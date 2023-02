“Por um acordo com Lula, eu tinha 99% de independência. Mas acho positiva a autonomia do BC. É algo consagrada no mundo inteiro e o Brasil foi um dos últimos países a instituir”,

de HENRIQUE MEIRELLES // ex-presidente do BC durante os dois primeiros mandatos de Lula

3 Entre ex-ministros que permanecerão em quarentena (seis meses recebendo sem trabalhar) para evitar situações de conflito de interesse, está o general da reserva Luiz Eduardo Ramos, ex-Secretário Geral.

3 Mais: recebe hoje R$ 39,2 mil e a partir de abril (aumento escalonado) R$ 41,6 mil mensais. Aí, vai acumular com a aposentadoria do Exército. Vencimentos e demais penduricalhos garantirão um contracheque acima de R$ 100 mil.

In – Livro: Conto de Falhas

Out – Livro: Manual de assassinato para boas garotas

Nova versão

Nesse verdadeiro festival de polêmicas considerações em seus discursos (quase diários, o que segundo seus aliados mais próximos deveriam ser reduzidos, devido ao excesso de exposição com discutidas frases de improviso), o presidente Lula, quando esteve no Rio para a posse de Aloízio Mercadante na presidência do BNDES, disse que “o que aconteceu no Planalto, no Alvorada e na Suprema Corte foi uma revolta dos ricos que perderam as eleições”. O que provocou comentários de desaprovação na mídia internacional. O El País chegou a dizer, em editorial, que “o presidente Lula deve ter se enganado”.

Não leu

Há um outro lado surpreendente nos ataques de Lula ao Banco Central e especialmente ao presidente Roberto Campos Neto por conta dos juros altos.

Na posse de Aloízio Mercadante no BNDES, o chefe do Executivo falou da ata do Copom e do relatório de inflação do BC. Ele não é considerado um especialista no assunto porque nunca leu qualquer uma dessas peças. Algum assessor chegado lhe conta sobre o conteúdo, sumariamente e o ministro Fernando Haddad (Fazenda) vive pensando em amenizar o quadro.

Ainda o BC

Lula quer minar Roberto Campos Neto incluindo crítica pública à base de deputados na Câmara e “ataques de dentro para fora”. No próximo mês, deve indicar duas novas diretorias para o BC: Fiscalização, onde é aguardado um nome técnico; e Política Monetária, que faria oposição a Campos Neto. Já prevendo eventuais manobras desse tipo, Fernando Haddad já está avisando que novos diretores do BC “não farão oposição ao presidente”.

"Culpa"

Em recente café da manhã a representantes da mídia alternativa (nos governos anteriores, ele também fazia esse tipo de evento), o presidente Lula disse que a dívida que Cuba ainda tem com o Brasil (de US$ 656 milhões ainda deve US$ 248 milhões referente ao porto Mariel, inaugurado por Dilma Rousseff em 2014) é “culpa de Bolsonaro”, que supostamente não cobrou o governo de lá. E emendou dizendo que “Cuba vai pagar”. Venezuela, Moçambique e Cuba devem juntas R$ 5,3 bilhões ao BNDES.

Procura-se

O PT procura um cargo para o ex-ministro Ricardo Berzoini. Chegou a ser indicado para o comando dos Correios, mas não pode assumir por não ter curso superior completo.

Agora, Alexandre Padilha (Articulação) tenta emplacar Berzoini na presidência do Postalis, fundo de pensão dos Correios. Seu nome, contudo, está longe de ser um consenso e a própria Gleisi Hoffmann, presidente do PT, é contra sua indicação. Nos governos do PT, o Postalis teve um rombo de R$ 7 bilhões e chegou a sofrer intervenção da Previc.

Espírito de liderança

“Autêntica e com um espírito de liderança e uma criatividade muito grande”, como diz sua mãe Silvana, a cantora e compositora Ludmilla, 27 anos, é a capa e recheio da revista Vogue Brasil deste mês. Entre tantos assuntos ela contou que sua maior inspiração foi Beyoncé, por isso que no início de sua carreira usou o nome artístico de MC Beyoncé.

Quando vi o DVD Experience pela primeira vez, me encontrei. Era tudo o que eu queria fazer: cantar, dançar e ter aquela liberdade em cima do palco”. Após sua música Fala Mal de Mim atingir 15 milhões de visualizações e ser contratada pela Warner Music resolveu adotar seu nome de batismo para evitar possíveis implicações jurídicas. “Isso me deu uma certa insegurança.

Eu já estava com uma agenda de shows agitada e ficando conhecida. Também achava que meu nome de batismo não soava muito artístico. Foi um risco, mas sempre confiei na minha arte e, no fundo, sabia que daria certo”. No final do ano passado, a cantora se tornou empreendedora lançando seu próprio perfume batizado de “Lood Pantera”. “Sempre foi uma vontade minha criar uma fragrância para desenvolver um perfume. Depois que o alter ego da pantera veio à tona para a apresentação do Rock in Rio, achei que tinha a ver fazer esse link do instinto animal com o empoderamento feminino”. Mais: acaba de lançar sua nova música. Sou Má”, em parceria com as rappers Tasha & Tracie que já teve mais de 600 mil visualizações em 24 horas.

Preparando a derrubada

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, diz que o presidente Lula “continuará criticando o Banco Central”, mas faz ar de paisagem quando lhe perguntam se ele quer derrubar logo Roberto Campos Neto da presidência do BC.

Agora, tudo indica que Lula começa a preparar esse terreno, mesmo contra seus ministros, empresários – e o mercado. Ele mandou os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) ficarem “atentos” à atuação de Campos Neto.

Os dois integram o Conselho Monetários Nacional, que pode pedir a troca do comando do BC, que precisa ser aprovada pelo Senado. Nove entre dez economistas são a favor da permanência de Roberto Campos Neto no BC. Acham que sempre se pode discutir com calma revisão de metas de inflação, autonomia do banco e relação entre juros e dívida pública.

O que não dá certo – e pode levar a futuros desastres – é Lula, irritado com a taxa Selic (e muito mais com o presidente do BC que chama de “esse cidadão”), achar que é preciso gastar mais já e dissociar ainda maia a política monetária da fiscal. E garante que isso colherá resultados que Dilma Rousseff colheu: maior dívida e maior recessão.

No meio da natureza

333 A atriz e empresária Thaila Ayala, 36 anos está feliz da vida com sua segunda gravidez com o também ator Renato Goés (que interpreta Tertulinho na novela Mar do Sertão). “A gente queria mais um filho, mas pensava em ter um pouquinho mais para a frente. Foi uma surpresa boa. A gente achava que ia ser menino, mas a gente queria muito que fosse uma menina. Então ficamos bem felizes”. No 7º mês de gestação Thaila fez um ensaio com seu primogênito Francisco, de 1 ano e compartilhou algumas fotos em suas redes sociais com a legenda “Há natureza”. A propósito sua filha se chamará Tereza.

Até o fim

Ainda no governo de Bolsonaro, que o designou para a presidência do Banco Central, algumas vezes Roberto Campos Neto chegou a avisar que, numa nova gestão do Executivo, renunciaria ao posto. No período de transição, quando não conversou (e não conversa até hoje) com o vitorioso Lula, Campos Neto que teve um encontro com Fernando Haddad achou que poderia ficar mais um pouco.

Agora, debaixo de ataques, já avisou que fica “até o fim”, ou seja, 2024 – e é contra a reeleição, o que sugere ironia.

Maior crítico

Entre 2003 e 2010, com Lula no governo e Henrique Meirelles no Banco Central, os juros no Brasil já eram os maiores do mundo.

Na época, o maior crítico dessa situação era o vice-presidente José Alencar, protagonista de uma verdadeira cruzada contra a Selic elevada. Usava os mesmos argumentos que Lula usa agora e criticava quase diariamente a política monetária (e Lula não fazia qualquer pressão sobre Meirelles), não atacando diretamente Henrique Meirelles, nem o chamando de “esse cidadão”.

Ameaçada

O ex-presidente Jair Bolsonaro, um tanto irritado com a possibilidade de sua mulher Michelle ser candidata ao Senado em 2026 ou até a Presidência da República (se ele estiver impedido), apresentou à ex-primeira-dama, no meio de uma conversa, uma linha imaginária no chão.

E não deixou por menos: se ela atravessasse essa linha “o casamento iria para o brejo”. Michelle entendeu rapidamente e tratou de desmentir qualquer hipótese de candidatura. Mais: Bolsonaro também está aborrecido com notas nas redes sociais sobre a troca de silicone nos seios da ex-primeira-dama.

Fazendo a cabeça

Nesse episódio de quase virar candidata a senadora em 2026 ou candidata ao Planalto, se o maridão se tornar inelegível, quem teve grande atuação junto a Jair Bolsonaro para que endurecesse com Michelle foi o filho Carlos Bolsonaro. Chegou a sugerir que a simples multiplicação de boataria (criada por Valdemar Costa Neto) já seria suficiente para abalar a imagem do ex-presidente. Carlos e Michelle simplesmente não se suportam.

Mistura fina

LULA continua criando problemas com seus ataques repentinos: ao classificar a privatização da Eletrobras de “bandidagem”, chama também deputados e senadores de “bandidos” que aprovaram a desestatização no Congresso, mais ministros do TCU que acompanharam e aprovaram o processo, durante o governo anterior. Ações da Eletrobras despencaram e no Congresso, lulistas desconversam sobre as ofensas do presidente.

O EX-presidente do PT, o deputado federal Rui Falcão (SP) é o nome mais cotado do bloco mais à esquerda do partido para comandar a Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante da Câmara. Há um acordo com o PL de Valdemar Costa Neto (e do ex-presidente Jair Bolsonaro), que também integra o bloco que reelegeu Arthur Lira (PP-AL) para a presidência da Câmara, de que o PT ficará à frente da CCJ este ano.

MARINA Silva, ministra do Meio Ambiente, planeja criar um plano nacional para a redução das emissões de poluentes no Brasil. Quer envolver governadores e secretários estaduais de Meio Ambiente na elaboração de um programa de ações integrado. O objetivo é discutir iniciativas específicas de cada região, com base nas características locais. E quer dividir a batalha com estados, comprometendo governadores com a execução das medidas e cumprimento de metas.

O GOVERNO federal e a cúpula do Sebrae estão em guerra pelo comando da instituição de apoio às pequenas e micro empresas, que tem em caixa R$ 5 bilhões. Ex-presidente do órgão e responsável pelo Instituto Lula, Paulo Okamotto tenta convencer os atuais membros a renunciar. Só que eles não querem sair: dizem que foram recomendados pelo conselho do Sebrae em dezembro para o período de 2023-2026. O atual presidente Carlos Melles sempre foi próximo de Bolsonaro.

NA recente entrevista de Maria Christina Mendes Caldeira, ela lembrou que, em uma live, chegou a sugerir que Michelle Bolsonaro, há anos, teve um relacionamento com Valdemar Costa Neto, seu ex-marido. “Ela era o que a gente chama de Maria Emenda. Meninas que vem do entorno de Brasília ou mesmo do interior atrás de políticos poderosos na capital. Tudo o que Bolsonaro tem de burro, ela não tem”.

RUBENS Menin, dono da MRV, banco Inter e CNN Brasil, entre outras empresas, deixou a lista da revista Forbes dos maiores bilionários brasileiros. No ano passado, sua fortuna estimada em US$ 3,9 bilhões teria sofrido um baque de US$ 1,3 bilhão por conta da crise financeira mundial. A CNN Brasil, nos últimos três anos, perdeu R$ 300 milhões: ou seja, a emissora nunca deu um centavo de lucro.

Assine o Correio do Estado