“Presidente Lula, o senhor está parecendo a personagem Magda, que fez sucesso na televisão. Ela só dizia tolices e o senhor não fica atrás”, de ARTHUR VIRGÍLIO // ex-senador (PSDB-AM) sobre o perfil do presidente.

Os 25 milhões gastos nas viagens pre- 3 sidenciais até agora, desde a posse em 1º de janeiro, equivalem à remuneração de quase 19 mil (exatos 18.939) trabalhadores, aposentados e pensionistas que precisam ralar o mês inteiro para receberem apenas R$ 1.320.

Mais: trabalhador de salário-mínimo precisaria ralar por 1.578 anos, o triplo da idade do Brasil, para bancar as viagens de Lula. Para se ter melhor ideia: a estadia de dois dias do casal presidencial no Hotel Intercontinental Paris Le Grande custou R$ 728 mil, incluindo quartos para os aspones.

A dívida continua

Em meio à visita de Nicolás Maduro ao Brasil no fim de maio, quando ganhou super comemoração por Lula, foi anunciada um iniciativa para renegociar a dívida da Venezuela com o lado de cá, estimada – sem juros – em US$ 1,27 bilhão, ou cerca de R$ 6,2 bilhões. Três meses depois da recepção em Brasília, o restabelecimento das relações diplomáticas com o país vizinho não veio acompanhado de dinheiro. Caracas não só não começou a pagar a dívida como tem adiado outras conversações para tentar chegar a um acordo sobre como quitá-la. Diplomatas daqui acham que Maduro não mexe no bolso tão cedo.

PEDÁGIO

A novela diplomática está chegando ao fim: a Argentina já comunicou ao governo brasileiro que vai suspender a cobrança de pedágio na hidrovia Paraná- -Paraguai. Para todos os efeitos, a decisão vai vigorar por 60 dias, a tempo para que o assunto seja debatido pelo Comitê Intergovernamental da Hidrovia. Contudo, ninguém leva fé que o governo de Alberto Fernández vai retomar o pedágio às embarcações que atravessam o corredor logístico. Sobretudo depois que Lula abriu a porta dos Brics para a Argentina e outras generosidades.

Força na saia

No que depender de Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT e de Jorge Messias, advogado geral da União, uma das duas cadeiras em disputa no STJ já teria dona. Eles têm feito seguidas gestões junto a Lula pela indicação da advogada Daniela Teixeira. Seu nome consta da lista tríplice da advocacia encaminhada pelo STJ à Presidência da República. Ligada ao Grupo Prerrogativas, Daniela conta ainda com outros apoios dentro do PT, como o ex- -presidente do partido, Rui Falcão e o atual ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

“FORA, ZEMA”

O governador Romeu Zema (Novo), de olho na corrida ao Planalto homenageou o ex-presidente Jair Bolsonaro, com o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais na Assembleia Legislativa. Entre os dois, houve troca de elogios e afagos. Fora, críticos circulavam com cartazes onde se lia “Fora, Zema” e entoavam gritos de “inelegível”, em alusão à condenação de Bolsonaro pelo TSE. Também estava lá Valdemar Costa Neto, dono do PL, que quer levar Zema para seu partido.

Oportunidade

Está faltando etanol puro na Índia, o chamado E100. Até 2026, o país precisará de um volume adicional de 1,4 bilhão de litros para cumprir o percentual exigido de mistura a outros combustíveis. Entre outras alternativas, a Índia terá de aumentar as importações, o que é uma oportunidade de ouro para usineiros brasileiros, especialmente dos ramos da família Ometto que controlam a Cosan e São Martinho, as duas maiores exportadoras de álcool do país. O Brasil é o maior produtor global de etanol puro, responsável por quase 30% do volume mundial.

Abrindo o leque

A atriz e cantora Cleo, lançará no dia 22 de setembro seu primeiro álbum, batizado de ‘Darkpop’ que conta com participações de Karol Conká, Johnny Hooker, King e Azzy. Antes do lançamento de seu álbum ela embarca numa turnê com as irmãs Antônia e Ana e seu padrasto Orlando (projeto foi idealizado por ele) chamado ‘Eu & Elas’ que estreia hoje, no Blue Note, em São Paulo, reunindo sucessos da carreira de Orlando, músicas da MPB e faixas autorais do projeto.

Capa da revista Elle, relembrou também o drama que viveu com fake news que envolvia seu nome e de seu padrasto e conta que o tempo que morou nos Estados Unidos foi libertador, e por isso que apesar de vários ataques que a atingiram, seja ele por, peso, religião, sexualidade aprendeu a falar abertamente sobre os assuntos.

“Dizer o que penso e contar a minha experiência pode trazer um pouco de cura para mim e para outras pessoas”. Mais: além dos trabalhos com a música, TV e Cinema ela lançou no primeiro semestre uma linha de perfume e creme hidratante chamada ‘Lune’ e agora acaba de firmar uma parceria com a Shein e lança uma coleção de roupas, que incluem vestidos, saias, blusas, bolsas e calçados. “Sempre vi a moda como uma forma de contar histórias e expressar quem eu sou. Desde cedo, eu entendo que as peças de roupa vão além do que ela é composta; elas são uma extensão da nossa identidade”.

Reparação sem chance

Hoje, no Congresso Nacional, não há chance de devolver, mesmo simbolicamente, o mandato da ex- -presidente Dilma Rousseff, que teve extinta pelo TRF-1 a ação da pedalada fiscal, com base em decisão do STF, sem resolução do mérito. Ou seja, não houve absolvição, como quer o presidente Lula, que busca uma “reparação” para ela.

Mesmo assim, Lindbergh Farias (PT-RJ) apresentou projeto nesse sentido. De cara, a maioria dos parlamentares, incluindo os integrantes de partidos que votaram pelo impeachment em 2016, apostam que não há caminho no Congresso.

Não existe previsão jurídica ou regimental que reveja restituição de mandato para casos como o da ex-presidente. Alguns acham que Lindbergh deveria recorrer ao Supremo para conseguir uma compensação, mesmo o STF tendo chancelado o processo. Eduardo Cunha, então presidente da Câmara, acha o simbolismo um desrespeito ao Congresso.

Ganhando fama

Apesar de pouco conhecida a grife Closet Deluxe, aberta em 2018 pelo empresário Romeriton Paulo começa ser uma das marcas queridinhas das famosas. Romeriton é paraibano, foi enfermeiro e fisioterapeuta, mas se envolveu com a moda e viu que este era o caminho que queria seguir.

A marca faz lançamentos semanais e as coleções são fotografadas nos lugares mais paradisíacos pelo mundo. A nova coleção batizada de Blue Ocean marcou a nova fase da marca com um desfile que aconteceu, na Casa Florah, Jardim América, em São Paulo.

Além de reunir uma legião de ex-BBBs, (inclusive com show da Flay, ex-BBB20) o desfile também contou com a presença do surfista Ítalo Ferreira e das misses Brasil Júlia Horta (2019), Jakelyne Oliveira (2013) e Teresa Santos (2021).

“Mijoias”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, num evento do PL no Recife, resolveu ironizar o fato de estar sendo investigada pela Polícia Federal, no inquérito que apura crimes relativos às joias sauditas. Em tom de ironia, anunciou que deve lançar a “Mijoias” como marca própria de joias, “de tanto apanhar” e ser questionada sobre o destino dos presentes ao governo brasileiro. E ainda sugeriu entregar o caso, com nova dose de ironia ao ministro Alexandre de Moraes. De quebra, prometeu fazer da crise uma “limonada bem docinha” (e nada falou sobre a peça que teria tirado de uma caixa de joias).

Programa novo

Depois de 11 temporadas, o programa The Voice Brasil será exibido pela Globo pela última vez a partir de novembro, todas as terças e quintas-feiras. Também as versões Kids e Mais não voltarão à grade da programação. Fátima Bernardes, que comanda a atração, ganhará programa no GNT chamado Assim como a gente. Na semana passada, já gravou o primeiro, recebendo Lulu Santos e Ludmila, que falaram sobre suas opções sexuais quando estavam com as carreiras consolidadas. Hoje, grava com Taís Araújo e Dira Paes. Ou seja: nada de novo.

OBRIGATÓRIO

Ainda a Globo: muitos artistas que não gostam do programa Encontro por causa da apresentadora Patrícia Poeta, doravante serão obrigados a participar da atração, quando chamados. Pode ser quem seja contratado da emissora por obra ou os poucos que ainda têm contrato de médio prazo. Com a saída de Manoel Soares do programa – e da Globo – o clima nos bastidores ficou menos conturbado, o que não significa que a emissora não esteja pensando em novo programa para o ano que vem, no mesmo horário.

MISTURA FINA

ESTÁ prescrito há dez anos o caso em julgamento do STF que pode liberar a maconha para consumo próprio, segundo nota técnica da Associação Paulista do Ministério Público. Os ministros deveriam saber disso, mas reforça a suspeita de que tudo não passa de um julgamento-lacração. A medida que encanta cinco ministros do Supremo pode repetir erros como dos EUA, onde crianças de 11 anos viraram usuários da droga. O senador Jaques Wagner (PT-BA) classificou as decisões dos ministros de “desarranjo institucional”.

O ECONOMISTA-chefe do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Guilherme Resende, passará a dar expediente no STF. Ele possui graduação em economia, direito e administração de empresas. Pesquisador do Ipea desde 2004, ele vai assessorar o futuro presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso. Guilherme é PhD em Economia pela London School of Economics and Political Science e mestre em economia pela Universidade Federal de Minas Gerais.

LULA voltou a insistir, em seu programa semanal “Conversa com o Presidente”, na criação de uma moeda única para os países do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. “É uma moeda de negócio entre nós porque a gente não precisa ficar negociando com o dólar”. Segundo o petista, a criação da moeda não é uma medida “contra o dólar, mas a favor do Brasil”. E emendou: “Os europeus não criaram o euro?”.

DEVAGAR e com muito cuidado as empreiteiras que foram devastadas pela Lava Jato estão se recuperando, ainda que as obras do governo federal sigam em ritmo bem inferior do que antes de Sérgio Moro. As construtoras baianas tocaram os atabaques, capricharam na complience e mudaram suas marcas. A OAS virou Coesa; a Odebrecht tornou-se OEC; e a GDK adicionou duas letras ao seu nome, o NG (de Nova Geração). O mercado que tem crescido mais para as empreiteiras da Bahia é o de obras dos governos estaduais.

ALOÍZIO Mercadante, presidente do BNDES, quer reforçar o apoio do banco no fomento à indústria audiovisual e ao cinema no Brasil. Hoje, a instituição promove um seminário sobre o tema, quando serão homenageados o produtor Luis Carlos Barreto, 95 anos e a atriz Fernanda Montenegro, 93 anos.

ARTROSE, também chamado de osteoartrite, é uma doença que hoje afeta 15% da população com mais de 30 anos e tem aumentado nas últimas décadas, criando sérias preocupações para o futuro. O Instituto para Métricas e Avaliação em Saúde dos Estados Unidos analisou a prevalência nos últimos 30 anos em mais de 200 países e fez a primeira projeção para 2050. Em 1990, a artrose afetava 256 milhões de pessoas no mundo e em 2020 esse número chegou a 595 milhões. Até 2050, de acordo com o estudo, estima-se que atinja quase um bilhão de pessoas.

