"Por que tanto medo, [Davi] Alcolumbre?"

Marcel van Hattem (Novo-RS), sobre o presidente do Congresso não abrir a CPMI do Master

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

12/03/2026 - 06h00
Ascensão de Flávio desanima Lula e pressiona PSD

Ao menos para Lula (PT) não surpreendeu a nova pesquisa Quaest apontando empate com Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial, cada um com 41%. O desânimo se estabeleceu no terceiro andar do Planalto, onde fica seu gabinete, já na terça (10), com o tracking diário já colocando o filho do ex-presidente à sua frente. A ascensão de Flávio também forçou Gilberto Kassab, presidente do PSD, a apressar a definição do candidato do partido. Ele queria “cozinhar” isso até abril.

 

Haddad no banco

O desânimo confirma informações, entre banqueiros da Faria Lima pró-Lula, de que o presidente cederá sua candidatura a Fernando Haddad.

 

Posição destacada

O mais recente levantamento do Paraná Pesquisas aponta Haddad como o petista mais bem posicionado entre os que poderão substituir Lula.

 

Sem herdeiro político

Lula não quer passar a vergonha de encerrar a carreira derrotado pelo filho do maior inimigo. Sem ter um filho que possa chamar de herdeiro.

 

Ratinho favorito

Entre as opções do PSD, a escolha mais provável de Kassab é o governador do Paraná, Ratinho Jr., que tem mais tempo de “janela”.

 

Ideias de cidadãos mofam nas gavetas do Senado

Já são 77 as ideias legislativas apresentadas por cidadãos no site e-Cidadania, do Senado, que atingiram o requisito mínimo de 20 mil assinaturas para virar projeto de lei, mas até agora não foram analisadas pela Comissão de Direitos Humanos, como manda a lei. Sugestões como “Fixar novas regras tributárias em relação a compras feitas em e-commerce internacional” mofam na gaveta, sem análise dos senadores.

 

Por que parou?

A fixação de novas regras para compras no e-commerce internacional, por exemplo, está há quase dois anos e meio esperando análise.

 

Parou por quê?

Outras sugestões, como o fim de cursos de ensino a distância na área de Saúde, estão paradas na gave do Senado desde 2018.

 

Enrolation

A ideia de reduzir o número de deputados federais de 513 para 250 atingiu 20 mil assinaturas em 2021. Teve cinco relatores, mas não andou.

 

Melhor via?

Gilberto Kassab se esforça para evitar que a polarização esmague a “melhor via”, como ele prefere chamar a “terceira via” que o PSD pretende representar nas eleições presidenciais deste ano.

 

Meio cheio

Com três candidatos de baixa competitividade, o PSD defende o discurso da “menor rejeição”, para evitar saia justa ou jogar a toalha. Terá candidatura própria no 1º turno e valorizará o apoio do PSD no 2º turno.

 

Tendência

A pesquisa Quaest de agosto do ano passado apontava o presidente Lula (PT) 16 pontos à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A diferença caiu para 10 pontos em dezembro e foi a zero este mês.

 

Linhas cruzadas

O crescimento em flecha da candidatura de Flávio Bolsonaro, reduzindo a zero, em pouco mais de dois meses, uma diferença de dez pontos, sugere que em abril ele já pode estar à frente do petista.

 

Acusou o golpe

Lula acusou o golpe, cancelando sua presença na posse de José Antonio Kast, aborrecido com o convite do novo presidente do Chile a Flávio Bolsonaro (PL-RJ). É o petista reconhecendo que o senador o ameaça.

 

Homem de visão

O ministro aposentado Luis Roberto Barroso caiu fora do STF a tempo. Anos atrás seria candidatíssimo ao prêmio de “Homem de Visão do Ano”, que era conferido pela falecida revista mensal Visão, de Henry Maksoud.

 

Ladeira abaixo

Até entre beneficiários do Bolsa Família a aprovação de Lula derreteu. Passou de 65% (nov/25) para 57% (mar/25). Entre os que não recebem é ainda pior. A reprovação bate nos 55%, registra a Genial/Quaest.

 

Amiga de Lulinha

A CPMI do INSS vota hoje (12) convocação de Roberta Luchsinger, apontada como parte do núcleo político do esquema do Careca do INSS. Ela dava carteiradas por aí com o nome de Lulinha, filho do presidente.

 

Pensando bem...

...indecisos não estão apenas nas pesquisas, estão também no Planalto.

 

PODER SEM PUDOR

Apelo no avião

O saudoso Olavo Drummond, que foi ministro do TCU, era diretor da Vasp quando, em um voo, descobriu que o banqueiro Olavo Setúbal estava na classe econômica. Convidou-o a se transferir para a primeira classe.

– Paguei pela classe econômica – declinou Setúbal – e estou bem por aqui.

– Você tem que ir – apelou Drummond – Se o avião cair, todo mundo vai pensar que o Olavo que morreu na primeira classe era você e não eu...

Cláudio Humberto

"Agora que Vorcaro está preso, a sua advogada já foi visitá-lo?"

Carlos Portinho (PL-RJ), lembra contrato milionário da esposa de Moraes e o banqueiro

10/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Repasse de Lula a Lulinha vira alvo da oposição

A grana que Lula despejou nas contas de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, virou alvo da oposição, que quer escrutinar a movimentação financeira do filho do presidente, que tem uma amiga enrolada na falcatrua do INSS. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado já tramita pedido à Polícia Federal para investigar “cifra aproximada de R$25 milhões” do herdeiro de Lula. No bolo, mais de R$720 mil são de transferências entre o petista e Lulinha.

 

Alô, Receita

Na declaração de bens de Lula, tem R$7,4 milhões. Mas a maior parte, R$5,5 milhões, está imobilizada em uma espécie de previdência privada.

 

Mérito da CPMI

Foi a CPMI do INSS que aprovou a quebra do sigilo bancário de Lulinha e revelou que o presidente repassou o caminhão de dinheiro ao filho.

 

2+2

Somando o dinheiro em espécie (declarado), com créditos que aparecem nos bens assumidos à Justiça Eleitoral, faltam ainda R$266 mil.

 

Coisa de milionário

A movimentação financeira de Lulinha é na casa dos milhões. Mais de

R$4 milhões por ano em 2022 e 2023 e mais de R$7,2 milhões em 2024.

 

Brasil se isola do combate ao tráfico por ‘ideologia’

O governo Lula (PT) optou por um isolamento vergonhoso e fugiu da coalizão “Escudo das Américas” de 13 países contra o tráfico e cartéis de narcotraficantes. O Brasil preferiu se unir a Colômbia e México, governos lenientes nesse combate, e ficou de fora. Ainda paga o mico de defender a não inclusão de PCC e Comando Vermelho na lista de entidades terroristas proposta pelos EUA. Na prática, protege as gangues da ação conjunta para desarticular redes criminosas por meio de cooperação em inteligência, forças policiais e finanças dos 13 países dessa iniciativa.

 

Ideologia ignorante

O governo do Brasil expõe priorização ideológica que beira a insanidade. E Lula não quer desagradar seu novo ídolo, o colombiano Gustavo Petro.

 

Petro, o leniente

Sancionado pelos EUA no ano passado por “envolvimento no tráfico ilícito de drogas”, Petro defende “diálogo” com narcotraficantes e cartéis.

 

Auge do sectarismo

Lula coloca a ideologia acima do interesse coletivo, ignorando pesquisas nacionais apontando segurança como a maior preocupação do brasileiro.

 

Terror ignorado

Ao governo Trump, em maio de 2025, o governo Lula fez uma distinção semântica conveniente, ignorando o terror real imposto por PCC, CV etc. à sociedade. Alegou que “não são terroristas” por não terem viés ideológico e sim motivações lucrativas via tráfico de drogas e armas.

 

Nada de CPI

O plenário do Senado Federal realiza, nesta terça-feira (10), a primeira das duas sessões – semipresenciais –desta semana. Mais uma vez não há previsão de análise do pedido de abertura da CPI do Banco Master.

 

Movimentação

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, viajou a Brasília para participar da entrega do pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes elaborado pelo Novo, seu partido.

 

Domínio da estupidez

“A estupidez tomou conta do governo e mais grave da esquerda lulopetista, que endoidou na insana defesa de Vorcaro, do Master, seus guardiões, entorno e comparsas”, cravou o ex-deputado Roberto Freire.

 

STF vai decidir

A oposição a Lula (PT) detalha hoje (10) o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para garantir a instalação da CPMI do Banco Master e o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

 

Interesse despertou

“Daniel Vorcaro” e “Vorcaro” entraram para a lista dos assuntos mais buscados na internet no Brasil, nos últimos sete dias. “Sicário” também entrou para a lista, segundo o Google Trends.

 

Na pressão

A oposição anuncia hoje (10) que vai tentar um mandado de segurança para garantir a instalação da CPMI do Banco Master, além do pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes.

 

Tem que explicar

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) assinou o pedido de CPI do Banco Master e avisou que vai pedir ampliação da investigação. O senador quer incluir o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e Gabriel Galípolo (Banco Central).

 

Pensando bem...

...para o governo Lula, gasolina alta só não é pior que o Banco Master, roubo no INSS, pesquisas em queda, aliados pulando do barco...

 

PODER SEM PUDOR

Uísque do santo

Prefeito de São Simão (SP), Padre Plínio Toldo (PFL) agradava autoridades às quais pedia recursos. Certa vez, ao receber dele uma garrafa de uísque, um secretário paulista brincou: “O sr. está querendo me comprar, padre?”

- Nada disso, meu filho – respondeu Toldo – Esse uísque é feito lá mesmo em São Simão. E eu vou lhe contar um segredo: se Jesus soubesse que a gente produz esse uísque, tinha feito a Santa Ceia lá na minha cidade.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Não tem consistência jurídica"

Sérgio Moro (União-PR), senador e ex-juiz, sobre canetada de Dino que protegeu Lulinha

09/03/2026 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Vieira fala com dez países; menos EUA, Israel e Irã

Nos últimos dias, o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) anunciou que tratou do “conflito no Oriente Médio”, como descreve o próprio Itamaraty, com representantes de dez países; Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Turquia e até Alemanha. Entretanto, nada de tratativas com os Estados Unidos, Israel e o próprio Irã, os países diretamente envolvidos no conflito, revelando o isolamento do Brasil e sua perda de relevância, no contexto das nações.

Largo muro

As notas do Itamaraty citam “preocupação” e “solidariedade” de Vieira, mas ignoram o Irã, autor dos ataques a todos os países contactados.

Sem carinho

Principal alvo do Irã, Israel não recebeu telefonema, telegrama, e-mail do chanceler brasileiro. EUA, maior força militar, também foram ignorados.

Autor ignorado

Com exceção da Alemanha, todos os países foram atingidos por mísseis lançados pelo Irã, mas o chanceler não condenou os ataques iranianos.

Curioso

Também não receberam contatos representantes do Azerbaijão, Chipre e Síria, outros alvos de ataques do Irã.

Número de famílias no Bolsa Família cresceu 420%

O Bolsa Família atendia 3,6 milhões de famílias no início de 2004, no primeiro governo Lula. O próprio governo petista explica, em documento dos 20 anos do programa, o “contexto” à época: 28% dos brasileiros viviam em situação de pobreza, sendo 9% na pobreza extrema. Desde então, o número de famílias atendidas disparou quase 420%: atualmente são 18,7 milhões de famílias no programa, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social coletados pelo jornalista André Brito. Já as despesas mensais foram multiplicadas em quase dez vezes no período.

Dez vezes (corrigido)

Valores mensais do Bolsa Família saltaram de R$269 milhões em 2004 (R$1,32 bilhão corrigidos pela inflação) para R$13 bilhões/mês em 2026.

Custo x benefício?

Atualmente, segundo o Ipea/IBGE, o número de brasileiros que vivem na pobreza é de 26,8%, enquanto menos de 5% vivem na extrema pobreza.

Quase 500%

O auge no número de famílias no programa foi em setembro de 2023; 21,5 milhões. Em outubro daquele ano, a despesa foi de R$14,7 bilhões.

País x Bolsa

A população brasileira era de 180 milhões, em 2004. Em 2026, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) projeta que são cerca de 213,4 milhões (+18,6%) de brasileiros.

Tem histórico

Após a base governista trabalhar para adiar o socorro às empresas mineiras, atingidas pelas cheias, o deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) lembra que Lula é reincidente, fez o mesmo com os gaúchos.

É outro

Fausto Pinato (PP-SP) diz que o tal “Ciro” citado pelo enrolado Daniel Vorcaro em conversas de whatsapp não é o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Seria, diz o deputado, o advogado Ciro Soares.

Governo gastador

Deve sair nas próximas semanas mais um bloqueio bilionário de recursos federais. O motivo é o de sempre: o governo Lula gastou demais. A expectativa é de que o bloqueio fique entre R$8 bilhões e R$10 bilhões.

Marçal federal

No União Brasil, Pablo Marçal vai tentar se candidatar a deputado federal e concorrer este ano. Condenado à inelegibilidade, Marçal aposta em um recurso para poder disputar o pleito em outubro.

Montado na grana

O senador Jorge Seif (PL-SC) ironizou o “milagre financeiro” de Lulinha, filho do presidente, que movimentou R$19 milhões sem cargo ou função. “A conta não fecha na vida real”, disse o parlamentar.

Nas redes

Voltou a viralizar publicação de Elon Musk com montagem de Alexandre de Moraes atrás das grades. À época, o bilionário ainda publicou: “Um dia, Alexandre, esta foto sua na prisão será real. Lembre-se das minhas palavras”. Foi em 29 de agosto de 2024.

Prenúncio

Já tem data para que a Segunda Turma do Supremo julgue a prisão do enrolado banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Vai ser dia 13. Para os supersticiosos, cai numa sexta-feira.

Pergunta na jurisprudência

Mensagem apagada ainda é prova?

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Entrevista forçada

Lula sabia lidar com pingunços. Em agosto de 1989, quando ainda usava vôos comerciais, aguardava o embarque no bar do aeroporto de Brasília quando um homem alcoolizado o reconheceu e puxou papo. Para se livrar dele, Lula fez a festa de um repórter cuja presença até então ele tentava ignorar. Ligou o gravador, que estava sobre o balcão, e se desculpou:

- Agora não dá, preciso dar uma entrevista exclusiva ao amigo aqui...

