"O extremo-centro sempre se ajeita fingindo combater a esquerda"

Giba Um

É um criatório de baratas", de Jair Bolsonaro, em 2021, em Porto Alegre, sobre cabelos de um apoiador, que provocou sua condenação ao pagamento de R$ 1 milhão por declarações racistas

Digitalização acelera fechamento de agências e leva uma onda histórica de demissões, alterando perfil de emprego nos maiores bancos do país. Somente no primeiro semestre, Bradesco cortou 1.875 vagas, Santander 1.728 e Itaú mais de 1.000.

Mais: no total, mais de 4.600 vagas em 2025. O fenômeno reflete a substituição gradual de agências físicas por operações digitais. A transformação busca eficiência, mas levanta dúvidas sobre impactos sociais e trabalhistas.

120 anos de cultura

Na noite de terça-feira (16), a Pinacoteca de São Paulo viveu um momento histórico ao celebrar seus 120 anos com o tradicional Pina Ball, uma festa que aliou glamour e propósito. O evento foi criado com o objetivo de arrecadar R$ 3,5 milhões, valor que será destinado a importantes iniciativas como exposições, programas públicos e à manutenção dos três edifícios que compõem o museu: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea. Grandes marcas apoiaram o evento, trazendo ainda mais brilho à ocasião. Entre os patrocinadores estavam nomes de peso como Chanel, JP Morgan, Bloomberg, G5 Capital, Galápagos Capital, Iguatemi e N’Ideias, reafirmando o protagonismo da Pinacoteca no circuito das artes. Sob a presidência da filósofa e escritora Djamila Ribeiro também patrona da Pinacoteca e membro do conselho da APAC, a cerimônia foi conduzida por Astrid Fontenelle ao lado de seu filho Gabriel. As artes também marcaram presença no destaque dado à artista Lenora de Barros, que criou um múltiplo especial para o evento. Este presente exclusivo distribuído aos convidados foi a inspiração para toda a identidade visual da noite. Os presentes puderam curtir os shows memoráveis de ícones como Paulinho da Viola e Amaro Freitas. Como esperado, o Pina Ball atraiu uma verdadeira constelação de nomes influentes da cultura, moda e artes. Entre os convidados estavam Ronaldo e Celina Locks, Camila Queiroz, Mariana Ximenes, Alice Wegmann, Tiago Iorc, Enzo Celulari, Samantha Schmütz, Laura Neiva, Isabella Fiorentino, Silvia Braz, Gloria Kalil, Donata Meirelles, Helena Bordon e Nizan Guanaes.

Países da OTAN: Embraer avança

A Embraer começa a ganhar terreno na OTAN, na esteira do aumento dos gastos militares dos países membros da aliança. A companhia mantém tratativas com a Holanda para a venda do Super Tucano A-29M. Espanha e Itália também sinalizaram a intenção de encomendar um lote de aeronaves. O A-29M tem preço médio de 16 milhões de euros. Trata-se de um modelo desenvolvido para atender as especificações da OTAN. Entre outras adaptações, possui sistemas de comunicações criptografada compatíveis com a STANAG (Standardization Agreement), acordo de padronização firmado para aumentar interoperabilidade entre equipamentosmilitares em junho do ano passado. A empresa tem feito um esforço focado na OTAN, que começa a dar resultados. Em junho do ano passado, a Embraer fechou a venda conjunta de nove aeronaves KC-390, de transporte militar, para a própria Holanda e a Áustria. A divisão de Defesa e Segurança da companhia fechou o primeiro semestre em US$ 4,3 bilhões, o dobro dos pedidos feitos em junho do ano passado.

Olho na Polônia

Ainda os avanços da Embraer: em dezembro passado, assinou um contrato de 200 milhões de euros com a Força Aérea de Portugal (12 Super Tucanos A-29N). Agora, a Embraer quer instalar uma linha de produção na Polônia. Inicialmente, seria com a montagem do KC-390 mas pode se estender ao A-29N. É uma forma da empresa aproximar a fabricação e manutenção de aeronaves militares das cadeias de suprimento financiadas pelos países da OTAN. E mais: a Aliança do Tratado do Atlântico Norte firmou compromisso de aumentar seus gastos na área de defesa para 5% do PIB até 2035 (hoje, em torno de 2,7%).

Do Brás para o Brasil

Beatriz Reis, ganhou fama ao participar da 24ª edição do Big Brother Brasil, apesar de ter ficado em 5º lugar ganhou o Brasil com seu jeito espontâneo e as vezes até exagerado dentro do reality-show. Depois que saiu da casa mais viajada assinou um contrato com a Globo e apresentou o o quadro ‘EconoBia’ no programa Encontro com Patrícia Poeta. Depois fez uma participação na novela "Família é Tudo". Agora está estreando um novo quanto no mesmo encontro chamado “'Vai Danada”. O quadro será mensal e apresentará ao público histórias reais de empreendedores brasileiros, que estão em busca de soluções para os obstáculos da profissão. No primeiro episódio ‘Bia do Brás’ como ficou conhecida, tem ao seu lado a economista Nath Finanças. “Sinto que, com o quadro, podemos dar visibilidade e valor a uma parcela tão importante da nossa população; os empreendedores. Levar essas histórias para a TV é um privilégio. É como dizer pra cada empreendedor: a sua história importa, e o Brasil precisa ouvir”.

"Picadas de carapanã"

Lula anda exibindo tranquilidade em relação aos preparativos para a COP30. Na última reunião ministerial, dirigindo-se à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) disse que o evento em Belém será um sucesso. E até brincou que seria bom os estrangeiros sentirem na pele as dificuldades da vida cotidiana na Amazônia e que torcia para eles levarem "picada de carapanã", como lá são chamados os pernilongos. E não abriu a boca sobre o preço das hospedagens. Muitas superam grandes hotéis das capitais europeias.

Outro roubo do INSS

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13a. Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como "Zelotes" e "Greenfield", causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, candidato cotado ao governo do Paraná, fez a avaliação no podcast Irmãos Dias, um dos mais populares do mercado financeiro. Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz Moro, com a segurança de quem entende do assunto. E emenda: "A anulação das operações fez gente sem escrúpulos, sem dignidade, se sentir à vontade para roubar".

Pérola

"Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos. Tô vendo uma barata aqui. É um criatório de baratas",

de Jair Bolsonaro, em 2021, em Porto Alegre, sobre cabelos de um apoiador, que provocou sua

condenação ao pagamento de R$ 1 milhão por declarações racistas.

Memória

Bolsonaristas agora falam que "eleição sem Bolsonaro é golpe". Quase seis anos atrás, quando Evo Morales foi forçado a renunciar na Bolívia sob pressão de líderes opositores e depois de perder o apoio das Forças Armadas, acusado de fraudes no processo eleitoral. Bolsonaro rechaçou a alegação de que o boliviano fora vítima de um movimento golpista. E disse na ocasião: " A palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, não é? Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe. Eu não vou entrar nessa. A esquerda vai falar que houve golpe agora".

Impeachment, não!

Gilmar Mendes, decano do STF, voltou a falar que o colegiado da Corte não irá aceitar impeachment de ministros, a pedido de lideranças de oposição ao governo federal. Ele estava num evento em São Paulo intitulado a defender a soberania e contra a anistia, Estavam lá lideranças de 11 partidos e um dos objetivos é contrapor o avanço das candidaturas bolsonaristas ao Senado, núcleo que busca impeachment de ministros alegando "abuso de poder" e "perseguição política". Gilmar foi perguntado sobre sua presença no julgamento de Bolsonaro e não recuou: " É fundamental para perceber que estamos unidos na defesa da democracia”.

Contra Alcione

A cantora Alcione não teve sossego, nos últimos dias, por conta de um vídeo que viralizou onde ela aparece cantando "Não deixe o samba morrer", ao lado da ministra Cármen Lúcia, que teve participação das mais elogiadas na defesa de seu voto pela condenação de Bolsonaro no Supremo - fora contra-ataque destinado ao ministro Luiz Fux. Os bolsonaristas não perdoaram Alcione, dedicando-lhe palavras pouco recomendáveis. Só que a gravação é antiga, de 2018, feita durante o evento "Elas por elas", do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília.

Até parque religioso

O prefeito Eduardo Paes, bem cotado nas pesquisas para o governo do Rio de Janeiro, agora vive "uma fase religiosa". Deu R$ 1,9 milhão à Marcha para Jesus e está construindo um parque temático bíblico na Zona Oeste do Rio, sob o pretexto de estimular o turismo religioso. Mais do que isso, agora anda de braço dado com o pastor Silas Malafaia, ao qual jurou lealdade. Malafaia é investigado por coação no Supremo, já chamou Alexandre de Moraes de "ditador de toga" e a Polícia Federal de "polícia nazista". Na manifestação pró-anistia no Rio, Paes bradou: "Mexeu com Silas, mexeu comigo".

Perdendo terreno

O Softbank tem feito uma realocação de seus investimentos em venture capital na América Latina, com remanejamento de recursos para outros mercados, sobretudo México. Há dois anos, o mercado brasileiro concentrava cerca de 60% dos ativos do banco japonês na região. Hoje, esse índice estaria próximo de 50%. E o Softbank não está sozinho. Esse movimento migratório é verificado na indústria do venture capital como um todo. O México, à propósito, ultrapassou o Brasil como principal destino dos investimentos em startups na América Latina: entre janeiro e agosto, com 46% dos recursos alocados, as empresas brasileiras ficaram com 23%.

Presidente de honra

O Partido Liberal busca assegurar que Bolsonaro continue como presidente de honra da legenda, mesmo depois de uma condenação. Para formalizar essa posição, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pediu um parecer jurídico interno e pretende consultar o STF sobre a possibilidade de manter o cargo honorário e o salário mensal de R$ 33.800 para o Capitão. A decisão sobre os recursos da defesa do ex-presidente poderá influenciar essa decisão. Valdemar quer conservar a posição de Bolsonaro, além do cargo e benefícios associados. O salário para Walter Braga Netto não será mantido.

Mistura Fina

O governo Lula reservou mais de R$ 650 mil para aquisição de flores destinadas à decoração do Palácio do Planalto. O contrato, com um ano de duração, prevê 132 tipos de flores, além de coroas fúnebres e árvores de Natal artificiais. Entre as espécies listadas estão orquídeas, narcisos, hortênsias, jasmins e tulipas. Os arranjos serão utilizados em eventos oficiais, reuniões e cerimônias realizadas pela Presidência.

O Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública acaba de aprovar uma carta aberta ao presidente Lula propondo a recriação do Ministério da Segurança Pública, hoje unido à pasta da Justiça e comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski. No documento, o colegiado, que reúne 27 secretários estaduais, afirma que segurança pública é a única área essencial da administração que não possui ministério próprio, o que compromete a atenção que o tema exige.

A operação da PF ordenada pelo ministro André Mendonça (STF) na casa de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", apreendeu, além de réplica da MacLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca do ultra luxo Richard Mille, que vale R$ 8 milhões. Além desse, uma farra de relógios, a começar por marcas como Patek Philippe e Rolex, em vários modelos.

O varejo alimentar brasileiro vai ganhar um novo competidor de peso. A rede russa Svetofor, que opera sob a marca Vantajoso vai abrir 50 lojas no país nos próximos três anos, começando por São Paulo, Rio e Minas Gerais. Com foco no público de renda mais baixa, altamente sensível ao preço, a Vantajoso aposta no modelo elo de hard discount (descontos extremos). As lojas terão estrutura simples, sortimento reduzido e operação de baixíssimo custo (30% menores das redes tradicionais).

A Globo marcou a data em que Odete Roitman será assassinada no remake de "Vale tudo". A morte da vilã, vivida por Débora Bloch, se nada mudar na produção, acontecerá no dia 6 de outubro. No mesmo dia ,irá ao ar a final do reality show musical da emissora, o "Estrela da Casa". A atração, por sinal, não apresentou os resultados planejados e aguardados em audiência e tampouco em publicidade. Mais à frente, irá se decidir se haverá uma terceira edição ou não.

In – Drinque: Caipifruta de Ameixa

Out – Drinque: Ship