CLAÚDIO HUMBERTO

"O instituto CPMI está sendo desmoralizado"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre STF blindar suspeitos e dificultar investigação

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

11/11/2025 - 07h00
Gilmar desdenha do Congresso e revolta CPMI

O presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Pode-MG), protestou ontem (10) contra o ministro do STF Gilmar Mendes, acusado de desdenhar do Congresso no habeas corpus usado para blindar Igor Delecrode, suspeitíssimo no roubo bilionário a aposentados. O relator Alfredo Gaspar (União-AL) disse que, aos 28 anos, Igor ficou milionário com dinheiro roubado. “Isso não pode ficar assim”, protestou Viana. Ele diz que, para Gilmar e STF, o Congresso “não vale absolutamente nada”.

R$1,4 bi roubados

Convocado para depor como testemunha, Igor Dias Delecrode é acusado de participar do esquema que roubou R$1,4 bilhão de aposentados.

Mudança ‘artificial’

Gilmar disse que a condição de investigado “não pode ser artificialmente modificada” para testemunha, que o obrigaria a respondera às perguntas.

Impondo limites

O senador Rogério Marinho (PL-RN) cobrou da Câmara que vote projeto do Senado impondo limites ao poder cada vez mais exacerbado do STF.

Desmoralização

“A investigação da CPMI é autônoma e não se confunde com a da Polícia Federal”, diz Marinho, que vê o STF tentando desmoralizar o Congresso.

Estudo indica que 84% da Amazônia é preservada

Estudo da Embrapa Territorial apresentado na COP30, em Belém (PA), desfaz mutas mentiras repetidas exaustivamente sobre “destruição da Amazônia”. Esse levantamento aponta que está “protegida, preservada ou conservada” 83,7% da vegetação nativa do Bioma Amazônia no Brasil. As áreas não-preservadas incluem a hidrografia (todos os rios), que toma 1,7% da região, e todas as terras produtivas. O “agro”, tão criticado por Lula, o PT e ONGs brasileiras e estrangeiras, consumiram apenas 14,1% de todas as terras da região.

Seis vezes

Para cada hectare de uso agropecuário há quase seis (5,9) hectares de área destinada à proteção e preservação, aponta o estudo da Embrapa.

É obrigatório

Produtores rurais dedicam 27,4% dos imóveis à preservação, aponta o estudo da Dra. Lucíola Magalhães, da Embrapa Territorial.

Responsabilidade direta

O estudo da chefe adjunta de Pesquisa e Desenvolvimento aponta: um terço da vegetação nativa está sob responsabilidade de imóveis rurais.

Poder agonizante

“O Senado precisa ter coragem de se levantar e dar resposta”, disse o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, indignado com palavras de Gilmar Mendes desdenhando do Poder Legislativo.

Impedir a investigação

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) avalia que não se trata mais de habeas corpus do STF para ladrões evidentes não respondam perguntas. “Isso avançou para impossibilitar a investigação”, disse ele.

Raposa no galinheiro

O suspeitíssimo depoente Igor Dias Delecrode, o blindado do dia do STF na CPMI, é especialista em auditoria e controladoria, tem até pós-graduação. Caso típico de raposa que sabe o que fazer no galinheiro.

Pai de primeira viagem

O deputado Maurício Marcon (Pode-RS) reapareceu na CPMI do INSS. Pai de primeira viagem, estava cuidando a filha. Disse que irá educá-la para que não vire uma ladra, como o blindado do dia, Igor Delecrode.

Embromation office

É muito curiosa a reação agressiva de funcionários do Nubank contra a obrigatoriedade de aparecer apenas dois dias por semana no local de trabalho. Antes disso, o Itaú desnudou a turma do “embromation office”.

Bye, bye, NY

Após a vitória em Nova York de um tipo de esquerda que odeia os EUA, o ator Sylvester Stallone irá sair da cidade onde viveu por 40 anos. Citou a degradação de uma cidade que, diz ele, já foi “o melhor lugar da Terra”.

Blindar não dá

Relator da CPMI da gatunagem do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), voltou a criticar a “vergonhosa blindagem” a depoentes no colegiado e questionou a regalia concedida a Igor Delecrode, ex-dirigente da Aasap.

Vítima e julgador

Carlos Jordy (PL-RJ) criticou Alexandre de Moraes por tornar réu Eduardo Tagliaferro, o ex-assessor que o denunciou. Ele lembrou que Moraes é, ao mesmo tempo, acusado, acusador e julgador”.

Pensando bem...

...evento ruim afugenta até o anfitrião.

PODER SEM PUDOR

Presente de aniversário

Carlos Sodré, secretário particular do então prefeito de Salvador, João Henrique, reuniu os amigos em uma churrascaria, na noite de terça, para comemorar o aniversário. Na hora do discurso, falou demais, reclamou do emprego. “Você está se demitindo?” disparou João Henrique. “Estou”, blefou Sodré. “Então, o senhor está demitido” finalizou o prefeito. A festa seguiu e dias depois o Diário Oficial publicou a demissão de Sodré.

GIBA UM

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião"

[...] As facções são negócios: querem ganhar poder e dinheiro", de Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, bem definindo os blocos criminosos

10/11/2025 05h30

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A Multilaser pretende recorrer à Justiça contra decisão do Conselho Administrativa de Recursos Fiscais (Carf), que confirmou autuações fiscais que somam cerca de R$ 1,1 bilhão. O julgamento, realizado em outubro, terminou empatado, com três votos favoráveis e três contrários à companhia.

MAIS: sendo decidido pelo voto de qualidade do presidente da turma. A penalidade decorre de questionamentos sobre o pagamento de tributos em operações de importação, envolvendo suposta subavaliação de preços de produtos eletrônicos.

Giba Um

Noite em pró da cultura

Na última quinta-feira, dia 6, ocorreu a 11ª edição da Festa MASP, um tradicional jantar beneficente em prol do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand. Realizado no emblemático Edifício Lina Bo Bardi, um marco da arquitetura moderna brasileira, o evento teve como tema "Histórias da Ecologia", destacando o compromisso do MASP com questões ambientais que permeiam sua programação atual.

A programação da noite foi dividida em duas etapas. Às 18h30, foi servido um elegante jantar preparado pelo renomado L'Épicerie, que reuniu 450 convidados entre celebridades, colecionadores, benfeitores e patrocinadores. Já às 22h, outros 450 participantes prestigiaram o coquetel, marcado por apresentações ao vivo. Alcione foi o destaque musical da noite e destinou seu cachê integralmente ao museu.

O evento também contou com o DJ Millos Kaiser animando os convidados. Para completar a atmosfera envolvente, Maneco Quinderé cuidou da iluminação, enquanto o estúdio The Force criou instalações imersivas especialmente para a ocasião. O evento marcou colaboração da Gucci como patrocinadora oficial da festa  -  após uma década sendo conduzida pela Chanel.

Além disso, a marca italiana se comprometeu a apoiar diversas iniciativas do MASP ao longo de pelo menos um ano. Entre os destaques da noite estiveram nomes célebres como Taís Araújo, Lázaro Ramos, Isis Valverde, Mariana Ximenes, Valentina Herszage, Bruna Marquezine, Carol Ribeiro, Sasha Meneghel, Donata Meirelles, Agnes Nunes, Schynaider Moura, João Guilherme, Alice Carvalho, Isabeli Fontana, e Camila Coutinho.

Essas personalidades se somaram a uma celebração que reconheceu as conquistas anuais do museu e buscou arrecadar fundos para promover suas iniciativas culturais e educacionais.

Janja aumenta até população

A primeira-dama Rosangela da Silva, a Janja, está de volta, mais poderosa depois de ter seu nome no Diário Oficial da União como personagem oficial do governo (sem vencimentos, contudo). E, além de ter retornado às suas dancinhas públicas, incluindo eventos, vem discursando sobre os mais variados temas e até exibindo" que seu mestre mandar".

Traduzindo: cita numerosa variados mais produzidos por sua cabeça do que pelas estatísticas. Agora, às vésperas da COP30, ganhou repercussão mundial ao garantir que "a Amazônia tem quase 50 milhões de habitantes" e fala mais de 300 idiomas, números inexistentes segundo o IBGE. O instituto aponta que a Amazônia Legal tem 30,1 milhões de habitantes (20 milhões a menos do que o citado).

O Censo 2022 registra 295 idiomas nativos em todo o Brasil, não "mais de 300 apenas na Amazonia". Observadores bem-informados acham que a primeira-dama optou por uma retórica de exaltação, misturando militância ideológica com informações falsas, o que fragilizou o evento e causou incômodo entre os pesquisadores.

Dançarino

Nem tudo Janja copia do maridão: Lula agora também anda fazendo dancinha em público ao lado ou de mãos dados com sua mulher. E Janja quem diria chama atenção dele quando estão a sós, quando percebe que num discurso qualquer ele também chutou números.

Agora, o que está totalmente proibido em viagens e eventos nacionais ou internacionais é o uso de decotes por parte da primeira-dama. Recentemente, ela estreou nessa área, foi condenada em público pelos olhares fixos dele - e essa variante de moda fica condenada apenas a ocasiões mais íntimas (a hipótese foi acentuada por um assessor mais próximo sem maior repercussão). 

Giba Um

Beleza ideal

A busca pela beleza ideal pode parecer uma manifestação de vaidade, mas, neste caso, trata-se puramente de matemática! Uma pesquisa conduzida pelo cirurgião britânico Julian De Silva, que foi inicialmente divulgada pelo jornal argentino La Nación, identificou as dez personalidades de Hollywood com os rostos que mais se aproximam da perfeição sob uma perspectiva científica.

O estudo fundamenta-se na proporção áurea, uma fórmula utilizada desde o Renascimento (inclusive por Leonardo da Vinci) para examinar o equilíbrio e a simetria de formas na natureza, na arte e, claro, nos rostos humanos. De maneira simples, é a integração ideal entre as diversas partes de um todo. Quando aplicada ao rosto, essa equação analisa, por exemplo, a distância entre os olhos, o comprimento do nariz, a forma dos lábios e a proporção do queixo.

Conforme os resultados da pesquisa, a atriz Jodie Comer ocupa o primeiro lugar por ter a simetria facial mais notável já registrada. De acordo com De Silva, ela obteve as maiores notas em relação ao nariz, lábios e na forma geral do rosto.  

A  atriz de “Killing Eve” e vencedora do Tony Awards por “Prima Facie”, lidera o ranking com 94,52%. Logo após, encontramos Zendaya, (94,37%), que apresenta traços marcantes e um equilíbrio quase perfeito, e Bella Hadid (94,35%), cujas características dos olhos e do queixo a fazem se destacar entre as mulheres mais belamente consideradas do mundo

Giba Um

Nunca pediu

O ex-ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, admitiu ter recebido R$ 60 mil de Felipe Macedo Gomes, empresário investigado por suspeita de fraude no INSS. A doação ocorreu durante a campanha de Onyx ao governo do Rio Grande do Sul(ele não ganhou).

O relator da CPI do INSS, Alfredo Gaspar, perguntou a relação entre Onyx e o empresário e ex-presidente da Amar Clube de Benefícios. Onyx declarou não conhecer Gomes e ressaltou que todos os repasses foram verificados pela equipe contábil:" Nunca pedi dinheiro para bandido".

Iate de luxo

O iate de luxo que hospeda Lula e Janja em Belém durante a COP30 consome entre 120 e 150 litros de diesel por hora quando está em navegação, o que equivale a aproximadamente 3,6 mil litros de combustível por dia. O que gera- incoerência do governo com o discurso ambiental que está sendo defendido La conferência global sobre mudanças climáticas e sustentabilidade que ocorre na capital do Pará.

O gasto elevado contrasta diretamente com os princípios de redução de emissões de carbono e transição energética limpa. A embarcação, com capacidade para hospedar  até 65 pessoas pertence a uma empresa de Manaus. A Marinha ofereceu embarcação própria, mas Lula achou que "não atendia as necessidades" da Presidência e ficou com a outra.

Pérola

"O terrorismo é um conceito ligado a projetos políticos, raça, religião. As facções são negócios: querem ganhar poder e dinheiro", 
de Mário Sarrubo, secretário nacional de Segurança Pública, bem definindo os blocos criminosos.

Boicote de Trump

Segundo analistas de plantão, Donald Trump não quis conhecer o carimbó, dança de roda típica do Nordeste do estado do Pará (já foi palco permanente de novela da Globo). Traduzindo: a ausência do presidente americano na COP30 e igualmente de quaisquer representantes, foi encarado como boicote e incontornável.

Participantes do grande evento entenderam como um ato de hostilidade aos principais temas do COP30. Lula disse que "forças extremistas" adotam "essas posições para obter ganhos eleitorais. Aliados regionais trataram de metralhar Trump.

Amigos ausentes

Diplomatas daqui e da maioria das delegações presentes acharam que a COP30, em termos de cúpula, estava “esvaziada". Afinal, figuras amigas do Brasil, como Xi Jinping (China), Nahendra Modi (Índia) e Cyril Ramaphosa (Índia) não deram as caras. E também o Papa Leão XIV, convidado pessoalmente por Lula, não saiu do Vaticano.

Os outros mandaram representantes - poucos, aliás. E à propósito: a nova reunião de homens principais do governo dos. Estados Unidos com os brasileiros, para Lula, "está irritando o presidente petista".

Resignação 1

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), que foi cogitado para Segurança Pública no governo de Bolsonaro, foi visitar o ex-presidente, na semana passada, em sua prisão domiciliar em Brasília. A conversa durou 50 minutos e Fraga achou que ele estava muito abatido, debilitado e não se falou de julgamento e proximidade cada vez mais de prisão na Papuda. "Foi uma visita entre amigos de 43 anos", disse o parlamentar.

Resignação 2

"Nem falamos sobre política, mas ele disse que os advogados estão cuidando disso". A fala de Bolsonaro para Fraga vai de encontro ao início da análise dos chamados "embargos de declaração", apresentados pela defesa para tentar diminuir a pena imposta de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, após as eleições de 2022.

A 1ª Turma do STF já começou a julgar a petição e o colegiado deve formar maioria contra o pedido. "O que tinham de fazer comigo, já fizeram. O que mais podem fazer agora?", relatou o Capitão.com o apoio da família do Capitão

Agronegócio: mais fundos

A Desenvolve SP, agência de fomento do governo de São Paulo, está em conversações com duas gestoras de recursos com o objetivo de criar novos fundos de investimento para o agronegócio. Na mira, projetos nascentes que  combinem rastreabilidade, menor uso de insumos químicos, energia renovável e práticas de economia circular. A ideia é montar uma carteira com cerca de R$ 100 milhões em funding.

A Desenvolve SP já tem um FIDC criado em parceria com a Rio Bravo, de Gustavo Franco - o Rio Bravo Agro Recebíveis. O fundo, criado com R$ 70 milhões em recursos, aportou R$ 13 milhões na Raiar Orgânicos, maior produtora de ovos orgânicos do país.

Tietê-Paraná: concessão

O governo de São Paulo pretende conceder a Hidrovia Tietê-Paraná à iniciativa privada no primeiro semestre de 2026. A gestão Tarcísio de Freitas quer aproveitar o avanço das obras de derrocamento em Nova Avanhandava, já com mais de 80% de execução, para formatar o modelo de concessão, ainda a ser definido pode ser uma PPP ou concessão administrativa.

A ideia do governo é atrair operadores logísticos e investidores que já ampliando presença na região. É o caso da Louis Dreyfys, que inaugurou um terminal em Pederneiras, e da MRV Logística, que estuda atuar com embarcações próprias. 

Mistura Fina

Apesar da violência que assola o país, pesquisa da Quest revela que a segurança pública foi o tema de apenas 85 das 1.220 propostas legislativas votadas na Câmara em 2025 - 6,9% do total. O setor com mais propostas na Casa é o de ciência, tecnologia e comunicações, com 341 (27%). No ano da COP30, apenas 4,5% das propostas sobre meio ambiente e energia foram votadas pelos deputados. Pelo que se vê, nada de novo: é muita gente fazendo pouco.
 
A Shein planeja a construção de mais três centros de distribuição no Brasil. Um deles deverá ficar no Nordeste. É o ponto de partida de um processo de diversificação geográfica da rede logística da empresa no país. O conglomerado chinês de e-commerce tem cinco estruturas de armazenagem no Brasil, todas localizadas em São Paulo.
 
Além de ampliação do seu sistema logístico, a Shein também trabalha para consolidar sua integração com fornecedores parceiros locais, em linha com o programa de nacionalização lançado em 2023. A meta dos chineses é chegar ao fim de 2026 com cerca de dois mil fornecedores no Brasil. Hoje, tem pouco mais de mil. O grupo também está perto de bater a marca de 50 mil sellers em seu marketplace.

O SBT exibirá, a partir de hoje, no início da tarde, a novela mexicana "Esmeralda", uma das mais populares da teledramaturgia latina. É a primeira vez que será reapresentada. A escolha é uma resposta a um pedido antigo dos fãs de novelas mexicanas, que sempre se mostraram fiéis ao gênero. Quando foi exibida pela primeira vez, alcançou média de 14 pontos de audiência e ajudando a criar uma versão brasileira em 2004. Na época, foi considerada um fenômeno de audiência.

In – Mochila crinkle
Out – Mochila puffer

Cláudio Humberto

"O PT tenta transformar a CPMI num espetáculo"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) após deputado petista colocar samba no colegiado

09/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Mercosul e nem Brics deram as caras na COP 30

As ausências dos países do Mercosul e principalmente do Brics, organismos multilaterais tão festejadas e bajuladas por Lula (PT), expuseram aos olhos do mundo o fracasso da reunião de cúpula que antecedeu os debates técnicos previstos na COP30. O caso mais grave foi a ausência dos presidentes de países do Mercosul, justo quando Lula ocupa a presidência rotativa do organismo. Para diplomatas, pode ter havido boicote liderado pelo presidente da Argentina, Javier Milei.

 

Inclua-nos fora

A ausência de países do Brics é humilhante, após Lula arruinar relações com os EUA pregando a substituição do dólar nas relações comerciais.

 

Muy aliados

Nenhum dos “parças” do Brics veio à cúpula: Xi Jiping (China), Putin (Rússia), Narendra Modi (Índia) e Matamela Ramaphosa (África do Sul).

 

Piscadela para Trump

Diplomatas suspeitam que isolando Lula na COP30, países do Brics e do Mercosul quiseram “fazer um gesto” a Donald Trump.

 

Até tu, companheiro?

Até o uruguaio Yamandú Orsi, raro esquerdista que conseguiu ser eleito no continente, também não apareceu na cúpula. O Itamaraty silencia.

 

Lula lança TFF após abandonar o Fundo Amazônia

Enquanto tenta arrancar algum dos ricaços com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), Lula (PT) nada diz sobre o Fundo Amazônia, lançado pelo próprio petista em 2008 e sob administração do BNDES. Este ano, o Fundo Amazônia ainda viu pingar nas contas duas doações, uma da Suíça, CHF 5 milhões, e outra da Irlanda, US$5,8 milhões. Ao longo de 17 anos, as doações somaram só R$4,5 bilhões.

 

Esperto e o otário

O tal TFFF de Lula é uma cópia mal feita do Acordo de Paris, firmado em 2015. Prometia US$100 bilhões por ano. Nunca rendeu um só tostão.

 

Apenas cinco

O truque de Lula pegou alguns desavisados no lançamento e arrancou promessas de dinheiro de Indonésia, França, Portugal, Noruega e Brasil!

 

Nossa conta

Enquanto o governo chora no Congresso para aprovar novas taxas e fechar as contas, Lula promete, por nossa conta, US$1 bilhão no TFFF.

 

Brasil prejudicado

Pode escapar pelo ralo a esperança de negociação do tarifaço. Lula passa este fim de semana na Celac, cúpula esquerdista tão radical quanto atrasada, para provocar os Estados Unidos e abraçar o amigo ditador da Venezuela, em vez de priorizar os interesses do Brasil.

 

Impeachment

Estacionou em 1,82 milhão de assinaturas o pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes na plataforma Change.org. No Congresso, já são 41 requerimentos que pedem sua cassação.

 

Faz sentido

Sindicalistas do DF reclamam de câmeras de segurança em escolas. Não querem ser flagrados quando fazem a cabeça e recrutam adolescentes para seus partidos, em sala de aula, longe dos pais.

 

Vale nada

Jorge Seif (PL-SC) criticou a barganha para pautar o projeto da anistia no Congresso, compromisso que tinha sido firmado, mas que foi esquecido. “A palavra, aparentemente, não tem mais valor”, lamenta o senador.

 

Arrocho no terror

Projeto antiterrorismo de Danilo Forte (União-CE) foi bem aceito e o partido do deputado deve fechar questão para votar o texto. A proposta classifica facção criminosa como organização terrorista.

 

Não sabe o que diz

Carlos Lupi foi lacrar na internet, após manutenção da taxa Selic, perguntando “até quando” ficaria em 15%. A invertida veio de seguidores, que lembraram a gastança de Lula, que ele apoia e de quem foi ministro.

 

Rosário no TCE

Wagner Rosário tomou posse nesta sexta-feira (7) como conselheiro no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Indicado pelo governador Tarcísio de Freitas (Rep), Rosário foi controlador-geral de Jair Bolsonaro.

 

Prejuízo

A conta de desastres que castigaram municípios entre 2013 e 2024 é alta, R$732,2 bilhões, soma a Confederação Nacional de Municípios, que registrou 70,3 mil decretos de emergência ou calamidade.

 

Pensando bem...

...comida cara, falta d’água, banheiro sem encanamento... a COP é um microcosmo do Brasil de Lula & cia.

 

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Amigo do homem

No aeroporto de Brasília, certa vez, o presidente nacional da OAB, Roberto Busato, encontrou Claudio Fontelles, que embarcava para Buenos Aires em companhia da esposa. Busato observou, referindo-se ao governo Lula (PT), enrolado ek escândalos: “Você saiu (do governo) na hora certa, Fonteles.” O ex-procurador-geral da República, conhecido pelo fervor religioso, admitiu que tinha pistolão: “Deus é meu amigo!...”

