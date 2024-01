"O nosso problema era dinheiro e dinheiro não é mais problema",

O Ministério Público quer fechar acordo de cooperação jurídica internacional com o Uruguai, no rastro do tratado com Paraguai, envolvendo rastreio de confisco de bens em nome de Dario Messer. Ele responde a sete ações na Justiça Federal do Rio.

MAIS: tinha valioso patrimônio no Paraguai, envolvendo fazendas e aviões. Messer pode ter mais propriedades no Uruguai e o que for localizado será leiloado. E a operação Dario Messer pode esticar na América Central: há suspeitas que ele tem um hotel no Caribe.

A supermodelo Gisele Bündchen, 43 anos, apesar de não estar nas passarelas ainda é uma das mais requisitadas para campanhas publicitárias e capas de revista, devido a responsabilidade, credibilidade e confiança que passa. Ela está na capa e recheio de Harper’s Bazaar US e contou que precisou se desligar das opiniões alheias, principalmente depois de seu divórcio de Tom Brad para poder viver.

“Eu realmente não posso me preocupar com o que as outras pessoas dizem sobre mim porque o que elas dizem sobre mim não é da minha conta. E realmente problema deles que eles estão tentando projetar em mim. Se eu me importar com isso, nunca vou viver a minha verdade”. E completa: Quando você tenta ser essa pessoa que tenta agradar, que tenta ser aceita e tenta obter isso do mundo exterior, você nunca será verdadeiramente quem você é”. Mais: ela acaba de emprestar seu nome ao Erewhon (supermercado de luxo dos EUA) e criou o Giselderberry Boost Smoothie. E comenta. “Mas a maior lição de 2023 para mim foi a importância de nutrir. Comida é remédio. Para mim, comer alimentos de qualidade e obter suplementos de alta qualidade é fundamental, porque este é o meu templo”. Seu smoothie contém leite de coco e carne de coco, banana, açaí, tâmaras, lúcuma e proteína vegetal, um pouco de guarnição de manteiga de amêndoa e um fiozinho de xarope de sabugueiro.

Repetindo o boicote

No dia 1º de abril de 1933, os alemães puros, estavam sendo convocados a um boicote nacional instituído por Hitler para não comprarem em quaisquer estabelecimentos identificados como propriedades de judeus. Soldados uniformizados e integrantes da Juventude Hitlerista ficavam nas portas das lojas ameaçando possíveis clientes. A comunidade judaica do Brasil estimada em 120 mil pessoas (maior número em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul) não esquece dessa data. Agora, o ex-deputado federal José Genoíno, que anda meio desaparecido, defende um novo e parecido boicote aos judeus. As federações israelitas de São Paulo e Rio repudiam a declaração de Genoíno que acha, inclusive, que o Brasil deveria cortar relações comerciais na área de segurança com Israel. E acha também que “temos a obrigação de denunciar o genocídio de Israel contra o povo palestino”.

Contra Luiza

A defesa de um novo boicote contra judeus por José Genoíno (no processo do mensalão, foi condenado a 4 anos e 8 meses por corrupção ativa e a pena foi extinta em 2015 pelo STF), que sempre se considerou um injustiçado, aconteceu num canal ligado ao partido depois que ele comentava a ideia de deixar de fazer compras no Magazine Luiza devido ao apoio de Luiza Trajano a um abaixo-assinado que pedia a Lula que desistisse do apoio à ação da África do Sul contra Israel por genocídio. Ele achava “interessante”. Em dezembro, Gleisi Hoffmann, falou contra Israel: desta vez, ficou calada. Membros da Executiva do PT disseram que Genoíno “foi muito infeliz” em seu comentário.

Duplamente indicada

No dia 10 de março acontecerá a entrega do tão aguardado Oscar, mas um dia antes (9) serão revelados os vencedores do Framboesa de Ouro, que premia os piores do cinema. A atriz e modelo Megan Fox está em duas categorias: como pior atriz Megan Fox como Alana Hart do Johnny & Clyde; e pior atriz coadjuvante como Gina no longa Os Mercenários 4. Aliás Megan já foi indicada 4 vezes e levou a framboesa em 2015 como pior atriz por sua atuação no As Tartarugas Ninjas como April O'Neil. Considerada uma das mulheres mais sensuais e mãe de três filhos (Noah de 11 anos, Bodhi, de 9 e Journey de 7) revelou que nunca gostou de seu corpo. “Tenho dismorfia corporal. Eu nunca me vejo como as outras pessoas me veem. Nunca houve um ponto na minha vida em que eu amei meu corpo, nunca”.

Liberada

O presidente Lula acha que a primeira-dama Janja da Silva, que tem um gabinete no mesmo andar da Presidência e que até participa de projetos ministeriais (quase deu posse antecipada a Ricardo Lewandowski), não é funcionária oficial do governo, não recebe salário e por isso, não pode ter presentes que ganha ou compra vistoriados – como os dele. Traduzindo: joias que supostamente Michelle Bolsonaro ganhou em viagens também poderia ser classificada dessa forma. Ela também não tinha cargo publicado no Diário Oficial da União. Entre oposicionistas essa liberação dada por Lula é contrariada.

Novo round

Lula consegue em pouco tempo ganhar nova batalha com o Congresso e poderá ser brindado com nova ofensiva para derrubar mais um veto. Ele está às voltas com o Orçamento do ano, em que vetou R$ 5,6 bilhões de emendas de comissão dos parlamentares. Em ano eleitoral, contudo, o Congresso Nacional aprovou um valor recorde de R$ 53 bilhões nesse tipo de emendas, além de R$ 4,9 bilhões para o fundo eleitoral, o dobro em valores corrigidos, da última eleição para prefeitos e vereadores, em 2020. A verba aprovada dá mais poder às cúpulas da Câmara e do Senado; a vetada inspira os parlamentares à sua derrubada.

O nosso problema era dinheiro e dinheiro não é mais problema. Vocês, ministros, serão cobrados para apresentar resultados”, de LULA // anunciando R$ 300 bilhões para indústria até 2026 (e para chegar no superavit primário precisa de R$ 350 bi)

JÁ FOI CANDIDATO -1

O reeleito governador de Goiás (como senador e deputado federal já acumula cinco mandatos), Ronaldo Caiado (União Brasil) teve 72% de aprovação de seu governo em pesquisa Atlas Intel (pouco conhecida nacionalmente), especialmente pelo resultado positivo de seu plano de “tolerância zero” contra violência em seu estado. Agora, parte dos bolsonaristas começam a discutir o nome de Caiado para as eleições presidenciais de 2026 no lugar do também governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Já foi candidato - 2

Ainda Caiado: em 1989, ele já foi candidato ao Planalto (tinha 40 anos): levou pouco mais de 488 mil votos e ficou em 10º lugar com menos de 1% da votação. Na época, o candidato do PSD era Jânio Quadros que, por problemas de saúde frágil, acabou sem substituído por Ronaldo Caiado que trocou de partido quatro meses antes do pleito. Aos mais chegado, ele não esconde que gostaria de disputar a presidência – e com apoio de Jair Bolsonaro.

BEM OU MAL

Mais Ronaldo Caiado: o governador de Goiás está pregando um aviso: para que o MST não se meta a besta, incluindo seu Estado entre aqueles que pretende invadir, como andou anunciando. Caiado diz que a lei será usada com rigor e que os órgãos de seu governo estão atentos. Não será tolerada nenhuma invasão de prédio público ou privado, de propriedade urbana ou rural. Invadiu, será retirado imediatamente – por bem ou à força, pelo que se supõe.

Ambiciosas

O Algumas metas do recém-anunciado programa de obras e compras públicas, chamada de Nova Política Industrial e repleta de projetos do governo Lula 2 (nunca concretizados), são consideradas ambiciosas. Na Saúde, o governo quer ampliar de 42% para 70% a produção de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos. Só que, atualmente, apenas 5% dos insumos usados na fabricação de medicamentos são produzidos no Brasil. Economistas mais lúcidos avaliam que o programa segue tendência vista em outros países (ter o Estado como indutor de desenvolvimento do setor), mas são nações que não tem déficit primário de 2% do PIB como o Brasil.

NOVAS MISSÕES

O vice-presidente Geraldo Alckmin encara qualquer missão, se sai bem em quase todas e seu prestígio só aumenta junto a Lula. Agora, o presidente quer enviá-lo para uma viagem à Bolívia e Equador em fevereiro. Em pauta, negociação de acordos nos setor de energia com os dois países. O assunto envolve diretamente a Petrobras e a possibilidade de parcerias para investimento em exploração e produção de óleo e gás nos dois países. Mais: Alckmin deverá ter um papel mais relevante na área de relações internacionais até por necessidade de Lula se concentrar mais em política interna.

MISTURA FINA

A VALE continua sendo a prioridade para emplacar Guido Mantega. E o governo cogita um Plano B para o “italiano”. A presidência do Banco do Brasil seria uma alternativa da obsessão do PT (e do próprio Lula) em encontrar um cargo de prestígio para o ex-ministro da Fazenda. Não seria nada complicado colocar Mantega na presidência do banco estatal, cadeira ocupada hoje por Tarciana Medeiros, funcionária de carreira e ligada ao Sindicato dos Bancários de São Paulo. Na prática, a escolha de um CEO acontece através de uma canetada de Lula.

O VEREADOR Carlos Bolsonaro é que, presidirá o diretório municipal do PL no Rio, depois de já ter feito inúmeras críticas ao presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. A legenda lança a candidatura à prefeitura do Rio do deputado federal Alexandre Ramagem, uma escolha do ex-presidente (ele e Carlos são grandes amigos). O PL quer transformar Carlos no vereador mais votado do Rio em outubro. Em 2020, ele ficou em segundo lugar, atrás de Tarcísio Motta (PSOL), com 71 mil votos (um terço a menos do que alcançara em 2016).

OS ministros de Lula fizeram 1.493 voos nos jatos da Força Aérea Brasileira no ano passado. Representa uma alta de 63% em relação ao primeiro ano de Jair Bolsonaro, em 2019, quando seus ministros decolaram em 911 voos da FAB. Hoje, existem 38 ministérios; nos tempos de Bolsonaro, eram 23 pastas. A média de voos por ministros no governo Lula 3 é de 39,2 por ministro. No governo anterior, considerando o mesmo período, era de 39,6.

HILDO Rocha foi exonerado da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades, com autorização de Lula, na semana passada, ninguém avisou ninguém e criou-se uma saia justa entre o Planalto e o MDB. O partido cobra explicações do ministro Alexandre Padilha, mas ele também não foi comunicado, como a cúpula emedebista que soube pelos jornais. Detalhe: o ministro Jader Filho (Cidades), do MDB, deve saber: ele assinou embaixo a exoneração de seu ex-secretário-executivo.

PREZADOS LEITORES:

devido ao feriado de aniversário de São Paulo, onde a coluna é editada, dia 25 de janeiro nossa coluna não será publicada, voltando normalmente no dia 26.

