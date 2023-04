“O governo pretende corrigir distorções, taxando grandes empresas para reduzir privilégios de super ricos que estão mamando no Orçamento”,

de FERNANDO HADDAD (Fazenda) // que quer cobrar impostos das 500 empresas mais lucrativas.

Em vídeo de propaganda para celebrar os 100 dias de governo celebrados no começo da semana, Lula diz que o Brasil “está voltando a ser respeitado no mundo” e aparece recebendo uma carta do ditador Xi Jinping, da China.

Mais: com o presidente uruguaio Luis Lacalle Pou, com o argentino Fernández e com o ditador cubano Miguel Diaz-Chanel. De quebra, elogiou até FHC, seu adversário histórico. E no final, frase “100 dias é só o começo” e a marca oficial do novo governo.

In - Drinque: gim de fizz chocolate branco

Out - Drinque: chocolate fizz

Marcha lenta

Como parte de realizações do governo até seus primeiros 100 dias, o presidente Lula se esmerou em deixar de lado algumas iniciativas até de campanha que não aconteceram: nenhum comentário sobre elas. Entre outras, regulamentação das fake news, retomada da Farmácia Popular, atraso no novo salário-mínimo, isenção do IR para quem ganha até cinco salários-mínimos, só para começar. No caso da retomada das demarcações de terras indígenas, o governo petista listou 13 territórios que dependiam apenas de um decreto para finalizar o processo de proteção territorial – e nunca foi publicado.

OUTRA VEZ

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) e a ex-senador Heloísa Helena, aliadas de longa data – só que já se envolveram em muitas disputas – estão em guerra mais uma vez, agora pelo comando da Rede Sustentabilidade. Elas discordam sobre fusão com outra sigla, já se dividiram sobre Lula e repetem a dose agora, quando Marina fez as pazes com o petista e Heloísa repete que “não há força humana que me obrigue a apoiar Lula”. Antes da disputa eleitoral, a Rede aprovou uma federação com o PSOL e a união vale até 2026.

Garimpo ilegal

A Polícia Federal fará nova megaoperação contra o garimpo ilegal no território Yanomami nos próximos dias. Já abasteceu todas as viaturas e barcos próximos às aldeias. Esta semana, um grupo maior de agentes deve ser enviado a Roraima. Há dias, o governo editou MP liberando mais de R$ 640 milhões para ações de proteção às comunidades indígenas. O ministro Luís Roberto Barroso (STF) determinou que a União adote uma série de medidas emergenciais de assistência aos povos Yanomami, Karipuna e Kaiapo, entre outros. Desse total, o Ministério da Justiça ficará com R$ 120 milhões para operações da PF e da Força Nacional de Segurança.

É O BRASIL

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) acaba de autorizar a contratação emergencial de uma equipe de cozinha para a vice-governadora do estado, Marilisa Boehm (também do PL): o chefe da cozinha terá vencimentos de R$ 21 mil, enquanto um assistente terá R$ 11 mil de salário. O contrato ainda prevê dois zeladores por R$ 10 mil mensais cada. No Brasil, além do Palácio do Jaburu, hoje ocupado pelo vice Geraldo Alckmin, apenas os estados de Santa Catarina e do Maranhão possuem residências destinadas aos vice-governadores.

Recaída

Nesses dias, apesar das recomendações de Lula, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, teve uma recaída. Voltou a condenar o arcabouço fiscal de Fernando Haddad, criticou de novo a taxa básica de juros. José Alexandre Scheinkman, um dos economistas brasileiros mais respeitados no exterior, reclama que a presidente do PT, “que não é um membro do governo, fala por uma parte dos apoiadores do presidente e isso faz a coisa toda ficar mais complicada”.

Melhor aos 45 anos

A cantora, compositora, produtora, escritora, empresária, apresentadora e multi-instrumentista Priscilla Novaes Leone, ou melhor, a cantora Pitty, está em nova turnê batizada de ACNXX, em comemoração dos 20 anos de carreira, depois de uma temporada de shows ao lado do músico Nando Reis. “Gosto da minha trajetória. Errei e acertei nas minhas escolhas, mas nunca fiz nada que não pudesse bancar”. E garante que se sente melhor de quando era jovem. “Me sinto melhor com 45 anos do que com 18, me vejo com outro olhar, não tenho mais esse rancor juvenil”. Apaixonada por maquiagem ela conta que sempre fica fazendo perguntas para os maquiadores que trabalham com ela querendo aprender, e que junto com sua equipe cuida de tudo do show. “Sou libriana, esteta por natureza, gosto da beleza, da harmonia, dos quadros, da fotografia. Tudo está ligado à comunicação e à autoestima”. Sobre sua passagem pelo sofá do programa Saia Justa, garante que foi um momento de muito aprendizagem. “Era um papo muito legal, e tinha uma pegada de hard news. Às vezes, a gente tinha que mudar de assunto em cima de hora. Precisava me manter informada. E era muito bom para controlar o ego, saber o que é uma opinião que pode interessar às pessoas”.

Expansão da arrecadação

O principal questionamento dos economistas favoráveis a um ajuste fiscal com base no corte de gastos e a um teto mais restritivo do dispêndio público, apresentado por Fernando Haddad (Fazenda), está calcado no aumento de arrecadação previsto e no piso das despesas. A maior parte dos críticos fazem simulações com base em informações incompletas porque não foi divulgado até agora “o marco de expansão da arrecadação”. O ajuste depende do comportamento de vários parâmetros, principalmente de mais receita. O governo ainda não apresentou a origem do aumento da arrecadação, previsto para R$ 150 bilhões neste ano – e os valores ainda podem ser superiores. Mas tem de onde tirar recursos.

Lula quer fazer uma varredura nos incentivos fiscais. Afinal, são R$ 460 bilhões de renúncias tributárias, de onde se pode tirar R$ 150 bilhões para fechar a conta. Há como otimizar fontes de receita com melhoria da engrenagem, economia na margem e reonerações de ordem variada. Para o ano que vem, a reforma tributária vai desonerar as empresas e as pessoas físicas que recebem até determinado valor e taxar a riqueza. A decisão mais firme é onerar os dividendos pagos às pessoas físicas e às empresas. A decisão está praticamente tomada. E aí que mora o incomodo maior de quem defende o corte de gastos. Resumo da ópera: é que não querem pagar o ônus de arcabouço, bolado para atender os compromissos de Lula com melhorias sociais, ambientais e de investimentos.

“Faço o que eu quiser”

“Eu faço o que eu quiser” esta foi a frase que a atriz e modelo, Halle Berry, de 56 anos, colocou na legenda de uma de suas fotos postada nas redes sociais. No clique ela teve a oportunidade de mostrar toda sua beleza e garantir o poder de sua liberdade exibindo suas curvas, com uma taça de vinho numa varanda. Com flores e o desenho da sacada, que cobria estrategicamente as partes íntimas, a atriz conseguiu burlar a censura das redes sociais, que proíbem a exibição de fotos nuas. Não é a primeira vez de Halle faz fotos assim, dias atras posou na frente de um espelho embaçado pelo vapor de um banho supostamente quente.

Notáveis

No final do ano passado, 120 personalidades receberam a Ordem do Mérito Princesa Isabel (Lula mudou o nome para Ordem do Mérito Luiz Gama), uma comenda criada por Jair Bolsonaro. Foram homenageados apenas aliados do ex-presidente, como os ex-ministros Marcelo Queiroga (Saúde) e Anderson Torres (Justiça), que está preso, os deputados federais como Bia Kicis (PL-DF) e a senadora Damares Alves (Republicanos-DF). O lado surpreendente: o próprio Bolsonaro se condecorou e à sua mulher Michelle.

“Abalado”

Num dos trechos do pedido de liberdade do ex-ministro Anderson Torres, muito chegado a Jair Bolsonaro, os advogados reclamam do atraso da perícia da “minuta do golpe” que seria usada para anular as eleições de 2022. Até agora, apenas três digitais foram identificadas: as de Torres e de dois policiais (a secretária dele nunca tocou na papelada). No mesmo pedido encaminhado à Justiça, outro trecho garante que Torres “está abalado emocionalmente”.

Bolsa de luxo

Pelo que se vê, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não tem resistido aos apelos do mercado de luxo. Na visita do casal a Washington, quando ganhou elogios do presidente Joe Biden, ela exibia uma bolsa Celine, uma das mais cobiçadas do mundo e vendida em sites de luxo no Brasil por R$ 21.400. Tem forro de camurça e acabamento em prata. Mais um pouco empataria com o salário líquido do presidente de R$ 23,4 mil. Já em roupas, prefere as costureiras tupiniquins.

BLINDADO

Jair Bolsonaro não conseguiu um carro blindado do governo Lula (todos os ex-presidentes têm dois carros pagos pela União e nenhum dos dois é blindado), mas o velho amigo Nelson Piquet acabou lhe emprestando um Porsche blindado, com o qual tem circulado em Brasília. Por outro lado, Valdemar Costa Neto, dono do PL, está preocupado com o volume de funcionários trabalhando para o ex-presidente no escritório bancado pelo partido.

MISTURA FINA

O GOVERNO Bolsonaro sempre virou as costas para os países da América do Sul. O ex-ministro Paulo Guedes dizia que o bloco era dominado por “inclinações bolivarianas”. Em 2008, Lula assinou tratado de criação da Unasul e em 2019, Jair Bolsonaro avisou que o Brasil sairia do organismo. Agora, o mesmo Lula formalizou o retorno a Unasul. Os 12 países da região têm PIB conjunto de US$ 3,6 trilhões. Unidos representariam a quinta economia do mundo, atrás de Alemanha e à frente da Índia.

ANTES de maio, Lula vai reunir com o presidente da Argentina, Alberto Fernández para discutir os próximos passos para finalização do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O governo argentino ocupa o comando temporariamente do bloco econômico. O tratado (assinado em junho de 2019) ainda precisa ser assinado por quatro membros do Mercosul e pelos 27 países da União Europeia. Há entraves no setor agrícola e no meio ambiente. A nova proposta poderá ser apresentada no encontro dos dois blocos, em junho, em Bruxelas.

DE um lado, o presidente Lula atira contra o ex-presidente Michel Temer, chamando-o de “golpista” e tentando remexer algumas de suas realizações; de outro, usa e abusa, na campanha publicitária dos 100 dias do governo, do slogan “O Brasil voltou”, usado em 2018 pelo então Chefe do Governo. Para quem perguntar, Lula dirá que “não se lembra” de Temer ter usado a expressão em alguma campanha de propaganda.

DENÚNCIA ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal revela possível apoio da direção provisória do PRTB aos atos de vandalismo de 8 de janeiro. A denúncia lista o nome e a função de 16 supostos envolvidos. Entre eles, o presidente provisório da legenda Júlio Fidelix, o filho Júlio César, a esposa Odethe e o enteado Jhon Herberte. Júlio teria usado a estrutura do partido para reuniões e apoio financeiro. E Odethe teria “vendido” diretórios da sigla.

NOVO estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, da Universidade Federal de Minas Gerais, revela que a cidade de São Paulo soma hoje mais de 48 mil pessoas nas ruas.

AINDA se baseando no estudo da UFMG prefeito Ricardo Nunes (MDB), que só pensa em sua reeleição, quer pedir autorização à Justiça para que agentes da saúde da prefeitura possam fazer uma ação de internação compulsória daqueles que vivem na rua e são dependentes do crack.

MAIS: estudo da Universidade Federal de São Paulo, usado como referência pela administração municipal para tomadas de decisão na cracolândia aponta que 57,4% dos cerca de mil frequentadores estão no local há pelo menos cinco anos; outros, 39,2% há 10 anos ou mais.

Colaborou: Paula Rodrigues

