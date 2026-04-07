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Cláudio Humberto

"Ninguém aguenta mais o PT"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) reage à mais uma alta na rejeição a Lula e cia.

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

07/04/2026 - 10h45
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Lula arrisca repetir Bolsonaro e não ser reeleito

Perder a reeleição é um dos maiores medos de Lula. Mas não só dele. Fontes do próprio Planalto, assessores e petistas em geral, também temem pesquisas que o colocam empatado ou atrás do adversário principal, pela primeira vez, desde a primeira vitória em 2002. De lá para cá, Lula liderou pesquisas meses antes da disputa, mesmo quando não poderia concorrer, mas seu desempenho hoje faz lembrar o de Jair Bolsonaro em 2022 – o primeiro presidente a perder a reeleição.

Queda patente

Lula liderou pesquisas em 2002, 2006 e até em 2010, quando não poderia concorrer a terceiro mandato, e em 2018, quando estava preso.

Palacianos insones

A taxa de rejeição ao governo Lula gira em torno de 52%. A rejeição a Bolsonaro, em 2022, era de 54% a mais de seis meses da eleição.

No aquecimento

Os resultados ruins alimentam a expectativa de desistência de Lula, que seria substituído por petistas como Fernando Haddad e Camilo Santana.

Exemplo tem

O ex-presidente dos EUA Joe Biden foi substituído por Kamala Harris, em 2024. Alberto Fernández, na Argentina, cedeu lugar a Sergio Massa.

Paca no prato expõe hipocrisia ambiental de Lula

Enquanto Lula (PT) posa como paladino de teses que nem compreende, tipo “transição ecológica”, vídeo de domingo (5) expõe o abismo entre discurso e prática. Janja preparou e serviu carne de paca, roedor silvestre cuja caça é proibida pela Lei de Proteção à Fauna (5.197/67) e pela Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). “Divina”, exultou Lula, após saborear o delito. Ele faz discursos pela ‘biodiversidade”, que também ignora, e põe no prato um animal cuja captura configura crime ambiental.

Petróleo inexplorado

O contraste beira o escárnio diante da negligência da exploração racional das riquezas como bilhões de barris de petróleo na Margem Equatorial.

Estupidez fértil

O Brasil importa 80% que precisa para fertilizantes, mesmo com reservas de grande escala de fosfato e postássio no Amazonas e no Mato Grosso.

Perdidos no discurso

O governo mente sobre o agronegócio “devastar” a Amazônia e dificulta produzir insumos que reduziriam a pressão por novas áreas de cultivo.

Consequências ignoradas

A pressa de Lula com o fim da escala 6x1, diz manifesto de 69 entidades representativas do comércio, revela que o governo não quer discutir as graves consequências. “É preciso serenidade para ouvir todos”, diz Alfredo Cotait Neto, presidente da associação comercial de São Paulo.

Só detalhes

A carne de paca chega a ser vendida por R$300/quilo por alguns poucos criadores devidamente autorizados pelo Ibama. O quilo mais caro da picanha, por exemplo, é vendido de R$120 a R$130, em média.

Brioches

“Enquanto o brasileiro aperta o orçamento, o governo se expõe com símbolos que mostram desconexão da realidade”, disparou a deputada Rosana Valle (PL-SP) sobre o vídeo de Janja cozinhando carne de paca.

De olho

Parlamentares do Novo acionaram o Tribunal de Contas da União contra a Advocacia-Geral e Ministério da Justiça por omissão no caso “Careca do INSS”. Cobra bloqueio e recuperação da grana desviada no exterior.

Só 33% completo

Rosângela Moro (PL-PR) chamou o resultado do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) de Lula de grande promessa ilusória. “Estado forte para taxar, mas fraco para resolver”, reagiu a deputada.

 

Pré-condição

Pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Sul pelo Novo, o deputado Marcel van Hattem foi peremptório: “No Novo, só concorre ao Senado quem for a favor de impeachment de ministros do STF. Ponto final”.

Lista de exclusão

Ao celebrar o crescimento no Paraná do PL, seu novo partido, o senador Sergio Moro convidou eleitores a se filiarem ao partido de Jair Bolsonaro, mas faz ressalva: “só não aceitamos petista ou bandido!”.

Vaga no STF

Para o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), os senadores que apoiarem a indicação de Jorge Messias, o Bessias, ao STF “não merecem ser reeleitos”, diz. “Destruiu vidas inocentes com a farsa do 8 de janeiro”.

Pensando bem...

...toda votação no Congresso é uma ‘janela’ de infidelidade.

PODER SEM PUDOR 

Preço justo

Envolvido na campanha ao governo de Santa Catarina. em 1965, Aderbal Ramos da Silva, presidente do PSD, não sabia como se livrar de Jack, um boêmio, chato, que não largava seu pé. Um dia entregou-lhe uma quantia: “Jack, por favor, entregue estes Cr$ 100 mil ao Gordon. Em mãos.” Ele só voltaria um mês depois: “Dr. Aderbal, procurei o Gordon por todos os lados. Fui ao Rio, São Paulo e Porto Alegre e não o encontrei. Gastei o dinheiro procurando o homem...” Aderbal disse que não tinha problema. Afinal, livrou-se dele por um mês! “A propósito, dr. Aderbal”, perguntou Jack, intrigado, “quem é afinal o Gordon?”

CLAÚDIO HUMBERTO

"Efeito do desastre que é este governo"

Deputado Hélio Lopes (PL-RJ) sobre a alta na reprovação de Lula (PT) nas pesquisas

05/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Governo Lula já fez 279 voos nos jatinhos da FAB

Autoridades do governo Lula (PT) já realizaram 279 voos em jatinhos da Força Aérea Brasileira (FAB), regalia concedida apenas a ministros de Estado, do Supremo Tribunal Federal (STF), chefes das Forças Armadas e a presidentes dos Três Poderes. Camilo Santana (Educação) parece ter levado ao pé da letra a opinião do chefe Lula de que precisa aparecer para todo o País: se tornou, de longe, a autoridade que mais viajou nos jatinhos este ano: 52 voos. Apenas em março, foram 29 viagens.

Motta em segundo

Presidente da Câmara, Hugo Motta, que era até o mês passado o maior viajão da Esplanada, caiu para a segunda colocação: 33 voos.

Conta complexa

Quando ministros do STF pedem para usar aviões da FAB, eles são requeridos a pedido (no nome) do ministro da Defesa, que soma 32 voos.

Zero viagem

Presidente do STF, o ministro Edson Fachin não requereu jatinhos da FAB como chefe do Poder Judiciário.

FAB ocupada

Março representou o mês com mais viagens em jatinhos da FAB, este ano: 111. Em janeiro foram 87 deslocamentos e em fevereiro, 81.

Oposição vê Messias consolidando ativismo no STF

Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal (STF) gerou resistência imediata da oposição por reforçar o perfil de militância de esquerda que já marca outras indicações de Lula (PT). O advogado-geral da União é visto por esses políticos como operador jurídico do PT desde os governos Dilma Rousseff, que o chamava de “Bessias”, e a defesa de pautas identitárias e comportamentais no Judiciário, incluindo tentativas de controle do que a esquerda não controla: conteúdos de redes sociais.

Comprometimento

Messias é o homem que representou o governo em ações contra supostas ameaças às instituições, em embates com o bolsonarismo.

Ativismo na veia

Para críticos, Messias tem no DNA “teses lacradoras”, o ativismo judicial que leva o STF batalhas culturais e de censura e narrativas ideológicas.

Prioridade é outra

Lula desapontou, sem contestações, quem esperava juristas mulheres ou negros no STF. Ele só queria pessoas confiáveis. Tinha outra prioridade.

Torneira vai fechar

O uso dos milhões do cotão parlamentar para divulgação da atividade dos deputados e senadores passa a ser proibido a partir do início de junho, a 120 das eleições.

Certos vs. Incertos

Segundo levantamento BTG Pactual/Nexus, 69% dos eleitores já decidiram como vão votar na eleição presidencial de 2026 e não vão mais mudar de ideia. Só 30% do eleitorado ainda pode mudar o voto.

Tempo ruim

Pesquisa Futura (MG-07865/2026) não traz boa notícia para Lula em Minas Gerais. A oposição tem os dois nomes mais bem colocados para o Senado: Carlos Viana (PSD), 31,8%; e Aécio Neves (PSDB), 30,1%.

Bico fechado

Virou caso de justiça corte de uma entrevista de Eduardo Girão (Novo-CE) pela TV Senado. O parlamentar falava sobre elo de Davi Alcolumbre (União-AP), presidente da Casa, e o rolo do INSS. O senador denuncia “sorrateira e covarde censura” e buscou o judiciário.

Promessa virou dívida

De acordo com o Partido Liberal, quem acreditou no discurso de Lula de picanha e cervejinha “recebeu de volta frustração, perda do poder de compra e governo cada vez mais distante da realidade da população”.

Escala 6x1

Nas contas da Confederação Nacional da Indústria (CNI), os preços médios para o consumidor terão alta de 6,2% caso o limite semanal de horas de trabalho seja reduzido de 44 para 40 horas semanais.

Gasta sem dó

O poço sem fundo da gastança do governo Lula bateu R$1,4 trilhão só no primeiro trimestre do ano, indica a plataforma Gasto Brasil. Daria para financiar 7,1 milhões de casas, no valor de R$200 mil cada.

Crediário

Quanto menor a renda, maior foi a busca por crédito nos últimos 12 meses, aponta estudo da Serasa Experian. Até 1 salário-mínimo, a contratação cresceu 21,7% até janeiro/26. Acima de 10, cresceu 19,2%.

Pensando bem...

...não existem só jatinhos da FAB.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Olhos nos olhos

O ex-senador Demóstenes Torres (DEM-GO) arriscava alguns gracejos. Após ouvir o então ministro Waldir Pires (Defesa) se meter onde não era chamado, reclamando que o projeto do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) que permitia a videoconferência na Justiça “impede que o magistrado interrogue o acusado ‘olhos nos olhos’”, Torres não perdeu a piada: “Bom baiano, o ministro Waldir com certeza prefere uma lei Maria Bethânia”.

CLÁUDIO HUMBERTO

"Se dependesse só dos brasileiros, jamais seria ministro do STF"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) sobre indicação de Jorge Messias ao Supremo

04/04/2026 07h00

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Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

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Alcolumbre ‘segura’ 18 indicações de embaixadores

Estão prontas para serem apreciadas no Senado 18 indicações de embaixadores para representações diplomáticas brasileiras mundo afora, que seguem acéfalas. As indicações estão na gaveta do senador Davi Alcolumbre (União-AP) desde setembro, como os casos dos diplomatas indicados para as embaixadas em Finlândia, Tailândia/Laos e Barbados. Do total, 14 estão na “espera” desde 2025, quando Alcolumbre ficou mal-humorado com Lula (PT), que não atendeu a sua indicação para o STF.

Não anda

Também dormitam na gaveta de Alcolumbre indicações de embaixadores do Brasil na Austrália, Quênia, Coreia do Norte e Nova Zelândia.

Tudo parado

Também estão na “espera” os indicados para Polônia, Coreia do Sul, Síria, Jamaica, Grécia, Togo, Congo, Namíbia, Iraque, Nepal e Sri Lanka.

Muitos outros países

Muitos cargos, como o embaixador no Quênia, acumula a representação brasileira em outros países; no caso, Uganda, Burundi e Somália.

Processo

Embaixadores são indicados pelo presidente da República, passam por sabatina na Comissão de Relações Exteriores e são votados no plenário.

Deputados torram R$20,2 milhões com propaganda

Deputados federais já torraram mais de R$41,8 milhões com o “cotão parlamentar”, verba utilizada para bancar despesas diversas dos integrantes da Câmara, incluindo aluguéis, combustível, assessoria e até lanchinhos. Entretanto, o maior gasto do cotão é com a “divulgação da atividade parlamentar”: foram R$20,2 milhões este ano para que suas excelências façam propaganda do “trabalho” exercido até agora.

Veículos e escritórios

O aluguel de carros já consumiu R$8 milhões, é o segundo maior gasto com o cotão. Outros R$6,7 milhões bancam “manutenção de escritórios”.

Gasolina cara

Só o abastecimento dos carros dos deputados custou R$4,4 milhões aos pagadores de impostos. 

Ano passado

Em 2025, deputados gastaram quase R$102 milhões dos pagadores de impostos para fazer a “divulgação da atividade parlamentar”.

Só falta assinar

Há 20 projetos de lei aprovados no Congresso que aguardam a sanção do presidente Lula (PT); do Plano Nacional de Educação à criação de centenas de cargos e funções comissionadas na Justiça Eleitoral.

Verifica às vezes

O Senado Federal faz propaganda nas redes sociais sobre seu “serviço de checagem de informações”, o Senado Verifica. A última vez que o tal serviço publicou uma informação foi em 23 de março.

Sem comparação

A empresa SpaceX de Elon Musk foi responsável por 83% de todos os lançamentos de foguetes no mundo, no último trimestre de 2025: 1.159. A chinesa CASC, segunda colocada, fez 89 lançamentos.

Descontrole

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) reagiu ao rombo de R$568 milhões das estatais (só em fevereiro): “pior resultado para o mês desde 2015. O descontrole das contas públicas só aumenta nesse governo do PT”.

Para que serve?

A ONG Transparência Internacional listou investigações da imprensa no caso Master, como contrato de R$129 milhões da mulher do ministro do STF e pergunta: “O que a Procuradoria-Geral da República investigou?”.

Casa nova

O Psol perdeu a vereadora mais votada do Rio Grande do Norte. Thabatta Pimenta se mandou do puxadinho do PT e vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados este ano pelo PV. Não muda muito.

Mendonça é PL

A federação União Progressista já tem a primeira baixa expressiva em Pernambuco. O deputado federal Mendonça Filho meteu o pé e deixou o União Brasil para trás. O parlamentar se filiou ao PL.

Vai ou racha

As próximas pesquisas eleitorais serão decisivas para o PT decidir se é mesmo Elmano de Freitas o candidato do partido no Ceará. O atual governador está passando sufoco contra Ciro Gomes (PSDB).

Pensando bem...

...há males que vêm para as pesquisas.

PODER SEM PUDOR

Reserva capilar

Então ministro do Desenvolvimento, Luiz Furlan apareceu na antessala de Lula, certa vez, e encontrou o presidente da Infraero, José Carlos Pereira, coçando a calva avançada. E foi logo pilheriando:

– E aí, perdendo os últimos fios de cabelo com a crise nos aeroportos?

O brigadeiro parece não ter apreciado a piada:

– Na verdade, ministro, eu estou perdendo só os penúltimos...

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