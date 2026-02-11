Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CLAÚDIO HUMBERTO

"O que Lula faz é sequestrar o Estado para seus próprios fins"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre verba pública em escola de samba para bajular o petista

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto, com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

11/02/2026 - 07h00
Emissário de Epstein esteve também com Esteves

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, é outro brasileiro citado na recente leva de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Jeffrey Epstein, financista americano condenado por tráfico sexual de menores. Mas a referência a Esteves está no campo dos negócios: em mensagem a Epstein, de abril de 2012, o consultor inglês Ian Osborne informa, após desembarcar em São Paulo: “Indo de helicóptero agora encontrar o André Esteves. Te ligo quando terminar”.

Terceiros

O encontro é citado na troca de e-mails de Epstein e Osborne, mas não há menção de reunião do financista com Esteves.

Citação

Também são citados encontros de Osborne e Eike Batista, mas, como Esteves, sem relação com crimes sexuais que levaram Epstein à prisão.

Emissário

Osborne é empresário britânico do ramo de tecnologia que representava Jeffrey Epstein em negociações, segundo o noticiário internacional.

Sem resposta

A coluna tentou contato com o presidente e sócio sênior do BTG, por sua assessoria, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Liberdade na internet do Brasil é parcial, diz estudo

Relatório elaborado pela organização Freedom House atribuiu apenas 65 pontos (de 100) à liberdade para acessar e navegar a internet no Brasil. Segundo o estudo Freedom on the Net 2025, a quantidade de pessoas com acesso à web tem aumentado nos últimos anos no País, entretanto derrubam a nota brasileira o bloqueio de perfis de redes sociais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, citado no estudo, e outras punições contra jornalistas e usuários da internet.

Grande problema

A Freedom House aponta: “jornalistas independentes e ativistas correm o risco de assédio e ataques violentos, e a violência política é elevada”.

Não só no topo

O risco de ações judiciais e punições contra jornalistas que denunciam poderosos também derruba da nota da liberdade na internet do Brasil.

Caso regional

A Freedom House cita o caso do jornalista Ricardo Antunes, condenado a sete anos de cadeia após denunciar esquema em Pernambuco.

Política de desilusão

Já o relatório Freedom in the World 2025, que sobre liberdades políticas e civis das nações, diz que o Brasil é democracia livre, mas “a corrupção é endêmica nos altos escalões” e gera “ampla desilusão da população”.

Ratinho Jr na janela

O nome do PSD para presidente deverá ser Ratinho Junior, governador do Paraná. Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO) são também muito bem avaliados, mas Ratinho ocupa a “janela da frente” faz tempo.

Receita obesa

Ao atrair três governadores campeões de voto ao PSD, Gilberto Kassab garante o que interessa: eleger grande número de deputados federais. É o que determina o tamanho da fatia dos fundões eleitoral e partidário.

Encenação

Para a deputada Carol de Toni (PL-SC), o recém-criado programa Gás do Povo é mais um jogo de cena: “É teatro para distrair quatro anos de erros. Mudam o nome, criam um espetáculo”, disse a parlamentar.

Destruição, 46

Nos 46 anos do PT, ontem (10), o partido de oposição PL fez questão de registrar que faltam vontade e honestidade à legenda de Lula: “destruir o Brasil eles sabem, só não chame isso de estar ao lado do povo”, disse.

De boa intenção...

A Frente Parlamentar da Indústria avisa: acabar com a escala 6x1, vendido como suposta proteção, pode fechar empresas, cortar empregos e aumentar a informalidade, alerta o deputado Vitor Lippi (PSDB-SP).

Mudança

Líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) avalia que a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência cresce, empolga o povo, e deixa a esquerda e o PT em pânico: “O Brasil quer renovação”, disse.

Grave e autoritário

A Transparência Internacional chamou de “extremamente grave” e “autoritária” a ordem do presidente Lula (PT) à sua militância para atacar quem faz notícias contra o governo. A ONG pede retratação imediata.

Pergunta nas regras

Mandar críticos “para aquele lugar”, como sugere Lula, é soberania?

PODER SEM PUDOR

Tentativas e erros

Certa vez, o então governador Luiz Antônio Fleury chegou a Barretos (SP) e logo um garoto o chamou de “Fernando Henrique”. Bem-humorado, ele avisou que não era FHC e o garoto falante se corrigiu, mencionando outro adversário do governador: “Você é o Quércia!” Diante do espanto de Fleury, o menino se entregou: “Já sei, já sei quem você é!” E afirmou, sem hesitar: “Você é o Suplicy!”

CLÁUDIO HUMBERTO

"Quando o Estado vira cabide político, o prejuízo cai no colo do povo"

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre leilão nos Correios para cobrir rombo

Manobra do Senado garante direito de voto a presos

Espécie de “cemitério” de projetos da Câmara contra o crime, como a redução da maioridade penal, o Senado retirou do projeto Antifacção a emenda, aprovada por ampla maioria dos deputados federais, que revogava o direito de voto de presos provisórios.

A medida não interessava ao PT e aliados, que votaram contra, mas na Câmara prevaleceu a vontade da maioria conservadora, muitos deles lembrando que a população carcerária, majoritariamente, vota em Lula (PT).

Câmara, de novo

Alterado no Senado, nesse caso para pior, o projeto Antifacção retornou à Câmara, que pretende reintroduzir o fim do direito de voto dos presos.

Palanque no cárcere

Os deputados que lutaram pela aprovação do texto original acreditam ainda que o projeto Antifacção extinguirá campanha eleitoral em presídio.

Proposta gaúcha

A proposta da Câmara, excluída no Senado, foi do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que em novembro havia comemorado a aprovação.

Tudo como antes

Graças ao “cemitério” Senado, o eleitorado petista nas prisões continua com “direito de voto”. Só aqueles com trânsito em julgado são impedidos.

STF salva Lula de desgaste com supersalários

Como a coluna registrou, Lula vai cozinhar no Ministério da Gestão e Inovação suposta análise de veto de projeto que libera salários acima do teto constitucional para a elite dos servidores no legislativo e, agora, conta com o Supremo Tribunal Federal para não confrontar a Câmara.

O presidente da corte, ministro Edson Fachin, marcou para 25 de fevereiro a sessão que vai decidir sobre liminar que suspendeu indecorosa benesse. A data deve livrar Lula de ter que decidir se veta ou não o texto.

Tanto faz

Lula tem 15 dias úteis para decidir o que fazer, contados a partir do recebimento pela Casa Civil. Deve coincidir com a data do julgamento.

Problemas à frente

O petista não pode se dar ao luxo de confrontar a Câmara, ainda quer aprovar este semestre projetos eleitoreiros, como fim da escala 6x1.

Conversa mole

Lula tenta colar a lorota de que não sabia da votação do penduricalho, só que o assunto foi tratado na reunião de líderes da Câmara.

Culatra

A música “Meu Amigo Flávio [Bolsonaro]” do comediante Murilo Couto– em tom de piada nas redes – acabou capturada por apoiadores do filho do ex-presidente. Em menos de 24h virou trendig topic e ‘hino’ na direita.

PL é amigo 

O Partido Liberal (PL) também entrou na piada da música “Meu Amigo Flávio”, divulgada com outras intenções pelo comediante Murilo Couto: “Todo mundo quer ser amigo do Flávio Bolsonaro. Zerou a vida!”

Diferente

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) vê o Brasil “já diferente” por conta da CPMI, que “não foi criada para agradar interesses” e sim “para defender quem não tem lobby, advogados caros”.

Piada é outra

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também se apropriou da piada: “Meu amigo Flávio vai lutar para o Brasil voltar a ter ambiente favorável seguro para quem quer empreender”, disse ele sobre o recorde de empresas falidas no Brasil, em 2025, sob Lula. Mais de seis vezes o número de 2022.

Arrependimento rápido

A postagem do perfil oficial da Casa Civil de Lula (PT) que caracterizou como “playboy” quem ganha mais de R$5 mil poderia ter consequências jurídicas para o governo e sua equipe de comunicação. Foi apagada.

É o Brasil

Condenada por matar os pais, a criminosa Suzane von Richthofen virou inventariante da fortuna do tio, estimada em aproximadamente R$5 milhões. A nomeação foi da Justiça de São Paulo.

Master no TCU

Chega nesta semana ao gabinete do ministro Jhonatan de Jesus (TCU) o parecer técnico de auditores da corte de contas sobre a liquidação do Banco Master.  O plenário deve receber o voto do ministro em março.

Divórcio

No Rio Grande do Sul, o Progressistas pulou fora da aliança com o PSD e não quer apoiar o nome do MDB, escolhido pelo governador Eduardo Leite. Vai fechar apoio ao PL, que lança Luciano Zucco ao governo.

Pergunta no cárcere

Condenado vota em descondenado?

PODER SEM PUDOR

Tentativas e erros

Certa vez, o então governador Luiz Antônio Fleury chegou a Barretos (SP) e logo um garoto o chamou de “Fernando Henrique”. Bem humorado, ele avisou que não era FHC e o garoto falante se corrigiu, mencionando outro adversário do governador:

“Você é o Quércia!” Diante do espanto de Fleury, o menino se entregou: “Já sei, já sei quem você é!” E afirmou, sem hesitar: “Você é o Suplicy!”

Cláudio Humberto

