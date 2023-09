"Padrão PT!"

Lula só perde para ele mesmo em nº de viagens

A quatro meses de o ano terminar, o presidente Lula desbancou o terceiro lugar de Fernando Henrique Cardoso e reina absoluto no ranking de presidentes com maior número de viagens internacionais no primeiro ano de governo. FHC fez 19 viagens em 1995, número já superado por Lula neste ano na ida a Angola no fim de agosto. A espichada que o petista deu, seguindo para São Tomé e Príncipe, garantiu o bronze ao próprio Lula, que já ocupava o primeiro e o segundo lugar do ranking.

Só deu ele

O petista garantiu o ouro no primeiro ano do Lula2, foram 36 agendas internacionais. A prata foi no Lula1, com 33 viagens.

Vantagem ampliada

O ranking vai ser atualizado ainda em setembro. Antes de operar o quadril, Lula vai para Índia, Cuba e Estados Unidos.

Petistas adoram

Dilma Rousseff, no primeiro governo, quase empata com FHC. A petista zarpou do Brasil em 18 oportunidades.

Herdeiros

Michel Temer, sucessor da “impichada” Dilma, foi o presidente que menos viajou, só seis vezes. Menos até que Itamar, com nove viagens.

Governo afunila acesso para o desfile do Dia 7

O governo Lula triplicou as despesas com instalações para o desfile de Sete de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, mas, à parte o jeito petista de fazer o erário pagar sempre mais que o serviço vale, o gasto adicional pode ser explicado pela profusão de grades, cercas e placas destinadas a condicionar o acesso das pessoas a “funis” de verificação. Mais que cuidados com a segurança, o governo se esforça para reduzir chances de vaias à passagem do casal presidencial, em carro aberto.

Canarinha, nem pensar

O controle maior será entre o Planalto e a área do palanque onde Lula ficará. Quem usar camisas da Seleção pode ser barrado nesse trecho.

Pura embromação

O governo plantou a palavra “ressignificação”, reproduzida por ativistas, como se o desfile militar pudesse fugir ao que se vê todos os anos.

Exposição militar

Como “novidade” na festa militar haverá exposição de viaturas, blindados e três helicópteros militares, já levados ao canteiro central da Esplanada.

Pizza com champanhe

O trio de controladores deve estourar champanhe nesta terça (5), com o relatório de Carlos Chiodini (MDB-SC) na CPI da Americanas. O rombo bilionário lesou milhares de acionistas, fornecedores e funcionários, mas o relator diz que “não é possível” apontar responsáveis. Que vergonha.

Pizza com terra

Após decisão do STF de impedir depoimento na CPI do MST, o relator Ricardo Salles (PL-SP) anunciou que vai apresentar o relatório das investigações na próxima semana. “Interferências atrapalharam”, disse.

Tá feia a coisa

A cada dia surgem motivos para a expressão “era só o que faltava”. Em Minas, a Justiça condenou o Estado a pagar R$15 mil de indenização a um ladrão preso em flagrante pela “demora” em soltar o meliante.

Fora Dino

A oposição na Câmara dos Deputados protocolou pedido de impeachment contra o ministro Flávio Dino (Justiça) por deixar “apagar” as imagens gravadas por suas câmeras no 8 de janeiro.

Porta de entrada

As imagens da confusão entre o ministro Alexandre de Moraes e grupo de brasileiros na Itália chegaram no Brasil através da Secretaria Nacional de Justiça, comandada pelo ex-comentarista de TV Augusto Botelho.

Inescapável

Primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz surpreendeu a internet com uma sua foto de tapa-olho, após um acidente leve durante um exercício. E encarou a situação com bom humor: “estou ansioso pelos memes”.

Pode esquecer

Presidente do PL, Valdemar Costa Neto negou chance de aliança com o PT nas próximas eleições, como Ricardo Salles apontou. Disse que o parlamentar que quiser participar do governo Lula terá que deixar o PL.

O maior

R$1,2 bilhão é o maior valor já registrado em um Pix. A informação foi divulgada em relatório do Banco Central. A ferramenta, sucesso entre brasileiros, já movimentou R$1,2 trilhão em 24 meses de operação.

Pensando bem...

...com tanto apego a passeios internacional, logo será criado o cargo de “presidente de honra” da República.

PODER SEM PUDOR

Soluções à brasileira

Preso durante o regime militar por ordem de um coronel Epitácio, delegado do DOPS, o saudoso jornalista Carlos Castello Branco assistiu a uma cena histórica: a chegada do valente advogado Sobral Pinto à delegacia, aos berros, arrastado por policiais. O coronel arrogante falava muito, até mencionar a expressão “soluções à brasileira”. Sobral perdeu a paciência: “Agora chega, seu coronel, porque não existem “soluções à brasileira”. O que existe apenas é peru à brasileira!”