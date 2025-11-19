"O diploma cada vez tem menos relevância. O mercado, cada vez mais, está interessado em saber...

O Brasil é um dos países com maior número de shoppings do mundo, somando 639 centros de compra. No ranking latino-americano, só fica atrás do México. Os dois maiores shoppings estão em São Paulo, mas o terceiro colocado está no interior. O Parque Dom Pedro Shopping em Campinas inaugurado em março de 2002 é o terceiro maior do Brasil.

MAIS: o shopping tem 126,5 mil metros quadrados de área bruta locável. Abriga 300 operações entre lojas, megalojas, restaurantes e marcas âncora, 15 salas de cinema, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. De quebra, 20 restaurantes, boliche, pista de patinação e a primeira loja oficial da Marvel na América Latina.

A todo vapor

Movida pelo amor, tanto do pessoal como no profissional a cantora e atriz Emanuelle Araújo contou em entrevista a revista Mensch que o axé entrou em sua vida antes dela entrar no axé. E explica que aos 10 anos se apaixonou pelo ritmo ao ver um trio elétrico. Apesar de ter várias bandas ganhou proporção nacional ao entrar para a Banda Eva, substituindo nada menos do que Ivete Sangalo. “Meu trabalho já era conhecido na Bahia, porém, na Banda Eva, as pessoas me conheceram no país inteiro. Foi uma experiência incrível, de muitos palcos, muitos públicos, de aprender muito sobre minha profissão. Fiquei lá durante quatro anos e foi onde eu aprendi muita coisa e também entendi que o meu maior prazer e o meu objetivo maior é ter uma carreira plural e conseguir conciliar minha carreira de atriz e cantora, algo que faço até hoje”. Depois disto Emanuelle mergulhou de cabeça na arte da interpretação e também em outros ritmos musicais. “Um dos motivos também de eu sair da Banda Eva e seguir uma carreira solo era exatamente isso, buscar a minha pluralidade musical. Hoje eu tenho dois álbuns dentro da música popular brasileira, estou às vésperas de lançar meu terceiro álbum, que é um álbum que reverencia a minha trajetória dentro do samba-reggae, do ijexá e dos ritmos afro-baianos. Eu gosto mesmo de percorrer vários ritmos”. E Emanuelle não para por aí atualmente está no musical “Clara Nunes — A tal guerreira”, substituindo outra grande cantora, Vanessa da Mata, que fez a temporada do ano passado. “É uma experiência incrível, uma oportunidade de me aproximar do meu amor, da minha paixão pela Clara e celebrá-la.” Cansou, pois bem, ela não, em dezembro estreia nos cinemas com “Traição Entre Amigas”.

Correios em colisão: fundos imobiliários

O plano de cortes de custos que está sendo elaborado pela direção dos Correios, atira para os mais diversos lados, do enxugamento de funcionários terceirizados à redução da frota de veículos. O maior aperto, contudo, está reservado para a estrutura imobiliária da estatal. Os Correios pretendem se desfazer de imóveis próprios e encerrar antecipadamente contratos de aluguel. A empresa tem cerca de R$ 4 bilhões entre prédios, estruturas de distribuição e outras propriedades. O equivalente a R$ 1,4 bilhão se refere a móveis "cedidos" ou "desocupados". Os Correios avisam que "todos os contratos e estruturas serão revistos com foco em eficiência e transparência. As mudanças visam modernização e racionalização dos gastos". Detalhe: a devolução dos imóveis locados traz risco de contenciosos. Vide litígio com a Rio Bravo, de Gustavo Franco e a Tellus Investimentos que administram o fundo imobiliário da Rio Bravo Logística. Os Correios rescindiram o contrato de aluguel de um centro de distribuição em Contagem e o fundo entrou na Justiça: quer uma indenização de R$ 306 milhões.

Ele fala demais

Auxiliares de Lula estão convencidos que não há como controlar totalmente as falas do presidente. Reconhecem, contudo, se ele ficasse só com os scripts, poderia perder a espontaneidade, considerada um de seus pontos fortes de sua atuação política. Uma alternativa agora é passar para ele, antes dos discursos, dados baseados em pesquisas. Numa primeira tentativa, não deu certo. O evento era de Educação, mas Lula resolveu ir na contramão: "Estou com um discurso escrito na mão, mas não vou ler porque parece prestação de contas do secretário-geral do Partido Comunista de algum país do mundo. Não preciso dizer números que eu sei que nós investimos mais em educação do que qualquer governo". Os que estavam na plateia, continuam sem saber.

Mudança de ares

Aos poucos a Globo vem promovendo mudanças em seus programas, que começou com a saída de William Bonner do Jornal Nacional e outros âncoras de telejornais. Agora as mudanças começam invadir o entretenimento. No sábado Rita Batista se despediu do programa “É de Casa”, mas não da emissora, ela está fazendo uma transição para dramaturgia e fará parte do elenco de ‘A Nobreza do Amor”, próxima novela das seis. “Fiz um teste, não posso falar da novela. Mas fiz um teste para Nobreza do Amor. É uma participação, mas estou muito feliz. Primeiro porque eu passei. Então, é explorar mais uma possibilidade, estudar isso, me aprofundar. Não seria possível com o trabalho no É de Casa. Fiz essa escolha e a emissora está fazendo essa aposta. Novos desafios, novos caminhos. Uma transição muito bem pensada e com o apoio total dos chefes da TV Globo. Com todo cuidado, com toda preocupação”.

Janja: quarta condecoração

O presidente Lula acaba de condecorar 262 pessoas com a Ordem do Mérito Educativo, destinado a pessoas que tenham se distinguido por excepcionais serviços prestados à educação no Brasil ". Entre 28 agraciados com o grau de Grã-Cruz, a mais alta honraria, está a primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja. A Ordem do Mérito Educativo é a quarta honraria concedida por Lula Jante à desde o início do terceiro mandato. Ela já foi agraciada com a Ordem do Rio Branco maior honraria dada pelo governo brasileiro, em 2023; a medalha de mérito Osvaldo Cruz (para quem contribui para o estado mental-físico do brasileiro) e também a Ordem do Mérito Cultural.

Tudo é carnaval

O enredo da Mangueira em 2026 na Sapucaí contará a história de Mestre Sacaca, curandeiro e folclorista do Amapá, conhecido como "guardião da Amazônia Negra". Como Amapá é seu berço eleitoral, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coordenou uma articulação que levou a escola de samba do Rio a receber um dos maiores patrocínios do estado neste ano. O governo de Clécio Luís (Solidariedade) vai injetar R$ 10 milhões para apoiar o enredo mangueirense do carnaval. O termo foi assinado pela irmã do governador, Clicia Vieira, secretária da Cultura. Já há posteres distribuídos nas redes sociais com os dizeres Ergo e consagro Meu " Manto às bênçãos do Espírito Santo e São José de Macapá".

Pérola

"O diploma cada vez tem menos relevância. O mercado, cada vez mais, está interessado em saber quais são suas habilidades menos onde você se formou",

de Tarcísio de Freitas, no dia do Enem, quando cinco milhões buscavam uma vaga na universidade.

Fácil demais

Relator da CPMI que investiga roubo a aposentados, Alfredo Gaspar (União-AL) se espantou com a facilidade com que a organização criminosa saqueou o INSS. "Impressiona a falta de qualificação das pessoas dessa estrutura criminosa, que capturaram bilhões de reais. A gente pensa que para ser bandido dessa magnitude precisa ser altamente inteligente, mas não é nada disso. Não houve engenharia tão complexa", aponta Gaspar, que atribui a roubalheira ao afrouxamento de regras para criar as chamadas associações. "O dinheiro estava fácil, mas houve apadrinhamento político".

Sem dragar o Amazonas

Em meio à COP30, "pertinho" de Belém, as empresas de navegação que operam no rio Amazonas cobram do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a dragagem urgente da via fluvial. O nível da lâmina d'água em alguns trechos já está abaixo de 14 metros contra 17,7 metros há dois anos. O assoreamento tem obrigado as companhias a reduzirem volume de carga ou mesmo interromper a circulação de determinadas rotas. Há registro de encalhes. Há dois anos, o Ministério liberou R$ 280 milhões para a dragagem de rios da região. O dinheiro não deu nem para a saída.

Destinos políticos 1

O governador Tarcísio de Freitas acha que consegue derrubar o atual presidente Lula em sua tentativa de reeleição em 2026. Só que, de acordo com pesquisas internas, Tarcísio sabe também, só consegue esse resultado se tiver o apoio total do ex-presidente Bolsonaro. Essa estreita ligação de um lado, alavanca Tarcísio; de outro, pode se bandear para Lula por ter riscado o Capitão de sua preferência. Agora, novo problema: Bolsonaro está se decidindo para a candidatura de seu filho Flávio Bolsonaro e - surpresa - com o apoio do irmão Eduardo.

Destinos políticos 2

Ainda destinos políticos: Michelle Bolsonaro, na hipótese de Flavio ser o candidato, é deslocada para se candidatar ao Senado pelo DF. E se Tarcísio não sai para o Planalto, Gilberto Kassab perde a vice em nível nacional, mas pode pular para a vice estadual. Já Fernando Hadad, que sabe que perderia para Tarcísio numa reeleição do governador, deixa a possibilidade do Palácio dos Bandeirantes. Fica entre o Senado e o mesmo posto de Lula vencer (se ele perder, o ministro volta a ser professor).

O mesmo filme

O senador Sérgio Moro, favorito em 2026 para o governo do Paraná, faz questão de registrar que três presos (CPI do INSS) na semana passada, foram nomeados por Lula: "A história se repete". Todos afastados dos cargos por decisão da Justiça, não de Lula. E mais: novo levantamento do Paraná Pesquisas mostra que Moro vence no primeiro turno com 42,8% de intenções de voto e, no segundo turno, também vence quatro candidatos, um em cada cenário: Guto Silva, Alexandre Curi, Rafael Greca e Requião Filho.

Rádio Roberto Carlos

Roberto Carlos vai lançar no primeiro semestre de 2026 a sua própria estação de rádio para tocar suas músicas, cantadas por ele e outros intérpretes. Também gravará depoimentos contando como compôs (a maioria, com Erasmo Carlos) cada canção e revelando curiosidades de sua vida. Será uma rádio digital batizada de Rádio Clube Roberto Carlos. A plataforma será gratuita, mas oferecerá pacote com benefício para assinantes, ingressos mais baratos para shows e outros. RC quer conseguir parte de seus 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Mistura Fina

Condenado pelo STF a 16 anos e um mês de prisão por envolvimento na trama golpista, o deputado Alexandre Ramagem está na mira de nova investigação do MPF para descobrir o destino de R$5,5 milhões enviados, via orçamento secreto, para Rio das Ostras (RJ). O MPF abriu nova leva de procedimentos para coibir "atos de corrupção" em repasses de deputados a prefeituras. Além de Ramagem, também são alvo de apurações Gutemberg Reis, Júlio Lopes e Max Lemos.

Instalada há maia de dez dias, a CPI do Crime Organizado tem tudo para não dar em nada. O colegiado, dominado por governistas do Senado, nem mesmo conseguiu fazer a reunião inaugural. Parte dos membros se mandou para a COP30, bem distante de Brasília. O comando da CPI, como o presidente Fabiano Contarato (PT-ES) e até o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) que pediu a CPI, estão na comitiva de Davi Alcolumbre (União-AP). A próxima reunião deverá acontecer hoje e olhe lá.

Quatro brasileiros com trajetórias singulares, unidos pela vocação pública e pelo compromisso com o desenvolvimento nacional: um empresário, um jurista, um físico e um sociólogo são os protagonistas da primeira temporada do projeto "Notáveis", iniciativa da Fecomércio. São eles Abram Szajman, Ives Gandra Martins (acaba de completar 90 anos e foi alvo de comemoração, na semana passada, na Sala São Paulo), José Goldemberg e José Pastore. A iniciativa é dedicada a preservar, valorizar e compartilhar as experiências, memórias e contribuições de personalidades marcantes para as realidades socioeconômica, jurídica, cultural e intelectual do Brasil.



Serão lançados, ainda pelo projeto "Notáveis", quatro livros biográficos assinados por Jorge Okubaro. Em dois anos, foram registradas 67 entrevistas e 45 horas de gravações. Como cenários das entrevistas, a Fecomércio, Estádio do Morumbi, Igreja Nossa Senhora do Brasil, USP e sede da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, localizada no Instituto Baccarelli, na comunidade de Heliópolis.

In – Pavê dos Frades

Out – Pavê Floresta Negra