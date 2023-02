Nova Montana na prática e nova F-150 no Brasil

artigos

Todo ser humano, diariamente, é solicitado a escolher e seguir por um caminho como o caminho de seu viver. Nem sempre será o melhor ou o mais agradável

Todo ser humano, diariamente, é solicitado a escolher e seguir por um caminho como o caminho de seu viver. Nem sempre será o melhor ou o mais agradável. Não poderá manter-se alheio ou indiferente. Todo dia terá de escolher, principalmente, por esse caminho ser a opção vital em suas buscas e em suas esperanças.

A vida é assim. Exige atitudes com as quais vai se definindo e construindo seu lugar nesse universo de propostas, especialmente por se deparar diariamente com a possibilidade de conquistar um lugar de honra e poder mostrar ao mundo que tem consciência clara a respeito daquilo que pretende ser.

Mostrar seus valores e suas pretensões.

Assim o caminho vai se apresentando como proposta para muitas finalidades. E nele permanentemente estarão se apresentando o bem e o mal, a verdade e a mentira, o viver e o morrer. Entre tantas outras, essas também serão opções possíveis.

E a escolha será muito pessoal, muito íntima a cada ser humano. Mesmo que as solicitações estejam acompanhadas de bons conselhos, a resposta continuará sendo muito pessoal. Não adianta apresentar sugestões. O caminho continuará aberto e disponível.

Dessa humanidade fazemos parte todos nós: homens e mulheres, acreditando que tudo seja possível ser aceito e assumido. Cada qual à sua maneira e de acordo com seus conhecimentos vai penetrando nesses mistérios, aparentemente insondáveis, mas acessíveis a quem quer que queira.

Assim caminha a humanidade. Uns com muitos conhecimentos. Outros com menos. Todos com as mesmas possibilidades de se realizar em seus sonhos e em seus anseios. Aqui e agora é aconselhável parar um instante e dar oportunidade a alguém que também deseja caminhar com os humanos nesse caminho.

Esse alguém é Deus. Ele deseja iluminar as mentes humanas que compõem os seres de todas as culturas, de todas as crenças e de todas as classes.

Todas dotadas das mais ricas oportunidades. Vejo que existem as mais diversas maneiras de olhar essa realidade e posicionar-se com conceitos mais claros a respeito do aceitar ou não a proposta de vida que brota do coração amável de Deus Pai.

Esse Deus é quem revela qual seria a maneira de tratar uns aos outros. No Evangelho de Mateus existe uma série de questionamentos e de orientações para quem desejar seguir pelo caminho da salvação.

Ele fala com todo o respeito da tradição dos antigos. Não despreza. Honestamente respeita.

E fala de sua proposta, dizendo: “Se a justiça de vocês não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrarão no Reino dos Céus”.

E acrescenta, como esclarecimento: “Ouviram o que foi dito aos antigos: ‘Não matarás, mas quem matar será castigado pelo Juiz do Tribunal’. Mas eu lhes digo: todo aquele que se irar contra seu irmão, será castigado pelos Juízes”(Mt. 5,17).

Essas são as normas de Deus. Bem diferentes das leis humanas. Enquanto os homens promulgam leis injustas, Deus quer leis que revelem misericórdia. Enquanto os homens promulgam leis da morte, Deus quer leis que defendam a vida.

Assine o Correio do Estado