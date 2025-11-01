Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"O PT correu pra aparelhar tudo"

Senador Rogério Marinho (PL-RN), sobre suspensão da Lei das Estatais, provocando prejuízo bilionário nas empresas

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

01/11/2025 - 07h00
Polícias da esquerda são as mais letais do Brasil

Não é no Rio de Janeiro, mas na Bahia, que há 18 anos tem o PT no comando do governo, onde está a polícia mais letal do País, considerando números absolutos da recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2025). Foram 1.556 mortes em 2024, uma taxa de 10,5 a cada 100 mil habitantes. São mais do que o dobro dos 703 registrados pela polícia fluminense no mesmo período, com taxa de 4,1.

Números vergonhosos

A Bahia de Jerônimo Rodrigues (PT) teve número ainda pior na edição anterior do anuário: foram 1.700 mortes, 11,5 em cada 100 mil.

DNA vermelho

O Amapá de Clécio Luís, hoje no Solidariedade, ex-Rede, ex-Psol e ex-PT, lidera a letalidade 17,1 ou 137 em números absolutos.

Acima da média

Os dois Estados têm índices bem piores do que o registrado na média nacional, com taxa em 2,9 para cada 100 mil habitantes.

Dados oficiais

Agora lacrando na favela, Benedita da Silva (PT) fez um governo em que a letalidade policial no Rio disparou de 592 (2001) para 900 em 2002.

56% reprovam posição de Lula sobre narcotráfico

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas aponta que 56,1% da população do Rio de Janeiro reprova o “trabalho” de Lula (PT) contra o tráfico de drogas: 45% classificam a atuação do petista como “péssima” e 11,1% dizem que é “ruim”. Outros 26,5% acreditam que o “trabalho” do presidente é regular, enquanto só 14,2% dizem que é bom (8,3%) ou ótimo (5,9%). A pesquisa foi feita após Lula haver afirmado que traficante “é vítima do usuário” e na sequência da megaoperação policial no Rio.

Bem diferente

De um modo geral, na média da população em geral e dos moradores de favela, a megaoperação é aprovada por 70% do total.

Mais, por favor

Segundo o Paraná Pesquisas, 67,9% da população pede ainda mais operações policiais que protejam a população dos criminosos.

Favelas aplaudem

Levantamento semelhante do AtlasIntel distinguiu a população em geral dos moradores das favelas do Rio: 87,6% aprovaram a megaoperação.

Muito estranho

Mais do que gafe, a divulgação antecipada da ministra Simone Tebet (Planejamento) sobre dados do desemprego levanta suspeitas quanto a confidencialidade, que podem mexer com o mercado financeiro.

Origem das plumas

Na CPMI do INSS, o PSDB/Cidadania substituiu Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), um dos parlamentares que votou contra a convocação de investigados como Frei Chico, irmão de Lula. Entra Beto Pereira (PSDB-MS), que assim como Nogueira era filiado do PDT antes de virar tucano.

Na calma

Mesmo com prometida celeridade na tramitação da PEC da Segurança, pouco deve acontecer este mês. O relatório só deve ser apresentado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE) em dezembro, dia 4.

Não pôde evitar

Lula que não perde palanque quando dá para faturar algum assinando leis aprovadas, engoliu seco e assinou na moita a lei Sérgio Moro (União-PR), que reforça proteção de agentes em combate ao crime organizado.

Ritmo tartaruga

Só agora o STF determinou nova notificação a Silvio Almeida na queixa-crime que enrola o ex-ministro dos Direitos Humanos de Lula no escândalo sexual envolvendo ex-servidoras. Tem 15 dias para resposta.

O povo aprova

Pesquisa AtlasIntel sepulta falácias lacradoras sobre a operação contra criminosos da pior espécie, no Rio: quase 88% dos moradores das favelas cariocas aplaudiram a ação da polícia militar.

Ministério que faz falta

O ex-presidente Michel Temer defende que Lula recrie um ministério da Segurança Pública, que fez sucesso em seu governo: “seria importante para o País, um gesto muito adequado”.

Bolso cheio

Estados e municípios encheram as burras com royalties dos contratos de partilha de produção de petróleo. A ANP concluiu na sexta os repasses relativos à produção de agosto, rendeu, ao todo, R$5,1 bilhões.

Pensando bem...

...pesquisas apontam: quem menos aprova a megaoperação no Rio, mais longe está do problema.

PODER SEM PUDOR

Discriminação

Quando soube que foram sacados R$20 mil (o menor valor de todos) para o deputado Professor Luizinho (PT-SP), na boca do caixa do mensalão, escândalo de corrupção do primeiro governo Lula cujas cifras atingiam facilmente dezenas e centenas de milhões, o senador José Jorge (PFL-PE) ironizou: “Professor é discriminado até nisso...”

Cláudio Humberto

Menos Wagner Moura e mais Capitão Nascimento"

Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) comparando o ator petista ao personagem do cinema

30/10/2025 07h20

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Lula ignora guerra civil por controle de territórios

Lula (PT) é tão desinformado sobre grupos criminosos no Rio de Janeiro que nem sequer percebe que está em curso uma autêntica guerra civil deflagrada por gangues como o Comando Vermelho (CV) contra o Estado que ele chefia. Especialistas em segurança, como o ex-capitão do Bope Rodrigo Pimentel, roteirista do filme “Tropa de Elite”, alertam que não é mais briga por pontos de venda de drogas, é guerra pelo controle de territórios. As facções dominam e passam a governar essas localidades.

Onde se sentem em casa

Pimentel advertiu que o controle territorial não se limita às favelas do Rio e chegou a cidades do Ceará e da Bahia, curiosamente, estados governados pelo PT.

Narcoterrorismo, abestado

Ao mobilizar 2,5 mil policiais contra o CV, forças de segurança do Rio representam a resistência do Estado ao avanço dos narcoterroristas.

Nem vê quem é o inimigo

Lula recusou ajuda dos Estados Unidos para combater narcoterroristas, para não tachar dessa maneira aqueles traficantes que prefere vitimizar. 

Para Milei, são terroristas

Se Lula não quer melindrar traficantes, Javier Milei decidiu incluir PCC e CV no registro do Repet, lista de quem se dedica a atos de terrorismo.

Por boquinha, ministros avaliam troca de partido

Ao menos três ministros de Lula cogitam trocar de partido para manter boquinhas na gestão petista ou por terem perdido espaço na atual sigla. Caso recente é o do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do PSD. Além de não ter muita perspectiva de realizar o sonho de disputar o governo mineiro pelo partido, o PSD em Minas Gerais caminha a passos largos para romper de vez com Lula e lançar Mateus Simões, de oposição e ex-Novo, na disputa e não dar palanque ao petista no estado.

De saída

Com remotas chances de se eleger senadora por Mato Grosso do Sul, Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) pode trocar o MDB pelo PSB.

Mais dois

Outros dois ministros, Celso Sabino (Turismo), do União Brasil, e André Fufuca (Esporte), do PP, enfrentam críticas por se apegarem a Lula.

Neolulista

Fufuca corre menos chance de deixar o fisiológico PP. O convertido Sabino fala com Republicanos, PSD, PSB e até o já criticado PT.

Só a direita

É zero o número de governadores da esquerda que ofereceram ajuda a Cláudio Castro (PL) no enfrentamento ao crime organizado no Rio de Janeiro. Ao menos sete outros, todos de direita, foram solidários.

Bancada do crime

Virou barraco a proposta de vereadores de esquerda na Câmara de São Paulo, que queriam minuto de silêncio para “vítimas” da operação no Rio de Janeiro. Não passou. A direita só reconhece os policiais como vítimas.

Castro lembrado

Figurou ontem nos assuntos mais comentados do X a expressão “parabéns, governador”. O tópico era relacionado a Cláudio Castro, após enfrentamento à facção criminosa na terça-feira.

Raquel se recupera

Pesquisa Datafolha de ontem mostrou que a corrida de João Campos (PSB) para o governo de Pernambuco não será o “passeio” que ele imagina. Bem avaliada, a governadora Raquel Lyra (PSD) cresce.

Senadora Marília

A campanha eleitoral pernambucana promete fortes emoções: Marília Arraes desponta como favorita a uma das vagas para o Senado, e o petista Humberto Costa corre sério risco de não se eleger.

Vieira em alta

A oposição deve dominar a composição da CPI do Crime Organizado, no Senado. Vai ser instaurada na terça-feira, com Alessandro Vieira (MDB-SE) cotadíssimo para a relatoria dos trabalhos.

Aposta contra ditador

As chances de queda do ditador venezuelano Nicolás Maduro na plataforma de apostas Polymarket dispararam para 25%. Há 15 dias, eram só de 17%. Ainda está longe do pico de 34%, em janeiro.

Toffoli no CNJ

A Câmara reconduziu a advogada da União Daiane Nogueira de Lira ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para outro mandato de dois anos. Até 2024, ela era a chefe de gabinete do ministro do STF Dias Toffoli.

Pensando bem...

... para o governo de Lula, maldita foi a operação policial do Rio, que tirou das manchetes engajadas o encontro de Lula com Trump.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Bom de conversa

Muito querido entre políticos e jornalistas, o saudoso embaixador José Aparecido de Oliveira jamais negava uma boa conversa, mas, de vez em quando, era traído pela memória. Certa vez, recebeu assim um grupo de repórteres: “Mas que enorme prazer. Há quanto tempo não nos vemos!” Um deles lembrou: “Nós conversamos em Brasília na semana passada”. O hábil Aparecido corrigiu na bucha: “Mas para mim é muito tempo!” Depois arrematou, arrancando risadas: “É uma prova de que gosto mais de vocês do que vocês de mim!”

Giba Um

"Toda vez que eu tiver uma dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem o meu...

...telefone, eu tenho o telefone dele, nós vamos colocar as equipes para negociar", de Lula, feliz de ter sido chamado de "esse cara" (em inglês) por Trump na Malásia.

30/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A cerca de um ano das eleições de 2026,  estarão em jogo 54 vagas para o Senado, o equivalente a dois terços da Casa Alta. Cada unidade da Federação elegerá dois senadores. Segundo pesquisa da Noekemp, pouco conhecida, há um favoritismo para parlamentares do PL na disputa de Santa Catarina.

MAIS: Carlos Bolsonaro (PL) alcança 32,5% é o grande favorito, seguido pela deputada federal Caroline de Toni (PL) com 18,1% e do ex-deputado Décio Lima (PT), depois o atual senador Esperidião Amin com 9,5%. A posição de Carlucho é resultado da indicação do pai dele, o condenado ex-presidente e do volume de bolsonaristas no estado.

Ameaça de miséria

Entre os primeiros recursos contra condenações impostas pelo Supremo, o apresentado pelos advogados do general Augusto Heleno surpreende. De cara, pedirá a redução da multa para um sexto do salário-mínimo por dia, em vez de um salário integral. Ele não tem outra fonte de renda. Está impossibilitado de exercer outra atividade por conta da idade e do estado da saúde e é o único responsável pelo sustento da mulher. "Tal pena o deixaria em situação de miséria"  R$ 126,6 mil estipulados como multa representariam cerca de seis meses de renda líquida de Heleno. Como aposentado das Forças Armadas, ele recebe R$ 23,9 mil mensais. Quando disse a famosa frase "Vamos para o pau", não pensou em nada disso.

Duas falas

Depois da reunião na Malásia, quando Trump voltou a elogiar o encontro com Lula, o presidente norte-americano resolveu ser mais cauteloso: "Não sei se algo vai acontecer". O grupo avançado já estará entrando em campo com Geraldo Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Hadad, conforme havia se decidido anteriormente. Lula do seu lado, afirmava que "era óbvio que não seria impossível resolver tudo em sua só reunião". E emendava: "Não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa, a gente pudesse resolver todos os problemas". A tropa de choque brasileira acha que a próxima reunião acontece na semana que vem.

"Sanha arrecadatória"

Nem responsáveis por arrecadar tributos aguentam a fome por impostos do governo: técnicos da Receita Federal estão incomodados com o "aperto" promovido por Lula e Fernando Haddad contra pagadores de impostos brasileiros, enquanto "alimenta a confusão e a desinformação" com "comunicação desastrosa sobre supostas fake news", segundo relatos da ala profissional do setor. O governo toma "medidas apressadas para arrancar dinheiro dos brasileiros e tapar o buraco sem fim das contas"", dizem os técnicos. E a imagem da Receita "é que fica arranhada".

Currículo

O secretário da Defesa do governo Trump, Pete Hegseth, que comandou ataque aéreo no Pacífico, há dias, implodindo barcos que, supostamente, estariam a serviço do narcotráfico, virou ídolo do senador Flávio Bolsonaro que gostaria de ver ataques semelhantes a barcos brasileiros que transportam cocaína na Baía da Guanabara. Flávio integra o clã Bolsonaro, ninguém precisa dizer mais nada. Já Hegseth tem um currículo e tanto. Ele foi apresentador da Fox News e depois trocou a televisão pelo Pentágono. Viciado em promoção, comanda a maior força militar do planeta. Nos últimos dias, postou vídeos fazendo ginástica na praia e voando num caça F-18, fantasiado de Tom Cruise no filme "Top Gun".

Giba Um

A noiva da vez

A cantora e atriz Giulia Be, que estampa a capa e recheio da Vogue Noiva, deverá se casar no segundo semestre de 2026. A expectativa é que ocorram duas celebrações: uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. Seu futuro marido é Conor Kennedy, um empresário e advogado americano, sobrinho-neto de John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, e filho de Robert F. Kennedy Jr., atual Secretário de Saúde e Serviços Humanos. Giulia e Connor estão juntos desde 2021. O romance começou quando ambos começaram a se seguir no Instagram, após a cantora conhecer a irmã de Conor, Kyra, em uma viagem ao México. Giulia foi quem enviou a primeira mensagem, mas a resposta demorou meses para chegar. Quando finalmente começaram a trocar mensagens, não pararam mais. O primeiro encontro pessoalmente ocorreu em janeiro de 2022.  Conhecida por seu lado romântico, ela relembra o primeiro beijo no dia em que se encontraram. "Parecia Réveillon em Copacabana. Fogos de artifício na minha cabeça. É como se eu tivesse desbloqueado novos níveis de conexão". Apesar do design do vestido ainda não estar completamente decidido, ela já tem algumas "preferências": "casar com mangas compridas e gola alta". Giulia confessa que não esperava tanta repercussão em referência ao casamento. No entanto, ela acredita que, de alguma forma, essa exposição pode impulsionar sua carreira. "Se o meu casamento puder ajudar as pessoas a conhecerem o meu trabalho, é algo que eu estou super disposta a encarar e quero que aconteça". Giulia é filha de Paulo Marinho, empresário, executivo, e político Republicanos, ex-apoiador de Jair Bolsonaro, atual simpatizante de Lula.

Trégua Brasil-EUA: diplomacia em cena

Aos poucos, as tratativas entre Brasil e Estados Unidos avançam no conteúdo e na forma. Além das contrapartidas sobre a redução das sobretaxas imposta por Trump, as discussões contemplam o script mais adequado para as etapas decisivas  da negociação, seja a assinatura  de um protocolo de intenções ou  mesmo de anúncio do acordo definitivo. Uma das ideias é uma ampla reunião, por videoconferência , pilotada por Lula e Trump, com a participação do alto escalão dos dois governos, ou seja, o maior número de ministros lado a lado. Haverá a cerimônia presencial com os apertos de mãos de praxe, para a formalização do tratado. Seria uma demonstração a dimensão dada pelos dois países ao acordo. 

Negociação diplomática

Como em toda negociação diplomática, cada passo é medido meticulosamente, como aconteceu no encontro de domingo, na Malásia. Os dois governos vislumbram serventias e benefícios nesse roteiro. E ambos cantariam vitória para  as arquibancadas. Para Lula, a consagração de seu discurso sobre soberania. Para Trump, a exibição das valiosas moedas da troca obtidas pelo acordo. E a participação dos ministros traduziria uma nova gramática das relações internacionais: a diplomacia como espetáculo para os salões e para as redes.

Giba Um

Somos apagados

Descansando em Lisboa, onde mantém um apartamento desde 2018, a cantora Fafá de Belém, usou seu prestígio para criticar a COP30 no qual não participará, desde que foi anunciada. "Sempre fomos apagados. Não adianta fazer um espetáculo para o mundo e tirar os ribeirinhos de casa, para eles não participarem. Não existe Amazônia sem nós. E quando somos proibidos de fazer parte do espetáculo, atenção, algo está errado. Estive nas aberturas de outras COPs, mas na do Pará não fui convidada. Farei um espetáculo no Theatro da Paz, no dia 14,  com o maestro João Carlos Martins, com ingressos populares e renda revertida para o povo de Santo Antônio. É o meu presente, a minha forma de entregar a COP para o povo do Pará". Sobre a política é direta e garante que não tem pretensão nenhuma de se envolver, diretamente nela. "Não poderia ter partido. Sou uma pessoa livre. Prefiro um palanque livre. Sempre serei uma voz pela democracia".

Giba Um

Ameaçado de morte

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre é alvo de ameaças de morte por barrar as investidas bolsonaristas contra o STF na Casa. Um desconhecido demonstrou e até mesmo em áudios e vídeos logo apagados que monitora os passos de Alcolumbre em Brasília e até no Amapá. O chefe do Senado já tratou de reforçar sua segurança e tem observadores até no plenário e nos corredores da Casa. Mais: Alcolumbre tem 41 processos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes parados no Senado e engavetados. E é radicalmente contra anistiar golpistas. 

Excesso de faltas

Há dias, o Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo que pretendia a cassação de Eduardo Bolsonaro, há oito meses escondido nos Estados Unidos, por quebra de decoro. Bananinha escapou graças a um deputado seu amigo que já trabalhou na última campanha de Bolsonaro pai. Eduardo nem se importou pelo arquivo do processo, não indicou advogado e ignorou participação na reunião por chamada de vídeo. Irritado, o presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu cassá-lo por excesso de faltas. Equivale a um prêmio por mau comportamento. E ainda é capaz de tentar recorrer à Presidência, se escapar do ministro Alexandre de Moraes.

Farra dos cartões

Em apenas nove meses, a conta dos cartões de pagamento do governo Lula, os "cartões corporativos", já passou de R$ 77,2 milhões. Apenas 11 cartões da Presidência torraram mais de R$ 4,8 milhões este ano. Já os 924 cartões corporativos no Ministério do Planejamento, por exemplo, gastaram cerca de R$ 7 milhões no mesmo período. Uma conta de R$ 24,5 mil foi paga, mês passado, com um dos cartões do Gabinete da Segurança Institucional de Lula. As despesas dos cartões da Presidência são protegidos por sigilo.

Mistura Fina

Presente no Fórum Esfera, em Belém, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, revelou que cerca de setenta chefes de Estado devem viajar ao Pará na COP30. Edson Fachin e outros ministros do STF estarão em Belém, para a Conferência. Fachin vai no dia 13 de novembro Dia da Justiça, à Conferência do Clima. E mais: nos primeiros dez dias de funcionamento , após a inauguração, o Museu das Amazônias, em Belém, já bateu a marca dos 20 mil visitantes. 

O PSD acaba de filiar o vice-governador mineiro Mateus Simões e indicou apoiá-lo à sucessão estadual em 2026. O principal nome do partido, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, não estava no evento de  filiação e com essa porta fechada da própria legenda terá de mudar de sigla se quiser concorrer ao governo (ele é o nome favorito de Lula). Gilberto Kassab, dono do PSD, disse , no evento, que o governador Romeu Zema (Novo) e que dará "voz de comando" na montagem da chapa do governo.

O PL se mobiliza para colocar na pauta de votação na Câmara, na primeira semana de novembro, a votação da proposta de anistia, sob relatoria de Paulinho da Força. A ideia é que o líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ) apresente a demanda na reunião de líderes no próximo encontro. Paulinho insiste em uma proposta que altere a dosimetria, mas a oposição rechaça a ideia e prepara destaque próprio para que proposta volte a tratar sobre anistia. Detalhe: Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem liga: já avisou que não pauta a proposta.

Em seu estilo "sem noção", Lula fez uma declaração envolvendo e depois, tratou de dizer que "foi mal interpretado" traficantes de drogas considerando-os "vítimas dos usuários", durante coletiva na Indonésia, que mantém uma das legislações antidrogas mais severas do mundo. Lá, dois brasileiros já foram condenados e fuzilados e mais um está na fila. Na Indonésia, "tolerância zero" contra drogas é aplicável a indonésios e estrangeiros.

