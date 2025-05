"Os chineses não querem importar desmatamento, não querem importar destruição dos povos originários"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Tatá Werneck voltou aos holofotes, mas não por humor ou atuação. A apresentadora recebeu críticas ao doar cestas básicas ao Retiro dos Artistas, onde vive o ator Marcos Oliveira, o ‘Beiçola’. Alguns internautas criticaram o valor da doação: “Ganha milhões e doa 500 cestas”.

Mais: Tatá subiu nas tamancas: “Eu doo para várias instituições todos os meses. Há anos. Nunca divulgo. Só quando aparece um amargo como você”. Segundo Marcos, além das cestas, Tatá também vinha pagando o plano de saúde dele, antes da mudança para o Retiro.

Gisele mais ousada

Quatro meses após o nascimento de seu terceiro filho, fruto do relacionamento com o modelo e instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, Gisele Bündchen está de volta ao trabalho e está na capa e e recheio da Vogue França. Durante a entrevista, a übermodelo revelou sentir-se mais à vontade e no controle de sua vida. “Sinto-me mais confortável comigo mesmo e tenho uma compreensão mais clara das minhas prioridades. Sou grata por estar onde estou. Sinto que mereço isso”.

Em suas declarações, Gisele sempre enfatizou a importância da gratidão em todos os momentos da vida, sejam eles bons ou ruins, apontando que cada experiência traz um aprendizado único. Ao ser questionada sobre a origem de seu otimismo, respondeu de forma simples: "O otimismo surge naturalmente quando você se concentra no que é grato e faz disso um mantra diário. Eu me esforço para encher minha mente com pensamentos positivos, porque sei que a felicidade vem de dentro e a gratidão ajuda a alcançá-la”.

A publicação francesa também propôs um desafio divertido à modelo, pedindo que ela se definisse em três palavras, brincadeira inspirada no lema da França (Liberdade, Igualdade, Fraternidade). Gisele escolheu: “Se eu tivesse que escolher apenas três, diria "Amor, sensibilidade e ousadia". Além disso, compartilhou algumas indicações de livros espirituais ou de autoajuda que marcaram sua jornada e considera valiosos, que já leu e recomenda.

“Menino de ouro”: reuniões com Lula

Gabriel Galípolo é um presidente do Banco Central à prova de balas. Há no governo uma “operação blindagem” com o objetivo de evitar novas manifestações histéricas contra a política monetária, notadamente taxa de juros. Essa mobilização é capitaneada pelo próprio Planalto. Existe uma preocupação com qualquer questão que possa fragilizar Galípolo.

Lula vem tratando de assuntos referentes às taxas de juros a portas fechadas com o próprio presidente do BC e reúne-se com Galípolo, muitas vezes, à sós, para assuntar sobre o nível da Selic. Há uma eleição logo ali na frente e juros e seu impacto sobre a atividade econômica serão temas nevrálgicos da campanha.

As consultas a Galípolo, muitas vezes, ultrapassa os limites do Banco Central. É o caso das mudanças do IOF. Gabriel, que Lula já chamou de “menino de ouro”, virou a âncora do bom senso do presidente em relação ao BC. Atacar Galípolo seria torpedear um chefe da autoridade monetária escolhido por Fernando Haddad (Fazenda) e endossado por Lula.

Outros tempos

Entre 2023 e 2024, ao menos em 11 ocasiões, Lula criticou Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central de forma quase ofensiva, atribuindo a ele a responsabilidade pelas altas taxas de juros. Levantamento feito junto a 80 veículos jornalísticos, nestes dois anos, hoje 6.282 críticas de Lula ao presidente do BC (equivalente a quase nove citações diárias).

No mesmo período, Fernando Haddad disparou 3.412 declarações contrárias ao economista. De quebra, até Gleisi Hoffmann era convocada para disparar contra Campos Neto, escolhido por Paulo Guedes e apoiado do Jair Bolsonaro, que não entende de economia confessadamente.

Grande premiação

A 51ª edição do American Music Awards ocorreu na segunda-feira, dia 26, no BleuLive Theater, localizado no Fontainebleau Las Vegas. O evento trouxe algumas novidades, como a inédita transmissão pela CBS. Contudo, o grande destaque foi a performance notável de Billie Eilish, que conquistou todos os prêmios nas 7categorias nas quais foi indicada.

Entre as categorias que ela venceu, destacam-se as mais prestigiadas: Artista do Ano, Álbum do Ano por "Hit Me Hard and Soft", e Canção do Ano com "Birds of a Feather". Além disso, foi reconhecida como Artista em Turnê Favorito, Artista Feminina de Pop Favorita, Canção de Pop Favorita ("Birds of a Feather") e Álbum de Pop Favorito ("Hit Me Hard and Soft").

Impossibilitada de comparecer devido à sua turnê pela Europa, a cantora enviou um vídeo expressando sua gratidão: "Isto é uma loucura, estou sem palavras. Quem me dera estar aí esta noite”.

Nobel da Paz

Por iniciativa do embaixador Marcos Azambuja, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais havia começado gestões junto à Academia Sueca da Paz para Sebastião Salgado que, segundo diplomatas, era “quem melhor retratou o Brasil profundo”.

Ao saber da iniciativa, o fotógrafo humildemente, pediu a retirada de seu nome da lista de candidatos à honraria. Há tempos, ele explicou seu trabalho: “Eu fotografo o que há de mais humano em nós: a luta, o sofrimento, mas também a resiliência e a esperança”.

Primeiras denúncias

Com representantes das centrais sindicais e dos aposentados e pensionistas, o Conselho Nacional de Previdência Social, se reuniu pela primeira vez e cobrou do ministro da Previdência Wolney Queiroz, a adoção de novos critérios para os descontos associativos em pensões e aposentadorias, que estão no epicentro dos desvios do INSS.

Para quem não sabe: as primeiras denúncias sobre as fraudes da autarquia surgiram no âmbito do Conselho. Em 2023, a advogada Tonia Galletti, à época representante do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos alertou o então ministro Carlos Lupi. Ele demorou um ano para tomar as primeiras providências.

Pérola

“Os chineses não querem importar desmatamento, não querem importar destruição dos povos originários, não querem importar incêndio. Eles estão olhando só para comprar nas próximas décadas”,

de Marina Silva, achando que o licenciamento ambiental criará problemas com a China.

Guerra é guerra 1

A pedido de Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, o próprio Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro para apurar se ele vem atuando contra autoridades brasileiras no exterior.

O filho do ex-presidente vem se gabando de que a sanção contra Moraes foi ideia dele junto a Marco Rubio, do Departamento de Estado da gestão Trump. O ministro do STF também quer saber se Jair Bolsonaro está bancando as despesas de Eduardo lá fora, o que lhe faz pelo menos conivente com as intenções de Rubio.

Guerra é guerra 2

Moraes também ordenou a tomada de depoimentos do ex-presidente porque ele acha que seu filho vem batalhando para adiar o julgamento técnico “sobre a tentativa de golpe de Estado”.

Serão apurados crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Moraes acha necessário um esclarecimento de Jair Bolsonaro “por se diretamente beneficiado pela conduta descrita por Eduardo”.

Sonho meu

O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, sonha com o Planalto. Em setembro, vai lançar oficialmente sua candidatura à Presidência da República, com um discurso apoiado em segurança pública, combate à inflação e corrupção, austeridade e respeito aos valores cristãos. E começará a rodar o país.

O marqueteiro Renato Pereira cuidará da campanha para polir sua imagem. Ele garante que tem apoio total do segundo maior colégio eleitoral do Brasil – e que ‘é conhecido’ em todo o país. Quer disputar independentemente do apoio de Bolsonaro.

Ideia de Suplicy

Está nas redes sociais: o deputado estadual bem votado (queria abandonar a vida pública, mas levou mais de 807 mil votos em 2022) Eduardo Suplicy, veterano petista, está propondo a criação de um projeto chamado “espaços seguros”.

A ideia seria instalar em São Paulo muitos desses “espaços” para o uso de drogas, com direito a comida, banho e roupa lavada. Suplicy está pensando se tentará a reeleição na Assembleia de São Paulo (ele tem 83 anos), mas o PT quer que ele dispute a Câmara Federal para “puxar votos”.

“Briguinha de casal”

Vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostra um momento inusitado entre o presidente francês Emmanuel Macron e sua mulher, Brigitte, descendo do avião em Paris, na volta do Vietnã. O gabinete do governo da França procurou minimizar depois as imagens em que Macron aparece dentro do avião de perfil, distraído, quando os braços de Brigitte surgem colocando as mãos no rosto do marido e o empurrando abruptamente.

Surpreso, Macron acena para a imprensa e estende o braço para sua mulher para descerem a escada, mas Brigitte não retribui. Um assessor descreveu a cena como “briguinha de casal”.

Procura-se sócios

A venda de participações acionárias entrou no radar da Casas Bahia. Há discussões internas sobre a entrada de sócios em controladoras, notadamente a financeira BanQi e a fabricante de móveis Bartira. No caso da BanQi, a chegada de um investidor permitiria turbinar a operação, com a ampliação do portfólio de serviços, na área de crédito.

Hoje, a instituição, 100% digital, basicamente se restringe à gestão do carnê das Casas Bahia. A reestruturação financeira da rede varejista é conduzida pelo CEO, Renato Franklin. O ponto central é o acordo com bancos credores para a renegociação de uma dívida de R$ 4 bilhões (com possível reversão de R$ 1,6 bilhão em equity).

Mistura Fina

O preço do barril do petróleo do tipo Brent, referência no mercado internacional, acumula queda de quase 25% em 12 meses. Magda Chambriard, presidente da Petrobras, está dizendo que a estatal reduzirá os preços dos combustíveis nas refinarias se a cotação do petróleo no mercado continuar caindo. “Vamos reduzir os preços dos combustíveis. Estou falando da gasolina, do diesel do QAV (querosene de aviação) e do GLP (gás de botijão).

O ministro Kássio Nunes Marques (STF) mandou devolver cerca de R$ 17 milhões de Antônio Palocci que estavam bloqueados pela Justiça para sua mulher, Margareth, com quem é casado em regime de comunhão parcial de bens. Ela alegou que a restrição alcançava sua parte do patrimônio do casal e que não é alvo da ação penal da Lava Jato.



O ministro Gilmar Mendes e Hugo Motta apararam as divergências que existiam entre Supremo Tribunal Federal e Câmara dos Deputados e até celebraram a nova ‘harmonia’. Para Mendes, Motta “é o sujeito adequado para o momento atual” (há quem imagine que ele deixou um espaço para “momentos futuros”). Sobre a possível imposição de sanções dos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, Mendes é direto: “É um absurdo, mas absurdos acontecem. Aqui, não há nenhum medo”.

Antes de Samir Xaud, de Roraima, substituir Ednaldo Rodrigues na presidência da CBF, o ministro-marqueteiro Sidônio Palmeira achou que deveria conversar com o ministro Gilmar Mendes, decano do STF sobre “a oportunidade rara” de ter no comando da entidade um baiano, fora do eixo Rio-São Paulo. O chefe da Secom é torcedor do Bahia. Gilmar – e Sidônio não sabia – é bastante chegado na CBF. Indicou seis diretores e um vice-presidente da entidade.

In – Cinema: O Esquema Fenício

Out – Cinema: O Refúgio