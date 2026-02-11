"O que Lula faz é sequestrar o Estado para seus próprios fins"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Emissário de Epstein esteve também com Esteves

O banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, é outro brasileiro citado na recente leva de documentos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA sobre o caso Jeffrey Epstein, financista americano condenado por tráfico sexual de menores. Mas a referência a Esteves está no campo dos negócios: em mensagem a Epstein, de abril de 2012, o consultor inglês Ian Osborne informa, após desembarcar em São Paulo: “Indo de helicóptero agora encontrar o André Esteves. Te ligo quando terminar”.

Terceiros

O encontro é citado na troca de e-mails de Epstein e Osborne, mas não há menção de reunião do financista com Esteves.

Citação

Também são citados encontros de Osborne e Eike Batista, mas, como Esteves, sem relação com crimes sexuais que levaram Epstein à prisão.

Emissário

Osborne é empresário britânico do ramo de tecnologia que representava Jeffrey Epstein em negociações, segundo o noticiário internacional.

Sem resposta

A coluna tentou contato com o presidente e sócio sênior do BTG, por sua assessoria, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Liberdade na internet do Brasil é parcial, diz estudo

Relatório elaborado pela organização Freedom House atribuiu apenas 65 pontos (de 100) à liberdade para acessar e navegar a internet no Brasil. Segundo o estudo Freedom on the Net 2025, a quantidade de pessoas com acesso à web tem aumentado nos últimos anos no País, entretanto derrubam a nota brasileira o bloqueio de perfis de redes sociais pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, citado no estudo, e outras punições contra jornalistas e usuários da internet.

Grande problema

A Freedom House aponta: “jornalistas independentes e ativistas correm o risco de assédio e ataques violentos, e a violência política é elevada”.

Não só no topo

O risco de ações judiciais e punições contra jornalistas que denunciam poderosos também derruba da nota da liberdade na internet do Brasil.

Caso regional

A Freedom House cita o caso do jornalista Ricardo Antunes, condenado a sete anos de cadeia após denunciar esquema em Pernambuco.

Política de desilusão

Já o relatório Freedom in the World 2025, que sobre liberdades políticas e civis das nações, diz que o Brasil é democracia livre, mas “a corrupção é endêmica nos altos escalões” e gera “ampla desilusão da população”.

Ratinho Jr na janela

O nome do PSD para presidente deverá ser Ratinho Junior, governador do Paraná. Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO) são também muito bem avaliados, mas Ratinho ocupa a “janela da frente” faz tempo.

Receita obesa

Ao atrair três governadores campeões de voto ao PSD, Gilberto Kassab garante o que interessa: eleger grande número de deputados federais. É o que determina o tamanho da fatia dos fundões eleitoral e partidário.

Encenação

Para a deputada Carol de Toni (PL-SC), o recém-criado programa Gás do Povo é mais um jogo de cena: “É teatro para distrair quatro anos de erros. Mudam o nome, criam um espetáculo”, disse a parlamentar.

Destruição, 46

Nos 46 anos do PT, ontem (10), o partido de oposição PL fez questão de registrar que faltam vontade e honestidade à legenda de Lula: “destruir o Brasil eles sabem, só não chame isso de estar ao lado do povo”, disse.

De boa intenção...

A Frente Parlamentar da Indústria avisa: acabar com a escala 6x1, vendido como suposta proteção, pode fechar empresas, cortar empregos e aumentar a informalidade, alerta o deputado Vitor Lippi (PSDB-SP).

Mudança

Líder da Oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) avalia que a candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência cresce, empolga o povo, e deixa a esquerda e o PT em pânico: “O Brasil quer renovação”, disse.

Grave e autoritário

A Transparência Internacional chamou de “extremamente grave” e “autoritária” a ordem do presidente Lula (PT) à sua militância para atacar quem faz notícias contra o governo. A ONG pede retratação imediata.

Pergunta nas regras

Mandar críticos “para aquele lugar”, como sugere Lula, é soberania?

PODER SEM PUDOR

Tentativas e erros

Certa vez, o então governador Luiz Antônio Fleury chegou a Barretos (SP) e logo um garoto o chamou de “Fernando Henrique”. Bem-humorado, ele avisou que não era FHC e o garoto falante se corrigiu, mencionando outro adversário do governador: “Você é o Quércia!” Diante do espanto de Fleury, o menino se entregou: “Já sei, já sei quem você é!” E afirmou, sem hesitar: “Você é o Suplicy!”