutir o tópico do amor-próprio neste domingo (19). Compartilhando uma foto sua de biquíni com seus mais de quinhentos mil seguidores, ela refletiu sobre a severidade com que as mulheres frequentemente se julgam e os padrões impostos pela sociedade. "Vai criticar? Pois é… quantas vezes a gente olha para si mesma e só enxerga defeito. Um detalhe aqui, outro ali, e pronto: a lente vira julgamento. A gente foi treinada a se analisar em partes, nunca no todo. Se quiser, essa foto também permite isso." Ela continuou sua reflexão, enfatizando que sempre haverá algo que não se alinha aos padrões estéticos. "Sempre vai ter algo fora do padrão, algo para apontar, algo para ajustar. Mas, quando você muda o olhar, muda a narrativa. Porque o todo é outra coisa. É presença, é história, é uma mulher inteira que chegou até aqui. E isso não se edita, se reconhece." Desde que encerrou seu contrato com a TV Globo em 2024, Maria Cândida tem se concentrado em atuar como produtora e palestrante. Além disso, lançou o projeto "Menopausa Sem Fronteiras" e publicou o livro “Menopausa como jornada”, que explora essa questão.

Giba Um

Antes do Master

Ao deixar o Supremo, depois de 12 anos, o ex-ministro Luís Roberto Barroso adotou uma quarentena de seis meses e escreveu "Minha história com o Brasil: memórias do que vi e vivi". Mas Barroso acha que não é hora de publicar: acha que o momento está mais para política do que para literatura. O livro intercala episódios históricos com passagens da vida do autor, de Vassouras, onde nasceu, ao Supremo Tribunal Federal, passa pelo golpe de 1964 e termina no julgamento de Jair Bolsonaro. Ou seja: antes da novela sobre fraude no Banco Master e o envolvimento de colegas dos tempos da Corte e muitos políticos, incluindo o ex-presidente Michel Temer.

Subiu e desceu

No dia de inquérito no STF contra Flávio Bolsonaro por calúnia contra o presidente Lula, o petista voltou a liderar chances de vencer em 2026: 40% a 39% na plataforma de previsões e apostas Polymarket. "Expõe a deterioração alarmante dos padrões de decoro e responsabilidade", é assim que a Transparência Internacional classificou o "discurso de ódio" de Gilmar contra o senador Alessandro Vieira por voto na CPI do Crime Organizado. Flávio se defendeu: "Onde está a liberdade de expressão?" (Mendes e Toffoli falaram até em cassação). Por outro lado, Romeu Zema diz que, se for eleito (não será), a primeira medida será "a criação de um novo STF" (idade mínima de 60 anos e mandatos de 15 anos). Detalhe: no fim de semana, o Paraná Pesquisas anunciou Flávio com 48% no segundo turno e Lula com 40%.

Pérola

"O Brasil continuará sendo um país democrático. Vamos vencer e manter nossa democracia. Aqui não há espaço para fascistas, pessoas que não acreditam em democracia. Essa ideologia de direita que governa o mundo não tem futuro. Só espalha ódio e mentiras",

de Lula, apostando na vitória.

Outra versão 1

Documentos da Receita Federal entregues à CPI do Crime Organizado desmontam a versão do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes (STF) sobre o jatinho do Master. A versão é de que se tratava de fretamento e que o valor seria descontado dos R$ 3,6 milhões mensais pagos ao escritório pelo banco. Os documentos da Receita apontam pagamento integral das parcelas mensais de R$ 3,6 milhões, sem qualquer abatimento ou retenção pelo suposto aluguel do avião. Não foram apresentados registro contábil, nota fiscal ou comprovante de transferência que comprove o desconto alegado.

Outra versão 2

Independente de locação ou doação, o benefício econômico auferido obriga o recolhimento de tributos. Dependendo da natureza jurídica do fretamento, são devidos IRRF, PIS, Cofins, CSLL e talvez IOF ou ITCMD. Mas nada indica que foram pagos. A evidência apresentada, se for confirmada, pode transformar uma simples justificativa contábil em indício concreto de irregularidade fiscal.

"E se ele falar?"

A prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, provocou uma descarga elétrica no entorno do ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha. Ao longo dos últimos dias, interlocutores de Ibaneis se movimentaram intensamente nas mais diversas frentes para ouvir a eventual disposição de Costa de firmar um acordo de colaboração com a Justiça. O esforço incluiu contatos com advogados, operadores do meio jurídico e autoridades com acesso aos bastidores da investigação, com uma tentativa de antecipar possíveis desdobramentos do caso. Nomeado por Ibaneis para o cargo, Costa comandou o BRB durante praticamente todos os dois mandatos do ex-governador. Era um colaborador da mais estrita confiança que teria recebido imóveis de R$ 140 milhões de valor para facilitar a compra do Master pelo banco estatal.

"Colegas da delegacia"

Gilmar Mendes, decano do STF, não vai deixar barato o caso dos indiciamentos propostos pela CPI do Crime Organizado contra ministros da Corte. Quer ação da PGR contra Alessandro Vieira e vai levar o caso ao plenário do Supremo. Mendes quer que a PGR esclareça se a CPI tinha "objetivos ocultos" ao investir contra o STF. "Ele é delegado civil. Por que não tratou das milícias? Está protegendo colegas da delegacia?". Mendes diz ter "dúvidas" sobre a motivação de Vieira para não indiciar chefes de facções: "Por que ele não cumpriu o objetivo da CPI? Foi por medo ou conveniência?"

Outra coleção

Não é apenas o presidente Lula que comete frases fora de propósito, dignas de figurar numa seleção de impropriedades. Agora, Eduardo Cunha dá entrevista ao jornal mineiro O Tempo e decreta: "Se eu não tivesse feito o impeachment de Dilma, não teria existido Bolsonaro presidente da República". De quebra, apresentou-se como "precursor de todos os expoentes da direita que aí estão". E, numa provocação a Nikolas Ferreira, disse que "muitos usavam fraldas quando ele comandou a cassação da ex-presidente". E emendou: "Tudo é fruto do meu ato. Sem o meu ato, nada teria ocorrido". Na sessão que abriu o processo contra Dilma, apareceu um deputado que exaltou a ditadura militar e um torturador. Dois anos depois, Bolsonaro virava presidente.

Mistura Fina

Em 2025, Florianópolis desbancou Porto Alegre como a capital com o maior percentual de pessoas morando sozinhas. Na cidade de Santa Catarina, a cada dez moradias, três são ocupadas por apenas uma pessoa, a maior proporção do país. Morar sozinho é tendência crescente entre brasileiros. No ano passado, dois em cada dez lares no país (19,7%) eram habitados por apenas uma pessoa. Há uma década, era de 13,7% e, em 2012, de 12%.

Em termos populacionais, 15,6 milhões de brasileiros moram sozinhos. Só o estado de São Paulo concentra 3,5 milhões desse total. A quantidade de lares unipessoais mais que dobrou. Saltou de 7,45 milhões em 2012 para 15,63 milhões de domicílios no ano passado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua. A cidade de São Paulo concentra o maior número de domicílios unipessoais, com 1,1 milhão de lares.

O investidor Silvio Tini, segundo maior acionista do Pão de Açúcar, tornou-se o novo homem forte na reestruturação da empresa, que tem quase R$ 20 bilhões em passivos, entre dívidas com bancos e débitos tributários e trabalhistas. Agora, a estratégia de Tini é partir para cima de determinados bancos e ex-acionistas, incluindo Casino, Península e Ronaldo Iabrudi, o que inspira surpresas. Enquanto o GPA afundava, Iabrudi (ex-CEO e chairman do GPA desde 2014) recebeu o equivalente a R$ 870 milhões. Entre 2014 e 2023, ele recebeu nominalmente R$ 483 milhões pelos serviços (equivalente hoje a R$ 870 milhões).

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ficará fora da campanha à reeleição do governador Tarcísio de Freitas em São Paulo. Kassab não gostou de Tarcísio ter mantido o vice-governador Felício Ramuth na mesma posição na campanha à reeleição (ele deixou o PSD e filiou-se ao MDB) e já tinha saído da Secretaria Estadual de Governo, perdendo o espaço conquistado em 2022. Kassab trabalhou muito na construção da campanha de Tarcísio quando ele foi escolhido por Bolsonaro para ser candidato em São Paulo. Kassab queria ser vice e ir se apontando para sair candidato ao governo em 2023. Não deu.

In – Contra celulite: Subcisão
Out – Contra celulite: Dry brushing

artigos

Por que estamos tão esgotados?

21/04/2026 08h00

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Ultimamente, a palavra cansaço deixou de ser apenas um estado passageiro e passou a se tornar quase uma identidade coletiva. Muitas pessoas relatam se sentir constantemente esgotadas, seja mental, emocional ou até fisicamente. Isso levanta uma pergunta importante: por que estamos tão cansados? 

Parte da resposta está em como tradicionalmente entendemos saúde mental. Durante muito tempo, considerou-se que estar mentalmente saudável significava simplesmente não apresentar um transtorno psicológico. Ou seja, na ausência de ansiedade, depressão ou outras condições clínicas, presumiríamos que a mente estaria funcionando bem. 

Mas saúde mental não é apenas a ausência de doença. Ela também envolve a presença de um funcionamento cognitivo e emocional saudável. Isso inclui capacidade de atenção, clareza mental, autoconhecimento, regulação emocional, flexibilidade psicológica, autocontrole, capacidade de tomar boas decisões, entre outros. 

Quando essas habilidades relacionadas às chamadas Funções Executivas começam a falhar, mesmo sem um diagnóstico clínico, o resultado frequentemente aparece na forma de fadiga mental, irritabilidade e sensação de sobrecarga constante. 

Vivemos em um ambiente que exige muito do cérebro. A quantidade de estímulos, decisões, informações e pressões diárias pode ultrapassar a capacidade natural do nosso sistema de processar tudo de forma equilibrada. Ao mesmo tempo, muitos dos hábitos que sustentam o bom funcionamento cerebral, tais como pausas mentais, sono reparador, atenção plena e regulação emocional, acabam sendo negligenciados. 
O esgotamento, portanto, muitas vezes não é um sinal de fraqueza individual, mas um indicador de que nossos sistemas mentais estão operando em modo de sobrevivência por tempo prolongado.
Mas você já percebeu que nem tudo que nos recarrega é necessariamente descanso? 

Veja, muitas atividades que nos devolvem vitalidade podem até cansar o corpo, mas ainda assim restauram nossa energia vital. Isso acontece, porque elas despertam nosso sentido de propósito, algo fundamental para o cérebro humano. Conversar com pessoas queridas, dedicar-se a um projeto significativo ou contribuir para algo maior do que nós, pode exigir esforço, mas, paradoxalmente, também nos reenergiza. 

No meu mais recente livro “Neurociência Positiva”, proponho olhar para a saúde mental de forma mais ampla. Em vez de perguntar apenas “como evitar o adoecimento”, devemos começar a perguntar também “o que faz o cérebro funcionar bem?” 

Essa mudança de perspectiva é fundamental para cultivarmos efetivamente uma saúde mental e não apenas para evitarmos, ou reduzirmos, a incidência de doenças ou os seus sintomas.

Assim, talvez o cansaço coletivo que vemos hoje seja, na verdade, um convite para repensarmos nossa percepção de saúde, nossa relação com a produtividade e com aquilo que realmente nos devolve energia. Afinal, o cérebro humano não foi feito apenas para suportar demandas, mas para encontrar sentido, equilíbrio e direção. 

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