"O PT transformou o Brasil num palco de contradições"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) conseguindo manter a elegância em tempos de raiva

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

12/11/2025 - 07h00
Falidos, Correios torram R$19,5 milhões na COP-30

Mesmo com a estatal Correios em situação que beira a insolvência, como admitiu Fabiano Silva dos Santos, que se alternava entre presidente da estatal e churrasqueiro de Lula (PT), o governo não segurou a fúria gastadora e já torrou mais de R$19,5 milhões em contratos relacionados à COP-30, conferência sobre o clima em andamento em Belém (PA). Só a Latam conseguiu fechar ao menos sete contratos com os Correios e vai levar mais de R$1,3 milhão.

Ajuda aí

A companhia aérea irá ceder os porões das aeronaves para o transporte de cargas “da operação logística COP30” dos Correios. Cobrou caro.

Outra beirada

A Azul também conseguiu uma beirada, em contrato coma estatal. Vai prestar o mesmo serviço da concorrente, mas por R$4,5 milhões.

Só filé

A Sideral Linhas Aéreas fechou R$7,9 milhões em dois contratos. Para serviços de logística, a Cargo Way Event levou outros R$7,5 milhões.

Como ricos

Como ninguém é de ferro, os Correios fecharam 3 hospedagens na bela Mirití Pousada. Custou R$22.399,00 cada, ou R$67.197,00 o contrato.

Lula não cresce com Bolsonaro preso e inelegível

O Paraná Pesquisas aponta que acabou o “bom momento” que o governo Lula (PT) viveu às custas condenação de Jair Bolsonaro (PL), já preso, inelegível e censurado, e do embate com Donald Trump, após o tarifaço. No 1º turno, Lula tem só 35,6%, o que sugere haver chegado ao teto, contra 32,1% de Bolsonaro, isto é, empate técnico. Já no 2º turno, igualmente improvável, há empate de 43,7% contra 43,1%, com margem de erro de 2,2 pontos. A pesquisa não considera a inelegibilidade.

Todos contra Lula

Ciro Gomes (PSDB) seria o terceiro colocado com 8,2% seguido por Ratinho Jr. (PSD) com 6,9% e Ronaldo Caiado (União) com 3,2%.

Zona de rebaixamento

Romeu Zema (Novo) tem 2,7%, enquanto 4,7% não opinaram e 6,6% votariam branco/nulo ou em nenhum dos candidatos apresentados.

Dados técnicos

O Paraná Pesquisas ouviu 2.020 eleitores em 164 municípios dos 26 Estados e do DF, entre os dias 6 e 10 de novembro.

Caçador de selfie

O chanceler decorativo Mauro Vieira (Itamaraty) viajou ao Canadá para tentar encontrar o secretário de Estado americano, Marco Rubio. No entanto, não há confirmação de agenda entre as duas autoridades.

Pá-de-cal na COP30

Além dos chefes de governo e de Estado mais importantes e de todos os governantes do Mercosul e do Brics, até ecochatos tipo Greta Thunberg também boicotaram e ajudaram a sacramentar o fracasso da COP30

Mico exportação

Virou chacota nas redes sociais uns marmanjos com roupas de pelúcia simulando animais na COP-30. Não bastasse a humilhação de se rastejar, tinha até “animal” que não é visto na região, tipo camelo.

Copa? Copo?

O pouco caso com a COP30 não foi só coisa de líderes mundiais, que deram uma banana para o palanque de lacrações de Lula. Pesquisa da Frente Parlamentar Mista da Educação mostra que só 1 em cada 10 estudantes brasileiros sabe o que se passa em Belém.

Assunto proibido

Cobrado nas redes sociais, o PSB se faz de morto e ignora seguidores que querem saber que fim vai levar o deputado estadual Edson Araújo (MA), acusado de ameaçar o vice da CPMI do INSS, Duarte Jr (PSB-MA)

Montanha na CPMI

O povo não perdoa. Paulo Pimenta (PT-RS) foi no X pedir avaliação sobre sua atuação na CPMI do INSS. Não contava que teria quem perguntasse para Grok (IA) quem era “Montanha” na lista da Odebrecht.

Boca no trombone

Rolou climão daqueles na COP30 em evento com Helder Barbalho. Dado momento, mulher identificada como Auricélia Arapiun, líder indígena, gritou impropérios ao governador paraense. Foi de “fraude” pra lá.

CPI da COP30

A proposta de CPI para investigar irregularidades na COP30 já tem mais de cem assinaturas para ser instalada na Câmara, revelou o deputado Zucco (PL-RS). São necessárias 171 assinaturas para pedir a CPI.

Pergunta na lógica

Quem é contra projeto antifacção é a favor de facção?

PODER SEM PUDOR

Rolando o lero

A senadora Heloisa Helena (Psol-AL) presidia a sessão quando José Maranhão (PMDB-PB), antes de iniciar seu discurso, avisou que iria demorar. “Não tem importância, senador. Fique à vontade. Sou muito tolerante. E os senadores que aqui estão, e que também vão falar, serão pacientes.” Meia hora, Mão Santa (PMDB-PI) aparteou Maranhão, na maior ingenuidade: “Meu ilustre senador, por que não transforma esse discurso logo num livro?” Maranhão agradeceu a sugestão e mandou ver. Falou exatos 90 minutos de falação.

Giba Um

"A Amazônia não é feita só de fauna e flora. Não adianta ficar de romantismo e achar que vamos...

...preservar a floresta se o povo que vive nela estiver passando fome", de Helder Barbalho, governador do Pará, endossando discurso de Lula na COP30, em Belém

11/11/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O deputado federal Tiririca (Francisco Everardo Oliveira Silva) saiu do PL e se filiou ao PSD. E também trocou São Paulo pelo Ceará, seu estado. E está avisando que fará "um mandato sensacional "com apoio do novo partido Tiririca foi eleito pela primeira vez em 2010.

MAIS: na época se tornou o deputado mais votado do país, com mais de 1,3 milhão de votos. Manteve sua atuação política durante anos em São Paulo, mas agora quer fortalecer a legenda no Ceará. É uma conquista de Gilberto Kassab: Tiririca é "um puxador de votos”

Giba Um

Celebridades na pista

No domingo (9) aconteceu o 21º Grande Prêmio de Fórmula 1,  da temporada de 2025, no  Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os protagonistas da temporada de 2025 são praticamente os mesmos do ano passado (Max Verstappen, da Red Bull; Lando Norris, Mclaren; Charles Leclerc, Ferrari; Oscar Piastri; Mclaren; George Russell, Mercedes; Lewis Hamilton- Ferrari) com alteração de um ou outro nome e de posição.  Numa corrida onde Lando Norris (McLaren) praticamente liderou de ponta a ponta, teve como companheiros de pódio Kimi Antonelli (Mercedes) em segundo lugar e Max Verstappen (RBR) em terceiro. Infelizmente o brasileiro estreante Gabriel Bortoleto (Sauber), não conseguiu nem completar uma volta. Um dos pilotos mais queridos Lewis Hamilton (tem título de cidadão honorário do Brasil desde novembro de 2022), também abandonou a corrida na 37ª volta. O Hino Nacional deste ano foi conduzido pelo cantor Thiaguinho. Se na pista o quase previsível aconteceu, uma legião de celebridades movimentava os bastidores dos boxes e da área vip também, com encontro até de ex-casais. Entre tantos presentes estavam  Kelly Piquet, Di Ferrero e Isabeli Fontana, Virginia Fonseca, Cauã Reymond, Bruna Biancardi, Pedro Scooby, Rayssa Leal, Caio Castro, Bruna Marquezine, Giulia Buscaccio, Jade Picon, Giovanna Lancellotti, Bella Campos, Mariana Goldfarb,  Monique Alfradique, entre outros.

Quem sobe, quem desce

Às vésperas da reunião do Copom, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, protagonizou uma comédia de erros, segundo os analistas. Em sua fala no evento Bloomberg Green 30, na semana passada, Haddad estava irreconhecível. Com a feição cansada e longe de sua habitual serenidade, Haddad literalmente fuzilou Galípolo, como se o Banco Central fosse só de seu ex-secretário executivo na Fazenda e não de um colegiado, afirmando que era "inadmissível" a manutenção de uma taxa de juros de 15%, o que significava uma taxa real de 10%. A cena mostra inflação com tendência de baixa, segundo o boletim Focus, os recursos externos retornam ao país; o câmbio apreciou; os indicadores antecedentes da atividade econômica apontam para cima; e até a farra fiscal foi (na margem) contida. A indústria vinha se recuperando e voltou a descer a ladeira. Haddad poderia até ter razão. Mas o tom usado e o timing desastroso politizaram de tal forma a deliberação do Comitê que a decisão não poderia ser outra a não ser manter os juros, sob pena de desmoralizar o BC independente.

Contra a banca

Fernando Haddad abriu fogo contra a banca, afirmando que essa taxa somente serve às instituições financeiras, que as defendem com radicalidade. Para valer, Haddad simplesmente vocalizou Lula e não monologou tratados sobre política monetária. Ela sabia da decisão: o ministro e Galípolo se falam dia sim, dia não. O momento é que foi mal. A dura intervenção sinaliza uma possível fissura nas relações entre eles (foi Haddad que levou Galípolo para o BC). Foi uma derrota para o próprio Haddad, especialmente as apostas são de mais seis meses de 15% de Selic.

Giba Um

Um beleza especial

Dandara Queiroz, que é de Araçatuba, no interior de São Paulo, e foi criada em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, fez história na edição da São Paulo Fashion Week ao apresentar-se para dez marcas diferentes, tornando-se a modelo que mais desfilou durante esse evento. Além de sua carreira como modelo, Dandara atua como atriz, tendo participado da novela “No Rancho Fundo” e do especial “Falas da Terra”, veiculado pela TV Globo; ela também percorre o Brasil interpretando Maria Cabocla no musical “Torto Arado”. Agora, ela está dando os primeiros passos na música, trabalhando em seu álbum de estreia. Apesar de sua origem indígena, Dandara se sente um pouco desconfortável com esse rótulo. “Ninguém me chama de atriz e modelo. Todo mundo fala atriz indígena, modelo indígena”. Por esse e outros motivos  se tornou ativista de causas indígenas: “Quero contribuir para o mundo, não quero status. Mas com liberdade financeira, para poder viajar para onde quiser. Sou assim, sou do mundão”. Em uma conversa com a revista Ela, Dandara compartilha que desenvolveu compulsão alimentar e bulimia após uma experiência profissional que não teve sucesso. Atualmente, está se tratando com terapia e acompanhamento médico.

Giba Um

Como funciona

Hoje, a equipe econômica funciona como Haddad , pensa com exatidão igual a ele. Não há choques, assim como não há no BC. Só que a gangorra é implacável: Gabriel Galípolo sobe,  Fernando Haddad desce. Como funciona: o Copom tem nove membros: um presidente do BC e oito diretores. Desses oito, Lula indicou seis diretores. Tem, portanto, maioria. Só que esses oito têm sido unânimes em suas decisões e não deverão mudar. Nos tempos de Bolsonaro, eram quatro indicados pelo Capitão, quatro, não, mais Roberto Campos Neto.

"Pulinho"

O presidente Lula adora momentos especiais que sirvam para fotógrafos de plantão em eventos: na semana passada, na hora de retratar todos os governantes que participariam da COP30 entrelaçou mãos com os que estavam mais próximos mas a "corrente" parou depois uns três ou quatro. De quebra, levantou polegares, uma de suas marcas. Em outra ocasião, quando foi cumprimentar Daniel Chapo, presidente de Moçambique, deu um "pulinho": o visitante tem 2,04m de altura e Lula, 1,68m. Já o francês Emmanuel Macron faz outro estilo: jantou ao lado de Daniela Mercury, conversou durante uma hora e avisou: "E já marcamos um encontro em Paris".

Pérola

"A Amazônia não é feita só de fauna e flora. Não adianta ficar de romantismo e achar que vamos preservar a floresta se o povo que vive nela estiver passando fome",

de Helder Barbalho, governador do Pará, endossando discurso de Lula na COP30, em Belém.

Cemitério de lei

Presidente da Comissão que discute a PEC da Segurança, o deputado Aluísio Mendes (Rep-MA) revelou que, só neste ano, a Câmara aprovou 40 projetos para reforçar o combate à criminalidade, mas encaminhado ao Senado, foram para a gaveta. Especialista em segurança e policial federal por 35 anos, Mendes destacou que os projetos seriam muito úteis e endureceriam penas. " Senado tem sido um cemitério de leis de combate ao crime". E lembrou que a PEC da maioridade penal, aprovada pela Câmara em 2016 por 399 votos, é ignorada pelo Senado até hoje.

Filho escolhido

Malgrado o governador Tarcísio de Freitas continue repetindo, publicamente, que concorrerá à sua reeleição em São Paulo, depois da guerra das 121 mortes, há quem aposte que ele voltou a falar sobre a disputa presidencial com os mais chegados para desespero dos governadores pré-candidatos ao Planalto. Tarcísio também tem falado com o Centrão e com o senador Flávio Bolsonaro, especialmente depois dos novos ataques de Eduardo Bolsonaro. Tarcísio estaria bem-informado sobre a decisão de Bolsonaro para bater o martelo no nome escolhido para a disputa presidencial: nada menos do que o próprio Flávio, antes cotado para ser vice do governador de São Paulo.

"Duas vezes"

O veterano jornalista bolsonarista Augusto Nunes tem se esforçado no que se pode chamar de "campanha com exemplo", nas redes sociais. Defende que Bolsonaro, depois de terminados os recursos, não pode ir cumprir pena na Papuda, "tanto por ser ex-presidente, quanto a seus problemas de saúde", acrescentando que seus inimigos "gozam de seu intermitente soluço" que considera um sofrimento. De outro lado, usa o exemplo da prisão de outro ex-presidente da época: "Lula ficou numa sala da Polícia Federal com cama, mesa para comer, chuveiro quente, TV e namorada duas vezes por semana".

Mais um

Não é apenas o iate luxuoso Iana 3 que a comitiva de Lula usa para curtir a temporada no Pará. Como a comitiva é enorme - o que não chega a ser novidade - a tropa conta ainda com outro iate de apoio, o Paiva Neto, com mais suítes. E assim como aluguel e mais gastos do Iana 3 são classificados como “sigilosos", também a festa do Paiva Neto está sendo direcionada igualmente para o bloco de "gastos confidenciais".

Segunda mais quente 1

Belém, sede da primeira COP na Amazônia, enfrenta há duas décadas temperaturas 1,5°C acima de sua média, segundo estudo publicado pela Universidade Federal do Pará. Esse aumento de temperatura foi o limite estabelecido pelo Acordo de Paris para a média global a fim de evitar impactos mais severos das mudanças climáticas. A cúpula, portanto, não será apenas da floresta, mas de uma imersão literal que a COP30 tem o desafio de esfriar.

Segunda mais quente 2

"Belém está mais quente e menos ventilada. É um exemplo de mudança climática. Ficou mais difícil até dormir para a maioria da população, que não tem ar-condicionado", diz Everaldo Barreiros, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal do Pará. E esse presente tórrido deverá ser seguido por um futuro infernal. Uma pesquisa da ONG International CarbonPlan já havia projetado que Belém será a segunda cidade mais quente do mundo em 2050, atrás apenas de Pekanbaru, na Indonésia.

Mistura Fina

Gilberto Kassab, dono do PSD, que continua dizendo que Lula pode surpreender em 2026, ou seja, teria chance de vencer, ainda não definiu quem seu partido vai apoiar, mas deixa claro que "não será Lula". Diz que o PSD está entre Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD) e Eduardo Leite (PSD). Observadores mais lúcidos acham que Kassab fala "para inglês ver": ainda quer ser vice de Tarcísio.

Nem mesmo a blindagem aos convocados pela CPMI que investiga a roubalheira do INSS fez o relator, Alfredo Gaspar União-AL) perder tração na apuração da gatunagem. Promotor experiente, acelerou a condução dos trabalhos e protocolou, em quatro dias da semana passada, 160 novos requerimentos. Gaspar cita nomes ligados ao "Careca do INSS" e ao irmão de Lula, Frei Chico, com suspeita proteção. "Todos têm padrinhos políticos", ele garante.

Alfredo Gaspar diz ainda que a nova leva de requerimentos vai trazer novas novidades para as investigações mostrando que "estamos no caminho certo" E mais: Em alguns casos, já na quarta camada de afastamento de sigilo bancário e fiscal", explica o relator. Além de pedidos de convocação e convite, quebras de sigilos de comunicação e bancário, há até aquisição de jatinhos. As apurações indicam um estruturado esquema de desvio e lavagem de dinheiro, com consultorias, sindicatos, Bancas de advocacia e outros.

Nem tudo são contratempos para as delegações de estrangeiros na COP30: alguns imprevistas viram até alegria. A sede da Cúpula não ficou pronta e as reuniões bilaterais foram transferidas para o Museu Goeldi. Os visitantes se extasiaram com a exuberância do parque zoobotânico, habitado por aves raras, tamanduás e jacarés. E posaram sorridentes aos pés de uma sumaúma de 120 anos e 70 metros de altura.

Sumaúma é uma árvore gigante da Amazônia, chamada pelos indígenas de "Rainha da Floresta" ou "Mãe das Árvores". Tem raízes profundas que armazenam água que ajuda a irrigar vizinhos. Seus frutos contêm fibra leve usada para almofadas e colchões. Tem seiva usadas no tratamento de conjuntivite e malária e as folhas jovens podem ser consumidas em saladas. Em Belém, tem até um shopping center batizado de sumaúma.

In – Espaguete à carbonara
Out – Macarrão à putanesca

Cláudio Humberto

"Um circo para um monte de comunista se promover"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre a COP30 de Lula, Janja e cia

10/11/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

80% dos que ganham até R$5 mil já não pagam IR

O governo Lula (PT) não divulga o número exato de pessoas que serão de fato beneficiadas pela tão alardeada “isenção do imposto de renda até R$5 mil por mês”. A conta é simples. A projeção do governo é que existem 10 milhões de pessoas na faixa de renda (R$3.001 a R$5.000) a beneficiadas pelo projeto de Lula e cia. Entretanto, o governo petista não revela quantas já têm deduções suficientes para já possuírem a “isenção na prática”. Especialistas como o Dr. Gabriel Vieira, advogado tributarista sócio do Grupo GSV, estimam que o número deve superar os 80%.

Para inglês ver

O tributarista Vieira estima que a maior parte dos que ganham até R$5 mil “de forma efetiva não sentirão financeiramente essa alteração”.

Muitas categorias

Deduções incluem contribuição previdenciária, dependentes, despesas médicas, odontológicas, planos de saúde, com instrução, entre outras.

Maioria se encaixa

A taxa real em renda de R$5 mil, sem deduções, é 6,7% (R$335,15), segundo a Receita. Dois dependentes, por exemplo, deduzem R$379,18.

Outro exemplo

Quem ganha R$5 mil/mês e paga pensão alimentícia de R$350 já tem, na prática, a isenção do IR; 100% da pensão é descontada do imposto.

Até oposição não bolsonarista bate o PT nas redes

O aumento de gastos de Lula com as redes sociais tenta reverter a aversão desse ambiente ao PT. Até líderes da oposição sem sobrenome Bolsonaro já são mais relevantes que Lula et caterva. Sozinho, Nikolas Ferreira (PL-MG) já ganha de Lula. Somando-se a Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Jr e Ciro Gomes, são 68 milhões de seguidores contra 61,4 milhões de Lula os petistas Janja, Rui Costa, Haddad, Jaques Wagner, Camilo Santana e Gleisi, que têm 29 perfis e 25,8 milhões.

Tá difícil

Tarcísio de Freitas (Rep-SP) tem 11,7 milhões de seguidores, mais que Haddad, o petista de maior sucesso (8,15 milhões), sem contar Lula.

Perda importante

Recém-filiado ao PSDB-CE, Ciro Gomes tem 6,2 milhões de seguidores e volta a engordar a oposição a Lula, com promessa de aliança ao PL.

Levantamento

O Diário do Poder analisou 137 perfis de políticos nas seis principais redes sociais; YouTube, X, TikTok, Threads, Facebook e Instagram.

Objetivo simples

Ao criticar os custos exorbitantes até de lanchinhos na Conferência do Clima em Belém (PA), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concluiu: “a COP 30 é só um circo para um monte de comunista se promover”.

Legisladores pré-férias

A partir desta segunda-feira (10) faltam apenas 30 dias úteis (20 dias no Congresso) até o início oficial do recesso parlamentar, em 23 de dezembro. Mas deve começar mesmo na quinta-feira anterior, dia 18.

Grosseria

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), virou piada do dia no X após interromper discurso do presidente francês Emmanuel Macron, tentando inclusive tomar-lhe o microfone.

Muita fé

O levantamento é da Nexus, que apurou que 43% dos brasileiros veem a Seleção Brasileira como favorita ao título mundial no próximo ano. Outros 23% são mais modestos, acreditam que o time é “competitivo”.

Bye, bye

Está marcada para esta segunda-feira (10), às 15h, a deliberação do Conselho de Ética do União Brasil para expulsar Celso Sabino do partido por se recusar a largar a boquinha no Ministério do Turismo.

Apenas picaretagem

Lobby inescrupuloso dos cartórios impôs envio, para protesto, de contas de água, luz e celular até com poucos dias de atraso. A picaretagem é desnecessária porque a ameaça de ficar sem os serviços é mais forte que o protesto, mas a medida garantiu fatura milionária aos cartórios.

Na nossa conta

Messias Donato (Rep-ES) foi claro: “Lula mentiu de novo! Disse que ia dormir em barco simples, mas foi flagrado num iate de luxo com Janja”. A diária média é R$2,7 mil, o preço da suíte presidencial não foi revelado.

Deu em nada

Damares Alves (Rep-DF) analisou os documentos da CPMI do INSS e checou que nada leva a Onyx Lorenzoni, ex-ministro da Previdência de Jair Bolsonaro. “A montanha pariu um rato”, concluiu a senadora.

Pensando bem...

...alegar “segurança nacional” para esconder gastos em iate de luxo deve ser o que o governo Lula entende por “defesa da democracia”.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O sumiço de Severino

Durante uma votação polêmica, com oposição e situação em pé de guerra, o então presidente da Câmara, Severino Cavalcanti, sumiu do plenário de repente. Nem presidiu a sessão. Aos repórteres, ele explicaria depois, com a sutileza que nunca teve: “Fui fazer uma coisa que ninguém poderia fazer por mim... Vocês sabem.” Presidente da Câmara também faz xixi.

