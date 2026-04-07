"Ninguém aguenta mais o PT"

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Lula arrisca repetir Bolsonaro e não ser reeleito

Perder a reeleição é um dos maiores medos de Lula. Mas não só dele. Fontes do próprio Planalto, assessores e petistas em geral, também temem pesquisas que o colocam empatado ou atrás do adversário principal, pela primeira vez, desde a primeira vitória em 2002. De lá para cá, Lula liderou pesquisas meses antes da disputa, mesmo quando não poderia concorrer, mas seu desempenho hoje faz lembrar o de Jair Bolsonaro em 2022 – o primeiro presidente a perder a reeleição.

Queda patente

Lula liderou pesquisas em 2002, 2006 e até em 2010, quando não poderia concorrer a terceiro mandato, e em 2018, quando estava preso.

Palacianos insones

A taxa de rejeição ao governo Lula gira em torno de 52%. A rejeição a Bolsonaro, em 2022, era de 54% a mais de seis meses da eleição.

No aquecimento

Os resultados ruins alimentam a expectativa de desistência de Lula, que seria substituído por petistas como Fernando Haddad e Camilo Santana.

Exemplo tem

O ex-presidente dos EUA Joe Biden foi substituído por Kamala Harris, em 2024. Alberto Fernández, na Argentina, cedeu lugar a Sergio Massa.

Paca no prato expõe hipocrisia ambiental de Lula

Enquanto Lula (PT) posa como paladino de teses que nem compreende, tipo “transição ecológica”, vídeo de domingo (5) expõe o abismo entre discurso e prática. Janja preparou e serviu carne de paca, roedor silvestre cuja caça é proibida pela Lei de Proteção à Fauna (5.197/67) e pela Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). “Divina”, exultou Lula, após saborear o delito. Ele faz discursos pela ‘biodiversidade”, que também ignora, e põe no prato um animal cuja captura configura crime ambiental.

Petróleo inexplorado

O contraste beira o escárnio diante da negligência da exploração racional das riquezas como bilhões de barris de petróleo na Margem Equatorial.

Estupidez fértil

O Brasil importa 80% que precisa para fertilizantes, mesmo com reservas de grande escala de fosfato e postássio no Amazonas e no Mato Grosso.

Perdidos no discurso

O governo mente sobre o agronegócio “devastar” a Amazônia e dificulta produzir insumos que reduziriam a pressão por novas áreas de cultivo.

Consequências ignoradas

A pressa de Lula com o fim da escala 6x1, diz manifesto de 69 entidades representativas do comércio, revela que o governo não quer discutir as graves consequências. “É preciso serenidade para ouvir todos”, diz Alfredo Cotait Neto, presidente da associação comercial de São Paulo.

Só detalhes

A carne de paca chega a ser vendida por R$300/quilo por alguns poucos criadores devidamente autorizados pelo Ibama. O quilo mais caro da picanha, por exemplo, é vendido de R$120 a R$130, em média.

Brioches

“Enquanto o brasileiro aperta o orçamento, o governo se expõe com símbolos que mostram desconexão da realidade”, disparou a deputada Rosana Valle (PL-SP) sobre o vídeo de Janja cozinhando carne de paca.

De olho

Parlamentares do Novo acionaram o Tribunal de Contas da União contra a Advocacia-Geral e Ministério da Justiça por omissão no caso “Careca do INSS”. Cobra bloqueio e recuperação da grana desviada no exterior.

Só 33% completo

Rosângela Moro (PL-PR) chamou o resultado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de Lula de grande promessa ilusória. “Estado forte para taxar, mas fraco para resolver”, reagiu a deputada.

Pré-condição

Pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul pelo Novo, o deputado Marcel van Hattem foi peremptório: “No Novo, só concorre ao Senado quem for a favor de impeachment de ministros do STF. Ponto final”.

Lista de exclusão

Ao celebrar o crescimento no Paraná do PL, seu novo partido, o senador Sergio Moro convidou eleitores a se filiarem ao partido de Jair Bolsonaro, mas faz ressalva: “só não aceitamos petista ou bandido!”.

Vaga no STF

Para o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), os senadores que apoiarem a indicação de Jorge Messias, o Bessias, ao STF “não merecem ser reeleitos”, diz. “Destruiu vidas inocentes com a farsa do 8 de janeiro”.

Pensando bem...

...toda votação no Congresso é uma ‘janela’ de infidelidade.

PODER SEM PUDOR

Preço justo

Envolvido na campanha ao governo de Santa Catarina. em 1965, Aderbal Ramos da Silva, presidente do PSD, não sabia como se livrar de Jack, um boêmio, chato, que não largava seu pé. Um dia entregou-lhe uma quantia: “Jack, por favor, entregue estes Cr$ 100 mil ao Gordon. Em mãos.” Ele só voltaria um mês depois: “Dr. Aderbal, procurei o Gordon por todos os lados. Fui ao Rio, São Paulo e Porto Alegre e não o encontrei. Gastei o dinheiro procurando o homem...” Aderbal disse que não tinha problema. Afinal, livrou-se dele por um mês! “A propósito, dr. Aderbal”, perguntou Jack, intrigado, “quem é afinal o Gordon?”