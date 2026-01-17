"O que ele quer tanto esconder?"

Giba Um

A cidade de São Paulo deverá registrar em 2025 o maior fluxo turístico de sua história. Dados do Observatório de Turismo e Eventos da agência SPTuris, com base na ferramenta Claro Geodata, indicam que a capital paulista deve ultrapassar a marca dos 45 milhões de visitantes no ano.

MAIS: é um crescimento de quase 20% em relação a 2024, quando a metrópole recebeu 37,6 milhões de turistas nacionais e internacionais. No ano passado, São Paulo teve 4 milhões de visitantes em novembro e outros 4 milhões em dezembro.

Eterna formiga

Mesmo estando longe da TV aberta desde 2022, Marieta Severo que este ano completa 60 anos de carreira não para, está com vários trabalhos para plataformas de streaming, sem contar os 6 projetos para o cinema e diz viver quase um sonho. “O meu projeto, que sempre foi o meu sonho, de ficar só fazendo cinema, acho que vou realizar. O cinema tem um tempo mais tranquilo. Quero ficar nessa medida de fazer as coisas devagarzinho, com calma”. Apesar de buscar um pouco mais de tranquilidade, garante que não para. “Sempre fui uma atriz formiguinha, trabalhadora. Nunca fui cigarra. Trabalhava nas dúvidas, na insegurança. Fiz muita análise. Sempre achando que ia ter uma aceitação menor do que vejo que tenho hoje, o que me surpreende ainda. Positivamente. Que presente é fazer 80 anos e poder ter esse reconhecimento! Também existe um apaziguamento em relação à expectativa, à cobrança interior”. Marieta também revelou que sempre está buscando algo novo para interpretar. “Não tenho muita atração por refazer o que foi feito. Quero coisas novas, ir por outros caminhos. Cada trabalho meu tem uma assinatura de uma vontade grande, profunda, de uma ligação com o que quero dizer naquela hora. E uma coisa vertical, não tenho a menor vontade de fazer. Quero que as pessoas se afastem um pouco do celular. Tenho sete netos de idades entre 16 e 29 anos, e vejo a luta que é tentar diminuir o famoso tempo de tela. Não estou no Insta, quer dizer, tenho um perfil “secreto” que minha neta criou. Não tenho nada contra, uso à beça. Mas eu mesma me policio”.

Em peregrinação ao altar de cima

Em peregrinação ao altar de cima, Flávio Bolsonaro tem buscado se reaproximar de empresários que apoiaram seu pai nas eleições de 2018 e 2022. É o caso de Meyer Nigri, fundador da Technisa, Rubens Menin, dono da MRV, do Banco Inter e da CNN, e José Isaac Peres, controlador da Multiplan. Todos são ou foram bolsonaristas puro-sangue. As articulações têm sido conduzidas, sobretudo, por Flávio Rocha, do Grupo Guararapes/Riachuelo. Foi Rocha que costurou o almoço entre o "01" e cerca de 50 líderes empresariais em dezembro em São Paulo o convescote se deu na residência de Gabriel Rocha Kanner, sobrinho do dono da Guararapes. O desafio de Flavio Bolsonaro é trazer novamente para a arena eleitoral, ainda que no backstage, nomes importantes do empresariado que saíram com a reputação arranhada nas últimas eleições. Nigri e Peres, por exemplo, chegaram a ser investigados pelo STF por supostamente defender um golpe de Estado em mensagens de WhatsApp.

Falando sozinha

Eduardo Bolsonaro não está nem aí para a Polícia Federal, seja como investigado ou servidor concursado. Até agora, não se manifestou formalmente à PF sobre a convocação para retomar seu cargo de escrivão. A corporação determinou que o "03" reassuma suas funções. Ele ingressou na Polícia Federal em 2010 por concurso e se licenciou cinco anos depois, quando assumiu seu primeiro mandato de deputado federal. Com sua cassação pela Câmara, a licença perdeu o efeito. Ele já deixou claro que não cumprirá a determinação: “Que a Gestapo faça o que bem entender com meu concurso público, jamais trocaria minha hora (?) por um emprego na burocracia pública".

Mais uma para conta

A modelo mais bem paga do mundo, Kendall Jenner, foi apresentada como a nova embaixadora global das fragrâncias da Emporio Armani. Para celebrar essa nova posição, a modelo estrela a mais recente campanha da grife, que revela o lançamento do perfume Power of You. “Entrar para a família Emporio Armani foi uma decisão óbvia. Sempre amei o fato de que eles te estimulam a ser exatamente quem você é. A fragrância ‘Power of You’ é tudo, magnética, envolvente e super sensual”. Apesar de ser apaixonada pela profissão ela já demostrou o desejo de seguir uma vida longe dos holofotes, com uma vida simples, sem maquiagem, desfrutando de rotinas cotidianas, dedicada à paixão por cavalos e ao projeto de construir uma nova casa. Revelou também que pensa bastante sobre o futuro, mas procura não planejar excessivamente, focando em trilhar novos caminhos profissionais enquanto se afasta aos poucos da exposição pública.

Medo de voar

Sem constrangimento em se hospedar em luxuosos hotéis, os passeios internacionais de Lula, Janja e a sempre presente comitiva de aspones, dariam para completar 5,7 voltas ao redor do mundo, considerando a quilometragem do ponto de decolagem ao ponto de aterrissagem que o petista percorreu em 2025: 231.225.49. A volta ao mundo tem aproximadamente 40.000 km. Lula voou quase todos os meses: só aliviou janeiro, fevereiro e dezembro. Deu um rolê pelos Estados Unidos, Uruguai, Asia, Vaticano, Rússia, China, França, Argentina, Chile, Colômbia, Malásia e outros. E apesar do passaporte carimbadíssimo, Lula jura que tem medo de voar.

Dívida da Venezuela

A oposição quer espremer a proximidade histórica entre os governos do PT e o chavismo. A bancada bolsonarista vai acionar o TCU para que investigue a dívida da Venezuela com o Brasil, superior a R$ 10 bilhões. Decorre de operações de crédito para obras de infraestrutura no país vizinho financiadas pelo BNDES. O banco já se livrou das dívidas ao recorrer ao Seguro de Crédito à Exportação, lastreado no Fundo de Garantia à Exportação. Cu seja: no balanço do BNDES, os financiamentos estão zerados. O problema caiu no colo do Tesouro (saldo devedor transferido para a União). Os bolsonaristas querem acusar o governo Lula de leniência na cobrança desses créditos junto à finada gestão de Maduro.

Pérola

"É importante o cinema brasileiro seguir abordando o período da ditadura militar. A ditadura é ainda uma cicatriz aberta na vida brasileira. Os efeitos do regime militar não pertencem apenas ao passado, estão presentes no cotidiano”,

de Wagner Moura, após a vitória no Globo de Ouro.

Rejeição maior 1

Ainda a marcha de Flávio Bolsonaro atrás de alianças, votos e grandes nomes para seu "ministério”: nas novas pesquisas, com sete cenários, ele aparece com um pouco mais de intenções de votos. Entre os mais próximos, Flávio age mais por teimosia e nutre o pai com mais otimismo do que a realidade aponta. Além disso, a maioria do PL considera que o senador será engolido pela rejeição hoje maior que a do presidente Lula e que o maior prejudicado será Bolsonaro. Nesses novos levantamentos, Lula continua vencendo Flávio no segundo turno, com boa distância.

Rejeição maior 2

Entre governadores que posam de pré-candidatos ao Planalto e outras lideranças, entre as quais se sobressai Ciro Nogueira, presidente do PP, tem muitos que não podem nem ouvir falar na candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Nogueira considera o senador ainda imaturo para o posto ( e até para a campanha)e carregará consigo a imagem do pai, que significará igualmente grande rejeição. O presidente do Prerrogativas torce mesmo por Tarcísio de Freitas - de volta às pesquisas. E sonha em participar da chapa na condição de candidato a vice-presidente.

Olho nas escolhas 1

O ministro - por enquanto - Fernando Haddad (Fazenda) já foi candidato ao Planalto na condição de "representante de Lula", não ganhou, mas não fez feio. Se Lula não concorresse este ano, fatalmente, mandaria Haddad de novo em seu lugar. Só que, em 2026, Lula concorre e quer ver o pupilo disputando uma cadeira no Senado (por pesquisas, têm chance). E mais: grande parte dos petistas querem Haddad disputando o governo de São Paulo, caso Tarcísio dispute a Presidência. E Haddad não quer nada: cansou. Quer coordenar a campanha de Lula.

Olho nas escolhas 2

Ainda se Tarcísio concorrer ao Planalto, também Geraldo Alckmin teria maiores chances disputando o governo paulista. Mas, ele não quer - e nem quer concorrer ao Senado. Quer ser vice e ministro na reeleição de Lula. Se a eleição fosse hoje, Alckmin aposta que Lula seria reeleito até com uma facilidade se, no segundo turno, disputasse com Flavio Bolsonaro. Detalhe: como a escolha de nomes para disputas anda complicado, quem se colocou às ordens presidenciais foi Gleisi Hoffmann. Mas era "para inglês ver": ela concorrerá de novo à Câmara Federal.

Aviso antecipado

"Nossas grandes petrolíferas vão entrar e fazer dinheiro”. A sinceridade de Trump é escandalosa e logo depois da abdução de Maduro, ele dava um aviso que sua preocupação (e alvo) com a Venezuela era apenas o começo. Agora, ninguém pode se surpreender com a gula do republicano em direção a Cuba, Colômbia, Groenlândia e México, só para começo de conversa, misturando de petróleo a metais preciosos e até posições estratégicas. Na época, a Casa Branca publicou no Instagram uma imagem de Trump com a sigla FAFO ("fuck around and find out") em tradução livre "quem mexe com a gente se ferra".

Ministra na Segurança

O PT tem um nome no gatilho para assumir o Ministério da Segurança Pública, caso Lula cumpra a promessa de recriar a Pasta. Trata-se da deputada federal Erika Kokay (PT-DF). Em seu quarto mandato, a parlamentar integrou a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. No entanto, o que para o PT soa como principal atributo de Erika é justamente o que reduz suas chances de ascender ao cargo: sua trajetória de engajamento na agenda da cidadania e dos direitos humanos. No entorno de Lula, a leitura é que o presidente precisa indicar alguém de perfil mais linha dura, caso não queira dar mais munição para a oposição, que detém a primazia de agenda da segurança. No caso, o nome bem cotado é do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. .

Mistura Fina

Números da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indicam que o reajuste do salário-mínimo terá impacto de R$ 4,28 bilhões nos cofres públicos em 2026. A primeira chega em fevereiro com pagamento dos vencimentos de janeiro. Nas contas da CNM, municípios de Minas Gerais, Bahia e Ceará serão os mais afetados, já que concentram o maior número de servidores que recebem até 1,5 salário-mínimo, ou 32% do total nacional.



Do total de servidores do recorte de maior impacto os Estados ficam assim: Minas Gerais, com 12,1%, Bahia, com 10,5%; e Ceará, com 9%. A conta total poderia ser menor do que R$ 1 bilhão. Mas, ao considerar encargos, o montante passa de R$ 3,1 bilhões para R$ 4,2 bilhões. Desde 2020, o número de servidores municipais só cresce, passou de 6,8 milhões (2023), registra a própria CNM.



Em 2025, o país que mais exportou refugiados para o Brasil não foi a Venezuela. Dos 64.402 estrangeiros listados no Ministério da Justiça, 38.130 saíram de Cuba. O regime chavista, agora controlado por Trump, ficou em segundo lugar, com 19.956 refugiados. O Brasil deu nacionalidade a cerca de 12 mil estrangeiros no ano passado. O Haiti, com 2.718 pessoas, lidera a lista, seguida de Cuba (799), Venezuela (798), Angola (759) e Rússia (557).

O governo aposta na melhora da relação de Lula a o presidente do Senado, Davi Alcolumbre para manter o veto ao projeto da dosimetria. Os dois, que andavam às turras, tiveram um jantar fora da agenda, em dezembro, que colocou panos quentes na relação. Para derrubar o veto, é preciso 41 votos do Senado e 257 na Câmara. O projeto passou com 48 votos no Senado e a meta do governo é virar ao menos oito. Na Câmara, o cenário é mais desfavorável: foram 291 votos de aprovação. A alternativa governista está do outro lado da praça: judicializar no amigável Supremo.

