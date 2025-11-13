Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"O Brasil não aguenta mais tanta safadeza"

Deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do roubo aos aposentados

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

13/11/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Lei proíbe descontos no INSS e põe Lula em xeque

Como parte de um acordo para aprovar no Senado a indicação de dez autoridades indicadas por Lula (PT), incluindo o procurador-geral reconduzido Paulo Gonet, o líder da oposição, Rogério Marinho (PL-RN), emplacou na pauta de votações o projeto de lei já aprovado na Câmara que proíbe os “descontos associativos” que resultaram no roubo aos aposentados do INSS. Se Lula sancionar a lei, quem quiser se associar terá de pagar a mensalidade somente com boleto. Se não sancionar...

Dois gumes

Na oposição, a medida é considerada um sucesso: impede a roubalheira e eventual veto de Lula à lei só teria o propósito de poupar pilantras.

Garantido

Segundo Rogério Marinho, o projeto vai impedir que a estrutura do INSS seja utilizada por bandidos para roubar aposentados. Se for sancionado.

É simples

Aprovado na Câmara dos Deputado e no Senado, o projeto 1546/24 precisa apenas da sanção do presidente da República para virar lei.

PT tentou barrar

O projeto acabou aprovado por unanimidade no Senado, mas no pedido de urgência, nenhum dos 41 votos foi de um parlamentar do PT.

PT se anima com Haddad e projeta candidatura

O PT se assanhou com as críticas de Fernando Haddad ao projeto antifacção relatado pelo deputado Guilherme Derrite (PP-SP), ignorando o que a população pensa sobre combate à criminalidade. Agora, o PT já enxerga alguma disposição de Taxxad para disputar eleição em São Paulo. Em abril, abatido, Haddad nem topava falar sobre o assunto, mas petistas ilustres dizem que o ânimo mudou. Mas depende da decisão de Tarcísio de Freitas (Rep) de tentar a Presidência ou a sua reeleição.

Caso perdido

Muito bem avaliado pelos paulistas, Tarcísio tem chance de vencer já no primeiro turno, caso tente a reeleição. Sem Tarcísio, o cenário muda.

Assim, sim

Acham no PT que Haddad, ex-prefeito que não deixou saudades em São Paulo, teria melhores chances contra Ricardo Nunes (MDB) ou Derrite.

Vice com moral

Outro entrave é que, por ora, o PT ainda pretende dar preferência ao vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), virtualmente no páreo.

Janja Rousseff

Janja voltou a viralizar nas redes sociais, como quase sempre acontece quando a primeira-dama saca a agenda woke para lacrar em cima de esquerdoloides. Dessa vez, ela inventou uma tal de “pobreza energética”.

Nome promissor

Os defensores do nome de Tarcísio de Freitas (Rep) para presidente, cada vez em maior número no Congresso, ficaram animados com a Paraná Pesquisas apontando que o governador tem o maior potencial eleitoral, com 41,3% que admitem votar nele, contra 22,3% de Lula.

Recado claro

Caíram os votos favoráveis na CCJ do Senado a Paulo Gonet, reconduzido à Procuradoria-Geral da República. Ficou em 17 a 10. Em 2023, o placar foi de 23 a 4. Aprovado em Plenário, Gonet fica até 2027.

Falta independência

Na Comissão de Constituição e Justiça, Rogério Marinho (PL-RN) fez questão de anunciar o voto contra a recondução de Paulo Gonet. Disse que a PGR tem que servir à Constituição e “não interesses de ocasião”.

Joga junto

Segue a dobradinha Fernando Haddad (Fazenda) e Andrei Rodrigues contra o PL antifacção. O ministro e o diretor-geral da Polícia Federal se reuniram ontem (12) para um cafezinho enquanto falavam mal do projeto.

Brasileiros apoiam

Governos conservadores – Ronaldo Caiado (GO), Romeu Zema (MG) e Celina Leão (DF) – se reuniram com o presidente da Câmara para manifestar apoio ao projeto que classifica de terroristas as organizações criminosas. “Tem apoio de mais de 80% dos brasileiros”, disse Caiado.

Fala, Correios

Sobre a gastança com a COP30, os Correios, em vias de falência, confirmaram os contratos e alegaram que são para “apoiar” a empresa no evento e que os valores são globais, podendo não ser tudo executado

Governo de volta

Com mais de US$35 (R$185) milhões em apostas, a plataforma Polymarket prevê 94% de chances para até este sábado (15) chegar ao fim do “shutdown” completo no governo americano.

Pensando bem...

...no Brasil é “facção”, mas em outros países chamam de máfia, cartel, cosa nostra, terrorista, quadrilha, sindicato...

PODER SEM PUDOR

Vovô twitteiro

Em campanha para a Presidência da República, no início do século, o octogenário Plínio de Arruda Sampaio (PSOL), foi um dos primeiros políticos a utilizar as redes sociais como ferramenta política. Com fôlego de garoto, ficou viciado no Twitter, hoje X. Divulgava cada passo. Certa vez, em Bom Jesus da Lapa (BA), ele se viu sem sinal, nem conexão. Ao descobrir numa pracinha uma lan house onde a garotada jogava games, não titubeou. Meteu-se entre os meninos, escolheu um computador e ficou no Twitter por uma hora.

Giba Um

"A Amazonia não é feita só de fauna e flora. Não adianta ficar de romantismo e achar que vamos...

...preservar a floresta se o povo que vive nela estiver passando fome", de Helder Barbalho, governador do Pará, endossando discurso de Lula na COP30, em Belém. 

12/11/2025 00h02

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O deputado federal Tiririca (Francisco Everardo Oliveira Silva) saiu do PL e se filiou ao PSD. E também trocou São Paulo pelo Ceará, seu estado. E está avisando que fará "um mandato sensacional "com apoio do novo partido Tiririca foi eleito pela primeira vez em 2010.

MAIS: na época se tornou o deputado mais votado do país, com mais de 1,3 milhão de votos. Manteve sua atuação política durante anos em São Paulo, mas agora quer fortalecer a legenda no Ceará. É uma conquista de Gilberto Kassab: Tiririca é "um puxador de votos”

"Pulinho"

O presidente Lula adora momentos especiais que sirvam para fotógrafos de plantão em eventos: na semana passada, na hora de retratar todos os governantes que participariam da COP30 entrelaçou mãos com os que estavam mais próximos mas a "corrente" parou depois uns três ou quatro. De quebra, levantou polegares, uma de suas marcas. Em outra ocasião, quando foi cumprimentar Daniel Chapo, presidente de Moçambique, deu um "pulinho": o visitante tem 2,04m de altura e Lula, 1,68m. Já o francês Emmanuel Macron faz outro estilo: jantou ao lado de Daniela Mercury, conversou durante uma hora e avisou: "E já marcamos um encontro em Paris". 

Cemitério de lei

Presidente da Comissão que discute a PEC da Segurança, o deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) revelou que, só neste ano, a Câmara aprovou 40 projetos para reforçar o combate à criminalidade, mas encaminhado ao Senado, foram para a gaveta. Especialista em segurança e policial federal por 35 anos, Mendes destacou que os projetos seriam muito úteis e endureceriam penas. " Senado tem sido um cemitério de leis de combate ao crime". E lembrou que a PEC da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2016 por 399 votos, é ignorada pelo Senado até hoje.

Filho escolhido

Malgrado o governador Tarcísio de Freitas continue repetindo, publicamente, que concorrerá à sua reeleição em São Paulo, depois da guerra das 121 mortes, há quem aposte que ele voltou a falar sobre a disputa presidencial com os mais chegados para desespero dos governadores pré-candidatos ao Planalto. Tarcísio também tem falado com o Centrão e com o senador Flávio Bolsonaro, especialmente depois dos novos ataques de Eduardo Bolsonaro. Tarcísio estaria bem-informado sobre a decisão de Bolsonaro para bater o martelo no nome escolhido para a disputa presidencial: nada menos do que o próprio Flavio, antes cotado para ser vice do governador de São Paulo.

"Duas vezes"

O veterano jornalista bolsonarista Augusto Nunes tem se esforçado no que se pode chamar de "campanha com exemplo", nas redes sociais. Defende que Bolsonaro, depois de terminados os recursos, não pode ir cumprir pena na Papuda, "tanto por ser ex-presidente, quanto a seus problemas de saúde", acrescentando que seus inimigos "gozam de seu intermitente soluço" que considera um sofrimento. De outro lado, usa o exemplo da prisão de outro ex-presidente da época: "Lula ficou numa sala da Polícia Federal com cama, mesa para comer, chuveiro quente, TV e namorada duas vezes por semana".

Mais um

Não é apenas o iate luxuoso Iana 3 que a comitiva de Lula usa para curtir a temporada no Pará. Como a comitiva é enorme - o que não chega a ser novidade - a tropa conta ainda com outro iate de apoio, o Paiva Neto, com mais suítes. E assim como aluguel e mais gastos do Iana 3 são classificados como “sigilosos", também a festa do Paiva Neto está sendo direcionada igualmente para o bloco de "gastos confidenciais".

Giba Um

Celebridades na pista

No domingo (9) aconteceu o 21º Grande Prêmio de Fórmula 1,  da temporada de 2025, no  Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os protagonistas da temporada de 2025 são praticamente os mesmos do ano passado (Max Verstappen, da Red Bull; Lando Norris, Mclaren;  Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri; Mclaren; George Russell, Mercedes; Lewis Hamilton- Ferrari) com alteração de um ou outro nome e de posição.  Numa corrida onde Lando Norris (McLaren) praticamente liderou de ponta a ponta, teve como companheiros de pódio Kimi Antonelli (Mercedes) em segundo lugar e Max Verstappen (RBR)  em terceiro.  

Infelizmente o brasileiro estreante Gabriel Bortoleto (Sauber), não conseguiu nem completar uma volta.  Um dos pilotos mais queridos Lewis Hamilton (tem título de cidadão honorário do Brasil desde novembro de 2022), também abandonou a corrida na  37ª volta. O Hino Nacional deste ano foi conduzido pelo cantor Thiaguinho. Se na pista o quase previsível aconteceu, uma legião de celebridades movimentava os bastidores dos boxes e da área vip também, com encontro até de ex-casais.  Entre tantos presentes estavam  Kelly Piquet, Di Ferrero e Isabeli Fontana, Virginia Fonseca, Cauã Reymond, Bruna Biancardi, Pedro Scooby, Rayssa Leal, Caio Castro, Bruna Marquezine, Giulia Buscaccio, Jade Picon, Giovanna Lancellotti, Bella Campos, Mariana Goldfarb,  Monique Alfradique, entre outros. 

Quem sobe, quem desce

Às vésperas da reunião do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizou uma comédia de erros, segundo os analistas. Em sua fala no evento Bloomberg Green 30, na semana passada, Haddad estava irreconhecível. Com a feição cansada e longe de sua habitual serenidade, Haddad literalmente fuzilou Galípolo, como se o Banco Central fosse só de seu ex-secretário executivo na Fazenda e não de um colegiado, afirmando que era "inadmissível" a manutenção de uma taxa de juros de 15%, o que significava uma taxa real de 10%. A cena mostra inflação com tendência de baixa, segundo o boletim Focus, os recursos externos retornam ao país; o câmbio apreciou; os indicadores antecedentes da atividade econômica apontam para cima; e até a farra fiscal foi (na margem) contida. A indústria vinha se recuperando e voltou a descer a ladeira. Haddad poderia até ter razão. Mas o tom usado e o timing desastroso politizaram de tal forma a deliberação do Comitê que a decisão não poderia ser outra a não ser manter os juros, sob pena de desmoralizar o BC independente.

Contra a banca

Fernando Haddad abriu fogo contra a banca, afirmando que essa taxa somente serve às instituições financeiras, que as defendem com radicalidade. Para valer, Haddad simplesmente vocalizou Lula e não monologou tratados sobre política monetária. Ela sabia da decisão: o ministro e Galípolo se falam dia sim, dia não. O momento é que foi mal. A dura intervenção sinaliza uma possível fissura nas relações entre eles (foi Haddad que levou Galípolo para o BC). Foi uma derrota para o próprio Haddad, especialmente as apostas são de mais seis meses de 15% de Selic. 

Giba Um

Um beleza especial

Dandara Queiroz, que é de Araçatuba, no interior de São Paulo, e foi criada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fez história na edição da São Paulo Fashion Week ao apresentar-se para dez marcas diferentes, tornando-se a modelo que mais desfilou durante esse evento. Além de sua carreira como modelo, Dandara atua como atriz, tendo participado da novela “No Rancho Fundo” e do especial “Falas da Terra”, veiculado pela TV Globo; ela também percorre o Brasil interpretando Maria Cabocla no musical “Torto Arado”. Agora, ela está dando os primeiros passos na música, trabalhando em seu álbum de estreia. Apesar de sua origem indígena, Dandara se sente um pouco desconfortável com esse rótulo. “Ninguém me chama de atriz e modelo. Todo mundo fala atriz indígena, modelo indígena”. Por esse e outros motivos  se tornou ativista de causas indígenas : “Quero contribuir para o mundo, não quero status. Mas com liberdade financeira, para poder viajar para onde quiser. Sou assim, sou do mundão”. Em uma conversa com a revista Ela, Dandara compartilha que desenvolveu compulsão alimentar e bulimia após uma experiência profissional que não teve sucesso. Atualmente, está se tratando com terapia e acompanhamento médico.

Giba Um

Como funciona

Hoje, a equipe econômica funciona como Haddad , pensa com exatidão igual a ele. Não há choques, assim como não há no BC. Só que a gangorra é implacável: Gabriel Galípolo sobe,  Fernando Haddad desce. Como funciona: o Copom tem nove membros: um presidente do BC e oito diretores. Desses oito, Lula indicou seis diretores. Tem, portanto, maioria. Só que esses oito têm sido unânimes em suas decisões e não deverão mudar. Nos tempos de Bolsonaro, eram quatro indicados pelo Capitão, quatro, não, mais Roberto Campos Neto. 

Segunda mais quente 1

Belém, sede da primeira COP na Amazônia, enfrenta há duas décadas temperaturas 1,5°C acima de sua média, segundo estudo publicado pela Universidade Federal do Pará. Esse aumento de temperatura foi o limite estabelecido pelo Acordo de Paris para a média global a fim de evitar impactos mais severos das mudanças climáticas. A cúpula, portanto, não será apenas da floresta, mas de uma imersão literal que a COP30 tem o desafio de esfriar.

Segunda mais quente 2

"Belém está mais quente e menos ventilada. É um exemplo de mudança climática. Ficou mais difícil até dormir para a maioria da população, que não tem ar-condicionado", diz Everaldo Barreiros, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal do Pará. E esse presente tórrido deverá ser seguido por um futuro infernal. Uma pesquisa da ONG International CarbonPlan já havia projetado que Belém será a segunda cidade mais quente do mundo em 2050, atrás apenas de Pekanbaru, na Indonésia.

Mistura Fina

Gilberto Kassab, dono do PSD, que continua dizendo que Lula pode surpreender em 2026, ou seja, teria chance de vencer, ainda não definiu quem seu partido vai apoiar, mas deixa claro que "não será Lula". Diz que o PSD está entre Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD). Observadores mais lúcidos acham que Kassab fala "para inglês ver": ainda quer ser vice de Tarcísio.

Nem mesmo a blindagem aos convocados pela CPMI que investiga a roubalheira do INSS fez o relator, Alfredo Gaspar União-AL) perder tração na apuração da gatunagem. Promotor experiente, acelerou a condução dos trabalhos e protocolou, em quatro dias da semana passada, 160 novos requerimentos. Gaspar cita nomes ligados ao "Careca do INSS" e ao irmão de Lula, Frei Chico, com suspeita proteção. "Todos têm padrinhos políticos", ele garante. 
 
Alfredo Gaspar diz ainda que a nova leva de requerimentos vai trazer novas novidades para as investigações mostrando que "estamos no caminho certo" E mais: Em alguns casos, já na quarta camada de afastamento de sigilo bancário e fiscal", explica o relator. Além de pedidos de convocação e convite, quebras de sigilos de comunicação e bancário, há até aquisição de jatinhos. As apurações indicam um estruturado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com consultorias, sindicatos, Bancas de advocacia e outros.

Nem tudo são contratempos para as delegações de estrangeiros na COP30: alguns imprevistas viram até alegria. A sede da Cúpula não ficou pronta e as reuniões bilaterais foram transferidas para o Museu Goeldi. Os visitantes se extasiaram com a exuberância do parque zoobotânico, habitado por aves raras, tamanduás e jacarés. E posaram sorridentes aos pés de uma sumaúma de 120 anos e 70 metros de altura.
 
Sumaúma é uma árvore gigante da Amazônia, chamada pelos indígenas de "Rainha da Floresta" ou "Mãe das Árvores". Tem raízes profundas que armazenam água que ajuda a irrigar vizinhos. Seus frutos contêm fibra leve usada para almofadas e colchões. Tem seiva usadas no tratamento de conjuntivite e malária e as folhas jovens podem ser consumidas em saladas. Em Belém, tem até um shopping center batizado de sumaúma.

In – Espaguete à carbonara
Out – Macarrão à putanesca

CLAÚDIO HUMBERTO

"O instituto CPMI está sendo desmoralizado"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre STF blindar suspeitos e dificultar investigação

11/11/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Gilmar desdenha do Congresso e revolta CPMI

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Pode-MG), protestou ontem (10) contra o ministro do STF Gilmar Mendes, acusado de desdenhar do Congresso no habeas corpus usado para blindar Igor Delecrode, suspeitíssimo no roubo bilionário a aposentados. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) disse que, aos 28 anos, Igor ficou milionário com dinheiro roubado. “Isso não pode ficar assim”, protestou Viana. Ele diz que, para Gilmar e STF, o Congresso “não vale absolutamente nada”.

R$1,4 bi roubados

Convocado para depor como testemunha, Igor Dias Delecrode é acusado de participar do esquema que roubou R$1,4 bilhão de aposentados.

Mudança ‘artificial’

Gilmar disse que a condição de investigado “não pode ser artificialmente modificada” para testemunha, que o obrigaria a respondera às perguntas.

Impondo limites

O senador Rogério Marinho (PL-RN) cobrou da Câmara que vote projeto do Senado impondo limites ao poder cada vez mais exacerbado do STF.

Desmoralização

“A investigação da CPMI é autônoma e não se confunde com a da Polícia Federal”, diz Marinho, que vê o STF tentando desmoralizar o Congresso.

Estudo indica que 84% da Amazônia é preservada

Estudo da Embrapa Territorial apresentado na COP30, em Belém (PA), desfaz mutas mentiras repetidas exaustivamente sobre “destruição da Amazônia”. Esse levantamento aponta que está “protegida, preservada ou conservada” 83,7% da vegetação nativa do Bioma Amazônia no Brasil. As áreas não-preservadas incluem a hidrografia (todos os rios), que toma 1,7% da região, e todas as terras produtivas. O “agro”, tão criticado por Lula, o PT e ONGs brasileiras e estrangeiras, consumiram apenas 14,1% de todas as terras da região.

Seis vezes

Para cada hectare de uso agropecuário há quase seis (5,9) hectares de área destinada à proteção e preservação, aponta o estudo da Embrapa.

É obrigatório

Produtores rurais dedicam 27,4% dos imóveis à preservação, aponta o estudo da Dra. Lucíola Magalhães, da Embrapa Territorial.

Responsabilidade direta

O estudo da chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento aponta: um terço da vegetação nativa está sob responsabilidade de imóveis rurais.

Poder agonizante

“O Senado precisa ter coragem de se levantar e dar resposta”, disse o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, indignado com palavras de Gilmar Mendes desdenhando do Poder Legislativo.

Impedir a investigação

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) avalia que não se trata mais de habeas corpus do STF para ladrões evidentes não respondam perguntas. “Isso avançou para impossibilitar a investigação”, disse ele.

Raposa no galinheiro

O suspeitíssimo depoente Igor Dias Delecrode, o blindado do dia do STF na CPMI, é especialista em auditoria e controladoria, tem até pós-graduação. Caso típico de raposa que sabe o que fazer no galinheiro.

Pai de primeira viagem

O deputado Maurício Marcon (Pode-RS) reapareceu na CPMI do INSS. Pai de primeira viagem, estava cuidando a filha. Disse que irá educá-la para que não vire uma ladra, como o blindado do dia, Igor Delecrode.

Embromation office

É muito curiosa a reação agressiva de funcionários do Nubank contra a obrigatoriedade de aparecer apenas dois dias por semana no local de trabalho. Antes disso, o Itaú desnudou a turma do “embromation office”.

Bye, bye, NY

Após a vitória em Nova York de um tipo de esquerda que odeia os EUA, o ator Sylvester Stallone irá sair da cidade onde viveu por 40 anos. Citou a degradação de uma cidade que, diz ele, já foi “o melhor lugar da Terra”.

Blindar não dá

Relator da CPMI da gatunagem do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), voltou a criticar a “vergonhosa blindagem” a depoentes no colegiado e questionou a regalia concedida a Igor Delecrode, ex-dirigente da Aasap.

Vítima e julgador

Carlos Jordy (PL-RJ) criticou Alexandre de Moraes por tornar réu Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor que o denunciou. Ele lembrou que Moraes é, ao mesmo tempo, acusado, acusador e julgador”.

Pensando bem...

...evento ruim afugenta até o anfitrião.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Presente de aniversário

Carlos Sodré, secretário particular do então prefeito de Salvador, João Henrique, reuniu os amigos em uma churrascaria, na noite de terça, para comemorar o aniversário. Na hora do discurso, falou demais, reclamou do emprego. “Você está se demitindo?” disparou João Henrique. “Estou”, blefou Sodré. “Então, o senhor está demitido” finalizou o prefeito. A festa seguiu e dias depois o Diário Oficial publicou a demissão de Sodré.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 1 dia

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade