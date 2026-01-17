Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

CLAÚDIO HUMBERTO

"O que ele quer tanto esconder?"

Deputado Carlos Jordy (PL-RJ), sobre o vai e vem nas decisões do ministro Dias Toffoli

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

17/01/2026 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

PT descarta chapa “puro sangue” de Lula em 2026

De olho no espólio de Lula pós-2026, facções do PT começaram a aventar a possibilidade de uma chapa “puro sangue”, só com petista, nas eleições deste ano. O devaneio, debelado dentro do próprio partido, serviria para turbinar um nome para suceder a Lula, que não poderá ser reeleito em 2030, caso seja eleito este ano, e, ainda que perca, terá avançados 85 anos. Apesar de o assunto ser discutido com alguma reserva internamente, a história vazou e causou incômodo no PSB.

Candidatos

Os entusiastas da ideia citam os nomes de menos dois ministros: Camilo Santana (Educação) e Fernando Haddad (Fazenda).

Sem chance

Influente membro da executiva nacional petista confirmou à coluna que o PT não vive o apogeu eleitoral e a chapa puro sangue está descartada.

Vice aprovado

Geraldo Alckmin segue como favorito para repetir a dobradinha, mas o vice precisa bater o martelo se fica ou disputa majoritária em São Paulo.

Cenários

O PT deixa claro ao PSB que a preferência não é do partido, mas de Alckmin. O MDB, por exemplo, está de olho na cadeira de vice.

Servidores do TST torram R$2 milhões em diárias

O vai e vem de servidores, juízes auxiliares, desembargadores e até “colaboradores eventuais” do Tribunal Superior do Trabalho (TST) custou R$ 2.027.225,45 apenas em 2025. Os dados foram levantados pela coluna com informações do Portal da Transparência. A maior parte das viagens foi nacional e inclui Brasília como um dos trechos. Entre as justificativas estão eventos de formação e correições ordinárias. O TST foi procurado para se manifestar. O espaço segue aberto.

Malas prontas

O maior custo unitário foi de R$71,4 mil para uma viagem da ministra Katia Magalhães Arruda para Lisboa (Portugal).

Gastam mesmo

O pico da gastança ocorreu em abril e agosto, que registra viagens com destinos como Lima (Peru) e Belém (PA), R$ 280 mil em cada mês.

Motivos

A viagem internacional a Lima foi justificada com cursos de qualificação. No caso da capital paraense, foi a fracassada COP-30. 

Batismo

"Já pode chamar este escândalo [do Banco Master] de Toffolão ou ainda está cedo?", a provocação é do senador Alessandro Vieira (PL-RJ), que vê interferências do ministro do STF no caso do Banco Master.

Sine qua non

Pegou mal deboche de Alexandre de Moraes n a formatura da turma de Direito da USP. O deputado Sanderson (PL-RS) voltou a defender o impeachment do ministro do Supremo para a “volta da democracia”.

Hermanos

A taxa de pobreza de Buenos Aires, capital da Argentina, sob comando do governo libertário de Javier Milei, registrou recuo de mais de 10% no terceiro trimestre de 2025. A indigência também caiu, de 11% para 5,3%.

Fracasso retumbante

Não bateu 2% da meta pretendida pelo governo para o “Voa Brasil”, que tentou vender para velhinhos passagens aéreas encalhadas em horários cruéis. Foram 52 mil bilhetes até este mês. O pretendido: 3 milhões.

Pente fino

Rendeu representação no TCU apontamento da Transparência Internacional de risco de fraudes no Novo PAC. É o senador Eduardo Girão (Novo-CE) quem pede investigação sobre a eventual falcatrua.

Caso pensado

Eduardo Bolsonaro não gostou da brincadeira de Alexandre de Moraes (STF) com possível ironia após transferência de Jair Bolsonaro. Diz que o ministro tenta intimidar a todos, “se mostra perverso de propósito’, diz.

Dois por um

Não foi só o ministro Gilmar Mendes (STF) que Michelle Bolsonaro se encontrou esta semana. Também falou com Alexandre de Moraes. Aos dois, o pedido foi um só: prisão domiciliar para o marido Jair Bolsonaro.

Desagradou

A atuação de Dias Toffoli no caso do Banco Master rendeu críticas da associação dos peritos criminais federais. A associação diz que vê com preocupação e risco as limitações impostas pelo ministro do STF.

Pensando bem...

... bom era quando juízes (e ministros) só falavam nos autos.

PODER SEM PUDOR

Cabeça chata

Baixinho, atarracado e quase sem pescoço, o marechal cearense Humberto de Alencar Castello Branco certa vez reagiu assim à pilha de processos levada a ele pelos ministros Octávio Bulhões e Roberto Campos:

- Os senhores sabem por que eu tenho cabeça chata? É de tanto os senhores baterem nela e me pedirem: ‘Assina logo isso aí, presidente’...

CLAÚDIO HUMBERTO

"A CPI deixa de ser opção e passa a ser necessidade"

Deputado Luiz Philippe de Orleans (PL-SP) sobre o escândalo do enrolado Banco Master

15/01/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

ONG da COP30 agora fatura bajulando Lei Rouanet

ONG favorita de petistas, a “Organização de Estados Ibero-Americanos”, cuja denominação sugere vínculo na verdade inexistente com a ONU, foi contratada pelo Ministério da Cultura para produzir um relatório passando pano para a Lei Rouanet, cujos milhões são usados, diz a oposição, para pagar cachê posterior de artistas militantes que apoiaram Lula (PT) na campanha de 2022. A ONG é a mesma que embolsou meio bilhão de reais para “organizar” a COP30, a fracassada conferência de Belém.

Mapa da mina

Por aqui, a ONG colocou sua sede perto do poder, em Brasília. Só com o governo federal, já faturam com 25 “convênios e/ou acordos” vigentes.

Dinheiro a rodo

Como não existe almoço grátis, os ongueiros faturam alto com esses acordos. O valor celebrado passa dos R$ 307,8 milhões.

Mamata longeva

A ONG fatura dinheiro público ao menos desde 2014. Já recebeu do governo federal R$875.336.455,72, segundo o Portal da Transparência.

Fresquinho

O último pagamento foi há dias, em 2 de janeiro. A secretaria-executiva do Ministério da Cultura injetou R$ 4 milhões em “contribuição voluntária”.

Solidário à ditadura do Irã, Lula dá mais um vexame

A operação policial contra o banqueiro Daniel Vorcaro e outros suspeitos de fraude no mercado financeiro, tirou das manchetes desta quarta (14) uma das atitudes mais vergonhosas do governo Lula (PT). O petista interrompeu seu silêncio desde o início das manifestações contra o governo do Irã, que reage matando seu próprio povo, divulgando nota de solidariedade à ditadura e a seu presidente, submisso aos aiatolás, no momento em que era anunciada a execução de jovens manifestantes.

Mau exemplo

Mais um ditador amigo de Lula, o iraniano repetiu o petista ao culpar a população pelas mazelas do país. Foi o que deflagrou a revolta.

Apoio à tirania

Enquanto o mundo se mobiliza contra a ditadura, Lula prefere fazer “advertências” a países solidários às vítimas da tirania dos aiatolás.

Lado errado

A posição de Lula não surpreende, após apoiar terroristas do Hamas e os russos na Ucrânia e passar pano para facínora Nicolás Maduro.

Tudo estranho

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) estranha a concentração da investigação e decisões sobre o escândalo do Banco Master, “Isso não é coincidência institucional”.

Pelas costas

Petistas são fogo... agora falam horrores de Ricardo Lewandowski. Até culpam o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública pela rejeição a Lula sobre o tema por “não divulgar” as ações do ministério que comandou.

É ruim, mas é bom

Trump divulgou levantamento indicando os países cujos emigrantes dão mais despesas aos americanos. São 32,2% dos brasileiros, atrás de iranianos (31,9%), venezuelanos (29,4%) ou argentinos (26,2%). Mas preferem viver na pindaíba, à espera de oportunidades, a voltar ao Brasil.

Costas quentes

André Fernandes (PL-CE) ironizou saída do Brasil de Lulinha, que ainda não é investigado por ligações com o Careca do INSS, mas está com a Polícia Federal baforando no cangote, “Com ele ninguém faz nada?”.

Histórico decepcionante

Sérgio Moro (União-PR) lembra o histórico do novo ministro da Justiça Wellington Cesar, "A Bahia, onde foi procurador-geral nomeado pelo PT, caiu no domínio do crime organizado nos últimos dez anos".

Melhor não ter

Hamilton Mourão (Rep-RS) criticou a tardia e mansa nota do governo Lula sobre o massacre de civis pelo regime que controla o Irã, “Revela bem o caráter protetor e admirador de ditaduras que o caracteriza”.

Propaganda descarada

Carlos Jordy (PL-RJ) entrou com ação contra o prefeito de Niteroi (RJ) Rodrigo Neves (PDT), que liberou verba para escola de samba que traz Lula no enredo, “É um petista de carteirinha, é um esquerdista radical.”

Caso internacional

Parou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos a situação do adoentado Jair Bolsonaro, preso na superintendência da Polícia Federal. A denúncia é assinada pelo senador Izalci (PL-DF).

Pergunta Suprema

O Banco Master já explicou o contrato milionário com a esposa de Moraes?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Soluções à brasileira

Preso durante o regime militar por ordem de um coronel Epitácio, delegado do DOPS, o saudoso jornalista Carlos Castello Branco assistiu a uma cena histórica: a chegada do valente advogado Sobral Pinto à delegacia, aos berros, arrastado por policiais. O coronel arrogante falava muito, até mencionar a expressão “soluções à brasileira”. Sobral perdeu a paciência:

- Agora chega, seu coronel, porque não existem “soluções à brasileira”. O que existe apenas é peru à brasileira!

Giba Um

"É importante o cinema brasileiro seguir abordando o período da ditadura militar. A ditadura é ainda

uma cicatriz aberta na vida brasileira. Os efeitos do regime militar não pertencem apenas ao passado, estão presentes no cotidiano",  de Wagner Moura, após a vitória no Globo de Ouro

15/01/2026 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A cidade de São Paulo deverá registrar em 2025 o maior fluxo turístico de sua história. Dados do Observatório de Turismo e  Eventos da agência SPTuris, com base na ferramenta Claro Geodata, indicam que a capital paulista deve ultrapassar a marca dos 45  milhões de visitantes no ano.

MAIS: é um crescimento de quase 20% em relação a 2024, quando a metrópole recebeu 37,6 milhões de turistas nacionais e internacionais. No ano passado, São Paulo teve 4 milhões de visitantes em novembro e outros 4 milhões em dezembro.

Giba Um

Eterna formiga

Mesmo estando longe da TV aberta desde 2022, Marieta Severo que este ano completa 60 anos de carreira não para, está com vários trabalhos para plataformas de streaming, sem contar os 6 projetos para o cinema e diz viver quase um sonho. “O meu projeto, que sempre foi o meu sonho, de ficar só fazendo cinema, acho que vou realizar. O cinema tem um tempo mais tranquilo. Quero ficar nessa medida de fazer as coisas devagarzinho, com calma”. Apesar de buscar um pouco mais de tranquilidade, garante que não para. “Sempre fui uma atriz formiguinha, trabalhadora. Nunca fui cigarra. Trabalhava nas dúvidas, na insegurança. Fiz muita análise. Sempre achando que ia ter uma aceitação menor do que vejo que tenho hoje, o que me surpreende ainda. Positivamente. Que presente é fazer 80 anos e poder ter esse reconhecimento! Também existe um apaziguamento em relação à expectativa, à cobrança interior”.  Marieta também revelou que sempre está buscando algo novo para interpretar.  “Não tenho muita atração por refazer o que foi feito. Quero coisas novas, ir por outros caminhos. Cada trabalho meu tem uma assinatura de uma vontade grande, profunda, de uma ligação com o que quero dizer naquela hora. E uma coisa vertical, não tenho a menor vontade de fazer. Quero que as pessoas se afastem um pouco do celular. Tenho sete netos de idades entre 16 e 29 anos, e vejo a luta que é tentar diminuir o famoso tempo de tela. Não estou no Insta, quer dizer, tenho um perfil “secreto” que minha neta criou. Não tenho nada contra, uso à beça. Mas eu mesma me policio”.

Em peregrinação ao altar de cima

Em peregrinação ao altar de cima, Flávio Bolsonaro tem buscado se reaproximar de empresários que apoiaram seu pai nas eleições de 2018 e 2022. É o caso de Meyer Nigri, fundador da Technisa, Rubens Menin, dono da MRV, do Banco Inter e da CNN, e José Isaac Peres, controlador da Multiplan. Todos são ou foram bolsonaristas puro-sangue. As articulações têm sido conduzidas, sobretudo, por Flávio Rocha, do Grupo Guararapes/Riachuelo. Foi Rocha que costurou o almoço entre o "01" e cerca de 50 líderes empresariais em dezembro em São Paulo o convescote se deu na residência de Gabriel Rocha Kanner, sobrinho do dono da Guararapes. O desafio de Flavio Bolsonaro é trazer novamente para a arena eleitoral, ainda que no backstage, nomes importantes do empresariado que saíram com a reputação arranhada nas últimas eleições. Nigri e Peres, por exemplo, chegaram a ser investigados pelo STF por supostamente defender um golpe de Estado em mensagens de WhatsApp.

Falando sozinha

Eduardo Bolsonaro não está nem aí para a Polícia Federal, seja como investigado ou servidor concursado. Até agora, não se manifestou formalmente à PF sobre a convocação para retomar seu cargo de escrivão. A corporação determinou que o "03" reassuma suas funções. Ele ingressou na Polícia Federal em 2010 por concurso e se licenciou cinco anos depois, quando assumiu seu primeiro mandato de deputado federal. Com sua cassação pela Câmara, a licença perdeu o efeito. Ele já deixou claro que não cumprirá a determinação: “Que a Gestapo faça o que bem entender com meu concurso público, jamais trocaria minha hora (?) por um emprego na burocracia pública".

Giba Um

Mais uma para conta

A modelo mais bem paga do mundo, Kendall Jenner, foi apresentada como a nova embaixadora global das fragrâncias da Emporio Armani. Para celebrar essa nova posição, a modelo estrela a mais recente campanha da grife, que revela o lançamento do perfume Power of You.  “Entrar para a família Emporio Armani foi uma decisão óbvia. Sempre amei o fato de que eles te estimulam a ser exatamente quem você é. A fragrância ‘Power of You’ é tudo, magnética, envolvente e super sensual”. Apesar de ser apaixonada pela profissão ela já demostrou o desejo de seguir uma vida longe dos holofotes, com uma vida simples, sem maquiagem, desfrutando de rotinas cotidianas, dedicada à paixão por cavalos e ao projeto de construir uma nova casa. Revelou também que pensa bastante sobre o futuro, mas procura não planejar excessivamente, focando em trilhar novos caminhos profissionais enquanto se afasta aos poucos da exposição pública.

Giba Um

Medo de voar

Sem constrangimento em se hospedar em luxuosos hotéis, os passeios internacionais de Lula, Janja e a sempre presente comitiva de aspones, dariam para completar 5,7 voltas ao redor do  mundo, considerando a quilometragem do ponto de decolagem ao ponto de aterrissagem que o petista percorreu em 2025: 231.225.49. A volta ao mundo tem aproximadamente 40.000 km. Lula voou quase todos os meses: só aliviou janeiro, fevereiro e dezembro. Deu um rolê pelos Estados Unidos, Uruguai, Asia, Vaticano, Rússia, China, França, Argentina, Chile, Colômbia, Malásia e outros. E apesar do passaporte carimbadíssimo, Lula jura que tem medo de voar.

Dívida da Venezuela

A oposição quer espremer a proximidade histórica entre os governos do PT e o chavismo. A bancada bolsonarista vai acionar o TCU para que investigue a dívida da Venezuela com o Brasil, superior a R$ 10 bilhões. Decorre de operações de crédito para obras de infraestrutura no país vizinho financiadas pelo BNDES. O banco já se livrou das dívidas ao recorrer ao Seguro de Crédito à Exportação, lastreado no Fundo de Garantia à Exportação. Cu seja: no balanço do BNDES, os financiamentos estão zerados. O problema caiu no colo do Tesouro (saldo devedor transferido para a União). Os bolsonaristas querem acusar o governo Lula de leniência na cobrança desses créditos junto à finada gestão de Maduro.

Pérola

"É importante o cinema brasileiro seguir abordando o período da ditadura militar. A ditadura é ainda uma cicatriz aberta na vida brasileira. Os efeitos do regime militar não pertencem apenas ao passado, estão presentes no cotidiano”, 

 de Wagner Moura, após a vitória no Globo de Ouro.

Rejeição maior 1

Ainda a marcha de Flávio Bolsonaro atrás de alianças, votos e grandes nomes para seu "ministério”: nas novas pesquisas, com sete cenários, ele aparece com um pouco mais de intenções de votos. Entre os mais próximos, Flávio age mais por teimosia e nutre o pai com mais otimismo do que a realidade aponta. Além disso, a maioria do PL considera que o senador será engolido pela  rejeição hoje maior que a do presidente Lula e que o maior prejudicado será Bolsonaro. Nesses novos levantamentos, Lula continua vencendo Flávio no segundo turno, com boa distância.

Rejeição maior 2

Entre governadores que posam de pré-candidatos ao Planalto e outras lideranças, entre as quais se sobressai Ciro Nogueira, presidente do PP, tem muitos que não podem nem ouvir falar na candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência. Nogueira considera o senador ainda imaturo para o posto ( e até para a campanha)e carregará consigo a imagem do pai, que significará igualmente grande rejeição. O presidente do Prerrogativas torce mesmo por Tarcísio de Freitas - de volta às pesquisas. E sonha em participar da chapa na condição de candidato a vice-presidente.

Olho nas escolhas 1

O ministro - por enquanto - Fernando Haddad (Fazenda) já foi candidato ao Planalto na condição de "representante de Lula", não ganhou, mas não fez feio. Se Lula não concorresse este ano, fatalmente, mandaria Haddad de novo em seu lugar. Só que, em 2026, Lula concorre e quer ver o pupilo disputando uma cadeira no Senado (por pesquisas, têm chance). E mais: grande parte dos petistas querem Haddad disputando o governo de São Paulo, caso Tarcísio dispute a Presidência. E Haddad não quer nada: cansou. Quer coordenar a campanha de Lula.

Olho nas escolhas 2

Ainda se Tarcísio concorrer ao Planalto, também Geraldo Alckmin teria maiores chances disputando o governo paulista. Mas, ele não quer - e nem quer concorrer ao Senado. Quer ser vice e ministro na reeleição de Lula. Se a eleição fosse hoje, Alckmin aposta que Lula seria reeleito até com uma facilidade se, no segundo turno, disputasse com Flavio Bolsonaro. Detalhe: como a escolha de nomes para disputas anda complicado, quem se colocou às ordens presidenciais foi Gleisi Hoffmann. Mas era "para inglês ver": ela concorrerá de novo à Câmara Federal.

Aviso antecipado

"Nossas grandes petrolíferas vão entrar e fazer dinheiro”. A sinceridade de Trump é escandalosa e logo depois da abdução de Maduro, ele dava um aviso que sua preocupação (e alvo) com a Venezuela era apenas o começo. Agora, ninguém pode se surpreender com a gula do republicano em direção a Cuba, Colômbia, Groenlândia e México, só para começo de conversa, misturando de petróleo a metais preciosos e até posições estratégicas. Na época, a Casa Branca publicou no Instagram uma imagem de Trump com a sigla FAFO ("fuck around and find out") em tradução livre "quem mexe com a gente se ferra".

Ministra na Segurança

O PT tem um nome no gatilho para assumir o Ministério da Segurança Pública, caso Lula cumpra a promessa de recriar a Pasta. Trata-se da deputada federal Erika Kokay (PT-DF). Em seu quarto mandato, a parlamentar integrou a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. No entanto, o que para o PT soa como principal atributo de Erika é justamente o que reduz suas chances de ascender ao cargo: sua trajetória de engajamento na agenda da cidadania e dos direitos humanos. No entorno de Lula, a leitura é que o presidente precisa indicar alguém de perfil mais linha dura, caso não queira dar mais munição para a oposição, que detém a primazia de agenda da segurança. No caso, o nome bem cotado é do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. .

Mistura Fina

Números da Confederação Nacional de Municípios (CNM) indicam que o reajuste do salário-mínimo terá impacto de R$ 4,28 bilhões nos cofres públicos em 2026. A primeira chega em fevereiro com pagamento dos vencimentos de janeiro. Nas contas da CNM, municípios de Minas Gerais, Bahia e Ceará serão os mais afetados, já que concentram o maior número de servidores que recebem até 1,5 salário-mínimo, ou 32% do total nacional. 
 
Do total de servidores do recorte de maior impacto os Estados ficam assim: Minas Gerais, com 12,1%, Bahia, com 10,5%; e Ceará, com 9%. A conta total poderia ser menor do que R$ 1 bilhão. Mas, ao considerar encargos, o montante passa de R$ 3,1 bilhões para R$ 4,2 bilhões. Desde 2020, o número de servidores municipais só cresce, passou de 6,8 milhões (2023), registra a própria CNM.
 
Em 2025, o país que mais exportou refugiados para o Brasil não foi a Venezuela. Dos 64.402 estrangeiros listados no Ministério da Justiça, 38.130 saíram de Cuba. O regime chavista, agora controlado por Trump, ficou em segundo lugar, com 19.956 refugiados. O Brasil deu nacionalidade a cerca de 12 mil estrangeiros no ano passado. O Haiti, com 2.718 pessoas, lidera a lista, seguida de Cuba (799), Venezuela (798), Angola (759) e Rússia (557).

O governo aposta na melhora da relação de Lula a o presidente do Senado, Davi Alcolumbre para manter o veto ao projeto da dosimetria. Os dois, que andavam às turras, tiveram um jantar fora da agenda, em dezembro, que colocou panos quentes na relação. Para derrubar o veto, é preciso 41 votos do Senado e 257 na Câmara.  O projeto passou com 48 votos no Senado e a meta do governo é virar ao menos oito. Na Câmara, o cenário é mais desfavorável: foram 291 votos de aprovação. A alternativa governista está do outro lado da praça: judicializar no amigável Supremo.

In – Cinema: Hamnet: A Vida Antes de Hamlet

Out – Cinema: Rob1n: Inteligência Assassina

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6929, sexta-feira (16/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6928, quinta-feira (15/01)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2960, quinta-feira (15/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2960, quinta-feira (15/01): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3588, quinta-feira (08/01): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6928, quinta-feira (15/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6928, quinta-feira (15/01): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Produtividade fracionada
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 09/01/2026

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 08/01/2026

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?