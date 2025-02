“O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil. Nossa história está começando agora”

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mulheres fortes

A atriz Isadora Cruz, que está na pele de ‘Roxelle’ na novela ‘Volta por cima’, seu terceiro papel na tv depois de viver a doce Candoca em ‘Mar do sertão’, garante que não se sentiu desprestigiada de ganhar um papel secundário depois de viver uma protagonista. Sobre suas personagens de estilos bem diferentes Isadora compara as duas: “Ambas são mulheres de muita personalidade, fortes e que têm plena consciência do seu poder. Usam deste poder para ajudar vários personagens da trama e resolver conflitos de diversos núcleos. Mulheres confiantes com ideias feministas e a frente do seu tempo. A Candoca tinha uma leveza e doçura naturais, sem perder a autenticidade. Já a Roxelle é mais impulsiva e inconsequente, sem perder o charme e a simpatia”. Apesar de pouco tempo de carreira a atriz afirma que se dedica bastante para tornar seu personagem bem real. Ainda este ano poderá ser vista na telenovela criada para a plataforma de streaming Globoplay Guerreiros do Sol, no qual descreve como desafiador: “Foi o projeto mais desafiador da minha carreira até então. A minha personagem Rosa, narradora da história, passa por muitos lutos ao longo da trama e tem uma narrativa mais densa e dramática. Isso exigiu que eu me envolvesse muito emocionalmente, fisicamente e espiritualmente; resgatando processos profundos de ancestralidade das mulheres sertanejas”.

Lula competitivo divide a direita

Apesar da queda de popularidade, registrada na pesquisa Genial/ Quaest, novos resultados do mesmo levantamento mostram que Lula se mantém como o nome mais cotado para disputa do Planalto em 2026. Ele lidera em todos os cenários e vence simulações de segundo turno. Os mais chegados, dizem que o presidente voltou a sorrir. A pesquisa é recheada de surpresas. O terceiro colocado é o cantor Gusttavo Lima encostado no governador de São Paulo Tarcísio de Freitas em segundo (diferença de 1%). E Lima comemora: “Só Deus pode parar um sonho”. Em quarto – quem diria – também com 1% atrás está Pablo Marçal. No segundo turno, Lula bate em Eduardo Bolsonaro, Ciro Gomes e dois ‘lanterninhas’, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Esses dois governadores tem os mais altos índices de desconhecimento do eleitorado: 68% dos entrevistados não sabem quem são eles. E mesmo Tarcísio não é conhecido por um terço dos entrevistados.

Rejeição

Para os mais conhecidos, rejeição é o maior problema. Gusttavo Lima e Michelle Bolsonaro são rejeitados por 50% do eleitorado, o que também acontece com Jair Bolsonaro (53%) e seu filho Eduardo (55%). Nomes da direita também ficam distantes do potencial de voto alcançado pelo ex-presidente citado como opção de voto por 41% dos entrevistados. Bolsonaro acha que ganha anistia até as eleições e Ronaldo Caiado não acredita na pesquisa: “É fantasiosa”.

Rainha aos 65

Quem diria que a cantora e agora também influenciadora Gretchen, precisaria sair do seu estado natal, o Rio de Janeiro, conhecido como um grande berço do carnaval, para ser convidada para ser rainha de bateria. A cantora estará a frente da bateria da Escola Independente de Eucalipto, de Linhares (ES), que tem como enredo Vem da Cidade das Águas, a Delícia Mundial, Linhares a Terra do Cacau!. “Fui convidada com 65 anos ser rainha de bateria, quando esse posto normalmente é de mulheres bem novinhas, né? Acredito que com isso, estou mostrando que a mulher, independentemente da idade dela, pode fazer e ser o que ela quiser. Estar onde quiser”. Seguindo uma dieta com muito arroz, feijão, pizza, macarrão, conta como será sua fantasia: “A fantasia será pelada! Linda, como eu. Pele de fora, corpo, é Carnaval. E é isso que acho legal, poder me mostrar do jeito que eu quiser na minha idade”.

Divulgação diária

Depois da falta de transparência sobre seus compromissos no Planalto, fora dele representando Lula e especialmente quanto gasta de dinheiro público, a primeira-dama Janja da Silva autorizou seus assessores (são seis, os mais próximos) a divulgar que doravante e diariamente. Nas plataformas, Janja antecipou sua participação na sessão diária de abertura do ano judiciário. E no mesmo dia, conversou com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, sobre o evento, em Roma, para tratar da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza (ela representará o presidente lá).

“Veto”

É falso o “veto” de Lula à participação do banqueiro André Esteves na reunião do governo federal com banqueiros para tratar de mudanças nos empréstimos consignados, no esforço do ministro Fernando Haddad (Fazenda) de criar factoide que limpe a barra. No governo e no PT, ouvem-se queixas de que o declínio da popularidade de Lula tem a ver com as medidas e os fracassos da equipe econômica. Em sua escalada, o BTG deve ressuscitar o Banco Econômico, além de incorporar operações do Julius Baer, de investimentos. A incorporação do Julius Baer, que deixa o Brasil, fez a carteira de ativos das famílias, sob custódia do BTG, saltar para mais de R$ 100 bilhões.

PÉROLA

“O Brasil tem jeito, não vamos desistir do Brasil. Nossa história está começando agora”,

de Gusttavo Lima, apontado por pesquisa como o nome mais competitivo para enfrentar Lula em 2026.

Olho na Margem

No primeiro encontro entre Lula e os novos presidentes do Senado e Câmara, respectivamente Davi Alcolumbre e Hugo Motta, repleta de sorrisos, promessas e apertos efusivos de mão, ficou garantido que o governo aprovará pesquisa para explorar Margem Equatorial. É uma área que se estende por mais de 2,2 mil km, do Rio Grande do Norte até o Amapá, estado de Alcolumbre, onde existem reservas de 30 bilhões de barris de petróleo. A região é uma aposta da Petrobras para a produção de petróleo e gás, em meio a grandes descobertas de reservas na Guiana e Suriname, próximos ao norte do Brasil.

Ruralistas em campo

A bancada ruralista já fixou o preço de seu apoio à eleição de Hugo Motta (Câmara) e Davi Alcolumbre (Senado). A frente Parlamentar de Agropecuária articula junto os dois novos presidentes do Legislativo uma operação-trator para provar ainda neste semestre safra de pauta de seus interesses. Uma das questões mais polêmicas é o projeto de lei que impõe mudanças no processo de demarcação de Terras Indígenas, estabelecendo restrições à criação de novas áreas.

Excesso ‘gordo’

Sem que os deputados precisassem bater um prego sabão em janeiro, a Câmara seguiu firme com a gastança. Só quem janeiro, mês de recesso, a Casa gastou quase meio bilhão de reais, R$ 466,28 milhões para funcionar cerca de 6,42% do orçamento para 2025. Desse bolo, R$ 287,6 mil foram gastos com “auxílio-moradia” para parlamentares em férias. Exatos R$ 4,1 milhões foram gastos para ressarcir ‘despesas’ variadas dos deputados. Dois deputados viajaram em “missão oficial” para dois destinos, Espanha e Arábia Saudita, pelo preço de R$ 32,3 mil. Foram a um evento em Riade e seis dias em uma feira de turismo em Madri.

“Nada é tão ruim”

Lula não pode errar na reforma até porque cresce em flecha a reprodução de Lula entre seus próprios eleitores e nordestinos. A nomeação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria Geral do Planalto fez muitos lembrarem uma das famosas ‘Leis de Murphy’: “Nada é tão ruim que não possa piorar”. Gleisi, segundo até petistas da cúpula, se alimenta da própria capacidade de gerar antipatias e cizânias. E os seus desafetos já comemoram sua saída da presidência nacional do PT.

Não deu certo

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, ex-todo poderoso da Globo e figura fundamental da história da TV, acha que a saída do filho Boninho da emissora dos Marinhos, não deu certo, no que se refere especialmente ao BBB25. Desde o começo, Boni deixou claro seu ceticismo sobre o formato. Agora, está preocupado com o conteúdo gerado pelos participantes, influenciados por excesso, notadamente de álcool. As duplas também não lhe agradaram: complicou o formato original. E deixou de lado estilos como jazz e MPB sendo eclipsados por músicas mais comerciais. E prefere não falar sobre cada participante.

“Fraquinho”

Aos 93 anos, Benedito Ruy Barbosa, um dos mais consagrados autores da teledramaturgia brasileira, vive uma nova etapa de sua vida. Reconhecido por clássicos como ‘Cabocla’, ‘O Rei do Gado’, ‘Terra Nostra’ e ‘Pantanal’, ele deixou recentemente seu sítio em Sorocaba, no interior de São Paulo, para morar na capital paulista junto à família. A decisão foi motivada pela necessidade de cuidados integrais, conforme revela sua neta Paula Barbosa, que enfatizou o desejo de sua família em oferecer o suporte necessário pelo patriarca. A neta diz que o avô está bem, mas “fraquinho”.

MISTURA FINA

Com a gestão que prejudicou os Correios, saindo do lucro de R$ 3,7 bilhões (2021) a prejuízo de R$ 2 bilhões (2024), o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, deve ser um dos demitidos na esteira da reforma ministerial. A avaliação é que não tem como contornar o prejuízo somado ao escândalo do confisco do 13º de parte dos funcionários. Fabiano tem circulado em Brasília: fala com políticos para tentar se manter.



Um dos mais cotados para substituir Fabiano é Paulo Penha, que virou diretor de operações com a simpatia do União Brasil. Funcionários garantem que Penha vem conversando com o presidente do União Brasil. Antônio Rueda. O MDB diz que não precisa de mais ministérios, mesmo sabendo que os Correios têm um orçamento de R$ 20 bilhões anuais e tem uma capilaridade que interessa ao partido.



A Lavvi, subsidiária da Cyrela voltada ao público de alta renda, tem adotado uma postura agressiva na compra de terrenos em bairros nobres de São Paulo. Os concorrentes dizem que a empresa está inflacionando o mercado tamanho seu apetite. Sua meta é chegar a um landmark de R$ 10 bilhões – hoje, seus ativos somam R$ 8 bilhões. Mais: a Lavvi vem do melhor trimestre de sua história. Em 2024, atingiu um VCV (valor geral de vendas) de R$ 3,6 bilhões, sendo R$ 1,4 bilhões apenas entre setembro e dezembro. No ano passado, a grande aquisição foi a compra de um terreno no Brooklin, com VCV potencial de R$ 3,5 bilhões.



O Grupo Zelo não se finge de morto. Está mais que vivo no mercado garimpando a compra de novos cemitérios. A empresa pretende fechar três aquisições neste semestre. O apetite é decorrência da captação de R$130 milhões no ano passado (um de seus maiores acionistas é a Crescera Capital). O Grupo Zelo é uma máquina de M&As: foram mais de 50 aquisições desde 2017, entre empresas de serviços funerários, crematórios e cemitérios. Em 2024, seu faturamento chegou perto dos R$ 600 milhões.

