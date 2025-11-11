"O instituto CPMI está sendo desmoralizado"

GIBA UM

A Multilaser pretende recorrer à Justiça contra decisão do Conselho Administrativa de Recursos Fiscais (Carf), que confirmou autuações fiscais que somam cerca de R$ 1,1 bilhão. O julgamento, realizado em outubro, terminou empatado, com três votos favoráveis e três contrários à companhia.

MAIS: sendo decidido pelo voto de qualidade do presidente da turma. A penalidade decorre de questionamentos sobre o pagamento de tributos em operações de importação, envolvendo suposta subavaliação de preços de produtos eletrônicos.

Noite em pró da cultura

Na última quinta-feira, dia 6, ocorreu a 11ª edição da Festa MASP, um tradicional jantar beneficente em prol do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Realizado no emblemático Edifício Lina Bo Bardi, um marco da arquitetura moderna brasileira, o evento teve como tema "Histórias da Ecologia", destacando o compromisso do MASP com questões ambientais que permeiam sua programação atual.

A programação da noite foi dividida em duas etapas. Às 18h30, foi servido um elegante jantar preparado pelo renomado L'Épicerie, que reuniu 450 convidados entre celebridades, colecionadores, benfeitores e patrocinadores. Já às 22h, outros 450 participantes prestigiaram o coquetel, marcado por apresentações ao vivo. Alcione foi o destaque musical da noite e destinou seu cachê integralmente ao museu.

O evento também contou com o DJ Millos Kaiser animando os convidados. Para completar a atmosfera envolvente, Maneco Quinderé cuidou da iluminação, enquanto o estúdio The Force criou instalações imersivas especialmente para a ocasião. O evento marcou colaboração da Gucci como patrocinadora oficial da festa - após uma década sendo conduzida pela Chanel.

Além disso, a marca italiana se comprometeu a apoiar diversas iniciativas do MASP ao longo de pelo menos um ano. Entre os destaques da noite estiveram nomes célebres como Taís Araújo, Lázaro Ramos, Isis Valverde, Mariana Ximenes, Valentina Herszage, Bruna Marquezine, Carol Ribeiro, Sasha Meneghel, Donata Meirelles, Agnes Nunes, Schynaider Moura, João Guilherme, Alice Carvalho, Isabeli Fontana, e Camila Coutinho.

Essas personalidades se somaram a uma celebração que reconheceu as conquistas anuais do museu e buscou arrecadar fundos para promover suas iniciativas culturais e educacionais.

Janja aumenta até população

A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, está de volta, mais poderosa depois de ter seu nome no Diário Oficial da União como personagem oficial do governo (sem vencimentos, contudo). E, além de ter retornado às suas dancinhas públicas, incluindo eventos, vem discursando sobre os mais variados temas e até exibindo" que seu mestre mandar".

Traduzindo: cita numerosa variados mais produzidos por sua cabeça do que pelas estatísticas. Agora, às vésperas da COP30, ganhou repercussão mundial ao garantir que "a Amazônia tem quase 50 milhões de habitantes" e fala mais de 300 idiomas, números inexistentes segundo o IBGE. O instituto aponta que a Amazônia Legal tem 30,1 milhões de habitantes (20 milhões a menos do que o citado).

O Censo 2022 registra 295 idiomas nativos em todo o Brasil, não "mais de 300 apenas na Amazonia". Observadores bem-informados acham que a primeira-dama optou por uma retórica de exaltação, misturando militância ideológica com informações falsas, o que fragilizou o evento e causou incômodo entre os pesquisadores.

Dançarino

Nem tudo Janja copia do maridão: Lula agora também anda fazendo dancinha em público ao lado ou de mãos dados com sua mulher. E Janja quem diria chama atenção dele quando estão a sós, quando percebe que num discurso qualquer ele também chutou números.

Agora, o que está totalmente proibido em viagens e eventos nacionais ou internacionais é o uso de decotes por parte da primeira-dama. Recentemente, ela estreou nessa área, foi condenada em público pelos olhares fixos dele - e essa variante de moda fica condenada apenas a ocasiões mais íntimas (a hipótese foi acentuada por um assessor mais próximo sem maior repercussão).

Beleza ideal

A busca pela beleza ideal pode parecer uma manifestação de vaidade, mas, neste caso, trata-se puramente de matemática! Uma pesquisa conduzida pelo cirurgião britânico Julian De Silva, que foi inicialmente divulgada pelo jornal argentino La Nación, identificou as dez personalidades de Hollywood com os rostos que mais se aproximam da perfeição sob uma perspectiva científica.

O estudo fundamenta-se na proporção áurea, uma fórmula utilizada desde o Renascimento (inclusive por Leonardo da Vinci) para examinar o equilíbrio e a simetria de formas na natureza, na arte e, claro, nos rostos humanos. De maneira simples, é a integração ideal entre as diversas partes de um todo. Quando aplicada ao rosto, essa equação analisa, por exemplo, a distância entre os olhos, o comprimento do nariz, a forma dos lábios e a proporção do queixo.

Conforme os resultados da pesquisa, a atriz Jodie Comer ocupa o primeiro lugar por ter a simetria facial mais notável já registrada. De acordo com De Silva, ela obteve as maiores notas em relação ao nariz, lábios e na forma geral do rosto.

A atriz de “Killing Eve” e vencedora do Tony Awards por “Prima Facie”, lidera o ranking com 94,52%. Logo após, encontramos Zendaya, (94,37%), que apresenta traços marcantes e um equilíbrio quase perfeito, e Bella Hadid (94,35%), cujas características dos olhos e do queixo a fazem se destacar entre as mulheres mais belamente consideradas do mundo

Nunca pediu

O ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, admitiu ter recebido R$ 60 mil de Felipe Macedo Gomes, empresário investigado por suspeita de fraude no INSS. A doação ocorreu durante a campanha de Onyx ao governo do Rio Grande do Sul(ele não ganhou).

O relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar, perguntou a relação entre Onyx e o empresário e ex-presidente da Amar Clube de Benefícios. Onyx declarou não conhecer Gomes e ressaltou que todos os repasses foram verificados pela equipe contábil:" Nunca pedi dinheiro para bandido".

Iate de luxo

O iate de luxo que hospeda Lula e Janja em Belém durante a COP30 consome entre 120 e 150 litros de diesel por hora quando está em navegação, o que equivale a aproximadamente 3,6 mil litros de combustível por dia. O que gera- incoerência do governo com o discurso ambiental que está sendo defendido La conferência global sobre mudanças climáticas e sustentabilidade que ocorre na capital do Pará.

O gasto elevado contrasta diretamente com os princípios de redução de emissões de carbono e transição energética limpa. A embarcação, com capacidade para hospedar até 65 pessoas pertence a uma empresa de Manaus. A Marinha ofereceu embarcação própria, mas Lula achou que "não atendia as necessidades" da Presidência e ficou com a outra.

Pérola

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião. As facções são negócios: querem ganhar poder e dinheiro",

de Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, bem definindo os blocos criminosos.

Boicote de Trump

Segundo analistas de plantão, Donald Trump não quis conhecer o carimbó, dança de roda típica do Nordeste do estado do Pará (já foi palco permanente de novela da Globo). Traduzindo: a ausência do presidente americano na COP30 e igualmente de quaisquer representantes, foi encarado como boicote e incontornável.

Participantes do grande evento entenderam como um ato de hostilidade aos principais temas do COP30. Lula disse que "forças extremistas" adotam "essas posições para obter ganhos eleitorais. Aliados regionais trataram de metralhar Trump.

Amigos ausentes

Diplomatas daqui e da maioria das delegações presentes acharam que a COP30, em termos de cúpula, estava “esvaziada". Afinal, figuras amigas do Brasil, como Xi Jinping (China), Nahendra Modi (Índia) e Cyril Ramaphosa (Índia) não deram as caras. E também o Papa Leão XIV, convidado pessoalmente por Lula, não saiu do Vaticano.

Os outros mandaram representantes - poucos, aliás. E à propósito: a nova reunião de homens principais do governo dos. Estados Unidos com os brasileiros, para Lula, "está irritando o presidente petista".

Resignação 1

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), que foi cogitado para Segurança Pública no governo de Bolsonaro, foi visitar o ex-presidente, na semana passada, em sua prisão domiciliar em Brasília. A conversa durou 50 minutos e Fraga achou que ele estava muito abatido, debilitado e não se falou de julgamento e proximidade cada vez mais de prisão na Papuda. "Foi uma visita entre amigos de 43 anos", disse o parlamentar.

Resignação 2

"Nem falamos sobre política, mas ele disse que os advogados estão cuidando disso". A fala de Bolsonaro para Fraga vai de encontro ao início da análise dos chamados "embargos de declaração", apresentados pela defesa para tentar diminuir a pena imposta de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

A 1ª Turma do STF já começou a julgar a petição e o colegiado deve formar maioria contra o pedido. "O que tinham de fazer comigo, já fizeram. O que mais podem fazer agora?", relatou o Capitão.com o apoio da família do Capitão

Agronegócio: mais fundos

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo de São Paulo, está em conversações com duas gestoras de recursos com o objetivo de criar novos fundos de investimento para o agronegócio. Na mira, projetos nascentes que combinem rastreabilidade, menor uso de insumos químicos, energia renovável e práticas de economia circular. A ideia é montar uma carteira com cerca de R$ 100 milhões em funding.

A Desenvolve SP já tem um FIDC criado em parceria com a Rio Bravo, de Gustavo Franco - o Rio Bravo Agro Recebíveis. O fundo, criado com R$ 70 milhões em recursos, aportou R$ 13 milhões na Raiar Orgânicos, maior produtora de ovos orgânicos do país.

Tietê-Paraná: concessão

O governo de São Paulo pretende conceder a Hidrovia Tietê-Paraná à iniciativa privada no primeiro semestre de 2026. A gestão Tarcísio de Freitas quer aproveitar o avanço das obras de derrocamento em Nova Avanhandava, já com mais de 80% de execução, para formatar o modelo de concessão, ainda a ser definido pode ser uma PPP ou concessão administrativa.

A ideia do governo é atrair operadores logísticos e investidores que já ampliando presença na região. É o caso da Louis Dreyfys, que inaugurou um terminal em Pederneiras, e da MRV Logística, que estuda atuar com embarcações próprias.

Mistura Fina

Apesar da violência que assola o país, pesquisa da Quest revela que a segurança pública foi o tema de apenas 85 das 1.220 propostas legislativas votadas na Câmara em 2025 - 6,9% do total. O setor com mais propostas na Casa é o de ciência, tecnologia e comunicações, com 341 (27%). No ano da COP30, apenas 4,5% das propostas sobre meio ambiente e energia foram votadas pelos deputados. Pelo que se vê, nada de novo: é muita gente fazendo pouco.



A Shein planeja a construção de mais três centros de distribuição no Brasil. Um deles deverá ficar no Nordeste. É o ponto de partida de um processo de diversificação geográfica da rede logística da empresa no país. O conglomerado chinês de e-commerce tem cinco estruturas de armazenagem no Brasil, todas localizadas em São Paulo.



Além de ampliação do seu sistema logístico, a Shein também trabalha para consolidar sua integração com fornecedores parceiros locais, em linha com o programa de nacionalização lançado em 2023. A meta dos chineses é chegar ao fim de 2026 com cerca de dois mil fornecedores no Brasil. Hoje, tem pouco mais de mil. O grupo também está perto de bater a marca de 50 mil sellers em seu marketplace.

O SBT exibirá, a partir de hoje, no início da tarde, a novela mexicana "Esmeralda", uma das mais populares da teledramaturgia latina. É a primeira vez que será reapresentada. A escolha é uma resposta a um pedido antigo dos fãs de novelas mexicanas, que sempre se mostraram fiéis ao gênero. Quando foi exibida pela primeira vez, alcançou média de 14 pontos de audiência e ajudando a criar uma versão brasileira em 2004. Na época, foi considerada um fenômeno de audiência.

