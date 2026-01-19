Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Nós nunca estivemos tão perto de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado...

Depois da Operação Carbono Oculto e do BC com o Master, quero dizer que vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado", de Lula, na posse de Wellington César, novo ministro da Justiça

Giba Um

Giba Um

19/01/2026 - 06h00
O grupo Coteminas, de Josué Gomes, ex-presidente da Fiesp, filho do ex-vice de Lula, José Alencar, que está em recuperação Judicial, conseguiu na Justiça mineira nova prorrogação do prazo do qual dívidas e garantias poderiam ser executadas. A proteção dura seis meses, mas pode ser prorrogada.

MAIS: a Coteminas está em recuperação judicial desde maio de 2024. Sua dívida total alcança R$ 2 bilhões e Josué não tem condições de honrar o plano de pagamentos aprovados pela recuperação. No passado, a Coteminas tinha 11 mil funcionários.

A menina cresceu

Com apenas 5 anos, Mel Maia, uma das mais aplaudidas atrizes de sua geração, começou a fazer aulas de teatro, no ano seguinte já estava fazendo um especial de Natal na Globo, mas foi como a pequena “Rita” na novela Avenida Brasil, que seu talento foi reconhecido.  Capa da revista Glamour Brasil conta que apenas aos 15 anos teve certeza de que queria ser atriz. Hoje aos 21 anos acredita que seu personagem na série “Os Donos do Jogo” tem um papel importante em sua vida. “Todos os personagens têm a sua importância, mas eu acho que o grande marco da minha carreira até aqui é a série Os Donos do Jogo. Foi a minha virada de adolescente para uma mulher adulta. É uma personagem que me ensinou bastante, mas que também levei muito de mim. Mirna e eu, somos parecidas, temos personalidade forte, somos ambiciosas”. Ativa nas redes sociais, compartilhando alguns momentos de sua vida, Mel revelou que não é escrava da internet, conseguindo manter tudo em equilíbrio. “Eu sinto que a minha relação com a internet é uma mão dupla: se, por um lado, eu amo compartilhar tudo e manter essa visibilidade, por outro, eu não deixo isso controlar minha vida. Na hora em que eu quero dar um break e ficar desconectada, eu faço isso sem problema nenhum. É super importante ter esse equilíbrio. A vida real vem sempre em primeiro lugar!”. Sobre futuros trabalhos revela o que sonha em interpretar: “Meu sonho profissional seria interpretar uma carioca raiz. Eu adoraria fazer uma personagem que nasce, vive e luta nas comunidades, mostrando essa realidade bem dura e cheia de obstáculos. Mas também queria muito mostrar o lado bom desses lugares e toda a gente batalhadora que busca vencer e progredir na vida. Seria um desafio incrível”.

Minerais críticos: sem dinheiro não dá

É o Brasil: o país que pretende se credenciar como um dos protagonistas na corrida global por minerais críticos para transição energética é o mesmo que pode ficar um ano inteiro sem colocar novos direitos minerários em disputa por uma razão prosaica - falta de dinheiro para fazer o básico. A diretoria da Agência Nacional de Mineração (ANM) trabalha com um cenário extremo: atravessar todo 2026 sem realizar um único leilão, dada a aridez orçamentária e a compressão de despesas discricionárias, justamente aquelas que financiam "o chão da fábrica" da regulação. O problema deixou de ser uma abstração e ganhou forma em dezembro, quando a agência travou a aprovação do edital da 9ª Rodada de Disponibilidade de Áreas, pacote com mais de mil áreas para pesquisa e lavra. A decisão se deu exatamente pela falta de recursos para seguir adiante com o certame. A Agência sai pela tangente: diz que a decisão foi tomada após "avaliação técnica e jurídica “legítima saída "para boi dormir".

Farra de tratores

A empresa XCMG Brasil Industria Ltda., que vende máquinas como escavadeiras, carregadeiras e rolos compressores, só não recebeu mais emendas no ano passado do que os fundos de saúde do estado de São Paulo, Distrito Federal e Amapá. Segundo o Portal da Transparência, o Congresso enviou RS 293 milhões para a compra de maquinário. O fundo estadual de saúde paulista, que lidera o ranking, conseguiu R$ 491 milhões. DF e AP, R$ 327 milhões e R$ 322 milhões, respectivamente.

Rainha do baile

Faltando um mês para o Carnaval, algumas ruas já se enchem das cores carnavalescas com blocos e ensaios das escolas de samba. Mas o que também não pode ficar de fora é o tradicional Baile do Copa. A festa acontecerá no dia  14 de fevereiro, nos elegantes salões do Copacabana Palace, A Belmond Hotel. E a rainha do evento deste ano será Camila Pitanga. “Recebo esse convite com muita alegria e emoção. Sou apaixonada por carnaval e o Baile do Copa é um ícone da folia e da cultura brasileira. Reinar nessa noite, depois de tantas mulheres inspiradoras, é uma honra imensa. Ainda mais em uma edição que propõe uma reflexão sobre quem somos, sobre o Brasil em toda a sua diversidade, potência e beleza”. Pela quarta vez consecutiva, o diretor criativo Gustavo Barchilon será responsável pelo conceito do baile, encarando o desafio de explorar a pluralidade que caracteriza o Brasil. Um novo edifício anexo ao hotel aprimorará a experiência, enriquecendo a sofisticação e a valorização da identidade nacional, que são marcas registradas do Copa. O evento contará com um buffet exclusivo elaborado pelo chef italiano Nello Cassese.

"Faz de conta"

Na semana passada, o governador Tarcísio de Freitas decidiu dizer que apoiará a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. "Para mim, já é um grande nome. Já falei que ele é meu candidato (nunca disse isso anteriormente) e terá nosso apoio. A direita vai estar unida em torno de um nome e meu nome é o Flávio". Ninguém acreditou muito e menos ainda os também governadores pré-candidatos à Presidência. Ao mesmo tempo, a primeira-dama de São Paulo, Cristiane Freitas, comentou que "o Brasil precisa de um novo CEO, meu marido". Muitos entenderam que era um "aviso paralelo" de que Tarcísio ainda está no páreo " e a declaração sobre apoio a Flávio era no estilo "faz de conta".

Duas doações

No segundo dos três volumes de sua biografia de Lula, quatro anos depois do lançamento do primeiro, Fernando Moraes vai falar desde Diretas Já até a primeira eleição do petista, em 2002. É recheado de histórias. Uma delas: na primeira campanha de Lula em 1989, o PT estava sem dinheiro e marcou-se um encontro entre um dos homens mais ricos do Brasil que queria conhecer Pula. no final da conversa, ele contribuiu com US$ 50 mil, a maior doação que o PT recebeu naquela eleição. Anos depois, já como ex-presidente Lula se encontra com o mesmo bilionário e ele confessa: naquele encontro, saiu de lá e doou US$ 5 milhões para a campanha de Fernando Collor.

Pérola

"Nós nunca estivemos tão perto de chegar ao andar de cima da corrupção e do crime organizado. Depois da Operação Carbono Oculto e do BC com o Master, quero dizer que vamos mostrar que o Estado brasileiro vai derrotar o crime organizado”,

 de Lula, na posse de Wellington César, novo ministro da Justiça.

Favorita de petistas 1

ONG favorita de petistas, a "Organização de Estados Ibero-Americanos", nome que sugere vínculo inexistente com a ONU, foi contratada pelo Ministério da Cultura para produzir um relatório passando o pano para a Lei Rouanet, cujos milhões são usados para pagar cachês de artistas militantes que apoiaram Lula na campanha de 2022. A ONG é a mesma que embolsou meio bilhão de reais para "organizar" a COP30, a fracassada conferência de Belém. 

Favorita de petistas 2

Em Brasília, a ONG colocou sua sede perto do poder: só com o governo federal, já faturou "25 convênios ou acordos" vigentes. E como não existe almoço grátis, os ongueiros faturam alto com esses acordos. O valor celebrado supera R$ 307,8 milhões. Fatura dinheiro público desde 2014 e já recebeu do governo federal R$ 875,33 milhões, segundo o Portal da Transparência. O último pagamento foi no último dia 2 de janeiro. A secretaria-executiva do Ministério da Cultura injetou R$ 4 milhões em "contribuição voluntária" (os irônicos dizem que deve "ter sido dinheiro para a pizza").

Olho vivo

A Associação Paulista de Medicina está emitindo alertas sobre a oferta irregular de cursos de graduação de Medicina na Bolívia no formato a distância, com atividades presenciais concentradas em apenas dois períodos anuais, de duas semanas cada. Diz que o modelo representa "grave episódio de desqualificação da formação médica" e coloca em risco a qualidade da assistência à população. A APM destaca ainda que, como no Brasil, a legislação boliviana não autoriza cursos de medicina nas modalidades à distância, semipresencial ou virtual. Esse quadro pode inviabilizar tanto o registro profissional no país de origem quanto, no caso dos brasileiros formados no exterior, a participação no Revalida, exame exigido para atuação no Brasil.

Novo comportamento

A popularidade das canetas emagrecedoras está mudando o comportamento de consumo e seus efeitos sentidos em restaurantes, supermercados e lojas de roupas, com consequência sobre toda a cadeia. No evento National Retail Federation, em Nova York, na semana passada, a tendência ocupou o mesmo espaço de temas como IA e chegada das gerações Z e alpha no mundo do consumo. Em São Paulo, Alessandra Andrade, da SP Negócios, garante que o impacto de medicamentos como Ozempic, Mounjaro e Wegovy virou uma nova preocupação do varejo.

Segundo e melhor

A família de Gisele Bündchen não reprova o casamento (segundo) dela. Havia uma boataria que a família estava desgostosa com o casamento secreto de Gisele porque o noivo não teria fortuna, o que já caiu por terra: estão todos felizes com o casório e com o noivo. Joaquim Valente não é um bilionário como Tom Brady,mas tem muito dinheiro de sua rede de academias americanas e pode prever despesas do seu casamento. A fortuna dela é por duas irmãs: uma pela advocacia, outra pela contabilidade (as cifras podem chegar a US$ 500 milhões). Se fossem US$ 100 milhões, davam US$ 5 milhões de renda por mês.

Cachê generoso

Se na área romântica Ana Castela entrou no ano novo sem muita inspiração, seu calendário de shows das festas do interior, incluindo apresentações em pequenos municípios, cresce cada vez mais. Agora, acaba de acertar um contrato com a prefeitura de Inhapim, em Minas Gerais, para ser a estrela da 28ª. Festa do Inhame (!), em agosto. Deverá faturar R$ 800.00,00 dos minguados cofres municipais. Detalhe: Castela trabalha com uma condição. Tudo pago com antecedência.

Mistura Fina

A operação contra o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e demais suspeitos no mercado financeiro, tirou das manchetes da semana passada uma das mais surpreendentes atitudes do governo Lula. O presidente interrompeu seu silêncio desde o início das manifestações contra o governo do Irã, que reage mantendo seu próprio povo, divulgando nota de solidariedade à ditadura e a seu presidente, submisso aos aiatolás, no momento em que era anunciada a execução de jovens manifestantes.
 
Considerado ditador amigo de Lula, o iraniano repetiu o petista ao culpar a população pelas mazelas do país: foi o que deflagrou a revolta. Enquanto o mundo se mobiliza contra a ditadura, Lula prefere fazer "advertências" a países solidários de vítimas da tirania dos aiatolás. Observadores acham que a posição de Lula não surpreende depois de apoiar terroristas do Hamas e russos da Ucrânia e passar pano para o facínora Nicolás Maduro.
 
Os gestores da norte-americana Farallon têm vagado com uma lanterna na mão (estilo Diogenes)  à procura de  comprador para o Centro Universitário FMU. A empresa já foi oferecida à Cogna e à Yduqs. Houve contatos também com fundos de private equity, caso da Advent, que tem investimentos no setor no Brasil - é acionista da própria Yduqs e da Inspira. A Farallon enfrenta pressões de seus próprios investidores para se livrar do negócio, comprado em 2020 junto a Laureate. 
 
Não chega a ser novidade para ninguém que a venda é das mais complicadas. A FMU tem boa parte de cerca de 65 mil alunos e um faturamento da ordem de R$300 milhões. Só que também carrega uma "parte podre": dívidas de R$ 240 milhões e um turbulento processo de recuperação judicial, que inclui um litígio com as famílias Alves da Silva e Fioravante, fundadoras da universidade. Ambas cobram mais de R$ 135 milhões referentes ao aluguel de imóveis de sua propriedade.

In – Tendência 2026: poá repaginado

Out – Tendência 2026: maxi poá

"O que ele quer tanto esconder?"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), sobre o vai e vem nas decisões do ministro Dias Toffoli

17/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

PT descarta chapa “puro sangue” de Lula em 2026

De olho no espólio de Lula pós-2026, facções do PT começaram a aventar a possibilidade de uma chapa “puro sangue”, só com petista, nas eleições deste ano. O devaneio, debelado dentro do próprio partido, serviria para turbinar um nome para suceder a Lula, que não poderá ser reeleito em 2030, caso seja eleito este ano, e, ainda que perca, terá avançados 85 anos. Apesar de o assunto ser discutido com alguma reserva internamente, a história vazou e causou incômodo no PSB.

Candidatos

Os entusiastas da ideia citam os nomes de menos dois ministros: Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda).

Sem chance

Influente membro da executiva nacional petista confirmou à coluna que o PT não vive o apogeu eleitoral e a chapa puro sangue está descartada.

Vice aprovado

Geraldo Alckmin segue como favorito para repetir a dobradinha, mas o vice precisa bater o martelo se fica ou disputa majoritária em São Paulo.

Cenários

O PT deixa claro ao PSB que a preferência não é do partido, mas de Alckmin. O MDB, por exemplo, está de olho na cadeira de vice.

Servidores do TST torram R$2 milhões em diárias

O vai e vem de servidores, juízes auxiliares, desembargadores e até “colaboradores eventuais” do Tribunal Superior do Trabalho (TST) custou R$ 2.027.225,45 apenas em 2025. Os dados foram levantados pela coluna com informações do Portal da Transparência. A maior parte das viagens foi nacional e inclui Brasília como um dos trechos. Entre as justificativas estão eventos de formação e correições ordinárias. O TST foi procurado para se manifestar. O espaço segue aberto.

Malas prontas

O maior custo unitário foi de R$71,4 mil para uma viagem da ministra Katia Magalhães Arruda para Lisboa (Portugal).

Gastam mesmo

O pico da gastança ocorreu em abril e agosto, que registra viagens com destinos como Lima (Peru) e Belém (PA), R$ 280 mil em cada mês.

Motivos

A viagem internacional a Lima foi justificada com cursos de qualificação. No caso da capital paraense, foi a fracassada COP-30. 

Batismo

"Já pode chamar este escândalo [do Banco Master] de Toffolão ou ainda está cedo?", a provocação é do senador Alessandro Vieira (PL-RJ), que vê interferências do ministro do STF no caso do Banco Master.

Sine qua non

Pegou mal deboche de Alexandre de Moraes n a formatura da turma de Direito da USP. O deputado Sanderson (PL-RS) voltou a defender o impeachment do ministro do Supremo para a “volta da democracia”.

Hermanos

A taxa de pobreza de Buenos Aires, capital da Argentina, sob comando do governo libertário de Javier Milei, registrou recuo de mais de 10% no terceiro trimestre de 2025. A indigência também caiu, de 11% para 5,3%.

Fracasso retumbante

Não bateu 2% da meta pretendida pelo governo para o “Voa Brasil”, que tentou vender para velhinhos passagens aéreas encalhadas em horários cruéis. Foram 52 mil bilhetes até este mês. O pretendido: 3 milhões.

Pente fino

Rendeu representação no TCU apontamento da Transparência Internacional de risco de fraudes no Novo PAC. É o senador Eduardo Girão (Novo-CE) quem pede investigação sobre a eventual falcatrua.

Caso pensado

Eduardo Bolsonaro não gostou da brincadeira de Alexandre de Moraes (STF) com possível ironia após transferência de Jair Bolsonaro. Diz que o ministro tenta intimidar a todos, “se mostra perverso de propósito’, diz.

Dois por um

Não foi só o ministro Gilmar Mendes (STF) que Michelle Bolsonaro se encontrou esta semana. Também falou com Alexandre de Moraes. Aos dois, o pedido foi um só: prisão domiciliar para o marido Jair Bolsonaro.

Desagradou

A atuação de Dias Toffoli no caso do Banco Master rendeu críticas da associação dos peritos criminais federais. A associação diz que vê com preocupação e risco as limitações impostas pelo ministro do STF.

Pensando bem...

... bom era quando juízes (e ministros) só falavam nos autos.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Cabeça chata

Baixinho, atarracado e quase sem pescoço, o marechal cearense Humberto de Alencar Castello Branco certa vez reagiu assim à pilha de processos levada a ele pelos ministros Octávio Bulhões e Roberto Campos:

- Os senhores sabem por que eu tenho cabeça chata? É de tanto os senhores baterem nela e me pedirem: ‘Assina logo isso aí, presidente’...

"O Brasil tem dono: é o povo brasileiro"

Senador Jorge Seif (PL-SC) sobre o avanço chinês sobre o agronegócio brasileiro

16/01/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Parlamentares culpam Costa por veto no Orçamento

A última palavra é de Lula, mas parlamentares responsabilizam Rui Costa (Casa Civil) como mentor da manobra que retirou aproximadamente R$11 bilhões do apito de deputados e senadores. Antes mesmo da canetada de Lula, o chefe da Casa Civil soltou por aí a possibilidade de alterar o Orçamento, aprovado pelo Congresso em dezembro passado. A movimentação afeta as emendas parlamentares.

A cavalo

A vingança deve vir já na primeira sessão do Congresso, com derrubada de vetos de Lula ligados à área fiscal, econômica e ambiental.

Ano eleitoral

Parte do dinheiro será para recompor recursos do Pé de Meia e Auxílio Gás, programas sociais que Lula quer usar para pedir votos este ano.

Deem adeus

Boa parte da grana foi redirecionada por meio de atos do Executivo e não dependem de análise do Congresso Nacional.

Dedos e anéis

Já há articulação entre parlamentares para recuperar ao menos parte do butim, aproximadamente R$400 milhões.

Marcus Pestana: mudanças fiscais ficam para 2027

Economista e diretor-executivo doa prestigiada Instituição Fiscal Independente, ligada ao Senado, Marcus Pestana não acredita não vê chances para grandes mudanças no campo fiscal e econômico este ano. O ex-deputado federal e ex-candidato ao governo de Minas Gerais, é claro quanto ao motivo: ano eleitoral. Ao podcast Diário do Poder, o mineiro avalia ainda que, em 2027, a necessidade do ajuste do setor público vai se impor, seja qual for o governo ou quem seja o presidente.

Lá funcionou

Pestana cobra investimentos em educação para desenvolvimento do País e lembra que a Coreia do Sul tinha índices piores que os do Brasil.

Resta vender

Ex-membro do Conselho de Administração dos Correios, Pestana não vê muitas chances de a estatal escapar da crise financeira instalada.

Perdeu o sentido

“[Correios] virou uma empresa de logística como outra qualquer de encomendas, só que isso não justifica a existência de uma estatal”, diz.

Vaia baiana

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), deu as caras na tradicional Lavagem do Senhor Bonfim, em Salvador. Não deu outra: foi recebido com uma saraivada de vaias.

Por pouco

Antes de chegar no início da Lavagem do Bonfim, o pré-candidato ao governo baiano Ronaldo Mansur (Psol) levou um susto. Criminosos tentaram assaltar o político, no Centro Histórico de Salvador (BA).

Porta na cara

Cleitinho (Rep-MG) aproveitou o dia útil e foi a uma agência dos Correios. Deu com a cara na porta: a unidade tinha aviso que só funcionava uma vez na semana. O senador diz que vai notificar a estatal.

Fila recorde

“Uma fila de mais de 3 mil quilômetros, que sairia de Chapecó (SC) e chegaria até Aracaju (SE)", compara a deputada Carol de Toni (PL-SC) ao constatar a fila recorde do INSS, com mais de 3 milhões de pessoas.

Espera sentado

O deputado estadual Thiago Gagliasso (PL-RJ) quer saber cadê a classe artística, que não dá um piu sobre o escândalo envolvendo o Banco Master, “não vai ter show de protesto dos artistas em Copacabana”.

De volta

Venezuelanos começam a ter de volta acesso ao X. A rede social foi banida do país pelo ditador amigão de Lula Nicolás Maduro, agora na cadeia após ser capturado pelos Estados Unidos.

Limites

A conduta do ministro Dias Toffoli (STF) no escândalo do Banco Master foi questionada pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ), “o STF não pode criar suas próprias leis. A Constituição precisa ser respeitada”.

Pai da garfada

É o deputado Fausto Pinato (PP-SP) o autor do projeto que cria a vistoria veicular periódica para veículos com mais de cinco anos. Parte da oposição já se mobiliza para matar o projeto, na CCJ da Câmara.

Pensando bem...

... não demora e o Brasil cria também o ministro de garantias.

Cláudio Humberto

Ah, se existisse blog...

Os boatos já tomavam Brasília, naquele 25 de agosto de 1961, quando o então ministro da Justiça de Jânio Quadros, Pedroso Horta, reunia-se a portas fechadas com o presidente do Congresso, senador Moura Andrade. Repórter atento e muito competente, Murilo Melo Filho estava no outro lado da porta, quando Pedroso Horta saiu do gabinete de Moura Andrade.

- Murilo, veja se isto lhe interessa – disse Horta, estendendo-lhe um papel.

Era nada mais nada menos que a carta-renúncia de Jânio Quadros.

