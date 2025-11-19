Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"O diploma cada vez tem menos relevância. O mercado, cada vez mais, está interessado em saber...

quais são suas habilidades menos onde você se formou", de Tarcísio de Freitas, no dia do Enem, quando cinco milhões buscavam uma vaga na universidade

Giba Um

Giba Um

19/11/2025 - 06h00
O Brasil é um dos países com maior número de shoppings do mundo, somando 639 centros de compra. No ranking latino-americano, só fica atrás do México. Os dois maiores shoppings estão em São Paulo, mas o terceiro colocado está no interior. O Parque Dom Pedro Shopping em Campinas inaugurado em março de 2002 é o terceiro maior do Brasil.

MAIS: o shopping tem 126,5 mil metros quadrados de área bruta locável. Abriga 300 operações entre lojas, megalojas, restaurantes e marcas âncora, 15 salas de cinema, centro de convenções e 8 mil vagas de estacionamento. De quebra, 20 restaurantes, boliche, pista de patinação e a primeira loja oficial da Marvel na América Latina.

A todo vapor

Movida pelo amor, tanto do pessoal como no profissional a cantora e atriz Emanuelle Araújo contou em entrevista a revista Mensch que o axé entrou em sua vida antes dela entrar no axé. E explica que aos 10 anos  se apaixonou pelo ritmo ao ver um trio elétrico. Apesar de ter várias bandas ganhou proporção nacional ao entrar para a Banda Eva, substituindo nada menos do que Ivete Sangalo. “Meu trabalho já era conhecido na Bahia, porém, na Banda Eva, as pessoas me conheceram no país inteiro. Foi uma experiência incrível, de muitos palcos, muitos públicos, de aprender muito sobre minha profissão.  Fiquei lá durante quatro anos e foi onde eu aprendi muita coisa e também entendi que o meu maior prazer e o meu objetivo maior é ter uma carreira plural e conseguir conciliar minha carreira de atriz e cantora, algo que faço até hoje”. Depois disto Emanuelle mergulhou de cabeça na arte da interpretação e também em outros ritmos musicais. “Um dos motivos também de eu sair da Banda Eva e seguir uma carreira solo era exatamente isso, buscar a minha pluralidade musical. Hoje eu tenho dois álbuns dentro da música popular brasileira, estou às vésperas de lançar meu terceiro álbum, que é um álbum que reverencia a minha trajetória dentro do samba-reggae, do ijexá e dos ritmos afro-baianos. Eu gosto mesmo de percorrer vários ritmos”. E Emanuelle não para por aí atualmente está no musical “Clara Nunes — A tal guerreira”, substituindo outra grande cantora, Vanessa da Mata, que fez a temporada do ano passado. “É uma experiência incrível, uma oportunidade de me aproximar do meu amor, da minha paixão pela Clara e celebrá-la.” Cansou, pois bem, ela não, em dezembro estreia nos cinemas com “Traição Entre Amigas”. 

Correios em colisão: fundos imobiliários

O plano de cortes de custos que está sendo elaborado pela direção dos Correios, atira para os mais diversos lados, do enxugamento de funcionários terceirizados à redução da frota de veículos. O maior aperto, contudo, está reservado para a estrutura imobiliária da estatal. Os Correios pretendem se desfazer de imóveis próprios e encerrar antecipadamente contratos de aluguel. A empresa tem cerca de R$ 4 bilhões entre prédios, estruturas de distribuição e outras propriedades. O equivalente a R$ 1,4 bilhão se refere a móveis "cedidos" ou "desocupados". Os Correios avisam que "todos os contratos e estruturas serão revistos com foco em eficiência e transparência. As mudanças visam modernização e racionalização dos gastos". Detalhe: a devolução dos imóveis locados traz risco de contenciosos. Vide litígio com a Rio Bravo, de Gustavo Franco e a Tellus Investimentos que administram o fundo imobiliário da Rio Bravo Logística. Os Correios rescindiram o contrato de aluguel de um centro de distribuição em Contagem e o fundo entrou na Justiça: quer uma indenização de R$ 306 milhões.

Ele fala demais

Auxiliares de Lula estão convencidos que não há como controlar totalmente as falas do presidente. Reconhecem, contudo, se ele ficasse só com os scripts, poderia perder a espontaneidade, considerada um de seus pontos fortes de sua atuação política. Uma alternativa agora é passar para ele, antes dos discursos, dados baseados em pesquisas. Numa primeira tentativa, não deu certo. O evento era de Educação, mas Lula resolveu ir na contramão: "Estou com um discurso escrito na mão, mas não vou ler porque parece prestação de contas do secretário-geral do Partido Comunista de algum país do mundo. Não preciso dizer números que eu sei que nós investimos mais em educação do que qualquer governo". Os que estavam na plateia, continuam sem saber.

Mudança de ares

Aos poucos a Globo vem promovendo mudanças em seus programas, que começou com a saída de William Bonner do Jornal Nacional e outros âncoras de telejornais. Agora as mudanças começam invadir o entretenimento. No sábado Rita Batista se despediu do programa “É de Casa”, mas não da emissora, ela está fazendo uma transição para dramaturgia e fará parte do elenco de ‘A Nobreza do Amor”, próxima novela das seis. “Fiz um teste, não posso falar da novela. Mas fiz um teste para Nobreza do Amor. É uma participação, mas estou muito feliz. Primeiro porque eu passei. Então, é explorar mais uma possibilidade, estudar isso, me aprofundar. Não seria possível com o trabalho no É de Casa. Fiz essa escolha e a emissora está fazendo essa aposta. Novos desafios, novos caminhos. Uma transição muito bem pensada e com o apoio total dos chefes da TV Globo. Com todo cuidado, com toda preocupação”. 

Janja: quarta condecoração

O presidente Lula acaba de condecorar 262 pessoas com a Ordem do Mérito Educativo, destinado a pessoas que tenham se distinguido por excepcionais serviços prestados à educação no Brasil ". Entre 28 agraciados com o grau de Grã-Cruz, a mais alta honraria, está a primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja. A Ordem do Mérito Educativo é a quarta honraria concedida por Lula Jante à desde o início do terceiro mandato. Ela já foi agraciada com a Ordem do Rio Branco maior honraria dada pelo governo brasileiro, em 2023; a medalha de mérito Osvaldo Cruz (para quem contribui para o  estado mental-físico do brasileiro) e também a Ordem do Mérito Cultural.

Tudo é carnaval

O enredo da Mangueira em 2026 na Sapucaí contará a história de Mestre Sacaca, curandeiro e folclorista do Amapá, conhecido como "guardião da Amazônia Negra". Como Amapá é seu berço eleitoral, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coordenou uma articulação que levou a escola de samba do Rio a receber um dos maiores patrocínios do estado neste ano. O governo de Clécio Luís (Solidariedade) vai injetar R$ 10 milhões para apoiar o enredo mangueirense do carnaval. O termo foi assinado pela irmã do governador, Clicia Vieira, secretária da Cultura. Já há posteres distribuídos nas redes sociais com os dizeres Ergo e consagro Meu " Manto às bênçãos do Espírito Santo e São José de Macapá".

Pérola

"O diploma cada vez tem menos relevância. O mercado, cada vez mais, está interessado em saber quais são suas habilidades menos onde você se formou", 

de Tarcísio de Freitas, no dia do Enem, quando cinco milhões buscavam uma vaga na universidade. 

Fácil demais

Relator da CPMI que investiga roubo a aposentados, Alfredo Gaspar (União-AL) se espantou com a facilidade com que a organização criminosa saqueou o INSS. "Impressiona a falta de qualificação das pessoas dessa estrutura criminosa, que capturaram bilhões de reais. A gente pensa que para ser bandido dessa magnitude precisa ser altamente inteligente, mas não é nada disso. Não houve engenharia tão complexa", aponta Gaspar, que atribui a roubalheira ao afrouxamento de regras para criar as chamadas associações. "O dinheiro estava fácil, mas houve apadrinhamento político".

Sem dragar o Amazonas

Em meio à COP30, "pertinho" de Belém, as empresas de navegação que operam no rio Amazonas cobram do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a dragagem urgente da via  fluvial. O nível da lâmina d'água em alguns trechos já está abaixo de 14 metros contra 17,7 metros há dois anos. O assoreamento tem obrigado as companhias a reduzirem volume de carga ou mesmo interromper a circulação de determinadas rotas. Há registro de encalhes. Há dois anos, o Ministério liberou R$ 280 milhões para a dragagem de rios da região. O dinheiro não deu nem para a saída.

Destinos políticos 1

O governador Tarcísio de Freitas acha que consegue derrubar o atual presidente Lula em sua tentativa de reeleição em 2026. Só que, de acordo com pesquisas internas, Tarcísio sabe também, só consegue esse resultado se tiver o apoio total do ex-presidente Bolsonaro. Essa estreita ligação de um lado, alavanca Tarcísio; de outro, pode se bandear para Lula por ter riscado o Capitão de sua preferência. Agora, novo problema: Bolsonaro está se decidindo para a candidatura de seu filho Flávio Bolsonaro e - surpresa -  com o apoio do irmão Eduardo.

Destinos políticos 2

Ainda destinos políticos: Michelle Bolsonaro, na hipótese de Flavio ser o candidato, é deslocada para se candidatar ao Senado pelo DF. E se Tarcísio não sai para o Planalto, Gilberto Kassab perde a vice em nível nacional, mas pode pular para a vice estadual. Já Fernando Hadad, que sabe que perderia para Tarcísio numa reeleição do governador, deixa a possibilidade do Palácio dos Bandeirantes. Fica entre o Senado e o mesmo posto de Lula vencer (se ele perder, o ministro volta a ser professor).

O mesmo filme

O senador Sérgio Moro, favorito em 2026 para o governo do Paraná, faz questão de registrar que três presos (CPI do INSS) na semana passada, foram nomeados por Lula: "A história se repete". Todos afastados dos cargos por decisão da Justiça, não de Lula. E mais: novo levantamento do Paraná Pesquisas mostra que Moro vence no primeiro turno com 42,8% de intenções de voto e, no segundo turno, também vence quatro candidatos, um em cada cenário: Guto Silva, Alexandre Curi, Rafael  Greca e Requião Filho.

Rádio Roberto Carlos

Roberto Carlos vai lançar no primeiro semestre de 2026 a sua própria estação de rádio para tocar suas músicas, cantadas por ele e outros intérpretes. Também gravará depoimentos contando como compôs (a maioria, com Erasmo Carlos) cada canção e revelando curiosidades de sua vida. Será uma rádio digital batizada de Rádio Clube Roberto Carlos. A plataforma será gratuita, mas oferecerá pacote com benefício para assinantes, ingressos mais baratos para shows e outros. RC quer conseguir parte de seus 5 milhões de seguidores nas redes sociais.

Mistura Fina

Condenado pelo STF a 16 anos e um mês de prisão por envolvimento na trama golpista, o deputado Alexandre Ramagem está na mira de nova investigação do MPF para descobrir o destino de R$5,5 milhões enviados, via orçamento secreto, para Rio das Ostras (RJ). O MPF abriu nova leva de procedimentos para coibir "atos de corrupção" em repasses de deputados a prefeituras. Além de Ramagem, também são alvo de apurações Gutemberg Reis, Júlio Lopes e Max Lemos.

Instalada há maia de dez dias, a CPI do Crime Organizado tem tudo para não dar em nada. O colegiado, dominado por governistas do Senado, nem mesmo conseguiu fazer a reunião inaugural. Parte dos membros se mandou para a COP30, bem distante de Brasília. O comando da CPI, como o presidente Fabiano Contarato (PT-ES) e até o relator Alessandro Vieira (MDB-SE) que pediu a CPI, estão na comitiva de Davi Alcolumbre (União-AP). A próxima reunião deverá acontecer hoje e olhe lá.

Quatro brasileiros com trajetórias singulares, unidos pela vocação pública e pelo compromisso  com o desenvolvimento nacional: um empresário, um jurista, um físico e um sociólogo são os protagonistas da primeira temporada do projeto "Notáveis", iniciativa da Fecomércio. São eles Abram Szajman, Ives Gandra Martins (acaba de completar 90 anos e foi alvo de comemoração, na semana passada, na Sala São Paulo), José Goldemberg e José Pastore. A iniciativa é dedicada a preservar, valorizar e compartilhar as experiências, memórias e contribuições de personalidades marcantes para as realidades socioeconômica, jurídica, cultural e intelectual do Brasil.
 
Serão lançados, ainda pelo projeto "Notáveis", quatro livros biográficos assinados por Jorge Okubaro. Em dois anos, foram registradas 67 entrevistas e 45 horas de gravações. Como cenários das entrevistas, a Fecomércio, Estádio do Morumbi, Igreja Nossa Senhora do Brasil, USP e sede da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, localizada no Instituto Baccarelli, na comunidade de Heliópolis.

In – Pavê dos Frades
Out –  Pavê Floresta Negra

CLAÚDIO HUMBERTO

"Lula e o PT trabalham para beneficiar criminosos"

Marcel van Hattem (Novo-RS) após o governo tentar barrar o projeto antifacção

20/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

PT recusou diálogo com relator da lei Antifacção

Relator da lei Antifacção, Guilherme Derrite (PP-SP) revelou um detalhe não registrado no noticiário: o governo Lula (PT), que costuma vitimizar bandidos, não quis conversar com o deputado. Ele não conseguiu discutir o projeto nem com representante da Secretaria de Relações Institucionais, da irascível Gleisi Hoffman, nem com seu marido líder do PT ou qualquer liderança governista: “Eles não queriam o debate, queriam apenas misturar política com segurança pública”, concluiu.

Soltando cachorros

Ela foi a primeira a reclamar da escolha do relator, alegando direito à propriedade de um “projeto do governo”. Depois, soltou seus cachorros.

Brios atingidos

Gleisi e sua turma fizeram Lula ligar para dar bronca no presidente da Câmara por escolher Derrite. Deu errado: tocou nos brios de Hugo Motta.

Derrota no horizonte

Lula, Gleisi et caterva se irritaram com a nova derrota na Câmara, como quando Derrite relatou o projeto que acabou as saidinhas.

Melhorou muito

A falta de diálogo com o PT fez bem ao texto final, que, ao contrário da proposta original, endurece de fato contra organizações criminosas.

Lula mandou Alcolumbre agir contra lei Derrite

Quando o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), cancelou as reuniões de líderes antes de votar o texto antifacção, Palácio do Planalto já sabia que a batalha estava perdida com os deputados. Foi aí que Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) nem mesmo deu as caras na prometida reunião com o relator Guilherme Derrite (PP-SP). Na avaliação governista, o texto será “resolvido” no Senado por ordem de Lula (PT), ou seja, Davi Alcolumbre (União-AP), adorador de cargos “dará um jeito”.

Veja bem

O texto tem pouca chance de ser votado no Senado antes do despacho de Lula com Alcolumbre, que deve levar Rodrigo Pacheco a tiracolo.

Supremo em pauta

É que Alcolumbre pressiona pela nomeação de Pacheco para a vaga de Luís Roberto Barroso no STF. Hora perfeita para cobrar a fatura.

Água no chopp

Ficou por conta de Efraim Filho (União-PB) provocar dor de cabeça em Lula: o senador quer retomar a equiparação de facções a terroristas.

Nada original

O Banco Original, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, vai abrir uma agência no paraíso fiscal das Ilhas Cayman, com capital de US$ 32,4 milhões, sem que Taxxad reclame. Essa gente é mesmo previsível.

Política na prática

Presidente do PSD, Gilberto Kassab prevê que os nomes de quem de fato vai concorrer à Presidência em 2026 serão definidos até o Carnaval. Já 15 de agosto é o prazo limite para registrar candidaturas.

Time galático

O banqueiro preso Daniel Vorcaro não economiza com advogados: contratou o respeitado criminalista Roberto Podval e um time integrado por Sérgio Leonardo, Pierpaolo Bottini e Walfrido Warde.

Memória seletiva

Os ativistas de redação destacaram que o príncipe saudita recebido por Donald Trump, acompanhado do craque Cristiano Ronaldo, foi acusado da morte de jornalista. Detalhe que esqueceram ao noticiarem o convite de Lula (PT) ao mesmo Mohammed bin Salman para visitar o Brasil.

Dinheire de volta

Antes da lei contra linguagem neutra, que assinou engolindo seco, Lula torrou dinheiro público em exemplares de 404 livros difundindo a idiotice, para distribuição nas escolas. Deveria nos ressarcir.

De olho no relógio

Faltam menos de cinco meses para o início da “janela [de infidelidade] partidária”, quando deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido sem medo de punição da Justiça Eleitoral.

Milagre ao contrário

PT e cia. continuam tentando emplacar na CPMI a lorota de que o roubo aos aposentados é coisa do anterior. Mas não explicam o “milagre da multiplicação” de fraudes nos primeiros dois anos de governo Lula.

Falta um mês

Recesso do Poder Judiciário, o recesso forense vai de 20 de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026. Audiências, julgamentos e prazos, incluindo no Supremo Tribunal Federal, ficarão suspensos.

Pensando bem...

...faz sentido: para quem acha traficante vítima dos usuários, projeto antifacção “enfraquece o combate ao crime”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Aqui se faz...

O então deputado federal Aldo Rebelo (SP) foi abordado nos idos de em 2005 por um admirador, na Câmara, que lhe pediu uma selfie para depois desabafar: “Até que enfim o Zé Dirceu está pagando por tudo que fez com o senhor!”, disse, referindo-se à rebordosa judicial do mensalão, primeiro grande escândalo de corrupção no governo Lula (PT) O ex-ministro da Coordenação Política ficou da cor da bandeira do seu partido na época, o PCdoB. Deu um tapinha no ombro do fã e foi embora a passos largos.

Giba Um

"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês...

gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes de termos voltado à Alemanha", de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, sobre Belém, palco da COP30

20/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A família Coelho Diniz, principal acionista do Pão de Açúcar, está buscando junto aos bancos credores um alongamento da dívida da rede varejista, em torno de R$ 2,7 bilhões. Depois de cortar mais de 700 funcionários, o clã elegeu como prioridade repactuar o passivo e vender ativos não estratégicos. A alavancagem do Pão de Açúcar está acima da média do setor a relação dívida.

MAIS: a relação dívida líquida/Ebitda é superior a três vezes. A rodada das conversas com os bancos é apenas parte do complexo processo de renegociação das dívidas da companhia. O movimento mais intrincado é a repactuação de um passivo tributário de R$ 15 bilhões — 70% desse valor equivalem a juros e multas acumulados da Receita Federal.

Giba Um

Muitos quilômetros percorridos

Apesar de ser uma figura bem conhecida, o médico, oncologista, cientista e escritor Drauzio Varella é uma pessoa bem simples e principalmente discreta. Alguns de seus maiores prazeres, além da medicina, a corrida acaba de ganhar um capítulo especial em sua vida. Esta semana foi lançado o documentário “A Vida é uma Maratona”, que está disponível de graça no YouTube, que conta sua história desde a infância no Brás, bairro de São Paulo, até a mais recente maratona (há dois meses) em Berlim, que infelizmente não conseguiu completar. “Quando cheguei no quilômetro 30, a dor começou a incomodar. Falei: ‘mais sensato eu parar’. Depois pensei ‘também não tá mal correr 30 quilômetros aos 82 anos’.” A maratona é um dos segredos da ótima forma física de Drauzio, que já faz isso há mais de 30 anos. “. “Eu entendi que se quisesse envelhecer bem, tinha que ter uma atividade física desse tipo. E depois percebi que tinha uma genética apropriada para correr maratona.” E completa: “A maratona exige um longo processo de treinamento, disciplina, persistência. Você tem que acreditar que aquilo é importante. Na minha vida também é assim.” O documentário traz relatos de amigos e familiares, incluindo sua esposa, a atriz Regina Braga, suas filhas Mariana e Letícia, além de sua irmã mais velha, Maria Helena. Como o documentário é quase uma maratona, ele garante: “Parar de correr eu não quero. Enquanto for possível, nem que seja dez, cinco, três, um quilômetro, eu vou continuar.” Entre tantos que foram prestigiar o lançamento no Shopping Iguatemi, em São Paulo, estavam, Pedro Bial e sua esposa Maria Prata, Fátima Bernardes, Gloria Kalil, Zeca Camargo, Maria Adelaide Amaral, Leona Cavalli, entre outros.

Consignados: outro roubo de R$ 90 bi

O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, já teria se deparado com informações sobre o próximo grande escândalo no roubo aos aposentados: os empréstimos consignados, que representariam um assalto monstruoso de mais de R$ 90 bilhões. Ele estima que o valor roubado com consignados deve superar o valor tomado de segurados do INSS através de "descontos associativos", que chegam a R$ 10 milhões e mais "R$ 90 bilhões" em consignados. "Eu espero que a gente não encontre o desastre que encontramos nesses descontos associativos", diz Gaspar. O relator prevê um mergulho mais profundo das investigações nos empréstimos consignados a partir de fevereiro, depois do recesso. O deputado não descarta uma nova comissão parlamentar de inquérito, caso a CPMI do INSS não seja prorrogada, e acha que "bancos podem estar envolvidos nessa falcatrua dos consignados".

Mais demorada

Lula demorou para escolher os ministros Flávio Dino (58 dias) e Cristiano Zanin (51 dias). Depois deles, vem Carmen Lúcia (42 dias em 2006 e agora o processo de sucessão de Luís Roberto Barroso é o quarto mais demorado (30 dias). Outros sete ministros, Lula demorou menos de 20 dias para a indicação: Ricardo Lewandowski (18 dias), Dias Toffoli e Joaquim Barbosa (17), Menezes Direito (11), Cezar Peluso (10), Ayres Britto e Eros Grau (4).O presidente continua querendo indicar Jorge Messias e terá encontro, antes de ir para a África, com Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, esse é candidato do presidente do Senado ao Supremo.

Giba Um

Surge uma nova estrela

Faltando pouco mais de 30 dias para o Natal, grandes marcas já começam a apostar em suas campanhas voltadas para a data. E quando se fala na festividade, sempre se associa à família. E que tal unir uma boa campanha natalina com a família? Foi exatamente isso que a empresária, socialite Kim Kardashian fez. Uma das estrelas de sua campanha de Natal é sua primogênita North West, de 12 anos. E assim como a mãe, North mostra que está pronta para brilhar. Apesar de já ter participado de outras campanhas, é a primeira vez que North aparece sem estar ao lado da mãe. A campanha oferece roupas confortáveis, para dormir, moletons e até acessórios. Disponível para compra a partir de 20 de novembro, a coleção cápsula é uma edição limitada da marca em parceria com a Cactus Plant Flea Market, repleta de bonecos de neve, pombas, ursinhos de pelúcia e outros motivos com referência ao inverno. Além de North, também participam da campanha, o rapper Ken Carson, as cantoras Mariah the Scientist e Beabadoobee, a influenciadora Madeline Argy e a estilista Veneda Carter com sua filha Bobbi.

Giba Um

Votação de alerta

O Planalto acompanhou a recondução de Paulo Gonet ao comando da Procuradoria-Geral da República não apenas por receio da rejeição ao nome do PGR, mas também para aferir a temperatura em uma eventual indicação do substituto de Luís Roberto Barroso ao STF. O nome em alta é de Jorge Messias, da AGU, o resultado não foi bom. Gonet perdeu votos entre senadores. No plenário do Senado a queda foi de 30%. Gonet somou 45 a 26. Em 2023, o PGR conseguiu 65 votos. O mínimo para aprovação são 41 votos. Além da batalha contra Alcolumbre, Lula está lembrando também que Messias entrou com ações judiciais contra o tarifaço e Trump pode azedar.

"Centenas de vezes”

Acostumado às idas e vindas da família por questões políticas, Valdemar Costa Neto, dono do PL, tem dito aos aliados que a indicação do herdeiro de Bolsonaro para disputar o Planalto contra Lula pode ficar para 2026. Os mais chegados acharam que ele estava "chovendo no molhado" e que já falou isso "centenas de vezes" — e "para não perder o palanque do partido". Detalhe: Valdemar anda distante de Bolsonaro (quem lhe traz notícias é Michelle): o STF não tem liberado visitas dele ao Capitão. A propósito: com auxílio de computação, circula nas redes um "jantar criado" onde estão Valdemar, Michelle e Bolsonaro. Quando o ex-presidente sai da mesa, Valdemar beija Michelle.

Pérola

"Perguntei a alguns jornalistas que estiveram no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes de termos voltado à Alemanha",

de Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, sobre Belém, palco da COP30

Vai sancionar

Lula enfrentará um dilema entre agradar sua base política mais fiel, formada pelas centrais sindicais, e abrir um flanco para ataques da oposição ao decidir entre sanção e o veto ao projeto de lei que proíbe a cobrança de mensalidades de sindicatos, associações e entidades de aposentados diretamente nos benefícios pagos pelo INSS. A tendência, hoje, segundo auxiliares, é que Lula sancione o texto. Caso atenda sindicalistas, Lula será acusado de não agir para barrar as fraudes. Ele pode pensar até a primeira semana de dezembro.

Farra de emendas

O governo Lula conseguiu bater mais um recorde de gastos de 2025: a administração petista pagou, apenas no mês de outubro, R$6,8 bilhões em emendas parlamentares, segundo dados do Tesouro Nacional. É o maior valor distribuído pelo governo este ano para pagar emendas individuais e de bancada no Congresso Nacional. No total, já pagou R$ 22,3 bilhões em emendas, apenas entre janeiro e outubro.

R$ 1,5 bi em viagens 1

Sem incluir as viagens de Lula, Janja e 45 autoridades que desfrutam do luxo de jatinhos da FAB, cujas despesas são protegidas por sigilo, o governo Lula admite já ter consumido mais de R$ 1,53 bilhão este ano com passagens e principalmente diárias pagas a funcionários. Até 3 de novembro, data da última atualização do Portal da Transparência, o governo torrou R$927,3 milhões em diárias e R$ 599,5 milhões em passagens.

R$ 1,5 bi em viagens 2

O governo também gastou mais R$ 7,7 milhões com "outros gastos", como taxas de agenciamento, restituições e outras. As viagens internacionais dos funcionários de Lula custaram R$206,8 milhões aos contribuintes, até agora em 2025; 13% do total. Em 2023, Lula bateu recorde de despesas de viagens (R$ 2,3 bilhões). Em 2024, renovou o recorde: R$ 2,4 bilhões. Em 2022, foram R$ 1,55 bilhão.

Interferência na PF, não

O presidente da Câmara, Hugo Motta, que está cansado das versões do projeto antifacção de Guilherme Derrite, mas ainda não desistiu, conversou com o decano do Supremo, Gilmar Mendes, sobre o projeto. Ouviu dele que a interferência na Polícia Federal não seria aceita, em hipótese alguma. Motta disse que sua intenção é dar passo concreto no combate ao crime organizado e que iria avaliar o caso com cuidado. A outros ministros, depois, Gilmar comentou que "não quer saber de avaliação de Motta" e que ele não entendeu sua negativa".

Também a Faria Lima

Não foram apenas políticos da oposição e os governistas que condenaram, literalmente, as várias versões do relatório para o Projeto de Lei Anti Facção produzido pelo atrapalhado Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança do governo Tarcísio, pré-candidato ao governo de São Paulo. Até na Faria Lima as críticas e os menos elegantes comentários - envolveram ideias de comparação das condutas das facções para grupos terroristas ou enfraqueceram a ação da pr no combate ao crime organizado. Derrite não foi poupado: “É esse mesmo o relator que entende disso?”.

MISTURA FINA

Enquanto o Congresso pretende endurecer o combate ao crime organizado, Davi Alcolumbre vai gastar R$ 1 milhão para colocar grades de proteção para cercar o Congresso. São alugadas e "têm o objetivo de garantir proteção ao patrimônio do Congresso, dos policiais e dos parlamentares em dias de manifestações populares".

No encontro com Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco, Lula quer oferecer compensações para que desistam da candidatura do ex-presidente do Senado. Alcolumbre não quer desistir: avisa que reunirá seus comandados e não aprovará Jorge Messias. Lula embarca sábado (23) para a África do Sul para a sequência da Cúpula do G20, que está debaixo de metralhadora de Trump e que ocorre até dia 23 em Joanesburgo. E ainda no dia 23 fará a 4ª visita a Moçambique.

Continua ilegal metade do mercado de apostas no Brasil, 51% do total e fatura entre R$ 26 bilhões e R$ 40 bilhões por ano. Essas bets ilegais, que nem sequer têm CNPJ, sonegam ao menos R$ 10,6 bilhões em impostos, segundo dados do Ministério da Fazenda citados em estudo da LCA Consultoria para o Instituto do Jogo Responsável. Apesar disso, em vez de regularizar ou fechar bets ilegais, o governo Lula planeja aumentar a carga tributária das que já pagam impostos.

Bets legais pagam bem mais que os 12% que têm sido alegados. Na verdade, segundo o instituto, a carga tributária chega a 24,5%. O governo abre mão de cerca de R$ 1 bilhão de receita para cada 5 pontos percentuais de participação dos ilegais no mercado das apostas. E mais: pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 8 em cada 10 brasileiros não conseguem distinguir entre plataformas de apostas legais e ilegais.

PREZADOS LEITORES: DEVIDO AO FERIADO DE 20 DE NOVEMBRO (DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA) NOSSA COLUNA NÃO SERÁ PUBLICADA AMANHÃ

In - Cinema: Wicked: Parte II

Out - Cinema: Sombras no Deserto

