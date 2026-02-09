Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Colunistas

Quando o Estado vira cabide político, o prejuízo cai no colo do povo

Deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) sobre leilão nos Correios para cobrir rombo

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

09/02/2026 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Manobra do Senado garante direito de voto a presos

Espécie de “cemitério” de projetos da Câmara contra o crime, como a redução da maioridade penal, o Senado retirou do projeto Antifacção a emenda, aprovada por ampla maioria dos deputados federais, que revogava o direito de voto de presos provisórios. A medida não interessava ao PT e aliados, que votaram contra, mas na Câmara prevaleceu a vontade da maioria conservadora, muitos deles lembrando que a população carcerária, majoritariamente, vota em Lula (PT).

 

Câmara, de novo

Alterado no Senado, nesse caso para pior, o projeto Antifacção retornou à Câmara, que pretende reintroduzir o fim do direito de voto dos presos.

 

Palanque no cárcere

Os deputados que lutaram pela aprovação do texto original acreditam ainda que o projeto Antifacção extinguirá campanha eleitoral em presídio.

 

Proposta gaúcha

A proposta da Câmara, excluída no Senado, foi do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que em novembro havia comemorado a aprovação.

 

Tudo como antes

Graças ao “cemitério” Senado, o eleitorado petista nas prisões continua com “direito de voto”. Só aqueles com trânsito em julgado são impedidos.

 

STF salva Lula de desgaste com supersalários

Como a coluna registrou, Lula vai cozinhar no Ministério da Gestão e Inovação suposta análise de veto de projeto que libera salários acima do teto constitucional para a elite dos servidores no legislativo e, agora, conta com o Supremo Tribunal Federal para não confrontar a Câmara. O presidente da corte, ministro Edson Fachin, marcou para 25 de fevereiro a sessão que vai decidir sobre liminar que suspendeu indecorosa benesse. A data deve livrar Lula de ter que decidir se veta ou não o texto.

 

Tanto faz

Lula tem 15 dias úteis para decidir o que fazer, contados a partir do recebimento pela Casa Civil. Deve coincidir com a data do julgamento.

 

Problemas à frente

O petista não pode se dar ao luxo de confrontar a Câmara, ainda quer aprovar este semestre projetos eleitoreiros, como fim da escala 6x1.

 

Conversa mole

Lula tenta colar a lorota de que não sabia da votação do penduricalho, só que o assunto foi tratado na reunião de líderes da Câmara.

 

Culatra

A música “Meu Amigo Flávio [Bolsonaro]” do comediante Murilo Couto– em tom de piada nas redes – acabou capturada por apoiadores do filho do ex-presidente. Em menos de 24h virou trendig topic e ‘hino’ na direita.

 

PL é amigo

O Partido Liberal (PL) também entrou na piada da música “Meu Amigo Flávio”, divulgada com outras intenções pelo comediante Murilo Couto: “Todo mundo quer ser amigo do Flávio Bolsonaro. Zerou a vida!”

 

Diferente

Presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana (Pode-MG) vê o Brasil “já diferente” por conta da CPMI, que “não foi criada para agradar interesses” e sim “para defender quem não tem lobby, advogados caros”.

 

Piada é outra

Flávio Bolsonaro (PL-RJ) também se apropriou da piada: “Meu amigo Flávio vai lutar para o Brasil voltar a ter ambiente favorável seguro para quem quer empreender”, disse ele sobre o recorde de empresas falidas no Brasil, em 2025, sob Lula. Mais de seis vezes o número de 2022.

 

Arrependimento rápido

A postagem do perfil oficial da Casa Civil de Lula (PT) que caracterizou como “playboy” quem ganha mais de R$5 mil poderia ter consequências jurídicas para o governo e sua equipe de comunicação. Foi apagada.

 

É o Brasil

Condenada por matar os pais, a criminosa Suzane von Richthofen virou inventariante da fortuna do tio, estimada em aproximadamente R$5 milhões. A nomeação foi da Justiça de São Paulo.

 

Master no TCU

Chega nesta semana ao gabinete do ministro Jhonatan de Jesus (TCU) o parecer técnico de auditores da corte de contas sobre a liquidação do Banco Master. O plenário deve receber o voto do ministro em março.

 

Divórcio

No Rio Grande do Sul, o Progressistas pulou fora da aliança com o PSD e não quer apoiar o nome do MDB, escolhido pelo governador Eduardo Leite. Vai fechar apoio ao PL, que lança Luciano Zucco ao governo.

 

Pergunta no cárcere

Condenado vota em descondenado?

 

PODER SEM PUDOR

Tentativas e erros

Certa vez, o então governador Luiz Antônio Fleury chegou a Barretos (SP) e logo um garoto o chamou de “Fernando Henrique”. Bem humorado, ele avisou que não era FHC e o garoto falante se corrigiu, mencionando outro adversário do governador: “Você é o Quércia!” Diante do espanto de Fleury, o menino se entregou: “Já sei, já sei quem você é!” E afirmou, sem hesitar: “Você é o Suplicy!”

CLÁUDIO HUMBERTO

"A CPMI está jogando luz onde eles querem esconder"

Senador Rogério Marinho (PL-RN) sobre governo Lula bater recorde em filas no INSS

07/02/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Pacheco vira tábua de salvação para Lula em MG

Preterido por Lula na sucessão a Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, Rodrigo Pacheco (PSD) virou a esperança do petista para ter palanque em Minas Gerais. O senador, que chegou a declarar que sairia da vida política, dá piscadelas a Lula, mas com alto preço. Com três pré-candidatos ao Planalto no PSD, Pacheco teria que deixar o partido. Lula reabriu o diálogo para que o senador migre para o MDB, o problema é que o partido já tem Gabriel Azevedo como pré-candidato. 

Porteira fechada

Eventual mudança de partido de Pacheco para o MDB envolveria a troca do comando do diretório mineiro, hoje com Azevedo na presidência.

Sem vez

O PSD também já tem pré-candidato ao governo estadual, Mateus Simões, vice-governador e opositor declarado de Lula e do PT.

Deu ruim

Para piorar o lado de Lula, levantamentos de institutos como o Paraná Pesquisas mostram vantagem da oposição, com Cleitinho (Rep) no topo.

Pouca fé

Se Pacheco manter mesmo distância do pleito, Lula deve recorrer a Alexandre Kalil (PDT), que tomou um sacode nas urnas em 2022.

‘Alto nível’ de evento Brasil-Rússia foi de mentirinha

O governo brasileiro sediou quinta (5) a “8ª Reunião da Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação”, que, apesar do rótulo pomposo, foi mais um ritual diplomático de baixa voltagem e nível secundário, pela ausência das duas figuras que dariam significado de “alto nível”: Lula (PT) e Vladimir Putin. Lula se recusou a aparecer ao lado de um russo que não se chame Putin, e Alckmin fez sala para Mikhail Mishustin, outra figura de nível inferior: é um primeiro-ministro que não governa a Rússia.

Noves fora, nada

Além de discursos protocolares irrelevantes sobre “parceria estratégica”, não houve anúncios disruptivos ou compromissos de impacto imediato.

Chefe de governo fake

“Primeiro-ministro” apenas no cartão de visitas, Mishustin exerce papel meramente administrativo, sem autonomia. Afinal, todo poder é de Putin.

Fracasso garantido

Para coroar a pouca substância do evento, garantindo-lhe fracasso de público e repercussão, o governo proibiu transmissão ao vivo pela TV.

Cautela e canja 

Lula passou longe do evento de “alto nível” fake entre membros dos governos brasileiro e russo para minimizar a chance de provocar o presidente Donald Trump (EUA), daí proibição de transmissão na TV.

Curado

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana (Pode-MG) anunciou que está curado de um câncer no estômago, diagnosticado em março de 2025. O senador agradeceu a todos pelas orações e apoio.

Três anos de espera

Completa três anos esta semana a última viagem de Lula a Washington D.C. Em 2023, primeiro ano deste mandato, o petista visitou Joe Biden na Casa Branca e depois não voltou mais à capital americana.

Ladeira abaixo

“Omissão absoluta, inabilidade total e conivência explícita com falcatruas”, foi assim que o deputado Evair de Melo (PP-ES) classificou a atuação de Gilberto Waller Júnior, atual presidente do afanado INSS.

Sidônio e a CPMI

A oposição articula convocação de Sidônio Palmeira (Comunicação) na CPMI do INSS. Coronel Chrisóstomo (PL-RO) acusa o ministro de Lula de gastar rios de dinheiro em publicidade para abafar a gatunagem.

Líder sem liderados

Apenas o ex-líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), apoia a CPMI do Banco Master. No início da semana prometeu que a “bancada petista” assinaria. Mas nenhum outro parlamentar do partido assinou.

Aviso claro

O Departamento de Estado dos EUA emitiu aviso, esta semana, a cidadãos no Irã: americanos devem deixar o país imediatamente. “Se você não pode, encontre um local seguro e tenha mantimentos”.

Criminosos graves 

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (Homeland Security) lançou site para expor a ficha corrida de imigrantes ilegais presos pelas autoridades. De assassinos a fraudadores, já são mais de 25 mil perfis.

Pensando bem...

...não existe reunião de “alto nível” com ditadura.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Protocolo janista

Informado que o presidente Juscelino Kubitschek estaria em evento da Fiesp, em São Paulo, o governador Jânio Quadros disse que o hospedaria com prazer. “Mas ele quer ficar num hotel da cidade”, avisou um assessor. Nesse caso, ponderou Jânio, ele não precisaria saber da ilustre visita: “Quem fica em hotel deve ser recebido pelo porteiro”. JK acabou hospedado no Palácio dos Campos Elísios, residência oficial.

CLAÚDIO HUMBERTO

"[O contrato] Era de advocacia ou de lobby?

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre contratos da esposa de Moraes e o Master 

06/02/2026 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

MDB racha e deve liberar diretórios sobre alianças

Movimentos do presidente Lula (PT) para fechar apoio nacional do MDB à chapa da reeleição incomodou caciques do partido, sobretudo no Sul e Sudeste. Desde a última semana, cresce a ideia de que o petista estaria disposto a oferecer a vaga de vice, hoje com o PSB, ao MDB. A ideia é repetir a tal “frente ampla” do passado com ao menos um partido mais ao centro. Com o atual vice Geraldo Alckmin no PSB, parte da solução é empurrá-lo para a eleição em São Paulo. Senado ou Governo, tanto faz.

Nem em sonho

O MDB de São Paulo, que comanda a prefeitura, com orçamento de Estado, não quer nem ouvir falar em aliança com o PT. Fica na oposição.

Eles não desistem

A conversa começou com acenos para tentar manter a ministra Simone Tebet, que, inviabilizada em seu Estado, está de saída do MDB.

Tô fora

Além de São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Goiás também preferem manter distância de Lula, PT e cia.

Projeto para 2030

O MDB pensa grande mesmo somente para 2030, quando planeja lançar o nome do atual ministro Renan Filho (Transportes) para presidente.

Crimes de feminicídio aumentam no governo Lula

Factoide criado por Lula no Palácio do Planalto intitulado “Pacto Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio”, em pleno ano eleitoral e com segurança pública como calcanhar de Aquiles do governo, escondeu alta de mais de 4% na taxa de homicídio de mulheres cometido em razão do gênero durante a gestão petista. O marcador passou de 1,34 (1.444 casos) em 2022, para 1,39 (1.518 casos) ano passado, média de 4 por dia.

Cenários ruins

O número de tentativa de feminicídio teve aumento ainda mais expressivo, 59,26%. Foram 3.749 registros (2025) ante 2.354 (2022).

Só aparência

Ao lado de Lula para sair na foto, o Estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), tem taxa de 2,23, acima da média nacional.

Média ruim

Também de papagaio de pirata, a governadora Raquel Lira (PSD) tem Pernambuco com a 10ª pior taxa, também acima da média, 1,77.

Oposição raiz

Foram apenas dois os partidos com representantes na Câmara dos Deputados que não mandaram representantes no jantar-bajulação promovido por Lula na Granja do Torto, quarta-feira (4): Novo e PL.

Flerte

O Novo reforçou convite para Carol de Toni (SC) se filiar ao partido e deixar o PL, em pé de briga por causa da vaga ao Senado, este ano. O presidente do partido, Eduardo Ribeiro, ofereceu a chance à deputada.

Câmara dominada

Entre os vereadores que votaram pelo aceite do processo de impeachment do prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem um voto do Avante, PP e PSD, dois do Partido Novo e quatro do PL.

Luva de pelica

Conselho de Ética arquivou denúncia contra o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), acusado de mentir sobre Marcel van Hattem (Novo-RS). O relatório que o livrou foi do bolsonarista Fernando Rodolfo (PL-PE).

De cara, não

Para garantir a transferência de Ronaldo Caiado ao PSD, o governador goiano recebeu garantias de que o partido não apoiaria Lula no primeiro turno da eleição. Feita a caução, Caiado deixou o União Brasil.

Kassab na caça

Dono do PSD, Gilberto Kassab partiu para o ataque ontem (5) e conseguiu desfalcar o PSDB e o Cidadania. O cacique vai filiar ao menos sete deputados estaduais de São Paulo dos partidos.

Ninho vazio

Debandada de deputados estaduais do PSDB rumo ao PSD é quase o último prego no caixão tucano. O partido não elegeu nenhum vereador na capital paulista, em 2024. Dos oito estaduais, Kassab levou seis.

No bolso

Saiu por R$30 mil o valor da indenização de Tabata Amaral (PSB-SP) ao prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) por danos morais durante campanha de 2024. A deputada disse que Nunes “rouba e não faz”. Perdeu.

Pensando bem...

...haja jantar para “superar a crise” com a Câmara.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Senador interrompido

Disposto a ajudar o governo a assegurar o quórum da Comissão de Orçamento, o então senador Wellington Salgado (PMDB-MG) saiu às pressas do banheiro. Chegando no plenário, reclamou de Heráclito Fortes (PFL-PI), que tentava obstruir a sessão. Língua afiada, Heráclito não perdoou: “O senador Wellington Salgado reclamou que saiu correndo do banheiro. Agora, pode retornar o interrompido...”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias
EM CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias

2

Ministério Público é acionado para apurar possível perseguição a servidoras da Prefeitura
DESLIGAMENTOS

/ 2 dias

Ministério Público é acionado para apurar possível perseguição a servidoras da Prefeitura

3

Prefeito de Inocência pede socorro para resolver crise habitacional
fábrica de celulose

/ 2 dias

Prefeito de Inocência pede socorro para resolver crise habitacional

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional